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Кризис, ложь, противостояние в эпоху перемен

29/11/2018 01:16
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Обсуждение
  • Социальное не подменить национальным. Русский буржуй ничем не лучше нерусского. Мы за социализм без коммунистических интернациональных установок. Мы против запретов на мелкий и средний бизнес и против запретов на оружие.
  • Не в коем случая не хочу выступать критиканом, но это я писал, что войны с 404 не будет,на это есть причины...то,что задача уже выполнена, русский народ разделен, раздор посеян,кровь пролита и создана причина постоянного давления на РФ, и без обильного финансирования воевать там некому, запад понял с кем имеет дело и слабо контролирует ситуацию, да еще не решена судьба самой Украины, война запустит режим самораспада. Контроль газовых магистралей в обход 404 есть и так достаточен, если бы было нужно закрыли бы и так трубу, но пока есть естественная зависимость Европы от газа и если даже включить сейчас все мощности по альтернативным поставкам газа,то обьем наберут достаточный через пять лет и цена будет выше в раза в два и потеря качества. Да, война произойдет непременно если в самой РФ начнутся события типа как майдане и территория 404 с обязательно ударит и их составе будут миротворческие бригады с запада, подобное уже было,немцы,поляки,австрийцы побывали, результат мы уже знаем! К моему сожалению мы еще сами не готовы как обычно к самостоятельной государственности так как не включили нацию в этот процесс и до сих пор не решили вопрос о собственности и Россия до сих пор находиться в процессе революции,фундамента нет, рулится все на базисе совка и на удивительной терпеливости русского народа, благо у нас одно это удивительная слабость запада и мобилизовать его невозможно и это они сами прекрасно знают и знают это в Кремле. Войны пока ни какой не будет, будут провокации, не смертельное давление по всем фронтам исключение из всех международных клубов и организаций, отдаления от технологий, падения уровня жизни и свобод граждан и это не новость для нас,а скорее естественное,обычное состояние.
  • тоже самое последние дни
  • почему посты выкидывают?
  • Сам то понял что написал? Мы за социализм и за частный бизнес. А если учесть, что буржуй в твоем понимании это и есть предприниматель. То весь пост это не более чем бред сумасшедшего.
  • тоже самое последние дни
  • Походу скоро все в Россию ломанутся.
  • Походу в Россию скоро все поедут
  • Похоже в Россию все скоро поедут
  • ..хреново работает порой. надо "скинуть" историю / перерегистрироваться на чате ..как-то так, с сожалению
  • ..хреново работает порой. надо "скинуть" историю / перерегистрироваться на чате ..как-то так, с сожалению
  • словосочетание "крепкие валюты" вызвало у меня прилив жизнерадостного смеха.
  • Всегда проверяйте отражение на таких фотках, мало ли что там.
  • Всегда проверяйте отражение на таких фотках, мало ли что там.
  • Смотрим с 11 минуты https://youtu.be/9jc1nJXlqfM?t=658
  • Думаю это как раз задача для будущего русского государства - создать передовую транспортную систему. Будут новые технологии - помидоры за сутки доедут на ДВ)
  • Вы думаете максимке поможет резиновая кукла с лицом Ленина? Похоже у вас тут эпидемия. Или эпизоотия.
  • Мы селюки очень консервативные и традиционным ценностям приверженные. И вовсе не вспыльчивые, а хладнокровные и корректные. Нам ваши некрофильсие фантазии про резиновых кукол совсем не близки. Я бы и вам советовал воздержаться от таких наклонностей. Но вы, как все подростки переростки, не слышите никого, кроме себя. Так что тыкайте друг другу, а мы по старинке, стараемся на вы обращаться.
  • Пиши просто не умничай: Москва - это столица нашей родины, а дацру - это да сру :)
  • Согласен полностью!
  • Специально для товарища Пархомова. Читай этот раздел, а модель и всю книгу. Там тебе более развёрнуто о зиккурате. "Мавзолей" http://abvedi.com/2-1-mavzolej.html
  • Не "кому попало", а только русским по праву рождения.)))))
  • Не про__ет, а потратит, так как считает нужным. И не Ваше собачье дело указывать русским, как им тратить их деньги. Это личное право каждого, - тратить деньги на себя, на детдом или открыть лавку. Деньги в любом случае пойдут в экономику. А заход стандартный, хотя и старый. "Не надо русским денег", народ "не готов", ага, ага. Как вы, совки уже осточертели.
  • а каково ощущать всё величие государя и его государства, окружение которого ещё вчера прямо из штанов выскакивало (судя по сообщениям в СМИ) по поводу предстоящей встречи с Трампом, сколько телеведущие пропагандоны брилёвы дарили нам счастливых улыбок, а тут с утра, Трамп попил кофе (или чай) почесал правое яйцо и решил с путиным не встречаться... Просто плюнули в хлебало, смачно, с оттяжечкой так, а наши политолухи сразу языки в жопу засунули, ну кроме тебя, конечно, ты ведь даже это опускалово оправдаешь?
  • твоя краснопузость, конечно, в голове и все твои вопросы, даже ещё не заданные, уже давно все отвечены и тут, и самой жизнью, просто прими как должное - коммунизма не было, нет и никогда не будет p.s. кстати, не ты ли тут постоянно ругал каждый выпуск ари, а сейчас послушать захотел, удивительно
  • Кто-то в прошлой передаче спрашивал, как потом прокормить 20ть миллионов, после возвращения украины. Да раздать людям землю за копейки, человек сам себя прокормит и чтобы никаких налогов; всё что произвел-продал человек - это всё его труд и его личное дело
  • Похоже в Россию все скоро поедут
  • Похоже в Россию все скоро поедут
  • Будем честны, в России люди разленились, да и заработки в целом смешные, нет мотивации. Что юга всегда более ленивы, это давно известно. Потому Италия и не Германия.
  • Самый быстрый способ. https://youtu.be/YctCv8Wff0U
  • Сходство Керчи и Архангельска заключается в том, что это портовые города
  • Самый быстрый способ. https://youtu.be/YctCv8Wff0U
  • Самый быстрый способ. https://youtu.be/YctCv8Wff0U
  • Нельзя ничего демонтировать. Это артефакт, историчесий объект. Ленина похоронить можно, хотя и с этим торопиться я бы не стал. надо бы вообще понять кто там лежит и с какой целью. Сейчас у меня уже не вызывает доверия упрощенная трактовка сути зиккурата от АРИ.
  • Как государства рф не существует,закрыто 30 декабря 2017 года. Это лишь управляющая компания и ежели до окончания 100 летнего траста СССР,не используем результаты референдума 17 марта 1991 года,то нас унаследует Британия
  • В одной из предыдущих передач речь шла о престолонаследии в Британии Могу сказать, что британцы, конечно, любят традиции, но если нужно - всегда на них клали с прибором. Например, самая успешная английская королева Елизавета I вообще не имела бы шансов на трон в рамках "традиций" (официально признана бастардом при жизни отца, рождена матерью низкого происхождения, которую не признал королевой ни один двор Европы, мать казнена за колдовство и блуд со 100 мужчинами помимо короля, отцовство Генриха VIII под большим вопросом...) Что касается Эдуарда VII, отрекшегося от престола накануне ВМВ якобы из-за брака с американской актрисой, то это просто красивая история. Эдуард был открытым нацистом, боготворил Гитлера и мечтал об англо-германском союзе, что сильно не нравилось британской элите. В итоге его задвинули столь элегантным способом. Кстати, Гесс летал в Британию с предложением почетного мира, но при условии, что королем вместо Георга станет законный, но отвергнутый английской элитой Эдуард. Младшенький сын Дианы тоже питает слабость к нацизму, видимо, в воспитательных целях его показательно женили на американской мулатке - по примеру внучатого прадедушки Эдуарда.
  • Живу в Ставрополе, Ставропольский хлебосольный край. Был еще жив мой дедушка и была у него дача. Так вот на той даче кроме клубники, малины, смородины, абрикос, персиков, яблок и слив он выращивал помидоры разных сортов. Особенно мне запомнился сорт "Бычье сердце". Этот помидор размером с два кулака здорового мужика и розового цвета. Так вот этот помидор я помню сорву с грядки, помою разрежу пополам, посолю и ем с хлебом вместо мяса! До того вкусные помидоры были что ни мяса ни картошки после одного такого помидора уже не захочешь! Так что не волнуйтесь! Накормим всех! С голоду не помрете :)
  • покупая тот или иной товар исходят из цены и качества а не из того где он и кем сделан
  • Реклама Тинькоффа? Ну так то Тиньофф настоящий гот.
  • Везде, основная линия противостояния происходит между верхами и народом. Внешний враг, как правило, средство отвлечения от основного противника.
  • Согласен, что хоронить эту тварь нельзя. Нельзя этой поганью осквернять землю. Вам его домой привезут и в кроватку рядом положат. И там развлекайтесь с ним как хотите.
  • по ушам видать что от майора
  • "Честность и справедливость " думаю это пропоганда. Думаю в любой стране всегда если ты идёшь в разрез с общей секстанской идеологией ты становишься изгоем. Тот же фильм Хичкока показывает это хорошо на примере поиска диверсантов и шпионов
  • Бирюлевы это лакмусовая бумажка того как идёт в разрез пропоганда и дело
  • Смотря кто покупает. Ведь те кто смотрят тв не впаришь обратное
  • Какая прелесть! "Абсолютный патриот" с двойным гражданством Брилев вошел в общественные советы МВД и Минобороны вопреки указу Путина https://www.newsru.com/russia/29nov2018/brilev_sovet.html
  • Фишка в том , что Ставрополь это теплый край, а Р страна большая. Банально твои помидоры с грядки не долетят до продажи на ДВ, т.к. помидор вкусен именно с грядки, а дальше он портиться, и чтобы сохранить как то его надо обработать или продать зелёным. Но это уже другой вкус.
  • Такие же помидоры можно вырастить и на Волге, и, думаю севернее.
  • Конечно можно сказать чтобы каждый выращивал у себя овощи, или вложиться в местное производство, и тут опа на. Деньги. За деньги людей гробят, а защиты найти не где. Гарантий нема. Поэтому в этой такой хорошей системе возникает изъян. А именно. Можно создать конечно что то, но если ты готов завтра от этого отказаться безвозмездно или же когда у тебя все схвачено. Я вот о чем подумал. Почему на Руси любили торговлю? Возможно потому что торговля это некое ответвление от войн. Был в походе, завоевал, отобрал, надо продать. Т.е. все было логично выстроено. Это если сейчас например есть дворники , и если к ним подойти и предложить перенести что то за плату они соглашатся. Т.е. есть некая логика. По сути для продовольствия это звучало бы так, ты посылаешь продукты родственнику , который их продает знакомыми.
  • Конечно можно сказать чтобы каждый выращивал у себя овощи, или вложиться в местное производство, и тут опа на. Деньги. За деньги людей гробят, а защиты найти не где. Гарантий нема. Поэтому в этой такой хорошей системе возникает изъян. А именно. Можно создать конечно что то, но если ты готов завтра от этого отказаться безвозмездно или же когда у тебя все схвачено. Я вот о чем подумал. Почему на Руси любили торговлю? Возможно потому что торговля это некое ответвление от войн. Был в походе, завоевал, отобрал, надо продать. Т.е. все было логично выстроено. Это если сейчас например есть дворники , и если к ним подойти и предложить перенести что то за плату они соглашатся. Т.е. есть некая логика. По сути для продовольствия это звучало бы так, ты посылаешь продукты родственнику , который их продает знакомыми.
  • А как понять этот бред - Путин: В окружении чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ и до сих пор этот космомолец здесь решает какие-то серьезные вопросы... Один раз чубайс только реально забздел за свой рыжий скальп - на похоронах Старовойтовой. И кто-то заставил чубайса жениться на падшей Дуньке Смирновой. А Трамп еще будучи бизнесменом ездил в дамаскву, отрывался там по полной в том числе с проститутками и даже не подозревал о своем будущем избрании в Президенты США. Причем есть информация, что его гулянки и деловые переговоры в столице рабочих и крестьян засняты на видео. Эти взаимные компроматы между вашингтоном и трупопоклонниками-ленинцами так нагромоздились, что ни у кого не хватает мужества сознаться в предательстве как бы своих стран и как бы своих народов. Как говорится: дела с признанием частичным в суде проходят на отлично. https://www.youtube.com/watch?v=Z5RuZTpc4fI
  • Пиши просто не умничай: Москва - это столица нашей родины, а дацру - это да сру :)
  • Как Сталин?
  • А я все таки думаю что война будет и как раз ситуация что Америка может терпеть убытки от Китая как раз может оказаться теми 5 копейками для ее развязывания. Плюс кто сказал что война должна вестись на территории этих стран, она может начаться на третьей территории, а потом перекинуться уже на самого противника. Тут главное вовлечь в азарт. Вещь как может произойти война начнется то но у каждой ядерные ракеты в полузапуске или же банально люди дают гарантии что ракеты не полетят во время войны. Я постараю сеье так. Раз Китай угроза, значит можно пособить тайланду, чтобы они начали претендовать, Японии, Корее, а также другим странам притязания на спорные территории. Напряжённость н границе. И все время говорить про чушь. Потом эти локальные стычки переросли дальше, но ав это же время в самой стране делать дистаб лизацию
  • Какие у вас мечты нездоровые. Это у вас с детства? У родителей что-то увидели? Лучше бы вам разобраться в себе. Некрофилия вас до добра не доведет.
  • Какие у вас мечты нездоровые. Это у вас с детства? У родителей что-то увидели? Лучше бы вам разобраться в себе. Некрофилия вас до добра не доведет.
  • Сталин это вчерашний день, - нынче для вас есть Саакашвили..
  • южные европеоиды по природе ленивей чем северные, это биологические качества
  • Это как в анекдоте? Заходит дедушка в сексшоп и разглядывает витрины. Продавец спрашивает может ли он чем нибудь помочь, на что дедушка отвечает, что не удовлетворён в сексуальном плане, а кроме того не удовлетворён результатами второй мировой войны. Продавец спрашивает каким образом он может помочь с решением второй проблемы, на что дедушка отвечает: "у Вас есть резиновая кукла с физиономией гитлера"?
  • Честность и справедливость - личные качества человека, не фильм.
  • Именно личные и один убивает другого ради родины, а другой гибнет ради семьи и всем пофиг что это как раз вот два человека перед тобой
  • Везде, основная линия противостояния происходит между верхами и народом. Внешний враг, как правило, средство отвлечения от основного противника.
  • симпатишная.
  • Росляков был не зомби . Это теракт организованный какой то спецслужбой или группой Думаю, что Росляков был нужен , что бы на него все повесить , а самим уйти. http://zamoskvorech.caoinform.ru/2018/11/27/vnimanie-rozyisk/?fbclid=IwAR3BVWxjitIy_ux9jBqzqFX1SsXbXR2-CwRSo3OWM3Ztzof-njjP__uBl_c
  • Признания мало, нужно прекратить отбирать по 30% от зарплаты
  • Не верю ни одному слову Кудрина, он - ярко выраженный представитель пятой колонны. Найдут деньги.
  • Признания мало, нужно прекратить отбирать по 30% от зарплаты
  • Мы селюки очень консервативные и традиционным ценностям приверженные. И вовсе не вспыльчивые, а хладнокровные и корректные. Нам ваши некрофильсие фантазии про резиновых кукол совсем не близки. Я бы и вам советовал воздержаться от таких наклонностей. Но вы, как все подростки переростки, не слышите никого, кроме себя. Так что тыкайте друг другу, а мы по старинке, стараемся на вы обращаться.
  • Зара какое-то имя цыганское. Хотя при коронации они всегда немецкое имя берут.
  • Хотя конкретно у неё может быть это валлийское имя. В Уэльсе там много чего не по английски.
  • Гоооооооол!!!!!
  • Хотя конкретно у неё может быть это валлийское имя. В Уэльсе там много чего не по английски.
  • Я бы сказал так. На самом деле деньги есть, но увы не в одних руках, точнее есть у каждого клана своя мзда. Возможно если было возможно пусть всю мзду на подъем ,а точнее на развитие частников то все может и получится
  • Дело не только любят- не любят работать , после вступления в еврозону промышленность всей южной Европы Испания, Италия, Португалия) стала неконкурентоспособной (слишком высокие затраты на зарплаты, энергию, бензин) поэтому весь проект "евро" закончится его коллапсом рано или поздно.
  • Укропские генералы еще более ссыкливые, чем россиянские ни на что они не пойдут.
  • Укропские генералы еще более ссыкливые, чем россиянские ни на что они не пойдут.
  • Простите . а разве суть денег ни в этом ?
  • Многие - да, про*бут. Толковые - получат пользу от них. Толковые и удачливые - ... больше денег!)
  • помню в 91 меняли деньги можно было поменять в банке не больше 1 тыс. рублей на новые (павловские) кажется. кончилось тем что те кто не смог поменять их сжигали рюкзаками не знали куда их пристроить. это было на одной соседней с моим домом автобазе шоферня они при деньгах всегда были много калымили и скопили.но увы все прахом
  • Плохие новости для россиян - любителей военных авантюр: президент США отказывается проводить встречу с президентом Путиным 1 декабря до тех пор, пока россияне не исполнят долг. Президент США требует от России отпустить незаконно задержанных 25 ноября всех 27 граждан Украины и вернуть Украине её собственность - морские суда. 27 ноября защищавший в суде Керчи одного из арестованных русский адвокат тоже просил судью отказать в аресте простого военного Украины из-за отсутствия признака нарушения: ФСБ и прокуратура не представили свидетельство нарушения - это видимые и признанные признаки границы России в Черном море. Марина Захарова из МИД России может попытаться поучить международному праву самого президента США Трампа и секретаря Майка Помпео, который терпеть не может бесполезного и пустого россиянина Лаврова. Начало: указ президента России номер 147 от 17 марта 2014 года, переведенный на английский для жителей Крыма, без участия хотя бы 1 юриста.
  • Не будет наступления. Сразу десантом перекроют Жуляны и Борисполь.Потом будут отлавливать потреотов. Хотя многие сами придут с цветами и хлебом-солью.
  • Не будет наступления. Сразу десантом перекроют Жуляны и Борисполь.Потом будут отлавливать потреотов. Хотя многие сами придут с цветами и хлебом-солью.
  • Если нормально упаковать то долетят хоть до Вашингтона, поверь )))) я в Сельхозе учился, мы паковать умеем XDD Там 12 часов лету всего-то ))))) А хоть и поездом до ДВ , он полторы недели запросто вылежит, если выращен с любовью и на норм удобрениях, Деду моему расскажи, Царство Ему небесное! :) Дедушка Коля кстати, мой любимый Деда...Мы с братом его так называли... Деда.... Когда мелкие были, в 5-7ом классе...
  • Любопытное уравнение сегодня наблюдал у Соловьева на передаче. Обсуждали Тегеран 43. Сколько из передач я видел до того, у него всегда соблюдалась квота - минимум три еврея, включая самого Шапиро. А тут из семи гостей были только два армянина, при чем один Кургинян, у которого армянского только фамилия. Наверное это к Дождю.
  • Радость то какая! Наконец то ваши побеждать начали. Вы не переживайте, у ваших будет ещё ни одна победа здесь в России, они напоследок успеют не раз по глумится над народом.
  • Странно, а что для россиян или русских плохого в том, что Трамп на будет проводить встречу в Аргентине с российским президентом? Вообще фиолетово
  • Насчёт Брилева. Странная фамилия. В конце 90-х и начале 2000-х, товарищь был корреспондентом в зап. Европе и частности Британии. Если у кого хорошая память, вспомтнайте сюжеты и как они кончались перечислением ведущих репортажи журналистов. Сергей Бри-лев и Дмитрий Брит-иков. "Бри" и "Брит" работающие в Британии.. Избранные ребята. ))
  • Да это вообще не вопрос. Этим ощабеченны не совсем дружественные личности. Таким макаром можно сказать и про жителей Крыма и Урала. Вопрос вообще так не должен ставится: кормить - не кормить. Это наши люди и мы должны их принять и помочь им.
  • Сталин это вчерашний день, - нынче для вас есть Саакашвили..
  • Зара - Зарина - Заря - Зори... Что связанное со светом, яркостью, вспышкой.
  • Так Аштрахань и называли всесоюзным огородом. В Волгограде тоже хорошо всё растёть.
  • Ты про какую работу Хичкока?
  • Я переживаю за ваши некрофильсие мечты. У вас похоже ещё и руки трясутся и слюна изо рта капает. Надо бы вам укольчики.
  • Себя на других не проецируйте
  • Иллюзия )Масса да,но вот например я езжу на вахту за 100т.р.месяц на месяц строю евреям газзаводы да нах ано мне нодо 4 перелет по четаре часа за месяц.2е детей мать да я лучше навоз ковырять дома буду в своем хозяйстве,а те кто профукал те бросят пить курить даже ездить на авто можно меньше,но есть будет всегда овощи,мясо,молоко.Также если объединить капиталы можно приростать хорошими темпами просто надо трудится народ уже не так туп.Раздавать кому попало тоже не надо 2е детей есть получи, а до этого момента счёт и гражданином должен быть в 3 поколения или до 91 года.
  • всё бы ничего, говорит он вполне здраво, много знает, опытный, но всё перечёркивается одним фактом - он коммуняка!
  • Я переживаю за ваши некрофильсие мечты. У вас похоже ещё и руки трясутся и слюна изо рта капает. Надо бы вам укольчики.
  • Была такая актриска и любовница джугашвили любка орлова. Так вот она во время войны летала в ЛондОн туда сюда ,туда сюда., видимо как связная с кукловодами(почему её не сбивали немцы?).А наряды себе покупамши только в европе.И операцию по натягиванию кожы на морде (чтоб морщин небыло) оплатил Чарли Чаплин.странно.Многие совковые фильмы снималисьв западных киностудиях А мужа ей назначили александрова(который стукач, и многих артистов сгинули в лагеря а лавры присвоил себе), живщего почемуто первоночально в шша, там у него и сын родиля от красивой американской актрисе, в отличии от жабы орловой.Уних там за бугром "гдездо тараканье" , и сюда приезжают как на сезон дачьный , отьесца, отовариться и умыкнуть
  • Простите . а разве суть денег ни в этом ?
  • зараза ,........... Шучу.
  • по ушам видать что от майора
  • симпатишная.
  • Они как Петя в Париже,только в сми с досады сожалеют об отмене свиданки.Там на западе деточки их , и кисельные берега , там оне своё будущее видят, но не здесь. Это ихнеи интрижки но не наши..а мы прохожие наблюдатели- доедит колесо до Питера или не доедить..
  • Так Аштрахань и называли всесоюзным огородом. В Волгограде тоже хорошо всё растёть.
  • поиск фоток по этой фразе: https://www.google.ru/search?q=Prince+Harry%E2%80%99s+father+-+Major+Hewitt&newwindow=1&rlz=1C1GCEU_ruRU819RU820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTybT1v_veAhVlhosKHYTsAgkQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969
  • Они как Петя в Париже,только в сми с досады сожалеют об отмене свиданки.Там на западе деточки их , и кисельные берега , там оне своё будущее видят, но не здесь. Это ихнеи интрижки но не наши..а мы прохожие наблюдатели- доедит колесо до Питера или не доедить..
  • система родила нового демагога
  • система родила нового демагога
  • brýle -- п0- чешски brilles -- по- латышски - это очки . очкарик по-немецки тоже brille
  • Сообщение "ПВО Сирии сбила израильский военный самолет" аннулировано https://ria.ru/syria/20181129/1533958445.html
  • всё бы ничего, говорит он вполне здраво, много знает, опытный, но всё перечёркивается одним фактом - он коммуняка!
  • Все победы только в фантазиях россиянских генералов, которые утратили способность объективно оценивать ситуацию.
  • здорово вы подметили...
  • в мавзолей жалобу напиши, дурилка краснопузая
  • рыжий детинушко, не управляющий собственной страной, просто глумиться над вовой, обещая вечером свидание, а с утра, почесав правое яйцо, отказывая во встрече, ну куда ещё ниже опускать, казалось бы, однако можно
  • в мавзолей жалобу напиши, дурилка краснопузая
  • твоя краснопузость, конечно, в голове и все твои вопросы, даже ещё не заданные, уже давно все отвечены и тут, и самой жизнью, просто прими как должное - коммунизма не было, нет и никогда не будет p.s. кстати, не ты ли тут постоянно ругал каждый выпуск ари, а сейчас послушать захотел, удивительно
  • сейчас слушал как раз момент, где Владислав говорил про украинца-морячка, который испугался, поржал )) (49 минута)