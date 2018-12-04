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Матрицу лихорадит

04/12/2018 01:10
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Обсуждение
  • Я получал 170 рублей не делая почти ничего. А когда работал на кране - получал 250 - 300 рублей.Квартплата была 15 рублей вместе с телефоном. В месяц. И нахрена мне ваши химически травленые товары ....? Да лучше снова в СССР. Там всё было настоящее. Хотя и дефицит. Но никто не голодал и все были одеты. Не было бездомных. И лечили бесплатно. Так что... Мы выбираем жизнь вместо " ОЙ-ФОНА " . Франция ? Ну так будут там джунгли... Налогов не будет. Выживут сильнейшие у которых будет оружие.
  • Борис Кагарлицкий дал толковую трактовку возни по Курилам. При всей зависимости Японии от США японский бизнес традиционно очень закрыт и почти не контролируется американцами изнутри. Так, если из любого европейского банка американцы могут получить любую информацию о росс. клиентах, то с Японией не получается. Этим японцы отличались ещё при СССР, когда именно в Японии Совок покупал санкционное оборудование в обход американских запретов. Иногда японцев ловили за руку, но в большинстве случаев капитаны большого японского бизнеса молчали как те партизаны. Так вот, есть подозрения, что Курилы пытаются толкнуть в обмен на гарантии вывода росс. капиталов по японскому транзиту с их переобуванием в как бы японские, чтобы эти деньги по-прежнему хранились на Западе, но уже не как русские, а как типа японские.
  • Борис Кагарлицкий дал толковую трактовку внезапных обсуждений по Курилам. При всей зависимости Японии от США японский бизнес традиционно очень закрыт и почти не контролируется американцами изнутри. Так, если из любого европейского банка американцы могут получить любую информацию о росс. клиентах, то с Японией не получается. Этим японцы отличались ещё при СССР, когда именно в Японии Союз покупал санкционное оборудование в обход американских запретов. Иногда японцев ловили за руку, но в большинстве случаев капитаны большого японского бизнеса молчали до последнего. Так вот, есть подозрения, что Курилы пытаются поменять на гарантии вывода росс. капиталов по японскому транзиту с их переобуванием в как бы японские, чтобы эти деньги по-прежнему хранились на Западе, но уже не как русские, а как типа японские.
  • и SS вермахта =)
  • Брилёв, Киселёв, Соловьёв, а также из госдумы: Володин, Неверов, Исаев, особенно Макаров и пр. - одни только физиономии этих ублюдков вызывают жгучее желание пнуть в них ногой
  • В очередь, пожалуйста!
  • Ага, с ноля, а вернее с 5-6 нолей --"Родился в Массачусетсе в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша и Дороти Уокер Буш " А красил оборудование папиным помазком Пресскотт Буш тоже простяга--Родился 15 мая 1895 года в семье американского промышленника Самюеля Буша и Флоры Буш в Колумбусе, штат Огайо, образование получил в Йельском университете Ну, а Самюель - ва-аще сама простота - "красил" Кливлендский Фед Резервный банк
  • Да-а-а, я тоже думаю, налог пора спускать в унитаз...
  • Посмотрите какие лицензии у МВД (издательская деятельность),у банков (медицинская деятельность). Практически все суды если не закрыты,то имеют иностранную юрисдикцию(отсутствие ИНН и ОГРН). Ладно,оставайтесь при своем мнении)))
  • Ну а вы вот говно едите. Есть мозг или нет?
  • А таких обрезанных вопрошающих моисейцев, пруд пруди.
  • Пошёл к одину.
  • Россиянская держава ещё долгого продержится в «достигнутом» полунелепом виде (относительно срока жизни ныне живущих …включая молодых). Надвигающийся (очередной/периодический) world кризис коснётся общей массы (опять же россиянской… ) косвенно, почти незаметно. Креативный люд прочувствует – остальные не въедут… уловив из РФ СМИ «кривизну» образа жизни инородцев (с ихними долларами и т.п.) …только возрадуются… Возникший паритет в связи с обладанием ядерным оружием, как и всё в этом мире имеет побочный эффект. (…если этот «подарок» - задумка Гитлера – значит он хитрый… сука. …но скорее это просто преждевременный «дар»…) Теперь каждый «развивается и эволюционирует» на той компостной куче на которой засел (совок развивается в изощрённый совок; «капитализм» на пути внедрения метóд «социализма»… Общее состояние - не комильфо) …Через это к тому же, на стадии бурного роста новые виды оружия: -в виде запредельной информационной лжи …а так же недавно считающиеся положительными процессы в виде экономического развития регионов/стран, вместо здоровой конкуренции и прогресса, ноне являются «оружием» - несут разрушительную угрозу для бытия остальных… Королевство кривых зеркал расползается по миру… Конечно со всеми «проблемами», в адекватном сообществе людей на раз могла бы справится такая организация как ООН (…но это в адекватном, на сегодня существует только аббревиатура!) …осуществлять добычу ресурсов на благо всех, или заниматься изготовлением точных приборов и ТНП (кто как… - в зависимости от местообитания и обретенных навыков… ) можно элементарно, …без «мечты» угандошить друг друга. Возможно так и было задумано Сверху… тогда становится понятным природа всемирного/..ых потопа/..ов
  • ...реклама казино?
  • ..реклама казино?
  • Если предсказание про Великого Гончара при котором Россия воспрянет не фэйк. И если предположить, что Великий Гончар это не фамилия, не профессия, а явление. Явление, которое из обычной глины создаёт разные интересные Вещи. То, мы уже можем провести парралели с трансмутацией элементов.
  • Одно и тоже, без сомнений. Особенно политическое крыло. Оккультист серьезнее в РФ, но для них расеянские и украинеянские пешки одно и тоже.
  • Придется тебе с китайцами конкурировать. Флаг тебе в....В руки - дурачок.
  • Молодцы ВК и команда!
  • Молодцы ВК и команда!
  • Мир без России это и есть Мир. Мир с Россией называется война.
  • Мир без России это и есть Мир. Мир с Россией называется война.
  • Тут были препирательства по газовым вопросам, вот ещё мнение и рассчеты, с 23 мин по 37 мин. https://youtu.be/FzYzXw3yk3A
  • https://www.youtube.com/watch?v=i4ootL2IJro Фильм пророчество напугал президента
  • За. рекламу не заплатили.
  • про криптоколонию
  • цырк уехал-клоуны все танцуют/ У.Ч/
  • Да вы эксперт уровня Бог!
  • Около Порошенко опять падают люди. Определённо это знак. https://youtu.be/pinuKIZlwaY
  • Около Порошенко опять падают люди. Определённо это знак. https://youtu.be/pinuKIZlwaY
  • https://www.interfax.ru/russia/640634 мадуро едет на поклон к пресс-секретарю шумеро-россиянский жрецов. Скоро похоже русским опять пртдется раскощелиться оади "братского" народа.
  • О, в новостях передали, к нам едет президент Венесуэлы, просить экономической помощи. Вот уверен, что не откажут ему. Интересно, когда-нибудь нас спросят, прежде чем вливать куда-то в т.ч. и наши денежки? Ах да, там же у нас ТАМ все юристы-экономисты заслуженные. Им виднее, чем мне.
  • БАДы безусловно работают, пробывали как заместители консервативного лечения все работает, только теток не люблю которые распространяют БАБы сетевым маркетом, там конкретная секта. Да по сути в Китае и Индии все лечат БАДами,у меня хирург знакомый работал в Индии так он говорит, у индусов вообще нет проблем с пищеварительной системой и операций практически не делают, нет таких нерешаемых проблем как у европейцев. От Владислава не ожидал, что они займутся таблетками, возможно так и нужно,так мы тогда с удовольствием с такими таблеточками еще лет сто АРИ сможем слушать. Успехов! Интересное начинание, при том очень реальное и в коммерческом плане перспективное.
  • Буш был самым молодым летчиком во время войны, приписал себе год, чтобы пойти добровольцем. Его два или три раза сбивали. Один раз мог попасть в плен японцам, когда самолет был сбит над океаном. Всплыла подводная лодка, случайно оказавшаяся рядом, и командир которой увидел в перископ японский корабль приближающийся к экипажу самолета. После войны, начинал с того, что красил нефтяное оборудование, начал компанию с ноля, был директором ЦРУ. Он не был другом нашей страны, но с ним можно было договариваться и сотрудничать.
  • Как ни странно нет никаких противоречий, нет народа - нет государства, Народ - это и есть механизм государства. Открой конституцию, тоненькую книжку, и всех касается тех, кто считает, что народ не государство. Ну тогда Анархия -Народ. Думайте головой а не жопой со ртом.
  • или SS вермахта..
  • Как ни странно, до сих пор многие думают, что это все принадлежит им, народу. Говорят, что на вершине страданий может произойти просветление. Посмотрим
  • Возможно, когда у значительного числа людей мозг появится? Люди голосуют за пуйло, ходят на митинги к анальному, целуют мощи и красные флаги, славят Бланка и Джугашвили? Как таких лохов не обирать?)
  • связной никогда светиться не будет. Тем более так глупо подставляться с гражданством. это скорее посыльный у настоящего связного
  • Коммунист и Сссра
  • Найдите хотя бы один так называемый госорган с ОГРН начинающимся на 2)))
  • Френчи хоть на улицы выходят, не важно как их там собрали, но всё таки. А вот у нас любую муть власти принимают, налог на самозанятых или вот хотят опять "прижучить" нелегальных таксистов, штрафуя агрегаторы, или поднять цены на бензин и НИХЕРА, народ язык в жопу засунул и сидит, сопли жуёт. Ездят со мной, только и плачутся на плохую жизнь, но в итоге "как-нибудь вытянем, выдюжим.. до свидания, удачи вам...", короче мрак и смутная надежда на чудо. Вот ехал человек, вставал на учёт в центре занятости. А вы должны помнить, что недавно по всем СМИ раструбили, что пособие безработным увеличат с 850 р до 1500 р, и что бы вы думали (господа запутенцы особенно!), а то, что если ранее человек вставал на учёт на ГОД, потом на ПОЛГОДА, то теперь будет на 3 месяца и снова по кругу справки собирать, типа изменился безработный за 3 мес, а по сути, чтобы плюнул на эти 1500 р и уже не вставал никуда, а у них СТАТИСТИКА сразу покажет - безработных типа меньше стало! А если встал в 2018 году, то тебе и эти 1500 не светят, потому что их будут кидать в табло только тем, кто встал в 2019 году... Россиянская реальность, господа
  • Поросюха нужен западным товарищам таким, какой он есть - посредственный и ограниченный руководитель made in ussr, ворюга и синяк. Да и кремлянам он подходит.
  • связной никогда светиться не будет. Тем более так глупо подставляться с гражданством. это скорее посыльный у настоящего связного
  • Главное, чтобы с патентами и интеллектуальными правами все хорошо было. В том числе и неразглашение сотрудниками лаборатории. А то украдет кто-нибудь левый или переманит, как Apple у Xerox, и за свое выдаст
  • кажется Веспасиан вводил подобный налог. "деньги не пахнут" фраза его
  • Удивительно просто. Это какой раз люд выпадает рядом с ним, в четвертый? Видимо защита на этого персонажа сильная стоит, некоторые не выдерживают.
  • music Zack Hemsey. Зачем это все надо было?
  • да и кремляне такие же по сути
  • Возьмите хоть 12 статью конституции (В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти) . Может теперь поймете)))
  • Васька хрюкает, чавкает, вещает... за сасиализмь - халява, кормушка для хрюнов!!!
  • Да вы эксперт уровня Бог!
  • Найдите хотя бы один так называемый госорган с ОГРН начинающимся на 2)))
  • Коля ты заработаешь кучу денег, за 100 лет ... и всех там купишь)))
  • ну тетки тетками, а я б с удовольствием сделал сайт, соц. группы ... и продавал бы их через сеть ... в поддержку ютуб канал бы какой нибудь сделал, на тему истории, психологии, и тайных обществ ... через который бы рекламировал такую продукцию...
  • За 50 лет не заработал , что измениться завтра?
  • По поводу задержания украинских кораблей иная точка зрения лримерно с 4.30 https://www.youtube.com/watch?v=F7liIEAFWHM
  • Заслуга Соловьёвых Сорокиных-Киселёвых-Лившецев-Познеров.
  • Не совсем так. Русский народ прессовали не одно столетие, давайте с этого начнём. Далее, давно выстроена система - чуть выбился от остальных, система больше тебя "плющит". Это как колосок на поле - поднялся выше нужного, обязательно комбайн скосит. И таки да, сегодня народ проходит обучение.
  • Такие люди всегда будут, даже если начать раздавать по 1000$ в месяц просто так, кто-нибудь сопьётся, занаркоманит, проиграет в карты и т.д. и т.п. Поезжай в какую-нибудь МЕГУ и посмотри сколько там лощенных мужчин и женщин ходит. Богатые люди в России тоже есть и не только те кто работает в госструктурах, хотя их наверно большинство
  • Когда человеку отрубают голову это его учат? Какое нахрен обучение . Русский народ находиться в состоянии геноцида, этноцида .
  • кажется Веспасиан вводил подобный налог. "деньги не пахнут" фраза его
  • Когда человеку отрубают голову это его учат? Какое нахрен обучение . Русский народ находиться в состоянии геноцида, этноцида .
  • Вот вот
  • За 50 лет не заработал , что измениться завтра?
  • Он и будет находиться в состоянии "цида", пока не научится... Посмотрите вокруг, какие темы люди считают главными, какую музыку слушают, каких "кумиров" боготворят... С таким набором хоть любой "цид" появляется автоматически.
  • Не верится в такое(солидарность и справедливое единодушие покупателей), но пример очень показательный и самый красивый.
  • Заслуга Соловьёвых Сорокиных-Киселёвых-Лившецев-Познеров.
  • Такие люди всегда будут, даже если начать раздавать по 1000$ в месяц просто так, кто-нибудь сопьётся, занаркоманит, проиграет в карты и т.д. и т.п. Поезжай в какую-нибудь МЕГУ и посмотри сколько там лощенных мужчин и женщин ходит. Богатые люди в России тоже есть и не только те кто работает в госструктурах, хотя их наверно большинство
  • 8 миллиардов рублей полковника Захарченко оказались выигрышем в онлайн казино! http://www.zarabotokbeztruda.net
  • Как ни странно нет никаких противоречий, нет народа - нет государства, Народ - это и есть механизм государства. Открой конституцию, тоненькую книжку, и всех касается тех, кто считает, что народ не государство. Ну тогда Анархия -Народ. Думайте головой а не жопой со ртом.
  • Да нет же. Васильева подогрела с денег министерства обороны.
  • Битая страница, может постараетесь выложить рабочую страницу?
  • да и кремляне такие же по сути
  • Если ченнелингом занимаетесь, то бросайте это дело. Там идет только ложная необъективная инфа, есть личный опыт.
  • Слышали про Богемскую Рощу? Про тайный съезд "элиты". У них там символ сова. Недавно начали появляться комиксы про сволочную сову, они так и называются - сова эффективный менеджер. Интересный знак. https://hodor.lol/post/154720/
  • Насчёт Китая и китайской элиты. Ролик не в тему, но посмотрите на реакцию на неуважение к китайской культуре. С 40-й секунды: https://m.youtube.com/watch?v=KU1yj60KLjE
  • Скажи спасибо что не Rosiya или Rasejaniya)) Раша(Russia) - это нам в подарок Русь, в чистом переводе.
  • Не верится в такое(солидарность и справедливое единодушие покупателей), но пример очень показательный и самый красивый.
  • Если ченнелингом занимаетесь, то бросайте это дело. Там идет только ложная необъективная инфа, есть личный опыт.
  • Так вам же не нравится социализм?! Терпите. Вот получите освобождение от налогов.... Когда? А вот Китай вам разъяснит. Вы с ним конкуренцию выдержите - торгаши вы наши ненаглядные ? Или железный занавес опустите ? Хи - хи - хи ... :0) Как и большевички .... Новые большевички.
  • Как дурачат людей в России: Платошкин = Стариков версии 2.0.https://www.youtube.com/watch?v=qC7Sh3jmzBc
  • Как дурачат людей в России: Платошкин = Стариков версии 2.0.https://www.youtube.com/watch?v=qC7Sh3jmzBc
  • Проверяйте инфу, похоже фейк.
  • да этож бот рекламирует казино)) его акк в фб уже заблочили, а сайт одностраничный фейк
  • А лучше быть здоровым и богатым.А лучше песни петь,чем воевать...
  • А лучше быть здоровым и богатым.А лучше песни петь,чем воевать...
  • Все говорят - "АК, а как поднять бабла, куда нажать", А-А-Азино три топора!)))