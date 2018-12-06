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Элементы медицины будущего
Элементы медицины будущего
06/12/2018 01:26
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Трансмутация , холодный синтез - не ново. Таблетки " вечной молодости " на продажу? " Почем опиум для народа ? ". Ну а чё.... Если народ ведется на это.... " Надо брать". https://youtu.be/l5eJRa7P46U
Василий Свирлипулькин
https://youtu.be/l5eJRa7P46U
Bombay Counter Terrorism
Биткойн - электронную валюту создал не тот, кого ведущий назвал. Нынешние критики ведущего, над командой которого с момента создания этого сайта подшучивали и атаковали, не заметили, что ведущий "Русский взгляд" представил себя как историка, публициста, главного редактора сайта ari.ru с первой недели работы в 2001 году - это 17 лет. "Общее дело" не получилось. Сам ведущий ничего не обещал "преданным читателям". Поэтому самому ведущему интересна тема: существует или не существует "малый и средний бизнес" в России. 3 декабря официальный сайт правительства России опубликовал событие в городе Горки, Московская область: там прошел самит с таким названием "Заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам" . На заседании этого взявшегося от так называемых "экспертов" ВШЭ (незаконного) образования присутствовали 2 представителя 2 акционерных обществ. Все заседавшие 3 декабря якобы обсуждали "как же помочь малому и среднему бизнесу", среди прочих тем. Сравните: 1. Название самита и место самита 3 декабря 2. Участников по должности от имени 2 органов власти, участников от АО, 3. Критерии малого и среднего бизнеса, 4. Простой термин "финансовый обман".
Vladimir Sholkov
Забавно, а я думал Гугл Пэй есть во Франции
Александр Верный
И что здесь верного написано? Я что-то не заметил. Вот кривоногие и криворукие-прысчавые рюриковичи точно решили за свою судьбу вопросы. Про учителей не обольщайся. Кто был в 1 Градской больнице, тебе об этом поведуют больше инфы.
Серёга Ларюшкин
И что здесь верного написано? Я что-то не заметил. Вот кривоногие и криворукие-прысчавые рюриковичи точно решили за свою судьбу вопросы. Про учителей не обольщайся. Кто был в 1 Градской больнице, тебе об этом поведуют больше инфы.
Рустем Бохани
Моча не лечит и в принципе не может лечить, т.к. она содержит в себе вредные и опасные кислоты, выводимые из организма. Уровень PH мочи всегда ниже 7. Кровь человека имеет уровень PH 7,35-7,45, т.е. это слабощелочная среда. PH кожи здорового человека тоже равна 7. У младенцев PH кожи вообще 8. Любое отклонение PH крови от нормы приводит к моментальной смерти. Все "положительные" эффекты которые дает уринотерапия это либо эффект "плацебо" либо абсолютно естественная реакция организма по его спасению, которая внешне выглядит как исцеление. Например, мочу наружно применяют для лечения прыщей. Так вот прыщи это те же вредные кислоты, которые выводятся через кожу. После обработки этой части кожи кислой мочей, прыщи действительно проходят, но не потому что она лечит, а потому что организм перестает выводить эти кислоты и начинает блокировать их поступление извне. Для нормального функционирования организм поддерживает уровень PH 7 за счет запаса микроэлементов. Все болезни организма в том числе и онкозаболевания - это следствие сильного закисления организма, которое зависит от того места где человек живет, от его образажизни, от того что ест и пьет, даже от его мыслей. Именно в кислой среде живет вся зараза (бактерии грибы и т.д.). Для людей живущих близко к уровню моря сама реакция дыхания вызывает закисление, поэтому чтобы быть здоровым необходимо употреблять в пищу продукты с ощелачивающим эффектом. У людей которые живут в горах, наоборот, реакция дыхания - ощелачивающая. И для того чтобы поддерживать уровень PH в норме они пьют вино и едят мясо. Жизнь в природе существует в балансе и нам также следует следовать этому закону. Продолжительность жизни человека напрямую зависит от его образа жизни, питания и этого запаса микроэлементов полученных с рождения. Поэтому и говорят, что здоровье нельзя вернуть его можно только сохранить.
Земеля в натуре
Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин: - Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится. Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего: - Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать? - Не было твёрдой команды, барин!
Земеля в натуре
Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин: - Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится. Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего: - Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать? - Не было твёрдой команды, барин!
Земеля в натуре
Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин: - Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится. Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего: - Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать? - Не было твёрдой команды, барин!
Земеля в натуре
Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин: - Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится. Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего: - Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать? - Не было твёрдой команды, барин!
Земеля в натуре
Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин: - Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится. Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего: - Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать? - Не было твёрдой команды, барин!
Земеля в натуре
Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин: - Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится. Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего: - Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать? - Не было твёрдой команды, барин!
Vladimir Sholkov
А не может ли коралловый замок тоже быть результатом трансмутации http://www.mirkrasiv.ru/articles/koralovyi-zamok-yedvarda-lindskalninsha-homsted-ssha.html
сажин герман
Начали за здравие, кончили за упокой( Уринотерапия однозначно вредна: организм пытается избавиться от вредных веществ и обратно их загонять не нужно, в т.ч. наружно. Рн должно быть в НОРМАЛЬНОМ диапазоне, а не в кислотном или щелочном. Защелачивание известно медицине и называется "алкалоз". Это опасное состояние, нуждающееся в лечении. Чтобы устроить себе защелачивание (алкалоз) не обязательно что-то пить или есть. Достаточно часто и глубоко дышать. Вскоре почувствуете головокружение и помутнение сознания, холодный пот. Это позволит любому убедиться во вреде защелачивания для нервной и сердечно-сосудистой системы (причина в этом случае - кислородное опьянение). Если хотите знать больше о защелачивании, погуглите "алкалоз".
сажин герман
Начали за здравие, кончили за упокой( Уринотерапия однозначно вредна: организм пытается избавиться от вредных веществ и обратно их загонять не нужно, в т.ч. наружно. Рн должно быть в НОРМАЛЬНОМ диапазоне, а не в кислотном или щелочном. Защелачивание известно медицине и называется "алкалоз". Это опасное состояние, нуждающееся в лечении. Чтобы устроить себе защелачивание (алкалоз) не обязательно что-то пить или есть. Достаточно часто и глубоко дышать. Вскоре почувствуете головокружение и помутнение сознания, холодный пот. Это позволит любому убедиться во вреде защелачивания для нервной и сердечно-сосудистой системы (причина в этом случае - кислородное опьянение). Если хотите знать больше о защелачивании, погуглите "алкалоз".
сажин герман
Начали за здравие, кончили за упокой( Уринотерапия однозначно вредна: не стоит загонять обратно в-ва, от которых организм стремится избавиться. В т.ч. потреблять наружно. рН должно быть в НОРМАЛЬНОМ диапазоне, а не в кислотном или щелочном. Защелачивание вполне известно медицине и называется "алкалоз". Это опасное состояние, нуждающееся в терапии. Чтобы устроить себе защелачивание (алкалоз), вовсе не обязательно менять рацион. Достаточно часто и глубоко дышать. Вскоре почувствуете головокружение, помутнение сознания и холодный пот. Так можно убедиться во вреде защелачивания для нервной и сердечно-сосудистой систем (причина в этом случае - кислородное опьянение). Также есть опасность для почек. Если хотите знать больше о защелачивании, погуглить "алкалоз".
Иван Помидоров
раз с коммуняками якшается, вроде Константина Семина ... у которого просто мироедские идейки, Сталин отдыхает и нервно курит в сторонке... то к чему его борьба ведет? Сам он может поцреот, а может и нет, но точно чего то не хватает, в людях вообще не разбирается ... а значит с ним бы к власти пришли именно поЦреоты! ... так что по факту, выходит и так!
Elena Shabunina
Кстати, Струкова М отдыхает, по сравнению с вашим талантом.
Александр Верный
Думаю, что люди каким образом ловили эти непонятные вещества и использовали,или им передали знания, может получали через имперический опыт, хотя мало вероятно такой обьем знаний об этом в Индии,Китае,Ю.Америки может таким способом обработан. Интересная тема,хотя очень скользкая...,наука многое дала человеку и одновременно сузила мышление под действием догм, эта тема с научной точки зрения сродни магии, хотя магия по моим ощущением и есть настоящая наука.
Владимир Ганцовский
Чёрная страница журнала The Economist 2019 предвещает... https://www.youtube.com/watch?v=v3cU7q7N99o&fbclid=IwAR28Oa53G0Tu5hU42cScg-M4oB6QBxk8bWbCuNdl2b4odCjcR9Kyf_tuhH4
Sl. Ru
Сказка-ложь.Да в ней намёк,добрым молодцам урок.
Андрей Романов
по поводу здоровья, еще стоит учитывать такую важную проблему как обоняние в современном мире https://youtu.be/hjGDRYeMEz4
Владимир Кутиков
Сказка-ложь.Да в ней намёк,добрым молодцам урок.
Алексей Огородников
Не стоит ожидать реальной картины мира от людей фундаментальной науки. Они строят свою картину мира на куче теорий нагроможденных друг на друге, которые никак не коррелируют с реальным миром. Они же и создали нынешнюю картину мира, теперь они сами ее и опровергают. Зачем им снова верить то? Конечно, многие уже стали замечать, что реальный мир не такой как нам показывают, что он все больше и больше похож на телевизионное шоу. Просто сейчас это стало уже невозможно скрывать, вот они об этом и заговорили. Но почему все уверены, что они сейчас то не обманут? Только потому что говорят, что реальная картина мира фейк? Поэтому люди готовы снова поверить "ученым"? Это же безумие, которому нет конца.
Vladimir Sholkov
Приснился интересный сон. 1864 год было написано. И почему то дом двадцатый что-ли в Израиле. 1864 год интересен мятежами, неспокойное время. В Америке гражданская война, бунтует Польша. С Кавказа едут в османскую империю.
Vladimir Sholkov
Родился Израэл Зангвилл, в честь которого назвали улицу в Натании в Израиле. Походу 2019 будет ещё тот годок
Vladimir Sholkov
Мирную передышку Хосров Ануширван использовал для внутренних реформ. Прежде всего, были возвращены перераспределенные маздакитами имущество и земли. Но за десятилетия свободной деятельности маздакитов, многие знатные семьи были уничтожены до последнего человека. Их земли шахиншах забирал себе и раздавал новой знати в обмен на службу. Таким образом, влияние олигархии было временно ослаблено. Затем был изменен порядок сбора податей. Вместо доли от урожая стали взиматься денежные суммы с единицы земельной площади в зависимости от вида посевов. Упорядочен был и сбор подушного налога. Население было разделено на четыре разряда по состоянию доходов. И чем выше разряд, тем больше надо было платить. Эта реформа дала шахиншаху огромные деньги. https://www.litres.ru/6058183
Bombay Counter Terrorism
Представление о развале территории "У" строится на простом взгляде на ситуацию и всё. Каждый лишний день существования этого несуразного образования выглядит алогичным и может объясняться только сильнейшим желанием и влиянием Запада, США, направленным против РФ за счёт 404-й.
Владимир Кутиков
Моча лечит, если что. А вот как спринтер в 68 лет быть на плаву часами, это дай Бог каждому.
Maxim Egorov
Раскладку на Таро ещё не хватает для толкования. обложек журнала. Дети малые.
Valeriy Irkitov
раз с коммуняками якшается, вроде Константина Семина ... у которого просто мироедские идейки, Сталин отдыхает и нервно курит в сторонке... то к чему его борьба ведет? Сам он может поцреот, а может и нет, но точно чего то не хватает, в людях вообще не разбирается ... а значит с ним бы к власти пришли именно поЦреоты! ... так что по факту, выходит и так!
Алексей Огородников
С французов все началось в истории построения справедливого сообщества граждан и похоже и на них все и закончиться!
Vladimir Sholkov
А развал страны состоит в подвижности мест? По мне развал состоит в социальном расслоении, тогда появляются лже управленцы, которые тянут одеяла и играют на этом расслоении
Vladimir Sholkov
Т.е. достаточно в У партии опереться на слои русские, поляки, румыны и т.д. чтобы остаться у руля, точнее не партии а тем приближенным которые чувствуют что кресло под ними трясется как уже сама У прекратит свое существование Кстати такая же судьба и у Р,
Vladimir Sholkov
Т.е. достаточно в У партии опереться на слои русские, поляки, румыны и т.д. чтобы остаться у руля, точнее не партии а тем приближенным которые чувствуют что кресло под ними трясется как уже сама У прекратит свое существование Кстати такая же судьба и у Р,
Smailey Face
Представление о развале территории "У" строится на простом взгляде на ситуацию и всё. Каждый лишний день существования этого несуразного образования выглядит алогичным и может объясняться только сильнейшим желанием и влиянием Запада, США, направленным против РФ за счёт 404-й.
Алексей Огородников
В смысле представление о развале ошибочно? Она уже в процессе развала. Отделились Донецк, Луганск, Крым. А сколько людей уже сбежало оттуда и сколько еще сбежит, не считали? Процесс запущен и результат не заставит себя долго ждать.
Александр Верный
С французов все началось в истории построения справедливого сообщества граждан и похоже и на них все и закончиться!
Сергей Панченко
Чье мнение они выражают? Просто вот возьмём колхоз например. Там есть дворники , свинопасы, механики, бухгалтера, менеджеры, научные работники и т.д. Может ли глава правления колхоза оказывать влияние? И на кого? По сегодняшним меркам и уровню преподавания глава колхоза может лишь управлять замами своими, он может пройтись и сказать эй Семён семеныч я вновь в говно наступил, иди разберись. И только если кто то конкретно ему нагадит он вновь зовет зама и говорит Не хочу видеть, срок 2 дня. Следовательно непосредственно процессом руководить не может, только через замов. Идем дальше . А что замы? А замы могут нарезать задач подчинённым, снизить или повысить зарплату, наградить, наказать. Казалось бы, ну значит во всем виноваты замы. Но и тут промах. Зам он может и зам, но во всем разбираться не сможет, иначе не нужны были бы подчиненные, следовательно специалисты. Значит виноваты специалисты! Но вновь просак. Специалисты учились действовать по стандарту, а задачи и жизнь диктует искать альтернативы из стандартов. Иначе бери любого лаботряса и ставь сразу за станок. Тогда преподаватели виноваты что не учили и выискивали индивидуальному подходу к работе. Но вновь промах . Стандарты принимают сверху ,а пока они доходят, опробируются они уже устаревают. Значит виноваты наверху. Замкнутый круг. Почти. Виновата система которая выстроила такую цепочку. И что же делать? А ничего. Система сама себя уничтожить со всеми своими звеньями, а следовательно и людьми в ней Эзадействованными. Но что делать людям? Склрее всего уже искать другую систему.
Секундант
Раскладку на Таро ещё не хватает для толкования. обложек журнала. Дети малые.
Vladimir Sholkov
Мнение барыг и лохотронщиков.
Алексей Заров
Про Девида Хадсона и открытое им вещество: https://www.youtube.com/watch?v=fsnu_xpH5_E
Maxim Egorov
У нас в Мире, кому не лень делают прогноз на 2019, прям эпидемия. Авторитетный, ведутся на это слово.
Серёга Ларюшкин
У нас в Мире, кому не лень делают прогноз на 2019, прям эпидемия. Авторитетный, ведутся на это слово.
Серёга Ларюшкин
Моча лечит, если что. А вот как спринтер в 68 лет быть на плаву часами, это дай Бог каждому.
Серёга Ларюшкин
Моча лечит, если что. А вот как спринтер в 68 лет быть на плаву часами, это дай Бог каждому.
Секундант
Мнение барыг и лохотронщиков.
Секундант
Обоснуй
Андерсен
Кстати, Струкова М отдыхает, по сравнению с вашим талантом.
Серёга Ларюшкин
На самом деле Рустем, практика обширная. Но докторам на это наплевать.
Алексей Огородников
Моча не лечит и в принципе не может лечить, т.к. она содержит в себе вредные и опасные кислоты, выводимые из организма. Уровень PH мочи всегда ниже 7. Кровь человека имеет уровень PH 7,35-7,45, т.е. это слабощелочная среда. PH кожи здорового человека тоже равна 7. У младенцев PH кожи вообще 8. Любое отклонение PH крови от нормы приводит к моментальной смерти. Все "положительные" эффекты которые дает уринотерапия это либо эффект "плацебо" либо абсолютно естественная реакция организма по его спасению, которая внешне выглядит как исцеление. Например, мочу наружно применяют для лечения прыщей. Так вот прыщи это те же вредные кислоты, которые выводятся через кожу. После обработки этой части кожи кислой мочей, прыщи действительно проходят, но не потому что она лечит, а потому что организм перестает выводить эти кислоты и начинает блокировать их поступление извне. Для нормального функционирования организм поддерживает уровень PH 7 за счет запаса микроэлементов. Все болезни организма в том числе и онкозаболевания - это следствие сильного закисления организма, которое зависит от того места где человек живет, от его образажизни, от того что ест и пьет, даже от его мыслей. Именно в кислой среде живет вся зараза (бактерии грибы и т.д.). Для людей живущих близко к уровню моря сама реакция дыхания вызывает закисление, поэтому чтобы быть здоровым необходимо употреблять в пищу продукты с ощелачивающим эффектом. У людей которые живут в горах, наоборот, реакция дыхания - ощелачивающая. И для того чтобы поддерживать уровень PH в норме они пьют вино и едят мясо. Жизнь в природе существует в балансе и нам также следует следовать этому закону. Продолжительность жизни человека напрямую зависит от его образа жизни, питания и этого запаса микроэлементов полученных с рождения. Поэтому и говорят, что здоровье нельзя вернуть его можно только сохранить.
Vladimir Sholkov
Обоснуй
Canapsis
Герой проекта «Один в прошлом» 8 месяцев прожил на территории реконструированного хутора по всем правилам и канонам Х века. https://www.youtube.com/watch?v=NWs_I7eYIVI
Константин Алланд
Советую книгу прочитать " Анти-Малахов или перестаньте пить урину".
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