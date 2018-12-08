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Война назначена
08/12/2018 00:42
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Обсуждение
Влад Шевченко
Ставка рефинансирования должна соответствовать инфляции, это сомнений не вызывает. А вот 3%, озвученные гарантом, как раз вызывают. Тем более что он врёт как дышит.
Elena Shabunina
В Природе оно всё такое-мёртвое или живое. В человеческом мире иное встречается-неживое. Нежить мается и скучает,она света не излучает. Есть такие,кому всё мало,сколько б жизнь им даров не давала, Это нелюдь с звериной душою,что живёт, забирая чужое. Нелюдь-это воронка такая,и она без дна и без края. Бесы просто чрезмерно активны,зачастую инициативны. Им покоя не обрести-всех готовы они извести. А коль нет покоя самим-не дадут они жить и другим.
Василий Свирлипулькин
Волга впадает в Каспийское море. А я - выпал в осадок. Ладно...! Не буду больше топтаться здесь. " Кушайте свои " таблетки от молодости " . :0))
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