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Против России применяют стратегию напряженности

20/12/2018 01:19
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Обсуждение
  • С наступающим днём зимнего солнцестояния! С рождением нового Солнца! С Колядой! Наколядуйте себе, чего хотите,желаете и велите.
  • Всучили лопату, сказали - "держи крепше, падла... а то будешь жить на одну зарплату ". ...обиделся.
  • ...
  • Пуст заходят, всех похороним.
  • Недавно сбрасывал ошибки. После замены любого датчика нужно сбросить и электронный блок управления. Блоки управления даже на десятках могут "обучаться" то есть запоминать показание датчиков и реакцию на них. Если датчик освещенности люксометр фар есть, то расход топливо может меняться при смене режима работы фар.
  • https://www.politnavigator.net/zhirinovskijj-pora-nachinat-razdel-ukrainy-na-novorossiyu-malorossiyu-i-galiciyu.html Обратите внимание на бегущие строки этого ресурса. Пу: «Церковный раскол может приобрести кровавый характер» читать...
  • Не соглашусь с господином пу, порох нынче не тот... да и православие на ладан дышит.
  • Завидная стать! Повезло, бугром назначили...
  • Xiaomi забыли, их выбирают чаще.
  • РФ подписала маракешское соглашение. Кому то это сильно нужно.
  • Нет ни каких оснований полагать, что 404 пойдет войной, воевать там некому и не за что, задача не воевать, а устраивать вид начинающей войны ,такая тактика была с самого начала конфликта, нужно всеми силами поддерживать информацию о агрессоре с востока и запугивать западного обывателя. Я уже писал об этом, если только в РФ начнется смута и только тогда войдут с территории 404 оккупационные войска и притом в составе международных групп и как повелось в этом статусе западенцы хорошо себя чувствуют!
  • Они устроют провокацию, потом запустят ракеты в корабли РФ или в мост. Кремлю придётся отвечать, начнётся заваруха. Отключат газовую трубу, запад врубит санкции плюсом предатели активируются по всей стране и вокруг неё. На что кремль рассчитывает непонятно, уже почти им мат поставили.
  • Хоть бы фамилилию на какую нибудь "Павленко" сменили, а то как не щирый заукраинец, так какой нибудь -ский или вообще -ов. Самые долбанутые украинские нацики всттертившиеся мне в Германии имели фамилиии: Никитина, Туманова и Малиновская. Еще один западный щирый хохол-русофоб был вообще этническим словаком. Так что Владислав полоностью прав, что украинская химера держится на манкуртах.
  • Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.
  • Завидная стать! Повезло, бугром назначили...
  • К сожалению, к Украине и Украинскому народу не имею ни малейшего отношения. У меня паспорт с курицей на обложке, как и у большинства тут присутствующих.
  • Ксяоми - мой выбор!))
  • Слабое объяснение про засаду фектуна. Ещё раз вы подчёркиваете часть элемента Подлости, но не доблести. Психологической тактикой, также назвать и приблизить нельзя никак. Кукловоды готовят планетарное кровопролитие, как в 1914 году, как в 1941 году. Надписи на стоунхэндж - смотрятся не шуткой на сегодня. Русские спасут - Мир(Земля,планету). Владислав, какая панацея спасёт из топи меня, что бы Я спасал остальных , кого не знаю на остальной планете? На сегодня у меня всё.
  • Узнал, что в Европе полиция при проверке автомобиля требует еще комплект запасных ламп на все авто.
  • Договора нужны, чтобы структурировать уже сами доверительные отношения. Если таких отношений нет, то всегда все бумажки - просто бумажки
  • К сожалению, к Украине и Украинскому народу не имею ни малейшего отношения. У меня паспорт с курицей на обложке, как и у большинства тут присутствующих.
  • Будут терпеть. "Народ" такой. Терпеливый.
  • Не воспринимай близко к сердцу. Как сказал один кремлёвский повар в прошлом, - " то что я видел, вам никогда этого не увидеть". Умер 1.5 года назад. В каком месте павка астахов сенсетивный?
  • ну понятно, что он слушает АРИ
  • Впрыск-распределение топлива через электронику работает, а не через электрику. Пока есть бортовые компьютеры в машинах. будут резкие выходы из строя машины на ходу. Очень удобно, "фехтовальщикам"
  • да уш. себя бы спасти))
  • ну ВК правильно сказал что если договора приводят к гибели людей и потере их собственности (т.е. есть реальная опасность что мост подорвут или ещё чего), то нафиг такие договора.
  • Ксяоми - мой выбор!))
  • Такой лопатой и копать неудобно, если что. Ручка будет мешать.
  • ну понятно, что он слушает АРИ
  • Говорит, что за аваковым стоит сурков
  • Договор есть договор и должен соблюдаться. А не хотите соблюдать, так расторгните его.
  • ...верно,дрянь людишки
  • укантропупили Серегу... он очень интересное расказал про СБ украинский,грефа и "&"...
  • А какие факты для такого сильного заявления, что в банках денег нет? Любые, но факты
  • Говорит, что за аваковым стоит сурков
  • Договор есть договор и должен соблюдаться. А не хотите соблюдать, так расторгните его.
  • половая рептоматрица- выражденье человеков (меняют от энергофазы ...)?
  • Пу: «Церковный раскол может приобрести кровавый характер» читать...
  • Он может и не сенситивный..не важно -дар предвидения у него есть.есть и ошибки для кого то .-наверное имеются.Главное он выполняет нашу русскую работу по просвещению масс на все 100% и больше -один тащит серьезную тему китайской угрозы.дружбы и союза с Японией в этом вопросе и т.д.
  • На моем "тазике" (ВАЗ 2110), на заглушенном двигателе, при включении задней передачи, включалось зажигание. Мастера были в шоке
  • На моем "тазике" (ВАЗ 2110), на заглушенном двигателе, при включении задней передачи, включалось зажигание. Мастера были в шоке
  • По крохам кое что о "солидных" господ: http://drittereich.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&fbclid=IwAR1l39S2wfJg_-EZVtf7a5J830c4STuK7lRXukdSCGe0XQfG4utsytu7nFo Король Дергер, несмотря на то что он царствовал так давно, «что никто точно не знает ни даты его смерти ни даты его рождения», создал нечто вроде электронного мозга, только бесконечно прогрессивного по нашим меркам, электронный мозг обладал сознанием, и его имя было Malock. Имя сходное с верховным богом Шумми – Molok. И это не просто сходство. Вспомним, что имя верховного бога Вавилона - Мардук, у финикийцев и семитов-Молох, а карфагеняне почитали бога Малока, все эти названия схожи с альдебаранским названием бога «Molok». Все эти боги в земной традиции были положительными богами, лишь только у евреев Молох представлялся отрицательно. И только лишь потому, что фразу «дети позволяют Молоху в огне идти» была воспринята евреями как принесение в жертву Молоху детей посредством пламени, хотя в действительно означала лишь «огненные крестины», похожие на прыжки через огонь молодежи у германцев и прочих народов.
  • По крохам кое что о "солидных" господ: http://drittereich.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147&fbclid=IwAR1l39S2wfJg_-EZVtf7a5J830c4STuK7lRXukdSCGe0XQfG4utsytu7nFo Король Дергер, несмотря на то что он царствовал так давно, «что никто точно не знает ни даты его смерти ни даты его рождения», создал нечто вроде электронного мозга, только бесконечно прогрессивного по нашим меркам, электронный мозг обладал сознанием, и его имя было Malock. Имя сходное с верховным богом Шумми – Molok. И это не просто сходство. Вспомним, что имя верховного бога Вавилона - Мардук, у финикийцев и семитов-Молох, а карфагеняне почитали бога Малока, все эти названия схожи с альдебаранским названием бога «Molok». Все эти боги в земной традиции были положительными богами, лишь только у евреев Молох представлялся отрицательно. И только лишь потому, что фразу «дети позволяют Молоху в огне идти» была воспринята евреями как принесение в жертву Молоху детей посредством пламени, хотя в действительно означала лишь «огненные крестины», похожие на прыжки через огонь молодежи у германцев и прочих народов.
  • Вы не понимаете- что такое Ясновидение и что такое Яснознание. Первое с вторым путают всё время за частую от неопытности. Ничего он не тащит. Все резонансы известны без него.
  • 1.08.29 Такого от него не слышал ещё.. Браво.