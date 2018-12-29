Расклады 2018 года

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29/12/2018 03:05
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Обсуждение
Oleg Veres
Всё будет в лучших традициях детективов от Агата Кристи и романов Дюма.Череда случайностей и проявления рока, во всех ипостасях.... В простонародье - п..здец будет неожиданным. Главное это спокойствие, особенно "семейным".
Oleg Veres
Всё будет в лучших традициях детективов от Агата Кристи и романов Дюма.Череда случайностей и проявления рока, во всех ипостасях.... В простонародье - п..здец будет неожиданным. Главное это спокойствие, особенно "семейным".
Alina Slonovskaja
СТАРКРАФТ 1 1998 супер))
Alina Slonovskaja
СТАРКРАФТ 1 1998 супер))
Константин Алланд
Есть такая игра. Называется жизнь.
Константин Алланд
Жизнь - самая реалистичная игра
Rus Ural
под новый год опять воду выключили https://www.youtube.com/watch?v=A8yzoByfWpo
Canapsis
а можно видео?
Степан Степанов
Ребята теплотехнику не учили. при скорости 10 махов в плотных слоях атмосферы самый тугоплавкий металл на земле -вольфрам достигает точки плавления. А что в таком случае будет с блоками управления- все эти резисторы и транзисторы с платами просто сгорят.
БМП механик
...мильёны таких "гуру" на Ютубе. Шлакуются на мелководье...
Степан Степанов
Саакашвили порядок навел в Грузии, взятки при нем боялись брать все, мусаров почти всех несколько раз менял. Кремлевские людоеды камуняки снова хотят емучий совок - тюрьму народов воссоздать. Если Саакашвили и начал первый, то у него как и у Гитлера другого выхода не было - был превентивный удар, в противном случае трупопоклонники-членинцы устроили провокацию и напали первыми. Камуняки- это первые преступники, а гитлер-всего лишь их посредственный ученик. А этот мяукающий в яме щенок просто в состоянии аффекта. Из его мяу я понял, что у него позиция наблюдателя и воевать он точно не собирается, он наблюдает со стороны и таким мяу хочет дистанцироваться от проблемы, пытается успокоить себя, то есть он еще не осознал всю серьезность своего положения, он еще ни одного выстрела не сделал и трупов разорванных и размотанных еще не видел, поэтому его мяуканье многие ошибочно за густой базар принимают.
БМП механик
Джихад арба.
БМП механик
Не волнуйтесь.Ни каких "если" с этим парнем не случится... а настоящих русских бред не безпокоит.
Курганский Терминатор
паяльником на лбу написать : " ИНТЭРЭСЫ РУСКОГО НАРОДА"! срущему в уши
Степан Степанов
Интересная книга Ганса Ульриха фон Кранца "Тайное оружие Третьего рейха" - https://www.e-reading.club/book.php?book=119631 Кому лень читать, можно послушать - https://www.youtube.com/watch?v=MsIY4S7clfI Автор считает, что 18 марта 1945 года немецкой ядерной бомбой был потоплен американский конвой LW-143 . Конвой состоял из 30 транспортников и 20 кораблей охранения. Автор приводит воспоминания американских моряков, которые добивали уцелевшие суда конвоя LW-143 -читать в главе: " Версия № 3. А кто сказал, что ее не взорвали?". А сам конвой LW-143 вычеркнули из справочников: LW-142 и LW-144 - есть, а 143-го нет. А в других документах полностью уничтоженный конвой LW-143 америкашки списали на "акульи стаи", то ксть немецких подводников, которых в конце войны практически не осталось. А еще он описывает психотронное оружие в главе "взорванный прибор и странные мачты". Книга на любителя, но меня удивляет обилие непонятных антен на высотках и трубах в ресурсной федерации. Они говорят, что это мобильная связь, но нельзя же так))) Вспомнилась и история со сралиным, заставившим в каждой колхозной избе повесить радиотарелку. А сегодня технологии зомбирования ушли далеко вперед, отсюда всплыло столько чухов и идиотов. Эти людоеды трупопоклонники еще долго просидят с такими технологиями, котороые, кто его знает, может растут еще из нацистской германии. Книгу прочитал на"раз-два" , есть над чем подумать.
Степан Степанов
Интересная книга Ганса Ульриха фон Кранца "Тайное оружие Третьего рейха" - https://www.e-reading.club/book.php?book=119631 Кому лень читать, можно послушать - https://www.youtube.com/watch?v=MsIY4S7clfI Автор считает, что 18 марта 1945 года немецкой ядерной бомбой был потоплен американский конвой LW-143 . Конвой состоял из 30 транспортников и 20 кораблей охранения. Автор приводит воспоминания американских моряков, которые добивали уцелевшие суда конвоя LW-143 -читать в главе: " Версия № 3. А кто сказал, что ее не взорвали?". А сам конвой LW-143 вычеркнули из справочников: LW-142 и LW-144 - есть, а 143-го нет. А в других документах полностью уничтоженный конвой LW-143 америкашки списали на "акульи стаи", то ксть немецких подводников, которых в конце войны практически не осталось. А еще он описывает психотронное оружие в главе "взорванный прибор и странные мачты". Книга на любителя, но меня удивляет обилие непонятных антен на высотках и трубах в ресурсной федерации. Они говорят, что это мобильная связь, но нельзя же так))) Вспомнилась и история со сралиным, заставившим в каждой колхозной избе повесить радиотарелку. А сегодня технологии зомбирования ушли далеко вперед, отсюда всплыло столько чухов и идиотов. Эти людоеды трупопоклонники еще долго просидят с такими технологиями, котороые, кто его знает, может растут еще из нацистской германии. Книгу прочитал на"раз-два" , есть над чем подумать.
Sl. Ru
Sl. Ru
Алексей Огородников
Считаете эту ракету билетом кремлёвских на запад?
Александр Верный
Мне тоже так казалось, что сегодняшнее времена похоже на до революционный 1917 и в чем то на 1991 год, но есть серьезные отличия, в те времена у народа было хоть надежда на будущее, сейчас такого нет, полное уныние и ненависть.Так дело не пойдет, обязательно куда то должны потянуть, без этого кина не будет!
Александр Верный
Мне тоже так казалось, что сегодняшнее времена похоже на до революционный 1917 и в чем то на 1991 год, но есть серьезные отличия, в те времена у народа было хоть надежда на будущее, сейчас такого нет, полное уныние и ненависть.Так дело не пойдет, обязательно куда то должны потянуть, без этого кина не будет!
Maxim Egorov
я предпочитаю нарды.в них есть элемент непредсказуемости. никто не знает как упадут кости
Валера Смирнов
Валерий посетите Ст. Руссу 123 авиаремонтный завод - HI TECH, цеха на 5 шт. Ил 76 с зеркальными полами, постоянной температурой и чистотой как в операционной и это на севере России, цех я так понимаю по площади как 3 футбольные поля и по высоте как 5 этажка. Потом Рыбинские авиамоторы там думаете авиатурбины в ручную на токарных станках 70 летний давности делают?
Сергей Константинов
Уже пол года не играл, пока не до этого. Впечатление конечно произвела эта игра. В работе очень помогла быстро просчитать возможные варианты в разных ситуациях. Ещё заметил, что игра за зергов это тоже самое, что управлять узбеками))
Oleg Veres
Согласен, это ещё про ВМФ не пиарились, какие там "достижения". Судя по комментариям Пентагона о волшебной неуязвимой ракете - трудно мол с ней,не собьют, рассчитывают на бюджет денег побольше выклянчить, а для росТВ тоже подарок - неуязвимой признали- всегда, но.командующий и иже молодцы.
Gor Greenn
Вы говорите о массовом производстве, единичный экземпляр можно сделать в "гараже".
Maxim Egorov
Уже пол года не играл, пока не до этого. Впечатление конечно произвела эта игра. В работе очень помогла быстро просчитать возможные варианты в разных ситуациях. Ещё заметил, что игра за зергов это тоже самое, что управлять узбеками))
Maxim Egorov
Уже пол года не играл, пока не до этого. Впечатление конечно произвела эта игра. В работе очень помогла быстро просчитать возможные варианты в разных ситуациях. Ещё заметил, что игра за зергов это тоже самое, что управлять узбеками))
Canapsis
На самом деле мы будем встречать 2020 год https://www.youtube.com/watch?v=UEHYhQMyJd4
Canapsis
Какой-то алкаш сказал, что новый ящик начинается с 21-ой бутылки, а обои могут быть розовыми, следовательно во вторник Сатурн улетит за синими бананами, которые запрещены кротами, чтобы стол не попал в дыхательные пути и нумизмат не потерял дом, построенный из картонных котов...
Alina Slonovskaja
согласна с вами Валерий))
Alina Slonovskaja
согласна с вами Валерий))
Alina Slonovskaja
старкрафт 1998 блиц криг зергами))
Герман Сажин
Какой-то алкаш сказал, что новый ящик начинается с 21-ой бутылки, а обои могут быть розовыми, следовательно во вторник Сатурн улетит за синими бананами, которые запрещены кротами, чтобы стол не попал в дыхательные пути и нумизмат не потерял дом, построенный из картонных котов...
Алексей -
В шахматах противники начинают с одинаковыми раскладами. В жизни зло сильнее и подлее добра.
Влад Шевченко
Есть такая игра. Называется жизнь.
Влад Шевченко
Есть у меня несколько знакомых, верящих в "стремительное поднятие с колен", я им говорю: "посмотрите вокруг, в зомбоящике могут показать что угодно, вокруг гляньте", они: "не, это только вокруг хреново, а где-то та-а-а-м зреет оружие победы". Имбицилы...
Dmitry Vytsepura
ага, да вы попытайтесь с живым поиграть человеком, я в первый старкрафт играл на про уровне, с молодежью, было весело, ни одна игра не была похожа на другую... но после обновления до бруд вар стало просто невозможно просчитать исход матча от слова совсем, постоянно на 6-7 шаге развития были сюрпризы :). В итоге космические шахматы я отложил.
Dmitry Vytsepura
ага, да вы попытайтесь с живым поиграть человеком, я в первый старкрафт играл на про уровне, с молодежью, было весело, ни одна игра не была похожа на другую... но после обноления до бруд вар стало просто невозможно просчитать исход матча от слова совсем, постоянно на 6-7 шаге развития были сюрпризы :). В итоге космические шахматы я отложил.
Dmitry Vytsepura
вопрос скорее в плоскости понимания ресурсов и возможностей противника, а маневры он может предпринять исходя из ресурсов и так называемых возможностей, имея это можно и ходы предсказать и вообще обставить с ног до головы...
Dmitry Vytsepura
СТОП, а стракрафт как раз и есть такая вещь, там правила меняются от времени, есть некие зерги, которые шустры на старте, но выдыхаются к середине, есть терраны, которых можно уложить на лопатки, но если 15 минут дал спокойной жизни, то потом не возьмеш ничем и есть протосы, которые могут огорчить на старте, проседают в середине, но к на пике просто невозможно остановить. Вот вам и меняющиеся правила.......но опять же...есть некие переменные... о которых упоминается в третьей саге о Бояре...некие правила взаимодействия, которые не может перескочить ни одна из сторон....
Maxim Egorov
К сожалению старкрафт единственная крутая игра 1х1. Если бы отечественные игроделы заморочились над своим аналогом, то была бы бомба. Добавить логики и создать более близкие образы персонажей.
Vladimir Sholkov
:D
Dmitry Vytsepura
либо ДРАТУТИ зилотам :).
Rus Ural
Многого мы не знаем , и вряд ли в ближайшем будущем что то прояснится ..Но есть вещи на уровне каких то ментальных ощущений .Как то разговаривал с одним пожилым человеком у которого один родной брат пришел с фронта инвалидом а второй и вовсе не вернулся (Свинорой Великий Новгород осень 1941 ) так вот он мне говорит ; вроде должен немцев не любить а у меня к ним вообще вопросов нет . а этих тварей ( понаехавших ) не перевариваю сам не знаю почему , ну чужие и все тут . а те свои .
Vladimir Sholkov
Как бы сказать, единая Европа ни как не сплетается с нацизмом. Почему? Возможно потому что Г... выступал за арийство, но Европа это само по сее котел, с враждой. Может сказать что Г... скорее всего строил акадское гос-во, семитское, где всех форматировали под единую гребёнку.
Vladimir Sholkov
Как бы сказать, единая Европа ни как не сплетается с нацизмом. Почему? Возможно потому что Г... выступал за арийство, но Европа это само по сее котел, с враждой. Может сказать что Г... скорее всего строил акадское гос-во, семитское, где всех форматировали под единую гребёнку.
Vladimir Sholkov
"В шумерском языке под словом «бог», употребленным в единственном числе, понимался личный покровитель человека, который должен был ходатайствовать за своего подопечного перед недостижимыми главными божествами. " https://www.litres.ru/21200844
Vladimir Sholkov
Слово Бог не переводится на другой язык. У Шумеров Дингир, у Греков Феоты. У Греоков Боги есть - феотическая раса, иная форма жизни, способная принимать облик человека. Дингир я знаю такой класс духов или существ. У Готов Book - книга мудрость, могло трансформировать Bok, Bog. God, gott - хозяин господин. Христианине могут говорить все что хочешь, но Господь Бог возможно является тавтологией повторяющее один смысл дважды, либо означает Господин Мудрецов, Хозяин Мудрости или ОДИН.
Сергей Константинов
:D
Сергей Константинов
:D
Maxim Egorov
В шахматы ограничены, т.к. созданы до виртуальной реальности. Пещерные люди могли палочкой начертить поле и расставить камни в клетках. Нет кучи параметров время, скорость, видимость, местоположение.
Константин Алланд
Всё верно
Yury Safonov
По вашей логике если этот парень будет топить за вынос ленина из зиккурата, настоящие русские должны выступить против любого заявления этого засровца? Ну это же бред...
Сергей Вишняков
Слово Бог не переводится на другой язык. У Шумеров Дингир, у Греков Феоты. У Греоков Боги есть - феотическая раса, иная форма жизни, способная принимать облик человека. Дингир я знаю такой класс духов или существ. У Готов Book - книга мудрость, могло трансформировать Bok, Bog. God, gott - хозяин господин. Христианине могут говорить все что хочешь, но Господь Бог возможно является тавтологией повторяющее один смысл дважды, либо означает Господин Мудрецов, Хозяин Мудрости или ОДИН.
Yury Safonov
"Им нужна была единая Европа." Ну вот Евросоюз. Кушайте, не подовитесь.
Андерсен
Да подкинуть могли в готовом виде, так сказать балансиры, великие уравнители. Других объяснялок нет.
Андерсен
Он забыл сказать о подмногоуровневых шахматах. Так что, есть много полей на одном поле, и нужно чётко представлять, кому какие поля принадлежат. Так что его закадровый смех, мне более менее понятен.
Леонид Стгромов
Отличный выпуск, хороший новогодний , спасибо за ответ, Если по Русски то можно сказать оперевшись на стратегические силы , но на это надо иметь деньги и семьи в РФ, а Политики РФ действуют иначе по Холуйски, поэтому я так и написал. Про Грузию, по пути из Цхинвал в Тбилиси есть такой невзрачный поворот, в который надо повернуть, что бы уйти а на выгодные с военной точки позиции около Цхинвал, Так вот проскочив этот поворот попадаешь прямо в Тбилиси, а расстояния в тех местах ничтожные. Когда при СССР были учения в Закавказском военном округе , а учения были часто, танковые колонны постоянно проскакивали этот поворот и заезжали на окраину Тбилиси, по версии многих серьезных военных служивших в управлении Округа так и произошло. Ведущий танковой колонны просто проскочил поворот и в мире началась паника) все начали бояться и уважать политиков РФ. Много чести политикам , всю работу сделал Русский Лейтенант ориентирующийся по старой Советской карте с курвиметром и карандашом в руках! Про Грузию
Леонид Стгромов
Авангард серьезное оружие, и видимо уже показавшее свою мощь на весь мир! Похоже с Чебаркульским метеоритом, те да же при таких скоростях в 30 махов (это 10000 метров в секунду) , простое хаотическое распадение определенного материала делает взрыв в 10 ктн что показало над челябинском, что будет если в авангард положить сферическую боеголовку представить сложно. Может метеорит был прототипом, а может и прототип был метеоритом!
Алексей Петров
Первый канал. Программа "Время покажет" в 17:00. Стриженовой Е. было объявлено, что по нашей древней традиции наступающий 2019г. - Год Парящего Орла. На фоне эрана второй ведущий - Шейнин А.
Алексей Петров
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2051346684954053&id=100002362255344
Андерсен
Об этом боевые офицера давно знают, население в жопу вгоняют, а они построили ракету, за правое дело типа, великие шахматисты. У военных нет никакой морали(имеется военная хитрость), если учесть у них термин, "вежливые человечки", "дружеский огонь", "у нас нет военопленных", примеров на самом деле под грифом "Совершенно секретно".
Константин Поляков
на зарплате на зарплате
Вит Ла
Многого мы не знаем , и вряд ли в ближайшем будущем что то прояснится ..Но есть вещи на уровне каких то ментальных ощущений .Как то разговаривал с одним пожилым человеком у которого один родной брат пришел с фронта инвалидом а второй и вовсе не вернулся (Свинорой Великий Новгород осень 1941 ) так вот он мне говорит ; вроде должен немцев не любить а у меня к ним вообще вопросов нет . а этих тварей ( понаехавших ) не перевариваю сам не знаю почему , ну чужие и все тут . а те свои .
Рустем Бохани
У них духа нет на Россию нарвались, думали осетин побьют и все нормально, а РФ ответила неожидано
Николай Толубаев
Путин и всадники Апокалипсиса: Журналисты The Economist сделали прогноз на 2019 год
Николай Толубаев
https://youtu.be/5P6ADakiwcg
Влад Шевченко
не примут
Dexter
В Чапая кремль играет.
Алексей Огородников
Тем временем курс доллара уже приблизился к 70 руб.
Леонид Стгромов
Саакашвили порядок навел в Грузии, взятки при нем боялись брать все, мусаров почти всех несколько раз менял. Кремлевские людоеды камуняки снова хотят емучий совок - тюрьму народов воссоздать. Если Саакашвили и начал первый, то у него как и у Гитлера другого выхода не было - был превентивный удар, в противном случае трупопоклонники-членинцы устроили провокацию и напали первыми. Камуняки- это первые преступники, а гитлер-всего лишь их посредственный ученик. А этот мяукающий в яме щенок просто в состоянии аффекта. Из его мяу я понял, что у него позиция наблюдателя и воевать он точно не собирается, он наблюдает со стороны и таким мяу хочет дистанцироваться от проблемы, пытается успокоить себя, то есть он еще не осознал всю серьезность своего положения, он еще ни одного выстрела не сделал и трупов разорванных и размотанных еще не видел, поэтому его мяуканье многие ошибочно за густой базар принимают.
Fiksik Piksel
А может у кчинайцев по частям заказали и здесь собрали ?
Курганский Терминатор
Всем упырям посвящается! АА Гы Гы
Серёга Ларюшкин
Цвели засохшие яблони, море яблок, море грибов. Такие вот расклады.
Canapsis
Не волнуйтесь.Ни каких "если" с этим парнем не случится... а настоящих русских бред не безпокоит.
Canapsis
на зарплате на зарплате
Рустем Бохани
Да, когда выпадают от 2-4 подряд дубли, удобно все места перекрыть, в короткого. И фсё.
Николай Толубаев
ну дерьмом пущай помажет, никто против не будет
Олег Пилюгин
Даже стыдно слушать всерьёз о 20 Махах Расчитывать нужно на прозрение народа и помощь Высших Сил
Олег Пилюгин
https://www.youtube.com/watch?v=_ORfXGl71fI
Lich Legion
мне показалось что дмитрий анатольевич аниме посмотрел где с такой же скоростью один из главных героев перемещаться может https://www.youtube.com/watch?v=Y7QRl4Gtij4
Yury Safonov
На литье! О! Ну теперь я спокоен.
Vladimir Sholkov
А скажите тогда вот такую мысль почему Г... был против евреев? Если посмотреть пропоганду того времени то им вменялось что они не работают на благо рейха. Все народы предлагалось сделать младшими, более того австрийцев вписать в рейх и т.д. если можно найти высказывание немцев которые сравнивают Г... и Ст... Они лишь говорят о том что Г... был все таки мягче. Но! Никто не говорит о величии нд всеми остальными полит. устройствами Более того если посмотреть на методы ф ..ов того времени то можно заметить что намеренно идёт отсеивание населения по внешности и т.д. О чем может это говорить? Это может лишь говорить о создании некоего единого населения. Я не говорю о восстановлении, я не говорю о льготах, а я говорю о намерении создать на достаточно обширной территории одной нации. А это как не говори те же методы Саргона, акадцев по созданию единого народа из множество племён. Вы говорите негры, а на самом деле не видите очевидной вещи. Арийцы это не русские, это не немцы, это не французы, это не финны. Арийцы это единое население без прошлого,живущеГо лишЬ по распоряжению главы рЙхЙа
Vladimir Sholkov
приказывал ставить перед своим именем клинописный знак, который можно перевести как «бог». Разобравшись в том, что представляло собой это обожествление, мы придем к следующему выводу: оно не предполагало изменение природы царя, речь шла о смене его функций, ибо теперь он стал выполнять для своих подданных ту же роль, что и боги для всего человечества, – творца, культурного героя, повелителя всего хорошего и плохого в их жизни. Ибо теперь в его подданных превратились все люди. Это своего рода «функциональное» обожествление проявилось, например, в том, что аккадские цари приказывали добавлять свои имена к именам богов, которыми клялись при подписании договоров. В итоге получалось, будто правитель берет на себя ответственность за выполнение договора, а значит, и за выполнение всех обязательств, которые берут на себя люди, живущие в упорядоченном социуме. Семиты всегда считали, что закон и правосудие должны блюсти боги, но начиная с рассматриваемого нами периода эту сферу взяли под свой контроль цари. Это имело весьма значительные последствия для дальнейшего развития месопотамского права. В частности, одним из последствий https://www.litres.ru/21200844
Vladimir Sholkov
Т.е. боги распоряжаются всем. Но если ты берешь на себя функции бога то должен брать за нее ответственность , что под верждаеься прибавлением к твоему имени бог.
Vladimir Sholkov
Т.е. боги распоряжаются всем. Но если ты берешь на себя функции бога то должен брать за нее ответственность , что под верждаеься прибавлением к твоему имени бог.
Владимир Александрович
Живу в городе, где строят современные субмарины. Тут работяги получают от 70 т.р. и выше, если не ленятся. Климат не очень, но уезжать не торопятся. Наработки сохранены и передаются из поколения в поколение. Думаю, в ракетостроении, особенно стратегическом, не хуже. Так что вполне допускаю, что ракета есть...
Владимир Александрович
Ракета может быть и есть, но представляет ли она именно то что о ней говорят. Как говорится дьявол кроется в деталях. И еще один момент. Учитывая способность гаранта обещать всё что угодно и за свои слова не отвечать, какая цена его обещаниям о заступлении на боевое дежурство в следующем году на этот раз?
Jimmy Carter
не примут
Jimmy Carter
не примут
Mic Haappy
Валерий посетите Ст. Руссу 123 авиаремонтный завод - HI TECH, цеха на 5 шт. Ил 76 с зеркальными полами, постоянной температурой и чистотой как в операционной и это на севере России, цех я так понимаю по площади как 3 футбольные поля и по высоте как 5 этажка. Потом Рыбинские авиамоторы там думаете авиатурбины в ручную на токарных станках 70 летний давности делают?
Mic Haappy
o, уважаемый вы точно в армии небыли - а что плохого? чисто автомобиль для армейских нужд, да, как G-Wagon по автобану 250 км не поедет, но по бездорожью думаю будет не хуже а по цене можно 10 шт купить Уазов за цену одного G Wagon
Влад Шевченко
Интересный форум про зиккурат и джугашвили http://iskateli.info/showthread.php?t=783&page=3
Влад Шевченко
Ракета может быть и есть, но представляет ли она именно то что о ней говорят. Как говорится дьявол кроется в деталях. И еще один момент. Учитывая способность гаранта обещать всё что угодно и за свои слова не отвечать, какая цена его обещаниям о заступлении на боевое дежурство в следующем году на этот раз?
Сергей Панченко
ну дерьмом пущай помажет, никто против не будет
Сергей Панченко
ну дерьмом пущай помажет, никто против не будет
Иван Грозный
https://www.youtube.com/watch?v=EnoAJup32s0
Иван Грозный
https://www.youtube.com/watch?v=_ORfXGl71fI
Иван Грозный
https://www.youtube.com/watch?v=_ORfXGl71fI
Сергей Константинов
какой вообще смысл, есть 20 махов или нет 20 махов, президенты и министры ничего не решают, решение о начале атомной войны точно они не могут принять. у реальной власти всё схвачено и сейчас такие технологии есть, что вообще бомбу может уже телепортировать могут, это всё такая игра, должны же что то придумывать, прогресс типа двигается как бы, а уже в 50 годы самодельные летающие тарелочки летали. Может между Россией и США на каком то уровне и есть противостояние, но как только об атомной войне речь зайдёт, им сразу по шапке то надают серьёзные дяди. Сейчас уже есть технологии покруче 20 махов.
Владимир Павловский
Кто-то еще включает телевизор, чтобы на это быдло посмотреть?
Kuzja
Пиноккио - это пять. Опять змейки на предплечье (ДНК) Интересные эмблемы на древних монетах, предтеча двуглавых орлов. https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/60831.html
Kevin Davidson
История про "Авангард" ето полная чушь и не имеет под собой ничего кроме слов "гаранта".
Kuzja
Скрепно.
Kuzja
В Чапая кремль играет.
Андерсен
Да, когда выпадают от 2-4 подряд дубли, удобно все места перекрыть, в короткого. И фсё.
Андерсен
Николай, так ему же всё фиолетово, и улыбка на заставке это подчёркивает.
Андерсен
у реальной власти сиила великааааа! А что за власть? (=
Рустем Бохани
а слово "гаранта" как говорят на востоке стоит не больше потонувшего горшка
Степан Степанов
Вчера, т.е. 29.12.2018 г покупал $ , уличные менялы за 70,5 труплей продавали доллар США .Два года назад под новый год покупал доллар за 72 трупля. Возможно, уронят после нового года, но кто знает эту камуняцко-комсомольскую уголовную сволочь. Они на курсе миллиардами играют,зря что ли жопы лизали и раздвигали ягодицы в школах, анстытутах и прочих бурсах - выполнят любой приказ политбюро и себя в обиде не оставят
Николай Толубаев
Степан Степанов
Почему "авангард", а не "аргумент" или "агрессор". Можно было "армагедоном" назвать или "месть за ссср", а можно просто было "Абгемахт" назвать.
Степан Степанов
Пришли национально ориентированные силы во власть. Они свое будущее связывают только с Эфиопией и никак иначе. А для камуняцких голодранцев шариковых на первом месте интырнацыонал и персональный камунизм.
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