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Обозначено 5 угроз для России
Обозначено 5 угроз для России
05/01/2019 02:50
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Sl. Ru
Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог?
Arcadiy Y. Polyakov
а как на счёт того что все СМИ принадлежат Иудеям?, не только в России, но в России уж точно. И вообще обвинить немцев в подготовке и развязывании Великой Иудейской революции 1917 года по моему это саботаж. Главных виновников событий в мире не замечает... Немцы конечно могли поучавствовать в качестве наёмников, но организаторами они уж точно не были. Не говоря уж о том кто за всё заплатил. Финансирование происходило из частных иудейских кошельков. Прочитал книгу Россия в Кривых зеркалах Левашова.
Walknut 59
...кто нам помог,Барклай,зима иль Руский Бог?
Фомич
Не о чем говорить. Политических событий нет. Развернуться мне негде!https://drive.google.com/open?id=1WsQNif9dmwVuQM01MHOBGXOx36mfLakJ
Курганский Терминатор
давно вас не бомбили.
Константин Алланд
http://mai.exler.ru/barkoviana/prov.html
Maxim Egorov
Инструмент в руках генетиков, особой расы на Земле. Что никак не меняет того, чего Николай обозначил. Эти полу-фабрикаты не смогут измениться чисто на другом уровне, так как завязана их генетика на чистый потребительский материализм с феодализмом. Повторяю всем, это другие формы политических, экзополитических интересов с борьбой на земле.
Андерсен
Они зато не слабо живут в потреблении, наслаждении, без печали и тревог. Одни Живут здесь и сейчас, а другие всю жизнь выживают. И этот расклад на Земле существует давно, и происходит с "эволюционными изменениями" под современный технологический уклад на сегодня к примеру. Не надо сравнивать уличных ментов-оперативников с охотниками-хищниками. И тайные влиятельные организации с официальными структурами. Это вам не трали-вали-тили-тили.
Андерсен
Мне замена не нежна по одной причине - Я не был под влиянием христо-синагоги до сумасшествия. Удивляет другое, говоря о немистическом язычестве, никто не озвучивает пантеон Богов или первых самых покровителей.
Smailey Face
Владислав Карабанов в данном случае... в данном или во многих случаях, совершенно не прав, плюсую тебе
Smailey Face
Карабанов выгораживает пархатых, не понимаю зачем
Canapsis
Движение создает жизнь. До этого момента Вадим Ловчиков поясняет в своих видео как к этому пришел... https://youtu.be/sji1FqosF6c?list=PLF6pSp0Fd8cBlqqDUHQHkxTypDgb15pDj
Nordic rassvet
Владислав раньше много чего говорил и писал,в частности о том что россиянская оборонка растеряла своих спецов и теперь не способно создать оружие "вунндервафельного" типа.Однако ныне он стал себе противоречить и утверждать что "вундервафля"всё же существует в виде "авангарда".Ну корни то сего противоречия мне понятны.И вообще весь новый концепт закремлёвской риторики ари мне тоже ясен.Это их лаборатория для опытов с трансмутацией,она находится на территории рф,а значит уязвима,поэтому и приходится смягчать градус критики в отношении кремля.Я их прекрасно понимаю и даже поддерживаю,всё это ради науки и будущего процветания.Но! В таком случае ари перестало быть независимым ари,трансмутировало.
Rus Ural
Fiksik Piksel расовая религия это не одинизм, не узко-этническое язычество, это более широкая философская система, которая в том числе основывается на законах природы, на законах биологии, не отрицает науку и эволюцию, и не ставит человека выше законов природы
Владимир Александрович
Рассказ жителя этого подъезда, который вышел за 15 минут до его обрушения. https://www.youtube.com/watch?v=cCiFi-9F38M
Влад Шевченко
Это не Магнитогорск.
Рустем Бохани
главная угроза для России это сама Россия
Goo Gl
"...Положительных результатов построения коммунизма нет" Еще не созрели до этого . А вот положительные результаты социалистической системы - есть и не лукавьте . Например : достижения СССР . И почему все обходят экономическое чудо Китая - народная республика под руководством компартии. Или ежегодный рост в 6-8 % ВВП во Въетнаме ? Но приводят в пример 2 страны которые десятилетиями находятся в экономической блокаде .
Goo Gl
"...Положительных результатов построения коммунизма нет" Еще не созрели до этого . А вот положительные результаты социалистической системы - есть и не лукавьте . Если не брать достижения СССР , которые очевидны , почему все обходят экономическое чудо Китая - народная республика под руководством компартии , или ежегодный рост в 6-8 % ВВП во Въетнаме ? Но приводят в пример 2 страны которые вечно в экономической блокаде .
Goo Gl
ответ В Шевченко "...Положительных результатов построения коммунизма нет" Еще не созрели до этого . А вот положительные результаты социалистической системы - есть и не лукавьте . Если не брать достижения СССР , которые очевидны , почему все обходят экономическое чудо Китая - народная республика под руководством компартии , или ежегодный рост в 6-8 % ВВП во Въетнаме ? Но приводят в пример 2 страны которые десятилетиями находятся в вечной экономической блокаде .
Goo Gl
Ответ на нижний пост , по другому не дают . "...Положительных результатов построения коммунизма нет" Еще не созрели до этого . А вот положительные результаты социалистической системы - есть и не лукавьте . Если не брать достижения СССР , которые очевидны , почему все обходят экономическое чудо Китая - народная республика под руководством компартии , или ежегодный рост в 6-8 % ВВП во Въетнаме ? Но приводят в пример 2 страны которые десятилетиями находятся в вечной экономической блокаде .
Иван Грозный
"Великий ужас покарает Белого человека, убившего детей Солнца"
Иван Грозный
Великий ужас покарает Белого человека, убившего детей Солнца
Иван Грозный
Думаю будущий кризис будет очистительный исчезнут все искусственные структуры : Евросоюз, и его бюрократия , МВФ, НАТО, фонд Сороса и ему подобные, большинство банков и фейковых транс корпораций, все экологические фонды, фонды поддержки гомосексуалистов и лесбиянок.
Рустем Бохани
что характерно впереди дети
Фомич
Клим Чугункин
Константин Поляков
Мы с Василием вдвоём - вам частушки пропоём. Рожденные ползать , расступись - я взлетаю! https://yadi.sk/i/KehZGr34hZ9bBQ
Фомич
Мы с Василием вдвоём - вам частушки пропоём. Рожденные ползать , расступись - я взлетаю! https://yadi.sk/i/KehZGr34hZ9bBQ
БМП механик
Поехали! https://drive.google.com/open?id=1Kft9MEsxMWWCHrjdDqfhi12gJeIuUYWq
Walknut 59
ну да,свирипулькины одни и остануться здесь...молодцы бл
Фомич
Похоже , что здесь тоже срачный сайт как на видео :https://youtu.be/Go_kuFOXeGg Ну что же - мы с Василием тут посоветовались..... Учтём.
Maxim Egorov
Тем маловато . https://drive.google.com/open?id=1WsQNif9dmwVuQM01MHOBGXOx36mfLakJ
Фомич
Поехали! https://drive.google.com/open?id=1Kft9MEsxMWWCHrjdDqfhi12gJeIuUYWq
Фомич
Тем маловато . https://drive.google.com/open?id=1WsQNif9dmwVuQM01MHOBGXOx36mfLakJ
Люсьена Чуйко
Ни о чём ибо - не о чем.
Фомич
Ни о чём ибо - не о чем.
Anatoly Beev
Ранее Владислав доказал довольно аргументированно, что теракты доступны только государственным структурам. В Волгограде когда взрывали вокзал, автобус и троллейбус тоже никаких требований террористы не выдвигали. Пятиэтажки взрывали и тоже молчок. Какие выводы, либо требования идут по каким то закрытым каналам, либо запугивают собственное население
Алексей Огородников
Либо цель другая, например, оккультная.
Алексей Огородников
Либо цель другая, например, оккультная.
Николай Толубаев
Террористический акт. Акт (действие или угроза действием) , подразумевающий наведения страха и ужаса на людей. Террористи́ческий акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.[1] https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/690231 Nikolay Tolubaev: Что такое сегодня теракт? Некий жест устрашения с взятой за него ответственностью? Вовсе нет. Цель теракта - компрометация системы. Самый элементарный приём: навесить на ЧП «вину Путина» или «вину России», как со Скрипалями. Если подходящего ЧП нет, такого как пожар в ТЦ «Зимняя вишня», а повестка поджимает, то ЧП проводят в режиме диверсии. Скрипали, Керченский пролив, «белые каски» - только избранное, так сказать. И при реальном ЧП, и при созданном рукотворно главная компонента - информационная отработка. Это тенденция последних лет. Цель отработки - политическая дестабилизация, деконструкция умов. Является ли «авторский» теракт с признанием при такой задаче чем-то необходимым? Как раз нет. Анонимность ЧП тут на руку. https://t.me/obrazbuduschego/4833
Rus Ural
У Ванги есть пророчество новой религии Белого братства.По мне так нет ничего нового.Всё это уже было,но забылось.Теперь вспоминать будем.
Сергей Вишняков
Событие из будущего РФ случилось в Копейске Челябинской области. Неадекват нападал с ножом на полицейских, а те взяли убежали, сели в машину и уехали. В группе ВКонтакте, полицейские между собой обсуждали это событие. Один из комментариев: От идиота легче убежать чем от проверки СК РФ. Как я понял закрутили гайки так, что работать невозможно и думаю гос. конторы к 2020 просто перестанут работать. Почему первое лицо вылетело в Магнитогорск, да потому что праздники, просто никто не вышел бы на разборы. МЧС тоже довели до ручки. На войне есть такое феномен, люди привыкают к потерям. Уже безразлично тебя или твоего товарища. Так что с дури об.явили в.йну народу приняв законы о пенсиях и ндс. Даже усатый такого себе не позволял. Он прикрывался врагами народа. Я думаю, они еще этот факт не осознали. Народ у нас особый, так что повышение налогов скажется на здоровье и самочувствии служащих их взыскивающих. Изживать систему будут по тихому и очень эффективно.
Леонид Стгромов
Такими коротышами никто не работает в диверсионных группах.
Леонид Стгромов
По видео пленного, ну не рулить Москва по Украине никак не рулит, американцы рулят, да согласен с владиславом это к лучшему, больнее это все даётся украинцам и переделывает жителей Украины назад в русских, и ситуация позорная, по территории Украины Москва вопросы решить не может, позор на всю историю
Anatoly Beev
Рассказ жителя этого подъезда, который вышел за 15 минут до его обрушения. https://www.youtube.com/watch?v=cCiFi-9F38M
Леонид Стгромов
Но и у Русских ещё процесс самоорганизации не сдвинулся, время не пришло, Я недавно перед праздником имел контакт с русскими ребятами очередной попыткой сделать союз, все как всегда жиденькие люди в обществе сразу находятся, начинают угождать чужим, все скатывается к классическому Славянскому обществу, как всегда никакому, раздорному и слабому . К резким переменам сейчас и Русские не готовы, возможно за будущий год что то изменится, время нас поджимает
Maxim Egorov
Не сомневайтесь в циничности кремля. Русские для них это животные заготовленны на убой. В Сирии же вопросы решаются, а Украина в таком виде кремль очень даже устраивает. Никогда кремль не будет союзником русских. Народ для них это ресурс и нехитрая материя для манипуляций.
Алексей Огородников
Да это может многое объяснить. Действительно самую то простую и вероятную версию люди не рассматривают. У нас тоже вода под дом, несколько лет бежала и наружная стена даже трещину дала. И у жены на работе тоже под зданием пустота образовалась. Летом там бурили скважины и заливали бетон.
Рустем Бохани
у всего есть обратная сторона мне вспомнился вот этот парень https://www.youtube.com/watch?v=ZcUtJ-9HHC8
Влад Шевченко
В принципе, о необходимости авторства в терактах уже писали. Но хотелось бы напомнить о теракте №1, о башнях ВТЦ, там тоже никаких заявлений не было. Хотелось бы, чтобы ВК разъяснил, был ли это тоже несчастный случай)))?
Василий Мараховский
В тему:роспотребнадзор предложил защитить геном россиян на уровне закона https://news.mail.ru/society/35900894/?frommail=1. Думаю, что биологическое оружие куда опасней, ядерного. "Дубиной" махать большого ума не надо, а вот выкосить целый народ болезнями куда эффективней и дешевле...
Сергей Видягин
Богиня Кали бушует.
Николай Толубаев
Синекура мировых глобалистов наняло фсб
Anatoly Beev
И это также не проблема. Нас это волновать не будет, "кто потом" или "кто следующий". Нас везде заменили, не заметил?, даже в казачествах людей.
Fiksik Piksel
Да. Но самый чистый сохранившийся, законсервированный, всётоки мне кажется у исландцев к Одину. на ресурсе уже шёл разговор на эту тему про Одина..
Андерсен
И это также не проблема. Нас это волновать не будет, "кто потом" или "кто следующий". Нас везде заменили, не заметил?, даже в казачествах людей.
Anatoly Beev
Мы уже безподконтрольные и опасные, (нас ещё можно использовать) Немного банально и аптечно.. Остальные сами лезут в гельятину под блоговидными пасквелями СМИ.
Symphonia Boro
Богиня Кали бушует.
Василий Мараховский
Русские-боги войны, голыми руками нас не взять, а вот подкосить болезнями на перспективу или изменить код ДНК для "ухудшения" особей, уменьшения конкурентных преимуществ-это всегда пожалуйста. Вопрос добычи ресурсов вообще не стоит, т.к. "вахтовики" с запада и с востока справятся с задачей на "Ура"...
Андерсен
Мы уже безподконтрольные и опасные, (нас ещё можно использовать) Немного банально и аптечно.. Остальные сами лезут в гельятину под блоговидными пасквелями СМИ.
Андерсен
Инструмент в руках генетиков, особой расы на Земле. Что никак не меняет того, чего Николай обозначил. Эти полу-фабрикаты не смогут измениться чисто на другом уровне, так как завязана их генетика на чистый потребительский материализм с феодализмом. Повторяю всем, это другие формы политических, экзополитических интересов с борьбой на земле.
Maxim Egorov
Они зато не слабо живут в потреблении, наслаждении, без печали и тревог. Одни Живут здесь и сейчас, а другие всю жизнь выживают. И этот расклад на Земле существует давно, и происходит с "эволюционными изменениями" под современный технологический уклад на сегодня к примеру. Не надо сравнивать уличных ментов-оперативников с охотниками-хищниками.
Андерсен
Они зато не слабо живут в потреблении, наслаждении, без печали и тревог. Одни Живут здесь и сейчас, а другие всю жизнь выживают. И этот расклад на Земле существует давно, и происходит с "эволюционными изменениями" под современный технологический уклад на сегодня к примеру. Не надо сравнивать уличных ментов-оперативников с охотниками-хищниками.
Андерсен
Такими коротышами никто не работает в диверсионных группах.
Сергей Видягин
Да, были сомнения про жителей чата, увы рассеялись! С окончанием каникул , "труженики" !!!
Smailey Face
солидарен с твоей темой
Николай Толубаев
Какой спец службе ? ФСБ это как раз силовой блок "либералов " Это их внутренняя игра , они не хотят выносить сор из избы . А люди для них ничто ...
Андерсен
Клим Чугункин
Влад Шевченко
Я написал не синагога, а околосинагога https://ms1970.livejournal.com/82284.html
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=naf1xN2DG58
Smailey Face
уважуха рустем тебе, ты лучший, рад, что у нас есть такие единомышленники
Smailey Face
Не могу понять трансовую музыку сколько не пытался. По мне так вот хорошие музыканты. https://www.youtube.com/watch?v=s9ixfLL0bRA
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=naf1xN2DG58
Влад Шевченко
всегда слушаю в машине (такси) в записи, врубаю пассажирам, типа это радио такое... тачка необычная у меня - toyota scion xb
Smailey Face
всегда слушаю в машине (такси) в записи, врубаю пассажирам, типа это радио такое... тачка необычная у меня - toyota scion xb
Влад Шевченко
ладно бро, я считаю просто, тема электронной музыки молодёжная и нам нужно быть в струе ))) (в любом случае, спасибо)
Smailey Face
Прошу отнестись с пониманием, я не стремился Вас обидеть, ну как-то не понравилось. На вкус и цвет... Сами понимаете.
Андерсен
А вот главная угроза "американской мечте" - Как сообщает новостной портал со ссылкой на источник, до наступления родов персонал клиники не знал о беременности пациентки. https://news.mail.ru/incident/35900836/?frommail=1
Влад Шевченко
Прошу отнестись с пониманием, я не стремился Вас обидеть, ну как-то не понравилось. На вкус и цвет... Сами понимаете.
Smailey Face
забей, всё нормально, я ранее писал, что у нас в РФ нет норм школы для диджеев, нет ничего, чтобы научить ребят делать подобное, что в кайф
Александр Верный
Ну вот так всегда, в принципе не удивился даже. Втюхали тоже самое, под другим названием. Ясно почему америкосы молчат. Им и в голову не придет мысль высказывать сомнения по поводу ракеты, которая летает на 27 махах, потому что все баллистические ракеты летают на этой скорости или близко к ней. Просто у России появилась новая баллистическая ракета, которую как и все другие они не могли и не смогут перехватить. т.к.: 1.это технически сложная задача, 2. их программа ПРО это тоже распил бюджета.
Влад Шевченко
В комментариях к предыдущему эфиру я уже писал, апокалипсис идёт прямо сейчас, потому что, апокалипсис - "на койне — общегреческом: греч. ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение; снятие покрова", а вовсе не вселенская катастрофа. Для тех кто пытается рулить человечеством, это действительно катастрофа.
Влад Шевченко
где сегодня не рулят человечеством, государства-дворцы не рулят и другие фильтры управлений? Кто нибудь приведите примеры на санскрите или на руническом языке. Мало ли кто чего пишет.
Николай Толубаев
Я написал не синагога, а околосинагога https://ms1970.livejournal.com/82284.html
Николай Толубаев
Я написал не синагога, а околосинагога https://ms1970.livejournal.com/82284.html
Влад Шевченко
Это намного толковее чем "предположения" ВК. Хотя надо понимать латынина - враг. Чем дальше слушаю, тем больше охреневаю, латынина МАИ заканчивала, или всё по бумажке читает... С 24:40 латынина скатывается на прокремлёвскую лабуду.
Влад Шевченко
Это намного толковее чем "предположения" ВК.
Maxim Egorov
Не могу понять трансовую музыку сколько не пытался. По мне так вот хорошие музыканты. https://www.youtube.com/watch?v=s9ixfLL0bRA
Андерсен
Вопрос не в этом, апокалипсис это не камни с неба....
Сергей Видягин
???????????
Сергей Видягин
чё, мацы пережрал штоле?
Сергей Видягин
Научные труды ПО ПОВОДУ, обсос и отчаянье. Усталость от Вас - чума эфирная. Досталииии ........
Влад Шевченко
Когда оцифровывали ту160 для дальнейшей модернизации, в модели был непонятный материал, я по нему ничего не нашёл. Назывался он АЛВУ. Как человек привычный к аббревиатурам, и учитывая, что этот АЛВУ укладывается в передней кромке крыла, которое является одним из главных ЭОП (эффективная отражающая поверхность), предполагаю, что АЛВУ - аллюминиево-волокнистое уплотнение. Смысл этого "ноу-хау" прост, в любой материал могут быть вплетены металлические нитки, которые, за счёт интерференции, уменьшают отражённый сигнал
Влад Шевченко
И такое бывает, именно камни с неба и горы. В больших пропорциях. Не всё измеряется аллегорией в писаниях таки, или не знал?
Роман Котов
Их внуки вам уже не позволят развернуться. И это хорошо. А то вы последнее в России сожрёте. Знакомый майор рассказал - просачивается инфа о том, что кремль готовится сворачивать капитализм в РФ. Он думает , что эта утечка просто зондирует почву среди силовых структур. Готовы ли они поддержать " поворот сибирских рек " .
Влад Шевченко
По поводу Йелоустоуна, одной из угроз Руси (России). http://thebigtheone.com/?p=4630
Nordic rassvet
Синекура мировых глобалистов наняло фсб
Nordic rassvet
У Ванги есть пророчество новой религии Белого братства.По мне так нет ничего нового.Всё это уже было,но забылось.Теперь вспоминать будем.
Tubbahvik Бахвалов
По поводу взрыва в магнитогорске. Посмотрите на снимок. Это не газ. Ничего не обгорело ни краска ни пластик. Газ не может взорваться полостью он же из трубы проистекает.так что факел остаётся после взрыва. А вот обратите внимание на лестницу. Вернее на шахту лифта. Нет ни одной двери. При этом квартирные двери целы. Что говорит о том что взрыв был в шахте лифта. Но и этого мало чтобы обрушить именно левую часть подьезда. Судя по конструкции дома. Взорвали опору в проезде. Перекрытия обратите внимание просто лежали в пазах стенных блоков. Выбили опору и они сложились как карточный домик.
Роман Котов
Блин ну какого хрена. Из-за ваших постов послушал эту муть аж пол часа. Латынина - балаболка, по крайней мере в других вопросах в некоторых она прям внагляк сочиняла. Но тут блин свистеть что 2 недели работала над этим вопросом с привлечением специалистов и выдавать такой шлак в виде пильменя с крылышками? Ну ком-он, на кого это расчитано? Даже я если хотя бы день покопаюсь в одно лицо и то найду в чем фишка там этих новых ракет. А тут какой-то шлак. Блин "вы что тупые нахрен?" (с)Джорж Карлин.
Александр Верный
А когда они правду-то людям говорили? Они ложью живут. Поэтому 100%, что Авангард - очередной россиянский фейк.
сергей м.
А когда они правду-то людям говорили? Они ложью живут. Поэтому 100%, что Авангард - очередной россиянский фейк.
Maxim Petrov
У Латыниной работа такая, гадить на всё что движется. Не раз ловил её на некомпетентности. Как-то помню, она позабавила публику сообщением, будто телефоны Caterpillar способны сквозь стены показывать людей в соседней комнате, за счёт мощного тепловизора :-))))) https://echo.msk.ru/programs/code/2153892-echo/ К сожалению, я не запоминаю такую чушь поэтому других примеров дать не могу, но поверьте, подобные "финты" я за ней замечал и ранее.
Влад Шевченко
По поводу предупреждений учёных из Оксфорда. Возможно кто-то не знает, ox - бык, ford - брод. То есть, учёные из бычего брода предупреждают...))) Особенно порадовала и удивила угроза исходящая из Йелоустоуна. Возможно "учёные" из бычего брода слишком много общались с йоулупукки (финский дед мороз), чтобы нести подобную лабуду. А может посоветовались с известным географом Псаки, которая видимо разъяснила им, что Йелоустоун расположен рядом с Ростовскими горами.
Maxim Egorov
А двери лифтов на всех этажах куда делись?
Сергей Панченко
чё, мацы пережрал штоле?
Владимир Александрович
Рассказ жителя этого подъезда, который вышел за 15 минут до его обрушения. https://www.youtube.com/watch?v=cCiFi-9F38M
Влад Шевченко
В Перми в центре, тоже все праздники шарахаются патрули. Ну как патрули, молодняк один, который сам сбежит раньше. В прошлом году их не было.
Алексей Огородников
В Перми в центре, тоже все праздники шарахаются патрули. Ну как патрули, молодняк один, который сам сбежит раньше. В прошлом году их не было.
Константин Алланд
"Пров Фомич был парень видный, средних лет, весьма солидный"... И далее по тексту.
Sasha Zavaruhin
гипер вафля является оружием , оружием нападения или сдерживания !? страшный вопрос(для меня)
TIS SIT
"Комментарии к этому видео отключены" - это очень по-русски. Настоящий "Русский взгляд" !
Алексей Огородников
Ну вот так всегда, в принципе не удивился даже. Втюхали тоже самое, под другим названием. Ясно почему америкосы молчат. Им и в голову не придет мысль высказывать сомнения по поводу ракеты, которая летает на 27 махах, потому что все баллистические ракеты летают на этой скорости или близко к ней. Просто у России появилась новая баллистическая ракета, которую как и все другие они не могли и не смогут перехватить. т.к.: 1.это технически сложная задача, 2. их программа ПРО это тоже распил бюджета.
Maxim Petrov
Потому что здесь цензура и местные тролли . Комменты отключают те кто боится критики . Вот странно , если ваша позиция просвещение , то казалось бы , что может быть лучше , чем демонстративно задавить , основанными на фактах , аргументами заглянувшего на ваш ресурс "неразбуженного" оппонента . Не основная ли ваша задача - обратить "чуха" в " свидомого " русского ?
Алексей Огородников
Next Big Future: Россия передала Китаю военные технологии в обмен на ремонт «Адмирала Кузнецова» Об этом сообщает Рамблер. https://news.rambler.ru/army/41508515/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Блин какой "авангард". Сами отремонтировать не можем.
Алексей Огородников
Единственный док нужного размера потопили. Был в Николаеве но укры отжали
Влад Шевченко
Может не в Габон, а в Северную Нигерию ?
Влад Шевченко
В начале декабря, в США отмечалась массовая переброска войск из глубины страны к побережью. На 20 декабря все авианосцы (10 шт.), кроме CVN-74 «Джон К. Стеннис», находятся в портах. То есть 90% авианосцев стоят, загружаются и заправляются. 5 января Трамп заявляет об отправке войск в Габон. Вопрос, в Габон ли? Или теперь это так называется?))
Владимир Павловский
Может не в Габон, а в Северную Нигерию ?
Владимир Павловский
Если готовятся 10 авианосцев, то это никак не для Габона или Северной Нигерии. Для них хватило бы 0,1 авианосца или 3 боевых надувных матраца. 10 авианосцев для чего то явно покрупнее.
Виктор Бахвалов
А двери лифтов на всех этажах куда делись?
Виктор Бахвалов
Я что то не понял. Какие двери? Где двери?
Виктор Бахвалов
Единственный док нужного размера потопили. Был в Николаеве но укры отжали
Влад Шевченко
Если готовятся 10 авианосцев, то это никак не для Габона или Северной Нигерии. Для них хватило бы 0,1 авианосца или 3 боевых надувных матраца. 10 авианосцев для чего то явно покрупнее.
Виктор Бахвалов
С нашими террористами не все так просто. Смотри кому выгодно. Цель посеять хаос и панику. Видимо есть силы желающие свалить пу ... Посадить лояльного западу. И выторговать себе местечко на западе
Maxim Egorov
В магнитогорске фотографии подьеза в инете. Гляньте Ни одной двери лифта ни половинки А все проемы выворочены. Словно их выплюноло. А некоторые квартирные целехоньки. Что говорит о взрыве в шахте лифта.
Goo Gl
Вы товарищ занимаетесь пропагандой и подгорает потому что за комменты вам платят. Никаких своих мыслей вы здесь не пишите, кроме красной кремлёвской пропаганды.
Виктор Бахвалов
В магнитогорске фотографии подьеза в инете. Гляньте Ни одной двери лифта ни половинки А все проемы выворочены. Словно их выплюноло. А некоторые квартирные целехоньки. Что говорит о взрыве в шахте лифта.
Maxim Petrov
"... В свою очередь АРИ не занимается самопиаром, ставит своей целью просвещение" Вы кого просвещаете без самопиара - самих себя ? "...есть возможность изложить своё видение в комментариях" Как бы не так - удаляют посты и банят . Поэтому у вас здесь такая сахарная идиллия , сироп единоузкомышленников . Успех любого предприятия - в развитии и самосовершенствовании, а вы законсервировали форум и ютуб канал . Представьте какая площадка для просвещения и донесения до " чухов" знаний при условии открытого диалога и правды за вашей позицией .
Maxim Egorov
Похоже что действительно двери лифта открыты с 1 по 9-й этаж. Но это не значит, что их вынесло взрывом. Лифтовая шахта находится справа и как бы вдалеке. Дальняя стена здания цела и стена справа тоже целая. Если бы был взрыв в лифтовой то как минимум упал бы ещё соседний подъезд справа. https://media.cackle.me/8/1e/9328083c5f658cf17f71cbc6ea4001e8.jpg
Goo Gl
"... В свою очередь АРИ не занимается самопиаром, ставит своей целью просвещение" Вы кого просвещаете без самопиара - самих себя ? "...есть возможность изложить своё видение в комментариях" Как бы не так - удаляют посты и банят . Поэтому у вас здесь такая сахарная идиллия , сироп единоузкомышленников . Успех любого предприятия - в развитии и самосовершенствовании, а вы законсервировали форум и ютуб канал . Представьте какая площадка для просвещения и донесения до " чухов" знаний при условии открытого диалога и правды за вашей позицией .
Влад Шевченко
Так Вы задавайте вопросы, говорите с чем не согласны. Или вы как Федя из "операции Ы и другие приключения шурика": "ну давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр"?
Влад Шевченко
Так Вы задавайте вопросы, говорите с чем не согласны. Или вы как Федя из "операции Ы и другие приключения шурика": "ну давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр"?
Maxim Egorov
Вы товарищ занимаетесь пропагандой и подгорает потому что за комменты вам платят. Никаких своих мыслей вы здесь не пишите, кроме красной кремлёвской пропаганды.
Alina Slonovskaja
Это не Магнитогорск.
Alina Slonovskaja
небыло взрыва у арки как писали)))
Влад Шевченко
Это не Магнитогорск.
Maxim Petrov
Сам удивлен !
Goo Gl
Сам удивлен !
Goo Gl
Аналитика никакая по причине необъективности из-за зацикленности на "совке" . До абсурда : не землетресение под 8 баллов по Рихтеру главная причина того , что сложился Нефтегорске в 1995 г. , но "совок" . А в Японии , где строительство ориентировано на сейсмоустойчивость , в это же время превратился в руины город Кобе при меньшей силе толчков тоже виноват "совок "? Гляните в современную европейскую Италию , где регулярно случаются разрушительные землетрясения - складываются и многоэтажки и малоэтажные дома и частные жилища при толчках 4-6 по Рихтеру . Тоже "совок " виноват ?
Влад Шевченко
А что вас то так раздражает ? Совок - советский . Советский от слова совет , совещательный орган - самая демократичная форма народовластия . Это и парламент и совет депутатов и дума и вече .
Maxim Egorov
Ругайте и есть за что , Но вот чушь и враньё нести не надо.
Ilya Tarasov
https://www.youtube.com/watch?v=X9kdwspP45A
Goo Gl
А что вас то так раздражает ? Совок - советский . Советский от слова совет , совещательный орган - самая демократичная форма народовластия . Это и парламент и совет депутатов и дума и вече .
Goo Gl
Вот и не неси чушь. Хорош уже форум засирать своей пропагандой, на бутылку водки уже поди заработал к крестьянскому рождеству. Можешь уже идти причастится.
Рустем Бохани
главная угроза для себя она сама
Влад Шевченко
был единый кандидат от коммунистов и беспартийных)))
Maxim Egorov
Вот и не неси чушь. Хорош уже форум засирать своей пропагандой, на бутылку водки уже поди заработал к крестьянскому рождеству. Можешь уже идти причастится.
Goo Gl
Вы сами не понимаете о чем говорите . В Советском обществе основная задача : установления власти диктатуры пролетариата . в кап. обществе - власти буржуазной демократии , при том , что трудовой люд отрезается от управления государством . Но вы все время цепляетесь за негативные последствия перелома , который произошел в 50-60-е годы , когда передали управляющую роль в государстве от трудового народа к верхушке партии .
Рустем Бохани
был единый кандидат от коммунистов и беспартийных)))
Николай Толубаев
Вот и развитие событий со взрывом в Магнитогорске: Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк предлагает запретить в многоквартирных домах использование газовых плит. Говорит подобный запрет спасёт множество жизней. А вот комментарий как бы оппозиционного "либерального" канала телеграмм: Для справки: газовый анализатор с клапаном стоит 2.500 рублей. Его установка сводит риск взрыва практически к нулю. Но откуда депутатам про это знать, ведь их извилина работает только на запреты. Да и денег на подобные приборы у нас в стране нет, надо ещё Сирии помогать. П. С. Ищите кому выгодно и правда вам откроится
Сергей Константинов
американцы не умеют воскрешать ), а клонировать по старой разрушенной днк невозможно
Николай Толубаев
Ко мне прошлый год приходили мошенники, представились представителями газовой компании, предлагали установить газовый анализатор за 5 тыс. Потом приходил настоящий газовик, проверил исправность плиты и проверил вытяжку на кухне. Сказал, что анализатор не нужен.
Фомич
https://youtu.be/e6o-Myq54a8
Фомич
Их внуки вам уже не позволят развернуться. И это хорошо. А то вы последнее в России сожрёте. Знакомый майор рассказал - просачивается инфа о том, что кремль готовится сворачивать капитализм в РФ. Он думает , что эта утечка просто зондирует почву среди силовых структур. Готовы ли они поддержать " поворот сибирских рек " .
Николай Толубаев
Китайская налоговая реформа. (Практическое обнуление налогов для малоимущих. До 5.000 юаней в месяц. Или до 45.000 рублей https://aftershock.news/?q=node/717650&full Точно не понятно всех это коснется или только малоимущих? Если только малоимущих, то это опять элементы социализма. Кто-то опять за кого-то заплатит.
Влад Шевченко
Новый путь ? А не боитесь по-пути ошибок наделать , трагических , как при любой смене общественно-экономической формации ? И что значит без представительской власти ? Как это " в условиях демократии народ сам выберет как жить "? Что это за условия ? В каждом доме своя конституция , в каждом дворе свои финансовые , репрессивные органы - шерифы , своя армия , мчс , здравоохранение , образование и тд...?
Goo Gl
Новый путь ? А не боитесь по-пути ошибок наделать , трагических , как при любой смене общественно-экономической формации ? И что значит без представительской власти ? Как это " в условиях демократии народ сам выберет как жить "? Что это за условия ? В каждом доме своя конституция , в каждом дворе свои финансовые , репрессивные органы - шерифы , своя армия , мчс , здравоохранение , образование и тд...?
Вит Ла
"...Все эти говностройки шли на фоне все слабеющего экономически да и политически совка" К чему это вставка - позыв ? А сейчас , не тоже самое строят ? Я был свидетелем , как только что сданные дома , давали трещины в палец . ".. и все требовало удешевления " очень интересно , а что сейчас двигает застройщиков - неужели выгода ? И сколько нонешние дома простоят ?
Влад Шевченко
Представительская, значит наличие выборного представителя. При наличии инета нет проблем с мнгновенной сменой или представитля, или с личным принятием решения по каждому вопросу. Конституция это ведь тоже элемент представительской власти. Армия естественно единая, МЧС не обязательно. Наличие шерифа пиндосам вроде не мешает никак. Живём в новом технологическом укладе, поэтому всё может быть по другому. А что касается классического социализма, по чём надо оценивать достижения социализма? По теории, по построению коммунизма, который собственно и является целью соц общества. Положительных результатов построения коммунизма нет. Что ещё обсуждать.
Goo Gl
Что же удивительного что 2-х этажные дома оказались устойчивее 5 и 10 этажек .
Ilya Tarasov
Припоминаю слова Геббельса о "научном мире".
Canapsis
[Русский язык] Глубинная история Русского языка Часть 1 [Чудинов В А] https://www.youtube.com/watch?v=OQMBHpWksik
Вит Ла
А зачем это нам по вашему мнению ?
Goo Gl
"...Все эти говностройки шли на фоне все слабеющего экономически да и политически совка" К чему это вставка - позыв ? А сейчас , не тоже самое строят ? Я был свидетелем , как только что сданные дома , давали трещины в палец . ".. и все требовало удешевления " очень интересно , а что сейчас двигает застройщиков - неужели выгода ? И сколько нонешние дома простоят ?
Вит Ла
Так вы определитесь - при совке строили лучше , чем сейчас ?
Lich Legion
вот и подумайте, могу за вас это сделать, может каким то образом исследуют ДНК, хотя это вообще инфа из жёлтой прессы.
Goo Gl
Так вы определитесь - при совке строили лучше , чем сейчас ?
Вит Ла
Думаю это им не поможет .Свинья откормленаи и ее участь решена .Думаю нынешний кризис будет более менее управляем и кем то надо жертвовать . .
Вит Ла
Так какая же политическая экономическая система лучше для тех кто приобретает квартиры ? В СССР их давали , А что же сейчас то , при капитализме то - такое г... ещё и за огромные деньги втюхивают . А как же рынок урегулирует , а как же борьба за клиента ?
Сергей Константинов
вот и подумайте, могу за вас это сделать, может каким то образом исследуют ДНК, хотя это вообще инфа из жёлтой прессы.
Goo Gl
Так какая же политическая экономическая система лучше для тех кто приобретает квартиры ? В СССР их давали , А что же сейчас то , при капитализме то - такое г... ещё и за огромные деньги втюхивают . А как же рынок урегулирует , а как же борьба за клиента ?
Вит Ла
Не обманывайте себя .
Goo Gl
Я себя не обманываю , я с вами дискутирую . если кто то запутался в ИЗМах это его проблема , но по большому счету выяснять что лучше застрелится или повесится контр продуктивно в принципе .
Действительно... Если кто вступил в игру и ему не рассказали не о названии и правилах игры, а главное - о ставке.... какие могут быть тут официальные заявления.
Алексей Огородников
Тут уже никто ни за кого не платит , государство просто возвращает , то что хотело забрать. Это вливание денег в экономику , стимулирование спроса. Надо что бы хуавей покупали
Андерсен
Действительно... Если кто вступил в игру и ему не рассказали не о названии и правилах игры, а главное - о ставке.... какие могут быть тут официальные заявления.
Степан Степанов
Чтобы обвалить эту часть дома, нужно было под силовой каркас фундамента установить вв, то есть под центральную нитку ростверка фундамента. А вверху запараллелили взрыв для отвода глаз, а скорее всего-для гарантированного и полного разрушения.А возможно и два взрыва было (как в письме блогеру пишут) И заметьте- дальняя от подъезда стена устояла, потому что лень таскать было далеко вв или средств и времени не хватило. Взрывами газа бывало даже панель квартир выносило, но не так же складывались дома, прямо авиабомба какая-то. Снарядами по панелькам били и они не разваливались, для такого разрушения подрыв фундамента нужен. Почему и таскали в Рязани гексоген в подвал. А вот с выжившими свидетелеями поработали, но все равно информация уйдет. А ростверк надо обязательно посмотреть и изучить после расчистки. А еще на примере реновационных хрущеб в москве снять учебный фильм с подрывом фундамента и подрывом газа в отдельной квартире. Вся страна будет приятно удивлена от результатов. Но никогда они этого не сделают, а сопроматы и термехи мало кто серьезно изучал.Почему-то Россия впереди планеты всей по складыванию домов от взрыва бытового газа.
Maxim Egorov
Население никакими рычагами давления на власть не обладает . Если объявить , что это азиаты , то это повредит многонационалии и миграции
Степан Степанов
Да и спецом силы и средства распыляли- несколько предполагаемых мест взрывов назвали. Если имела место стрельба, зачищали исполнителей. И если они ехали в автобусе с оружием и не боясь проверок полиции и фсб, то были какие-то надежные документики, да и сами они за собой право имели, то есть какой-то приказ родины(возможно и другого государства). И газель быстро нашли, а отбиваться так могли или матерые террористы или сотрудники, которых в темную использовали и которые не ожидали что с ними так поступят или прикроют хотя бы. Могли быть и из других регионов и ведомств. Но поспешность гаранта с заявлением исключающим теракт, характер разрушения настораживают. Дом можно по конструкции принять за конструкцию моста. Там и там-опоры сваи и балки с распределенной нагрузкой. У моста балка называется прогоном, у дома - ростверк. Только у серьезного моста нужны элементы для гашения колебаний от динамических нагрузок (подушки, рамы, системы тросов), дому резонанс моста не грозит. Если взорвать опору моста, грохнется весь пролет моста или даже два пролета вместе с поездами,автомобилями , фермой и людьми. И дом точно также от подрыва сваи грохнется. Но можно и пару тройку прогонов заминировать и результат тот же будет как и с ростверком. А если тупо взрывать ферму моста или колесоотбой, это все равно что взрывать панель дома - долго,затратно и заметно до полного разрушения
Андерсен
Припоминаю слова Геббельса о "научном мире".
Андерсен
https://www.youtube.com/watch?v=X9kdwspP45A
Goo Gl
Это же надо , что удумали эти красные коммуняки - вбросить деньги в экономику , Это же создаст мультипликационный эффект . Что творят . Не по-кудрински всё это .
Andrey Malikov
оно будет частичным в рф. но область полного затмения падет на Аравию на Мекку
Рустем Бохани
оно будет частичным в рф. но область полного затмения падет на Аравию на Мекку
Андерсен
И такое бывает, именно камни с неба и горы. В больших пропорциях. Не всё измеряется аллегорией в писаниях таки, или не знал?
Андрей Есипко
и это еще в мягкой форме показано.
Maxim Petrov
У вас , что реакция на сигналы , как у собачек Павлова - слюна идет ? Лозунги ! Слышим - "сталинская экономика" - кричим - зато милларды жерв и тд... Слышим -" коммунистический Китай" , режем слогом - зато там рыночная экономика . Ответьте не юля - в Китае социализм ? Социализм. Управляется Китай кем ? Коммунистической партией . Как управляют коммунисты ? Экономика №1 в мире ! "И это есть факт мсье Дюк".
Серёга Ларюшкин
власть опирающая на насилие и в момент свержения старого строя, она не ограничена никакими законами. У каннибалов других задач не бывает.
Николай Толубаев
Население никакими рычагами давления на власть не обладает . Если объявить , что это азиаты , то это повредит многонационалии и миграции
Николай Толубаев
Тут уже никто ни за кого не платит , государство просто возвращает , то что хотело забрать. Это вливание денег в экономику , стимулирование спроса. Надо что бы хуавей покупали
Goo Gl
Ай-вэй, святой дуэт гогия и фомич - два "учёных" полпотовца ревниво дрочат на свою святыню, товарища сталина... осыпая упрёками и укоризной невоспитанных АРИйцев. Картина-живопiсь... Писана конечно же - густым маслом, на пополам с елеем и одами в сторону свободно-развитого соц,ализьма. Вывих неисправимый. Живите таки оба уродами, до могилы или канавы... как получится - аминь!
Александр Верный
Вечер с Владимиром Соловьевым. телеканал Россия!
Александр Верный
Нет это не элемент социализма, а именно капитализма- включить в реальный товарооборот даже малоимущих граждан,зачем изымать что бы потом компенсировать льготами или выплатами.Все верно,нельзя отнимать последнее, но и доплачивать нельзя!
Иван Грозный
Согласен самое справедливое не изымать у малоимущих (и у среднего класса) при помощи налогов, но и отменить все льготы и субсидии чтобы не плодить иждивенцев и тунеядцев.
Иван Грозный
"Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей" слова одного из лидеров Китайской Народной Республики Дэн Сяопина В переводе на русский "мне все равно как нас называют коммунистами или капиталистами главное ,что у нас экономика работает"
Иван Грозный
Не могли, даже в мыслях такого не было не у кого. А потом когда появились, они не вписывались в тренд большевизма. Так что не надо здесь иллюзии размазывать.
Иван Грозный
Да христанутые все переврали для них Апокалипсис-катастрофа, смерть , для нас раскрытие, очищение. Вся Библия слеплена из модифицированного культа египетского Осириса и персидской Митры и неправильного толкования древнееврейских пророков (Ветхий Завет).
Константин Алланд
совещался волк с овечками
Роман Котов
и это еще в мягкой форме показано.
Иван Грозный
Так все изначально и было пока советы не захватили большевики..... и не задушили демократию и свободу слова
Иван Грозный
Дают только баланду на зоне , все остальное человек сам зарабатывает тем или иным способом
Иван Грозный
Если верить Захарию Сичину , то Гильгамеш - "сын богов" или 6-ой расы (инопланетной цивилизации) , тогда вероятно америкосы искали в Ираке ДНК 6-ой расы.
Фомич
"Кидаются на любое упоминание о нём. Уже не разбираясь, в каком контексте СССР упоминается. Для них упоминание об СССР - как для быка красное полотнище." В точку ! Зуд в них до "немогу" .
Goo Gl
"Кидаются на любое упоминание о нём. Уже не разбираясь, в каком контексте СССР упоминается. Для них упоминание об СССР - как для быка красное полотнище." В точку ! Зуд в них до "немогу" .
БМП механик
Ай-вэй, святой дуэт гогия и фомич - два "учёных" полпотовца ревниво дрочат на свою святыню, товарища сталина... осыпая упрёками и укоризной невоспитанных АРИйцев. Картина-живопiсь... Писана конечно же - густым маслом, на пополам с елеем и одами в сторону свободно-развитого соц,ализьма. Вывих неисправимый. Живите таки оба уродами, до могилы или канавы... как получится - аминь!
Владимир Павловский
Вот и я говорю, что для Северной Нигерии - самого большого по площади "государства" Мира.
Maxim Egorov
В конце видео на 1:15 КГБешник молитву читает))) Видимо недавно только назначили, ещё не успел бороду отрастить и волосы покрасить. https://www.youtube.com/watch?v=edALRGUYxsU
Maxim Egorov
Он смешон...
БМП механик
Интересная постановка, охраны не счесть... обошлись без дубля или нет?
Maxim Petrov
Он смешон...
Maxim Petrov
Есть лозунги. А есть факты. Экономики соц стран рухнули. Все! Даже СССР, причём без единого выстрела НАТОвского солдата. Остались Венесуэла, Куба, С. Корея. Езжайте туда... Вам этого не достаточно, чтобы понимать суть красных экономик? В Китае социализм, но внешне. Насколько мне известно, там госсовет доводит до местных "обкомов" цифры, насколько должна вырастить экономика их региона в следующем году. Те начинают суетиться, и строят целые города и заводы, которые пустуют правда. Зато наказ выполнен же! То есть и тут партийцы мешают экономики, по сути. Кроме того, львиная часть экономики Китая - сборочное производство ненавистных вами "капиталистических" брендов из США и Европы. Без них Китай оставался бы жопой мира, давайте честно признаем это. И, наконец, задача "со звездочкой",специально для вас: проведите параллели, чего можно и чего нельзя было в Китае и СССР в плане экономики? Например, открыть свою мастерскую, купить землю, технику и самому заниматься сельским хозяйством, открыть свой магазин или кафе, заниматься частным извозом, преподавательской деятельностью и т.д. ... И удивитесь, в "социалистическом" Китае это можно, а в СССР за вами приедет ОБХСС на следующий день! Поэтому, не ставьте КНР и совок рядом. Это совершенно разные подходы.
Сергей Константинов
Поверхностно логично, но властям то ведь пофигу на народ, требования не озвученные общенародно теряют всякий смысл, что типа телеграмма что ли пришла президенту? Да ему пофиг взрывайте, тем более никто не узнает ему только лучше. Вот если бы озвучили требование, тогда бы было давление народа. Насчёт взрыва газа хз, теоретически возможно, но практически, не представляю как, нужно все камфорки открыть и долго, много часов держать, и вылетели окна бы прежде всего, что бы весь подъезд сложился... это домики вообще картонные тогда.
Maxim Egorov
Святой КГБешник с таким одухотворённым лицом)) И глубоким мудрым взглядом.
Maxim Petrov
Крестьяне? Ты льстишь им ("электорату"). Крестьяне хоть что-то делают, и по собесам не ходят, ТВ по вечерам не смотрят - делом занимаются :-)
Иван Грозный
В Германии закрылась последняя угольная шахта Prosper-Haniel — она находится в бывшем шахтерском городе Ботропе. Как пишет Deutsche Welle, шахту превратят в гигантскую солнечную батарею. Промышленность уходит из Европы на хрена ей спрашивается мигранты ???
Maxim Petrov
Всё просто, как 2х2: одни и те же стихийные бедствия либо техногенные катастрофы, но разное их количество (техногена) и количество жертв в зависимости от страны. Иначе говоря, чем выше уровень жизни, тем меньше жертв и разрушений. Вы припоминаете, чтобы так складывались дома в США, Канаде, Европе? Или, например, по стихийным бедствиям: сколько жертв от торнадо в США и Гаити? Одно и тоже торнадо, но колоссальная разница в жертвах и разрушениях! Нередко бывают наводнения и морские ураганы в Бангладеше и Тайланде. Один регион, а какое разное количество жертв. Кстати, Бангладеш тоже живёт по социалистическим лекалам (левоцентристким). Я молчу про Японию, где землетрясения как с добрым утром, а многоэтажки шатаются, но не падают. А у нас? Землетрясение на Дальнем Востоке в 1995 году (Нефтегорск), магнитуда 7,6. Погибло 2 040 человек. Для сравнения, последнее мощное землетрясение в Японии было в 2011 году. Магнитуда - 9.0. Пострадало аж 62 населённых пункта, Погибло свыше 20 тыс человек, НО, 93% жителей погибло от гигантской волны - https://ria.ru/20130311/926334197.html Так что, делайте выводы, уважаемый. А про Нефтегорск уже давно забыли...
Maxim Petrov
А вы бы предпочли въехать в советскую квартиру или современную многоэтажку, где планировка больше, стеклопакеты, запах нового дома?... Плюс инфраструктура вокруг современных домов подразумевает элементарные удобства - площадку, небольшой сквер, ланшафтный дизайн и т.п., вместо убогой песочницы и кустов с алкашами. Что касается надёжности, то современные материалы и строительные нормы подразумевают нужный запас прочности и пластичность здания. Да и СНиПы никто не отменял. Другое дело, что не всегда соблюдается это...
Роман Котов
что вы написали всё фигня, и кремль может готовиться к чему угодно а на практике может только пернуть мозгом.
Андерсен
Не могли, даже в мыслях такого не было не у кого. А потом когда появились, они не вписывались в тренд большевизма. Так что не надо здесь иллюзии размазывать.
Вихрь
Чечне недавно было отказано в датациях. Вот опять ближе к боевикам всё сыпется.
Иван Грозный
Какой из 4-ех ботоксных кукол
БМП механик
А-ааа как же!... Ить, тока ради ИХ безгрешных - ведёт страну на подвиг супротив супостата!
Юрий Рыков
Доброго всем! вообщем у меня такая версия: спланированный или не спланированный взрыв в Магнитогорске - это вопрос к следствию. Но вот что ожидаемо: ожидаемо за наш счет установка датчиков утечки газа во всех подъездах...
Вит Ла
Я себя не обманываю , я с вами дискутирую . если кто то запутался в ИЗМах это его проблема , но по большому счету выяснять что лучше застрелится или повесится контр продуктивно в принципе .
Alina Slonovskaja
ЭТО ТОЧНО ГАЗОВЫЙ уловитель 2500руб закон продвинут будь добр вынь с кошелька
Aldan
Крестьяне в смысле христиане))
Aldan
Кстати, юзер "Фомич" это Свиристулькин. Вернулся таки))) А ведь обещал в новом году не появляться! Впрочем обещать и не выполнять это характерная черта всех коммуняк.
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