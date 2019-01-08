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Стамбульские «подарки» на Рождество

08/01/2019 01:00
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • гномы,бля
  • "Что делать?"... напрочь забыть нраво-учение господина Чернышевского. ...С первого щелка Прыгнул поп до потолка; Со второго щелка Лишился поп языка; А с третьего щелка Вышибло ум у старика. А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
  • **Ключ разводной у сантехников** фомич/свирлипулькин, окончательно, тупая скотина и ни-как не заценит сей точной формулировки - основного инструмента главных канализаторов духовных скреп.
  • Здорово, доходчиво.
  • Ну чистой воды сатанизм))
  • ее уже ничто не спасет. пора забыть
  • Походу ты его дупой вперёд брал. Не позорься, иди поблюй..
  • Еще один укрожид
  • в том понимание какое у большинства она конечно обречена.сейчас идет ее трансформация.евреи ее переустроят как им надо
  • У 6 кадров,5 свечей на подсвечниках, остальные были? Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
  • ...вежливо прокашлялся.
  • ...бохато, нарядили мухоморов.
  • пиар сиротский, пиар и ещё раз - пиар
  • Изощренно троллите . палец в верх !!!
  • Изощренно троллите . палец в верх !!!
  • Кто знает, что означает "ДЕГ"?
  • КЛЯТВА ВОИНА Великому Богу Одину Владыке Побед, Предводителю Воинов Клятву даю защищать свою Родину, Землю беречь от врагов и несчастий, Мир защищать от зловредных напастей. Великий Бог Один, прими в свою Рать. Клянусь Твою Волю в себе воплощать. Достойно и честно на битву идти, Нет нежити места в пределах Земли. В сражении доблестно Жизнь защищать. Врага без пощады уничтожать. А если в той битве суровой паду, Прошу, Бог-Отец, прими Душу мою. Чтоб вновь воплотившись в пределах Земли, Под знаменем Бога в сраженье идти. Пусть мечется мразь, не видать ей пощады. Возмездия гром лучше всякой услады. Победа – награда за храбрость и смелость. Быть Воином Бога – Великое Дело.
  • Думаю в том понимание какое у большинства она конечно обречена.сейчас идет ее трансформация.евреи ее переустроят как им надо
  • Вызывали прокурята. Допрящивялм свядетелям. Кто-то что-то про попов отписал, а , видимо -не помню, лайкнул. Девочка за 80 тыров даже не знает азов, но дело толстенькое было, я ее напставлял: что такое бог- высший свод законов по отношению к человеку. Чувак- кто опубликовал , был иешуа ганоцри, библи, всякая хрень. Девочка-космомолочка опухала, но на 3-й месяц продлилась, пыталась голосишко поднять, но после моей проповеди сказала даже "Спасибо". Ну накуя такие убогие сидят- ведешь дело за попов- подкуйся,сука!!! Я ей научный материализм пояснил, а там конвейер - ваз-2101, на большевицкий суд не пойду . И до сих пор дело уголевное не возбуждено над надругательствами над трупами - чучело слепили над паханом, трупы маются в стенах мрачного замка. Оккультизм и многие тупят, а многие-с пинка врубаются. А я мумию дома буду лепить, суки большевицкие, как же я хочу чтобы они и выблядки ихние 12-полосную трассу "Владивосток-Кенигсберг" поднимали, а кто совсем доходяги- кальсоны, рукавицы и буденовки шили для юнармии будного-писькова. Эту сволочь обязательно найти и казнить через мучения выблядков. Пожираю на завтрак бутер из путина, шкета и прочей кильки,но выблядков-опарышей нельзя забывать, чтобы буденовки при керосинках шили и план давали за пайку
  • Е-е-е-е,не-е-е-ет. Тебя надо первым праздник открыть- кол в очко поставить и поднять, сукан камуняцкий , а выблядков у тебя нет, тобой брезгуют даже кошки
  • ТОМАС
  • У меня у самого такой есть. Но если не хотят разъяснять.... То какой к черту это просветительский сайт?
  • У меня у самого такой есть. Но если не хотят разъяснять.... То какой к черту это просветительский сайт?
  • Христианство давно умерло человечество не знает к чему прислонится часть в ислам уйдет большая часть в ведизм .
  • Думаю, что нужно попробовать посмотреть на события в прошлом и понять будущее исходя, что причиной всех испытаний является христианство. Тогда события в будущем предстают немного в другом свете, если эта антирелигия первопричина всего.
  • гномы в коммуне
  • Е-е-е-е,не-е-е-ет. Тебя надо первым праздник открыть- кол в очко поставить и поднять, сукан камуняцкий , а выблядков у тебя нет, тобой брезгуют даже кошки
  • https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM&list=RDM-5ZkrA1REM&start_radio=1&t=0
  • Лечись . Иначе болезнь будет прогрессировать и ты кого - нить из родственников зарежешь.
  • Для этого сайта - самое оно. Ты просто гений - механик !
  • Пока не поздно США просто обязаны исправить свою ошибку 90-х и снести режим людоедов-камуняк в россии, привлечь русский народ на свою сторону и объединиться против такого же людоедско-камуняцкого китая и полуебнутого ирана. Все-таки часть аннунаков , устроивших большевитский мордор с мумией терафима членина и зиккуратом в России ушла в китай. Не зря китайцы поставили главным богдыханом расиянской орды тувинца кожугета. Тувинцы были в свое время народностью китая и не зря же комсомолец-камуняка богдыкан сережка кожугет-огнетушитель построил для себя китайские замки-юрты на рублевке. Он всем этими замками-юртами дал понять - на кого он работает. Всех камуняк с выблядками в том числе и новокамуняк из лдпр,едрисни,мироновской банды бросить на строительство 12 полосной трассы: "Владивосток-Кенигсберг"
  • Я зеленые патроны вынимал, а там было всяко-разно,огневик веня не пас
  • Джаз-банд "Вознесение-Воздуся"
  • Начинать с дисбата нужно.
  • запиздел бот. Я ржу,мне так-то покуй, я Грозный два раза брал)))
  • Я зеленые патроны вынимал, а там было всяко-разно,огневик веня не пас
  • запиздел бот. Я ржу,мне так-то покуй, я Грозный два раза брал)))
  • запиздел бот. Я ржу,мне так-то покуй, я Грозный два раза брал)))
  • Пока не поздно США просто обязаны исправить свою ошибку 90-х и снести режим людоедов-камуняк в россии, привлечь русский народ на свою сторону и объединиться против такого же людоедско-камуняцкого китая и полуебнутого ирана. Все-таки часть аннунаков , устроивших большевитский мордор с мумией терафима членина и зиккуратом в России ушла в китай. Не зря китайцы поставили главным богдыханом расиянской орды тувинца кожугета. Тувинцы были в свое время народностью китая и не зря же комсомолец-камуняка богдыкан сережка кожугет-огнетушитель построил для себя китайские замки-юрты на рублевке. Он всем этими замками-юртами дал понять - на кого он работает. Всех камуняк с выблядками в том числе и новокамуняк из лдпр,едрисни,мироновской банды бросить на строительство 12 полосной трассы: "Владивосток-Кенигсберг"
  • Томас, - это лицензия на стрижку овец заблудших.
  • томос об автокефалии,документ о самостоятельности.Теперь окраинская церковь самостоятельна.
  • Судя по началу передачи, ведущий всё-таки отметил Рождество Иешуа-Га-Ноцри
  • Основная идея христианства человек-раб божий, соответственно у него отсутствует собственная ВОЛЯ. Второе "все братья во Христе", то есть безнациональное сборище рабов.
  • Давно есть подозрение, что полеты той же МКС это шоу типа ДОМ-2, потому что именно так это и выглядит.
  • Мумия в зиккурате, кстати, тоже "благоВОНЬствует", но в более узком диапазоне.
  • Давно есть подозрение, что полеты той же МКС это шоу типа ДОМ-2, потому что именно так это и выглядит.
  • свирлилкин... ну, ты тупой - скользкий хрюн! предмет в проруби... аналитик хренов... лох упоротый, голубая тюбитейка... эпитетов, не счесть в твой огород... саночки готовы для экстрадиции?
  • Лечись . Иначе болезнь будет прогрессировать и ты кого - нить из родственников зарежешь.
  • Ясно куда она отправляется. К мертвым предкам тех, кто ее создал. У русских племен издревле был уклад почитать мертвых образами, а не НЮХАТЬ носом их разлагающиеся тела. От такой чуждости природа здесь еще долго будет избавляться.
  • В России , а окраина и белая русь это тоже Россия , нет христиан , тут крестиконосцы. Они ничего не знают про эту религию . Единственное их познание это то, что христиане креститься, носят крест, но большинство не знает как правильно креститься. Ещё они знают , что есть пасха - это когда яйца и красят и говорят " Христос воскрес" . Кто такой Христос и что значит это слово они не знают . Ещё знают что есть рождество - это выходной , в этот день родился Иисус . Что проповедовал этот Иисус они не знают . Знают только две заповеди из ветхого завета : ни убей , ни укради. Ещё любят крещение - прикольно купаться зимой в проруби . Почему называют прорубь иорданон 50 % не знают . Но главное им нравиться представление в циреусе мужиков в платьях - очень красиво говорят .
  • Есть христианский эгригор , вот туда и идёт энергия . Этот эгригор работает как паразит , он питается энергией подключённых к нему и делиться энергией с теми кто разносит эту заразу.Никакого бога там нет
  • Вот она в чём дело, вот почему поп рухнул, удар в голову получил от стресса. Всё оказалось сводится к "томасу", я не знаю, что завтра ещё всплывёт в названиях "разрешительных пакетов". (=
  • Христианство заставляет всех жить в страхе апокалипсиса. Заставляет людей бояться открытия правды устройства мира и снятия покрова с сознания.
  • Ясно куда она отправляется. К мертвым предкам тех, кто ее создал. У русских племен издревле был уклад почитать мертвых образами, а не НЮХАТЬ носом их разлагающиеся тела. От такой чуждости природа здесь еще долго будет избавляться.
  • если тебе в голову что то ударило это ещё не значит что познал истину) во всём есть внешняя сторона обложка матрица и внутренняя и такая елейность попов и толерантность это всё мишура, духа христианства ты не знаешь, пишу не как христианин, а как свободный человек и как знающий о чём пишу. Может я резковат, но 99% писанины в эзотерическом стиле нихрена не стоят и просто ерунда и пишут люди не имеющие ни какого ни опыта ни знаний, вот так вот. Кстати могу просветить, эгрегоры это и есть часть матрицы, и дух стоит над ними. И эгрегоры есть у всех течений, даже у самых светлых и чистых и даже у язычества)) и большенство язычников как и христиан, именно эгрегор и питают, то есть матрицу, такова правда. Можешь почитать про эгрегор тут http://ki-moscow.narod.ru/litra/ezo/andreev_roza/andreev_roza8-2.htm особенно со слов "Темноэфирный эгрегор окреп над русской православной церковью ". Даниил Андреев не плохо всё это описывает и он реальный практик. Эгрогор это как привычка большого кол-ва людей, он может быть и светлым и тёмным, но к духу никакого отношения не имеет, у Владислава не правильное понимание Эгрегора. Кстати те маги что были на передаче Владислава и их теории с големами, это уровень таких бунтарей из детсада . Они даже не понимают причину почему люди, так сказать становятся големами. Любой человек и так видит что есть люди более пробуждённые и более спящие, не нужно для этого играть в магов и преподносить всё в такой драматической форме некого таинства =)
  • если тебе в голову что то ударило это ещё не значит что познал истину) во всём есть внешняя сторона обложка матрица и внутренняя и такая елейность попов и толерантность это всё мишура, духа христианства ты не знаешь, пишу не как христианин, а как свободный человек и как знающий о чём пишу. Может я резковат, но 99% писанины в эзотерическом стиле нихрена не стоят и просто ерунда и пишут люди не имеющие ни какого ни опыта ни знаний, вот так вот. Кстати могу просветить, эгрегоры это и есть часть матрицы, и дух стоит над ними. И эгрегоры есть у всех течений, даже у самых светлых и чистых и даже у язычества)) и большенство язычников как и христиан, именно эгрегор и питают, то есть матрицу, такова правда. Можешь почитать про эгрегор тут http://ki-moscow.narod.ru/litra/ezo/andreev_roza/andreev_roza8-2.htm особенно со слов "Темноэфирный эгрегор окреп над русской православной церковью ". Даниил Андреев не плохо всё это описывает и он реальный практик. Эгрогор это как привычка большого кол-ва людей, он может быть и светлым и тёмным, но к духу никакого отношения не имеет, у Владислава не правильное понимание Эгрегора. Кстати те маги что были на передаче Владислава и их теории с големами, это уровень таких бунтарей из детсада . Они даже не понимают причину почему люди, так сказать становятся големами. Любой человек и так видит что есть люди более пробуждённые и более спящие, не нужно для этого играть в магов и преподносить всё в такой драматической форме некого таинства =)
  • Если бы там хоть что то было, то они не поджигали священный огонь зажигалкой, как они это делают. Там нет вообще ничего, никаких эгрегоров. Их задача это уничтожать религии и держать людей на примитивном духовном уровне.
  • Сочувствую. Мне не нужно понимать твою мысль, я знаю как на самом деле есть, твоя мысль это попытка виртуально смоделировать реально, а она не такая. Но я уважаю твоё мнение, своё мнение нужно отстаивать.
  • Опять набор фу фу и нет ничего конкретного
  • Перевод одной бутафории в другую, конечно, очень тяжелый труд. Но пользы он никакой реальной не приносит.
  • Опять набор фу фу и нет ничего конкретного
  • А какой эгрегор затягивает пирамида и для каких целей, тебе известно как Отче Наш? Или что-то другое тянет? Кто там кого пытает? Матрица(механизм) питается? Так это понятно давно, что механизм матричный, рукотворный, только не самими людьми рукотворный. Не вижу ряд ответов. На счёт бунтарей, ты прав.
  • Я думаю зиккурат это не эгригор . Эгригор это мысли и желания какого то коллектива . Там сидит какой то паразит , энергетическая программа , созданная колдунами . Другой вариант это портал , через который в этот мир входит другая энергия . Эта энергия , возможно , от какой-то древней цивилизации , како то религии.
  • Картинка к передаче... замечательная! Люди на фото не похожи на людей... Какие-то абсолютно недобрые колдуны с волшебными посохами...(с пузырями на головах...) собирательный образ из всех восточных сказок времён джинов... ...на фоне природы особо контрастирует нелепость... нет слов. (...гуляя по лесу встретишь таких - можно умом тронуться)
  • Я думаю зиккурат это не эгригор . Эгригор это мысли и желания какого то коллектива . Там сидит какой то паразит , энергетическая программа , созданная колдунами . Другой вариант это портал , через который в этот мир входит другая энергия . Эта энергия , возможно , от какой-то древней цивилизации , како то религии.
  • Скорее провокатор дураков на АРИ нет
  • Николай, пусть специалист ответит.
  • Только Ветхий завет -История еврейского народа
  • Скорее всего на пожертвования. Так как нет причин скорбить, когда зарплату и пенсию назначают еврейские финансисты.
  • Я не рассмотрел , думал ты меня спросил . Мне тоже очень интересен ответ специалиста
  • Да. Да.
  • Вот та самая пирамида и питается той едой, про которую DNA и говорит, то есть почва для произрастания еды, это синтетическая слепая вера, которая сдерживает процесс перехода человечества на новый уровень Бытия в развитии человечества. Ну и главное - это антенны-излучатели с часовнями, церквями и пирамидальными зданиями-новостройками.
  • Вот она в чём дело, вот почему поп рухнул, удар в голову получил от стресса. Всё оказалось сводится к "томасу", я не знаю, что завтра ещё всплывёт в названиях "разрешительных пакетов". (=
  • Католическая церковь переводится "вселенская", она существует со времен апостола Петр. А православная церковь создана только в 4 веке как государственная идеология и основана на символах веры принятых на соборе в Никее в 325 году. В ее основе теория "симфонии властей" — принцип взаимоотношений заключающийся в том светская и церковная власти находятся в состоянии согласия (гармонии) и сотрудничества. Так что патриарх в Стамбуле это и есть еретик, он просто государственный чиновник. Римский епископ выше светской власти (как изначальные христиане которые отказывались нести государственную службу и приносить жертвы императорам). Рим центр истинного христианства, а православные это типа еретиков-протестантов (у них также светская и церковная власть могут сращиваться).
  • меня тоже поздравляют. что интересно даже кто в курсе какой я конфессии
  • Джаз-банд "Вознесение-Воздуся"
  • Начинать с дисбата нужно.
  • На девственные умы.
  • Гильдия магов Эрафии.
  • Скорее всего на пожертвования. Так как нет причин скорбить, когда зарплату и пенсию назначают еврейские финансисты.
  • ТОМАС
  • Только Ветхий завет -История еврейского народа
  • Спасибо за признание ! :0))
  • Подобные новости нужно принимать с учётом, что т.н. либералы всерьёз рассматривают вопрос о воплощении своих идей через создание национального государства в РФ. Но как промежуточный этап. Об этом заявил Ходорковский в своём интервью. Цитирую: "Мировой опыт показывает — этап создания национального государства необходим. Без него гражданское общество не формируется"... https://rusistka.livejournal.com/170634.html Этап, именно этап... А что после него, мы видим на примерах Франции и Германии.
  • Если этих клоунов побрить, одеть в джинсы и рубашки, то будут совершенно обычные россияне. Ещё бы лица им по проще сделать, а то стоят раздулись от важности))
  • Христианство давно умерло человечество не знает к чему прислонится часть в ислам уйдет большая часть в ведизм .
  • "Украина — экономически сильная африканская страна. " https://cont.ws/@Artemon/1180283
  • https://www.youtube.com/watch?v=bYJTnkWzyFk&app=desktop
  • Бей жидов- спасай Укропию!!!
  • они выбрали правильный антураж для блек-метал, где же еще культ смерти, как не тут.
  • Подобные новости нужно принимать с учётом, что т.н. либералы всерьёз рассматривают вопрос о воплощении своих идей через создание национального государства в РФ. Но как промежуточный этап. Об этом заявил Ходорковский в своём интервью. Цитирую: "Мировой опыт показывает — этап создания национального государства необходим. Без него гражданское общество не формируется"... https://rusistka.livejournal.com/170634.html Этап, именно этап... А что после него, мы видим на примерах Франции и Германии.
  • меня тоже поздравляют. что интересно даже кто в курсе какой я конфессии
  • Это не либералы , это третьи лица
  • а евреи разводят русских на деньги))))
  • Неважно. Один фиг, главное не повестись на мимикрию.
  • Надо тебя усыпить, михрютка.
  • ее уже ничто не спасет. пора забыть
  • Я же иронизирую . Конечно не спасет. Укропия- это совковый фейк-стейт.
  • Основная идея христианства человек-раб божий, соответственно у него отсутствует собственная ВОЛЯ. Второе "все братья во Христе", то есть безнациональное сборище рабов.
  • Основная идея христианства человек-раб божий, соответственно у него отсутствует собственная ВОЛЯ. Второе "все братья во Христе", то есть безнациональное сборище рабов.
  • Можно сделать вывод , что несмотря на эксперимент по внедрению христианства в течении 2000 лет никакого единого христианского народа не получилось, тем более его не получится у современных толерастов-либерастов.
  • Зиккурат-энергетическая машина культа древнешумерского бога Баала , модифицированная оккультистами , стоявшими за большевиками
  • они выбрали правильный антураж для блек-метал, где же еще культ смерти, как не тут.
  • Восхитительно - точнее не скажешь.
  • Спасибо за признание ! :0))
  • Поскольку в христианских церквях поют псалмы,христиане прославляют Иегову,бога евреев. Туда же уходит и энергия.Нас гнобят на нашей же добровольно отданной христианами энергии.А будущее ,возможно,формируют с помощью неких технологий. Отсюда и точные прогнозы.
  • свирлилкин... ну, ты тупой - скользкий хрюн! предмет в проруби... аналитик хренов... лох упоротый, голубая тюбитейка... эпитетов, не счесть в твой огород... саночки готовы для экстрадиции?
  • На Украине сообщили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры https://ria.ru/20190108/1549115894.html Думаю Кремлю в РПЦ нужно тоже инвентаризацию провести.
  • Когда я задавал в эфире вопрос о связи христианства с сильными позициями евреев в современном мире, именно это и имелось в виду. Больше того, возможно христианство было создано как некий "информационный вирус". И этот вирус с удовольствием подхватила элита многих стран, увидев в нём не вирус, а инструмент управления народом.
  • https://youtu.be/vvaNRwlKSRM " Тюбетейки ". Это ты про десантников? Завидуешь в своей Внавукраине наверное ... А я с украинцами служил при СССР. И правда - подловатый и хотровыделанный народ. Уже тогда это было видно. Слава Червяцов из Кривого Рога - не обижайся... " Чтоб старикоу не тревожить..." А ты посмотри кто парад принимает.... Обгадишься от бешенства. А я почему - то спокойно отношусь. Историю не переписать. Это вы здесь - пытаетесь. Кстати, песня как раз про мою часть . и фото моего командира промелькнёт. У меня ностальгия бывает - вспоминаю. Вспомни и ты чего - нить... Как мы с тобой в одном классе учились .Как стихи про Ленина учили.... Ты тогда не был таким умным.... А я ещё в школе начал сомневаться в том, что в СССР счастливая жизнь. Ей - ей...! Не вру.
  • ...обгаживать всё и вся - твоя привилегия. пользуйся, как умеешь. ролик полагаю сам сочинил - мелькнула там на трибунах физия господина Золотова... - он, что-ли твой командир? (шучу) в школу я пошёл на 11 лет раньше твоего, в моём родном Забайкалье.. отконвоировали, с букетом в руке в 56 году. Люто я возлюбил эту школу... умом подпитывался в сельской библиотеке, благо - было, что почитать в нашей сибирской глухомани. счастливой жизни в ссс-эРЕ хлебнул досыта, на пять жизней хватит.
  • Искренне рад за народ Украины. Оборвали еще один канат, связывающий их страну с Россией. Независимость дается тяжело, но иного пути нет.
  • Эти все "канаты" в головах людей. Эту пуповину еще с 17-го года обрывают, до сих пор оборвать не могут, а иногда, даже обратные процессы запускают. Народ практически един, а вот "канаты" и "пуповины" это к закулисе.. Хотя там единение ещеболь шее.
  • РПЦ это полностью государственная структура, обслуживающая интересы правящего режима, в данное время - путинскую ОПГ. Если народ Украины хочет реальной независимости от московского ига, то иного пути у них не было и нет.
  • ШВСМ ходил как-то,опорные прыжки,спаринги, не знал я переходного возраста,грамоты даже давали. Я из-за сестры друга записался, а еще надо поступить. Меня ненавидели все, летчики меня звали с парашютом прыгать , а это у них достойно и избивал вор ишек я слегка .А Танька замуж вышла, я женился,но она беленькая и красивая была.Туфли у нее красные были,я из детства так уходил. А Димона боялись все ,он мог троих-пятерых хулиганов раскидать- но они же для нас авторитеты не были,избивал всех. У них потеха была в назначено- выйти и помахаться, вся шпана ссала, а он на 7 лет старше меня был. Я до сих пор его бойцовскую походку помню.Сколько я перпистил народа , но нет в них и они люкают меня. Да и я могу,опыты в армиии на самбо пригодились.
  • А неевреи, католики и православные, косят под евреев. Первые кепи носят, вторые бороды и волосы красят в черный цвет.
  • РПЦ это полностью государственная структура, обслуживающая интересы правящего режима, в данное время - путинскую ОПГ. Если народ Украины хочет реальной независимости от московского ига, то иного пути у них не было и нет.
  • ШВСМ ходил как-то,опорные прыжки,спаринги, не знал я переходного возраста,грамоты даже давали. Я из-за сестры друга записался, а еще надо поступить. Меня ненавидели все, летчики меня звали с парашютом прыгать , а это у них достойно и избивал вор ишек я слегка .А Танька замуж вышла, я женился,но она беленькая и красивая была.Туфли у нее красные были,я из детства так уходил. А Димона боялись все ,он мог троих-пятерых хулиганов раскидать- но они же для нас авторитеты не были,избивал всех. У них потеха была в назначено- выйти и помахаться, вся шпана ссала, а он на 7 лет старше меня был. Я до сих пор его бойцовскую походку помню.Сколько я перпистил народа , но нет в них и они люкают меня. Да и я могу,опыты в армиии на самбо пригодились.
  • ...обгаживать всё и вся - твоя привилегия. пользуйся, как умеешь. ролик полагаю сам сочинил - мелькнула там на трибунах физия господина Золотова... - он, что-ли твой командир? (шучу) в школу я пошёл на 11 лет раньше твоего, в моём родном Забайкалье.. отконвоировали, с букетом в руке в 56 году. Люто я возлюбил эту школу... умом подпитывался в сельской библиотеке, благо - было, что почитать в нашей сибирской глухомани. счастливой жизни в ссс-эРЕ хлебнул досыта, на пять жизней хватит.
  • Изощренно троллите . палец в верх !!!
  • https://azaltamagua.ru/raznoe/molitvy/item/966-molitvy-odinu
  • Возможно Вы с их материалами знакомы лучше, но на мой взгляд пока объявлять их третьими рановато. Нас уже столько дурили, что подвох надо искать везде. Знаете ли, обжегшись неисчислимое количество раз на молоке...На всякий случай подуть надо...
  • https://www.youtube.com/watch?v=wqOukX1roHQ
  • Перед Батыевым нашествием тоже все " независимые " были. Ты хочешь чтоб всё повторилось. Ага! Сейчас не те времена и не те люди ? Ну да - потом колодка раба на твоей шее и аркан на шее твоей жены тебя разочаруют. .