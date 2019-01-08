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Стамбульские «подарки» на Рождество
Стамбульские «подарки» на Рождество
08/01/2019 01:00
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Обсуждение
Степан Степанов
гномы,бля
БМП механик
"Что делать?"... напрочь забыть нраво-учение господина Чернышевского. ...С первого щелка Прыгнул поп до потолка; Со второго щелка Лишился поп языка; А с третьего щелка Вышибло ум у старика. А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
БМП механик
**Ключ разводной у сантехников** фомич/свирлипулькин, окончательно, тупая скотина и ни-как не заценит сей точной формулировки - основного инструмента главных канализаторов духовных скреп.
Андерсен
Здорово, доходчиво.
Maxim Petrov
Алексей Огородников
Ну чистой воды сатанизм))
Иван Грозный
ее уже ничто не спасет. пора забыть
Иван Помидоров
Походу ты его дупой вперёд брал. Не позорься, иди поблюй..
Иван Грозный
Еще один укрожид
Рустем Бохани
в том понимание какое у большинства она конечно обречена.сейчас идет ее трансформация.евреи ее переустроят как им надо
Серёга Ларюшкин
У 6 кадров,5 свечей на подсвечниках, остальные были? Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
БМП механик
...вежливо прокашлялся.
БМП механик
...бохато, нарядили мухоморов.
БМП механик
пиар сиротский, пиар и ещё раз - пиар
Вит Ла
Изощренно троллите . палец в верх !!!
Вит Ла
Изощренно троллите . палец в верх !!!
Влад Шевченко
Кто знает, что означает "ДЕГ"?
БМП механик
КЛЯТВА ВОИНА Великому Богу Одину Владыке Побед, Предводителю Воинов Клятву даю защищать свою Родину, Землю беречь от врагов и несчастий, Мир защищать от зловредных напастей. Великий Бог Один, прими в свою Рать. Клянусь Твою Волю в себе воплощать. Достойно и честно на битву идти, Нет нежити места в пределах Земли. В сражении доблестно Жизнь защищать. Врага без пощады уничтожать. А если в той битве суровой паду, Прошу, Бог-Отец, прими Душу мою. Чтоб вновь воплотившись в пределах Земли, Под знаменем Бога в сраженье идти. Пусть мечется мразь, не видать ей пощады. Возмездия гром лучше всякой услады. Победа – награда за храбрость и смелость. Быть Воином Бога – Великое Дело.
Рустем Бохани
Думаю в том понимание какое у большинства она конечно обречена.сейчас идет ее трансформация.евреи ее переустроят как им надо
Степан Степанов
Вызывали прокурята. Допрящивялм свядетелям. Кто-то что-то про попов отписал, а , видимо -не помню, лайкнул. Девочка за 80 тыров даже не знает азов, но дело толстенькое было, я ее напставлял: что такое бог- высший свод законов по отношению к человеку. Чувак- кто опубликовал , был иешуа ганоцри, библи, всякая хрень. Девочка-космомолочка опухала, но на 3-й месяц продлилась, пыталась голосишко поднять, но после моей проповеди сказала даже "Спасибо". Ну накуя такие убогие сидят- ведешь дело за попов- подкуйся,сука!!! Я ей научный материализм пояснил, а там конвейер - ваз-2101, на большевицкий суд не пойду . И до сих пор дело уголевное не возбуждено над надругательствами над трупами - чучело слепили над паханом, трупы маются в стенах мрачного замка. Оккультизм и многие тупят, а многие-с пинка врубаются. А я мумию дома буду лепить, суки большевицкие, как же я хочу чтобы они и выблядки ихние 12-полосную трассу "Владивосток-Кенигсберг" поднимали, а кто совсем доходяги- кальсоны, рукавицы и буденовки шили для юнармии будного-писькова. Эту сволочь обязательно найти и казнить через мучения выблядков. Пожираю на завтрак бутер из путина, шкета и прочей кильки,но выблядков-опарышей нельзя забывать, чтобы буденовки при керосинках шили и план давали за пайку
Фомич
Е-е-е-е,не-е-е-ет. Тебя надо первым праздник открыть- кол в очко поставить и поднять, сукан камуняцкий , а выблядков у тебя нет, тобой брезгуют даже кошки
Фомич
ТОМАС
Степан Степанов
У меня у самого такой есть. Но если не хотят разъяснять.... То какой к черту это просветительский сайт?
Фомич
У меня у самого такой есть. Но если не хотят разъяснять.... То какой к черту это просветительский сайт?
Maxim Egorov
Христианство давно умерло человечество не знает к чему прислонится часть в ислам уйдет большая часть в ведизм .
Maxim Egorov
Думаю, что нужно попробовать посмотреть на события в прошлом и понять будущее исходя, что причиной всех испытаний является христианство. Тогда события в будущем предстают немного в другом свете, если эта антирелигия первопричина всего.
Степан Степанов
гномы в коммуне
Степан Степанов
Е-е-е-е,не-е-е-ет. Тебя надо первым праздник открыть- кол в очко поставить и поднять, сукан камуняцкий , а выблядков у тебя нет, тобой брезгуют даже кошки
Фомич
https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM&list=RDM-5ZkrA1REM&start_radio=1&t=0
Степан Степанов
Лечись . Иначе болезнь будет прогрессировать и ты кого - нить из родственников зарежешь.
БМП механик
Для этого сайта - самое оно. Ты просто гений - механик !
Степан Степанов
Пока не поздно США просто обязаны исправить свою ошибку 90-х и снести режим людоедов-камуняк в россии, привлечь русский народ на свою сторону и объединиться против такого же людоедско-камуняцкого китая и полуебнутого ирана. Все-таки часть аннунаков , устроивших большевитский мордор с мумией терафима членина и зиккуратом в России ушла в китай. Не зря китайцы поставили главным богдыханом расиянской орды тувинца кожугета. Тувинцы были в свое время народностью китая и не зря же комсомолец-камуняка богдыкан сережка кожугет-огнетушитель построил для себя китайские замки-юрты на рублевке. Он всем этими замками-юртами дал понять - на кого он работает. Всех камуняк с выблядками в том числе и новокамуняк из лдпр,едрисни,мироновской банды бросить на строительство 12 полосной трассы: "Владивосток-Кенигсберг"
Maxim Petrov
Я зеленые патроны вынимал, а там было всяко-разно,огневик веня не пас
Maxim Petrov
Джаз-банд "Вознесение-Воздуся"
Степан Степанов
Начинать с дисбата нужно.
Maxim Petrov
запиздел бот. Я ржу,мне так-то покуй, я Грозный два раза брал)))
Степан Степанов
Я зеленые патроны вынимал, а там было всяко-разно,огневик веня не пас
Степан Степанов
запиздел бот. Я ржу,мне так-то покуй, я Грозный два раза брал)))
Степан Степанов
запиздел бот. Я ржу,мне так-то покуй, я Грозный два раза брал)))
Степан Степанов
Пока не поздно США просто обязаны исправить свою ошибку 90-х и снести режим людоедов-камуняк в россии, привлечь русский народ на свою сторону и объединиться против такого же людоедско-камуняцкого китая и полуебнутого ирана. Все-таки часть аннунаков , устроивших большевитский мордор с мумией терафима членина и зиккуратом в России ушла в китай. Не зря китайцы поставили главным богдыханом расиянской орды тувинца кожугета. Тувинцы были в свое время народностью китая и не зря же комсомолец-камуняка богдыкан сережка кожугет-огнетушитель построил для себя китайские замки-юрты на рублевке. Он всем этими замками-юртами дал понять - на кого он работает. Всех камуняк с выблядками в том числе и новокамуняк из лдпр,едрисни,мироновской банды бросить на строительство 12 полосной трассы: "Владивосток-Кенигсберг"
Иван Помидоров
Томас, - это лицензия на стрижку овец заблудших.
Nordic rassvet
томос об автокефалии,документ о самостоятельности.Теперь окраинская церковь самостоятельна.
Другой Гость
Судя по началу передачи, ведущий всё-таки отметил Рождество Иешуа-Га-Ноцри
Вадим Di
Основная идея христианства человек-раб божий, соответственно у него отсутствует собственная ВОЛЯ. Второе "все братья во Христе", то есть безнациональное сборище рабов.
Вит Ла
Давно есть подозрение, что полеты той же МКС это шоу типа ДОМ-2, потому что именно так это и выглядит.
Вадим Di
Мумия в зиккурате, кстати, тоже "благоВОНЬствует", но в более узком диапазоне.
Алексей Огородников
Давно есть подозрение, что полеты той же МКС это шоу типа ДОМ-2, потому что именно так это и выглядит.
Фомич
свирлилкин... ну, ты тупой - скользкий хрюн! предмет в проруби... аналитик хренов... лох упоротый, голубая тюбитейка... эпитетов, не счесть в твой огород... саночки готовы для экстрадиции?
Фомич
Лечись . Иначе болезнь будет прогрессировать и ты кого - нить из родственников зарежешь.
Maxim Egorov
Ясно куда она отправляется. К мертвым предкам тех, кто ее создал. У русских племен издревле был уклад почитать мертвых образами, а не НЮХАТЬ носом их разлагающиеся тела. От такой чуждости природа здесь еще долго будет избавляться.
Николай Толубаев
В России , а окраина и белая русь это тоже Россия , нет христиан , тут крестиконосцы. Они ничего не знают про эту религию . Единственное их познание это то, что христиане креститься, носят крест, но большинство не знает как правильно креститься. Ещё они знают , что есть пасха - это когда яйца и красят и говорят " Христос воскрес" . Кто такой Христос и что значит это слово они не знают . Ещё знают что есть рождество - это выходной , в этот день родился Иисус . Что проповедовал этот Иисус они не знают . Знают только две заповеди из ветхого завета : ни убей , ни укради. Ещё любят крещение - прикольно купаться зимой в проруби . Почему называют прорубь иорданон 50 % не знают . Но главное им нравиться представление в циреусе мужиков в платьях - очень красиво говорят .
Николай Толубаев
Есть христианский эгригор , вот туда и идёт энергия . Этот эгригор работает как паразит , он питается энергией подключённых к нему и делиться энергией с теми кто разносит эту заразу.Никакого бога там нет
Николай Толубаев
Вот она в чём дело, вот почему поп рухнул, удар в голову получил от стресса. Всё оказалось сводится к "томасу", я не знаю, что завтра ещё всплывёт в названиях "разрешительных пакетов". (=
Алексей Огородников
Христианство заставляет всех жить в страхе апокалипсиса. Заставляет людей бояться открытия правды устройства мира и снятия покрова с сознания.
Вадим Di
Ясно куда она отправляется. К мертвым предкам тех, кто ее создал. У русских племен издревле был уклад почитать мертвых образами, а не НЮХАТЬ носом их разлагающиеся тела. От такой чуждости природа здесь еще долго будет избавляться.
Николай Толубаев
если тебе в голову что то ударило это ещё не значит что познал истину) во всём есть внешняя сторона обложка матрица и внутренняя и такая елейность попов и толерантность это всё мишура, духа христианства ты не знаешь, пишу не как христианин, а как свободный человек и как знающий о чём пишу. Может я резковат, но 99% писанины в эзотерическом стиле нихрена не стоят и просто ерунда и пишут люди не имеющие ни какого ни опыта ни знаний, вот так вот. Кстати могу просветить, эгрегоры это и есть часть матрицы, и дух стоит над ними. И эгрегоры есть у всех течений, даже у самых светлых и чистых и даже у язычества)) и большенство язычников как и христиан, именно эгрегор и питают, то есть матрицу, такова правда. Можешь почитать про эгрегор тут http://ki-moscow.narod.ru/litra/ezo/andreev_roza/andreev_roza8-2.htm особенно со слов "Темноэфирный эгрегор окреп над русской православной церковью ". Даниил Андреев не плохо всё это описывает и он реальный практик. Эгрогор это как привычка большого кол-ва людей, он может быть и светлым и тёмным, но к духу никакого отношения не имеет, у Владислава не правильное понимание Эгрегора. Кстати те маги что были на передаче Владислава и их теории с големами, это уровень таких бунтарей из детсада . Они даже не понимают причину почему люди, так сказать становятся големами. Любой человек и так видит что есть люди более пробуждённые и более спящие, не нужно для этого играть в магов и преподносить всё в такой драматической форме некого таинства =)
Сергей Константинов
если тебе в голову что то ударило это ещё не значит что познал истину) во всём есть внешняя сторона обложка матрица и внутренняя и такая елейность попов и толерантность это всё мишура, духа христианства ты не знаешь, пишу не как христианин, а как свободный человек и как знающий о чём пишу. Может я резковат, но 99% писанины в эзотерическом стиле нихрена не стоят и просто ерунда и пишут люди не имеющие ни какого ни опыта ни знаний, вот так вот. Кстати могу просветить, эгрегоры это и есть часть матрицы, и дух стоит над ними. И эгрегоры есть у всех течений, даже у самых светлых и чистых и даже у язычества)) и большенство язычников как и христиан, именно эгрегор и питают, то есть матрицу, такова правда. Можешь почитать про эгрегор тут http://ki-moscow.narod.ru/litra/ezo/andreev_roza/andreev_roza8-2.htm особенно со слов "Темноэфирный эгрегор окреп над русской православной церковью ". Даниил Андреев не плохо всё это описывает и он реальный практик. Эгрогор это как привычка большого кол-ва людей, он может быть и светлым и тёмным, но к духу никакого отношения не имеет, у Владислава не правильное понимание Эгрегора. Кстати те маги что были на передаче Владислава и их теории с големами, это уровень таких бунтарей из детсада . Они даже не понимают причину почему люди, так сказать становятся големами. Любой человек и так видит что есть люди более пробуждённые и более спящие, не нужно для этого играть в магов и преподносить всё в такой драматической форме некого таинства =)
Maxim Egorov
Если бы там хоть что то было, то они не поджигали священный огонь зажигалкой, как они это делают. Там нет вообще ничего, никаких эгрегоров. Их задача это уничтожать религии и держать людей на примитивном духовном уровне.
Николай Толубаев
Сочувствую. Мне не нужно понимать твою мысль, я знаю как на самом деле есть, твоя мысль это попытка виртуально смоделировать реально, а она не такая. Но я уважаю твоё мнение, своё мнение нужно отстаивать.
Сергей Константинов
Опять набор фу фу и нет ничего конкретного
Вадим Di
Перевод одной бутафории в другую, конечно, очень тяжелый труд. Но пользы он никакой реальной не приносит.
Николай Толубаев
Опять набор фу фу и нет ничего конкретного
Андерсен
А какой эгрегор затягивает пирамида и для каких целей, тебе известно как Отче Наш? Или что-то другое тянет? Кто там кого пытает? Матрица(механизм) питается? Так это понятно давно, что механизм матричный, рукотворный, только не самими людьми рукотворный. Не вижу ряд ответов. На счёт бунтарей, ты прав.
Андерсен
Я думаю зиккурат это не эгригор . Эгригор это мысли и желания какого то коллектива . Там сидит какой то паразит , энергетическая программа , созданная колдунами . Другой вариант это портал , через который в этот мир входит другая энергия . Эта энергия , возможно , от какой-то древней цивилизации , како то религии.
Dexter
Картинка к передаче... замечательная! Люди на фото не похожи на людей... Какие-то абсолютно недобрые колдуны с волшебными посохами...(с пузырями на головах...) собирательный образ из всех восточных сказок времён джинов... ...на фоне природы особо контрастирует нелепость... нет слов. (...гуляя по лесу встретишь таких - можно умом тронуться)
Николай Толубаев
Я думаю зиккурат это не эгригор . Эгригор это мысли и желания какого то коллектива . Там сидит какой то паразит , энергетическая программа , созданная колдунами . Другой вариант это портал , через который в этот мир входит другая энергия . Эта энергия , возможно , от какой-то древней цивилизации , како то религии.
Nikolay Pavlov
Скорее провокатор дураков на АРИ нет
Андерсен
Николай, пусть специалист ответит.
Николай Толубаев
Только Ветхий завет -История еврейского народа
Вадим Di
Скорее всего на пожертвования. Так как нет причин скорбить, когда зарплату и пенсию назначают еврейские финансисты.
Николай Толубаев
Я не рассмотрел , думал ты меня спросил . Мне тоже очень интересен ответ специалиста
Nikolay Pavlov
Да. Да.
Андерсен
Вот та самая пирамида и питается той едой, про которую DNA и говорит, то есть почва для произрастания еды, это синтетическая слепая вера, которая сдерживает процесс перехода человечества на новый уровень Бытия в развитии человечества. Ну и главное - это антенны-излучатели с часовнями, церквями и пирамидальными зданиями-новостройками.
Андерсен
Вот она в чём дело, вот почему поп рухнул, удар в голову получил от стресса. Всё оказалось сводится к "томасу", я не знаю, что завтра ещё всплывёт в названиях "разрешительных пакетов". (=
Иван Пермяк
Католическая церковь переводится "вселенская", она существует со времен апостола Петр. А православная церковь создана только в 4 веке как государственная идеология и основана на символах веры принятых на соборе в Никее в 325 году. В ее основе теория "симфонии властей" — принцип взаимоотношений заключающийся в том светская и церковная власти находятся в состоянии согласия (гармонии) и сотрудничества. Так что патриарх в Стамбуле это и есть еретик, он просто государственный чиновник. Римский епископ выше светской власти (как изначальные христиане которые отказывались нести государственную службу и приносить жертвы императорам). Рим центр истинного христианства, а православные это типа еретиков-протестантов (у них также светская и церковная власть могут сращиваться).
Андрей Апасов
меня тоже поздравляют. что интересно даже кто в курсе какой я конфессии
Андерсен
Джаз-банд "Вознесение-Воздуся"
Вихрь
Начинать с дисбата нужно.
Вихрь
На девственные умы.
Герман Сажин
Гильдия магов Эрафии.
Андерсен
Скорее всего на пожертвования. Так как нет причин скорбить, когда зарплату и пенсию назначают еврейские финансисты.
Maxim Petrov
ТОМАС
Иван Грозный
Только Ветхий завет -История еврейского народа
Иван Грозный
Спасибо за признание ! :0))
Николай Толубаев
Подобные новости нужно принимать с учётом, что т.н. либералы всерьёз рассматривают вопрос о воплощении своих идей через создание национального государства в РФ. Но как промежуточный этап. Об этом заявил Ходорковский в своём интервью. Цитирую: "Мировой опыт показывает — этап создания национального государства необходим. Без него гражданское общество не формируется"... https://rusistka.livejournal.com/170634.html Этап, именно этап... А что после него, мы видим на примерах Франции и Германии.
Maxim Egorov
Если этих клоунов побрить, одеть в джинсы и рубашки, то будут совершенно обычные россияне. Ещё бы лица им по проще сделать, а то стоят раздулись от важности))
Иван Грозный
Христианство давно умерло человечество не знает к чему прислонится часть в ислам уйдет большая часть в ведизм .
Canapsis
"Украина — экономически сильная африканская страна. " https://cont.ws/@Artemon/1180283
БМП механик
https://www.youtube.com/watch?v=bYJTnkWzyFk&app=desktop
БМП механик
Бей жидов- спасай Укропию!!!
Maxim Egorov
они выбрали правильный антураж для блек-метал, где же еще культ смерти, как не тут.
Maxim Petrov
Подобные новости нужно принимать с учётом, что т.н. либералы всерьёз рассматривают вопрос о воплощении своих идей через создание национального государства в РФ. Но как промежуточный этап. Об этом заявил Ходорковский в своём интервью. Цитирую: "Мировой опыт показывает — этап создания национального государства необходим. Без него гражданское общество не формируется"... https://rusistka.livejournal.com/170634.html Этап, именно этап... А что после него, мы видим на примерах Франции и Германии.
Рустем Бохани
меня тоже поздравляют. что интересно даже кто в курсе какой я конфессии
Николай Толубаев
Это не либералы , это третьи лица
Рустем Бохани
а евреи разводят русских на деньги))))
Maxim Petrov
Неважно. Один фиг, главное не повестись на мимикрию.
Иван Помидоров
Надо тебя усыпить, михрютка.
Рустем Бохани
ее уже ничто не спасет. пора забыть
Иван Грозный
Я же иронизирую . Конечно не спасет. Укропия- это совковый фейк-стейт.
Иван Грозный
Основная идея христианства человек-раб божий, соответственно у него отсутствует собственная ВОЛЯ. Второе "все братья во Христе", то есть безнациональное сборище рабов.
Иван Грозный
Основная идея христианства человек-раб божий, соответственно у него отсутствует собственная ВОЛЯ. Второе "все братья во Христе", то есть безнациональное сборище рабов.
Иван Грозный
Можно сделать вывод , что несмотря на эксперимент по внедрению христианства в течении 2000 лет никакого единого христианского народа не получилось, тем более его не получится у современных толерастов-либерастов.
Иван Грозный
Зиккурат-энергетическая машина культа древнешумерского бога Баала , модифицированная оккультистами , стоявшими за большевиками
Lich Legion
они выбрали правильный антураж для блек-метал, где же еще культ смерти, как не тут.
БМП механик
Восхитительно - точнее не скажешь.
Фомич
Спасибо за признание ! :0))
Elena Shabunina
Поскольку в христианских церквях поют псалмы,христиане прославляют Иегову,бога евреев. Туда же уходит и энергия.Нас гнобят на нашей же добровольно отданной христианами энергии.А будущее ,возможно,формируют с помощью неких технологий. Отсюда и точные прогнозы.
БМП механик
свирлилкин... ну, ты тупой - скользкий хрюн! предмет в проруби... аналитик хренов... лох упоротый, голубая тюбитейка... эпитетов, не счесть в твой огород... саночки готовы для экстрадиции?
Алексей Огородников
На Украине сообщили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры https://ria.ru/20190108/1549115894.html Думаю Кремлю в РПЦ нужно тоже инвентаризацию провести.
Влад Шевченко
Когда я задавал в эфире вопрос о связи христианства с сильными позициями евреев в современном мире, именно это и имелось в виду. Больше того, возможно христианство было создано как некий "информационный вирус". И этот вирус с удовольствием подхватила элита многих стран, увидев в нём не вирус, а инструмент управления народом.
Фомич
https://youtu.be/vvaNRwlKSRM " Тюбетейки ". Это ты про десантников? Завидуешь в своей Внавукраине наверное ... А я с украинцами служил при СССР. И правда - подловатый и хотровыделанный народ. Уже тогда это было видно. Слава Червяцов из Кривого Рога - не обижайся... " Чтоб старикоу не тревожить..." А ты посмотри кто парад принимает.... Обгадишься от бешенства. А я почему - то спокойно отношусь. Историю не переписать. Это вы здесь - пытаетесь. Кстати, песня как раз про мою часть . и фото моего командира промелькнёт. У меня ностальгия бывает - вспоминаю. Вспомни и ты чего - нить... Как мы с тобой в одном классе учились .Как стихи про Ленина учили.... Ты тогда не был таким умным.... А я ещё в школе начал сомневаться в том, что в СССР счастливая жизнь. Ей - ей...! Не вру.
Фомич
...обгаживать всё и вся - твоя привилегия. пользуйся, как умеешь. ролик полагаю сам сочинил - мелькнула там на трибунах физия господина Золотова... - он, что-ли твой командир? (шучу) в школу я пошёл на 11 лет раньше твоего, в моём родном Забайкалье.. отконвоировали, с букетом в руке в 56 году. Люто я возлюбил эту школу... умом подпитывался в сельской библиотеке, благо - было, что почитать в нашей сибирской глухомани. счастливой жизни в ссс-эРЕ хлебнул досыта, на пять жизней хватит.
Владимир Павловский
Искренне рад за народ Украины. Оборвали еще один канат, связывающий их страну с Россией. Независимость дается тяжело, но иного пути нет.
Владимир Павловский
Эти все "канаты" в головах людей. Эту пуповину еще с 17-го года обрывают, до сих пор оборвать не могут, а иногда, даже обратные процессы запускают. Народ практически един, а вот "канаты" и "пуповины" это к закулисе.. Хотя там единение ещеболь шее.
Андрей Есипко
РПЦ это полностью государственная структура, обслуживающая интересы правящего режима, в данное время - путинскую ОПГ. Если народ Украины хочет реальной независимости от московского ига, то иного пути у них не было и нет.
Андрей Есипко
ШВСМ ходил как-то,опорные прыжки,спаринги, не знал я переходного возраста,грамоты даже давали. Я из-за сестры друга записался, а еще надо поступить. Меня ненавидели все, летчики меня звали с парашютом прыгать , а это у них достойно и избивал вор ишек я слегка .А Танька замуж вышла, я женился,но она беленькая и красивая была.Туфли у нее красные были,я из детства так уходил. А Димона боялись все ,он мог троих-пятерых хулиганов раскидать- но они же для нас авторитеты не были,избивал всех. У них потеха была в назначено- выйти и помахаться, вся шпана ссала, а он на 7 лет старше меня был. Я до сих пор его бойцовскую походку помню.Сколько я перпистил народа , но нет в них и они люкают меня. Да и я могу,опыты в армиии на самбо пригодились.
Андрей Есипко
А неевреи, католики и православные, косят под евреев. Первые кепи носят, вторые бороды и волосы красят в черный цвет.
Владимир Павловский
РПЦ это полностью государственная структура, обслуживающая интересы правящего режима, в данное время - путинскую ОПГ. Если народ Украины хочет реальной независимости от московского ига, то иного пути у них не было и нет.
Степан Степанов
ШВСМ ходил как-то,опорные прыжки,спаринги, не знал я переходного возраста,грамоты даже давали. Я из-за сестры друга записался, а еще надо поступить. Меня ненавидели все, летчики меня звали с парашютом прыгать , а это у них достойно и избивал вор ишек я слегка .А Танька замуж вышла, я женился,но она беленькая и красивая была.Туфли у нее красные были,я из детства так уходил. А Димона боялись все ,он мог троих-пятерых хулиганов раскидать- но они же для нас авторитеты не были,избивал всех. У них потеха была в назначено- выйти и помахаться, вся шпана ссала, а он на 7 лет старше меня был. Я до сих пор его бойцовскую походку помню.Сколько я перпистил народа , но нет в них и они люкают меня. Да и я могу,опыты в армиии на самбо пригодились.
БМП механик
...обгаживать всё и вся - твоя привилегия. пользуйся, как умеешь. ролик полагаю сам сочинил - мелькнула там на трибунах физия господина Золотова... - он, что-ли твой командир? (шучу) в школу я пошёл на 11 лет раньше твоего, в моём родном Забайкалье.. отконвоировали, с букетом в руке в 56 году. Люто я возлюбил эту школу... умом подпитывался в сельской библиотеке, благо - было, что почитать в нашей сибирской глухомани. счастливой жизни в ссс-эРЕ хлебнул досыта, на пять жизней хватит.
Вит Ла
Изощренно троллите . палец в верх !!!
Vladislav Shamanov
https://azaltamagua.ru/raznoe/molitvy/item/966-molitvy-odinu
Влад Шевченко
Возможно Вы с их материалами знакомы лучше, но на мой взгляд пока объявлять их третьими рановато. Нас уже столько дурили, что подвох надо искать везде. Знаете ли, обжегшись неисчислимое количество раз на молоке...На всякий случай подуть надо...
БМП механик
https://www.youtube.com/watch?v=wqOukX1roHQ
Фомич
Перед Батыевым нашествием тоже все " независимые " были. Ты хочешь чтоб всё повторилось. Ага! Сейчас не те времена и не те люди ? Ну да - потом колодка раба на твоей шее и аркан на шее твоей жены тебя разочаруют. .
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