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Токийский зигзаг. Предсказания Ротшильдов

10/01/2019 00:47
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Обратите внимание на прическу парня )))) https://www.youtube.com/watch?v=AJGNJoj7ReA
  • Если Дональду Трампу удастся утопить демократических крыс в Америке,то Сельму Лагерлёф можно причислять к великим пророкам! ))
  • Безусловно.Матрица управляема. Сейчас можно даже организовать пришествие Христа. Сделать лазерное шоу с голограммой. Для этого технологии и развивают. А предсказания выкладывают,чтобы через обсуждения напитать необходимой для реализации энергией. А самое главное,мы соглашаемся, что мы ничего тут не значим, и наша Воля следует за чьей-то, не проявляя себя.
  • https://youtu.be/wtGZStIPHRY ещё одна расшифровка послания
  • Если Дональду Трампу удастся утопить демократических крыс в Америке,то Сельму Лагерлёф можно причислять к великим пророкам! ))
  • Так и есть. Они даже делятся своими планами,что бы их реализация не вызывала стресса у общественности
  • Тоже слышал инфу о том что финансовые круги Европы резко выкатили вотум недоверия японцам.Причины якобы в том что некий Гарант договорился с япами что бы пристроить свои денежки в Японии,за это им посулил вернуть острова.Всё же просто.))
  • сопрматчик меня драл, билет отнимал и сложные задачи давал,24 эпюры по дважды статически неопределимой задаче -курсач на экзамене решал из-за него и знаками обмахнулся,эпюру 22-ю вниз увел. На 4-й раз поставил хор , мы земляки с ним оказались. А сегодня бы учиться и учиться,как Членин завещал, налепил левых подписей и штамп-"допущен к сессии " получил. А самый крутяк был физик Геннадий Васильевич , он мне всегда говорил и предупреждал, что я экзамен ему не сдам, не нравился я ему, дочь его не знал никогда, да и постарше она меня была. Он прав оказался- я ему не сдал экзамен.А я на выходе с ним спалился. Но он вперед ушел. Нас кидали и все преподы от дебилов отказывались. А потом я Геннадия Васильевича- физика, встретил, он опухал страшно, а пенсия была 50 труплей и я ему 10-ку дал красненькую.Я списал ее , а он нашел меня и вернул, так и не перепили с ним. Какие-то темные кольца Ньютона изучал, бред: бери лом и крути.
  • Трамп еще тот хулиган. В 2009-м был владельцем организации Affliction проводивщей бои с участием Федора Емельяненко. https://www.youtube.com/watch?v=n3HoKawnfwU
  • Трамп еще тот хулиган. В 2009-м был владельцем организации Affliction проводивщей бои с участием Федора Емельяненко. https://www.youtube.com/watch?v=n3HoKawnfwU
  • Смотрел в 56г. рот разинув! Мультик качественный... Да... причесон у пацана дивный! «Заколдованный мальчик» — советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм, который создали в 1955 году режиссёры Александра Снежко-Блоцкая и Владимир Полковников по мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (1906—1907; в титрах — «Чудесное путешествие на гусях»).
  • Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
  • 9 января. INTERFAX.RU — Скончался Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. (Юань!)
  • Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
  • известен так же как Осенев и Днепров
  • ...и горбатые и лохматые, и мудрецы и подлецы - все там будем. **memento mori**
  • Устойчивая форма традиций династии паразитов. Строго - приемственность поколений с допотопных времен.
  • Безусловно.Матрица управляема. Сейчас можно даже организовать пришествие Христа. Сделать лазерное шоу с голограммой. Для этого технологии и развивают. А предсказания выкладывают,чтобы через обсуждения напитать необходимой для реализации энергией. А самое главное,мы соглашаемся, что мы ничего тут не значим, и наша Воля следует за чьей-то, не проявляя себя.
  • Все здесь (или почти все) - https://youtu.be/YhUVmhJMVH8
  • Все здесь (или почти все) - https://youtu.be/YhUVmhJMVH8
  • Через 2 года Тетя Вика мне подписывала зачетку на вышке и спросила:"Дак, это ты что ли голубон?" Я уже к худшему приготовился, а она просто поржала. Меня мама "вышки" Нина -практик голубоном прозвала. Она еще у строителей практику и лекции читала.Мы дебилы для нее были.Настоящий механик должен сдохнуьб в 28 лет, когда бензин в баке спичкой полезет проверять. А в народном хозяйстве меня ценили, я с узбеками,молдаванами,дагестанцами работал,они в стройбате служили , а я грыз науку.Но пили все.Тимур напьется и веселый идет в казарму уже, а у меня 2-я смена, какого-то алкаша прикрывать надо.Дядя Витя приказал и я остаюсь, а на руках все надо, нас-студентов поэтому и любили все
  • Интересно, у нас ракета с 27М, а супостаты до сих пор не сдались, о чём думают, не понимаю....
  • Тролль это. Коммуняки тут не добиваются нужного эффекта для кремлян, а скорее от них обратный эффект, решили выбрать другую стратегию. На мой взгляд это мусор, причём очень активный мусор. В таких ситуациях думаю, что нужно БАНИТЬ.
  • Лицезреть и наслаждаться глобальными эволюционными процессами развития в режиме онлайн – аттракцион исключительно для бессмертных, у остальных «привилегия» (приходится) только надеясь предполагать о возможном развитии событий основываясь на знаках и предсказаниях, выковыривая крупицы истины из фальсифицированной истории. ... в том смысле, что порой то чему суждено сбыться не торопится учитывать среднестатистическую продолжительность жизни одного человека ( к сожалению)
  • Понял - вы генератор текста.
  • Лимонов неплохо подготовился - бомбит либералов.
  • Старательный, с..ка, тролль!
  • Это консервная банка и мультик, что бы один московский дяденька не грустил. А то 40 махов, 50 махов, огненным шаром с неба...
  • Старательный, с..ка, тролль!
  • Бывший шеф ЦРУ назвал Путина «большим подарком для НАТО»
  • Япошки харизматичная нация, у меня тренер чеченец был, он японскую культуру, историю , книги, праздники уважал. Настоящий японец никогда не заорет, что ему больно
  • https://youtu.be/ZI8rrBs_ETo Так куда ставить - то?! Ниччо не понимаю !
  • Ну, так и что? Логика-то предположения о стремлении Японии под политкрыло РФ где? Японцы тогда, вроде, как приплачивать должны, а не острова требовать.
  • Из Сирии вернулся, инженеришка. После этих ГАПов, камня на камне не осталось от городов.
  • япошки никому ,ничего не должны. Америкашки их портят, но в деревнях еще живут, как и у нас
  • Марихуана на обложке обнадеживает.
  • япошки никому ,ничего не должны. Америкашки их портят, но в деревнях еще живут, как и у нас
  • Не смешите - "чуть-чуть". С 12 года сатисфакции с апокалипсом ждем. ; )
  • Не смешите - "чуть-чуть". С 12 года сатисфакции с апокалипсом ждем. ; )
  • Не смешите. Как у нас - живут на планете Плюк и Данелия нам истинный пророк.
  • АРИ иногда становиться ОБС
  • https://youtu.be/y3gMPYQx6kU
  • Прокомментирую это так https://www.youtube.com/watch?v=srni9JjOijg
  • Белогвардейцы тоже пристраивали своё золото в Японии после большевистской революции. В итоге - ни белогвардейцев, ни золота. Японские банки хорошо поднялись в те года. Сто лет и история повторяется, теперь, как водится, в виде фарса.
  • Вы Василия ВЕК теперь помнить будете! Я здесь за него. А Василий перебрался на Русскую Весну. Можете проверить... Там бандеровцев, больных на голову , спекулянтов, эмигрантов и прочих заплутинцев, тоже выше крыши. Надо давить их и там . Как и здесь - лечить словом . Как говорят - упал кирпич на голову, это судьба. Пролетел мимо - не судьба. Ушибленные вы наши!
  • РФ стремиться получить статус "крыши"(как обычно влезая в чужие проблемы вместо решения своих..) ...за это и платят
  • Вы Василия ВЕК теперь помнить будете! Я здесь за него. А Василий перебрался на Русскую Весну. Можете проверить... Там бандеровцев, больных на голову , спекулянтов, эмигрантов и прочих заплутинцев, тоже выше крыши. Надо давить их и там . Как и здесь - лечить словом . Как говорят - упал кирпич на голову, это судьба. Пролетел мимо - не судьба. Ушибленные вы наши!
  • О-ооо... Кин-дза-дза! Великое кино - всё на цитаты разобрали. Сто раз на него ходил.
  • смените ник на Ильич))))
  • А чего же ты бандеровец ( кастрюля на ухи сползла ), мне отвечаешь ? Читаешь мои комменты, панимашь. Ну, если тебе "на хрен сдался" ??
  • А чего же ты бандеровец ( кастрюля на ухи сползла ), мне отвечаешь ? Читаешь мои комменты, панимашь. Ну, если тебе "на хрен сдался" ??
  • Ну вот , снова ты читаешь ! Ты любопытен и несдержан. Прям как женщина. Есть тут такая - Метла.
  • Гы-гы-гы. Супер! Так его, козла!
  • https://www.youtube.com/watch?v=srni9JjOijg
  • У него полный загиб в сторону Китая, но слушать его можно.
  • Бомж-город,бомж-страна с 20 махами и денег нет , но какой-то гном с лопату приказал держаться
  • По ютуб посмотри, там полно расшифровок.
  • нос Пиноккио указывает на гаранта, тем самым подчеркивая таким намеком его политический статус. проводится некая параллель
  • нос Пиноккио указывает на гаранта, тем самым подчеркивая таким намеком его политический статус. проводится некая параллель
  • Бомж-город,бомж-страна с 20 махами и денег нет , но какой-то гном с лопату приказал держаться
  • Вероятно, и как "решение" этой проблемы. Пропускать, а не строить стену
  • Сплошная химера в буквах, как и сам сайт в оформлении. По христиански, по новозаветному.
  • Есть смысл рассмотреть картинку в зеркальном отражении, чтобы надписи читались слева направо. Тогда бульдог с британским флагом окажется на правой стороне Атлантики, слева будет смерть со статуей свободы и электромобили (тесла?). Вроде все на своем месте. Изображение гаранта больше относится к трудопроводам, видимо что-то будет с ними связано. Хотя прямым тектом написанное "Распознавание лиц" и метрики с лица Трампа могут нашего гаранта более интересным образом затронуть. Аист с узелком со штрих-кодом - отсылка к игре Hitman?, где главный персонаж - клон-убийца - имел штрих код на затылке. Возможно, всплывет тема человеческого клонирования. Или аист летит из Европы в Америку и там появится человек, похожий на Трампа? Полет китайского зонда на Луну уже состоялся.
  • в этом эпизоде много моментов интересных с намеком. сова(мудрость), гусь(гуси Рим спасли, США его проекция),крысы "демократы",присутствует аист символ благочестия и достатка.Дудочка это вероятно СМИ.Если Трампу хватит ума ее (СМИ) грамотно использовать он победит.Тем более за Трампом стоит Хабад, через его зятя Кушнера.
  • интересная мысль поддерживаю
  • еще жив Рыжков, "плачущий премьер"
  • Мы с Василием вдвоём - вам частушки пропоём. Я же пишу - вас надо словами лечить. Дурь из ваших голов выдавливать . По капле.
  • Мы с Василием вдвоём - вам частушки пропоём. Я же пишу - вас надо словами лечить. Дурь из ваших голов выдавливать . По капле.
  • Есть смысл рассмотреть картинку в зеркальном отражении, чтобы надписи читались слева направо. Тогда бульдог с британским флагом окажется на правой стороне Атлантики, слева будет смерть со статуей свободы и электромобили (тесла?). Вроде все на своем месте. Изображение гаранта больше относится к трудопроводам, видимо что-то будет с ними связано. Хотя прямым тектом написанное "Распознавание лиц" и метрики с лица Трампа могут нашего гаранта более интересным образом затронуть. Аист с узелком со штрих-кодом - отсылка к игре Hitman?, где главный персонаж - клон-убийца - имел штрих код на затылке. Возможно, всплывет тема человеческого клонирования. Или аист летит из Европы в Америку и там появится человек, похожий на Трампа? Полет китайского зонда на Луну уже состоялся.
  • И где-ж ты такие слова сыщешь, своих слов то нет, как нет... одна марь-ивановна в голове? лекарь, пекарь и аптекарь что-ль? Ну златоуст, приступай к терапии... буду тебе внимать... поехали.
  • Судя по форме материка, английская собака сидит на востоке США, панда в Гренландии, всадники в Британии, а тесла похоже в Испании.
  • Путипроводы, это как в последний путь.
  • Не, там всё понятно, это скорее восток Канады получается, между Лабрадорским морем и заливом святого лаврентия. Над рукой с бейсбольным мячем Флорида торчит. Нужно смотреть на оригинальную картинку.
  • Что Queen, что Arabesque какие нибудь, как вы их вообще различаете? Поп музыка, как поп музыка. Нудятина заезженая.
  • А чё надо увидеть в выступлении Фредди?
  • Возможно, что англичане будут переселятся в Канаду после какого то катаклизма.
  • Я с ним не курил в танке, а народ быдло.Ты смотри и заценивай, завтра помирать вместе придется
  • Возможно, что англичане будут переселятся в Канаду после какого то катаклизма.
  • Лады, торопить не буду... копи свои золотые кирпичи за пазухой. Ты-же тут "почётный" золотарь.
  • Че-то грустно здесь. Давай разогреем наш чат!!!
  • Напоминает эта картинка предсказательные пасьянсы
  • ...наливай.
  • ...жалкий ю.тубовский графоман, у тебя медовый месяц с "русской весной".
  • " Почётный " - вот это главное.
  • https://www.youtube.com/watch?v=xkZCKoFsGZg
  • про кур , я помню советские куры синие были все одни кости... их вообще не кормили, корм выращивали с удобрениями , которых было много))) поэтому и окорочка буша жирные сочные ели нарасхват, все уже забылось совсем забылось
  • Интересно, у нас ракета с 27М, а супостаты до сих пор не сдались, о чём думают, не понимаю....
  • и что там? парс делает движения от брахмана тем самым заводит толпу. бедняга он развратили его шоумены , прыгает как куренок по сцене с осознанием скорой смерти, от этого и поет без фальши, от этого и сильный! нашей сегодняшней шоуэлите до него не дотянутся.
  • Надеюсь, ты доволен званием - живи дальше, золотарь по призванию. Жуй французские булки на особый манер - правильно оттопырив мизинец. Приятных тебе ночных вояжей от сортира к сортиру. Мне было весело с тобою /// но-увы, сеанс терапии закончен. Прости... ты безнадежен до конца.
  • А мне показалось, что всадники апокалипсиса идут от Пу, но пу это кукла, значит идут из России. А во всадниках я увидел представителей разных народов. Вывод : РФ преобразуюется в союз народов, который похоронит этот мир.
  • Прощай камрад.... Мне тоже будет не хватать твоей кампании. :0( Давай ещё по одной - на прощание. До встречи в сортире. Мы оба там окажемся , похоже.
  • Для того чтоб наслаждаться, эволюцию нада развивать, а не развлечения развивать. Это касается всех, и их тоже касается безсмертия(привилегия). Иначе, долго не протянут даже в антарктиде.
  • Все достало: предсказания, пророчества - ничего не меняется и не исполняется, ну если без притягивания за уши. Боюсь в 19м та же бодяга будет. Посмотрим, конечно... Оочень, ОЧЕНЬ буду рад ошибиться!
  • Из Сирии вернулся, инженеришка. После этих ГАПов, камня на камне не осталось от городов.
  • В бухте! Это все будет еще и в море. В кремле сидит нежить.Будьте прокляты, кремлевские твари.
  • Всадники стоят на Британии. Думаю, что карта с объектами это одно, а портреты это другое.
  • В бухте! Это все будет еще и в море. В кремле сидит нежить.Будьте прокляты, кремлевские твари.
  • Война против кремля просто необходима.Только в прицел на него смотреть. Больше никак.
  • Война против кремля просто необходима.Только в прицел на него смотреть. Больше никак.
  • Да с чего бы? Кто из них когда заплатил. От сталинских цыриков до едросни все почетными пенсионерами помирают. Кто, когда их осудил дальше кухонных разговоров.
  • 5 копеек со своей стороны: - как житель старой Европы (Эльзас) подтверждаю, что при капремонтах старых домов, существующие технические требования либо навязывают тебе подключать свою систему отопления к централизованной электрической сети, что оч.дорого и ставят тебя в зависимости от электросетей, либо ставить себе решения, которые относительно автономны, вроде Pompes à Chaleur (тепловой насос) стоимостью от 8 до 30 тыс евро. И да - при наличии огромного количества старых домов, их цена сильно зависит от состояния несущих элементов и краски — вплоть до 20х гг прошлого века, дома красились ядреной краской с большим количеством свинца. А грибок от влажности — это вообще повсеместно. - Владислав Александрович опять начинает дуть в дуду про хреновые продукты в европейских магазинах. Придется снова править его хотелки: в любых сетевых супермаркетах типа Auchan, U-express, Match, ALDI, LIDL, EDEKA и пр, всегда есть углы с биопродуктами поставляемыми фермерскими хозяйствами. Где нормальные не на гидропонике помидоры, петрушка в горшочках, только что забитая фермерская курица, которая вчера-позавчера бегала по земле и ела нормальные зерновые, а не сидела в клетке и жрала комбикорм, картошка и морковка без пестицидов, пахнущие яблоками яблоки и грушами груши и пр и пр. Все это идет с приставкой bio и как правило в среднем на 20% дороже своих химически и генно-выращенных собратьев. Магазины исключительно bio — есть почти во всех кварталах крупных городов. Кроме того практически везде есть фермерские хозяйства, с магазинчиками, где ты можешь купить их качественные овощи, фрукты, молочку и мясо, но для этого нужно переплатить те же 15-20% и иметь машину, т. к. до ферм, на общественном транспорте не особо удобно добираться. Не стоит рассказывать о том, что в европах народ огульно пичкают химией и гмо. То, что это говно продается, это да. Ну так никто ж не заставляет это г покупать. Идите к фермерам и в биомагазины. А то как ВА послушать, то прям аж вилы тут. Не надо врать.
  • Да с чего бы? Кто из них когда заплатил. От сталинских цыриков до едросни все почетными пенсионерами помирают. Кто, когда их осудил дальше кухонных разговоров.
  • Та трибуна с которой меняют сознание народу занята и тщательно охраняется. А те, что не заняты - ловушки.
  • По четным будите членом По не четным бурундучить
  • Та трибуна с которой народуменяют сознание занята.
  • Та трибуна с которой меняют сознание народу занята и тщательно охраняется. А те, что не заняты - ловушки.
  • Это обложка Экономиста с прогнозом на 2014 год, которая была опубликована в декабре 2013. Майдан только начинался, тревогу в воздухе мало кто чувствует. Что видим на самом верху? Олимпиада в Сочи, "гарант", и справа от него - да-да, зеленый человечек.
  • Они не делают будущее, они посылают инсайд тем, кто умеет читать. Видят будущее, но, возможно, не всё могут истолковать.
  • Чревовещатели в них сидят капитально.
  • Производство танков и другого вооружения в блокадном Ленинграде https://zrada.org/history/10-brehnja-istorikiv/652-proizvodstvo-tankov-i-drugogo-vooruzhenija-v-blokadnom-leningrade-mnenija-istorikov-i-kritikov.html Интересная статья. Тоже как-то задумывался над тем, а откуда собственно и каким образом снабжались сырьем и энергией заводы? К однозначному выводу не пришел. Но подозрения, что город не был полностью окружен появились. Допускаю, что советская власть, вполне могла и приврать населению. Да и реальных причин по которым было необходимо принести в жертву больше миллиона мирных жителей нет. Все это выглядит, как жертвоприношение. Вполне допускаю, что решали какие то оккультные задачи.
  • и освобождали жилплощадь.для кого понятно
  • ..." и с Пушкиным на дружеской ноге" - из "Ревизора" Н.В. Гоголь. Многие из них страдают творческими потугами при творческом бесплодии. Смешно и грешно - мыслить себя нереализованным талантом. **Также Лукьянов – характерный деятель советской культуры. Под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров он выпустил в общей сложности 11 поэтических сборников. В новое время стал членом Союза писателей России.**
  • Сплошная химера в буквах, как и сам сайт в оформлении. По христиански, по новозаветному.
  • Развод с неверной Украиной. Стих : https://youtu.be/W5kvXIWXqow
  • А как это вас членом будить? По губам водить или по голове им колотить?? Второй пункт - уточните пжалста.
  • как это он не сделалает так чтоб Мексика сама стену построила. вот было бы на все времена событие
  • Прощай камрад.... Мне тоже будет не хватать твоей кампании. :0( Давай ещё по одной - на прощание. До встречи в сортире. Мы оба там окажемся , похоже.
  • мне вспомнилась песня в тему https://www.youtube.com/watch?v=XHc9gVk7KfY&fbclid=IwAR0q3cZh74L9_DTAyb-zMfUbPp6u9MpfgLCtUeq6iHYDAHl3pgCXrcv96Ho
  • Ну вот , снова ты читаешь ! Ты любопытен и несдержан. Прям как женщина. Есть тут такая - Метла.
  • Путипроводы, это как в последний путь.
  • Как бы это не называлось, но факт остается фактом. Христианство на Руси появилось и появилось кровавым путем. А в подробностях путь историки разбираются.
  • Да вы не волнуйтесь, по мимо небесной канцелярии есть ещё и земная. Ныне, актуальная информация превратилась в самый ценный ресурс. Она множится, дублируется в прок, очень бережно хранится, до поры - до времени и будет востребована к сроку. За информационным рынком будущее. Деза не прокатит, за дезу голову оторвут и в футбол играть заставят.
  • Да вы не волнуйтесь, по мимо небесной канцелярии есть ещё и земная. Ныне, актуальная информация превратилась в самый ценный ресурс. Она множится, дублируется в прок, очень бережно хранится, до поры - до времени и всегда готова, быть востребованной к сроку. За информационным рынком будущее. Деза не прокатит, за дезу голову оторвут и в футбол играть заставят.
  • Никакого сравнения Сталина с Наполеоном. При Наполеоне частично были репрессированы роялисты за участие в заговоре против республики в количестве нескольких сотен, никаких Гулагов и массовых репрессий при Наполеоне не было, если бы не авантюра с войной с Россией был бы величайшим человеком Европы
  • Падение российского военного спутника попало на видео Камеры телеканала FOX во время трансляции матча по крикету в Новой Зеландии засняли момент гибели российского спутника «Космос-2430».
  • Напрасны твои упрёки Василь Фомич. Проследи хронометраж (всё вас учи бестолочей)
  • По крайней мере формируют информационную матрицу
  • Если как-раз таки подумать, они не у себя берут в долг и такая плохая и опасная вещь как печатание денег всегда было самой крайней мерой, чтобы золотишко не выкладывать))) долг - отличный рычаг, если уметь им правильно пользоваться. Выгонят Трампа и его крышу, вероятно, толковых там больше нет и безнационалы и пустобрехи все сольют как Обама
  • Или и то, и другое вместе
  • Вероятно, и как "решение" этой проблемы. Пропускать, а не строить стену
  • "Ни производства никакого ничего не надо" - так у нас в правительстве рассуждают, а не в США)) Оно-то у них есть - ключевое в силиконовой долине, а остальное в Китае для оптимизации расходов. У Шумерии пока есть ещё что продавать - газ и земля, потому с рук сходит подход "ничего ". А у США уже их выдумки снова вряд ли пройдут, а природные ресурсы быстро закончатся и сольют они уже тогда всю страну, а не только наивных граждан Доллар остается мировой стабильной валютой, такой и останется, если не будут откровенно чудить против своего народа, ну а рубль, конечно, раньше и сейчас нормальные инвесторы и предприниматели всерьез не воспринимают
  • Трамп в своем телеобращении заявил , что в США из-за транзита наркоты (героина) из Мексики погибает в год больше чем за все время вьетнамской войны (57 тыс. чел.) тем самым он говорит что демократы своим отказом от финансирования Мексиканской стены способствуют наркотрафику.
  • Никакого сравнения Сталина с Наполеоном. При Наполеоне частично были репрессированы роялисты за участие в заговоре против республики в количестве нескольких сотен, никаких Гулагов и массовых репрессий при Наполеоне не было, если бы не авантюра с войной с Россией был бы величайшим человеком Европы
  • "Ни производства никакого ничего не надо" - так у нас в правительстве рассуждают, а не в США)) Оно-то у них есть - ключевое в силиконовой долине, а остальное в Китае для оптимизации расходов. У Шумерии пока есть ещё что продавать - газ и земля, потому с рук сходит подход "ничего ". А у США уже их выдумки снова вряд ли пройдут, а природные ресурсы быстро закончатся и сольют они уже тогда всю страну, а не только наивных граждан Доллар остается мировой стабильной валютой, такой и останется, если не будут откровенно чудить против своего народа, ну а рубль, конечно, раньше и сейчас нормальные инвесторы и предприниматели всерьез не воспринимают
  • Ну малой части не мешает, а большая часть без поводыря дальше В Контакте не ходит, котиков постят .
  • Блокады не было, озеро было свободно
  • Всадники на Британии, потому, что там центр современного мира
  • Ну малой части не мешает, а большая часть без поводыря дальше В Контакте не ходит, котиков постят .
  • как это он не сделалает так чтоб Мексика сама стену построила. вот было бы на все времена событие
  • смените ник на Ильич))))
  • Вы свою отповедь адресуйте источнику ))) http://rusvesna.su/news/1547054053 и не видитесь на провокацию фомича, лукича, ильича... василёк С. вас, как лохов нагибает, провокатор опытный, матёрый - я бы сказал. стырил чужой мадригал на дружественном ему сайте и ткнул его на форум АРИ... делов то - всего/ничего но понеслись страсти-мордасти... - васютке бонус приплыл!.
  • в Германи было общество "Туле". Мифический же остров Туле находился по описаниям древних греков где-то недалеко от Британии, и долгое время считался самой северной точкой земли. Антарктический остров Туле (часть архипелага Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова) более реален.
  • Как бы это не называлось, но факт остается фактом. Христианство на Руси появилось и появилось кровавым путем. А в подробностях путь историки разбираются.
  • Спасибо ,было интересео
  • Педофилией и гомосятиной попов никого не удивишь. Для них это норма и многовековая традиция.
  • Для того чтоб наслаждаться, эволюцию нада развивать, а не развлечения развивать. Это касается всех, и их тоже касается безсмертия(привилегия). Иначе, долго не протянут даже в антарктиде.
  • рука с весами обратите внимание в чашах фигурки людей.нижняя чаша она направлена на юг верхняяя это север (если ориентироваться на части света по сидящей и мерзнущей на севере панде). южная перевешивает. то есть продолжится вероятней всего экспансия на север в Европу выходцев из стран третьего мира, и они будут превалировать.
  • два ящика на боковой стороне которых изображен флаг куда вставлена какая то бумага (бюллютень).один из ящиков верхний с флагом ЮАР, вероятно разделение страны на 2 части белую и черную с аналогичным населением. Второй ящик флаг непонятен его сложно идентифицировать так как нет цвета. предположительно с такой комбинацией полос цветов или Италия или Франция.
  • Не теште себя надеждами и бесплотными мечтами, не дурите себе голову всякими пророчествами. Россия никогда не будет русской. Что бы появилась Русь и русский народ, Россия должна умереть. Ничего тут в русскую сторону не измениться. "Ост идийская компания" крепко к России приросла, оккупационный большевитский режим держит мёртвой хваткой русский народ за горло Они давят не только буйных, а в первую очередь умных. Это Навальному можно говорить, а русским нет. Посмотрите в сетях кто пишет на национальные русский темы? Раз два и обчёлся. Всем заткнули рты, напугали, посадили, подстроили всякье проблемы. В борьбе с русскими у них нет морали, табу - идут на всё. Но главное: Русских давит не государство, не правящий режим. Русских давят существующие в России асабии, рода, корпорации. Геноцид русских не в 1917 начался. При Романовых в первую очередь русские были рабами, их меняли на собак, а не кавказцев, азиатов или финов. Если даже в Росси смениться политичнсская система, у власти остануться те же, и социальные организмы, лишь перестроятся в другую пирамиду. И щупальцы мировой христо-левацкой гидры из Росси ни кто не выкинет, она срослась с феодальными родокопорациями, опряделяюшими смыслы России. Толко падение Карфагена даст русским окно возможностей. Мордор должен быть уничтожен. Не надейтесь, что Россия эволюционирует. И снос Зиккурата не поможет. Не животе в иллюзиях, в созданий самими же матрице . Смотрите реально на мир.
  • Не теште себя надеждами и бесплотными мечтами, не дурите себе голову всякими пророчествами. Россия никогда не будет русской. Что бы появилась Русь и русский народ, Россия должна умереть. Ничего тут в русскую сторону не измениться. "Ост идийская компания" крепко к России приросла, оккупационный большевитский режим держит мёртвой хваткой русский народ за горло Они давят не только буйных, а в первую очередь умных. Это Навальному можно говорить, а русским нет. Посмотрите в сетях кто пишет на национальные русский темы? Раз два и обчёлся. Всем заткнули рты, напугали, посадили, подстроили всякье проблемы. В борьбе с русскими у них нет морали, табу - идут на всё. Но главное: Русских давит не государство, не правящий режим. Русских давят существующие в России асабии, рода, корпорации. Геноцид русских не в 1917 начался. При Романовых в первую очередь русские были рабами, их меняли на собак, а не кавказцев, азиатов или финов. Если даже в Росси смениться политичнсская система, у власти остануться те же, и социальные организмы, лишь перестроятся в другую пирамиду. И щупальцы мировой христо-левацкой гидры из Росси ни кто не выкинет, она срослась с феодальными родокопорациями, опряделяюшими смыслы России. Толко падение Карфагена даст русским окно возможностей. Мордор должен быть уничтожен. Не надейтесь, что Россия эволюционирует. И снос Зиккурата не поможет. Не животе в иллюзиях, в созданий самими же матрице . Смотрите реально на мир.
  • Педофилией и гомосятиной попов никого не удивишь. Для них это норма и многовековая традиция.
  • Да они все до единого, в кого не ткни - поеты и прозаики и тайно верили в христа и магомета вся остальная деятельность, побочный промысел - так, детишкам на молочишко.
  • ..." и с Пушкиным на дружеской ноге" - из "Ревизора" Н.В. Гоголь. Многие из них страдают творческими потугами при творческом бесплодии. Смешно и грешно - мыслить себя нереализованным талантом. **Также Лукьянов – характерный деятель советской культуры. Под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров он выпустил в общей сложности 11 поэтических сборников. В новое время стал членом Союза писателей России.**
  • ..." и с Пушкиным на дружеской ноге" из "Ревизора" Н.В. Гоголь. **Также Лукьянов – характерный деятель советской культуры. Под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров он выпустил в общей сложности 11 поэтических сборников. В новое время стал членом Союза писателей России.**
  • Вы свою отповедь адресуйте источнику ))) http://rusvesna.su/news/1547054053 и не видитесь на провокацию фомича, лукича, ильича... василёк С. вас, как лохов нагибает, провокатор опытный, матёрый - я бы сказал. стырил чужой мадригал на дружественном ему сайте и ткнул его на форум АРИ... делов то - всего/ничего но понеслись страсти-мордасти... - васютке бонус приплыл!.
  • https://www.youtube.com/watch?v=3Yngguf3us0
  • Что Queen, что Arabesque какие нибудь, как вы их вообще различаете? Поп музыка, как поп музыка. Нудятина заезженая.
  • Пришлое христианство на Руси знаменует собою начало перманентной гражданской войны с тяжкими, ужасающими последствиями. Закончится ли она в 21 веке - вопрос риторический.
  • Достойный человек, я лет десять назад познакомился с его учением,хорошая стройная еврейская система направленная на исследование человека и природу отношений его с природой-творцом. На первый взгляд очень открытая система, но на самом деле сильно закрытая и раскрытие тайн происходит внутри групп в процессе исследование своего эгоизма и работе в группе, сложно понять с первого раза, но именно в совместной работе происходит раскрытие природы и ее целей! При всей глобальности замашек господина Лайтмана, он конкретный еврейский националист и за то имею к нему уважение,он понимает, что и куда движется и осознает последствия отрыва человека он его природы и цели, он открыто и честно об этом говорит! Он настоящая элита еврейского народа, хотя в Израиле к нему отношение не однозначное, искренне завидую,что у русских нет авторитетных старцев которые на пальцах растолкует, что к чему, возможно они есть,но мы или не слышим или не верим!
  • О том и речь. В ТОТ СССР не хочет никто. Кроме таких как я ( ШУТЮ если кто юмора не понимает ) . Но мы - не в счет. Нас мало. Мы всегда против большинства. При СССР - тоже, голосуя против его сохранения.
  • Есть правда в ваших словах, а что еще делать, разгадывать шарады от богатых и неглупых, обладающих полной информацией об происходящей в мире,веселятся! Как двести лет дурачили народ и наживались на глухости большинства и так продолжают.