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Токийский зигзаг. Предсказания Ротшильдов
Токийский зигзаг. Предсказания Ротшильдов
10/01/2019 00:47
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Рустем Бохани
Обратите внимание на прическу парня )))) https://www.youtube.com/watch?v=AJGNJoj7ReA
Рустем Бохани
Если Дональду Трампу удастся утопить демократических крыс в Америке,то Сельму Лагерлёф можно причислять к великим пророкам! ))
Роман Котов
Безусловно.Матрица управляема. Сейчас можно даже организовать пришествие Христа. Сделать лазерное шоу с голограммой. Для этого технологии и развивают. А предсказания выкладывают,чтобы через обсуждения напитать необходимой для реализации энергией. А самое главное,мы соглашаемся, что мы ничего тут не значим, и наша Воля следует за чьей-то, не проявляя себя.
Nordic rassvet
https://youtu.be/wtGZStIPHRY ещё одна расшифровка послания
Nordic rassvet
Если Дональду Трампу удастся утопить демократических крыс в Америке,то Сельму Лагерлёф можно причислять к великим пророкам! ))
Nordic rassvet
Так и есть. Они даже делятся своими планами,что бы их реализация не вызывала стресса у общественности
Nordic rassvet
Тоже слышал инфу о том что финансовые круги Европы резко выкатили вотум недоверия японцам.Причины якобы в том что некий Гарант договорился с япами что бы пристроить свои денежки в Японии,за это им посулил вернуть острова.Всё же просто.))
Степан Степанов
сопрматчик меня драл, билет отнимал и сложные задачи давал,24 эпюры по дважды статически неопределимой задаче -курсач на экзамене решал из-за него и знаками обмахнулся,эпюру 22-ю вниз увел. На 4-й раз поставил хор , мы земляки с ним оказались. А сегодня бы учиться и учиться,как Членин завещал, налепил левых подписей и штамп-"допущен к сессии " получил. А самый крутяк был физик Геннадий Васильевич , он мне всегда говорил и предупреждал, что я экзамен ему не сдам, не нравился я ему, дочь его не знал никогда, да и постарше она меня была. Он прав оказался- я ему не сдал экзамен.А я на выходе с ним спалился. Но он вперед ушел. Нас кидали и все преподы от дебилов отказывались. А потом я Геннадия Васильевича- физика, встретил, он опухал страшно, а пенсия была 50 труплей и я ему 10-ку дал красненькую.Я списал ее , а он нашел меня и вернул, так и не перепили с ним. Какие-то темные кольца Ньютона изучал, бред: бери лом и крути.
Андрей Есипко
Трамп еще тот хулиган. В 2009-м был владельцем организации Affliction проводивщей бои с участием Федора Емельяненко. https://www.youtube.com/watch?v=n3HoKawnfwU
Андрей Есипко
Трамп еще тот хулиган. В 2009-м был владельцем организации Affliction проводивщей бои с участием Федора Емельяненко. https://www.youtube.com/watch?v=n3HoKawnfwU
БМП механик
Смотрел в 56г. рот разинув! Мультик качественный... Да... причесон у пацана дивный! «Заколдованный мальчик» — советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм, который создали в 1955 году режиссёры Александра Снежко-Блоцкая и Владимир Полковников по мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (1906—1907; в титрах — «Чудесное путешествие на гусях»).
Андерсен
Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Андерсен
9 января. INTERFAX.RU — Скончался Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. (Юань!)
Андерсен
Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Андерсен
известен так же как Осенев и Днепров
БМП механик
...и горбатые и лохматые, и мудрецы и подлецы - все там будем. **memento mori**
БМП механик
Устойчивая форма традиций династии паразитов. Строго - приемственность поколений с допотопных времен.
Elena Shabunina
Безусловно.Матрица управляема. Сейчас можно даже организовать пришествие Христа. Сделать лазерное шоу с голограммой. Для этого технологии и развивают. А предсказания выкладывают,чтобы через обсуждения напитать необходимой для реализации энергией. А самое главное,мы соглашаемся, что мы ничего тут не значим, и наша Воля следует за чьей-то, не проявляя себя.
Владимир Кутиков
Все здесь (или почти все) - https://youtu.be/YhUVmhJMVH8
Сергей Александрович
Все здесь (или почти все) - https://youtu.be/YhUVmhJMVH8
Степан Степанов
Через 2 года Тетя Вика мне подписывала зачетку на вышке и спросила:"Дак, это ты что ли голубон?" Я уже к худшему приготовился, а она просто поржала. Меня мама "вышки" Нина -практик голубоном прозвала. Она еще у строителей практику и лекции читала.Мы дебилы для нее были.Настоящий механик должен сдохнуьб в 28 лет, когда бензин в баке спичкой полезет проверять. А в народном хозяйстве меня ценили, я с узбеками,молдаванами,дагестанцами работал,они в стройбате служили , а я грыз науку.Но пили все.Тимур напьется и веселый идет в казарму уже, а у меня 2-я смена, какого-то алкаша прикрывать надо.Дядя Витя приказал и я остаюсь, а на руках все надо, нас-студентов поэтому и любили все
Константин Поляков
Интересно, у нас ракета с 27М, а супостаты до сих пор не сдались, о чём думают, не понимаю....
сергей м.
Тролль это. Коммуняки тут не добиваются нужного эффекта для кремлян, а скорее от них обратный эффект, решили выбрать другую стратегию. На мой взгляд это мусор, причём очень активный мусор. В таких ситуациях думаю, что нужно БАНИТЬ.
Maxim Egorov
Лицезреть и наслаждаться глобальными эволюционными процессами развития в режиме онлайн – аттракцион исключительно для бессмертных, у остальных «привилегия» (приходится) только надеясь предполагать о возможном развитии событий основываясь на знаках и предсказаниях, выковыривая крупицы истины из фальсифицированной истории. ... в том смысле, что порой то чему суждено сбыться не торопится учитывать среднестатистическую продолжительность жизни одного человека ( к сожалению)
сергей м.
Понял - вы генератор текста.
БМП механик
Лимонов неплохо подготовился - бомбит либералов.
Maxim Egorov
Старательный, с..ка, тролль!
сергей м.
Это консервная банка и мультик, что бы один московский дяденька не грустил. А то 40 махов, 50 махов, огненным шаром с неба...
сергей м.
Старательный, с..ка, тролль!
Степан Степанов
Бывший шеф ЦРУ назвал Путина «большим подарком для НАТО»
сергей м.
Япошки харизматичная нация, у меня тренер чеченец был, он японскую культуру, историю , книги, праздники уважал. Настоящий японец никогда не заорет, что ему больно
Фомич
https://youtu.be/ZI8rrBs_ETo Так куда ставить - то?! Ниччо не понимаю !
Степан Степанов
Ну, так и что? Логика-то предположения о стремлении Японии под политкрыло РФ где? Японцы тогда, вроде, как приплачивать должны, а не острова требовать.
Степан Степанов
Из Сирии вернулся, инженеришка. После этих ГАПов, камня на камне не осталось от городов.
сергей м.
япошки никому ,ничего не должны. Америкашки их портят, но в деревнях еще живут, как и у нас
сергей м.
Марихуана на обложке обнадеживает.
Степан Степанов
япошки никому ,ничего не должны. Америкашки их портят, но в деревнях еще живут, как и у нас
сергей м.
Не смешите - "чуть-чуть". С 12 года сатисфакции с апокалипсом ждем. ; )
сергей м.
Не смешите - "чуть-чуть". С 12 года сатисфакции с апокалипсом ждем. ; )
сергей м.
Не смешите. Как у нас - живут на планете Плюк и Данелия нам истинный пророк.
сергей м.
АРИ иногда становиться ОБС
Maxim Egorov
https://youtu.be/y3gMPYQx6kU
Степан Степанов
Прокомментирую это так https://www.youtube.com/watch?v=srni9JjOijg
Konstantin Zh
Белогвардейцы тоже пристраивали своё золото в Японии после большевистской революции. В итоге - ни белогвардейцев, ни золота. Японские банки хорошо поднялись в те года. Сто лет и история повторяется, теперь, как водится, в виде фарса.
БМП механик
Вы Василия ВЕК теперь помнить будете! Я здесь за него. А Василий перебрался на Русскую Весну. Можете проверить... Там бандеровцев, больных на голову , спекулянтов, эмигрантов и прочих заплутинцев, тоже выше крыши. Надо давить их и там . Как и здесь - лечить словом . Как говорят - упал кирпич на голову, это судьба. Пролетел мимо - не судьба. Ушибленные вы наши!
Dexter
РФ стремиться получить статус "крыши"(как обычно влезая в чужие проблемы вместо решения своих..) ...за это и платят
Фомич
Вы Василия ВЕК теперь помнить будете! Я здесь за него. А Василий перебрался на Русскую Весну. Можете проверить... Там бандеровцев, больных на голову , спекулянтов, эмигрантов и прочих заплутинцев, тоже выше крыши. Надо давить их и там . Как и здесь - лечить словом . Как говорят - упал кирпич на голову, это судьба. Пролетел мимо - не судьба. Ушибленные вы наши!
БМП механик
О-ооо... Кин-дза-дза! Великое кино - всё на цитаты разобрали. Сто раз на него ходил.
Фомич
смените ник на Ильич))))
БМП механик
А чего же ты бандеровец ( кастрюля на ухи сползла ), мне отвечаешь ? Читаешь мои комменты, панимашь. Ну, если тебе "на хрен сдался" ??
Фомич
А чего же ты бандеровец ( кастрюля на ухи сползла ), мне отвечаешь ? Читаешь мои комменты, панимашь. Ну, если тебе "на хрен сдался" ??
БМП механик
Ну вот , снова ты читаешь ! Ты любопытен и несдержан. Прям как женщина. Есть тут такая - Метла.
сергей м.
Гы-гы-гы. Супер! Так его, козла!
Henri Ducard
https://www.youtube.com/watch?v=srni9JjOijg
Аким Корибут
У него полный загиб в сторону Китая, но слушать его можно.
Henri Ducard
Бомж-город,бомж-страна с 20 махами и денег нет , но какой-то гном с лопату приказал держаться
Аким Корибут
По ютуб посмотри, там полно расшифровок.
Аким Корибут
нос Пиноккио указывает на гаранта, тем самым подчеркивая таким намеком его политический статус. проводится некая параллель
Рустем Бохани
нос Пиноккио указывает на гаранта, тем самым подчеркивая таким намеком его политический статус. проводится некая параллель
Степан Степанов
Бомж-город,бомж-страна с 20 махами и денег нет , но какой-то гном с лопату приказал держаться
Henri Ducard
Вероятно, и как "решение" этой проблемы. Пропускать, а не строить стену
Фомич
Сплошная химера в буквах, как и сам сайт в оформлении. По христиански, по новозаветному.
БМП механик
Есть смысл рассмотреть картинку в зеркальном отражении, чтобы надписи читались слева направо. Тогда бульдог с британским флагом окажется на правой стороне Атлантики, слева будет смерть со статуей свободы и электромобили (тесла?). Вроде все на своем месте. Изображение гаранта больше относится к трудопроводам, видимо что-то будет с ними связано. Хотя прямым тектом написанное "Распознавание лиц" и метрики с лица Трампа могут нашего гаранта более интересным образом затронуть. Аист с узелком со штрих-кодом - отсылка к игре Hitman?, где главный персонаж - клон-убийца - имел штрих код на затылке. Возможно, всплывет тема человеческого клонирования. Или аист летит из Европы в Америку и там появится человек, похожий на Трампа? Полет китайского зонда на Луну уже состоялся.
Рустем Бохани
в этом эпизоде много моментов интересных с намеком. сова(мудрость), гусь(гуси Рим спасли, США его проекция),крысы "демократы",присутствует аист символ благочестия и достатка.Дудочка это вероятно СМИ.Если Трампу хватит ума ее (СМИ) грамотно использовать он победит.Тем более за Трампом стоит Хабад, через его зятя Кушнера.
Рустем Бохани
интересная мысль поддерживаю
Рустем Бохани
еще жив Рыжков, "плачущий премьер"
БМП механик
Мы с Василием вдвоём - вам частушки пропоём. Я же пишу - вас надо словами лечить. Дурь из ваших голов выдавливать . По капле.
Фомич
Мы с Василием вдвоём - вам частушки пропоём. Я же пишу - вас надо словами лечить. Дурь из ваших голов выдавливать . По капле.
Евгений
Есть смысл рассмотреть картинку в зеркальном отражении, чтобы надписи читались слева направо. Тогда бульдог с британским флагом окажется на правой стороне Атлантики, слева будет смерть со статуей свободы и электромобили (тесла?). Вроде все на своем месте. Изображение гаранта больше относится к трудопроводам, видимо что-то будет с ними связано. Хотя прямым тектом написанное "Распознавание лиц" и метрики с лица Трампа могут нашего гаранта более интересным образом затронуть. Аист с узелком со штрих-кодом - отсылка к игре Hitman?, где главный персонаж - клон-убийца - имел штрих код на затылке. Возможно, всплывет тема человеческого клонирования. Или аист летит из Европы в Америку и там появится человек, похожий на Трампа? Полет китайского зонда на Луну уже состоялся.
БМП механик
И где-ж ты такие слова сыщешь, своих слов то нет, как нет... одна марь-ивановна в голове? лекарь, пекарь и аптекарь что-ль? Ну златоуст, приступай к терапии... буду тебе внимать... поехали.
Maxim Egorov
Судя по форме материка, английская собака сидит на востоке США, панда в Гренландии, всадники в Британии, а тесла похоже в Испании.
Вилков
Путипроводы, это как в последний путь.
Евгений
Не, там всё понятно, это скорее восток Канады получается, между Лабрадорским морем и заливом святого лаврентия. Над рукой с бейсбольным мячем Флорида торчит. Нужно смотреть на оригинальную картинку.
Степан Степанов
Что Queen, что Arabesque какие нибудь, как вы их вообще различаете? Поп музыка, как поп музыка. Нудятина заезженая.
Pavel Vladyka
А чё надо увидеть в выступлении Фредди?
Maxim Egorov
Возможно, что англичане будут переселятся в Канаду после какого то катаклизма.
Степан Степанов
Я с ним не курил в танке, а народ быдло.Ты смотри и заценивай, завтра помирать вместе придется
Maxim Egorov
Возможно, что англичане будут переселятся в Канаду после какого то катаклизма.
Фомич
Лады, торопить не буду... копи свои золотые кирпичи за пазухой. Ты-же тут "почётный" золотарь.
Степан Степанов
Че-то грустно здесь. Давай разогреем наш чат!!!
Константин Алланд
Напоминает эта картинка предсказательные пасьянсы
БМП механик
...наливай.
БМП механик
...жалкий ю.тубовский графоман, у тебя медовый месяц с "русской весной".
БМП механик
" Почётный " - вот это главное.
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=xkZCKoFsGZg
Леонид Стгромов
про кур , я помню советские куры синие были все одни кости... их вообще не кормили, корм выращивали с удобрениями , которых было много))) поэтому и окорочка буша жирные сочные ели нарасхват, все уже забылось совсем забылось
Влад Шевченко
Интересно, у нас ракета с 27М, а супостаты до сих пор не сдались, о чём думают, не понимаю....
Леонид Стгромов
и что там? парс делает движения от брахмана тем самым заводит толпу. бедняга он развратили его шоумены , прыгает как куренок по сцене с осознанием скорой смерти, от этого и поет без фальши, от этого и сильный! нашей сегодняшней шоуэлите до него не дотянутся.
Фомич
Надеюсь, ты доволен званием - живи дальше, золотарь по призванию. Жуй французские булки на особый манер - правильно оттопырив мизинец. Приятных тебе ночных вояжей от сортира к сортиру. Мне было весело с тобою /// но-увы, сеанс терапии закончен. Прости... ты безнадежен до конца.
Николай Толубаев
А мне показалось, что всадники апокалипсиса идут от Пу, но пу это кукла, значит идут из России. А во всадниках я увидел представителей разных народов. Вывод : РФ преобразуюется в союз народов, который похоронит этот мир.
БМП механик
Прощай камрад.... Мне тоже будет не хватать твоей кампании. :0( Давай ещё по одной - на прощание. До встречи в сортире. Мы оба там окажемся , похоже.
Dexter
Для того чтоб наслаждаться, эволюцию нада развивать, а не развлечения развивать. Это касается всех, и их тоже касается безсмертия(привилегия). Иначе, долго не протянут даже в антарктиде.
Константин Алланд
Константин Алланд
сергей м.
Все достало: предсказания, пророчества - ничего не меняется и не исполняется, ну если без притягивания за уши. Боюсь в 19м та же бодяга будет. Посмотрим, конечно... Оочень, ОЧЕНЬ буду рад ошибиться!
Андерсен
Из Сирии вернулся, инженеришка. После этих ГАПов, камня на камне не осталось от городов.
БМП механик
БМП механик
В бухте! Это все будет еще и в море. В кремле сидит нежить.Будьте прокляты, кремлевские твари.
Maxim Egorov
Всадники стоят на Британии. Думаю, что карта с объектами это одно, а портреты это другое.
Константин Алланд
В бухте! Это все будет еще и в море. В кремле сидит нежить.Будьте прокляты, кремлевские твари.
БМП механик
Война против кремля просто необходима.Только в прицел на него смотреть. Больше никак.
Константин Алланд
Война против кремля просто необходима.Только в прицел на него смотреть. Больше никак.
БМП механик
Да с чего бы? Кто из них когда заплатил. От сталинских цыриков до едросни все почетными пенсионерами помирают. Кто, когда их осудил дальше кухонных разговоров.
Dmytro Lapshyn
5 копеек со своей стороны: - как житель старой Европы (Эльзас) подтверждаю, что при капремонтах старых домов, существующие технические требования либо навязывают тебе подключать свою систему отопления к централизованной электрической сети, что оч.дорого и ставят тебя в зависимости от электросетей, либо ставить себе решения, которые относительно автономны, вроде Pompes à Chaleur (тепловой насос) стоимостью от 8 до 30 тыс евро. И да - при наличии огромного количества старых домов, их цена сильно зависит от состояния несущих элементов и краски — вплоть до 20х гг прошлого века, дома красились ядреной краской с большим количеством свинца. А грибок от влажности — это вообще повсеместно. - Владислав Александрович опять начинает дуть в дуду про хреновые продукты в европейских магазинах. Придется снова править его хотелки: в любых сетевых супермаркетах типа Auchan, U-express, Match, ALDI, LIDL, EDEKA и пр, всегда есть углы с биопродуктами поставляемыми фермерскими хозяйствами. Где нормальные не на гидропонике помидоры, петрушка в горшочках, только что забитая фермерская курица, которая вчера-позавчера бегала по земле и ела нормальные зерновые, а не сидела в клетке и жрала комбикорм, картошка и морковка без пестицидов, пахнущие яблоками яблоки и грушами груши и пр и пр. Все это идет с приставкой bio и как правило в среднем на 20% дороже своих химически и генно-выращенных собратьев. Магазины исключительно bio — есть почти во всех кварталах крупных городов. Кроме того практически везде есть фермерские хозяйства, с магазинчиками, где ты можешь купить их качественные овощи, фрукты, молочку и мясо, но для этого нужно переплатить те же 15-20% и иметь машину, т. к. до ферм, на общественном транспорте не особо удобно добираться. Не стоит рассказывать о том, что в европах народ огульно пичкают химией и гмо. То, что это говно продается, это да. Ну так никто ж не заставляет это г покупать. Идите к фермерам и в биомагазины. А то как ВА послушать, то прям аж вилы тут. Не надо врать.
сергей м.
Да с чего бы? Кто из них когда заплатил. От сталинских цыриков до едросни все почетными пенсионерами помирают. Кто, когда их осудил дальше кухонных разговоров.
Константин Алланд
Та трибуна с которой меняют сознание народу занята и тщательно охраняется. А те, что не заняты - ловушки.
Сергей Кузнецов
По четным будите членом По не четным бурундучить
сергей м.
Та трибуна с которой народуменяют сознание занята.
сергей м.
Та трибуна с которой меняют сознание народу занята и тщательно охраняется. А те, что не заняты - ловушки.
Ilya Tarasov
Это обложка Экономиста с прогнозом на 2014 год, которая была опубликована в декабре 2013. Майдан только начинался, тревогу в воздухе мало кто чувствует. Что видим на самом верху? Олимпиада в Сочи, "гарант", и справа от него - да-да, зеленый человечек.
Ilya Tarasov
Они не делают будущее, они посылают инсайд тем, кто умеет читать. Видят будущее, но, возможно, не всё могут истолковать.
Андерсен
Чревовещатели в них сидят капитально.
Алексей Огородников
Производство танков и другого вооружения в блокадном Ленинграде https://zrada.org/history/10-brehnja-istorikiv/652-proizvodstvo-tankov-i-drugogo-vooruzhenija-v-blokadnom-leningrade-mnenija-istorikov-i-kritikov.html Интересная статья. Тоже как-то задумывался над тем, а откуда собственно и каким образом снабжались сырьем и энергией заводы? К однозначному выводу не пришел. Но подозрения, что город не был полностью окружен появились. Допускаю, что советская власть, вполне могла и приврать населению. Да и реальных причин по которым было необходимо принести в жертву больше миллиона мирных жителей нет. Все это выглядит, как жертвоприношение. Вполне допускаю, что решали какие то оккультные задачи.
Рустем Бохани
и освобождали жилплощадь.для кого понятно
Рустем Бохани
..." и с Пушкиным на дружеской ноге" - из "Ревизора" Н.В. Гоголь. Многие из них страдают творческими потугами при творческом бесплодии. Смешно и грешно - мыслить себя нереализованным талантом. **Также Лукьянов – характерный деятель советской культуры. Под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров он выпустил в общей сложности 11 поэтических сборников. В новое время стал членом Союза писателей России.**
Андерсен
Сплошная химера в буквах, как и сам сайт в оформлении. По христиански, по новозаветному.
Фомич
Развод с неверной Украиной. Стих : https://youtu.be/W5kvXIWXqow
Фомич
А как это вас членом будить? По губам водить или по голове им колотить?? Второй пункт - уточните пжалста.
Роман Котов
как это он не сделалает так чтоб Мексика сама стену построила. вот было бы на все времена событие
Фомич
Прощай камрад.... Мне тоже будет не хватать твоей кампании. :0( Давай ещё по одной - на прощание. До встречи в сортире. Мы оба там окажемся , похоже.
Рустем Бохани
мне вспомнилась песня в тему https://www.youtube.com/watch?v=XHc9gVk7KfY&fbclid=IwAR0q3cZh74L9_DTAyb-zMfUbPp6u9MpfgLCtUeq6iHYDAHl3pgCXrcv96Ho
Фомич
Ну вот , снова ты читаешь ! Ты любопытен и несдержан. Прям как женщина. Есть тут такая - Метла.
Андерсен
Путипроводы, это как в последний путь.
Алексей Огородников
Как бы это не называлось, но факт остается фактом. Христианство на Руси появилось и появилось кровавым путем. А в подробностях путь историки разбираются.
БМП механик
Да вы не волнуйтесь, по мимо небесной канцелярии есть ещё и земная. Ныне, актуальная информация превратилась в самый ценный ресурс. Она множится, дублируется в прок, очень бережно хранится, до поры - до времени и будет востребована к сроку. За информационным рынком будущее. Деза не прокатит, за дезу голову оторвут и в футбол играть заставят.
БМП механик
Да вы не волнуйтесь, по мимо небесной канцелярии есть ещё и земная. Ныне, актуальная информация превратилась в самый ценный ресурс. Она множится, дублируется в прок, очень бережно хранится, до поры - до времени и всегда готова, быть востребованной к сроку. За информационным рынком будущее. Деза не прокатит, за дезу голову оторвут и в футбол играть заставят.
Сергей Александрович
Никакого сравнения Сталина с Наполеоном. При Наполеоне частично были репрессированы роялисты за участие в заговоре против республики в количестве нескольких сотен, никаких Гулагов и массовых репрессий при Наполеоне не было, если бы не авантюра с войной с Россией был бы величайшим человеком Европы
Андерсен
Падение российского военного спутника попало на видео Камеры телеканала FOX во время трансляции матча по крикету в Новой Зеландии засняли момент гибели российского спутника «Космос-2430».
БМП механик
Напрасны твои упрёки Василь Фомич. Проследи хронометраж (всё вас учи бестолочей)
Иван Грозный
По крайней мере формируют информационную матрицу
Henri Ducard
Если как-раз таки подумать, они не у себя берут в долг и такая плохая и опасная вещь как печатание денег всегда было самой крайней мерой, чтобы золотишко не выкладывать))) долг - отличный рычаг, если уметь им правильно пользоваться. Выгонят Трампа и его крышу, вероятно, толковых там больше нет и безнационалы и пустобрехи все сольют как Обама
Henri Ducard
Или и то, и другое вместе
Henri Ducard
Вероятно, и как "решение" этой проблемы. Пропускать, а не строить стену
Роман Котов
"Ни производства никакого ничего не надо" - так у нас в правительстве рассуждают, а не в США)) Оно-то у них есть - ключевое в силиконовой долине, а остальное в Китае для оптимизации расходов. У Шумерии пока есть ещё что продавать - газ и земля, потому с рук сходит подход "ничего ". А у США уже их выдумки снова вряд ли пройдут, а природные ресурсы быстро закончатся и сольют они уже тогда всю страну, а не только наивных граждан Доллар остается мировой стабильной валютой, такой и останется, если не будут откровенно чудить против своего народа, ну а рубль, конечно, раньше и сейчас нормальные инвесторы и предприниматели всерьез не воспринимают
Иван Грозный
Трамп в своем телеобращении заявил , что в США из-за транзита наркоты (героина) из Мексики погибает в год больше чем за все время вьетнамской войны (57 тыс. чел.) тем самым он говорит что демократы своим отказом от финансирования Мексиканской стены способствуют наркотрафику.
Иван Грозный
Никакого сравнения Сталина с Наполеоном. При Наполеоне частично были репрессированы роялисты за участие в заговоре против республики в количестве нескольких сотен, никаких Гулагов и массовых репрессий при Наполеоне не было, если бы не авантюра с войной с Россией был бы величайшим человеком Европы
Henri Ducard
"Ни производства никакого ничего не надо" - так у нас в правительстве рассуждают, а не в США)) Оно-то у них есть - ключевое в силиконовой долине, а остальное в Китае для оптимизации расходов. У Шумерии пока есть ещё что продавать - газ и земля, потому с рук сходит подход "ничего ". А у США уже их выдумки снова вряд ли пройдут, а природные ресурсы быстро закончатся и сольют они уже тогда всю страну, а не только наивных граждан Доллар остается мировой стабильной валютой, такой и останется, если не будут откровенно чудить против своего народа, ну а рубль, конечно, раньше и сейчас нормальные инвесторы и предприниматели всерьез не воспринимают
Henri Ducard
Ну малой части не мешает, а большая часть без поводыря дальше В Контакте не ходит, котиков постят .
Yury Safonov
Блокады не было, озеро было свободно
Николай Толубаев
Всадники на Британии, потому, что там центр современного мира
сергей м.
Ну малой части не мешает, а большая часть без поводыря дальше В Контакте не ходит, котиков постят .
Рустем Бохани
как это он не сделалает так чтоб Мексика сама стену построила. вот было бы на все времена событие
Рустем Бохани
смените ник на Ильич))))
Maxim Petrov
Вы свою отповедь адресуйте источнику ))) http://rusvesna.su/news/1547054053 и не видитесь на провокацию фомича, лукича, ильича... василёк С. вас, как лохов нагибает, провокатор опытный, матёрый - я бы сказал. стырил чужой мадригал на дружественном ему сайте и ткнул его на форум АРИ... делов то - всего/ничего но понеслись страсти-мордасти... - васютке бонус приплыл!.
Рустем Бохани
в Германи было общество "Туле". Мифический же остров Туле находился по описаниям древних греков где-то недалеко от Британии, и долгое время считался самой северной точкой земли. Антарктический остров Туле (часть архипелага Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова) более реален.
Константин Поляков
Как бы это не называлось, но факт остается фактом. Христианство на Руси появилось и появилось кровавым путем. А в подробностях путь историки разбираются.
Leonid Rahametov
Спасибо ,было интересео
Роман Котов
Педофилией и гомосятиной попов никого не удивишь. Для них это норма и многовековая традиция.
Серёга Ларюшкин
Для того чтоб наслаждаться, эволюцию нада развивать, а не развлечения развивать. Это касается всех, и их тоже касается безсмертия(привилегия). Иначе, долго не протянут даже в антарктиде.
Рустем Бохани
рука с весами обратите внимание в чашах фигурки людей.нижняя чаша она направлена на юг верхняяя это север (если ориентироваться на части света по сидящей и мерзнущей на севере панде). южная перевешивает. то есть продолжится вероятней всего экспансия на север в Европу выходцев из стран третьего мира, и они будут превалировать.
Рустем Бохани
два ящика на боковой стороне которых изображен флаг куда вставлена какая то бумага (бюллютень).один из ящиков верхний с флагом ЮАР, вероятно разделение страны на 2 части белую и черную с аналогичным населением. Второй ящик флаг непонятен его сложно идентифицировать так как нет цвета. предположительно с такой комбинацией полос цветов или Италия или Франция.
Николай Толубаев
Не теште себя надеждами и бесплотными мечтами, не дурите себе голову всякими пророчествами. Россия никогда не будет русской. Что бы появилась Русь и русский народ, Россия должна умереть. Ничего тут в русскую сторону не измениться. "Ост идийская компания" крепко к России приросла, оккупационный большевитский режим держит мёртвой хваткой русский народ за горло Они давят не только буйных, а в первую очередь умных. Это Навальному можно говорить, а русским нет. Посмотрите в сетях кто пишет на национальные русский темы? Раз два и обчёлся. Всем заткнули рты, напугали, посадили, подстроили всякье проблемы. В борьбе с русскими у них нет морали, табу - идут на всё. Но главное: Русских давит не государство, не правящий режим. Русских давят существующие в России асабии, рода, корпорации. Геноцид русских не в 1917 начался. При Романовых в первую очередь русские были рабами, их меняли на собак, а не кавказцев, азиатов или финов. Если даже в Росси смениться политичнсская система, у власти остануться те же, и социальные организмы, лишь перестроятся в другую пирамиду. И щупальцы мировой христо-левацкой гидры из Росси ни кто не выкинет, она срослась с феодальными родокопорациями, опряделяюшими смыслы России. Толко падение Карфагена даст русским окно возможностей. Мордор должен быть уничтожен. Не надейтесь, что Россия эволюционирует. И снос Зиккурата не поможет. Не животе в иллюзиях, в созданий самими же матрице . Смотрите реально на мир.
Николай Толубаев
Не теште себя надеждами и бесплотными мечтами, не дурите себе голову всякими пророчествами. Россия никогда не будет русской. Что бы появилась Русь и русский народ, Россия должна умереть. Ничего тут в русскую сторону не измениться. "Ост идийская компания" крепко к России приросла, оккупационный большевитский режим держит мёртвой хваткой русский народ за горло Они давят не только буйных, а в первую очередь умных. Это Навальному можно говорить, а русским нет. Посмотрите в сетях кто пишет на национальные русский темы? Раз два и обчёлся. Всем заткнули рты, напугали, посадили, подстроили всякье проблемы. В борьбе с русскими у них нет морали, табу - идут на всё. Но главное: Русских давит не государство, не правящий режим. Русских давят существующие в России асабии, рода, корпорации. Геноцид русских не в 1917 начался. При Романовых в первую очередь русские были рабами, их меняли на собак, а не кавказцев, азиатов или финов. Если даже в Росси смениться политичнсская система, у власти остануться те же, и социальные организмы, лишь перестроятся в другую пирамиду. И щупальцы мировой христо-левацкой гидры из Росси ни кто не выкинет, она срослась с феодальными родокопорациями, опряделяюшими смыслы России. Толко падение Карфагена даст русским окно возможностей. Мордор должен быть уничтожен. Не надейтесь, что Россия эволюционирует. И снос Зиккурата не поможет. Не животе в иллюзиях, в созданий самими же матрице . Смотрите реально на мир.
Константин Алланд
Педофилией и гомосятиной попов никого не удивишь. Для них это норма и многовековая традиция.
БМП механик
Да они все до единого, в кого не ткни - поеты и прозаики и тайно верили в христа и магомета вся остальная деятельность, побочный промысел - так, детишкам на молочишко.
БМП механик
..." и с Пушкиным на дружеской ноге" - из "Ревизора" Н.В. Гоголь. Многие из них страдают творческими потугами при творческом бесплодии. Смешно и грешно - мыслить себя нереализованным талантом. **Также Лукьянов – характерный деятель советской культуры. Под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров он выпустил в общей сложности 11 поэтических сборников. В новое время стал членом Союза писателей России.**
БМП механик
..." и с Пушкиным на дружеской ноге" из "Ревизора" Н.В. Гоголь. **Также Лукьянов – характерный деятель советской культуры. Под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров он выпустил в общей сложности 11 поэтических сборников. В новое время стал членом Союза писателей России.**
БМП механик
Вы свою отповедь адресуйте источнику ))) http://rusvesna.su/news/1547054053 и не видитесь на провокацию фомича, лукича, ильича... василёк С. вас, как лохов нагибает, провокатор опытный, матёрый - я бы сказал. стырил чужой мадригал на дружественном ему сайте и ткнул его на форум АРИ... делов то - всего/ничего но понеслись страсти-мордасти... - васютке бонус приплыл!.
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=3Yngguf3us0
сергей м.
Что Queen, что Arabesque какие нибудь, как вы их вообще различаете? Поп музыка, как поп музыка. Нудятина заезженая.
БМП механик
Пришлое христианство на Руси знаменует собою начало перманентной гражданской войны с тяжкими, ужасающими последствиями. Закончится ли она в 21 веке - вопрос риторический.
Александр Верный
Достойный человек, я лет десять назад познакомился с его учением,хорошая стройная еврейская система направленная на исследование человека и природу отношений его с природой-творцом. На первый взгляд очень открытая система, но на самом деле сильно закрытая и раскрытие тайн происходит внутри групп в процессе исследование своего эгоизма и работе в группе, сложно понять с первого раза, но именно в совместной работе происходит раскрытие природы и ее целей! При всей глобальности замашек господина Лайтмана, он конкретный еврейский националист и за то имею к нему уважение,он понимает, что и куда движется и осознает последствия отрыва человека он его природы и цели, он открыто и честно об этом говорит! Он настоящая элита еврейского народа, хотя в Израиле к нему отношение не однозначное, искренне завидую,что у русских нет авторитетных старцев которые на пальцах растолкует, что к чему, возможно они есть,но мы или не слышим или не верим!
Фомич
О том и речь. В ТОТ СССР не хочет никто. Кроме таких как я ( ШУТЮ если кто юмора не понимает ) . Но мы - не в счет. Нас мало. Мы всегда против большинства. При СССР - тоже, голосуя против его сохранения.
Александр Верный
Есть правда в ваших словах, а что еще делать, разгадывать шарады от богатых и неглупых, обладающих полной информацией об происходящей в мире,веселятся! Как двести лет дурачили народ и наживались на глухости большинства и так продолжают.
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