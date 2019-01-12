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Европа, Россия - продовольственный вопрос
Европа, Россия - продовольственный вопрос
12/01/2019 01:06
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БМП механик
Возродить единоличное крестьянское хозяйство - задача посильная при доброй воле разумного государственного устройства. Только единоличник способен вкалывать от зари до зари на своей ниве. В его руках рог изобилия... и за качество хлеба, он отвечает головой. Между его хозяйством и свободным рынком должна быть самая короткая дорога, без полосатых шлагбаумов и мерзавцев-чиновников. А банкиры должны ему - кормильцу, в ножки кланяться.
Константин Алланд
Есть толковый фермер Зепп Хольцер. На земле трудится с пяти лет до самой старости. Где-то в Альпах, кстати. Он умудряется на камнях урожаи получать. Но при этом кроет матом бюрократов из ЕС и плачет обнимая воронежские черноземы, когда приезжает делится опытом в Россию.
лесничий
Согласен, мы разные с вами - благополучными и счастливыми /// и нами... чумазыми и бестолковыми. Климат у нас суровый - тайга и тундра и Цапки у нас водятся и Газпром воровством промышляет и ещё всяких мерзавцев в избытке... много у нас лиха, всего не перечесть. Сунь, к примеру наше лихо в Европу, в одночасье Европы не станет. Вовремя вы в Европу съiхали... с русским золотом, полагаю, ну да и Бох с вами - живите счастливо и в покое. Тыкайте палки в суглинок, жмите виноград, жуйте цитрусовые предавайтесь неге в пляжных соляриях - симфония, брат а не жизнь! Мы-же люди северные, ваш быт нам в диковину, не понятен и чужд, как швейцарский каллайдер с пасторальными коровками. Да/з, скифы-мы , да/з, азиаты-мы... чего-же боле... старые семейные ценности "всё куплю, сказало злато, всё возьму, сказал булат" Сами разберёмся "Что делать?" без Веры Павловны и прочей либеральной тусни. И... не учите нас жить, пожалуйста, не портите себе настроение на будущие года.
Smailey Face
ещё советую глянуть последнюю серию просто взрывающего мозг интерактивного фильма/сериала "Черное зеркало: Брандашмыг". Владиславу Карабанову тоже рекомендую, новая реальность просто в кино
Viktor Hofmann
Само собой, что настоящее альпийское молоко хорошее. Но какой его процент на рынке? Основное количество молока производится специально выведенными коровами-"муатантами", которые самостоятельно даже родить телёнка без помощи ветеринара не могут. При этом они стоят всю жизнь в загоне и НИКОГДА не видят даже "белого света". Современная молочная Корова - это фактически специально выведенная машина по производтву молока и с альпийской коровой на выпасе не имеет НИЧЕГО общего. Далее, налоги. В Германии они как раз огромные в том числе и земельный налог. Если подсчитать со всеми прямыми и косвенными отчислениями, НДС, налогами на топливо, электричество и т.е., то немец в среднем семь с половиной месяцев в году работает на государство.
БМП механик
Dior в Москве 1959 г.
Владимир Кутиков
Корал Клаб - еврейский бизнес. Через врачей в поликлиниках завлекают покупателей в свою секту, по принципу: "Не напугаешь смертью - не продашь". Мне врачиха еврейской внешности на самом первом приёме сказала: "А какую воду Вы пьёте? Принесите мне на анализ". Я принёс, она сразу же с помощью тестера определила, что вода плохая (ха-ха, вода была из корейского фильтра), что надо с помощью каких-то там таблеток улучшать её свойства и буквально насильно стала давать мне контакты Корал Клаба, чтобы я там покупал товары "для здоровья". Насилу от неё отбился, потому что давно знал, что такое Корал Клаб, от знакомых врачей. Не покупайте ничего у евреев.
Фомич
Междуреченск . самая что ни на есть Сибирь ..Год этак 66-67 .На подъезд 1 телек .Ходили смотрели 4 танкиста и собака .Как -то приходим свинарником воняет визг поросячий .Мороз завернул под 40 они поросят из стайки приперли и в туалете держали .Стайки были у многих До сих пор бараки и полу-землянки существуют .Шахтерский край .Кое что в магазинах было .Рядом Алтай - житница страны , шаром покати . . .
Elena Shabunina
В глобальном мире транснациональных корпораций бежать действительно некуда. Или мы приведём к власти высокодуховных лидеров,либо угробим Землю и погибнем сами. Религии я не имею в виду.
Вит Ла
И это прошло всего 15 лет после такой войны. А ВАШИ правят страной уже 28 лет. Без войны. А чего - то особой радости не видать в стране. И хватит скулить ! Детство не вернуть. Надоело ваше нытьё про "проклятый совок" . Забудьте уже наконец-то. И нас не вынуждайте вспоминать. Нынешнего хватает.
Konstantin Zh
Действительно - надоело уже.
БМП механик
Потенциал внутреннего продовольственного рынка России поражает своими масштабами. Говорю это искренне, без фантазий. Он (потенциал) так-же велик, как и вселенская дурь кремлёвских правителей - это кирдык навсегда! Обидно терпеть такой абсурд, такую дикость... Россия и сей-час в состоянии быть крупнейшим экспортёром натурального продукта на мировые аукционы продовольственных товаров - сильный конкурент. Дайте только свободу отечественному производителю, крестьянину - человеку земли. Уж он то и позаботится о плодородии своих пашен - рачительно, по хозяйский, с умом. Пусть он сам-себе будет начальником, учётчиком, с гарантированным выходом на свободный рынок без каких-либо посредников. Посредники, как правило - паразиты. Россиянских латифундистов-монополистов следует упразднить, паразиты потому-что. Своё возьмут-хапнут а дело загубят. Отправить их под опеку к оленеводом. Оленеводы разберутся, кто из них балласт а кто на дело гож.
Фомич
И это прошло всего 15 лет после такой войны. А ВАШИ правят страной уже 28 лет. Без войны. А чего - то особой радости не видать в стране. И хватит скулить ! Детство не вернуть. Надоело ваше нытьё про "проклятый совок" . Забудьте уже наконец-то. И нас не вынуждайте вспоминать. Нынешнего хватает.
Фомич
Действительно - надоело уже.
лесничий
Ой, какие вы нервные... василий алибабаич! Ступайте в шашлычную поправьте здоровье, осподу своему, хеннадию андреичу свечку запалите за здравие.
Олег Ружейников
Существует два лагеря - те, кто в детстве за гаражами находил железки в виде буквы Е, и те кто в детстве за гаражами находил железки в виде буквы Ш.
Men Inzak
У автора очень поверхностные знания о продуктовом рынке Европы. Начнем с того, что Европа это бесконечные маленькие городки и села и основным типом жилья является частный дом. Если это первое жилье то вы не платите на него налог, если это сельхозземля, а частные дома в 90% случаев на сельхозземле, то и не платите налог с земли. Открою автору секрет, что чернозём не всем нужен, виноград, цитрусы, оливы прекрасно себя чувствуют на суглинках, а вот солнце нужно всем. Поэтому в Испании, Италии, Франции воткни палку в землю и все растет, а в России вечно зелёные помидоры. Автору следует съездить в Альпы, чтобы самому увидеть стада коров пасущихся на лугах, там их столько, что во всей России нет. Автор, очевидно не знает, что правильно построенный процесс с использованием даже дорогих ресурсов принесет больше прибыли, чем бестолковое перемалывание дешёвого электричества и воды. А если в России и удастся скопить денюжку, то любимое правительство обязательно у вас их заберёт через налоги, инфляцию, лечение в Москве (в России только там же есть больницы) или через Цапков. Автору не стоит сравнивать два разных мира, вот когда у русских появятся "старые семейные деньги" чтобы не дергаться с каждыми реформами, а спокойно жить и добра наживать, вот тогда и будем сравнивать.
Александр Верный
В начале 90-х была такая тема,"Ножки Буша '',мало кто знает как они появились в России,это не гуманитарная помощь как многие думают, дело было так,американское правительство закупало избытки у производителя и предложило брать российским предпринимателям эти ножки в долг, оплачивать нужно только фрахт судна, ну и конечно комсомольцы кинулись в Америку кидать американских лохов, а тем то и нужно было для проникновения на рынок для сбыта излишка, когда товарные кредиты прекратили давать, при полной оплате цена за курятину стала неподъемной для потребителя,и в то время советская индустрия производства курятины была уничтожена и комсомольцы заработавшие деньги фактически на невозвратном кредите и плюсом они еще брали кредиты в Сбере и тоже кинули,повезли технологию бройлера в РФ, она во всем мире одинакова,генетически получен бройлер,антибиотик,гормоны роста,комбикорм одного состава+ -! Почему я называю предпринимателей того время комсомольцами, потому что они и были таковыми,создавались под эгидой комсомола кооперативы и им давали кредиты и полномочия,людей я этих хорошо знал в 80-х они меня гоняли за антисоветскую агитацию т.к. мотал видио,в 90-х учили бизнесу,прошло 30 лет и они не изменились, живут так же за счет схем, мутят проекты с государством, сами не способны сделать что то полезное . Цена на промышленную курятину во всем мире одинакова +-2-3 евро, но люди с достатком не покупают эту химозу, берут органик, по цене 10 евро.
БМП механик
Ни кто тебя здесь за хвост не держит, пёс шелудивый.
Александр Верный
Полностью согласен с товарищем написавшим письмо Владиславу, о качестве и выборе в Европе. Даже спорить не буду , нравиться Владиславу наша курочка пусть кушает, на здоровье! Просто передача бестолково прошла, с этой курицей!
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=MlR7u5QuMI0
Константин Алланд
Сделать втор-сырьё безналоговым бизнесом и проблемы не будет.
БМП механик
Сделать втор-сырьё безналоговым бизнесом и проблемы не будет.
Константин Алланд
согласен
Леонид Стгромов
Хороший выпуск, Один факт - в Европе продолжительность жизни выше чем в РФ, Земли куда я завтра еду охотится Зерноградский район Ростовской области, это самый самый чернозем черноземов между морями и чуть ли не в мире, при СССР Зерноградский и Кагальницкий районы производили зерна столько - сколько производили две самые урожайные области Украины. и везли все зерно на западную Украину, что бы бандеровцев откармливать. в нулевые я завозил сельхозтехнику из Италии, по району урожайность была 15ц га, в Италии 150ц га , согласен в Зернограде росли само перерожденные естественные семена а, в италии на химии геномодифицированые семена, но в Зернограде дрожжевые производства передушили, мелкие пекарни перешли на суходрожи турции, фактически вся ценность хлеба из естественного зерна сошла на нет. Второй факт - Зерноградский район на 50000 населения в год теряет стабильно по 1000 человек из за крайне низкой продолжительности жизни. Реально за 30 лет район потерял 30% населения. это я к тому, что в РФ все организовано образованцами так - что на потребительском рынке вся полезность от естества продукции сходит на нет и да же в минус , те получаем исходный продукт хуже чем в Европе на бесполезных землях. Варианты жить нормально есть, заяц хороший , фазан и куропатка прекрасная , ну и другие варианты помогают.
Maxim Egorov
Я сам сейчас строю птицефабрику и всё производство идёт по европейской технологии на европейском оборудовании. До этого знакомые строили коровники, тоже по европейским технологиям с канадскими коровами. Кормятся животные китайскими дешёвыми комбикормами. Продукты наши жрать невозможно это резина и пластик. Всем производством владеют упыри из 90-х и никогда они качественно делать не станут. Где искать фермеров то??? Все деревни вымерли уже. Это нужно садится в машину и ехать на поиски бабушек по области, которые что то выращивают. Может на юге в магазинах продают качественные продукты, я лично ничего подобного даже близко не видел в магазинах. А так в перспективе у нас самые лучшие продукты, машины, компьютеры и вообще всё самое лучшее, но может быть в перспективе.
Константин Алланд
Про бабушек. Они тоже выживают на этой бренной земле. По принципу не обманешь не продашь. То есть они покупают китайское и продают под брендом "от бабушки" , как свое. Не все, конечно, но многие. Перспективы наши - туманные. Можно просто не дожить до этих перспектив.
Александр Верный
Да похоже на то, только на юге, наверное, нормальная еда. У нас на востоке есть еще морепродукты, калужатина, дикоросы. Но с каждым годом все меньше. Путин и его команда (как главные выгодоприобретатели) гребут подчистую биоресурсы и валят лес. Через 20 лет останутся лишь воспоминания. Помню детство, отец отпускал обратно в Амур метровых калужат. Была тогда еще этика и какая-то дхарма. Помню его слова, ешьте рыбу, пока можно, потом не будет. Так и вышло. Сейчас все рвут, гребут и дерут, под корень, под ноль. Московская чума пришла в наши земли.
Vadich Bor
Интересная тема.
Константин Алланд
А-ха-ха, ежатиной скоро будет питаться и нахваливать)))))))))
БМП механик
Торопятся украсть - суки, время поджимает. Будет дело... и погонят эту "московскую рать" под амурский лёд.
Maxim Egorov
Ещё ненужно волноваться за европейцев и американцев. Живут они сытно, богато. У них есть частная собственность, дома машины, оружие, более-менее адекватная государственная система. Если наступит кризис, то им будет не комфортно, но хотя бы у них хоть что то есть, какой то ресурс. А что есть у русских, кроме ипотеки на 20 лет вперёд за скворечник и существование от зарплаты до зарплаты. Даже земли с домом нет где бы можно было прокормиться. Мы тут просто вымрем всей страной через пару месяцев кризиса.
Вит Ла
40 лет ,ни меньше А страной правят ВАШИ .Если вообще правят ...Просто не нужно врать ни себе ни людям .Смотреть надо на все критически , но объективно .
Рустем Бохани
я так понял бутылки за диваном долго не простояли))) вот это правильно по советски
Maxim Petrov
Да плевать на них, эти азиаты к нам никакого отношения не имеют, это другая планета. Меня лично интересует только европейская цивилизация, европейские народы. А остальные вообще как хотят. Поскольку Россия стала тюрьмой, тут ничего не происходит. На западе идёт какая то движуха, за ними интересно наблюдать. Остальные народы никакого интереса не вызывают. Есть они, нет их всё равно.
Maxim Petrov
А в каком регионе строишься, если не секрет?
Maxim Egorov
В Рязани.
Maxim Egorov
Да плевать на них, эти азиаты к нам никакого отношения не имеют, это другая планета. Меня лично интересует только европейская цивилизация, европейские народы. А остальные вообще как хотят. Поскольку Россия стала тюрьмой, тут ничего не происходит. На западе идёт какая то движуха, за ними интересно наблюдать. Остальные народы никакого интереса не вызывают. Есть они, нет их всё равно.
Вит Ла
Согласен с вами в том , что многие на западе живут за счет багажа накопленного многими поколениями своих предков .И по поводу бестолковости тоже.Многие наши сограждане не могут взять в толк , как маасдам из Швецарии может стоить не дороже брынзы из соседнего колхоза .Вопрос ставится о тех возможностях которые есть у России при правильном подходе к управлению страной .Реально они у России выше . Но с другой стороны можно всю жизнь чего то прождать , успокаивая себя тем что у нас тут все есть - нефть , газ . лес . ракета Булава .Есть еще одна сторона вопроса . А есть ли третий вариант ? Вот мне кажется что есть .Но вся мировая система сконструирована так что бы мы видели только два . Коммунизм - капитализм , запад - восток При этом у нас как бы есть выбор . но это выбор между плохим и совсем плохим . А по большому счету выбора то нет.
Рустем Бохани
российские туристы в Иране к вопросу о продовольствии и ценах https://www.youtube.com/watch?v=oN_uObw7lCI
Рустем Бохани
еще одно видео на базаре https://www.youtube.com/watch?v=gxYKw3LltP8&t=1s
сергей м.
Зато у нас натуральная кура.:) С ней в обнимку помирать будем.
сергей м.
Что то ВК фантазирует.
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Николай Толубаев
Олег Пилюгин
Скажу страшную тайну На этом Плане Бытия материализуется АБСОЛЮТНО ВСЁ Нужно вычислить и взять за горло тех тварей, что нынче контролируют эти процессы и не позволяют прийти к осознанию и возможности работы с эфиром индивидуально Вспомните "Скатерть-самобранку" и "Рог изобилия" Не верится? Ищите ролики по тэгам "материализация эфира" и подобное Обалдеете
Smailey Face
Девушка в Питере третий год учится, живёт в общаге на Софийской улице, рядом жили студенты и прочие... С прошлого года заселили туда сирийцев, говорит, что тоже вроде учатся в универе, их очень много, там вечерний намаз, мойка ног в умывальнике, что особо напрягает, некоторые бытовые неудобства...
Smailey Face
Серию Черное зеркало: Брандашмыг гляньте
Николай Николаев
Корал Клаб - еврейский бизнес. Через врачей в поликлиниках завлекают покупателей в свою секту, по принципу: "Не напугаешь смертью - не продашь". Мне врачиха еврейской внешности на самом первом приёме сказала: "А какую воду Вы пьёте? Принесите мне на анализ". Я принёс, она сразу же с помощью тестера определила, что вода плохая (ха-ха, вода была из корейского фильтра), что надо с помощью каких-то там таблеток улучшать её свойства и буквально насильно стала давать мне контакты Корал Клаба, чтобы я там покупал товары "для здоровья". Насилу от неё отбился, потому что давно знал, что такое Корал Клаб, от знакомых врачей. Не покупайте ничего у евреев.
Николай Николаев
А-ха-ха, ежатиной скоро будет питаться и нахваливать)))))))))
БМП механик
Вы за повара будете. Первым, пробу снимать придётся... Будите кривиться и морщиться по шее получите.
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=wKPNSJNKLP0
Сергей Вишняков
Бывший партнер по бизнесу в свое время разработал, вернее взял на вооружение технологию замкнутого цикла. Низкая себестоимость и высокое качество. В условиях Поволжья, сельское хозяйство может приносить огромную выгоду. Добавьте автоматизацию теплиц, ферм, складов, мини заводов. Проблема что ресурсы не в тех руках. Договорился с одним из бывших чиновников на покупку земли. Подставили. Бросил затею. Плодородие Земли можно восстановить. Есть биотехнологии для производства и восстановления гумуса. Кому интересу в личку VK
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