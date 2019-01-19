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Мигрантам плохо в России
Мигрантам плохо в России
19/01/2019 01:05
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Фомич
А доцент - тупой...
Михалыч
...зато - "левша"!
Vadich Bor
спасибо.
Vadich Bor
как а?
Вихрь
Директор Музея ГУЛАГа назвал погребение Ленина «шагом вперед»
Роман Котов
Тут ключевое: судить 12 колен ИЗРАИЛЕВЫХ.
сергей м.
А вот эти все как-бы "простонародности" в виде искаженных слов, это вам зачем? Типа, вы такой весь сермяжный?
сергей м.
За пыню четыре раза голосовать, это что? Нервный тик, что ли?
Олег Ружейников
"Мне кажется, я должен открыть секрет... Для моржевания совершенно без разницы, когда именно вы залезете в воду. Три дня назад, вчера, сегодня, через неделю. Вода всегда одинаковая. Её температура не меняется. Структура тоже. Да, в шаббат можно. Нет, грехи не смываются. Да, уголовный кодекс продолжает действовать. Нет, троекратное махание рукой от плеча к плечу суд не рассматривает как смягчающее обстоятельство. Ни в делах о хищении, ни в делах о взяточничестве, но в делах о разбое. Нет, в рай не попадете. От того, что над водой пошепчут слова и сделают пасы руками бородатые мужчины в черных платьях, в ней все равно останется два атома водорода и один атом кислорода. Нет, она не превратится ни в святую, ни в мертвую, ни в закись азота. Такого химического элемента, как "благодать" не существует. Это просто моржевание. Это просто вода. Ей пофиг. Не благодарите."
Олег Ружейников
"Мне кажется, я должен открыть секрет... Для моржевания совершенно без разницы, когда именно вы залезете в воду. Три дня назад, вчера, сегодня, через неделю. Вода всегда одинаковая. Её температура не меняется. Структура тоже. Да, в шаббат можно. Нет, грехи не смываются. Да, уголовный кодекс продолжает действовать. Нет, троекратное махание рукой от плеча к плечу суд не рассматривает как смягчающее обстоятельство. Ни в делах о хищении, ни в делах о взяточничестве, но в делах о разбое. Нет, в рай не попадете. От того, что над водой пошепчут слова и сделают пасы руками бородатые мужчины в черных платьях, в ней все равно останется два атома водорода и один атом кислорода. Нет, она не превратится ни в святую, ни в мертвую, ни в закись азота. Такого химического элемента, как "благодать" не существует. Это просто моржевание. Это просто вода. Ей пофиг. Не благодарите."
Константин Алланд
"жена оксана, двое детей" ... ну неплохо мигрантам в рф на самом деле спрос с оксан невелик , а вот к главному придурку и провокатору масса вопросов
Maxim Petrov
А доцент - тупой...
Владимир Кутиков
Теория не хромает. Ни капитализма. Ни социализма пока не предвидится. В будущем победит социализм. Правда он будет разный везде. Где - то национал-социализм. А где и Сталинский вернётся. Вам какой лучше ? Мне ? Мне бы главное - без " братских народов ".
Arcadiy Y. Polyakov
Я не трус. Но я боюсь. Чего же тут непонятного? Я чётко знаю как оно всё может быть. Это вы там, за бугром смелые.
Сергей Кузнецов
Десятизарядный? А носить его в заплечном мешке ?
Алексей Огородников
Православным на заметку, о том, что в русских храмах нет ничего православного. https://www.youtube.com/watch?v=yQJzCqzBnFM&feature=youtu.be&t=1540
Вит Ла
Что там есть ? Мне нужна вещь. " Струмент ". Надёжный относительно. И малогабаритный. Вернее - не нужна пока. Но похоже , что скоро будет нужна. Этого не видят только недальновидные. Всё спорят о Готах и Сарматах. С " большевичками " борются, не видя настоящей опасности. Вместо того, чтоб с соседями о взаимовыручке договариваться. Кстати, мои соседи отказались. Говорил на эту тему, когда был шухер с домом на Каширской. Посмеиваются. Когда я ставил двери в тамбур толщиной 5 мм. - тоже хихикали. Сейчас у самих такие же. Только сталь пожиже, да замки похлипше. Хорошо, если коктейль Молотова в окно не добросят. На третий этаж. Но уходить потом придётся всё равно. А потому я договорился с родственниками за бугром , чтоб супругу забрали при первом же шухере. Хотя она и верещит - я с тобой! Ну вот! Одни борются с большевичками. Другие вооружаются против коктейля Молотова. Полный абзац на сайте. Т.е.- дурдом. А чё коммент почистили? Неуж такой нетолерантный?
Роман Котов
Знаю многих, кто готовы, работать именно в таком режиме, только за другие деньги. Когда у тебя будет выбор работать за туже ЗП 40 часов в неделю или 84, то конечно все выберут первый вариант. Сам до определенного времени так работал, когда была возможность и было выгодно. Кстати сказать, после того как перешел на 40 часовую рабочую неделю, стало больше времени изучать историю Руси и русского народа.
Алексей Огородников
Знаю многих, кто готовы, работать именно в таком режиме, только за другие деньги. Когда у тебя будет выбор работать за туже ЗП 40 часов в неделю или 84, то конечно все выберут первый вариант. Сам до определенного времени так работал, когда была возможность и было выгодно. Кстати сказать, после того как перешел на 40 часовую рабочую неделю, стало больше времени изучать историю Руси и русского народа.
Герман Сажин
все было ясно и до мундиаля
Сергей Панченко
как же я ненавижу это понаехавшее черномазо-желтопузое зверьё!
Вит Ла
Ну я бы не стал наш народ держать за идиотов. То что до них доходит реальная картина медленно это да. Но то что русские доверчивые - это вряд ли.
Maxim Egorov
Допустим, что существует какой то одиночка повёрнутый на своей религии. ЗАЧЕМ ему взрывать дом??? Воину олаха проще нападать на слабых по ночам. Даже если существует клуб любителей какрана, то на хрена им взрывать жилой дом? Они, что были уверенны, что там не живут их братья?? Ладно, допустим этот кружок по интересам решил таки взорвать жилой дом. Наверняка они это сделают не бесплатно, захотят славы и какого то признания в глазах ИГ. Для этого не было сделано ничего. Если кремль всё таки выясняет, что за теракт заплатил ИГ, то будет обратка уже в Лондоне, Париже и Вашингтоне.
Pavel Dementjev
надо еще качество их швов проверить, уверен что бракоделы-скороделы
Maxim Egorov
На мой взгляд, что то там было с маршруткой, видимо каких то чебуреков там накрыли. Но к взрыву они отношения не имели. Может зачищали ячейки к приезду гаранта, может ещё чего. Потом какая то информация попала к либеральной башне, те и начали раскручивать фейк про теракт. Там может быть часть правды связанной с маршруткой, но не с домом.
Герман Сажин
Ну вы слышали правильно ,это всех азиатов касается .Я не слышал .видел .С ними нужно выстраивать производственные отношения только при жесткой вертикали .и постоянном мониторинге . Ну это даже морально что ли не совсем хорошо .
Вит Ла
Ну вы слышали правильно ,это всех азиатов касается .Я не слышал .видел .С ними нужно выстраивать производственные отношения только при жесткой вертикали .и постоянном мониторинге . Ну это даже морально что ли не совсем хорошо .
Алекс Алекс
В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру ЧечниРБК 00:02 Смоленские депутаты предложили простить населению долги за газ Полит.ру Еще один регион попросил списать его долги за газ по примеру Чечни URA.Ru Компания не согласилась с данным решением и заявила о намерении оспаривать его. После этого в Смоленской области депутаты отделения КПРФ также попросили прокуратуру изучить возможность списать долги за газ, накопившиеся у региона.
Александр Верный
Не слушайте байки про китайскую работоспособность, как только мотивация исчезает, ленивей китайца вы не найдете. Имел опыт работы с ними,у них очень важна иерархия,берешь бригаду, выделяешь работягу из них потолще и по наглее,назначаешь его главным( лаопань)-начальник и все ставишь ему задачу и даешь право карать работяг как материально как и физически, он сам не работает, только руководит, все через неделю у него появятся живот, взгляд будет как у рабовладельца и такое же отношение к рабочим,будет пить пиво и лежать на матрасе, через месяц его переводишь обратно в работягу и все меняется мгновенно в его поведении в сторону подчинения. Китайцы очень специальные люди,созданные для жизни в определенном обществе с крайне специфическими кодами,но основа заложена еще в долеком прошлом отцами китайской нации, при чем крайне специальное сообщество не экспортируемое во вне Китая!
Maxim Egorov
Прочитал это гумно, которое выложили на эхе с какого то телеграм канала "Мы – это проект Baza, запущенный выходцами из Mash, Life и других СМИ. Это наш первый материал." Вот какими нужно быть оленями)) Вся страна на ушах теперь стоит)) Все эти эхи, дожди, знаки это просто сборище дэбилов и аудитория у них дэбильная.
Maxim Egorov
https://t.me/bazabazon
Александр Верный
Подписываюсь над словами ведущего о китайской крыше,все так и есть проверенно! И это не важно в какой стране!
Александр Верный
Подписываюсь над словами ведущего о китайской крыше,все так и есть проверенно! И это не важно в какой стране!
Александр Верный
Подписываюсь над словами ведущего о китайской крыше,все так и есть проверенно! И это не важно в какой стране!
winter mosquito
Здравствуй Влад. Прошу прощения за свои высказывания. 2ух летний запой. собачку дразнят она кусает того кто ближе. Немного о реинкарнации в библии. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. иисус и один один и тот же персонаж. если интересно сделаю выкладку.
Юрий Рыков
Потому что право в силе, значит сила сейчас у других.Выводы неприятные.
Vadim Galuzin
Ты дурак
Вихрь
дополнения к трактату не забываем: откр. 6:11 дан. 7:9:22; доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. 8:17 И он подошёл к тому месту, где я стоял, и когда он пришёл, я ужаснулся и пал на лице моё; и сказал он мне: "знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!" матф 19:28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. 1 корин. 6:2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? 2 Тимоф 2:12 если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречёмся, и Он отречётся от нас; https://allbible.info/bible/sinodal/2ti/2/#!prettyPhoto[iframes]/11/
Вихрь
Direktor Muzeya GULAGa nazval pogrebeniye Lenina «shagom vpered»
Иван Иванов
Экономическая ситуация в Туркменистане крайне хреновая , хлеб выдают по несколько кг в руки на месяц. Ячейки джихадистов конечно существуют и активно увеличиваются , куда еще молодежи идти если выезд из страны запрещен младше 40 лет а безработица тотальная. Эти ячейки ударят в тыл туркменской армии, афганцы разобьют ее, не имеющую боевого опыта, за пару недель. Потом "освобождение" "священной" Бухары и Самарканда
Иван Иванов
https://vk.com/wall-108437289_205582 Афганистан На Туркменистан!?
Константин Алланд
надо еще качество их швов проверить, уверен что бракоделы-скороделы
Константин Алланд
все было ясно и до мундиаля
Константин Алланд
тут еще момент надо знать что или кто эту силу дает
Andrej_Russan
Кандыба в своих книгах писал, за точность не ручаюсь, очень давно читал- Когда Геродот спросил –«что вы за народ?», Ему ответили –«мы люди с Киева». Так грек в своем понимании и записал «люди скиефа» . Отсюда и пошло –скифы…
Фомич
Что ж ты , буржуй, от братьев дверями да засовами отгородился? Они же все классово близкие. А как же дрючба народов? Не по советски поступаешь.Не по социалистически.
Фомич
Десятизарядный? А носить его в заплечном мешке ?
Фомич
Фомич ты идиот? с чего ты взял что я за бугром живу. Я в Агое живу, приезжай научу тебя обращаться и мозги промою я в войске состою, между прочим, нам атаман сказал что казак должен быть самодостаточен.
Фомич
Теория не хромает. Ни капитализма. Ни социализма пока не предвидится. В будущем победит социализм. Правда он будет разный везде. Где - то национал-социализм. А где и Сталинский вернётся. Вам какой лучше ? Мне ? Мне бы главное - без " братских народов ".
Arcadiy Y. Polyakov
Если бы ты и вправду был воином, ты бы не писал гадости людям. Воин до такого не опускается. А я уже не воин. Я обыватель - нищеброд ( ибо права на оружие не имею ) и мне можно. Хотя даже я стараюсь до этого не опускаться.
Canapsis
покорили? по солнечной системе даже не можем летать в течении месяца хотя бы с земли до марса. Космос еще миллиард лет можно покорять
Вит Ла
Почему отменили будущее?https://www.youtube.com/watch?v=xoUXGgO0Lj4
Алексей Огородников
Стоит
Рустем Бохани
тут еще момент надо знать что или кто эту силу дает
Fiksik Piksel
И это тож правда.
Олег Пилюгин
Более того Вам сообщу: "Древний" Китай - это и другой народ, и иное государство. Нынешнее население начали выращивать в 50-х годах ХХ-века.
Canapsis
Запустил обсуждение статьи про "Латышских стрелков" на КОНТе https://cont.ws/@opioupoi/1199595 Зарегайтесь там, поддержите дискуссию в комментах, просветите народ =)
Николай Толубаев
Стоит
Юрий Рыков
гкхм... а вот у меня вопрос: а не были ли сбиты два СУ-34?
сергей м.
Нее, так кенгуру назвали.
Роман Котов
Сам хотел спросить. Камлают? Брекзит? все дела.
Иван Грозный
Экономическая ситуация в Туркменистане крайне хреновая , хлеб выдают по несколько кг в руки на месяц. Ячейки джихадистов конечно существуют и активно увеличиваются , куда еще молодежи идти если выезд из страны запрещен младше 40 лет а безработица тотальная. Эти ячейки ударят в тыл туркменской армии, афганцы разобьют ее, не имеющую боевого опыта, за пару недель. Потом "освобождение" "священной" Бухары и Самарканда
Роман Котов
И это тож правда.
Роман Котов
Ну я бы не стал наш народ держать за идиотов. То что до них доходит реальная картина медленно это да. Но то что русские доверчивые - это вряд ли.
Роман Котов
Это понятно.
сергей м.
Посмотрим на тебя, когда ты в одних трусах будешь ночью труситься перед выбиваемой дверью. А твоя жена трясущимися руками будет пытаться звонить полицаям по телефону. Но они не приедут.
Иван Грозный
Почему только газ? а электричество, отопление , гор. воду?
Константин Алланд
Шото же - отвечу и тебе. Нет уже народа. Есть разобщенное население. Разные интересы и разные убеждения. Засовы? Так это только на ПЕРВЫЙ момент. Дальше они уже станут просто ловушкой для семьи. Я же четко написал о том, что ожидает "дарагих рассиян". Каждый сам за себя. Один Бог - против всех. Так что - продолжайте проклинать большевичков. Вы ещё зачеЧЕТЕ их во главе со Сталиным вернуть. Сидя в полуразрушенном зимнем подвале и доедая недожаренную крысу. отобранную у женщины. А чё ?! Выживает сильнейший. Так ведь по вашему . По буржуински.
Назиф Давлетшин
Джагфар тарихы. интересная информация про булгар, русских, сельджуков, говориться https://psv4.userapi.com/c5644/u23590322/docs/ea16deade8cc/Dzhagfar_Tarikhy_2.doc?extra=Y4xNn7EuK-FkExVOo7c1noDcfN8_kG4Ey0oOLuG28AhHtt_Vz7iapByxc29hdF3epOxE7jmkPH9HJTi8kuZkGb2uhwEoR_ryYf3MAAkvJLGdooJrIkX-NxvQneJ6QLNEfOeStSRxSUQAC-COSAGo
Рустем Бохани
Да уж, глина для игила(запрещённая в рф.) в больших кол-ах поставляется регулярно, взращивается....
Андерсен
Да уж, глина для игила(запрещённая в рф.) в больших кол-ах поставляется регулярно, взращивается....
Фомич
Шото же - отвечу и тебе. Нет уже народа. Есть разобщенное население. Разные интересы и разные убеждения. Засовы? Так это только на ПЕРВЫЙ момент. Дальше они уже станут просто ловушкой для семьи. Я же четко написал о том, что ожидает "дарагих рассиян". Каждый сам за себя. Один Бог - против всех. Так что - продолжайте проклинать большевичков. Вы ещё зачеЧЕТЕ их во главе со Сталиным вернуть. Сидя в полуразрушенном зимнем подвале и доедая недожаренную крысу. отобранную у женщины. А чё ?! Выживает сильнейший. Так ведь по вашему . По буржуински.
Фомич
Посмотрим на тебя, когда ты в одних трусах будешь ночью труситься перед выбиваемой дверью. А твоя жена трясущимися руками будет пытаться звонить полицаям по телефону. Но они не приедут.
Фомич
Если бы ты и вправду был воином, ты бы не писал гадости людям. Воин до такого не опускается. А я уже не воин. Я обыватель - нищеброд ( ибо права на оружие не имею ) и мне можно. Хотя даже я стараюсь до этого не опускаться.
Михалыч
...многоходовочка-комиссарская, /// "сторговать духовные скрепы у алллаха!"
Михалыч
Статья интересная, сделал закладку. ******************************************** ...в комментах - серпастый молоткасты "святогор" всю поляну заСР...л.
Михалыч
Ты, сверлилкин, от рождения... сельпо - "танцор/диско".
Arcadiy Y. Polyakov
а что за гадость я написал и кому? Во первых нет нужды оправдываться, ты идиот Фомич это факт, а не гадость. Проблема в тебе и в твоей голове. Ты сам сделал себя недостойным. Даже не система. Ты сам так решил. Быть рабом и ссать когда страшно. Интересно кто же должен выдать тебе право? Возьми его по праву рождения оно твоё! и защищай от других идиотов.
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