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Значимость истории - македонский прецедент
Значимость истории - македонский прецедент
22/01/2019 02:31
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Обсуждение
winter mosquito
Что естественно, то не безобразно... религиозное членовредительство. Сура 4, Ан-Ниса https://ru.quranacademy.org/quran/4:119 Хитан уязвление,унижение,причинение боли мальчикам в причинном месте в детском возрасте. http://www.otrok.ru/parent/listpar/mussex.htm https://studme.org/55113/bzhd/travmaticheskiy_stress_simptomy_osobennosti_protekaniya_pervaya_pomosch https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/sexual-sadism-disorder В совокупности с кровавыми жертвоприношениями животных. Курба́н-байра́м или 'Ид аль-адха И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом . Где животные, там и люди... Затем Иблис принял обличье повара и изобрёл употребление в пищу мяса животных (до этого, по Фирдоуси, люди питались только растительной пищей), став постепенно приучать к нему Зохака. На первый день он накормил его просто желтками, когда царю понравилась эта пища, приготовил дичь, затем барашка и на четвёртый день мясо быка. Зохак был доволен и предложил награду, но повар попросил лишь ненадолго прижаться к плечам Зохака, и тогда из них выросли две змеи. Зохак не знал, как избавиться от них, и тогда снова появился Ахриман, приняв уже обличье врача, и посоветовал кормить змей людским мозгом. примеры индивидов. Лукас, Генри Ли Чикатило, Андрей Романович http://moj-znak-zodiaka.ru/img/zodiak/saturn.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Timurid_Anthology_Zhertva.jpg/800px-Timurid_Anthology_Zhertva.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3-YjMkKtA0IORYxDmj3htyt7Q5DmmYmWEWmPigrjN-1kK_QSv http://sigils.ru/symbols/img/baphomet.jpg
Михалыч
Согласен с ведущим - не следует кормить бесов, даже малым вниманием! Внемлите - други. Результат приятно удивит вас.
Сергей Панченко
хе, муслим какой-то тебя "дизлайкнул", братан ))) представитель "самой мирной религии", ёп-тыть
Владимир Кутиков
скорее праздничный угар
Константин Алланд
Не знаю. У меня астрология доверия не вызывает. Есть люди, у которых дар к гаданию и не важно на чем они будут гадать, хоть по гуще, хоть по звёздам. Конкретный метод не влияет. Ну и эта красная луна... Опять... Ну теперь точно все изменится! Особенно на фоне локальных выступлений во второстепенной стране.
Иван Пермяк
У меня сразу ассоциации фильм про оборотней "Кровавая луна" (1996)
Иван Пермяк
Болгария считает македонцев болгарами и не признает их как отдельную нацию, Греция считает их славяноязычными греками, Албания хочет отхапать часть территории поддерживая местных албанцев которых треть населения страны, Сербия вроде считает их болгароязычными сербами.
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=dS1fd32pfpc Тут тоже не дремлют с философией народной на сессии Сбербанка........Вчера и сегодня опасно получать "высшее образование"
Герман Сажин
Не знаю. У меня астрология доверия не вызывает. Есть люди, у которых дар к гаданию и не важно на чем они будут гадать, хоть по гуще, хоть по звёздам. Конкретный метод не влияет. Ну и эта красная луна... Опять... Ну теперь точно все изменится! Особенно на фоне локальных выступлений во второстепенной стране.
Влад Шевченко
Ну на счёт того что израильтяне испугались С-300, думаю ВК не прав. Удары по территории Сирии после поставки С-300 уже наносились. 25 декабря отработали по району Дамаска. https://iz.ru/828464/2018-12-27/v-izraile-priznali-nanesenie-aviaudara-po-sirii
Аким Корибут
Славянство это глобальный проект Рима, такой же как и хримтианмтво. Правду от Брюсов вы не узнаете. Вот в записях, которые греки делали друг для друга, для дела можно что то найти.
Goo Gl
господин Владислав уже высказывался на эту тему - указал на то , что Орбини ошибался и заблуждался .
Goo Gl
Почему тогда ошибался?
Константин Алланд
Мое личное мнение, без претензии на истину, такое. Астрология - точная наука, проверенная тысячелетиями. Но не та, что ширпотреб для всех, а та, что в шастрах на санскрите и передается с ключами от учителя к ученику.
Maxim Egorov
Абэ прилетел за островами. Подпишет какую то там бумажку, которая уже 70 лет как никому не нужна и заберёт острова. Это по круче чем когда русские платят чеченцам за газ. Имеют рфию куда хотят и как хотят, со всех сторон. https://www.youtube.com/watch?v=1eOZB0S1kxo
Рустем Бохани
Да Рустем?
SmileyInTheGameWorl d
Зачем нам эта Македония ? Русский народ утратил свою культуру, территорию ,государственность и вымирает по 200 000 в год. Русским в будущее надо смотреть и искать путь к возрождению. Русская интеллигенция в 1917 году проболтала Россию и сейчас говорят о готах, о македонцах , о чём угодно,лишь бы в сторону народ увести...
Аким Корибут
Видимо , потому что не читал великих книг Владислава и не догадывался , что славяне - это сословие .
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=dS1fd32pfpc Тут тоже не дремлют с философией народной на сессии Сбербанка........Вчера и сегодня опасно получать "высшее образование"
Goo Gl
Этот Мавров был хритианский монах, а хрюспм верить нельзя. Если бытон написал, что готы не славяне, и пошёл против линии партии, мы бы не только книги не увидели, вообще бы не узнали, что Маврик существовал. Возможно он действительно перестал существовать
Андерсен
Вожди с президентами в этот список никак не входят? Здесь явно на пропаганду чью-то обрядов всё заточено левитско-шумерскую.
Андерсен
Да Рустем?
Андерсен
Вожди с президентами в этот список никак не входят? Здесь явно на пропаганду чью-то обрядов всё заточено левитско-шумерскую.
Андерсен
Да Рустем?
Андерсен
Вожди с президентами в этот список никак не входят? Здесь явно на пропаганду чью-то обрядов всё заточено левитско-шумерскую.
Андерсен
Да Рустем?
Андерсен
Вожди с президентами в этот список никак не входят? Здесь явно на пропаганду чью-то обрядов всё заточено левитско-шумерскую.
Андерсен
Да Рустем?
Фомич
Дайте ссылку на фото этих "одержимых". Я там - второй слева.В третьем ряду, Рядом с портретом Сталина. Со стороны посмотреть интересно. Мне почему-то кааатся, что корёжит именно здешних бандеровцев. :0)
Фомич
Фомич
Вот ссылка на ролик с "одержимыми". Если уж никто не скинул другую. https://youtu.be/npNRX22W0FY Вы только посмотрите на эти злобно выпученные глаза большевичков зомбированных зиккуратом! Ужос! Там и красные знамёна. И Сталин. Вы их собрались убивать или за полярный круг ссылать ?
Иван Помидоров
Льстишь.
Вихрь
Подожди. Этот " хер " ещё прислонит тебя к стенке.
Konstantin Zh
Дорогой Владислав, по горячим следам, по поводу "не метать бисер перед свиньями". Может быть, забаните свирипулькиноподобных, вместе со всеми его клонами? Здесь маленькая площадка, где единомышленники оставляют короткие замечания или интересные, на их взгляд, ссылки. Мало места для обсуждений, и тем более, не должно быть даже уголка для всяких социалистических дурачков. Их простынями уже весь форум забит, устанешь проматывать этот бред. Высказался за Сталина, совок и социализм? Сразу досвидание, пусть плюрализЬм в другом месте ищут. У нас уже всё сказано по этому поводу десятки раз. Если человек не понял - значит это явный враг. Жмите бан нещадно, не стесняйтесь.
Вихрь
Кто что-то может сказать о этом сайтеhttps://www.as-gard.com/Вас и здесь жёстко обманули, ребята! Представляю вашему вниманию самую изощрённую тюрьму во Вселенной: Ваше тело! и форуме http://2112.forumgrad.com ?
Maxim Egorov
Боюсь, что всех ольгинских не перебанишь. Пока РФия существует придётся жить бок о бок с убоганькими. Придётся терпеть этот бред про коммунизм и прочее, пока эта антироссия не развалится.
Вихрь
Тут быстрее от реальной истории пытаются отвести и увести со словами "о чём угодно". И дописывать текст нужно было сразу.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=1TG-Br-5cPw сказка станет былью?
Maxim Egorov
Кто тебе убогому, совок предлагал? Когда? Кстати - а что предлагаешь вместо совка ты? Нигде ничего ни разу. Какие - то абстракции про государство в интересах русского народа. А народ - он разный.
Андерсен
думаю не все еще потеряно. скажу даже боль стала сказочной для многих
Рустем Бохани
думаю не все еще потеряно. скажу даже боль стала сказочной для многих
Vova Boba
Андерсен
чуркиным всегда кацц ца.
Maxim Egorov
1. От места столкновения Су-34 до Японии вполне себе приличное расстояние. 2. В Ту-22М3 пилотов нет вообще. Пилоты - гражданское понятие. 3. Все аварии и катастрофы в авиации не вызывают удивления, уровень подготовки лётного состава в РФ на уровне городской канализации, а степень изношенности техники наоборот зашкаливает. После 2014 года летать стали больше, а ресурса авиатехники становится чем дальше - тем меньше. В конце концов, возможно уровень лётной подготовки более ли менее подтянут, только к тому моменту летать будет уже неначем. 4. В качестве знаковых событий, эти катастрофы рассматривать можно и должно, но искать какие-то происки думаю смысла нет. Вы просто не представляете себе как всё хреново в авиации на сегодняшний день(((((. Когда начинают говорить про поднимание с колен, меня за малым не накрывает истерический ржач((.
Леонид Стгромов
Любопытно было бы взглянуть на твои глаза. А пока - засучивай рукавами и берись за дело - карай большевичков. Сразу , после обхода и начинай.
Николай Толубаев
Этот Мавров был хритианский монах, а хрюспм верить нельзя. Если бытон написал, что готы не славяне, и пошёл против линии партии, мы бы не только книги не увидели, вообще бы не узнали, что Маврик существовал. Возможно он действительно перестал существовать
Николай Толубаев
Славянство это глобальный проект Рима, такой же как и хримтианмтво. Правду от Брюсов вы не узнаете. Вот в записях, которые греки делали друг для друга, для дела можно что то найти.
Роман Котов
Да." В совке никто ничего не делал". Слушай.... Такой агитации за СССР даже я не смог выдумать!!! Ничего не делать и жить ... Многие поведутся. Надо запомнить В СССР никто не работал , текли молочные реки и квартиры бесплатно. Слушай... Я и сам снова в совок захотел! Правда - правда!
Влад Шевченко
Тут скорее не происки врага, а плохой знак. Есть ощущение, что после передачи островов люди наконец то поймут кто ими правит. Даже если эта будет очень удачная сделка, то всё равно людям они это объяснить не смогут ну никак. Последнее время всё больше кажется, что такие странные катастрофы каким то образом делает сам народ. Все завелись как узнали о передачи островов, вот и самолёты стали падать.
Maxim Egorov
Тут скорее не происки врага, а плохой знак. Есть ощущение, что после передачи островов люди наконец то поймут кто ими правит. Даже если эта будет очень удачная сделка, то всё равно людям они это объяснить не смогут ну никак. Последнее время всё больше кажется, что такие странные катастрофы каким то образом делает сам народ. Все завелись как узнали о передачи островов, вот и самолёты стали падать.
Влад Шевченко
К сожалению, хочу Вас разочаровать, с любителями вила и йоськи, нам придётся жить ещё долго. Если Вы собираетесь всех их загнать в лагеря, или расстрелять, то чем Вы будете отличаться от сралина? Нравится нам это, или не нравится, но увы, их придётся перевоспитывать. Или, в стране вообще не должно быть единого подхода к общественному строю: в одном городе - капитализмо-социализм, в другом "коммунизо-рабовладение", в третьем анархия. А с вариантом прокрустова ложа остаётся только одно, или сталинистов в лагеря, или на гильотину...
Влад Шевченко
ИХ НАДО КУДА-ТО ДЕВАТЬ.
Леонид Стгромов
Метко
Леонид Стгромов
Бац - бац ...И мимо.
Влад Шевченко
Согласен, но если даже острова не отдадут, а наращивать лётную подготовку (или будут поддерживать на нынешнем уровне) не прекратят, то уровень аварийности не просто не снизится, а даже пойдёт вверх. Забота об аварийности в авиации, как это не прискорбно, долговременное дело, его можно упустить лет на 20, а потом расхлёбывать лет 40((.
Вихрь
Ну если бы во всех играл так гуманизмЪ, то и войн бы никаких не было. И яблока раздора также не было.
Вихрь
Ну если бы во всех играл так гуманизмЪ, то и войн бы никаких не было.
Влад Шевченко
Кучка эмигрантов и бандеровцев решает судьбу русских... Вот умора!
Влад Шевченко
Я тебе ничего не предлагаю. От слова " совсем".
Влад Шевченко
Бандеровцев здесь большинство. Они одержимы бесами. У них стеклянный взгляд. Они хотят убивать. Хорошо , что они в большинстве из диванныхспортсменов. О них поёт Алиса:https://youtu.be/D4g362uB1Kw Василий Фомич Свирлипулькин
Сергей Кузнецов
Фомич
ЛУчше тебе не видеть мои глаза, сгоришь, сделаем - но так что ты и не поймешь что с тобой произошло, просто уйдешь в историю как темная позорная страница нашей страны, это самое страшное.
Фомич
Подожди. Этот " хер " ещё прислонит тебя к стенке.
Фомич
Я тебе ничего не предлагаю. От слова " совсем".
Фомич
Бандеровцев здесь большинство. Они одержимы бесами. У них стеклянный взгляд. Они хотят убивать. Хорошо , что они в большинстве из диванныхспортсменов. О них поёт Алиса:https://youtu.be/D4g362uB1Kw Василий Фомич Свирлипулькин
Фомич
Льстишь.
Фомич
Бац - бац ...И мимо.
Фомич
Если бы здесь были настоящие русские, они бы понимали, что народ носит портреты Сталина вовсе не для того, чтоб он и вправду вернулся. " Я купила это платье чтобы купить а не носить". Просто , у эмигрантов давно выветрился русский дух. А у бандер его никогда и не было. А потому они и несут пургу про " сталинистов" и " стеклянные глаза ". Что уже просто смешно. Ещё вот Мальцев есть такой . Он находится далеко от РФ . Оперирует общими понятиями. Так же как и АРИ. Правда АРИ нас " ватниками" не обзывает. А ЭТО людям давно уже неинтересно. Ещё с девяностых. Поначалу казалось, что здесь собрались интеллектуалы. Сейчас понятно , что собрались озлобленные люди, у которых руки коротки что - то реально сделать. https://youtu.be/D4g362uB1Kw Василий Фомич Свирлипулькин
Фомич
Интересно - верит ли АРИ , что несущие портреты Сталина реально мечтают о его возвращении?
Serge Rakitin
Кстати, про аварийность. Я в своё время изучал вопрос аварийности в советских ВВС накануне войны - там за год в авиационных происшествия терялась чуть не половина актуального авиапарка. Да и в годы ВОВ процентов 40% потерь - из-за ошибок пилотов и отказа техники.
Рустем Бохани
скорее праздничный угар
Serge Rakitin
Любопытно, что у сербов и македонцев сестра жены - свастика, а дочь сестры жены - свастичина.
Рустем Бохани
Немного заумно , но с заявкой на многозначность.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=otgxoeqr1RM
Фомич
Немного заумно , но с заявкой на многозначность.
Рустем Бохани
сказал бы проще но это будет грубо
Михалыч
Александр Ялюбимый
За открытие внефизической связи между физически изолированными обезьянами, надо давать Нобелевку.
Aldan
Само собой.
Константин Алланд
Za schёt metafiziki Солнце всем же светит..............
сергей м.
Штрафовать за хвальбу совка и коммунизма и социально понижать. Сразу заткнуться.
сергей м.
Да. Лучше вам сразу " заткнутЬся". И бояться Фомичей - нищебродов. Пральна - бойся.
Фомич
И то правда! Война гражданская не закончена. Так вот почему здесь постоянно мусолят СССР! Вот прочитал: Людмила М Nameless One20 часов назад Психопат, а чего не истеришь - "Бей красных!" ??? Ответить Источник: http://rusnext.ru/recent_opinions/1548076765#mc-container
Nikolay Berezin
Ох уж эта «правда» войны! Мы, шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона, — осталось уже только трое, — собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, — даже один бой, один случай, переход — все помнили по-разному.
Nikolay Berezin
это письма Астафьева..не совсем в тему, но прочитать стоит
Вихрь
Да, принцип тот же.
сергей м.
Все, что НЕ делается - к лучшему. ;)
Вихрь
За счёт метафизики.
Вихрь
Za schёt metafiziki Солнце всем же светит..............
Вихрь
Кому ?
Алексей Огородников
это есть современная журналистика на поприще.
Фомич
Кучка эмигрантов и бандеровцев решает судьбу русских... Вот умора!
Фомич
"Фомичи же нищеброды" Так - уже горячее! Давай дальше - про босяков и прочее. Гони камрад ! Распахни нутро. Не душу ... У таких как ты , её от рождения нет. И снова нищеброды загонят вас в стойло или выметут за бугор. Ну, или на баржи и ... В Чёрное море - купаться. Таки сами нарываетесь своими угрозами. А народ - то ЧИТАЕТ и на ус МОТАЕТ. Без обид. Мы в этом уже не участвуем. Мы - диванные войска.
Фомич
"Сразу заткнутЬся". Это ты верно заметил. Лучше тебе сразу заткнутЬся.
Фомич
Да. Лучше вам сразу " заткнутЬся". И бояться Фомичей - нищебродов. Пральна - бойся.
Фомич
Кто тебе убогому, совок предлагал? Когда? Кстати - а что предлагаешь вместо совка ты? Нигде ничего ни разу. Какие - то абстракции про государство в интересах русского народа. А народ - он разный.
Фомич
Да." В совке никто ничего не делал". Слушай.... Такой агитации за СССР даже я не смог выдумать!!! Ничего не делать и жить ... Многие поведутся. Надо запомнить В СССР никто не работал , текли молочные реки и квартиры бесплатно. Слушай... Я и сам снова в совок захотел! Правда - правда!
Serge Rakitin
С танками Красная Армия ещё в 1941-м сильно обожглась. Благодаря "гениям" типа Тухачевского, предполагалось "громить врага могучим танковым ударом". Немцы же воевали комплексно: пехота, мотопехота, ПТО, средняя артиллерия, гаубицы крупного калибра, наконец, танки и авиация - как единое целое. В итоге в первые же дни войны именно немецкая пехота пожгла неимоверное количество легких советских танков типа Т-26 и БТ, брошенных в бой без какого-либо пехотного и артиллерийского прикрытия - потери превысили 10 тысяч единиц, больше, чем на тот момент было танков во всех остальных армия мира вместе взятых. По факту за 10 дней было потеряно почти всё, что создавалось на русской крови в течение 10 лет сталинской индустриализации...
Фомич
Кому ?
Вихрь
гиркинду своему.
Вит Ла
Фома .а как ты думаешь ,несущие портреты И Джугашвили в самом деле мечтают о его возрождении ? Мне сдается , что настоящих буйных мало ...
Вихрь
Бес одержимый манией величия? Это что-то новенькое.
Вит Ла
Ох уж эта «правда» войны! Мы, шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона, — осталось уже только трое, — собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, — даже один бой, один случай, переход — все помнили по-разному.
Серёга Ларюшкин
это есть современная журналистика на поприще.
Maxim Egorov
Мне кажется, что кремль пытался нагнетать обстановку. Самое главное событие это переговоры с японцами. Тут посмотрел 60мин. по этому поводу и такое ощущение, что они там в кремле передерутся скоро из-за договора с Японией. Видимо кто-то там получит ништяки, а кого то из кремлёвских опрокинут.
Иван Иванов
Весь интерсовок на камчатку или сахалин пусть попробуют за пятилетку доказать что социализм панацея,,,А так должно быть как у арабов Манархический социализм...
Андерсен
Вроде всё нормально-вроде всё пучком: <iframe frameborder="0" style="border:none;width:600px;height:100px;" width="600" height="100" src="https://music.yandex.ru/iframe/#track/3589033/386246/">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/386246/track/3589033'>Награбленное грабь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41122'>Монгол Шуудан</a> на Яндекс.Музыке</iframe>
Леонид Стгромов
ЛУчше тебе не видеть мои глаза, сгоришь, сделаем - но так что ты и не поймешь что с тобой произошло, просто уйдешь в историю как темная позорная страница нашей страны, это самое страшное.
Леонид Стгромов
Ваши слова пусты))
Андерсен
Это капля в море.
Влад Шевченко
Прикол, наберите в поисковике "удмурт банкетный")))) Кстати, по запросу просто "удмурт" результат тоже вполне интересный, особенно в картинках.
Canapsis
За неделю порешали, могут когда захотят))) С - стабильность (повышения цен)
Андерсен
А как такое может быть, у нас луна без лишних красок, а у остальных прям как в бокал красного плеснули?
БМП механик
..."свирлилкин" - мерзкий глумливый тип, полный дурак и хамло. Наивно полагает, дескать - омская прописка его несокрушимая броня. Знал-бы васютка, какие жернова себе схлопотал... залюбуешься!
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