Зачем нам нужна правда?

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29/01/2019 01:18
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Обсуждение
Степан Степанов
Елисей, выпалив все патроны, в отчаянии опустился на лед возле убитой им утельги и, положив бесполезный теперь уже "ремингтон" рядом, закрыл лицо руками. Несколько минут он сидел так, раскачиваясь и тихонько охая. Потом поднялся. Прерывисто вздыхая, до боли напрягая зрение, стал всматриваться в бескрайнюю снежную сумеречную муть. Ветер свирепо рвал на нем одежду, леденил лицо, шею, перехватывал дыхание. Колкий снег сек щеки. Сколько ни смотрел Елисей вдаль, ничего не увидел. Молочно-серый сумрак кругом, грохот ломающихся, стиснутых непогодой льдов и тоскливый, берущий за душу вой ветра. Под ногами - льдина, вздрагивающая от ударов о соседние, зыбкая, словно палуба парусника в шторм. У ног - утельга. Ее уже стало заносить снегом..... У Елисея не было ни дров, ни спичек, ни хлеба... "Велик ли обломок?" Чтобы проверить, он сделал несколько шагов в одну сторону, в другую, третью. По краям то полая, черная, как смола, вода, то мелкое ледяное крошево. Он понял: остался на маленьком пятачке среди беснующегося моря. Делать нечего. Если до утра обломок уцелеет, с рассветом можно будет перебраться на льдину побольше. А теперь уже никуда ни шагу не сделаешь: совсем стемнело. Елисей сунул за пазуху рукавицы, приложил ладони рупором ко рту и стал кричать, поворачиваясь во все стороны. Может быть, зверобои все же недалеко, ищут его, помня святое правило: "Сам погибай, а товарища выручай!"
Arcadiy Y. Polyakov
Встретишь приличного, воспитаного человека, пообщаешься - или еврей или немец. ;)
Степан Степанов
Твою больную мамашу еб@ли гурбой обкуренные цыгане на спине твоего отца, а потом из этого пустячка появился ты вместе с застрявшим гандоном - сын полка. Твоя мать выссала тебя на колхозной грядке между прополкой и сбором колорадских жуков. Она даже не заметила такого пустячка, пока ты не заскулил в ботве и была сильно удивлена, когда тебя отдрессировали на букваре
Иван Пермяк
18 августа 1941 года в панике отступающие из Украины советские войска, пытаясь остановить продвижение немцев на Восток, невзирая на опасность для мирного населения и возможные многотысячные жертвы взорвали плотину украинской электростанции ДнепроГЭС, под Запорожьем. В результате взрыва большевиками плотины ДнепроГЭСа, от образовавшейся гигантской днепровской волны, погибло от 75 до 100 000 гражданских жителей и около 20 000 красноармейцев, забытых командованием и неэвакуированных.
Рустем Бохани
ну какие ресурсы военные у финнов были? на долгую войну они не расчитывали. все хотели и сесть и съесть
Вихрь
Ты забыл принадлежность общества указать - чьих будут.
Серёга Ларюшкин
Ловкий ты какой.
Maxim Egorov
Блин, как теперь развидеть, что я увидел)) Просто истинный, ИСТИННЫЙ коммунизоид!
Андерсен
Вы чего тут в две руки угараете? Архивариус НКВД? Кстати про камеди-клаб верно подметил- не те в войну поживали и размножались после войны во время голода опять же спланированного НКВД. - Это такая власть, она любого нагнёт адъютанта или генерала.
Goo GI
Прежде чем нести , как вы говорите , чушь , прочитали бы про промышленность Ленинграда .
Андерсен
у параши минимум.
Андерсен
Опоздавших семиклассников заставили сидеть в противогазах
Goo GI
Чистая математика . Грузить по максимуму и не важно , что транспортируется .
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . Многие воспринимает лед на озере зимой за асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., поверх льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим .
БМП механик
https://www.youtube.com/watch?v=b8rIS4Y-bNU
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей .
БМП механик
https://www.youtube.com/watch?v=WW7bXvrBQrs В продолжение темы - " Отцы и детки "
Андерсен
Это на уроке НВП было, а по новой Безопасность жизнедеятельности
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом.
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Goo GI
не пускают новый коммент , тут вотрусь . Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Goo GI
Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Андерсен
85 лет назад потерпел крушение советский стратостат «Осоавиахим-1», в создание которого было вложено много сил и денег. 30 января 1934 года шар обновил мировой рекорд, поднявшись на небывалую высоту 22 км, но через несколько часов рухнул на землю из-за обледенения оболочки. Лучшие стратонавты СССР погибли. Похоронив героев, страна приступила к созданию нового аппарата.
БМП механик
Да с него как с гуся вода, чурка тёсаная. Не души не совести ни сердца.
Андерсен
Решили продолжить больницами и клиниками, глядя на адреса эл.почты.
Александр Макогонов
нахуй это надо?
Андерсен
удаляй пост.
Александр Верный
Александр Верный *********************** "Вина большевиков за гибель людей в блокаду безусловна, но не не думаю,что шел сознательный убой..." Не согласен! Отнять жизнь у Русского народа любым способом - главная задача коммуниста. По сей день у "наших" безголовых пол/потовцев руки развязаны. .
БМП механик
Александр Верный *********************** "Вина большевиков за гибель людей в блокаду безусловна, но не не думаю,что шел сознательный убой..." Не согласен! Отнять жизнь у Русского народа любым способом - главная задача коммуниста. По сей день у "наших" безголовых пол/потовцев руки развязаны. .
Степан Степанов
Чухонец, а норвеги и англичашки тебя за своего считают?
Вит Ла
Статистика показала провал курса на импортозамещение в России -- http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/371727-statistika-pokazala-proval-kursa-na-importozameshchenie-v-rossii
Роман Котов
Скажут :бандеровское вранье. Там штамповка в голове стоит.Штампует.
Walknut 59
Послушайте Купцова о блокаде/только на документы ссылается/...ОКУЕЕТЕ
Степан Степанов
Давайте начнем с того - кто устроил эту блокаду? Национал-социалисты или интернационал-социалисты? Кто устроил разгром 1941-1942-1943 годов? Фашисты виноваты конечно же, но не кремлевские товарищи во главе с усатым сралиным, бездарно управлявшими армией и экономикой. Устроили голодомор и празднуют его окончание. Да всю жизнь большевики людей через голод ломали и через голод воспитывали в духе преданности лененнизме. А теперь радуются. Если скорбеть по замученным людям не хотят, то хоть бы молчали уже в сторонке, как не имеющие отношение к этой трагедии и этому преступлению, но стране нужен праздник, нужна плесень той победы, старые, из людоедского прошлого достижения. Людоедского- потому что в блокадном ленинграде один советский человек кушал другого советского человека и даже стенд в музее блокады был теме людоедства посвящен, но об этом как-то не удобно говорить и стенд закрыли. И-да, сегодня тракторами продукты питания давят и снова радуются. Есть сыр с плесенью, а это победа с плесенью между ног киселевых-скабеевых
Вит Ла
Не последнюю роль сыграла коммуняцкая бестолковость , решение любого вопроса с окуенными издержками .Просто не очень понятна тема эвакуации населения с осажденного Ленинграда .Вермахт из Сталинградского кольца пытался самолетами народ вывозить .
Степан Степанов
Спокойнее, мой друг! Зачем такие эмоциональные "простыни" текстов. Посыл правильный, но отвратительно изложение. Привет из Ингрии. Видите кораблик, он плывет обратно - из СПб в Ниенштадт.
Вит Ла
Не задумаются , коммунизм это не осознанный выбор - это вирус .
Иван Помидоров
В том то и дело. Что считают своими вплоть до Вологды
Sergey Matveev
Спокойнее, мой друг! Зачем такие эмоциональные "простыни" текстов. Посыл правильный, но отвратительно изложение. Привет из Ингрии. Видите кораблик, он плывет обратно - из СПб в Ниенштадт.
Sergey Matveev
думаю у нас разные понятия о воспитании и образовании, среди евреев таковых не встречал, да и с немцами особо знаком не был... У меня другой опыт и тех и других потри и видишь под наносными наслоениями сынов русского народа, правда забывших кто они, откуда и кем были их предки...
Степан Степанов
Скорее всего там на ветке работали игиги. Авды в таких делах - утечка информации. Чужие на такой линии могли оказаться в одном случае. В стене по всей магистрали тоннеля.
Владимир Павловский
Приговор Нюрнбергского Международного военного трибунала никогда не был опубликован полностью. Ни в СССР, ни в современной России. Одна из причин как раз снятие с Германской стороны обвинений в блокаде Ленинграда. Были, разумеется, и иные причины.
Arcadiy Y. Polyakov
думаю у нас разные понятия о воспитании и образовании, среди евреев таковых не встречал, да и с немцами особо знаком не был... У меня другой опыт и тех и других потри и видишь под наносными наслоениями сынов русского народа, правда забывших кто они, откуда и кем были их предки...
Fyodor Morozov
Красный - был, бандитский - был, остался мусульманский, но это скорее на Югах, где размножаться комфортно, не по всей территории, если эта территория к тому времени вообще единой останется.
Aldan
повторение событий с януковичем
Sergey Matveev
Уже наблюдаем эти ценности . Если есть рвение, окажи им поддержку своим многолетним опытом.
Sergey Matveev
Вы плохо знаете реальную обстановку.
Влад Шевченко
На сколько я понял самолёт пассажирский. Туда контейнер не перегрузить. Кстати в транспортный самолёт контейнеры грузить тоже нельзя, по документам. Но на практике грузят.
Степан Степанов
Это ты погорячился , ты что темнокожих шведов не видел и не в теме Брейвика ?
Vadim Galuzin
В том то и дело. Что считают своими вплоть до Вологды
Степан Степанов
Видимо в этой сраке тоже устроили гниль и порчу на сша пытались наводить, а сейчас следы заметают. Эвакуация
Fyodor Morozov
Вы плохо знаете реальную обстановку.
Вит Ла
Это ты погорячился , ты что темнокожих шведов не видел и не в теме Брейвика ?
Sergey Matveev
Слава богу ,понимаете, что к чему и где.
Arcadiy Y. Polyakov
Нет никакой ненависти, ненависть как я понимаю это эмоция, а она разрушает, почему я сам себя должен разрушать? Убивать надо без эмоций, как в СС. Кстати заповедь не убий, нам иудеи почему-то навязывают, а когда им надо чтобы мы убивали немцев или своих собратьев выясняется что убивать можно...
Sergey Matveev
Да забъёт, ещё не время. Как отдыхалось в тельавиве? Давно тебя не было здесь с умными речами.
Vadim Galuzin
Всё, что вы озвучили. Три в одном. Наиглавнейшей, это конечно артефакты допотопных цивилизаций, позволяющие держать в покорности подконтрольное население.
Рустем Бохани
повторение событий с януковичем
Сергей Вишняков
А общество которое бумажки выписывает и выписывало, оно себя никак к русскому обществу не причисляло никогда, наверное так было удобно бороться с властью в кабинетах. за свои слова отвечаю.
Константин Алланд
Шумерская федерация собирает трофеи
Константин Алланд
неплохо было бы ссылки там какие или ещё чего. ну на документы и т.п. типо для ознакомления не поверившим в это дело.
Константин Алланд
Бьярмией правил внук Одина, конунг Сваверлам
Serge Rakitin
финны кстати тоже не горели желанием занимать город.хотя фюрер предлагал им
Serge Rakitin
А как может быть по другому, город предназначен только для мирной жизни, в военное время каменный мешок для мирных жителей.
Иван Пермяк
"Антигитлеровская коалиция" тоже совершила кучу военных преступлений. Взять только ковровые бомбардировки выжигающие все живое, убийства и изгнания миллионов немцев из Восточной Европы после 2 мировой войны. Уничтожение немецких военнопленных в "лагерях смерти" Эйзенхауэра. В 1945 начат "План Моргентау" как попытка стереть Германию с лица земли. Только в 1947 году из-за начала "холодной войны" союзники начали возрождать германскую экономику готовя к новой битве с русскими. Был принят "План Маршалла" И это только в отношении одной Германии
Иван Пермяк
"Антигитлеровская коалиция" тоже совершила кучу военных преступлений, уж не им строить из себя ангелов и судей. Взять только ковровые бомбардировки выжигающие все живое, убийства и изгнания миллионов немцев из Восточной Европы после 2 мировой войны. Уничтожение немецких военнопленных в "лагерях смерти" Эйзенхауэра. В 1945 начат "План Моргентау" как попытка стереть Германию с лица земли. Только в 1947 году из-за начала "холодной войны" союзники начали возрождать германскую экономику готовя к новой битве с русскими. Был принят "План Маршалла" И это только в отношении одной Германии. Про остальное молчу.
Рустем Бохани
финны кстати тоже не горели желанием занимать город.хотя фюрер предлагал им
Рустем Бохани
С финнами ситуация неоднозначная. В войну они вступили по факту не столько как немецкий сателлит типа Румынии или Венгрии, а как третий игрок, имевший претензии к СССР по итогам Зимней войны 1939-40 гг., но не имевший претензий к англосаксам. В силу этого США так и не объявили войну Финляндии и не бомбили её территорию, излишнее рвение под Ленинградом вполне могло изменить ситуацию и было не на руку финнам.
Влад Шевченко
Приветствую Влад. Поколение не то, поэтому приходиться и в будущем тоже, дефрагментировать мозги.
Serge Rakitin
у них и не было ресурсов для этого
Рустем Бохани
у них и не было ресурсов для этого
Андерсен
Нет, вы не швед. По-шведски было бы Андерсон. а Андерсен это датская фамилия.
Андерсен
Я на Чёрном море живу, море Чёрное оно же Русское, зачем мне отдыхать в Израиле? Да и доходов у меня таких нет...
Serge Rakitin
ну какие ресурсы военные у финнов были? на долгую войну они не расчитывали. все хотели как говорят в народе и сесть и съесть
Андерсен
"не не думаю,что шел сознательный убой, просто жители оказались расходным материалом" - А вам думать никто не предлагает. Вам предложили ознакомиться и задуматься, безликому существу.
Андерсен
Вы и не думайте,Вам не зачем!
Андерсен
Скорее всего там на ветке работали игиги. Авды в таких делах - утечка информации. Чужие на такой линии могли оказаться в одном случае. В стене по всей магистрали тоннеля.
Андерсен
Скорее всего там на ветке работали игиги. Авды в таких делах - утечка информации. Чужие на такой линии могли оказаться в одном случае. В стене по всей магистрали тоннеля.
Serge Rakitin
Кстати, по Венесуэле При всей парадоксальности, и Чавес, и Мадуро вполне устраивали США (как вполне устраивали большевики в 1917-45 гг.): они довели некогда одну из самых богатых стран Ю. Америки до ручки (сами устранив конкурента), нефть продают в США с огромным дисконтом к рынку, импортируют американские товары, берут кредиты у американских банков под конские проценты. Что ещё нужно для счастья? А тут Трамп опять всё испортил...
Serge Rakitin
Кстати, по Венесуэле При всей парадоксальности, и Чавес, и Мадуро вполне устраивали США (как вполне устраивали большевики в 1917-45 гг.): они довели некогда одну из самых богатых стран Ю. Америки до ручки (сами устранив конкурента), нефть продают в США с огромным дисконтом к рынку, импортируют американские товары, берут кредиты у американских банков под конские проценты. Что ещё нужно для счастья? А тут Трамп опять всё испортил...
Рустем Бохани
ну какие ресурсы военные у финнов были? на долгую войну они не расчитывали. все хотели как говорят в народе и сесть и съесть
Fiksik Piksel
Задороновщина и подгоняет слова под свои хотелки. Велес это не бог всевышний, это древнейший тотем - Велес, Волос, Медведь, Бык. Некоторые считают, что это финоугорский тотем, другие, что фракийский. А у него Велес это ближневосточный Ваал, Бал. Вообще не знает скифских богов. Когда оцениваете адекватность интерпретаторов истории, смотрите, что говорят про славян. В общем бред полный - типа украинцы выкопали чёрное море.
Vadim Galuzin
Архивы по ВОВ откройте пожалуйста. Чего правду скрываете?. Только тогда можем конкретно обвинять немцев.
Алексей Огородников
В Ижевске тоже подобное сегодня было.
Войдан Рагдай
Задороновщина и подгоняет слова под свои хотелки. Велес это не бог всевышний, это древнейший тотем - Велес, Волос, Медведь, Бык. Некоторые считают, что это финоугорский тотем, другие, что фракийский. А у него Велес это ближневосточный Ваал, Бал. Вообще не знает скифских богов. Когда оцениваете адекватность интерпретаторов истории, смотрите, что говорят про славян. В общем бред полный - типа украинцы выкопали чёрное море.
Степан Степанов
Удаляют, но твою самку-мамку дрючили обкуренные цыгане на спине твоего импотента отца. Твоя мать выссала тебя на грядке,когда окучивали картофель и с жуками колорадскими боролась, не зли меня, гандон
Константин Алланд
Повсеместно подобное. У нас на прошлой неделе было.
Шерин Дана
В Ижевске тоже подобное сегодня было.
Андерсен
По существу, по факту они русские. Можно сколько угодно кидаться в них яйками, но это не спасет ситуацию. Каждый, чьи предки русские должны сделать свой выбор. Сделают неправильный выбор, - не будет России. По факту Россия итак не нужна большинству. Приходит аналогия. Материнская жилплощадь нужна, а сама мать? Да нами манипулируют некие силы, но раз позволяем собой манипулировать, то извини виновны сами в своей массе и каждый по отдельности. Говорить я правильный, а они неправильные, - это детский сад. "Выписать их из общей квартиры", то есть отделить от народу возможностей у нас нету. Имеем ли на это право перед Высшими Силами?
Рустем Бохани
Не чаще любого другого народа. Только фокус все время на них наводят. Вообще я не столько , там прямо уж, "за евреев", просто неприятен вот такой вот провинциальный безграмотный антисемитизм. Он часто еще идет параллельно с женоненавистничеством, что вообще гомосятина, в моем представлении, уж простите...
Андерсен
Уже наблюдаем эти ценности . Если есть рвение, окажи им поддержку своим многолетним опытом.
Степан Степанов
Да йух на них- карма за Сирию и гнилушка какая-то оказалась: копейку или газэл напомнила, стойки выдержали , а перед крыльями отвалилась пися с летунами
Александр Верный
А как может быть по другому, город предназначен только для мирной жизни, в военное время каменный мешок для мирных жителей.
Arcadiy Y. Polyakov
что б отдыхать в израиле достаточно иметь не доход а родню там))))
Андерсен
вы стрелки адресации видите?
Иван Грозный
Согласен замете , что голод уже был в 1919...1921 гг., тогда никаких немцев под Петербургом не было , большевички постарались дезорганизовав снабжения при помощи своих экспериментов с "научным коммунизмом". Вообще в Питере рационально проживание 2..2,5 миллионов человек. Промышленность нерентабельна из-за высоких расходов на энергию (длительный зимний период), высокая смертность из-за хронических заболеваний (пневмония, астма, туберкулез).
Иван Грозный
Золото вряд ли у Мадуро есть , а кокаина навалом (Венесуэла и Колумбия -крупнейшие производители), скорее он.
Сергей Вишняков
По существу и по факту на сегодня нет никаких там по родовой принадлежности русских, что бы тут не пытался выдать за действительность. вот такие примеры ярко подтверждают мои глубинные золотые слова. Вы всегда понимали, что вам делают всевозможные удобства в любом государстве, на то ОНИ и Сила не в своей среде. Вы так сказать всегда были массовкой, инструментом террора, диверсий и являетесь до сих пор,(Разрешаю стыдиться по этим аспектам). Потому что так удобно жить не встревая в неприятности.
Иван Грозный
деньги ключ к власти
Vadim Galuzin
Нет, вы не швед. По-шведски было бы Андерсон. а Андерсен это датская фамилия.
Андерсен
дополнение к Правде: https://ari.ru/ari/2014/02/01/blokada-leningrada-tyagchayshee-prestuplenie-sovdepii --> http://www.pravda-tv.ru/2013/09/28/27572?replytocom=32375#respond
Андерсен
Вот например я сегодня с платформы прыгал, ну с электрички, ну чтоб не платить. Хотя за билет заплатил. Ну так...для себя. А там выходит ну человек 500. И все как бараны через "ворота". В очередь выстроились. Ждут. И только 2-3 человека прыгают. Не тормозят. А если бы были люди нормальные и с головой бы у них было в порядке то все бы прыгали и никто не платил бы. Вот такой вот расклад дорогие мои детишечки)).
Иван Грозный
не было не ресурсов не цели захватить Петербург. Цель была захватить Петрозаводск они ее осуществили.
Stas Vesnin
Насчёт логики большевиков очень показателен ролик "Клим Жуков и Александр Скробач о происхождении Украины, часть 6" https://youtu.be/MIs5dR3eYoQ. Пять частей они критиковали Украину, и в конце концов большевик Жуков начал выдавать - насколько всё-таки гениальны были Ленин и Сталин, что наделали национальных республик, Украине можно было даже больше отдать.
БМП механик
Ежели этим двум (макадум<<< приплатить - они запросто из Пол-Пота ангела сделают.
Maxim Egorov
Они с Пучковом одинаково дурашливы. Эдакий пролетарский быдло-стиль. Про пиво и баб немало шутят. Сошлись оба благодаря темпераменту.
Maxim Egorov
Когда они вот так вот делают, вот так именно говорят. Мне кажется, что это воплощение духа Ленина. Чувствуется какая то связь именно с Лениным.
Герман Сажин
Кстати, блоггер еще один есть - Красный циник. Киношки обозревает, тоже в копилку, но меньше гораздо.
Алексей Ф
А когда было выгодно и светлые коммунисты, и непорочные западные демократы про правосудие забывали - например, члены отряда 731 вполне легко отделались с учетом того, что они натворили, и после войны жили долго и счастливо, т.к. знания, полученные с помощью изуверских экспериментов, оказались нужны и СССР и США.
Роман Котов
Зайцы так и делали и 15 лет назад и кстати азиоповцы. Ты не далеко от них ушёл. лучше бы так на машине прыгал.
Роман Котов
неплохо было бы ссылки там какие или ещё чего. ну на документы и т.п. типо для ознакомления не поверившим в это дело.
Герман Сажин
Кстати, блоггер еще один есть - Красный циник. Киношки обозревает, тоже в копилку, но меньше гораздо.
Андерсен
Зайцы так и делали и 15 лет назад и кстати азиоповцы. Ты не далеко от них ушёл. лучше бы так на машине прыгал.
Аким Корибут
Да-канэшно; на пару с паханом, затяжной файф-о-клок с вискарём... и всё будет пучком, а жуков с гоблином подхватят и разнесут этот "восторг" по умищам.
Рустем Бохани
что б отдыхать в израиле достаточно иметь не доход а родню там))))
Аким Корибут
Почему Велес это не бог? Он есть в пантеоне, и да у него есть тотемные животные.
Аким Корибут
Сильно стали дружить с Рф.
Sergey Matveev
Не чаще любого другого народа. Только фокус все время на них наводят. Вообще я не столько , там прямо уж, "за евреев", просто неприятен вот такой вот провинциальный безграмотный антисемитизм. Он часто еще идет параллельно с женоненавистничеством, что вообще гомосятина, в моем представлении, уж простите...
Sergey Matveev
Я в Израиль отдыхать в жизни не поеду - там климат не мой. Я отдыхаю на Белом море.
Vadim Galuzin
Баран ты. Не те в войну выжили и потомство дали. Списали на немцев??? Ты, тупень расскажи, откуда из 27 млн потерь в войне, более 16 млн некомбатантов? Ты хоть один документ прочитать удосужился? Ты о планах Гитлера в отношении Ленинграда слышал? О речах президента Финляндии Рюти с мечтами о великой Финляндии и ненависти к Ленинграду? О том, сколько сил бросили финны с немцами на то, чтобы разорвать Дорогу Жизни? Выросло поколение Камеди... Реально пожалеешь об отсутствии НКВД.
Рустем Бохани
деньги ключ к власти
Alexey Topin
Товарищ, вся правда о войне скрыта от общественности в ваших сверхсекретных архивах. Открывайте архивы. И вам ненадо будет дёргаться на форумах. Время пришло открывать архивы
Goo GI
... ваша любимая изба-читальня с вашим же реквизитом. Руки - после, вам мыть не обязательно, как и всё остальное /// это ваша - родная стихия.
Влад Шевченко
Заводы в ленинграде работали? Работали. Вы прикидывали сколько для этого по весу необходимо топлива, металла, комплектующих и т.д. И как этот вес соотносится с весом необходимого городу продовольствия? Дноуглубительные работы? А не проще уменьшить осадку барж? А может Вы хотите сказать, что на Ладоге глубина по колено. Извиняюсь, но по моему Вы несёте чушь.
Goo GI
Вы предлагаете в производстве использовать напрямую лом? Его надо для начала переплавить, и скорее всего ещё и получить прокат, или материал для поковки (штамповки). Вы топливо для этого учитываете? Или у вас лом автоматически превращается в заготовку?
Влад Шевченко
Вы предлагаете в производстве использовать напрямую лом? Его надо для начала переплавить, и скорее всего ещё и получить прокат, или материал для поковки (штамповки). Вы топливо для этого учитываете? Или у вас лом автоматически превращается в заготовку?
Игорь null
Посмотрел первые 15 минут Аквамена, спасает русских моряков, бьёт негров.Воистину развороты не только в политическом поле, но и в идеологическом.
Влад Шевченко
Вы очки наденьте и увидите букву "и" .
Goo GI
Вы очки наденьте и увидите букву "и" .
Goo GI
Прежде чем нести , как вы говорите , чушь , прочитали бы про промышленность Ленинграда .
Владислав
Ну да, ну да... С одного берега Ладоги на другой - 30 км, большевики не могли организовать перевозку продовольствия... Не умели, понимаешь, по озерам плавать ... "Выбирались места разгрузки-погрузки" ... Не стыдно? На костях ведь придуриваетесь ...
Goo GI
Не 30 , а 100 км. Конечно же, все куда проще , на бумаге то карандашиком раз и готово . Делов-то : зерно само разгрузилось с железной дороги в поле , и прямиком сквозь лес к озеру , а там, прыг-скок через мель само на баржу и не надо ни дорог , ни складов , ни причалов . Мультиков насмотрелись ? Или все-таки пущай на баржу руками грузят , а чё? 500 тонн . Всего-то 10000 мешков загрузить , сколько это по времени ? Пол дня , а выгрузить ещё пол дня , и в дороге пол дня ...., а днем то нельзя ... Дорогу жизни обслуживоло 19 тысяч человек и куча техники . Для обеспечения бесперебойной поставки продовольствия в миллионный город требуется построить инфраструктуру , а это время , которого не было . И то , что было сделано за 2 месяца - это не постижимо , а в 42 г. даже провели уникальную операцию , проложили топливный провод по дну озера и пр.
БМП механик
... ваша любимая изба-читальня с вашим же реквизитом. Руки - после, вам мыть не обязательно, как и всё остальное /// это ваша - родная стихия.
БМП механик
Да-канэшно; на пару с паханом, затяжной файф-о-клок с вискарём... и всё будет пучком, а жуков с гоблином подхватят и разнесут этот "восторг" по умищам.
БМП механик
!!! Выросло поколение Камеди... Реально пожалеешь об отсутствии НКВД !!! Ваши слова, вы проблеяли. Вот они, симпатяги - второй справа ваш рогатый кумир.
Александр Верный
Точно зрение не воспринимает русского алфавита. Не думает он о сознательном. Всё что делается в таких масштабах -ОНО всегда разрабатывается сознательно на идеологическом уровне, сегодня безликое мудло будет мне говорить о своих мнениях. Ты пиши на кафедре, там тебя поймут, 1-2 % отличников.
Константин Поляков
Я указал весь путь от железки до Ленинграда . Организация маршрута не ограничивалась только "от берега до берега "
Sergey Matveev
Вот это, кстати та самая разруха - когда вместо того, что бы ходить в дверь, ходят через окно и гадят мимо унитаза. Еще и за доблесть это считают. Поэтому и живем в бардаке.
Вит Ла
А интересно было бы проследить когда было эвакуировано руководство города)).
Yury Safonov
Но ведь военные заводы снабжались, и продукция вывозилась. Снабжение работало, но только для тех кто был большевикам нужен. И ещё, немецкая авиация (как и танки) была стянута к Москве, летали конечно всякие разведчики, но не много, так что можно было и днём возить.
Yury Safonov
Вирус не учёл, что на советскую пропаганду ведутся только советские :)
Вит Ла
Можно уточнить на каком востоке находились суда и каким путем они туда попали .
Вит Ла
До 31 августа Северо-Западное пароходство эвакуировало вглубь страны более 120 тыс. человек (из них 24 тыс. ленинградцев) и около 70 тыс. т грузов (в том числе из Ленинграда 49,6 тыс. т). В перевозках участвовало 17 пассажирских судов, 340 буксиров и около 500 барж.
Роман Котов
А интересно было бы проследить когда было эвакуировано руководство города)).
Роман Котов
А интересно было бы проследить когда было эвакуировано руководство города)).
Vladislav Shamanov
Убивали тех кто помнил прежнюю Россию, не оккупированную большевиками.
Роман Котов
Всё равно как-то не складно. А зачем людей в городе держать? Подвели бы их к озеру. Они бы сами себе и загрузили и разгрузили еды. Или это всё исходит из логики что русский человек будет с голоду помирать но работать не станет?)
Maxim Egorov
Вот его устав, второй редакцией пользуется чаще.
Вит Ла
Ты про Камеди верно подметил только забыл родословные основных камедиантов озвучить .Уроды превратились в вырожденцев ...
БМП механик
Вот его устав, второй редакцией пользуется чаще.
БМП механик
Вот его устав, второй редакцией пользуется чаще.
Sergey Kovalev
советский большевизм навсегда прославился умением организовать отсутствие жратвы в той или иной степени в любой период своего более чем векового правления. Обеспечения продуктами питания населения (кормление рабов) при социализме/коммунизме не приносит прибыль – наоборот досадная необходимость - растрачивание, принадлежащих верхушке, финансов. Всегда находился гниющий товар и продукты припрятанные рачительными государственными завхозами (на личных складах) до лучших времён.. а уж во время войны-то.. …ваш спич только подчёркивает, что (если бы не Ленд-лиз) уморили бы всех а не только блокадный Питер
Алексей Ф
за 30 серебренников бесятся.
Maxim Egorov
Это показатель, что сайт имеет вес, его замечают. Поэтому пропаганда всячески пытается сформировать свою повестку на этом ресурсе.
Александр Верный
Классическая россиянско-советская зверушка.
Goo GI
То есть по воде все таки 30 и Владислав говорил правильно.
Алексей Ф
Образцовый россиянин. По всем параметрам)
Goo GI
До 31 августа Северо-Западное пароходство эвакуировало вглубь страны более 120 тыс. человек (из них 24 тыс. ленинградцев) и около 70 тыс. т грузов (в том числе из Ленинграда 49,6 тыс. т). В перевозках участвовало 17 пассажирских судов, 340 буксиров и около 500 барж.
Вит Ла
Когда Воронеж бросали, не задумываясь расстреливали население города на переправе из всех калибров оружия, когда мосты все взорвали, летом, в жару. если иконка или ник не переводит на страницу, значит реальный бот в основном.
Maxim Egorov
Почему нет? Из текста слов - "Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне скажешь или напишешь! Фильтруй базар! Я завтра его адрес узнаю и пойдет *****! Я с простой жизни, я среди урок рос, я умею фильтровать!"
Константин Поляков
Да 30 и в контексте диспута - это воспринимается как мое враньё . Признаю.
Goo GI
не понял. причем тут вообще километры? Почему люди, не участвовавшие в обороне, не прошли 40,50 или 100 км из осажденного города? вполне конкретный вопрос. Я даже думаю русский человек не то что плоты из брёвен бы слабал и переплыл бы, а и лодки бы там же смастерил из топора)). Дай только свободу.
Андерсен
Почему нет? Из текста слов - "Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне скажешь или напишешь! Фильтруй базар! Я завтра его адрес узнаю и пойдет *****! Я с простой жизни, я среди урок рос, я умею фильтровать!"
Maxim Egorov
Вот не надо разделять цельное гавно. Они все из одного инкубатора. Не с Андромеды.
Goo GI
однозначно, даже не сомневайся никогда.
Андерсен
Вот не надо разделять цельное гавно. Они все из одного инкубатора. Не с Андромеды.
Maxim Egorov
Зато теперь он сможет стать популярным стримером. Может его место как раз там на твиче, а не распоряжаться ресурсами страны.
Влад Шевченко
Чистая математика , как в школе . Везти должны по максимуму грузоподъемности и не важно , что везти , как везти .
Андерсен
Когда Воронеж бросали, не задумываясь расстреливали население города на переправе из всех калибров оружия, когда мосты все взорвали, летом, в жару. если иконка или ник не переводит на страницу, значит реальный бот в основном.
Вит Ла
Секретно . Сведения о плавучих средствах , находящихся в ладожском озере
Влад Шевченко
Вы уже глянули на карту. Но Вам видимо не хватает курвиметра, или глазомера, или линейки. До города не более 25-30 км. Это расстояние непреодолимо за ночь?
Goo GI
Секретно . Сведения о плавучих средствах , находящихся в ладожском озере
Влад Шевченко
А что, промышленность ленинграда работала на технологиях отличающихся от тех которые используются на остальной земле? В ленинграде лом не надо было переплавлять? Там ещё при джугашвили применялась порошковая металлургия? А лом крошился в порошок сам по себе ещё при его сборе?
Goo GI
Через лесок грунтовая дорога делается за сутки, при помощи танка и грейдера. А болота там не везде, есть вполне нормальные проходы, карту гляньте. Там две жд дороги, и 5-7 авто. Не думаю, что в 41 году инфраструктура ленинграда заканчивалась в километре за городской чертой. Кстати, Вы в курсе, болота зимой тоже замерзают.
Алексей Ф
Говно не тонет. Те, кто приткнул его на эту должность, найдет ему другое теплое место.
Влад Шевченко
Учитывали все , а в миллионном городе , промышленном центре есть много чего .
Vadim Galuzin
27 миллионов , это традиция кремлядь воевать не умением , а числом. Традиция такая понимаешь. А если вспомнить расказачивание, раскулачивание, красный террор, репрессии 30 ых годов . То понимаешь , что половина смертей,как минимум из 27 миллионов советских людей на руках ернмляди. Типа создание нового человека оправдывала зверства чекистов.
Vadim Galuzin
Товарищ, вся правда о войне скрыта от общественности в ваших сверхсекретных архивах. Открывайте архивы. И вам ненадо будет дёргаться на форумах. Время пришло открывать архивы
Влад Шевченко
Через лесок грунтовая дорога делается за сутки, при помощи танка и грейдера. А болота там не везде, есть вполне нормальные проходы, карту гляньте. Там две жд дороги, и 5-7 авто. Не думаю, что в 41 году инфраструктура ленинграда заканчивалась в километре за городской чертой. Кстати, Вы в курсе, болота зимой тоже замерзают.
Goo GI
уже на протяжении обсуждений нескольких последних тем я не могу понять , что вы хотите этими вставками до меня донести ? Вы сейчас хотите сказать , что "Подвели бы их к озеру" это разумно ?
Алексей Ф
"Кто оплачивает твою цыничную ложь???". Еще надо было добавить: "Жаль нет НКВД, они бы выпытали, чей ты шпион".
БМП механик
https://www.youtube.com/watch?v=b8rIS4Y-bNU
Goo GI
Чистая математика , как в школе . Везти должны по максимуму грузоподъемности и не важно , что везти , как везти .
Yury Safonov
Это на уроке НВП было, а по новой Безопасность жизнедеятельности
Андерсен
однозначно, даже не сомневайся никогда.
Aldan
Классическая россиянско-советская зверушка.
Влад Шевченко
При Сталине в школах преподавали такой предмет как "логика" . Как бы сейчас многим эти знания пригодились бы .
Шива Гири
ну вот ответ к спеху. Я начал коллекционировать такие цитаты подобного рода.
Goo GI
Учитывали все , а в миллионном городе , промышленном центре есть много чего .
Yury Safonov
Не актуально. Надо было отправить по школе утечку газа вынюхивать :)
Goo GI
При Сталине в школах преподавали такой предмет как "логика" . Как бы сейчас многим эти знания пригодились бы .
Yury Safonov
за 30 серебренников бесятся.
Влад Шевченко
Логика отрицает математику и 2х2 по прежнему равно 17?
БМП механик
Не валяйте дурака. Вполне конструктивный ответ.
Goo GI
Наоборот, Подвиг Народа, марается советской властью и советским строем! Это нельзя допустить, никак.
Андерсен
Запиши ещё пару цитат :ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ 8 ноября 1941 г. ...СТАЛИН. (...)Повторяю, времени осталось у вас очень мало, скоро без хлеба останетесь. Попробуйте из разных дивизий выделить группы охотников, наиболее смелых людей, составить один или два сводных полка. Объясните великое значение того подвига, который требуется от них, чтобы пробить дорогу. Возможно, что эти сводные полки смелых людей потянут за собой и остальную пехоту. Все. ЖДАНОВ. Военный совет фронта не только не имеет никаких ' сомнений, но целиком с вами согласен, и ни перед какими силами мы ни на минуту не остановимся. Чтобы у вас не было никаких сомнений насчет наших действий докладываю, что на левый берег мы перебросили пять лучших наших дивизий. В 168 сд и 20 сд после 3—4-дневного боя осталось по 200—300 человек, но пока ни дезертирств, ни уклонений от боя мы не имели. Все, что мы имеем под руками, немедленно бросаем в бой. Перебросить на левый берег легкие танки, их найдется десятка полтора по всему фронту, нет возможности. Они все заняты в 55-й армии у Усть-Тосно. СТАЛИН. Если не согласны или если есть какие сомнения, скажите прямо. Вы плохо расходуете ваши силы. Если у вас такие хорошие дивизии работали на фронте, то тем печальнее, что вы их неправильно использовали. Не может пехотная дивизия с ее винтовками и пулеметами справиться с укрепленными районами противника. Надо сначала уничтожить укрепрайоны артиллерией, минометами, пустить после этого в ход танки, и только вслед за танками пехотная дивизия может показать себя как настоящая сила. Без танков пехота беспомощна перед лицом укрепленных районов противника. ЖДАНОВ. Будем перестраивать работу артиллерии так, как вы указываете. Сводные полки из охотников будем немедленно создавать. Отряды из охотников действуют в 55-й армии по захвату блиндажей и ДЗОТов противника. Все."
Андерсен
Наоборот, Подвиг Народа, марается советской властью и советским строем! Это нельзя допустить, никак.
Maxim Egorov
Друг, я не часто читаю комментарии, хотя давно слушаю ари. И в данном случае я скорее посторонний участник "форума" и со стороны ваше поведение отталкивает и напоминает секту последователей "Владислава", которого я лично уважаю. Но представляю как ЭТО отпугивает здравомыслящих людей.
Maxim Egorov
Тебе какое вообще дело, что тут происходит? Создай свою площадку и там вещай что хочешь, если будет это хоть кому то интересно.
Goo GI
Бредовато. Не станет бандит Коба объяснять генералу как правильно воевать. Глупость это.
Андерсен
Свои мурзилки оставь для Пионерской Правды. Эти козлы рапортовали от страха между Шмалиным и НКВД(Гестапо)https://www.youtube.com/watch?v=NSMejAxGsOs http://akkordbard.ru/poispolnitelem/955-khuj-zabej/92371-khuj-zabej-budjonovka
Yury Safonov
Мне песня про будёновку нравится. см. ниже.
Maxim Egorov
Не дают вставлять новый комментарий , тут влезу : Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Андерсен
Мне песня про будёновку нравится. см. ниже.
Yury Safonov
В Перми тоже закрыли на карантин. Могли сказать что из-за эпидемии. Реальная же причина может быть другой.
БМП механик
А ведь все эти кремлевские вожди были(и есть) из гномов , ну реально до 1,60, многие из них. И сейчас очередной гном суетится
Владимир Александрович
не пускают новый коммент , тут вотрусь . Основные перевозки в первые дни работы дороги осуществлялись гужевым транспортом. Лед был еще тонок для того, чтобы использовать машины. Лошадки и 1000 саней были предоставлены Ленфронтом. Они были крайне слабы, получали только 2 кг сена в сутки вместо 4-х, положенных и только 60 процентов из них было вообще в работоспособном состоянии. Соответственно, лошадей тоже недогружали. Из-за тяжелых условий была массовая гибель лошадей . И лед на озере - не асфальт . Ладожское озеро «намертво» не замерзло все время существования ледовой трассы. Ледовая обстановка на Ладоге была крайне сложной. Случалось, что даже в сильные морозы, когда толщина льда достигала 60 см., ПОВЕРХ льда и снега разливалась вода. Уровень воды в озере менялся постоянно, потому часто дороги перегораживали трещины. Если не удавалось их обойти, то через них строили мосты. В период с 22 ноября по 5 января таких мостов построили около 400 погонных метров. Что касается периода с 22 ноября по 10 декабря, толщина льда составляла от 14 до 20 сантиметров. Машины по трассе ходили, но не более 50-60 машин по одному следу (потом маршрут менялся) и с 40 процентами нагрузки . С 10 января толщина льда достигла метра. И именно с этого момента для движения транспорта были открыты практически неограниченные возможности , если , конечно , не считать проблему с горючим и с вражеской авиацией .
Maxim Egorov
Goo GI
Все поняли вашу позицию, вы категорически не признаёте преступления советской власти против русского народа. Можешь уже успокоится и с чистой совестью пойти попросить премию у начальства.
Шива Гири
Здравомыслящих тут ничего не отпугивает кроме одного, неправильная работа робота, ИИ. Раньше был даже очень постоянный участник, пару лет назад.
Константин Алланд
Н.И. Ежов и того меньше, с напёрсток засранец был. Нынешная "илитка свято чтит традицию. Яко-бы "мал золотник, да дорог"
БМП механик
Победить в дискуссии можно лишь сохраняя достоинство по отношению к оппоненту. Если вы не желаете приводить аргументы, то хотя бы не опускайтесь до оскорблений. Вы же в публичном пространстве. Оскорбления дискредитируют прежде всего вас и вашу позицию и как следствие, позицию ари. Учитесь смотреть со стороны.
Maxim Egorov
Тут очень толлерантный и адекватный форум. Есть пара скотин, которые просто глумятся и агитируют за совок.
БМП механик
Н.И. Ежов и того меньше, с напёрсток засранец был. Нынешная "илитка свято чтит традицию. Яко-бы "мал золотник, да дорог"
Canapsis
Экспорт-импорт России за 2016 год https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/rus/
Вадим Di
Боятся правды , не дают вставить коммент о ледяной дороге , стирают .
Шива Гири
В живой дискуссии - да, когда нос к носу. Пришлые оппоненты, с ходу льют помои ушатами. Ваш рецепт не применим и бестолков. Не заходили на форум?... ну и делайте это впредь. Ну, а когда перейдёте в ранг Гуру - милости просим.
БМП механик
Вы должны понять, что вы не на лавочке во дворе. Раз уж вы здесь защищаете позицию ари, делайте это достойно а не как гопота с района. Вы хотите представлять цвет нации, так соответствуйте этому.
Goo GI
Боятся правды , не дают вставить коммент о ледяной дороге , стирают .
Шива Гири
М-да, далековато вам до просветления... соболезную. Набирайтесь терпения ииии прилежно учитесь, уму-разуму внимлите. К.Маркса не читайте, не до обеда не после. Удачи.
Алексей Огородников
Владислав большое спасибо, что подняли эту важную тему и расставили все на свои места! В свое время, по теме "Блокады" много информации изучил, но окончательно пазл не сходился. Теперь все кусочки сходятся. Думаю и далее нужно так же тщательно разбирать все скрепоносные даты советского режима.
Alexey Strashkov
Вирус один не справляется, подмога пришла.
БМП механик
М-да, далековато вам до просветления... соболезную. Набирайтесь терпения ииии прилежно учитесь, уму-разуму внимлите. К.Маркса не читайте, не до обеда не после. Удачи.
Валерий Иркитов
неплохой спич от Ваджры: "Не дай Боже из хлопа пана!" https://www.youtube.com/watch?v=H3WeTi98dZA
Алексей Огородников
В Перми тоже закрыли на карантин. Могли сказать что из-за эпидемии. Реальная же причина может быть другой.
Шива Гири
Я отвечаю за свои посты, какой вам резон докапываться до них. вы, человек нейтральный / им и оставайтесь. Примите мой совет; никогда не применять слово /абсолют\ по отношению к себе - хотя бы.
БМП механик
Русский в русских вопросах нейтральным не бывает. Наш народ в упадке по простым причинам : у нас нет святых поддерживающих прямую связь с богами, у нас нет кшатриев, которые имели бы честь и дхарму действовать в социальном слое. Вы просто задумайтесь, если ваше поведение это поведение лучших представителей нашего народа, то на что нам тогда вообще надеяться?
User 2018
Какая то чушь собачья, откуда тебе на тот момент было известно, что нужно было молодёже, когда Цоя завалили, Талькова завалили? 3 часа прошло, а у тебя - О. Да! И неправительственные фонды на тот момент исходили из ЦРУ и Пентагона. С их сранью сторожевых башен и пробуждением в брошюрах на 138 языках мира.
Шива Гири
Ну кстати кшатрии может и есть, просто они накуй никому не нужны и никто их не слушает.
Андерсен
Здравомыслящих тут ничего не отпугивает кроме одного, неправильная работа робота, ИИ. Раньше был даже очень постоянный участник, пару лет назад.
Maxim Egorov
Все поняли вашу позицию, вы категорически не признаёте преступления советской власти против русского народа. Можешь уже успокоится и с чистой совестью пойти попросить премию у начальства.
БМП механик
Единственная причина которая управляет Миром, это Бог. Всё остальное подчинено ему. Чем дальше вы от бога, тем меньше вы способны управлять жизнью, реальностью. В малой степени вы конечно можете использовать свою примитивную силу, но это будет работать только там, где живут такие же как вы, просто с меньшей силой. За эти пределы вам не выйти.
Алексей Заров
Чем спрашивается это Арашуков хуже того же сенатора Керимова , который скупал виллы во Франции за миллиарды евро кэшем и у кремлян был в почете, можно 90% сенаторов хватать и садить на пожизненное. Вообще этот Совет Федерации - банда уголовников всех мастей и рангов и функции его не понятны, в будущем национальном государстве необходимо ликвидировать за ненадобностью.
Олег Ружейников
Это да!
Иван Грозный
Чем спрашивается это Арашуков хуже того же сенатора Керимова , который скупал виллы во Франции за миллиарды евро кэшем и у кремлян был в почете, можно 90% сенаторов хватать и садить на пожизненное. Вообще этот Совет Федерации - банда уголовников всех мастей и рангов и функции его не понятны, в будущем национальном государстве необходимо ликвидировать за ненадобностью.
Иван Грозный
Чем спрашивается это Арашуков хуже того же сенатора Керимова , который скупал виллы во Франции за миллиарды евро кэшем и у кремлян в почете, можно 90% сенаторов хватать и садить на пожизненное. Вообще это Совет Федерация банда уголовников всех мастей и рангов и функции его не понятны, в будущем национальном государстве необходимо ликвидировать за ненадобностью.
Роман Котов
Ну , так и ответьте сами на свой вполне конкретный вопрос :-" Почему люди, не участвовавшие в обороне, не прошли 40,50 или 100 км из осажденного города? ...слабал и переплыл бы, а и лодки бы там же смастерил из топора "
Андерсен
А разве у других народов как индусов, тоже по простой причине ходят в Ганг и Инд мочиться? Когда я слышу - вы задумайтесь над поведением, это по теме голодомора во время войны с ярким глумлением и умышленного уничтожения шива-гирь, хочу взять и разложить табурет о голову оппонента.
Андерсен
Какая то чушь собачья, откуда тебе на тот момент было известно, что нужно было молодёже, когда Цоя завалили, Талькова завалили? 3 часа прошло, а у тебя - О. Да! И неправительственные фонды на тот момент исходили из ЦРУ и Пентагона. С их сранью сторожевых башен и пробуждением в брошюрах на 138 языках мира.
Роман Котов
еще тогда надо признать что люди - это безрукие безногие глупые существа, не способные на самостоятельные действия)). тогда всё сойдется.
Константин Поляков
Вирус один не справляется, подмога пришла.
БМП механик
Второй раз тыкаю вам в нос вашу "Правду" Утритесь, наконец-то!
Роман Котов
не только. надо ещё раскалить мартеновскую печь, дым из трубы которой я думаю видно из космоса.
Goo GI
Ну , так и ответьте сами на свой вполне конкретный вопрос :-" Почему люди, не участвовавшие в обороне, не прошли 40,50 или 100 км из осажденного города? ...слабал и переплыл бы, а и лодки бы там же смастерил из топора "
БМП механик
Кстати, вот тут ещё один "русский" без нейтральной полосы. Попробуйте занять его душеспасительным спичем.
Yury Safonov
Так об этих изложения Солонина в доработке иерея и говорит Владислав .
Goo GI
Так об этих изложения Солонина в доработке иерея и говорит Владислав .
Dexter
советский большевизм навсегда прославился умением организовать отсутствие жратвы в той или иной степени в любой период своего более чем векового правления. Обеспечения продуктами питания населения (кормление рабов) при социализме/коммунизме не приносит прибыль – наоборот досадная необходимость - растрачивание, принадлежащих верхушке, финансов. Всегда находился гниющий товар и продукты припрятанные рачительными государственными завхозами (на личных складах) до лучших времён.. а уж во время войны-то.. …ваш спич только подчёркивает, что (если бы не Ленд-лиз) уморили бы всех а не только блокадный Питер
Роман Котов
нормативная скорость движения барж по Волге - 200 км в сутки по течению, 110 против течения . По реке Волхов - всего 60 км в сутки по течению . . А Ладожкое озеро не река.
Goo GI
нормативная скорость движения барж по Волге - 200 км в сутки по течению, 110 против течения . По реке Волхов - всего 60 км в сутки по течению . . А Ладожкое озеро не река.
Роман Котов
Ну кстати кшатрии может и есть, просто они накуй никому не нужны и никто их не слушает.
Роман Котов
Бредовато. Не станет бандит Коба объяснять генералу как правильно воевать. Глупость это.
Роман Котов
Бредовато. Не станет бандит Коба объяснять генералу как правильно воевать. Глупость это.
Роман Котов
Ну на Окраине народ немцев с цветами встречал, не то что технику бросали. Надеялись на освобождение)).
Шива Гири
Я не пойму, для чего ты мне это напечатал? Ты сначала научись не указывать, как вести дела в виртуальных баталиях. И всё с твоим восприятием будет ОУМ.
Роман Котов
Гугл то вон старался, не то что свилипулькин. за одни старания уж можно было бы отсыпать 30 серебренников.
Шива Гири
Единственная причина которая управляет Миром, это Бог. Всё остальное подчинено ему. Чем дальше вы от бога, тем меньше вы способны управлять жизнью, реальностью. В малой степени вы конечно можете использовать свою примитивную силу, но это будет работать только там, где живут такие же как вы, просто с меньшей силой. За эти пределы вам не выйти.
Роман Котов
это, возможно, самое главное.
Иван Грозный
Совки в три голоса вопят, что Ленинград никак нельзя было сдавать немцам. Почему тогда Минск, Киев, Харьков можно было сдавать а Ленинград нельзя? какая их совковая логика? К тому же в 1812 г . Кутузов сдал Москву и ничего войну выиграли , а Кутузову даже памятник поставили в Питере.
Vadim Galuzin
В конце 80-ых ещё в СССР, на пике Народных фронтов , пришлось слышать их почти открытый текст по литовскому радио....".. мы, народ, сохранившие себя и прошедшие сквозь время и народы мира..... Мы созданы управлять вами...". Эфир был где то 5 мин. Сразу пришло понимание , что говорилось не от имени евреев, не от имени литовцев, и конечно же не от имени русских. Многие помнят этот так сказать спич неизвестных. ..... Прошло время и ответы нашлись на АРИ. В самих передачах и в комментариях.
User 2018
Плохо видать научился, раз такие выводы отстроил для своего восприятия и для восприятия твоего окружения. Ступай.
Vadim Galuzin
В конце 80-ых ещё в СССР, на пике Народных фронтов , пришлось слышать их почти открытый текст по литовскому радио....".. мы, народ, сохранившие себя и прошедшие сквозь время и народы мира..... Мы созданы управлять вами...". Эфир был где то 5 мин. Сразу пришло понимание , что говорилось не от имени евреев, не от имени литовцев, и конечно же не от имени русских. Многие помнят этот так сказать спич неизвестных. ..... Прошло время и ответы нашлись на АРИ. В самих передачах и в комментариях.
Андерсен
Плохо видать научился, раз такие выводы отстроил для своего восприятия и для восприятия твоего окружения. Ступай.
Сергей Константинов
где такую можно прикупить?
Андерсен
Я не пойму, для чего ты мне это напечатал? Ты сначала научись не указывать, как вести дела в виртуальных баталиях. И всё с твоим восприятием будет ОУМ.
Вихрь
Смысл вашего поста - оскорбления и намеки на сожаление о отсутствии органа подавления инакомыслия. Который, к слову, сгноил множество ваших соплеменников..
Вихрь
Точно зрение не воспринимает русского алфавита. Не думает он о сознательном. Всё что делается в таких масштабах -ОНО всегда разрабатывается сознательно на идеологическом уровне, сегодня безликое мудло будет мне говорить о своих мнениях. Ты пиши на кафедре, там тебя поймут, 1-2 % отличников.
Серёга Ларюшкин
В какое время суток это было, на какой радиоточке или волне? Так пишут и начинаются кино-саги кино-саки, и всякие комиксы американские.
Серёга Ларюшкин
В военторге.
Шива Гири
Смысл вашего поста - оскорбления и намеки на сожаление о отсутствии органа подавления инакомыслия. Который, к слову, сгноил множество ваших соплеменников..
БМП механик
У мальчика польская гордыня загривок точит. Нимб примерил - понравилось. Пусть вкуривает косматую благодать...
БМП механик
Таки прокололся Шива Гири - "русский человек". Гуд бай, гордый шляхтич, полоскай свои шлёпанцы в Ганге.
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