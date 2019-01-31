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Психология, экономика и деньги

31/01/2019 00:38
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Поздравляю ! Где его тебе выдали?
  • Поздравляю! Хто тебе его выдал?
  • Выдан зелёный свет на понос. "понесли ботинки васю"
  • Запад как стоял крепко, так и стоять будет. А в рф и через 20 лет перспектив никаких.Достаточно посмотреть в прошлое, чтобы не питать иллюзий относительно будущего.Может быть инфляция и была на западе, но чтобы в поколениях ничего не накопить,расшибаясь в лепешку, это только здесь возможно.
  • Держи! Гордись, именной...
  • https://youtu.be/CofN4q_qv0o
  • Выдан зелёный свет на понос. "понесли ботинки васю"
  • Таки получается - капитализм агонизирует по всем миру??
  • https://youtu.be/rdoSV5VGNhs
  • Держи! Гордись, именной...