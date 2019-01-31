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Психология, экономика и деньги
Психология, экономика и деньги
31/01/2019 00:38
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Обсуждение
Фомич
Поздравляю ! Где его тебе выдали?
Фомич
Поздравляю! Хто тебе его выдал?
БМП механик
Выдан зелёный свет на понос. "понесли ботинки васю"
Константин Алланд
Запад как стоял крепко, так и стоять будет. А в рф и через 20 лет перспектив никаких.Достаточно посмотреть в прошлое, чтобы не питать иллюзий относительно будущего.Может быть инфляция и была на западе, но чтобы в поколениях ничего не накопить,расшибаясь в лепешку, это только здесь возможно.
Фомич
Держи! Гордись, именной...
Фомич
https://youtu.be/CofN4q_qv0o
Maxim Egorov
Выдан зелёный свет на понос. "понесли ботинки васю"
Фомич
Таки получается - капитализм агонизирует по всем миру??
Роман Котов
https://youtu.be/rdoSV5VGNhs
БМП механик
Держи! Гордись, именной...
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