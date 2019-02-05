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Фабрики манипуляции мнением
Фабрики манипуляции мнением
05/02/2019 00:09
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Обсуждение
Фомич
Особая каста среди людей - хищники. Они в основном и рулят.
Фомич
Снова про Сталина... Снова про СССР. Выключаю.
Фомич
Темы : Если жить на Марсе. Был ли Великий потоп исполнением приговора Страшного суда . Была ли попытка Иисуса спасти новое человечество успешной . Отказался ли Бог от человечества отдав его в руки бесов, торгашей , ростовщиков, упырей в людском обличии и вампиров . Матрица - это и есть тот самый загробный мир, где мы ВСЕ существуем вечно на дистрибутиве этой игры. Кто правит в РФ реально - двойники или Вашингтон ? Что делается в РФ с продуктами питания . Можно ли их употреблять в пищу. Тем просто море. А тут постоянно долбят и долбят про СССР. Ну сколько можно пинать ?! Ведь поневоле захочешь снова туда вернуться. Спорить начинаешь из за русской непокорности. Запретный плод сладок для тех, кто там не жил. Если так яростно нападают на СССР... " Значит хорошие сапоги - надо брать". Если мы немножко спорим, значит мы тролли? Ну и ну...! Грустно такое было услышать.
БМП механик
Хочу вам заметит, Александр. В нашем царстве/государстве, именно Мастера кисти и пера, скромно и смирно сидят на бобах... повторяю, Мастера. /// Мастера и Маргариту читали?... ни чего не изменилось. Абсурд, программный абсурд. Он не касается державных ремесленников и прохиндеев от культуры, типа кутаисского цеховика Зурабчика Церетели. по запросу могу привести сравнение настоящего Мастера и /мастера кисти/
БМП механик
Хочу вам заметит, Александр. В нашем царстве/государстве, именно Мастера кисти и пера, скромно и смирно сидят на бобах... повторяю, Мастера. /// Мастера и Маргариту читали?... ни чего не изменилось. Абсурд, программный абсурд. Он не касается державных ремесленников и прохиндеев от культуры, типа кутаисского цеховика Зурабчика Церетели.
БМП механик
проиллюстрирую.
БМП механик
К разговору об Артефактах и творческому поиску изобразительной силы. Случайные формы в практических занятиях малой пластикой. ...иногда выдают любопытные результаты. проиллюстрирую один из них.
Konstantin Zh
По поводу троллей и "оттачивания ораторского мастерства в дискуссиях с ними". Я продолжаю настаивать, что конкретно на этой площадке дискуссия должна быть одна. Коммунист? Сталинист? Засовок? Пшёл отсюда, бан! Только так, и без разговоров. Объясню. Есть куча ресурсов, где можно до посинения нажимать клавиши в спорах за совок-антисовок, если вам это нужно. Вот, туда и идите. На АРИ.ру Карабанов годами (годами!) разъяснял, вразумлял, объяснял, выводил на чистую воду, и т.д. Получается, всё это пустая болтовня Владислава, пшик. Какие-то левые васи невозбранно заходят и разматывают свои заскорузлые портянки - "А, вот, товарищ Сталин! Бесплатные квартиры! Вот, царское меню, из чекистской столовой!" Мне оно надо, проматывать этот бред, цепляясь за него глазами? Нет. Я хочу видеть площадку с атомным ядром концентрации русской мысли. А кафешантан с совковыми плясками пусть будет за углом.
БМП механик
Ну, не античная стать. Думаю, что гаже этих урок.
БМП механик
скрин-шот говорит об обратном, лесничий.
Андерсен
скрин-шот говорит об обратном, лесничий.
БМП механик
который сельдерей.
Андерсен
который сельдерей.
БМП механик
гляди...
БМП механик
скриншот во весь экран, Сережа.
БМП механик
http://rt-online.ru/p-rubr-kult-36702/ Тайна гибели человека с филином Константин Васильев : «Теперь я знаю, как писать»
БМП механик
Просто понял - у вас тут темы кроме как об СССР - нет и не предвидится. С вами сектантами - только время терять.
Александр Верный
Константин Васильев. « У чужого окна »
БМП механик
Константин Васильев. « У чужого окна »
Вит Ла
Курс доллара к рублю с 1792 до 2018 года -https://www.anaga.ru/kurs.htm
Fiksik Piksel
сейчас вкл. вести эфэм, там соловей с куркумой и какимто поэтом стебаются над этим рауфом , стихи прочитали .А этого гоблина назвали бегемотом.Видимо там драка происходит , раз фас на этого бармалея открыто.
Ilya Tarasov
Навальный не проект кремля. Может он проект другого клана, а повару презедента он что то передал, к примеру ультиматум.
Влад Шевченко
Навальный часть режима, изображающая оппозицию режиму. Ему разрешают говорить то и влезать туда, за что другого бы давно либо посадили, либо тихонько зарыли где-нибудь в лесу. К сожалению при отсуствии реальной оппозиции режиму многие ему симптизируют, т.к. как он клемит тех, кого значительная часть населения хотела бы видеть на столбах.
Константин Алланд
Согласен, но информация о встрече Пригожина и Навального не из этой категории. Это было бы интересно на том этапе, когда ещё не было понятно кто такой Навальный.
Влад Шевченко
Согласен. Нужно быть выдержанным, собранным и обязательно вежливым. Но увы, первая реакция бойцовская, ...///...// ... ..ох,как хочется, /нехорошему человеку.
Влад Шевченко
Согласен, но информация о встрече Пригожина и Навального не из этой категории. Это было бы интересно на том этапе, когда ещё не было понятно кто такой Навальный.
Влад Шевченко
Согласен, но информация о встрече Пригожина и Навального не из этой категории. Это было бы интересно на том этапе, когда ещё не было понятно кто такой Навальный.
Константин Алланд
Интересно в любом случае. Пусть сливает как можно больше инфы. Вот с теми же пропагандонами типа Соловьева. И иже с ним.Нормально так получилось. А то трындят за русский мир, сильную страну, враждебный запад.А сами там корни пустили,детишек учат,домики строят за миллиарды долларов, борцуны. И видно, кто , где и на какую сумму. Бухгалтерия. Вот этого не отнять.Вылезет какой-нибудь очередной поцреот на экран, а всем уже известно, что за черт. И это хорошо.Уже не отмоются.
Константин Алланд
А может эти его "сливы" просто способ отвести внимание. Сливает тех, кого уже списали.
БМП механик
И удостоверение сказочного долбоеба им сразу под нос. Каждый раз. Вместо дискуссии. Ее все равно нет, так как им она и не нужна.Не для того здесь трутся.
Алексей Ф
Навальный часть режима, изображающая оппозицию режиму. Ему разрешают говорить то и влезать туда, за что другого бы давно либо посадили, либо тихонько зарыли где-нибудь в лесу. К сожалению при отсуствии реальной оппозиции режиму многие ему симптизируют, т.к. как он клемит тех, кого значительная часть населения хотела бы видеть на столбах.
Yury Safonov
А может эти его "сливы" просто способ отвести внимание. Сливает тех, кого уже списали.
Константин Алланд
И удостоверение сказочного долбоеба им сразу под нос. Каждый раз. Вместо дискуссии. Ее все равно нет, так как им она и не нужна.Не для того здесь трутся.
Константин Алланд
Да хоть бы и так.Пусть сливает всех. Пусть дерутся пауки в банке.Обслуживают себя сами.
Nikolai Zagibalov
Вот и повторишь мой здешний путь . Несогласных здесь убивают. Ну... Готовы убить ибо секта. Дабы не убили - нужно отсель валить.
БМП механик
Работает сертификат, заметил.
Алекс Смирнов
У Кобзона 1 песню знаю, у децела ни одной.
Влад Шевченко
В Москве и Подмосковье эвакуировано более ста объектов. Борьба на дальних подступах продолжается... https://www.eg.ru/society/698315-v-moskve-i-podmoskove-evakuirovano-bolee-sta-obektov/
Алексей Заров
Понравился анекдот: Cидит Мухаммед на корточках в Берлине и плюет на землю через дырку в зубах. Вдруг появляется фея и говорит: — Я социалистическая социально-либеральная фея! Я прилетела, чтобы исполнить три желания! — Посмотри, какая у меня дырка во рту! Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы! Не успел Мухаммед произнести эти слова, как тотчас вышел закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для социальных иностранцев, и его рот засиял белоснежной голливудской улыбкой. — Я очень скучаю по своим четырем женам и пятнадцати детишкам, а также по родителям, братьям и сестрам, родителям-братьям-сестрам моих жен! Я хочу, чтобы мы все жили на роскошной вилле, и чтобы денег всегда много было! Не успел Мухаммед договорить, как оказался в прекрасной вилле! На столе — текст закона о воссоединении семей для социальных иностранцев, а также банковские распечатки со сведениями о поступивших пособиях. Дом полностью меблирован и оснащен электроприборами в соответствии с законом о помощи в приобретении мебели и бытовой техники для социальных иностранцев. Счастливый Мухаммед просто не знает, чего бы ему еще попросить, ведь одно желание еще осталось. И он попросил: — Хочу стать настоящим немцем. Не только по гражданству. Хочу быть голубоглазым блондином, и чтоб меня звали Фриц Шульц! Не успел он закончить фразу, как все исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корточках и плюющим на землю сквозь дырку в зубах. — Что случилось? — спросил он у феи. — Как не стыдно, господин Шульц, клянчить у государства! Вы должны заботиться о себе сами! Идите и ищите работу!
Ilya Tarasov
"Чем гуще трава, тем легче косить. И падает Рим, который непобедим"
Ilya Tarasov
Им никто не интересуется. Просто лишний раз политическая стерильность не помешает.
Константин Алланд
"Чем гуще трава, тем легче косить. И падает Рим, который непобедим"
Андерсен
25 тысяч человек эвакуировали из-за угроз о минировании в Москве Собеседники агентства также уточнили, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины. А вчера на липецкой напротив ДПС провалилась дорога на трассу М4.
Константин Алланд
Кукловоды ненавидят белую расу. Все события нам указывают на это. То хачей арашуковых двигают командовать Россией, то набивают Европу африканцами. Все это явления взаимосвязаны. На кого похожи кукловоды интересно?
Yury Safonov
У Кобзона 1 песню знаю, у децела ни одной.
Фомич
Просто понял - у вас тут темы кроме как об СССР - нет и не предвидится. С вами сектантами - только время терять.
Фомич
Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
Maxim Egorov
Тут лазил по топам ютуба и везде один тренд это реп клипы. На западе африканцы, в Европе турки, у нас тоже какие то чурки и только поляки сами исполняют))) Раскрутили по всему миру это примитивный жанр, негритянские частушки. Тиль из рамштайна читает реп с каким то турком, приехали)) В фильмах и сериалах не белые главные герои, белые уже на подхвате в образе каких то неудачников.
Андерсен
К чему интерес проявлял то и вылезло -
Алексей Заров
патамушта он сертефицирован и поэтому живой.
Maxim Egorov
Всегда смотрю всё что дорого сделано, даже если мне не нравится какой то жанр. Просто интересно как делают, когда вложено много денег. Попался один достойный клип на австрийском ютуб, в России снимали. https://www.youtube.com/watch?v=LAWxZ91MJrs
Maxim Egorov
Вот это установить и ничего больше не всплывёт. У меня белый экран, там где у вас реклама. https://adblockplus.org/ru/
Андерсен
Реклама подстраивается по поисковым запросам или по посещению сайтов.
Maxim Egorov
Реклама подстраивается по поисковым запросам или по посещению сайтов.
Андерсен
Так запрос то у меня был только по адресу АРИ.
Maxim Egorov
А почему тогда лесничий механик пишет, что у него ничего нет? Щас проверю прогу-софт по блокаде рекламы. Работает теперь блокада. Благодарю Егор.
Андерсен
Вот ещё мастхевная программа, чтобы быстро заходить на заблокированные торренты и сайты. Ставится почти на все браузеры. Нажимаете установка для гугл хром и через гугловский магазин она всё равно ставится и на оперу и на яндекс, к.т. они все из хрома сделаны по сути. Только для обычного быстрого пользования интернетом нужно не забывать выключать VPN, т.к. с ним скорость ниже, а так пролазит в 95% случаев на заблокированные ресурсы. https://touchvpn.net/#download
БМП механик
патамушта он сертефицирован и поэтому живой.
Maxim Egorov
https://fri-gate.org/ru/
БМП механик
внемли
Андерсен
https://fri-gate.org/ru/
Юрий Рыков
Навальный не проект кремля. Может он проект другого клана, а повару презедента он что то передал, к примеру ультиматум.
Вит Ла
К чему интерес проявлял то и вылезло -
Сергей Кузнецов
Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
Сергей Кузнецов
Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
Сергей Кузнецов
Василь Фомич вам уходить не можно.Вы теперь тренажер сайта.
Вит Ла
Если троль и выдает возможно достоверную информацию то только с одной целью навязать вам свою тему и свое направление . Замес правды и лжи это основной прием дезинформации Дискутировать с ним только время терять .Только тем же оружием , он вам про цены в буфете вы ему про обширный ассортимент туалетной бумаги на любой вкус и цвет и даже политическое пристрастие ( комсомольская правда , пионерская зорька известие , крокодил .работница итд) Думаю это лучше дизлайков , потому как это не личная переписка много кто читает .
Вит Ла
Если троль и выдает возможно достоверную информацию то только с одной целью навязать вам свою тему и свое направление . Замес правды и лжи это основной прием дезинформации Дискутировать с ним только время терять .Только тем же оружием , он вам про цены в буфете вы ему про обширный ассортимент туалетной бумаги на любой вкус и цвет и даже политическое пристрастие ( комсомольская правда , пионерская зорька известие , крокодил .работница итд) Думаю это лучше дизлайков , потому как это не личная переписка много кто читает .
Вит Ла
Если троль и выдает возможно достоверную информацию то только с одной целью навязать вам свою тему и свое направление . Замес правды и лжи это основной прием дезинформации Дискутировать с ним только время терять .Только тем же оружием , он вам про цены в буфете вы ему про обширный ассортимент туалетной бумаги на любой вкус и цвет и даже политическое пристрастие ( комсомольская правда , пионерская зорька известие , крокодил .работница итд) Думаю это лучше дизлайков , потому как это не личная переписка много кто читает .
БМП механик
Прослушивай Бояр, все три саги. Можно выборочно, наугад... интересно.
БМП механик
Но без зарплаты, ибо некуй.
Роман Котов
да. настоящие коммунисты работают бесплатно.
Роман Котов
ксюшу интересно посмотреть. она хоть симпотная. и про себя-надувную куклу стихи читает.
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