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Какие пророчества знает власть?

07/02/2019 00:25
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Обсуждение
  • почему ты описываешь его, как "очень умного"?
  • оправдание беса типичное.
  • Большой П близко
  • И Киркоров его любит, паренька веселенького и удачливого есть за что любить.
  • Она хороший исполнитель. Как музыкант она сильная. Хелависа ещё делает качественно. Я за качество музыки говорю.
  • какой-то сифилис нечестивый, затесался.
  • ВЧК = ЧВК.
  • это в "светском" государстве так сказать.
  • Суд досрочно освободил бывшего полковника Квачкова
  • Птицы, гнездящиеся на ее вершине, прилетают к божественному пленнику и приносят ему амброзию. Сатурну служат демоны, наделенные даром пророчества и способные обучать искусству геометрии и философии». «На северных островах земли были племена богини Дану и постигали они там премудрость, магию, знание друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырех городах постигали они премудрость, тайное знание, дьявольское ремесло — Фалиасе и Гориасе, Муриасе и Финдиасе. Большая часть предпочитает остаться: одни — потому что уже привыкли, другие — потому что они все здесь получают в изобилии, без трудов и забот. Но даже несмотря на поражение от сыновей Миля, Племя Богини Дану окончательно не покинуло Ирландии. Диона облетает по орбите Сатурн каждые 2,73 дня, что является также и периодом ее вращения вокруг собственной оси. Морриган «сказала, что она пойдет и сокрушит Индеха сына де Домнан. иссушив кровь в его сердце и отняв почки доблести, и она дала две пригоршни той крови воинству. Когда Индех позже появился в сражении, он был у же обречен». Ио спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх галилеевых спутников. У некоторых вулканов выбросы серы и диоксида серы настолько сильны, что поднимаются на высоту 500 километров. Оксид серы(IV). Айнские сказки : Лунный человек. Как уже многие успели заметить, к Земле Луна всегда повернута одной и той же стороной.
  • патамушта нет у неё никакой "другой" стороны ибо тоже плоская, как блин. иначе бы (если верить "официальной версии" о том, что она светит "отражённым солнечным светом") на ней непременно наблюдался бы БЛИК, как и на любом другом шарообразном объекте под внешним освещением. отсюда мораль: Луна светит СОБСТВЕННЫМ светом (температура которого НИЖЕ, чем температура лунной тени) и уж точно "синхронно" не вращается. всё, что нам с детства пихают в бошки в школах и "ВУЗах" - фуфло
  • Ну а его часто слышно? Мафия и ублюдки там генетические. Официальный сайт Игоря Растеряева www.igorrasteryaev.ru/ 2011-2019 Официальный сайт Игоря Растеряева © Копирование оригинальных материалов разрешается при условии ссылки на сайт. У меня только на районе реальных музыкантов было три пары тройки. Тут Добрынин младший учудил оплошность, у местного пианиста-инвалида, текст песни с музыкой за своё выдал и естественно заработал на этом.
  • НАШЕ ПОЛЕ, РОДНОЕ ПОЛЕ... запахали, заборонили, укатали асфальтом. https://www.youtube.com/watch?v=27YBt-XyTuo https://www.youtube.com/watch?v=jcxBp5J8D8o
  • Как то встретился с такой инфой: Была такая группа Дюна, пела шуточные песенки. В 1996-ом году группу пригласили (обязали) участвовать в шоу поддержки ельцина, группа отказалась, после этого с большого эфира группа исчезла.
  • У меня есть друг с детства, очень умный и удачливый парень,с виду прост и весел, любит Киркорова, болеет за футбол и гаранта уважает. Я его спрашиваю, как можно не видеть эту всю банальную постановку ,а он зачем мне это нужно видеть,разочаруюсь во всем, правду все ровно не узнаю, буду ходить расстроенный и обозленный, перестану понимать толпу и значит не смогу понять как в этой толпе зарабатывать! Вот говорит, я дочери поставил на телефон контролер,так отключил, ото я расстроенный и она нервничает, не все человеку надо знать, вредно бывает, а знать нужно то,что реально работает и помогает жить весело и без проблем!
  • любой бы на этом сайте если бы его начали учить жить послал бы, и в гораздо более грубой форме чем твой друг
  • Большой П уже близко
  • этого старца тоже в ЮНЕСКО
  • Он сказал, что не хочет он русскую работу делать.
  • Ну а его часто слышно? Мафия и ублюдки там генетические. Официальный сайт Игоря Растеряева www.igorrasteryaev.ru/ 2011-2019 Официальный сайт Игоря Растеряева © Копирование оригинальных материалов разрешается при условии ссылки на сайт. У меня только на районе реальных музыкантов было три пары тройки. Тут Добрынин младший учудил оплошность, у местного пианиста-инвалида, текст песни с музыкой за своё выдал и естественно заработал на этом.
  • что происходит? BBC/NEWS русская служба. ...вас обслужили. Николай Воронин Корреспондент по вопросам науки.
  • Напоминает речь животного инстинкта в големе(голимый). И вообще - ВЫ чужая раса.
  • Большой П уже близко
  • Температурят.
  • Все, что выше описывается двумя фразами. "В невежестве-счастье", а "наглость-второе счастье".
  • Все, что выше описывается двумя фразами. "В невежестве-счастье", а "наглость-второе счастье".
  • А сколько было не допущено таких весёлых и частушных. :-( Все на Арбате оказались по переходам.
  • ничего подобного. Мне неинтересна она. Нормальные песни давно по клубам можно послушать и удивиться не раз.
  • ничего подобного. Мне неинтересна она. Нормальные песни давно по клубам можно послушать и удивиться не раз.
  • Она хороший исполнитель. Как музыкант она сильная. Хелависа ещё делает качественно. Я за качество музыки говорю.
  • Отвлекают от реальных проблем.
  • Ему повезет, если он проживет свою жизнь, ни разу не столкнувшись с реальностью: менты не подкинут наркотики и не отожмут бизнес, дочь не вы*бут кочевники, жену не угробят "врачи", сына не искалечат в "армии". Но когда эта реальность так или иначе бьет таких людей по чугунной башке они начинают верещять: "за что"? P.s. вспомните ту же "зимнюю вишню", следствие общего ублюдства шумерской федерации. Те, у кого там погибли дети тоже возможно в большинстве своем любили гаранта, футбол и киркорова. И думали, что пронесет. Не пронесло. Никому не желаю ничего плохого, но надо понимать, что прожить всю жизнь "в домике" не получится.
  • генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал рапорт об отстранении его от должности на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. "Лаборатория Бизнеса9 минут назад ха-ха ... дружба то была основана на каких-то совместных делишках ... снятие с должности - это не финал ... тут дело должно в прокуратуру идти!"
  • камуняцкие пидоры качают, пробуют, скоро двойники задрыгают копыцами, я буду шваль большевицкую и и выблядков вешать
  • За советские тролли стали гиперактивными. Вчера уже поздно ночью написал короткий комментарий под видео о том как Т-34 уничтожил 3 королевских тигра. Высказал свое сомнение, в том что именно так все было, сославшись на силу пропаганды в СССР. Так через 3 мин мне прилетел ответ на пол страницы в стиле ЗаСР. Это реально даже руками не успеть набрать. Вообщем цех постоянно бдит и активно к чему-то готовится.
  • Русский народ губят сами вот такие русские, а не кукловоды
  • Через руки, ноги и желудок все равно дойдет.
  • << ВЧК=ЧВК. >>
  • хлеб отрабатывают копи-пейстом... что им еще остается то ) историю учат по фильмам.... =) наверное серьезных книжек в руках не держали.
  • О вкусах не принято спорить, так же как и делится оными. Ваш пример с пелагеей откровенно неудачен. Группа Пелагея сладкая морковка для русской аудитории, и не более того. ///Откушать желаете, да вот же оно...///
  • темпоральные синтезы?
  • про смещение полюсов, разумеется да.
  • про смещение полюсов, разумеется да.
  • Всего потери советской бронетехники с 22 июня 1941 по 9 мая 1945: 83500. Всего потери немецкой бронетехники с 22 июня 1941 по 9 мая 1945: 28735. Поставки в СССР танков по ленд-лизу: из США было получено 6313; из Британии - 4529
  • это их инструмент биологический, которым и прикрываются среди кипы Законов УК.
  • << ВЧК=ЧВК. >>
  • любой бы на этом сайте если бы его начали учить жить послал бы, и в гораздо более грубой форме чем твой друг
  • его спросили, а не учили.
  • это все пустое.
  • Пророчество и предсказание различаются. Пророчество создает будущее, предсказание - предвидит. Дара не существует, но есть наследие. Ты принимаешь не дар, а наследство. Тот кто владеет способностями подобен предпринимателю, который пашет по 24 часа в сутки. Нет дармовой сверх способности, есть бесконечная работа над собой. Бесплатный сыр только в мышеловке. В данный момент идет еще и война в тонком мире. Тот кто хочет знать тайну гибели героев Новороссии смотрите предсказание, видение Пресвятой Богородицы монаху Филиппу Луганскому в 1905 году. Кукловоды вмешались чтобы разрушить пророчество и вступили в альянс с очень мощной черной силой.
  • неодушевлённых клонов что-то нынча расплодилось, словно как погода распогодилась. Зачем синтетике много знать? За нами за спиной готовят к большой войне, а вам это даже никак не интересно.
  • это все пустое.
  • Тем более, на окладе и полном содержании они трудятся на гос. особняках.
  • Справочку выпишите и укажите что данного гражданина подозревали в связях с евреями. Очень очень нужно чтобы в Натив отправить. Переезд на Землю Обетованную - кропотливое дело
  • В свое время до конца так и не разобрался кто они. Иногда вроде говорят правду, приоткрывают какую-то истину. Есть даже, что полезное у них почерпнуть. Но в целом доверия к ним не было. Не покидало ощущение, что они ведут куда-то не туда, что-то скрывают и не договаривают.
  • неодушевлённых клонов что-то нынча расплодилось, словно как погода распогодилась. Зачем синтетике много знать? За нами за спиной готовят к большой войне, а вам это даже никак не интересно.
  • она у тебя на лице, без пластической операции.
  • она у тебя на лице, без пластической операции.
  • Ну да. Теперь их связь с кремлем очевидна. Может они что-то ведают и знают, но все что они делают это не на благо русского народа явно.
  • Если уж даете статистику , то будьте точны 83500 - это потери только в танках .
  • Она давно с ними была, с того момента как попали в разработку фсб и согласились поработать на "государство". Они им всего лишь нужны для дополнительной аккумуляции своих чёрных дел.
  • способностями обладают, как тут сказали, на лице написано. Но есть большое НО. Женщин на видео "сломали", женская сила надломленна. Прикрытие для реального ритуала.
  • пачпарт забыли, господин хороший вчарась слюнями давился, сиодня сопли распустил...
  • Певец Александр Новиков тоже рассказывал, что ему предлагали участвовать в шоу "Голосуй или проиграешь", он отказался.
  • А вы хотите знать, чтобы вовремя присоединиться к процессу вешания?
  • Кто за путина встрял, тот себя потерял.
  • Шарий выпустил ролик где он разоблачает Дудя. Создаёт сначала впечатление будто Киселёва хотели припечатать к стенке, но ведущий оказался такой бездарь, что не смог этого делать)) На самом деле, это не советская тупая пропаганда. Киселя просто хотели показать, какой он есть и показали. А если Дудь не справился с задачей, то зачем вслед нанимать Шария))) Расчёт на то что все вокруг тупые, а в кремле только умные сидят.
  • Шарий выпустил ролик где он разоблачает Дудя. Создаёт сначала впечатление будто Киселёва хотели припечатать к стенке, но ведущий оказался такой бездарь, что не смог этого делать)) На самом деле, это не советская тупая пропаганда. Киселя просто хотели показать, какой он есть и показали. А если Дудь не справился с задачей, то зачем вслед нанимать Шария))) Расчёт на то что все вокруг тупые, а в кремле только умные сидят.
  • Если уж даете статистику , то будьте точны 83500 - это потери только в танках .
  • Если уж даете статистику , то будьте точны 83500 - это потери только в танках .
  • да все понятно с хуцпой соловьева. все вокруг уже изгадил.
  • Там ещё в комментах тролль на тролле. Из чего следует вывод, интервью ударило по репутации режима, как бы они сейчас не выкручивались. А вопросы специально, я думаю были детские и не выводящие на конфликт. Просто показали общение.
  • Да , зачем они , вообще, были нужны - достаточно было привезти 40-летних сибиряков , стрелявших в спины командирам и победить в войне .
  • Ну там был хороший вопрос про итальянский особняк соловьева и ответ в стиле "пациента доктора климова" : покажи свой член и я тебе отвечу за Италию. Ну это днище вообще. Шизофреник и дегенерат. Да впрочем как и все кремлежители. Там же нормальных то нет.
  • интересный проект, нравился мне. ///Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение.///
  • Да , зачем они , вообще, были нужны - достаточно было привезти 40-летних сибиряков , стрелявших в спины командирам и победить в войне .
  • https://www.youtube.com/watch?v=En9_l8079ik
  • Где дворяне блудили с чёртом?https://www.youtube.com/watch?v=9XUgEhwOwRM
  • не понял при чем тут сибиряки разговор про технику