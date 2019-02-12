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Дуб Авраама рухнул. Предание о конце света
Дуб Авраама рухнул. Предание о конце света
12/02/2019 01:03
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Обсуждение
Валера Смирнов
Какой же юрский русский??? - Во мне есть еврейская кровь.https://a-glazunov.livejournal.com/52384.html
Goo Gl
Последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства». Русский народ снова сделают подневольным , снова будет , как в царской России 95% населения жить под ярмом . И будут новые дворяне - чубайсы , медведевы , набиулины , и тд. . Они не допустят русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Phillip Latifundist (PZ)
дух
Энерция, вы же - тут, как тут, хитлеру капут!
Goo Gl
Последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество . Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , снова будет , как в царской России 95% населения жить под ярмом . И будут новые дворяне - чубайсы , медведевы , набиулины , и тд. . Они не допустят русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Серёга Ларюшкин
когда ватникан схлопнется, тогда и уйдёт всё вместе. То что есть, не про нашу честь на сегодня.
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Ну , не идиoты же вы ?
Валера Смирнов
Юрский жид пархатый, и все кто говорит обратное тоже таковыми являются,или продались кремлю.
Валера Смирнов
Юрский жид порхатый и все кто говорит обратное или сам жид или продался кремлю!!!
Валера Смирнов
Юрский жид порхатый и все кто говорит обратное или сам жид или продался кремлю!!!
Валера Смирнов
Юрский жид порхатый и все кто говорит обратное или сам жид или продался кремлю!!!
Валера Смирнов
вот здесь ведущий говорил про известного актера по национальности юрист,что он русский актер но это же не правда.Этот актер и сам не скрывал что по матери он юрист и при юридической власти в РФии не плохо себя чувствовал. Это наводит на определенные мысли. По населению в РФии тоже какие там 150 миллионов хорошо если сотня наберется а русских и того меньше.А мы юристами восхищаемся.О русском народе думать нужно.
Виктор М
Где , в чём муть? То что хабадники подставили свою религию, это закономерно.
Степан Степанов
провыблядок щекастый этой суки уголовной сидит,опухает, отдыхает, я бы с таки наслаждением ублюдка прикончил, как же я камуняк ненавижу. Финов уважаю. Задали их инженерные загорождения, морз, шнее по яйцы -компьютер выдал- только ядерный взрыв, сколько же они там ухерачили мужичков русских https://www.youtube.com/watch?v=8N2Xvqh_cBg
Алексей Заров
Вас нет случайно на видео? https://youtu.be/K6gQs9q1Ecc
User 2018
Случайность это не проявившаяся закономерность, кто автор не помню, но точно не мразь чапман.
Степан Степанов
Попы гавно нацыи, как и камуняки, но ведь, додумались камуняки Васкова на фоне креста заснять, апокалипсис . https://www.youtube.com/watch?v=ix2BE430fSo
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Капитализм уничтожает нации . Ну , не идиoты же вы ?
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Капитализм уничтожает нации . Ну , не идиoты же вы ?
Александр Верный
Да кто его знает!
User 2018
Мышка перевернулась - ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ. Нажалась правая кнопка отмена и это случайность.
Goo Gl
последнее слово : В главном вас заблуждают ! У национализма и капитализма разнонаправленные вектора ! Цель социализма - социо - общество .Цель капитализма - капитал , нажива . Неужели не понятно , что капитализм границами не ограничивается , он стремится стать транснациональным . Ну прислушайтесь к Сталину : «Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.». Русский народ снова сделают подневольным , Не допустят они русский народ до управления . Капитализм уничтожает нации . Ну , не идиoты же вы ?
Константин Алланд
Когда начнётся Исход как из Египта.
Сергей Панченко
В "Белые облака" помню продавалась. И на новом Арбате видел в зелёном переплёте. Есть в эл. виде.
Александр Верный
Разговаривал с турками и они в общем поддерживают Эрдогана, он там у них как Путин у нас в середине 2000-х,устранил власть генералов, но это вещь эволюционная, и срок действия этой модели истек, так как Ота Тюрк не с неба модель придумал, он шел классическим европейским путем построения национального государства и заменил султанов на генералов и создал светское государство и надо сказать спас от полного уничтожения Турции,но генералы без войны очень быстро деградируют и тормозят развития страны, Эрдоган сам хочет быть отцом нации и надо заметить данные у него неплохие.Турция, после второй мировой войны неплохо вписалась в мировую экономику и политику за счет своего географического положения с СССР, а на сегодняшний день Турция хоть и член НАТО, но ее ни как не берут в Евросоюз и она ищет свой путь развития и исламизация логичный ход, да и общий тренд в регионе.
Александр Верный
Разговаривал с турками и они в общем поддерживают Эрдогана, он там у них как Путин у нас в середине 2000-х,устранил власть генералов, но это вещь эволюционная, и срок действия этой модели истек, так как Ота Тюрк не с неба модель придумал, он шел классическим европейским путем построения национального государства и заменил султанов на генералов и создал светское государство и надо сказать спас от полного уничтожения Турции,но генералы без войны очень быстро деградируют и тормозят развития страны, Эрдоган сам хочет быть отцом нации и надо заметить данные у него неплохие.Турция, после второй мировой войны неплохо вписалась в мировую экономику и политику за счет своего географического положения с СССР, а на сегодняшний день Турция хоть и член НАТО, но ее ни как не берут в Евросоюз и она ищет свой путь развития и исламизация логичный ход, да и общий тренд в регионе.
Black Raven
Всё вам "вынь да положь"… ищи и обрящешь.
Black Raven
советик из серии "Хлопай ресницами и взлетай!"
Andrey Sokolov
Группа энтузиастов и криптовалюты.... Интересная парочка..., вызывающая, по меньшей мере, улыбку...
Andrey Sokolov
Группа энтузиастов и криптовалюты.... Интересная парочка..., вызывающая, по меньшей мере, улыбку...
Диверсус СТавроПольский
Сначала Владислав(К) поведал нам о кукловодах, анунаках, а потом говорит, что в Россиянии нет глубинного государства... Сдается, что есть.
Диверсус СТавроПольский
Сначала Владислав(К) поведал нам о кукловодах, анунаках, а потом говорит, что в Россиянии нет глубинного государства... Сдается, что есть.
Владимир Кутиков
А какого разлива: индийского или от Хиневича?
Владимир Кутиков
Не видел издание Хиневич, не разу. Кстати по датам из Фатимы, вся инфа оттуда из Сантии Веды Перуна. Но вы наверное смущаетесь имён.
Andrey Sokolov
Про отсутствие подписей о назначениях в советское время .... , как то "Остапа понесло"...
" Вначале было слово " неписаное правило любого гауляйтера.
Степан Степанов
Камуняки выстроили иезуицкую систему, 90 процентов к бюджету прикручено и одни русские гнобят других русские. а сурок-черт и у него мозгов не хватит, из америки суки нами правят, я уже говорил про писькова- клон ворошилова, похож падлюка. может архивы-документы у фрицев захватили по клонировани воршыловского ублюдка. А вход-рубль, а выход только через трубу у швали камуняцкой
Степан Степанов
Этот дольмен выходит на анологичный дольмен забора останкинского зомботранслятора. Какие-то колебания снимаются с мумии терафима членина, генерируются в зиккурате и передаются на останкинскую иглу. Не зря трупопоклонники членинцы для зомботранслятора выбрали район останкино. Может по мередиану их стоит, помню еще кое-как космические координыты, часы и минуты, опьепешся на секунду- папа пинок под сраку давал сразу. А че там 5-км туда-сюда, они шарили, хотя я не работал с ними. Останкино-от слова останки, там хоронили людей. Весь совок и вся Россия пропитаны некромантией. С этой же целью сралин заставил в каждой избе повесить тарелку левитана, колебания с мумии передавались до зомбоящика через радио и таким образом зомбировалось население. А в 1941 годе людоеды заглушили реактор зиккурата по зомбированию населения и вывезли мумию в Тюмень, машинка по наведению мордора и морока на русских людей перестала работать и русские из большевицких орков снова превратились в русских скифов и стали громить немецких готов. А затем снова запустили этот некрофильский реактор. И в стены кремля не зря своих уголовников из обслуги аннунаки замуровывают- замок стоит крепче и духи уголовников помогают держать режим. Там только два светлых парня замуровано: Сергееви и Гагарин, а дочка последнего служит этим людоедам, странно, да)))? Может и теперь тайно впехаивают пепел тушкок камуняцких
Степан Степанов
ну натянуто натянуто жеж
Black Raven
"В мавзолей на Красной площади угодил метеорит размером с конскую голову" - ещё лучше звучит
" ...грамотно, добротно и победоносно, как и всё при Сталине. Сейчас этого нету... " цитата из ролика от "шамана гиперборея.
Сергей Панченко
советик из серии "Хлопай ресницами и взлетай!"
Сергей Панченко
"В мавзолей на Красной площади угодил метеорит размером с конскую голову" - ещё лучше звучит
У нас страна советов, не забывайте.
Black Raven
Не теряй голову, сгодится.
Сергей Панченко
Неужто?... а мне и невдомёк! Вы большой оптимист...
Phillip Latifundist (PZ)
https://www.youtube.com/watch?v=K9-SU2FZfsg&feature=youtu.be
Степан Степанов
Из полковой разведки даже попавших в плен на пол дня, признавали предателями и врагами народа. от 15 -чки на душу населения, без права переписки. Думаешь уголовники шли в атаку на пулемёты за шмалина, с лопаткой и тесаками?
Александр Верный
Так может и нам урок: действуй или вали?
Серёга Ларюшкин
Не видел издание Хиневич, не разу. Кстати по датам из Фатимы, вся инфа оттуда из Сантии Веды Перуна. Но вы наверное смущаетесь имён.
Серёга Ларюшкин
Поркопенко об этом инциденте уже звенел на всю РЕН.ТВ. Бляснул знаниями для новичков типа. Там дох -я кто замурован со времён москвы белокаменной.
Walknut 59
Слушал Острецова-пожилой человек,пора о боге думать... а он все атомной дубинкой хочет махать-мир пужать((
Walknut 59
Борщевик ему нужен для вызывания дождя.
Серёга Ларюшкин
Ну так их там за кордонами особо и не охраняли, приходилось вплоть до 39 года работать другой интеллигенции на НКВД. Много там фуфла написано. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Серёга Ларюшкин
Ну так их там за кордонами особо и не охраняли, приходилось вплоть до 39 года работать другой интеллигенции на НКВД. Много там фуфла написано. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Вихрь
Борщевик ему нужен для вызывания дождя.
Вихрь
Ватикан выстраивал и коммунизм тоже.
Степан Степанов
В оранжевые поля с холмиками перебрались, заповедник (= Прикрытие выгодное.
Неужто?... а мне и невдомёк! Вы большой оптимист...
Степан Степанов
Да, не заметил. Заметил что постишь по 3-4 раза подряд в году херню свою биографичную.
...ну, так покатиться или покаяться, разберись - грамотей православный.
Серёга Ларюшкин
Да, не заметил. Заметил что постишь по 3-4 раза подряд в году херню свою биографичную.
Vadim Galuzin
Скандал произошел знатный, на весь СССР. власти не осознали что произошло, а когда дошло объявили ветерана войск НКВД замаскировавшимся власовцем
Вихрь
Из полковой разведки даже попавших в плен на пол дня, признавали предателями и врагами народа. от 15 -чки на душу населения, без права переписки. Думаешь уголовники шли в атаку на пулемёты за шмалина, с лопаткой и тесаками?
Vadim Galuzin
Вот вам и сказ про зелёных человечков, шахтеров и т.д..
Vadim Galuzin
охлаждение любви.https://news.mail.ru/society/36278510/?frommail=1Огромный крест обнаружили на пляже во Флориде супруги Крис и Грэг Гэй. Пара только зарегистрировалась в отеле в Форт-Лодердейле и отправилась прогуляться к морю. Они увидели крест в воде и не сразу поверили своим глазам. «Такое случается раз в жизни и, вероятно, никогда не повторится», — сказала Крис в комментарии журналистам.
Вихрь
Где , в чём муть? То что хабадники подставили свою религию, это закономерно.
Вихрь
охлаждение любви.https://news.mail.ru/society/36278510/?frommail=1Огромный крест обнаружили на пляже во Флориде супруги Крис и Грэг Гэй. Пара только зарегистрировалась в отеле в Форт-Лодердейле и отправилась прогуляться к морю. Они увидели крест в воде и не сразу поверили своим глазам. «Такое случается раз в жизни и, вероятно, никогда не повторится», — сказала Крис в комментарии журналистам.
Герман Сажин
Так может и нам урок: действуй или вали?
Герман Сажин
Так может и нам урок: действуй или вали?
Николай Толубаев
А Сурков не плохую статью написал . Хотя и слукавил , что в РФ нет глубинного государства и всё на виду
Корреспондент НТВ при помощи компьютерной программы написал брошюру бессмысленных стихов, опубликовал под именем Б. Сивко (бред сивой кобылы), нанял актёра и провёл презентацию в Центральном Доме литераторов. Руководство Московской организации Союза писателей России, сочтя ряженого поэта Сивко богатеньким буратиною, почествовало его по самое не балуйся, с вручением членского билета Союза и Есенинской медали.
Vadim Galuzin
В свое время Рим ушел слишком вперед. Развился, демократизировался, ожирел. При этом считал себя жандармом Европы. Простым, неотесанным горам это показалось несправедливым. Рим пал. Европа стала готической. История повторяется циклически. И если русские потомки готов пора сломить. У русских война в крови, не бизнес. Преступно ждать. Нужно брать Европу Европу за рога. У Чингисхана ВВП был низким, но это не помешало ему взять себе контроль над успешными в экономическом плане государства.
Vadim Galuzin
Вот вам и сказ про зелёных человечков, шахтеров и т.д..
Maxim Egorov
На самом деле позорище, а не статья. Это же писалось типа для умных людей, не для быдла колхозного. Если это всё на что способна эрефия, это просто позор. PU молодец, система очень хорошая, америка гумно, наша сила в глубинном народе и ни слова про русских. Что за народ, то? Пусть лучше баранов пасёт, а к руководящим должностям даже не подходит. Человек просто не на своём месте. То, что статья может быть красиво написана ещё ничего не значит. Главное суть, а написать можно было матерком и с ошибками в каждом слове. Сути нет, ну прям совсем нет, сплошное лизожопство.
Степан Степанов
Я не сдох, Я выжил. Взаимно, сколько общался с боевиками полковниками, да я да мы, и всё так повторяется по кругу.
Серёга Ларюшкин
Я не сдох, Я выжил. Взаимно, сколько общался с боевиками полковниками, да я да мы, и всё так повторяется по кругу.
Вит Ла
Корреспондент НТВ при помощи компьютерной программы написал брошюру бессмысленных стихов, опубликовал под именем Б. Сивко (бред сивой кобылы), нанял актёра и провёл презентацию в Центральном Доме литераторов. Руководство Московской организации Союза писателей России, сочтя ряженого поэта Сивко богатеньким буратиною, почествовало его по самое не балуйся, с вручением членского билета Союза и Есенинской медали.
Из наследия тяжких времён. Авраам с дуба рухнул и понес и понес... так понес, что и дуб не сдюжил, тоже рухнул. История получилась долгой и неприличный. Напрашивается мораль. Без Авраама человечество обойдётся а без дуба нет. Надо сажать леса, без них тяжко придется человечеству.
Igor Faizulin
Случайность это не проявившаяся закономерность, кто автор не помню, но точно не мразь чапман.
Мне лично, было очень стыдно за моссолитовских графоманов. Почему их никакая холера не берёт!?...
Роман Котов
ну натянуто натянуто жеж
Степан Степанов
Чтайте Геноиха Бёля, с той стороны писал
Юрий Рыков
Прилетали и не раз за последние 10 лет. Точнее, никуда далеко не отлучались из галактики. Совету федерации как и вывеске рф - приказали долго жить, всё по рептилоидски. А сворачивать программу надо. поэтому кукловоды и не знают или позабыли, что и как нужно делать, что бы себе не навредить той кашей,, КОТОРУЮ ОНИ ТУТ ЗАВАРИЛИ НА ЗЕМЛЕ в тамдеме с рептилоидами двух группировок.
Pavel Vladyka
В свое время Рим ушел слишком вперед. Развился, демократизировался, ожирел. При этом считал себя жандармом Европы. Простым, неотесанным горам это показалось несправедливым. Рим пал. Европа стала готической. История повторяется циклически. И если русские потомки готов пора сломить. У русских война в крови, не бизнес. Преступно ждать. Нужно брать Европу Европу за рога. У Чингисхана ВВП был низким, но это не помешало ему взять себе контроль над успешными в экономическом плане государства.
Дмитрий Г
Рассуждать о геноциде русских на канале сталинград, как-то лицемерно что ли.
Алексей Огородников
Удивляют люди, которые совершенно не следя за своим здоровьем жалуются на плохих врачей, плохо лечат видите ли.
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
...ежели иронично, "вальпургиева ночь" тоже звучит - не режет слух. но, важен протокол!
Константин Поляков
Рассуждать о геноциде русских на канале сталинград, как-то лицемерно что ли.
...ежели иронично, "вальпургиева ночь" тоже звучит - не режет слух. но, важен протокол!
как в песне поётся - " за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов "
Вит Ла
Это не рассуждение . это кривлянье и очередная попытка выставить русский народ в шутовском виде .Жаль этого бородатого Он сначала судя по всему в ментальную ловушку попал а потом как следствие в физическую .. Единственная здравая мысль у него промелькнула правда без всякого акцента в начале передачи , что то про национальный статус республики Коми ..
Эйнар Счастливый
Меня больше всего убило недавно другое: мой товарищ вывихнул плечо, а перед этим потерял паспорт, так получилось. Так вот, его НИ В ОДНОЙ ПЛАТНОЙ клинике не приняли без ёб--го россиянского паспорта!! Ещё раз: ни в одной ПЛАТНОЙ!! Он им деньги в клюве принёс, с_ка, деньги!! А им паспорт! Даже справка не канает!! Они там все вообще конченные со своим е..м государством! Им что, лобызание с россиянским госупырём дороже даже своего шкурного интереса?! Для меня, это, честно, было откровением.
Вит Ла
Вообще я выпал в осадок когда услышал про пчеловодство в Архангельской губернии . Уж не постановка ли все это ?
Серёга Ларюшкин
Прилетали и не раз за последние 10 лет. Точнее, никуда далеко не отлучались из галактики. Совету федерации как и вывеске рф - приказали долго жить, всё по рептилоидски. А сворачивать программу надо. поэтому кукловоды и не знают или позабыли, что и как нужно делать, что бы себе не навредить той кашей,, КОТОРУЮ ОНИ ТУТ ЗАВАРИЛИ НА ЗЕМЛЕ в тамдеме с рептилоидами двух группировок.
Серёга Ларюшкин
Прилетали и не раз за последние 10 лет. Точнее, никуда далеко не отлучались из галактики. Совету федерации как и вывеске рф - приказали долго жить, всё по рептилоидски. А сворачивать программу надо. поэтому кукловоды и не знают или позабыли, что и как нужно делать, что бы себе не навредить той кашей,, КОТОРУЮ ОНИ ТУТ ЗАВАРИЛИ НА ЗЕМЛЕ.
Вихрь
Если государство не заинтересованно в твоём или её здоровье, с чего вы решили, что платное здравоохранение заинтересовано в обратном? Для них только деньги интересны и сами клиенты, наличие их, вон по телефону названивают с утра до вечера всякие платные клиники после того, как пообщался со скорой помощью, вся база у них на договорниках общая. Самих конкретных и реальных спецов очень мало, молодняк я вообще не рассматриваю за спецов, от слова ВООБЩЕ.
Вихрь
Если государство не заинтересованно в твоём или её здоровье, с чего вы решили, что платное здравоохранение заинтересовано в обратном? Для них только деньги интересны и сами клиенты, наличие их, вон по телефону названивают с утра до вечера всякие платные клиники после того, как пообщался со скорой помощью, вся база у них на договорниках общая. Самих конкретных и реальных спецов очень мало, молодняк я вообще не рассматриваю за спецов, от слова ВООБЩЕ.
Вихрь
Есть ещё один такой на ютубе. Рождённый в ссср устюгов. Тоже контуженный космомолец. Местами говорит толково, но знак венка со звездой Шин, ему не даёт покоя и он с ним как со знаменем носится по рунету, выдавая местами толковую(для заманивания сторонников, сочувствующих, соратников) информацию.
Андерсен
Вот оно олицетворение развлекательных программ в cccрф - Главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины.https://news.mail.ru/society/36280906/?frommail=1 Вспоминаем угадай букву в слове по смс-кам. Тоже на лоха. И это всё же крышуется на гос. уровне мошенничество. Ну если игра пришла из-за океана, "кто хочет стать миллионером", то и всё "поле чудес" в стране дураков, выставляют на рабочий тон Алисы и Остапы-базилии. Для молодняка -это откровение. Для меня - уже как данность.
Андерсен
В "Белые облака" помню продавалась. И на новом Арбате видел в зелёном переплёте. Есть в эл. виде.
Андерсен
Когда начнётся Исход как из Египта.
Андерсен
Они утаили про фасеконтролл. Как дополнение к рассказанному.
Ilya Tarasov
Вот и Максуд Шевченко заговорил о матрице https://www.youtube.com/watch?time_continue=1241&v=IdEYdsRB89g
Алексей Заров
А хорошо лечить невозможно, это не для этого придумали. А вот излечивать хорошо, для этого всё есть необходимое, главное что бы государево здравоохранение не влезало в поле деятельности Излечивания-Исцеления.
Серёга Ларюшкин
В оранжевые поля с холмиками перебрались, заповедник (= Прикрытие выгодное.
Вихрь
Согласен с Вами. Нет не излечимых болезней, есть неизлечимые люди.
Владимир Кутиков
САВ от Хиневича в запретном списке Минюста.Меня имена не смущают.Впрочем,как как и псевдонимы.
Евгений Родин
Если бы все было так однозначно... Бесплатная медицина не хочет лечить, а платная очень хочет лечить, но не хочет вылечивать. ☹️
Алексей Заров
Согласен с Вами. Нет не излечимых болезней, есть неизлечимые люди.
Николай Толубаев
И чего все набросились на Суркова. Ничего особенного он не написал. Сурков, в своей статье, лишь проконстатировал факт, описал настоящий мир посмодерна. Он сказал то, что все говорят, он написал то, о чём все догадывались, но молчали, боялись сказать. А что касается всяких слов с Путиным, так это просто антураж. Люди обратили внимание на декорации, а не на сам спектакль. Обсуждают собачку, не замечая слона. А фб и телеграмм абсолютное большинство - "мы статью не читали, но осуждаем"
Vitaliy Muromskiy
Сколько лет было дубу? :) Все эти святыни могут быть новоделом и фейком. Судя по фотке не такой он уж старый
Роман Котов
Я в нашей "святой" медицине справку что не наркоман получал пол года. А если бы платной не было, то вообще никогда бы не получил.
Роман Котов
вот я не запуская ролик зуб даю что там нытьё что денег не дают. А мысли о том что нехрен делать в вечной мерзлоте даже не возникло.
Сергей Кузнецов
https://paperpaper.ru/papernews/2019/02/06/spbgu-vylozhil-v-otkrytyj-dostup-sborn/
Эйнар Счастливый
Не важно, главное то, что он-таки грохнулся!
Vitaliy Muromskiy
аминь :))
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