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Между Европой и Китаем
Между Европой и Китаем
14/02/2019 01:21
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Обсуждение
Andrey Gordeev
Не по теме передачи. Просто красиво.
В Рфии наблюдается стабильный рост цен, правильнее сказать - безудержный... Раздражены покупатели и продавцы. В открытую звучат архи-злые пожелания властям... часто упоминают металлоизделия, арматуру, ломы, тележные оси и тд. Впереди весна, возможны обострения.
"Все куплю",- сказало злато; "Все возьму",- сказал булат. Что означает, сия аллегория? Благородная лигатура булата укоротит избалованного золотого тельца. Пророк А.С. Пушкина прав.
артем барышков
Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
артем барышков
Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
благодарю... ашипка исправлена.
Иван Пермяк
Новая национальная идея. Долгое государство Путина https://www.youtube.com/watch?v=-Wftl1CKZlw
Maxim Egorov
PU предложил ввести отдельное уголовное наказание для лидеров ОПГ. Пару выпусков назад я писал, что братву будут раскулачивать)) Своих зверят они никогда не тронут, зато вот так они будут отжимать крупный бизнес у местных. Всё, что они делают это всеми правдами и неправдами поскорее вернуть совок и окопаться в нём.
Nordic rassvet
Вы попробуйте не качать права, а поставить пузырь леснику. Говорят помогает.
Константин Поляков
Вы попробуйте не качать права, а поставить пузырь леснику. Говорят помогает.
Vladimir Sholkov
Составляющей успеха является: Масовка Идея Бессмысленно что либо осуждать и куда то стремиться, бессмысленно что то создавать если только ты все это не делаешь только ради себя. Если же думаешь об идее и о том как ее реализовать то должно быть банально осознать что люди разные по сути, но когда все они собираются под общей идеей т образуют локомотив. Кстати по этому мне кажется Н и проигрывает с локомотивом. Да он типа собирает всех но идеи нет как таковой. Идея состоит в том что тебе что то мешает и тебе предлагают за меньшие усилия и уменьшенное время все решить. Это как хочешь не хочешь но тебе нужно вставить за час а кому за четыре до работы и ехать до нее. А если возникнет идея что никуда ехать не нужно и ты сможешь все то же самое делать но уже находясь где угодно, то идея может пойти в поток , только если тебе при этом скажут что нечего делать г е нужно, достаточно поставить программу и все, но мешает к реализации то то и то то. Нелегально можете сделать , но для легализации необходимо менять. И все. Сначала травится идея, люди привыкают к хорошему и им уже не нужно ничего. Они думают они все переосмысливают и находятся инициаторы и исполнители которых поддерживает и начинается туса. Т.к. чтобы поверить нужнг нечто большее чем критика
Андрей Пилюк
А ведь про кощея бессмертного все правда и смерть его в яйце (пилюле), разбей пилюлю (яйцо) и смерть придёт к кощею.
Алексей Огородников
Важные слова Владислав: "Русская православная церковь никак не способствует сохранению русского самосознания." Следовательно называться русской она не может в принципе и православие не может быть религией русских.
Yury Safonov
В торговле с Китаем очень много русских людей задействовано, получают хороший доход. А валежник вроде как разрешили собирать.
Andrey Sokolov
Дело не в РПЦ, а именно в самом православии. Православие не наша религия. Сейчас "продвинутые" православные активно отделяют себя и свою веру от РПЦ. Когда начинаешь что-то объяснять про христианство и православие с упоминанием РПЦ, они сразу тебя останавливают и говорят. Что в РПЦ не настоящие верующие, они давно предали бога. Сами при этом не вступают ни в какие дальнейшие обсуждения. Говорят, пойдем я тебя свожу к настоящему. Вот он тебе все объяснит и расскажет.
Andrey Sokolov
Люди простые в лаптях еще вчера ходили.Кулаки так же себя вели со своим народом не надо их оправдывать.
Алексей Огородников
Дело не в РПЦ, а именно в самом православии. Православие не наша религия. Сейчас "продвинутые" православные активно отделяют себя и свою веру от РПЦ. Когда начинаешь что-то объяснять про христианство и православие с упоминанием РПЦ, они сразу тебя останавливают и говорят. Что в РПЦ не настоящие верующие, они давно предали бога. Сами при этом не вступают ни в какие дальнейшие обсуждения. Говорят, пойдем я тебя свожу к настоящему. Вот он тебе все объяснит и расскажет.
Сергей Александрович
"Все куплю",- сказало злато; "Все возьму",- сказал булат. Что означает, сия аллегория? Благородная лигатура булата укоротит избалованного золотого тельца. Пророк А.С. Пушкина прав.
Vladislav Shamanov
Ни кого не хочу обидеть, но "Дуб дал дуба" смешно звучит.
Henri Ducard
Не везде можно
Vladislav Shamanov
Сам однажды не дышал 15 минут. Это случилочь само без цели достичь подобного, во время глубокой релаксации. Допускаю существование людей, которые в древности вошли в подобное состояние и до сих пор в нём находятся.
артем барышков
Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
артем барышков
Это может раньше, счас леса в аренде у жирных и лесничество ими не распоряжается. Контроль с квадрокоптеров и показательные суды отшибли всякие левые сомнительные вырубки. Тверская область спировский район - сотни гектар рубят спецмашинами комплексами и вывозят десятки двойных лесовозов .ежедневно. лесники неочем в этой схеме..
Nick Dtk
Он был А.С.
Константин Алланд
И будет тут огромная помойка и пустыня, от Европы до Китая. И могучий отлив населения.
Константин Алланд
Мой прадед оставил тело в 102 года, причём помер не своей смертью. Дело не в пилюлях, просто в хорошем здоровье, наследственности и тогда ещё нормальной экологии. Выживали раньше немногие, но кто жил, тот жил не болея.А Германарих при этом был еще великим бойцом, раз выжил в те времена ,пройдя через сотни сражений с мастерами мечей и секир. Возможно знал как применять Руны, подобно Одину.
Henri Ducard
Видят свою это миф. На самом деле они просто магипулируемы этой общей идеей . Допустим что необходимо создать потребность в сыре, который особо не пользуется потребностью. Покупаемость низкая. Чтобы создать большую покупаемость необходимо создать общую идею что надо покупать. Кто то поведется на молоко из коров и чистый воздух, кто то на певца который каждый день его пьет, кто то на рекламу. Цель будет достигнута
Вадим Di
Все верно. Только повышать уровень абстракции на старом, не меняющемся бытовом укладе все равно что вешать золотую бронь на старую лошадь. Поэтому страна заперта в развитии до астральных планов. Ментальное и выше развитие появляется только у национальных государств.
Вадим Di
Он был макаронник или еврей, но ни разу не русский.
Леонид Стгромов
Если разобьешь яйца любому мужику конец настанет, Это образно понятие, не в разбитие дело
Леонид Стгромов
Я все таки считаю что китайцы были отсталые, буквально небольшая часть на юге вокруг царей была развита на торговле с западом, Понятно что опиумные войны власть у этой части забрали, и Россия в этих войнах сыграла большую роль, и Русские дань серебром с Китая получали до 1919 года, пока Джугашвили и Ленин не простили дань китайцам. Шёлк путь был, рабочих рук в Китае много, но это не признак развитости. Европейские иезуиты подняли Китай написали китайскую мудрость, я думаю в этом правда. Тибет это другое дело, в Тибете что то древнее выжило там другая ситуация. Мои прадеды восстание боксеров давили, Китай в те времена жил в каменном веке, там такое дикое все было, что до такого состояния и за 500 лет общество не деградирует.
Александр Шепелёв
Ты исусовцу скажи, что в самом начале нового завета написано, что Исус сын Иосифа, а не бога. И ты увидишь и услышишь что значит "вертеться ужом на сковородке". Так что дело в христианстве и в тех, кто в него верует
Вадим Di
И что Москва? Приезжаешь туда и за вылизанным фасадом все те же пробки, стройка, грязь. Какая то вечная неухоженность и серость . Стоит лишь только поглубже во дворы свернуть. Про челябински и не говорю, безденежье и мрак безнадёги.Молодежь валом валит из регионов, да и из РФ.
Александр Макогонов
Варвары одним словом.Что тут скажешь? Народ священников Израэль по ходу все об этом .
Сергей Кузнецов
10 марта – День архивов России. В этот день по традиции удаленный доступ к архивным документам через портал "Архивы Санкт-Петербурга" для всех желающих становится бесплатным! Что нужно делать? Зарегистрироваться на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до 23:59 7 марта 2019 года, если вы еще этого не сделали: https://spbarchives.ru/ 10 марта 2018 года с 00:01 до 23:59 будет открыт бесплатный доступ ко всем архивным документам, размещенным на портале. Что там можно найти? На портале собраны метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918—1924 годы, учетные партийные документы, исторические фотографии Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, а также документы киностудии "Ленфильм".
Сергей Кузнецов
10 марта – День архивов России. В этот день по традиции удаленный доступ к архивным документам через портал "Архивы Санкт-Петербурга" для всех желающих становится бесплатным! Что нужно делать? Зарегистрироваться на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до 23:59 7 марта 2019 года, если вы еще этого не сделали: https://spbarchives.ru/ 10 марта 2018 года с 00:01 до 23:59 будет открыт бесплатный доступ ко всем архивным документам, размещенным на портале. Что там можно найти? На портале собраны метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918—1924 годы, учетные партийные документы, исторические фотографии Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, а также документы киностудии "Ленфильм".
Konstantin Zh
Одно из правил современной РФ, если в названии коммерческой организации есть слово "Русский", то там заседает самая матёрая j2, которая обирает народ.
Sasha Zavaruhin
https://youtu.be/ymvUjyRuTS4 откликается с заметкой о спящих.
Александр Верный
К истории Китая я отношусь осторожно, очень странная страна со специальными людьми, там логика наоборот, согласен шли с Китая караваны с шелком и фарфором и было у них серебро, но удивительно с такой великой историей Китая у них нет фактически исторических артефактов существования высоко развитой цивилизации,я не мало время провел в Китае и там очень мало объектов материальной культуры, рядом Камбоджа,Индия где напичкано древностями в Китае этого нет, где работы по математики,химии,физики, искусство? Да и размеры государства были совсем не современные,гораздо меньше.
Konstantin Zh
Интересно было-бы узнать.. Говорят, если постоянно практиковать сознательную задержку дыхания, то открываются паранормальные способности. Поделитесь, если практиковали.
Александр Макогонов
Люди простые в лаптях еще вчера ходили.Кулаки так же себя вели со своим народом не надо их оправдывать.
Vadim Galuzin
русский и китаец -- братья на век. уже проходили. если в кремле расчитывают с помощью Китая справиться с Западом, а потом уничтожить своих союзничков и самой стать владычицей морскойб то ничего не выйдет.
Vadim Galuzin
ну очень неинтересная тема
Константин Алланд
Свой своему поневоле брат. Если запад это белые люди, то китайцы какие - то рептилойды инопланетяне реально, там другие коды, мышление, энергетика, физиология.
Константин Алланд
И что Москва? Приезжаешь туда и за вылизанным фасадом все те же пробки, стройка, грязь. Какая то вечная неухоженность и серость . Стоит лишь только поглубже во дворы свернуть. Про челябински и не говорю, безденежье и мрак безнадёги.Молодежь валом валит из регионов, да и из РФ.
Константин Алланд
В Стокгольме олени в городе смело щиплют траву и ветви. Приходят из лесов. Никто их не стреляет и все рады. Это Менталитет. Какие люди, такая и жизнь вокруг.
Vadim Galuzin
Да они там сами что-то насчёт расы тупят жёстко.
Константин Алланд
Да они там сами что-то насчёт расы тупят жёстко.
Алексей Заров
На днях певица Катя Лель взбудоражила общественность громким признанием — мол, в юности её похитили инопланетяне. Мало того, что они утащили её на свой корабль, ещё и нескольких зубов лишили. Но этим всё не закончилось. Певица утверждает, что на протяжении всей жизни пришельцы пристально следят за ней и её семьей. И чтобы предостеречь людей, Лель решила созвать пресс-конференцию, где откровенно поделилась своей историей. https://teleprogramma.pro/stars/interview/515286/
Vadim Galuzin
Да нет. Ничего они не тупят. Это отрыжка Холодной Войны когда на свою сторону старались перетянуть симпатии народов Африки Азии Латин Америки.. .... Если это Вы о мигрантах. Поверте мне наслово солидарность европейцев как никогда едина.
Kuzja
Обратил внимание на хорошие зубы мертвецов. Вот что значит Европа не знала сахара.
Константин Алланд
Обратил внимание на хорошие зубы мертвецов. Вот что значит Европа не знала сахара.
Fiksik Piksel
Но досих пор у них культура какаято , строят и по ныне самодельные шарманки и домашние органчики. Вероятно и у нас как части европы была, до переворота совершонного бланком, но сейчас полностью утрачена https://www.youtube.com/watch?v=lhXmalON6Tk https://www.youtube.com/watch?v=r_dqFK22Dg0 даже у грузинов есть www.youtube.com/watch?v=LSHe46D_bfk
Fiksik Piksel
Механизация и машинизация европы. Кутайцы токмо капировать могуть , но не конструировать. https://www.youtube.com/watch?v=0x_rpaXALOs
Vladimir Sholkov
Видят свою это миф. На самом деле они просто магипулируемы этой общей идеей . Допустим что необходимо создать потребность в сыре, который особо не пользуется потребностью. Покупаемость низкая. Чтобы создать большую покупаемость необходимо создать общую идею что надо покупать. Кто то поведется на молоко из коров и чистый воздух, кто то на певца который каждый день его пьет, кто то на рекламу. Цель будет достигнута
Константин Алланд
Китайский министр Минг на саммите в Санкт-Петербурге не подал руку Чубайсу. Просто проигнорил рыжего.Можно сказать плюнул ему в наглую рожу: https://www.youtube.com/watch?v=IdLPadCmN8I
Henri Ducard
Да, но это ненадолго. Поэтому придумывают каждый раз что-то новенькое, вопрос в том, что сработает, за что зацепят. Если быть еще на уровнях выше идей и убеждений, тем сложнее цеплять, потому что человек уже не ищет самоощущение и внутреннюю безопасность в идеях, он идет дальше ближе к своему Истинному Я вне времени. А там очевидные человеческие истины. Если к народу относятся как к собакам, то обсуждать и спорить про экономику, политику того же СССР просто нет смысла, всё понятно
Vadim Galuzin
и непросто не подал. а ещё и объяснил свой поступок в гневном проханово-зюгановском стиле. объяснение очень простое недипломатичному поступку китай ского министра. Китай сдаёт уступает проигрывает Америке Трампа одну позицию за другой. И не накого Китаю опереться в торговой войне с Америкой. Вот если бы Россия была сильной и могучей как раньше до реформ гайдаровских. то тогда бы Китай показал кузькину мать Трампу. А так укусил от горькой обиды и бессилия Чубайса. виновника бед и слабости потенциального с вассала Китая.
Vladislav Shamanov
Постоянной практики не было, но когда практикуешь с утра например, то день как правило, проходит по другому. Меняется восприятие и события происходят необычные. Сейчас много практик доступно, вот например интересный человек - https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&noreask=1&filmId=9355301725734022242
Александр Верный
Если такое событие было и перевод корректный, тогда это для Толика дурной знак, китайцы в деловых встречах соблюдают четко протокол, и пожать руку это не проблема даже если по их взглядом человек не достойный.Здесь что не так, он слишком важная фигура в структуре власти в РФ и моральными принципами не объяснить этот игнор.
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