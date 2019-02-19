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У России важная роль - врага

19/02/2019 00:44
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Обсуждение
  • Следы точно не такие свежие. но есть о чём задуматься.Они следы старше вот этих деревьев:
  • В России так же переводят стрелки на Америку и Украину. У самих внутренних проблем по горло, а всё территория У
  • очень важная, как у твоего любимца, жириновского, на пхоронах старца засветился.то есть ты презренный гомосексуалитс?
  • Интересно а в России какие тараканы?
  • А что мы не можем сказать что или северный поток 2 или ничего. Договор то заканчивается.
  • Мы?
  • Идет убыль конкретно русских. Их и замещают тожроссиянами. Да им собственно русские и не особо нужны.
  • Все эти игры с врагами, это такой древний метод управления населением. В США и в России говориться одно, а делается совсем другое. Из того, что приходит первое на ум. Россия просто за копейки продает "главному врагу" - Америке стратегические ресурсы, такие как Уран-235. В ответ Россиянцы ежегодно вкладывают в экономику США круглую сумму. Какое еще противостояние? Это просто игра на публику. Просто на каком-то этапе истории кукловоды и правители поняли, что дешевле и безопасней грабить "своих", под лозунгами патриотизма, чем чужих, которые могут, и по башке настучать. А в мире где есть ядерное оружие это, тем более, актуально
  • Смотрел самые старые фотографии своего города. За более, чем 100 лет уровень "слоя" никак не изменился. Вообще никак. Два наиболее популярных объяснения - "культурный слой" и "так строили", типа тупые все были. Ни одно "просевшее" здание в уровне не потеряло, трещины по стенам не пошли. Дома гораздо массивнее современных, там стены в метр толщиной. Декоры сложные, сейчас так мало кто хотя бы пытается. Я к тому, что стоимость постройки такого здания в те годы должна была быть довольно высокой (в человеко-часах хотя бы). Ни крана, ни камазов, ни таджиков. Да и какой идиот в Сибири будет делать окно или дверь ниже уровня земли? Чтобы весной было расчищать "полегче"? https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/f7/fe/05/caption.jpg
  • Санкции идут только на пользу России. Без них экономика давно бы схлопнулась. Санкции позволили поднять сельское хозяйство, уменьшили отток денег за рубеж. Плюс санкции очень хорошо подпитывают китайскую экономику. Санкции это вид контроля росиянской экономики.
  • Санкции на пользу если есть самодостаточная аграрно-индустриальная экономика и емкий внутренний рынок с высокой покупательной способностью, а у нас этого нет. Если мы продаем сырье (нефть, золото, алмазы, газ, лес) для торговли санкции наоборот только мешают, а торговля это основа нашей экономики. Для русских как народа какая польза от санкций если все равно никаких системных реформ не проводится? Если все равно нет национальной элиты а значит нации как таковой не существует.
  • С точки зрения евгеники русский народ мертв, так как лучший генофонд уничтожен и работает отрицательная селекция. Поэтому и вымираем. Можно надеяться на чудо, но законы природы (то есть законы Бога) на самом деле безжалостны и действуют рационально.
  • Продолжение гнилой игры.
  • санкции не санкции. а кукловоды выводят средства из страны. Слушаю радио , а там брехальник в новостя вещает - масыкыва хочет построить в египте завод по произ. удобрение и ешо какуюто хрень атомную,и ешо где то. В Росию ни чего не вкладывают,токмо пызы....ЁШКИНКОТ....ж и людоедские налоги..Если чито то и поднимается , то токмо вопреки.
  • Владислав немного путает Запад с ШФ. Это в ШФ последнее время главная скрепа - борьба с врагами: "натовцы, бандеровцы и фашисты наступают, товарищ, скорее в т-34 и на Берлин!". В США и Западной Европе по крайней мере среднему классу есть за что держаться и без внешнего врага, несмотря на все проблемы. А американским неграм на РФ вообще пофиг. Не отрицаю, истерия вокруг ШФ конечно активно используется на Западе для политических целей и попила военных бюджетов, однако говорить то, что без России как врага Западу будет не айс - неверно.
  • Дача - это то, что часто априори строят халтурно, сравнение немного не уместно. Если и уйдет, всегда можно поднять. Вот две фотографии, разница примерно 100 лет. Первая - 1899, вторая лет 10-15 назад, наверное. http://i.ycrazy.ru/files/i/2009.10.15/1255564742_ulica_magistratskaja_1899_g_nyne_nachalo_rljuksemburg.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg/1200px-Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg
  • Думаю в данном случае Р не тянет ещё на роль врага, по банальной причине, все что делает Р никак не ущемляет прав ни американцев , ни европейцев. Говорим про продукты и остальное, ну вот пожалуйста сказал насчёт продовольствия в детские сады с червимым мясом , з за нехватки бюджетных денег
  • Ну как торговли нет? Полезные ископаемые, рыба, лес как минимум. Ну а закупок то полно.
  • А вы с урюкми всех мастей для начала разберитесь по поводу топонимов . Что б разногласий не было Как сказал Андрюшка Тюняев все хотят натянуть на себя цивилизационное одеяло вот только не у каждого оно есть .
  • Идет убыль конкретно русских. Их и замещают тожроссиянами. Да им собственно русские и не особо нужны.
  • "Гарант" тоже заходит на ари.ру)
  • Vso chto postroyeno pod vyveskoy - ekonomika, rabotayet na razgrableniye iskopayemykh resursov, resursov energii konkretno zhivykh lyudey, kotoryye teryayut zdorov'ye na proizvodstvakh. Torguyut produktami i khlebom tochno ne TY i ne YA. A sama neft'-gaz v rukakh kolonistov, kompensiruyet stabil'nuyu nishchetu i vymiraniye., vypuskaya krov' iz glavnykh aort nezametno. Koshernaya skhemka
  • Космонавт Леонов покинул Россию ради лечения «Интерфакс» отмечает, что Алексей Леонов входит в консультативный комитет инвесткомпании Baring Vostok. На прошлой неделе ее основатель и совладелец банка «Восточный» американец Майкл Калви был арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из «Восточного»https://news.rambler.ru/community/41741720-kosmonavt-leonov-pokinul-rossiyu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m&updated
  • А я думам ши что он ужо помрэ давно,.а он о как , в стиралке работает.
  • это типичная зарисовка из цикла "В мире жывотных". русские не виноваты, что кремлядь плодит это зверьё на русской земле
  • От обвала нефть спасает. Упадет если до 20, доллар будет по 150 и "привет горячий"))). Ну а закупок много, просто не у тех кого надо и полезно. В московских магазинах появился даже китайский чеснок. Редкостная гадость
  • Про молодые леса действительно очень странно. Ветром не объяснишь
  • Я помню, мы сошлись на том, что в РФ на налоги уходит 40-45% от зарплаты. Вот, нашёл картинку
  • Чемодан вокзал Бельгия! в чем проблема? Кто каких чудишь потомок поток разберемся! Чемодан вокзал Гаагский суд
  • Торговля это когда ты выступаешь от имени производителя и продаешь потребителю. Но когда ты скупаешь у своих через иностранные фирмы и там перепрадаешь уже по реальной цене. Это не торговля, это х...
  • От скуки на все руки - С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.
  • От скуки на все руки - С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.
  • это типичная зарисовка из цикла "В мире жывотных". русские не виноваты, что кремлядь плодит это зверьё на русской земле
  • А вы с урюкми всех мастей для начала разберитесь по поводу топонимов . Что б разногласий не было Как сказал Андрюшка Тюняев все хотят натянуть на себя цивилизационное одеяло вот только не у каждого оно есть .
  • Мое мнение - свифт отключат только в самом крайнем случае .Это не только система расчетов , но и своего рода инструмент по мониторингу ситуации .Все остальное верно .
  • Думаю причина гораздо глубже ..Дело в способности , образование как дополнение . С чем это связано , трудно сказать
  • Да нет, просто следующую тачку купить уже не на что будет.
  • Надо ещё усреднёно добавить всякие штрафы, лицензии, и прочие поборы.
  • разберитесь сами с собой кто вы .вы тюняевы?
  • не знаю. по мне так сигналят много на дорогах.
  • В пенсионный фонд около 30% уходит, по неофициальным данным.
  • Вот Монтян говорит что обманули окраинцев. Сказали что родина в опасности и все на защиту родины от русского агрессора, умрём и попадем в вальгалу. И типо народ побежал. Но лично мне трудно представить такого человека, который в наши дни поверит власть-имущим людям. Мне что-то такой человек не представляется.
  • Коль 200 лет назад война была, то и официальные история с хронологией, исповедуемые Владиславом Александровичем, явно из пальца высосаны..И Питеру 2000 лет..
  • 50$ за интернет. Но их технологии отличаются от наших в разы на десятилетия вперёд. так что все эти твои и нижние аргументы говорунов не о чём. Есть статус и за него человек идёт на самообман - добровольно.
  • Название символичное.
  • что за хуйня дядя?
  • пишешь бред
  • Да нет, просто следующую тачку купить уже не на что будет.
  • Если нам сравнивать кого-то, лучше на мой взгляд не слушать того, кто сравнивает, а кто описывает саму жизнь на месте без относительности Например, обычный рабочий день эмигранта из совочка, который стал полицейским https://www.youtube.com/watch?v=9cMOm_RrMFM
  • Отношение к взяткам и почему это невыгодно. Правда, в Канаде https://www.youtube.com/watch?v=n8_PDH8OtxQ
  • Смотрел самые старые фотографии своего города. За более, чем 100 лет уровень "слоя" никак не изменился. Вообще никак. Два наиболее популярных объяснения - "культурный слой" и "так строили", типа тупые все были. Ни одно "просевшее" здание в уровне не потеряло, трещины по стенам не пошли. Дома гораздо массивнее современных, там стены в метр толщиной. Декоры сложные, сейчас так мало кто хотя бы пытается. Я к тому, что стоимость постройки такого здания в те годы должна была быть довольно высокой (в человеко-часах хотя бы). Ни крана, ни камазов, ни таджиков. Да и какой идиот в Сибири будет делать окно или дверь ниже уровня земли? Чтобы весной было расчищать "полегче"? https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/f7/fe/05/caption.jpg
  • Дача - это то, что часто априори строят халтурно, сравнение немного не уместно. Если и уйдет, всегда можно поднять. Вот две фотографии, разница примерно 100 лет. Первая - 1899, вторая лет 10-15 назад, наверное. http://i.ycrazy.ru/files/i/2009.10.15/1255564742_ulica_magistratskaja_1899_g_nyne_nachalo_rljuksemburg.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg/1200px-Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg
  • Ну батенька вы и нашли что показать- там двуногие с метлами вычещают.. У меня забор в землю уходил- землёй наносило
  • Дома с подземными этажами стоят на самых протоптанных улицах города. Я уверен, что с метлами их чистили не только в прошедшем столетии.
  • Дома с подземными этажами стоят на самых протоптанных улицах города. Я уверен, что с метлами их чистили не только в прошедшем столетии.
  • Дома с подземными этажами стоят на самых протоптанных улицах города. Я уверен, что с метлами их чистили не только в прошедшем столетии.
  • Мое мнение - свифт отключат только в самом крайнем случае .Это не только система расчетов , но и своего рода инструмент по мониторингу ситуации .Все остальное верно .
  • Думаю причина гораздо глубже ..Дело в способности , образование как дополнение . С чем это связано , трудно сказать
  • Франко наносит удар из гроба: испанский диктатор снова сверг левое правительство через 44 года после смерти Акция по переносу захоронения генерала Франко из мавзолея в Долине Павших, предпринятая левым правительством Испании, объединяющим социалистов и каталонских сепаратистов, оказалась самым непопулярным решением за всю историю страны: согласно опросу канала «ТелеМадрид», против выступают 85,3% испанцев. Под грузом непопулярности правительство рухнуло: на апрель назначены новые выборы в кортесы, на которых, наиболее вероятно, одержат победу центристы и правые, причем в парламент впервые войдет националистическая партия Vox, престиж которой поднялся именно в связи с протестами против переноса могилы Франко — ей прочат от 16 до 46 мест из 350 в новых кортесах и место в правоцентристской коалиции. https://360tv.ru/news/tekst/franko-nanosit-udar-iz-groba-ispanskij-diktator-snova-sverg-levoe-pravitelstvo-cherez-44-goda-posle-smerti-18022019/
  • Франко наносит удар из гроба: испанский диктатор снова сверг левое правительство через 44 года после смерти Акция по переносу захоронения генерала Франко из мавзолея в Долине Павших, предпринятая левым правительством Испании, объединяющим социалистов и каталонских сепаратистов, оказалась самым непопулярным решением за всю историю страны: согласно опросу канала «ТелеМадрид», против выступают 85,3% испанцев. Под грузом непопулярности правительство рухнуло: на апрель назначены новые выборы в кортесы, на которых, наиболее вероятно, одержат победу центристы и правые, причем в парламент впервые войдет националистическая партия Vox, престиж которой поднялся именно в связи с протестами против переноса могилы Франко — ей прочат от 16 до 46 мест из 350 в новых кортесах и место в правоцентристской коалиции. https://360tv.ru/news/tekst/franko-nanosit-udar-iz-groba-ispanskij-diktator-snova-sverg-levoe-pravitelstvo-cherez-44-goda-posle-smerti-18022019/
  • Смерть краснопузым и прочим коммунякам!
  • Ахз, мне кажется, основная проблема с образованием заключается в том, что обучением занимаются теоретики а не практики.
  • О связи банков и ФРС с биткоином. Интересные факты про генезис блоки. Ссылка на газету TIMES. https://www.youtube.com/watch?v=6bTAwSZQU2Q Вывод только бредовый. Если 0,1% населения будут владеть 99,9% биткоинов или еще чем-го-то, то ничего работать не будет. Остальные люди просто плюнуть и будут обмениваться чем-то другим.
  • Вот этот "народ" и позволяет, не путай с зовом крови родовой. И сколько можно повторять - не тупи.
  • На счет Римской символики. В России ее тоже не мало. Хотя бы на известные памятники посмотреть. Там все очевидно. "Медный всадник". Петр 1 в сандалях и римской тоге. Памятник Дюку де Ришелье в Одессе, тоже самое. Да и кто там изображен вообще вопрос, но явно не Дюк это точно.
  • рептилоиды нашептали? Или один из них?
  • Обычно указующим перстом в Вальгаллу тычут ушлые дяди, которые туда отнюдь не торопятся, предпочитая отсидеться за чужими спинами , еще и подзаработав при этом
  • Обычно указующим перстом в Вальгаллу тычут ушлые дяди, которые туда отнюдь не торопятся, предпочитая отсидеться за чужими спинами , еще и подзаработав при этом
  • Подняли с колен и поставили раком.
  • Не знаю что может заставить нормального человека спиться. Если не брать какие-то экстремальные ситуации - трагическая потеря всей семьи например, то что в нашей жизни может подтолкнуть к этому. Если у человека есть какие-то жизненные ориентиры, хоть какой-то внутренний стержень, люди которые ему дороги, он не сопьется. Оправданье из серии: "работы нет, делать нечего, поэтому я бухаю" - это не для человека, а для куска дерьма - тогда уж лучше покончить с собой, пока окончательно не потерял человеческий облик. Те кто вел активный образ жизни продолжат бороться, те кто все время пил, туда им и дорога.
  • Взывание к царским прихвостням из ЛП выглядит трогательно.
  • Есть активисты, которые любят выпить и со здоровьем всё в порядке. И удары были, но про них забыли - и это страшно для них самих. У вас конкретно не было ничего подобного, не родились в семье русских- это заметно. Вы тут мантией только не сверкайте. А то сдует парик с головы.
  • Посмотрел минут 20 посылания PU. Короче всем срочно нужно дико рожать. Тех рабов кто больше наплодится будут поощрять налоговыми скидками. Я так понимаю, что всяким алкашам которые на... ли слишком много детей будут хорошие государственные выплаты. Про освобождение народа, я так понимаю у них и мысли нет. Им рабов не хватает.
  • Плюс человек у которого есть дети становится пассивным. Поэтому он не будет рваться воздать должное оккупантам.
  • Всё у халдеев без обмана, по честному. Вспоминая киноманю- "Меняющие реальность" где засветилась мадам Ол"Брайт, все эти контролёры, продолжение тотальной матричной лжи на Земле. Расчёт идёт не на детей алкашей, а на американское подобие винегрета. И это видно давно здесь рукотворную линейность.
  • Выпить и спиться разные вещи. Человек может пить и не терять человеческий облик. А если человек сам себя превращает в животное, не надо такое дерьмо оправдывать херней вроде: "пьет, значит русская душа просит". P.s. парик у меня не слетит - его корона удерживает
  • Какие они могут предоставить скидки? НДФЛ чуток уменьшить всё. Все остальные налоги в ценах на продукты и вещи, их не уменьшить.
  • Кстати, ещё в середине 1990-х приобрел краеведческую книгу про Саратовское Поволжье, в которой есть глава "Сербы на Волге" - там были изложены сведения о пребывании сарматского племени сорбой в низовьях Волги и уходе их на Запад под натиском гуннов. Так что слова Владислава для меня не являются откровением.
  • Свалили под землю на 2 метра.
  • Я тоже это заметил, особенно в нынешнем году, года выпало огромное количество снега, который не успевали убирать, из-за чего многие дороги в городе по факту стали однополосными. Если в прежние годы какой-нибудь баран тупо пёрся тебе навстречу, собирая за собой хвост и в итоге создавая часовую пробку, то теперь народ на удивление старается найти выход из ситуации, учитывая не только свои, но и чужие интересы. Если надо - прижмутся, пропустят, свернут в боковой проход, что было просто немыслимо лет 10 назад. Естественно, я и сам веду себя аналогично.
  • Тут всё гораздо проще. Леваки и либералы довели принцип социального равенства (равенства в реализации своих возможностей) до полной идиотии в виде равенства самих возможностей, которые, очевидно, не равны даже у людей одного этноса, не говоря уж пр разные народы и расы. И с упорством, достойным лучшего применения, доказывают, что негр может быть профессором математики и писать классическую струнную музыку, а белый играть в баскетбол, бегать спринт и бить в тамтам лучше негра. В принципе коммуняки занимались тем же самым, доказывая, что из подзаборной пьяни можно сделать элиту общества.
  • https://www.rbc.ru/photoreport/20/02/2019/5c6d0da49a7947bc38757faa?from=from_main еще раз освежим в памяти эти прекрасные лица претендетов на судьбу Лейбы Давидыча
  • Сдует вместе с короной. Лучше расскажи о своём наблюдение среди своих родственников, которые спиваются, спились и кто ещё не совсем спился, без всяких поговорок наносных, а то очень не конструктивно всё от самого начала у вас в первом чтение.
  • Про SSJ По статистике российских перевозчиков средний суточный налёт Airbus A320 от 10 до 13 часов, SSJ - 3,3 часа. У европейских лоукостеров - более 20 часов, а CityJet - лоукостер.
  • Сдует вместе с короной. Лучше расскажи о своём наблюдение среди своих родственников, которые спиваются, спились и кто ещё не совсем спился, без всяких поговорок наносных, а то очень не конструктивно всё от самого начала у вас в первом чтение.
  • Продолжение гнилой игры.
  • Следы точно не такие свежие. но есть о чём задуматься.Они следы старше вот этих деревьев:
  • Канал Россия 24 учит население страны, что такое русофобия. Оказывается, русофобия - это возможность расстрелять статую ленина в игре Metro:Exodus при этом получить ачивку "Декомунизатор".
  • рептилоиды нашептали? Или один из них?
  • 50$ за интернет. Но их технологии отличаются от наших в разы на десятилетия вперёд. так что все эти твои и нижние аргументы говорунов не о чём. Есть статус и за него человек идёт на самообман - добровольно.
  • Круче, если бы заставка была из Звёздных войн или на Тёмной стороне Луны. А так несерьёзно сравнивать образ врага с наёмниками.
  • Вот этот "народ" и позволяет, не путай с зовом крови родовой. И сколько можно повторять - не тупи.
  • Верховный главнокомандующий, гарант в своём послание рассказывал про мусор разный. Чистой воды комуняцкая демагогия, прожектёрство и самокрасование . Они уже сто лет нас кормят светлым завтра. Не будут русские, живущие на 50 тыс в месяц, в трёх комнатной квартире рожать третьего ребёнка ради 450 тыс. А циганам, кавказцам и кочевникам подспорье, они и без этого рожают без остановки. Главная проблема в России это положение русского народа. Гарант сказал что надо всё улучшить и повысить. И не слова в послании о русском народе
  • Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. Кошерная схемка.
  • Пока только половину этой х..йни осилил, про русских ни слова. Он им столько задач уже нарезал, что сидящим в зале проще его шлёпнуть, чем это всё выполнить в стране где всё парализовано.
  • Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. Кошерная схемка.
  • Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. koshernaya схемка.
  • Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. Кoshernaya схемка.
  • Vso chto postroyeno pod vyveskoy - ekonomika, rabotayet na razgrableniye iskopayemykh resursov, resursov energii konkretno zhivykh lyudey, kotoryye teryayut zdorov'ye na proizvodstvakh. Torguyut produktami i khlebom tochno ne TY i ne YA. A sama neft'-gaz v rukakh kolonistov, kompensiruyet stabil'nuyu nishchetu i vymiraniye., vypuskaya krov' iz glavnykh aort nezametno. Koshernaya skhemka
  • Смерть краснопузым и прочим коммунякам!
  • Свалили под землю на 2 метра.
  • https://www.youtube.com/watch?v=E7YvELRMDm4
  • тем более персидские "бессмертные" иные по виду совсем. голливуд как всегда фантазирует неуемно
  • Очередное ежегодное очковтирательство с лапшой на ушах.
  • Вся эрефия в этом пропагандистском одноминутном сюжете. Мне интересно КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ эти дауны умудряются управлять страной. Может им с запада помогают, чтобы страна совсем тут в Венесуэлу не превратилась. О чём с ними можно разговаривать?? Это умственно отсталые, их нужно в какие то школы для дебилов определять, а люди им ещё пытаются что то объяснять. https://www.youtube.com/watch?v=0jxIOXPUC6I
  • Те, немногие , что рожают от 3-х детей и больше - делают это вопреки РФии. У моего ребенка в первом классе 23 первоклассника из 25, из многодетных семей. Школа деревенская, 20 мин. от города миллионника. Урал.
  • Ну и на здоровье, только пусть сами их кормят. Мне как то плевать на чужих детей, не моя забота и платить за них не собираюсь. Кто то не может г@ндонов купить, а мне плати за них всех, потом медицину и образование. Они же малоимущие им же помогать надо, а я вот зарабатываю у меня взять можно.
  • Сегодня пол часа с одним окраинцем разговаривал по поводу конфликта. Он говорит что никакого национального вопроса там нет, а вопрос чисто экономо-политический. Часть окраинцев хочет в европу, а часть в россию. Вот и весь конфликт.
  • Напротив. Огонь имеет и свойство очищать. Думаю, в будущем придется много де с огнем пройти и песни попеть - вся страна пропитана кровью и слезами. Лет 20 ведающие люди чистить будут, если не больше.
  • И это тоже, причём примерно в том же количестве. Скорее всего рассказы про 145 миллионов населения очередная официальная липа, либо произошло замещение за счёт Азии
  • Вы правы. Но все же этого товарища лучше отправить туда откуда он приехал.
  • Вы правы. Но все же этого товарища лучше отправить туда откуда он приехал.
  • В совке тоже работали не на качество, а на количество.