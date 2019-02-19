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У России важная роль - врага
У России важная роль - врага
19/02/2019 00:44
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Обсуждение
Nordic rassvet
Следы точно не такие свежие. но есть о чём задуматься.Они следы старше вот этих деревьев:
Готфрид
В России так же переводят стрелки на Америку и Украину. У самих внутренних проблем по горло, а всё территория У
winter mosquito
очень важная, как у твоего любимца, жириновского, на пхоронах старца засветился.то есть ты презренный гомосексуалитс?
Юрий Рыков
Интересно а в России какие тараканы?
Tubbahvik Бахвалов
А что мы не можем сказать что или северный поток 2 или ничего. Договор то заканчивается.
Алексей Огородников
Мы?
Валера Смирнов
Идет убыль конкретно русских. Их и замещают тожроссиянами. Да им собственно русские и не особо нужны.
Алексей Огородников
Все эти игры с врагами, это такой древний метод управления населением. В США и в России говориться одно, а делается совсем другое. Из того, что приходит первое на ум. Россия просто за копейки продает "главному врагу" - Америке стратегические ресурсы, такие как Уран-235. В ответ Россиянцы ежегодно вкладывают в экономику США круглую сумму. Какое еще противостояние? Это просто игра на публику. Просто на каком-то этапе истории кукловоды и правители поняли, что дешевле и безопасней грабить "своих", под лозунгами патриотизма, чем чужих, которые могут, и по башке настучать. А в мире где есть ядерное оружие это, тем более, актуально
Алексей Огородников
Смотрел самые старые фотографии своего города. За более, чем 100 лет уровень "слоя" никак не изменился. Вообще никак. Два наиболее популярных объяснения - "культурный слой" и "так строили", типа тупые все были. Ни одно "просевшее" здание в уровне не потеряло, трещины по стенам не пошли. Дома гораздо массивнее современных, там стены в метр толщиной. Декоры сложные, сейчас так мало кто хотя бы пытается. Я к тому, что стоимость постройки такого здания в те годы должна была быть довольно высокой (в человеко-часах хотя бы). Ни крана, ни камазов, ни таджиков. Да и какой идиот в Сибири будет делать окно или дверь ниже уровня земли? Чтобы весной было расчищать "полегче"? https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/f7/fe/05/caption.jpg
Аким Корибут
Санкции идут только на пользу России. Без них экономика давно бы схлопнулась. Санкции позволили поднять сельское хозяйство, уменьшили отток денег за рубеж. Плюс санкции очень хорошо подпитывают китайскую экономику. Санкции это вид контроля росиянской экономики.
Иван Пермяк
Санкции на пользу если есть самодостаточная аграрно-индустриальная экономика и емкий внутренний рынок с высокой покупательной способностью, а у нас этого нет. Если мы продаем сырье (нефть, золото, алмазы, газ, лес) для торговли санкции наоборот только мешают, а торговля это основа нашей экономики. Для русских как народа какая польза от санкций если все равно никаких системных реформ не проводится? Если все равно нет национальной элиты а значит нации как таковой не существует.
Иван Пермяк
С точки зрения евгеники русский народ мертв, так как лучший генофонд уничтожен и работает отрицательная селекция. Поэтому и вымираем. Можно надеяться на чудо, но законы природы (то есть законы Бога) на самом деле безжалостны и действуют рационально.
Vladislav Shamanov
Продолжение гнилой игры.
Fiksik Piksel
санкции не санкции. а кукловоды выводят средства из страны. Слушаю радио , а там брехальник в новостя вещает - масыкыва хочет построить в египте завод по произ. удобрение и ешо какуюто хрень атомную,и ешо где то. В Росию ни чего не вкладывают,токмо пызы....ЁШКИНКОТ....ж и людоедские налоги..Если чито то и поднимается , то токмо вопреки.
Алексей Ф
Владислав немного путает Запад с ШФ. Это в ШФ последнее время главная скрепа - борьба с врагами: "натовцы, бандеровцы и фашисты наступают, товарищ, скорее в т-34 и на Берлин!". В США и Западной Европе по крайней мере среднему классу есть за что держаться и без внешнего врага, несмотря на все проблемы. А американским неграм на РФ вообще пофиг. Не отрицаю, истерия вокруг ШФ конечно активно используется на Западе для политических целей и попила военных бюджетов, однако говорить то, что без России как врага Западу будет не айс - неверно.
Fiksik Piksel
Дача - это то, что часто априори строят халтурно, сравнение немного не уместно. Если и уйдет, всегда можно поднять. Вот две фотографии, разница примерно 100 лет. Первая - 1899, вторая лет 10-15 назад, наверное. http://i.ycrazy.ru/files/i/2009.10.15/1255564742_ulica_magistratskaja_1899_g_nyne_nachalo_rljuksemburg.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg/1200px-Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg
Vladimir Sholkov
Думаю в данном случае Р не тянет ещё на роль врага, по банальной причине, все что делает Р никак не ущемляет прав ни американцев , ни европейцев. Говорим про продукты и остальное, ну вот пожалуйста сказал насчёт продовольствия в детские сады с червимым мясом , з за нехватки бюджетных денег
Vladimir Sholkov
Ну как торговли нет? Полезные ископаемые, рыба, лес как минимум. Ну а закупок то полно.
Александр Макогонов
А вы с урюкми всех мастей для начала разберитесь по поводу топонимов . Что б разногласий не было Как сказал Андрюшка Тюняев все хотят натянуть на себя цивилизационное одеяло вот только не у каждого оно есть .
Алексей Ф
Идет убыль конкретно русских. Их и замещают тожроссиянами. Да им собственно русские и не особо нужны.
Алексей Ф
"Гарант" тоже заходит на ари.ру)
Yury Safonov
Vso chto postroyeno pod vyveskoy - ekonomika, rabotayet na razgrableniye iskopayemykh resursov, resursov energii konkretno zhivykh lyudey, kotoryye teryayut zdorov'ye na proizvodstvakh. Torguyut produktami i khlebom tochno ne TY i ne YA. A sama neft'-gaz v rukakh kolonistov, kompensiruyet stabil'nuyu nishchetu i vymiraniye., vypuskaya krov' iz glavnykh aort nezametno. Koshernaya skhemka
Вит Ла
Космонавт Леонов покинул Россию ради лечения «Интерфакс» отмечает, что Алексей Леонов входит в консультативный комитет инвесткомпании Baring Vostok. На прошлой неделе ее основатель и совладелец банка «Восточный» американец Майкл Калви был арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из «Восточного»https://news.rambler.ru/community/41741720-kosmonavt-leonov-pokinul-rossiyu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m&updated
Fiksik Piksel
А я думам ши что он ужо помрэ давно,.а он о как , в стиралке работает.
Алексей Ф
это типичная зарисовка из цикла "В мире жывотных". русские не виноваты, что кремлядь плодит это зверьё на русской земле
Henri Ducard
От обвала нефть спасает. Упадет если до 20, доллар будет по 150 и "привет горячий"))). Ну а закупок много, просто не у тех кого надо и полезно. В московских магазинах появился даже китайский чеснок. Редкостная гадость
Henri Ducard
Про молодые леса действительно очень странно. Ветром не объяснишь
Konstantin Zh
Я помню, мы сошлись на том, что в РФ на налоги уходит 40-45% от зарплаты. Вот, нашёл картинку
Александр Макогонов
Чемодан вокзал Бельгия! в чем проблема? Кто каких чудишь потомок поток разберемся! Чемодан вокзал Гаагский суд
Vladimir Sholkov
Торговля это когда ты выступаешь от имени производителя и продаешь потребителю. Но когда ты скупаешь у своих через иностранные фирмы и там перепрадаешь уже по реальной цене. Это не торговля, это х...
Vladimir Sholkov
От скуки на все руки - С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.
Вит Ла
От скуки на все руки - С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.
Сергей Панченко
это типичная зарисовка из цикла "В мире жывотных". русские не виноваты, что кремлядь плодит это зверьё на русской земле
Вит Ла
А вы с урюкми всех мастей для начала разберитесь по поводу топонимов . Что б разногласий не было Как сказал Андрюшка Тюняев все хотят натянуть на себя цивилизационное одеяло вот только не у каждого оно есть .
Леонид Стгромов
Мое мнение - свифт отключат только в самом крайнем случае .Это не только система расчетов , но и своего рода инструмент по мониторингу ситуации .Все остальное верно .
Леонид Стгромов
Думаю причина гораздо глубже ..Дело в способности , образование как дополнение . С чем это связано , трудно сказать
Константин Поляков
Да нет, просто следующую тачку купить уже не на что будет.
Yury Safonov
Надо ещё усреднёно добавить всякие штрафы, лицензии, и прочие поборы.
Александр Макогонов
разберитесь сами с собой кто вы .вы тюняевы?
Роман Котов
не знаю. по мне так сигналят много на дорогах.
Роман Котов
В пенсионный фонд около 30% уходит, по неофициальным данным.
Роман Котов
Вот Монтян говорит что обманули окраинцев. Сказали что родина в опасности и все на защиту родины от русского агрессора, умрём и попадем в вальгалу. И типо народ побежал. Но лично мне трудно представить такого человека, который в наши дни поверит власть-имущим людям. Мне что-то такой человек не представляется.
артем барышков
Коль 200 лет назад война была, то и официальные история с хронологией, исповедуемые Владиславом Александровичем, явно из пальца высосаны..И Питеру 2000 лет..
Роман Котов
50$ за интернет. Но их технологии отличаются от наших в разы на десятилетия вперёд. так что все эти твои и нижние аргументы говорунов не о чём. Есть статус и за него человек идёт на самообман - добровольно.
Герман Сажин
Название символичное.
Александр Макогонов
что за хуйня дядя?
Александр Макогонов
пишешь бред
Игорь Феофанов
Да нет, просто следующую тачку купить уже не на что будет.
Henri Ducard
Если нам сравнивать кого-то, лучше на мой взгляд не слушать того, кто сравнивает, а кто описывает саму жизнь на месте без относительности Например, обычный рабочий день эмигранта из совочка, который стал полицейским https://www.youtube.com/watch?v=9cMOm_RrMFM
Henri Ducard
Отношение к взяткам и почему это невыгодно. Правда, в Канаде https://www.youtube.com/watch?v=n8_PDH8OtxQ
Евгений
Смотрел самые старые фотографии своего города. За более, чем 100 лет уровень "слоя" никак не изменился. Вообще никак. Два наиболее популярных объяснения - "культурный слой" и "так строили", типа тупые все были. Ни одно "просевшее" здание в уровне не потеряло, трещины по стенам не пошли. Дома гораздо массивнее современных, там стены в метр толщиной. Декоры сложные, сейчас так мало кто хотя бы пытается. Я к тому, что стоимость постройки такого здания в те годы должна была быть довольно высокой (в человеко-часах хотя бы). Ни крана, ни камазов, ни таджиков. Да и какой идиот в Сибири будет делать окно или дверь ниже уровня земли? Чтобы весной было расчищать "полегче"? https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/f7/fe/05/caption.jpg
Евгений
Дача - это то, что часто априори строят халтурно, сравнение немного не уместно. Если и уйдет, всегда можно поднять. Вот две фотографии, разница примерно 100 лет. Первая - 1899, вторая лет 10-15 назад, наверное. http://i.ycrazy.ru/files/i/2009.10.15/1255564742_ulica_magistratskaja_1899_g_nyne_nachalo_rljuksemburg.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg/1200px-Luxemburg_Street_in_Tomsk.jpg
Fiksik Piksel
Ну батенька вы и нашли что показать- там двуногие с метлами вычещают.. У меня забор в землю уходил- землёй наносило
Fiksik Piksel
Дома с подземными этажами стоят на самых протоптанных улицах города. Я уверен, что с метлами их чистили не только в прошедшем столетии.
Евгений
Дома с подземными этажами стоят на самых протоптанных улицах города. Я уверен, что с метлами их чистили не только в прошедшем столетии.
Евгений
Дома с подземными этажами стоят на самых протоптанных улицах города. Я уверен, что с метлами их чистили не только в прошедшем столетии.
Вит Ла
Мое мнение - свифт отключат только в самом крайнем случае .Это не только система расчетов , но и своего рода инструмент по мониторингу ситуации .Все остальное верно .
Вит Ла
Думаю причина гораздо глубже ..Дело в способности , образование как дополнение . С чем это связано , трудно сказать
Иван Пермяк
Франко наносит удар из гроба: испанский диктатор снова сверг левое правительство через 44 года после смерти Акция по переносу захоронения генерала Франко из мавзолея в Долине Павших, предпринятая левым правительством Испании, объединяющим социалистов и каталонских сепаратистов, оказалась самым непопулярным решением за всю историю страны: согласно опросу канала «ТелеМадрид», против выступают 85,3% испанцев. Под грузом непопулярности правительство рухнуло: на апрель назначены новые выборы в кортесы, на которых, наиболее вероятно, одержат победу центристы и правые, причем в парламент впервые войдет националистическая партия Vox, престиж которой поднялся именно в связи с протестами против переноса могилы Франко — ей прочат от 16 до 46 мест из 350 в новых кортесах и место в правоцентристской коалиции. https://360tv.ru/news/tekst/franko-nanosit-udar-iz-groba-ispanskij-diktator-snova-sverg-levoe-pravitelstvo-cherez-44-goda-posle-smerti-18022019/
Иван Пермяк
Франко наносит удар из гроба: испанский диктатор снова сверг левое правительство через 44 года после смерти Акция по переносу захоронения генерала Франко из мавзолея в Долине Павших, предпринятая левым правительством Испании, объединяющим социалистов и каталонских сепаратистов, оказалась самым непопулярным решением за всю историю страны: согласно опросу канала «ТелеМадрид», против выступают 85,3% испанцев. Под грузом непопулярности правительство рухнуло: на апрель назначены новые выборы в кортесы, на которых, наиболее вероятно, одержат победу центристы и правые, причем в парламент впервые войдет националистическая партия Vox, престиж которой поднялся именно в связи с протестами против переноса могилы Франко — ей прочат от 16 до 46 мест из 350 в новых кортесах и место в правоцентристской коалиции. https://360tv.ru/news/tekst/franko-nanosit-udar-iz-groba-ispanskij-diktator-snova-sverg-levoe-pravitelstvo-cherez-44-goda-posle-smerti-18022019/
Иван Пермяк
Смерть краснопузым и прочим коммунякам!
Влад Шевченко
Ахз, мне кажется, основная проблема с образованием заключается в том, что обучением занимаются теоретики а не практики.
Алексей Огородников
О связи банков и ФРС с биткоином. Интересные факты про генезис блоки. Ссылка на газету TIMES. https://www.youtube.com/watch?v=6bTAwSZQU2Q Вывод только бредовый. Если 0,1% населения будут владеть 99,9% биткоинов или еще чем-го-то, то ничего работать не будет. Остальные люди просто плюнуть и будут обмениваться чем-то другим.
Алексей Ф
Вот этот "народ" и позволяет, не путай с зовом крови родовой. И сколько можно повторять - не тупи.
Алексей Огородников
На счет Римской символики. В России ее тоже не мало. Хотя бы на известные памятники посмотреть. Там все очевидно. "Медный всадник". Петр 1 в сандалях и римской тоге. Памятник Дюку де Ришелье в Одессе, тоже самое. Да и кто там изображен вообще вопрос, но явно не Дюк это точно.
Константин Алланд
рептилоиды нашептали? Или один из них?
Константин Алланд
Обычно указующим перстом в Вальгаллу тычут ушлые дяди, которые туда отнюдь не торопятся, предпочитая отсидеться за чужими спинами , еще и подзаработав при этом
Константин Алланд
Обычно указующим перстом в Вальгаллу тычут ушлые дяди, которые туда отнюдь не торопятся, предпочитая отсидеться за чужими спинами , еще и подзаработав при этом
Константин Алланд
Подняли с колен и поставили раком.
FLOMASTER
Не знаю что может заставить нормального человека спиться. Если не брать какие-то экстремальные ситуации - трагическая потеря всей семьи например, то что в нашей жизни может подтолкнуть к этому. Если у человека есть какие-то жизненные ориентиры, хоть какой-то внутренний стержень, люди которые ему дороги, он не сопьется. Оправданье из серии: "работы нет, делать нечего, поэтому я бухаю" - это не для человека, а для куска дерьма - тогда уж лучше покончить с собой, пока окончательно не потерял человеческий облик. Те кто вел активный образ жизни продолжат бороться, те кто все время пил, туда им и дорога.
Игорь Феофанов
Взывание к царским прихвостням из ЛП выглядит трогательно.
Алексей Ф
Есть активисты, которые любят выпить и со здоровьем всё в порядке. И удары были, но про них забыли - и это страшно для них самих. У вас конкретно не было ничего подобного, не родились в семье русских- это заметно. Вы тут мантией только не сверкайте. А то сдует парик с головы.
Maxim Egorov
Посмотрел минут 20 посылания PU. Короче всем срочно нужно дико рожать. Тех рабов кто больше наплодится будут поощрять налоговыми скидками. Я так понимаю, что всяким алкашам которые на... ли слишком много детей будут хорошие государственные выплаты. Про освобождение народа, я так понимаю у них и мысли нет. Им рабов не хватает.
Алексей Ф
Плюс человек у которого есть дети становится пассивным. Поэтому он не будет рваться воздать должное оккупантам.
Андерсен
Всё у халдеев без обмана, по честному. Вспоминая киноманю- "Меняющие реальность" где засветилась мадам Ол"Брайт, все эти контролёры, продолжение тотальной матричной лжи на Земле. Расчёт идёт не на детей алкашей, а на американское подобие винегрета. И это видно давно здесь рукотворную линейность.
Андерсен
Выпить и спиться разные вещи. Человек может пить и не терять человеческий облик. А если человек сам себя превращает в животное, не надо такое дерьмо оправдывать херней вроде: "пьет, значит русская душа просит". P.s. парик у меня не слетит - его корона удерживает
Yury Safonov
Какие они могут предоставить скидки? НДФЛ чуток уменьшить всё. Все остальные налоги в ценах на продукты и вещи, их не уменьшить.
Serge Rakitin
Кстати, ещё в середине 1990-х приобрел краеведческую книгу про Саратовское Поволжье, в которой есть глава "Сербы на Волге" - там были изложены сведения о пребывании сарматского племени сорбой в низовьях Волги и уходе их на Запад под натиском гуннов. Так что слова Владислава для меня не являются откровением.
Константин Алланд
Свалили под землю на 2 метра.
Serge Rakitin
Я тоже это заметил, особенно в нынешнем году, года выпало огромное количество снега, который не успевали убирать, из-за чего многие дороги в городе по факту стали однополосными. Если в прежние годы какой-нибудь баран тупо пёрся тебе навстречу, собирая за собой хвост и в итоге создавая часовую пробку, то теперь народ на удивление старается найти выход из ситуации, учитывая не только свои, но и чужие интересы. Если надо - прижмутся, пропустят, свернут в боковой проход, что было просто немыслимо лет 10 назад. Естественно, я и сам веду себя аналогично.
Serge Rakitin
Тут всё гораздо проще. Леваки и либералы довели принцип социального равенства (равенства в реализации своих возможностей) до полной идиотии в виде равенства самих возможностей, которые, очевидно, не равны даже у людей одного этноса, не говоря уж пр разные народы и расы. И с упорством, достойным лучшего применения, доказывают, что негр может быть профессором математики и писать классическую струнную музыку, а белый играть в баскетбол, бегать спринт и бить в тамтам лучше негра. В принципе коммуняки занимались тем же самым, доказывая, что из подзаборной пьяни можно сделать элиту общества.
Алексей Ф
https://www.rbc.ru/photoreport/20/02/2019/5c6d0da49a7947bc38757faa?from=from_main еще раз освежим в памяти эти прекрасные лица претендетов на судьбу Лейбы Давидыча
Алексей Ф
Сдует вместе с короной. Лучше расскажи о своём наблюдение среди своих родственников, которые спиваются, спились и кто ещё не совсем спился, без всяких поговорок наносных, а то очень не конструктивно всё от самого начала у вас в первом чтение.
Serge Rakitin
Про SSJ По статистике российских перевозчиков средний суточный налёт Airbus A320 от 10 до 13 часов, SSJ - 3,3 часа. У европейских лоукостеров - более 20 часов, а CityJet - лоукостер.
Андерсен
Сдует вместе с короной. Лучше расскажи о своём наблюдение среди своих родственников, которые спиваются, спились и кто ещё не совсем спился, без всяких поговорок наносных, а то очень не конструктивно всё от самого начала у вас в первом чтение.
Андерсен
Продолжение гнилой игры.
Андерсен
Следы точно не такие свежие. но есть о чём задуматься.Они следы старше вот этих деревьев:
Владимир Александрович
Канал Россия 24 учит население страны, что такое русофобия. Оказывается, русофобия - это возможность расстрелять статую ленина в игре Metro:Exodus при этом получить ачивку "Декомунизатор".
Андерсен
рептилоиды нашептали? Или один из них?
Андерсен
50$ за интернет. Но их технологии отличаются от наших в разы на десятилетия вперёд. так что все эти твои и нижние аргументы говорунов не о чём. Есть статус и за него человек идёт на самообман - добровольно.
Вихрь
Круче, если бы заставка была из Звёздных войн или на Тёмной стороне Луны. А так несерьёзно сравнивать образ врага с наёмниками.
Андерсен
Вот этот "народ" и позволяет, не путай с зовом крови родовой. И сколько можно повторять - не тупи.
Николай Толубаев
Верховный главнокомандующий, гарант в своём послание рассказывал про мусор разный. Чистой воды комуняцкая демагогия, прожектёрство и самокрасование . Они уже сто лет нас кормят светлым завтра. Не будут русские, живущие на 50 тыс в месяц, в трёх комнатной квартире рожать третьего ребёнка ради 450 тыс. А циганам, кавказцам и кочевникам подспорье, они и без этого рожают без остановки. Главная проблема в России это положение русского народа. Гарант сказал что надо всё улучшить и повысить. И не слова в послании о русском народе
Андерсен
Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. Кошерная схемка.
Maxim Egorov
Пока только половину этой х..йни осилил, про русских ни слова. Он им столько задач уже нарезал, что сидящим в зале проще его шлёпнуть, чем это всё выполнить в стране где всё парализовано.
Андерсен
Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. Кошерная схемка.
Андерсен
Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. koshernaya схемка.
Вихрь
Всё что построено под вывеской - экономика, работает на разграбление ископаемых ресурсов, ресурсов энергии конкретно живых людей, которые теряют здоровье на производствах. Торгуют продуктами и хлебом точно не ТЫ и не Я. А сама нефть-газ в руках колонистов, компенсирует стабильную нищету и вымирание., выпуская кровь из главных аорт незаметно. Кoshernaya схемка.
Андерсен
Vso chto postroyeno pod vyveskoy - ekonomika, rabotayet na razgrableniye iskopayemykh resursov, resursov energii konkretno zhivykh lyudey, kotoryye teryayut zdorov'ye na proizvodstvakh. Torguyut produktami i khlebom tochno ne TY i ne YA. A sama neft'-gaz v rukakh kolonistov, kompensiruyet stabil'nuyu nishchetu i vymiraniye., vypuskaya krov' iz glavnykh aort nezametno. Koshernaya skhemka
Иван Грозный
Смерть краснопузым и прочим коммунякам!
Андерсен
Свалили под землю на 2 метра.
https://www.youtube.com/watch?v=E7YvELRMDm4
Рустем Бохани
тем более персидские "бессмертные" иные по виду совсем. голливуд как всегда фантазирует неуемно
Fiksik Piksel
Очередное ежегодное очковтирательство с лапшой на ушах.
Maxim Egorov
Вся эрефия в этом пропагандистском одноминутном сюжете. Мне интересно КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ эти дауны умудряются управлять страной. Может им с запада помогают, чтобы страна совсем тут в Венесуэлу не превратилась. О чём с ними можно разговаривать?? Это умственно отсталые, их нужно в какие то школы для дебилов определять, а люди им ещё пытаются что то объяснять. https://www.youtube.com/watch?v=0jxIOXPUC6I
Иванов Иван
Те, немногие , что рожают от 3-х детей и больше - делают это вопреки РФии. У моего ребенка в первом классе 23 первоклассника из 25, из многодетных семей. Школа деревенская, 20 мин. от города миллионника. Урал.
Maxim Egorov
Ну и на здоровье, только пусть сами их кормят. Мне как то плевать на чужих детей, не моя забота и платить за них не собираюсь. Кто то не может г@ндонов купить, а мне плати за них всех, потом медицину и образование. Они же малоимущие им же помогать надо, а я вот зарабатываю у меня взять можно.
Роман Котов
Сегодня пол часа с одним окраинцем разговаривал по поводу конфликта. Он говорит что никакого национального вопроса там нет, а вопрос чисто экономо-политический. Часть окраинцев хочет в европу, а часть в россию. Вот и весь конфликт.
Константин Алланд
Напротив. Огонь имеет и свойство очищать. Думаю, в будущем придется много де с огнем пройти и песни попеть - вся страна пропитана кровью и слезами. Лет 20 ведающие люди чистить будут, если не больше.
Константин Алланд
И это тоже, причём примерно в том же количестве. Скорее всего рассказы про 145 миллионов населения очередная официальная липа, либо произошло замещение за счёт Азии
Герман Сажин
Вы правы. Но все же этого товарища лучше отправить туда откуда он приехал.
Алексей Огородников
Вы правы. Но все же этого товарища лучше отправить туда откуда он приехал.
Алексей Огородников
В совке тоже работали не на качество, а на количество.
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