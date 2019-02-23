Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
С Днем защитника Отечества
С Днем защитника Отечества
23/02/2019 01:15
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Константин Поляков
Привет залетным! Получите минус.
Сами? - Никогда! Только ногами вперёд.
Константин Алланд
Давно пора отмечать 21 марта. Реальный день силы.
Константин Алланд
Давно пора отмечать 21 марта. Реальный день силы.
Игорь Максимов
Чем дальше, тем смешнее вся эта антибольшевистская бубня.
Вихрь
Его завалила дочь Цветаевой во Франции, короче совместно с мамкой.
Вихрь
Его завалила дочь Цветаевой во Франции, короче совместно с мамкой.
Иван Грозный
Я за русских , потому что русский, я за белых потому что белый . Железная логика, остальное от лукавого
Иван Грозный
Я за русских , потому что русский, я за белых потому что белый . Железная логика, остальное от лукавого
Иван Грозный
Я за русских, потому что русский, я за белых потому что белый
Константин Алланд
Жюкову и сралину мозги не вышибли. Значит переиграли . Советских солдат.
Maxim Egorov
Вот интересный клип. Сама песня это бритонская народная про трёх моряков, а вот видео довольно необычное. У меня ассоциации с "Фатимским чудом" и сама певица, то в золотом, то с головой птицы. Не простой такой клип. https://www.youtube.com/watch?v=jTuBnZrLbq0&start_radio=1&list=RDjTuBnZrLbq0
Открытая фаза Г.В. обязательный протокол для красных комиссаров. "латышские стрелки" не были против. Наоборот, по всякому способствовали братоубийственной бойне - русские против русских. Вакханалия карателей коминтерна и всякой другой наёмной сволоты утопила Россию в собственной крови. Мы, по своей сути, являемся современниками и невольными свидетелями этого чудовищного геноцида русского народа. Гражданская война не закончилась на нашем поколении. Она перевалила через грань веков и тлеет в умах и сердцах по сей день. Примирения с кремлёвскими сидельцами не будет. Мотивация испарилась без следа и в этом нет нашей вины. Право быть свободным не покупается.
дебил.
Не знаю как он выглядит. Мой историк, у него блог в жж
Андерсен
Лицо, на танке не объедешь.
Игорь Максимов
Гражданская война закончится в том числе и тогда, когда перевоплотившийся Деникин осознает откуда в нем столько ненависти к "совку". Алексей Дымовский на регрессивном гипнозе осознал себя Троцким. Каково ему было признать, что его ликвидация братом была целесообразной? А Гитлеру-Локи-Чернобогу? А Одному принять, что вообще всё было целесообразно?
Игорь Максимов
Древняя огненная вера - это учение о братстве, о духовном единстве всего сущего. Без осознания прошлых воплощений и принятия ответственности за все деяния братство Асов невозможно, что мы и наблюдаем воочию. А, как известно, все начинается с азов - все потоки, творимые рунами-"первозвуками" расходятся как волны на мировое древо, "складываясь в слова" и порождая всё через движение (Ас есмь - я есть мир). Так "пространства боли" в сознании отражаются как проклятия, ненависть в душах человечества и русского народа в частности. И мы в силах ее убрать - сжечь в огне осознания. Достаточно лишь принять решение. Ярая Сила есть причина и порождение Единства. То, что сломит кощееву иглу. "Кольцо всевластия" -хоровод
Alek Stark
как они могли "громить", своих кураторов и свою воинскую силу ... понятно что у большевиков эта дата из пальца высосана... отличный материал тут на сайте на тему большевиков и немцев есть: "Немецкие корни «латышских стрелков»" https://ari.ru/ari/2018/04/14487/nemeckie-korni-latyshskih-strelkov
Alek Stark
Пара цитат "Ледяного", по памяти. "Мы зажгли светоч во тьме, охватившей Россию" - ген. Алексеев. "Мы идем к чорту на рога, за синей птицей" - ген. Марков.
Alek Stark
Кстати, российская пропаганда пошла дальше и т.н. "президент" учредил 1 августа "День памяти защитников Отечества Первой мировой войны". Так сказать, "мостик" к "23 февраля". Работает на идею "преемственности" Россия - ссср- РФ", которую сейчас усиленно продвигают "патриоты"- необольшевики. При этом, "Первую мировую" ее участники называли "Великой" или "2-й Отечественной". Судя по всему, отсюда и появился советский термин "Великая Отечественная" в отношении 2-й мировой.
Гринго
К примеру; оторвут башку большевикам - хотелось бы глянуть, какой народишко биться за большевиков будет. Очень интересно!... Думаю, что всеобщее победное ликование над красным супостатом возглавит всё тот-же "геннадий андреичЪ" но уже в белой генеральской папахе с приклеенном усом. Громше всех, Ура!!!, кричать будет. пс. Уже с утра по всем медиа строчит пулемётом поздравительная истерия... мультик за мультиком. Всех победили, всех расхерачили! Впереди всей красной армии большевик и рев.матрос тов. Дыбенко. https://russian7.ru/post/pavel-dybenko-sudba-glavnogo-matro/ http://maxpark.com/community/4375/content/1412886
Игорь Максимов
Не забудьте накатить рюмашку другую за "самую сильную армию" в мире. И за советских офицеров, которые продовали своих же в чеченской войне.
FLOMASTER
У нас люди левых от правых не отличают)) В голове примерно такая картина: враги в Америке, хороший PU, Бог в церкви, 23 февраля и 9 мая типа мы всех победили и всех спасли. Прям как тупые американцы, а вы им хотите всю матрицу разрушить. Да вас просто возненавидят.
Александр Верный
Патриотический восторг оказался не чужд и шаманам Ангарска. Они смачно вложились в государственное строительство и величие страны, принеся офигенную жертву. Такое не проходит бесследно. Статус сверхдержавы гарантирован. https://youtu.be/qvz2iQGlnaM
Maxim Egorov
У нас люди левых от правых не отличают)) В голове примерно такая картина: враги в Америке, хороший PU, Бог в церкви, 23 февраля и 9 мая типа мы всех победили и всех спасли. Прям как тупые американцы, а вы им хотите всю матрицу разрушить. Да вас просто возненавидят.
Maxim Egorov
По всему интернету организовали травлю этих шаманов. Верблюдов никто живьём не сжигал, животные не страдали, обложили их подношениями и через огонь передали в духовный мир. Позитивное событие.
Евгений Родин
Слишком длинно. Надо бы лозунги придумать. Типа как у Хохлов.
Ilya Tarasov
Так как уважаемый ведущий не любит, когда его идеи кто-то использует и приписывает себе, то выскажусь. Хотелось бы поправить уважаемого ведущего: что там Андрей Разумовский "предложил"? В национальной среде давно празднуют 22 февраля как день защитника Отчества. Уже несколько лет русские люди в СПб приходят к Соловецкому камню и отмечают годовщину Ледяного (а не Ледового!) похода. Вот, к примеру, в 15-м году национально мыслящие люди говорили, что этот день - русский день Защитника Отечества https://vk.com/wall-15667008_100832, вот в 13-м подводит к этому же https://vk.com/wall-45676490_1014 и здесь: https://vk.com/wall-1958271_12426. Андрей Разумовский ничего не "предложил", он повторил за НАМИ. Это МЫ популяризируем 22 февраля как День Защитника Отечества многие годы, возрождая давнюю белую традицию. Русские люди уже много лет празднуют этот День и дарят друг другу подарки, в том числе и благодаря нашей пропаганде.
Maxim Egorov
Расиянская пропаганда тоже изо всех сил старается, даже какого то долбослава нашли в конце ролика, который осудил обряд. Я просто в шоке, как же у всех бомбануло от этого обряда, как будто шаманы теракт устроили. https://www.youtube.com/watch?v=IwM5IMlokYw
Напоминаю, что по мнению редакции АРИ Гильбо был в гостях у "слабоумного". Вот так ненависть к прошлому мешает сотрудничеству.
Влад Шевченко
Сквозь ледяные реки Шли переправы вброд, - Видимо в каждом веке Свой сумасшедший год! Перешагнув, живые Шли… соблюдая черед… Только в одной России Мог быть такой поход! (Кн. Н. Кудашев)
Сергей Кузнецов
Сквозь ледяные реки Шли переправы вброд, - Видимо в каждом веке Свой сумасшедший год! Перешагнув, живые Шли… соблюдая черед… Только в одной России Мог быть такой поход! (Кн. Н. Кудашев)
Олег Ружейников
Патриотический восторг оказался не чужд и шаманам Ангарска. Они смачно вложились в государственное строительство и величие страны, принеся офигенную жертву. Такое не проходит бесследно. Статус сверхдержавы гарантирован. https://youtu.be/qvz2iQGlnaM
Можете, как вам угодно иронизировать... но я люблю именно эту песню! https://www.youtube.com/watch?v=vsWWF47qJ1k
Олег Ружейников
Думаю, ответил вам правильно, но модератор безжалостно строг... https://vk.com/video351386572_456239573?og=1&fbclid=IwAR2dLp9llgEBiXInAvtqWWCPqFvY6cIP876WEtGX7tzhEDLYqSb2_7oJZT8 ps. Когда вспомним...
Maxim Egorov
Любые ритуалы проводятся в тайне, серьёзные. Так что опять твои мыслишки в молоко.
Думаю, ответил вам правильно, но модератор безжалостно строг... https://vk.com/video351386572_456239573?og=1&fbclid=IwAR2dLp9llgEBiXInAvtqWWCPqFvY6cIP876WEtGX7tzhEDLYqSb2_7oJZT8 ps. Когда вспомним...
Serge Rakitin
Кстати, за всеми этими разговорами о гиперзвуке как-то забывается, что старый-добрый американский Pershing II, вставший на боевое дежурство в 1983 г., развивал скорость в ближнем космосе 8 Махов, которая в плотных слоях атмосферы снижалась до 3М. По состоянию на середину 1980-х у СССР противоядия этому не было. Что, собственно, и вынудило Горбачёва подписать в 1987 г. ДРМСД и слить под это дело массу советских военных наработок - столь велик был страх кремлян перед Першингами, которые могли подлететь из ФРГ в центр Москвы за 8 минут и поразить цель с точностью 30 метров. Ни одна система советского ПВО перехватить их не могла, т.к. на боевой части американцы впервые применили то, что позднее было названо Stealth, - советские ракеты ПВО не могли захватывать подобные малозаметные и сверхскоростные цели. Ну а в 1990-91 гг. в Ираке было наглядно продемонстрировано, что и Советскую Армию с её гигантскими армадами бронетехники и артиллерии можно раз...ярить за пару недель почти с нулевыми потерями. После этого слив Совка стал быстрым и неизбежным - аккурат через 9 месяцев после пустынной бури.
Вихрь
Что-то моисейцы зазвенели громко здесь. Будто пророки.А раньше язык был на узлах.
Николай Толубаев
23 прижился именно как праздник мужчин - в ответ на 8 марта. Коммунисты насаждали женский день. Для леваков главнее эмансипация женьщин. 23 не был выходным праздничным днём в СССРаном. Широмассам наплевать к каким событиям приурочен 23 февраля, стаду нужен был был день, когда бы женщины и девочки могли дарить подарки мужчинам и мальчикам, вот и начали отмечать день советской армии как праздник мужчин. А при Ельцине его узаконили как праздничный день пост фактум. От 23 очень легко уйти, назначив день защитника- мужчины на другой день. Но желательно что бы не далеко от 8 марта было, что бы подарки не забылись. Или же перенести их парой - 8 и 23 на 22 марта - день весеннего равноденствия и 1 апреля.
Serge Rakitin
Хотел бы добавить, что ДА не просто так начала отступление на Кубань. Их попросил сделать это в ультимативной форме атаман ВВД Краснов - с большевиками донцы воевать не собирались, считая это "внутри мужицкими делами". В Москву были направлены делегаты с Дона на переговоры с Лениным. Большевиков принудили вывести свои войска с Дона, а сам Дон получал статус германского протектората, безопасность которого гарантировали войска кайзера на соседней Украине. И только после краха Второго Рейха, оставшись без крыши, донские казачки вспомнили про белых и стали им помогать. Но момент покончить с большевизмом малой кровью уже летом 1918 года был безвозвратно упущен. Вот так донское, кубанское и терское казачество "спасло" Россию. Ну а благодарные большевики уже через год казачков зачистили... А атаман Краснов оставался верен своим германским сюзеренам до конца, воюя во Второй Мировой на стороне Гитлера.
День Дурина это реальный праздник ... готов. Это реально божественные герои готской мифологии и они реально дварфы как у Толкина с секирами бородами и косами. Толкин позаимствовал их образы.(Информация от Павла Астахова)
Константин Алланд
21 - 31 марта, хорошее время для праздников, вместо великого поста
Дмитрий Браунинг
Не забудьте накатить рюмашку другую за "самую сильную армию" в мире. И за советских офицеров, которые продовали своих же в чеченской войне.
Игорь Максимов
Напоминаю, что по мнению редакции АРИ Гильбо был в гостях у "слабоумного". Вот так ненависть к прошлому мешает сотрудничеству.
Разумеется, нейро/мир-тв трибунка для продвинутых пэтэушников. Дифференциация неизбежна.
Вихрь
Любые ритуалы проводятся в тайне, серьёзные. Так что опять твои мыслишки в молоко.
Serge Rakitin
Об этом я и напомнил во время эфира. У меня вообще большие подозрения что "международный" женский день это лишь предлог. На самом деле это сокральная дата советской власти.
Maxim Egorov
Этот ритуал не видят только слепые, почему массовое и на виду, так на фоне той победы, которую МЫ сегодня утратили, с помощью забойщиков кошерных. Всей толпой - по конкретнее, кто еврейцы или ватные русские или недалёкие русские или неосведомлённые русские? Тут кишит совсем другой контингент. 282 декриминализировали, об этом мне сообщил Адольф Хитлер под гимном РНЕ на ютубе. Это запуск операции Трест-новый виток его маховика. Игра началась.
Вихрь
Этот ритуал не видят только слепые, почему массовое и на виду, так на фоне той победы, которую МЫ сегодня утратили, с помощью забойщиков кошерных. Всей толпой - по конкретнее, кто еврейцы или ватные русские или недалёкие русские или неосведомлённые русские? Тут кишит совсем другой контингент. 282 декриминализировали, об этом мне сообщил Адольф Хитлер под гимном РНЕ на ютубе. Это запуск операции Трест-новый виток его маховика. Игра началась.
Юрий Рыков
опять всё поместили в таблицу эталонного мышления.
Юрий Рыков
Сегодня по ватсап видео прислали, как негры из котла человечину жрут.... За гранью вообще.
Герман Сажин
Неясное для меня событие - не понимаю, как воспринимать и относиться. 1.Северные шаманы совершили ритуал малой магии, принеся в жертву откровенно несеверных животных. Это как если бы африканцы наряжали елку. 2. Событие показали по федеральному каналу. 3. "заместитель верховного шамана России" - серьезно?! Значит, есть и "верховный шаман России"? Раз есть должность, то есть и корочка с круглой печатью и подписью товарища майора? 4. Ряженых много: у бурятских шаманов - рязанские рожи... Ребят, это что-то для публики. Это событие из ряда ведьм-патриоток, поддержавших гаранта. Какие-то очень дешевые псевдооккультные игры, может быть, заигрывают с народным оккультизмом.
Герман Сажин
Неясное для меня событие - не понимаю, как воспринимать и относиться. 1.Северные шаманы совершили ритуал малой магии, принеся в жертву откровенно несеверных животных. Это как если бы африканцы наряжали елку. 2. Событие показали по федеральному каналу. 3. "заместитель верховного шамана России" - серьезно?! Значит, есть и "верховный шаман России"? Раз есть должность, то есть и корочка с круглой печатью и подписью товарища майора? 4. Ряженых много: у бурятских шаманов - рязанские рожи... Ребят, это что-то для публики. Это событие из ряда ведьм-патриоток, поддержавших гаранта. Какие-то очень дешевые псевдооккультные игры, может быть, заигрывают с народным оккультизмом.
Дмитрий Браунинг
Я бы уж не стал так под одну гребенку всех гребсти, все таки есть русские люди, которые были одурманены пропагандой и верой в светлое будущие. Короче были достойные русские люди. Народ у нас доверчевый очень и терпеливый.... Видимо все это результат многолетней селекции, сначала православных попов при царе, а потом уже и большевиков. Поэтому нынешним правителям досталось самое ценное и это не ядерные ракеты, а наивный и послушный народ, с которым можно делать все что хочешь.
Дмитрий Браунинг
Большевики пришли к власти под какими лозунгами? Мир - народам, землю - крестьянам, фабрики - рабочим. Что, плохие лозунги? Это потом стало понятно, что из себя представляет социализм на самом деле. На окраине майдан проходил тоже под внушающими надежду лозунгами. Впредь всем наука.
Maxim Egorov
Дааа - в комментариях там та еще бесовщина... А вот Буряты, кстати тоже не понимают ритуал. Кое-кто тоже высказался про аналогию с ведьмами.
Maxim Egorov
В описании у ролика они объясняют. А двугорбый верблюд приспособлен к холоду и у них это почитаемое животное.
Герман Сажин
Дааа - в комментариях там та еще бесовщина... А вот Буряты, кстати тоже не понимают ритуал. Кое-кто тоже высказался про аналогию с ведьмами.
Герман Сажин
Вот только это было за 10 дней до ведьм 27 января. Это только сейчас травля началась, хотя ролик от 1 февраля выложен. Может ведьм и собрали потом, чтобы так всё преподнести.
Tubbahvik Бахвалов
А до большевиков кто гнобил руских? И мешал развитию страны?
Tubbahvik Бахвалов
с тем же успехом можно говорить что амеры замечательные спасители и желают всем счастья и добра ... или Адольф того же хотел. Ваша логика из той же серии, раз царизм наворотил себе могилу ... и утащил в неё вместе с собой русский народ ... значит закапывающие большевички это типа счастье и хорошо... вы способны мыслить не линейно?
Вихрь
с камеди клаб даже, так не угарают.
Вихрь
с камеди клаб так не угарают.
Герман Сажин
С 22 марта - в точку! Равноденствие, как равенство двух начал действительно можно было бы сделать межгендерным праздником: типа женщины поздравляли бы мужчин и наоборот.
Валерий Иркитов
как они могли "громить", своих кураторов и свою воинскую силу ... понятно что у большевиков эта дата из пальца высосана... отличный материал тут на сайте на тему большевиков и немцев есть: "Немецкие корни «латышских стрелков»" https://ari.ru/ari/2018/04/14487/nemeckie-korni-latyshskih-strelkov
Вихрь
Это типа заклинание на разрушение портала Зиккурата?
Валерий Иркитов
зачем? они чето только гадили, ни кого не поддерживали... а так, пусть у конкурентов лишний геморрой будет ... они русским гораздо худшего за 20-й век накидали...
Maxim Egorov
Вот только это было за 10 дней до ведьм 27 января. Это только сейчас травля началась, хотя ролик от 1 февраля выложен. Может ведьм и собрали потом, чтобы так всё преподнести.
Валерий Иркитов
"Народ у нас доверчевый очень и терпеливый к сожалению, все это результат многолетней селекции сначала православных попов при царе, а потом уже и большевиков." Логика оккультная, на должном уровне.
Вихрь
"Народ у нас доверчевый очень и терпеливый к сожалению, все это результат многолетней селекции сначала православных попов при царе, а потом уже и большевиков." Логика оккультная, на должном уровне.
Сергей Кузнецов
Ещё раз повторюсь. 27 января происходит данный обряд - тишина 1 февраля выкладывают ролик на ютуб - тишина 6 февраля кто то устраивает "шабаш ведьм" с актрисами из массовки 22 февраля на кануне "праздника" начинается травля шаманов и сравнивание их с тем "шабашом"
Maxim Egorov
Массовая атака на шаманов состоялась 22 февраля, тоже странно. В один день от засратых либерастных каналов на ютуб, BBC до каких то духовных лидеров выступивших с осуждением. Вот и думай теперь, что за дата такая. Понятно, что информация распространяется быстро, но какая то молниеносная слаженность.
Maxim Egorov
Массовая атака на шаманов состоялась 22 февраля, тоже странно. В один день от засратых либерастных каналов на ютуб, BBC до каких то духовных лидеров выступивших с осуждением. Вот и думай теперь, что за дата такая. Понятно, что информация распространяется быстро, но какая то молниеносная слаженность.
Леонид Стгромов
Рождение добровольческой армии событие, но д армия проиграла с честью, празднование образования формирования проигравшего кармически обрекает на проигрыш, у большевиков совсем тяжёлый случай, струсили под нарвой, спустя 20 лет джугашвили нарек трусость победой и рождением армии с кармой, мы знаем чем эта карма обернулась спустя несколько лет, миллионы пленных. Для советских республик и государств это праздник, благодаря большевикам они есть. Для Русских 23 февраля день отдыха от большевистского иго , просто вспоминаем как большевики обделались в этот день , насколько никчёмен большевизм и бесперспективен , отдыхаем и все. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/8/8c/Распятая_Россия_1918.jpg/1280px-Распятая_Россия_1918.jpg
Константин Алланд
Непонятно, зачем вообще кого-то опять поддерживать. Сами между собой разберутся.
Константин Алланд
Сегодня по ватсап видео прислали, как негры из котла человечину жрут.... За гранью вообще.
Леонид Стгромов
Большевизм был безусловным злом. Но вот в белости и пушистости белого движения, по отношению к русским, тоже есть много вопросов. Собственно довели страну до революции (переворота) как раз таки те, кто потом представлял белое движение.
Константин
https://www.youtube.com/watch?v=FUdteCBRX9c
Роман Котов
Я так понял в том смысле что поддерживать негров в чужой стране).
Роман Котов
В тему 23 февраля послушал пару роликов и понял что в войне 1941-45 годов наши победили именно мозгами. Переиграли немцев. Решающую роль тогда играло уже не мясо а умение. Навыки и ум. И русские победили мозгами, раньше немцев сообразили как перевооружаться, как действовать в новых условиях, и как побеждать. Придумали СВД и т.п. Я к тому что всяких европейцев можно тыкать как котят носом в говно и приговаривать "смотрите русские то поумнее вас будут", а вы до сих пор думаете что русские это какие-то тупые валенки и алкаши)).
Андерсен
Наука лидерства таки во всей красе.
Влад Шевченко
7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД, Индекс ГРАУ — 6В1) — самозарядная снайперская винтовка, разработанная в 1957—1963 годах. Каким образом разработка СВД помогла победе в ВОВ?
Вихрь
опять всё поместили в таблицу эталонного мышления.
Henri Ducard
Тоже не в тему патриотизм включили? Считают тупыми, потому что объяснить безразличие и непонимание народом того происходит в их стране и как их имеют, кроме как тупостью и алкоголем, не могут. Может ещё психологической потребностью кому-то вылизывать. Такие на форуме здесь редко, но бывают
Влад Шевченко
Белые это были военные верхних уровней - они лишь боролись с проблемой военным способом , Довела страну до революции естественная эволюция и царь, интелегенция срефлексировала , царь не смог сдержать порядок и случилась беда. Это все позади, Сейчас главная проблемма, что процесс гражданской войны ещё не окончен, Русское общество реорганизовано до сей поры, Мы в хаосе и сейчас, не может Русский народ элиту определить. Правят нами сейчас инородные халуи
Влад Шевченко
Большевики пришли к власти под какими лозунгами? Мир - народам, землю - крестьянам, фабрики - рабочим. Что, плохие лозунги? Это потом стало понятно, что из себя представляет социализм на самом деле. На окраине майдан проходил тоже под внушающими надежду лозунгами. Впредь всем наука.
Роман Котов
Там была СВТ
Алексей Огородников
Об этом я и напомнил во время эфира. У меня вообще большие подозрения что "международный" женский день это лишь предлог. На самом деле это сокральная дата советской власти.
я к тому что считается что русские - дегенераты. а тут прямое доказательство обратного.
Вихрь
Предлагаю Владиславу сконтактироваться с Валерой Скородетом, который с конца 80-ых начал свою рок-деятельность с нотами в области начала 17-ых годов. Мне как слушателю его творчества, будет очень интересно ВАС двоих послушать в споре.
Вихрь
Если бы тыкнули в экономический Русский Кулак - это было бы резонансно на весь земной Мир. Но перед этим, нужно покаяние перед всеми народами на территории Руси.
Вихрь
нуу. это такое). мечтать не вредно.
Иван Грозный
Три бойца национальной боливарианской гвардии Венесуэлы в субботу рано утром сбежали в Колумбию на двух бронемашинах, прорвав установленные властями кордоны на границе, сообщает VPI TV. Венесуэльская "армия" разваливается на глазах
Юрий Рыков
Там была СВТ
СВТ-38 была разработана в качестве замены автоматической винтовки Симонова и 26 февраля 1939 принята на вооружение Красной армии. Первая СВТ образца 1938 года была выпущена 16 июля 1939 года. С 1 октября 1939 года начался валовый выпуск на Тульском, а с 1940 года - на Ижевском оружейном заводе.
Роман Котов
Зачем мечтать - всё для этого есть и очень давным давно. А на войну гонят всегда дураков, поэтому когда у нас идёт 100 лет война, вокруг этой войны, строят цивилизацию свою. Перетягивание баланса сил. Тоже магия. И экзополитика.
Роман Котов
я к тому что считается что русские - дегенераты. а тут прямое доказательство обратного.
Nikolay Pavlov
На самом деле режиму пофиг - расслабились, зажрались до блеска, и башня на башню войнушкой ходят и кокс делят по чинам. А ихние полит-холуи кроят по шаблону в ящик пропаганду за днюшку... и в державе порядок. Ну, так им видется. они же всегда космонавты, сверху всё виднее.
Рома, ролики ещё и смотреть желательно, а не токмо слушать.
Иван Грозный
Да утилизация энергии русских пассионариев в битвах красных и белых.
Иван Грозный
Ты наверное вообще не в курсах о чём Монгол Шуудан освещает в своих текстах, такую херь сравнивать с более реальной ситуёвиной.
Henri Ducard
С праздником https://www.youtube.com/watch?v=x7PL87hmiXQ
Роман Котов
да только своего не могут слабать. а всё больше чужое видио ворують.
Леонид Стгромов
Белые это были военные верхних уровней - они лишь боролись с проблемой военным способом , Довела страну до революции естественная эволюция и царь, интелегенция срефлексировала , царь не смог сдержать порядок и случилась беда. Это все позади, Сейчас главная проблемма, что процесс гражданской войны ещё не окончен, Русское общество реорганизовано до сей поры, Мы в хаосе и сейчас, не может Русский народ элиту определить. Правят нами сейчас инородные халуи
Леонид Стгромов
На кой х... ты здесь написал индекс грау?
Дмитрий Браунинг
да уж 3,6 млн. немцев против 13,5 млн. русских это победа
Николай Толубаев
День Дурина это реальный праздник ... готов. Это реально божественные герои готской мифологии и они реально дварфы как у Толкина с секирами бородами и косами. Толкин позаимствовал их образы.(Информация от Павла Астахова)
Henri Ducard
Видеоряд.могли действительно другой взять. Как человека, связанного со сферой музыки, меня выворачивает от подобного. При всем уважении, музыке в РФ до качественного оркестрового саундтрека, написанного Говардом Шором для Властелина Колец, как кукловодам до Людей. Кстати, сам мир Толкиена очень интересный в плане противостояний в духовном (между высшими сущностями) и земном мире
Иван Грозный
да уж 3,6 млн. немцев против 13,5 млн. русских это победа
Константин Алланд
это из той же серии как плохо было в лихих 90-х из уст 20-30 летних
Алексей Курлов
В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе https://rg.ru/2019/02/23/reg-dfo/v-buriatii-otdel-policii-proveriat-posle-striptiza-na-korporative.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Я все таки не могу понять общий тренд в развитии МВД. Раньше они пытали задержанных и хранили по квартирам десяточу - другую миллиардов рублей. Потом стали насиловать друг друга на рабочем месте. Теперь вот стриптиз...
Алексей Курлов
С савецких генералов и маршалов спрашивайте, товарищ. С Жукова,Мехлиса, Штеменко и т.д. по списку.
Dima Dima
Корней Чуковский. Краденное солнце. 1927 год между прочим... http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/11.htm
вася свирлипулькин моск ему правил.
Константин Поляков
Реплика с довоенного оригинала. Колдунство какое то, не иначе. Пионеры половозрелые такие...
На самом деле режиму пофиг - расслабились, зажрались до блеска, и башня на башню войнушкой ходят и кокс делят по чинам. А ихние полит-холуи кроят по шаблону в ящик пропаганду за днюшку... и в державе порядок. Ну, так им видется. они же всегда космонавты, сверху всё виднее.
Николай Толубаев
Просто заменить наполнение ( типа празднуем не день советской армии, а ледяной поход) и 23 на 22 это практически сдача своих позиций, это отступление от своих убеждения, уступка упырям комунякам. Какая разница что у вас на уме, вы пьёте и поздравляете 22, 23 февраля как и все (совки начали 22 отмечать) , накачивая эмоционально этот день. Нужен полный игнор этой красной вакханалии . И свой день защитника отетечества нужно установить подальше от большевиков
Nikolay Pavlov
Так и есть. Я для ясности.
Реплика с довоенного оригинала. Колдунство какое то, не иначе. Пионеры половозрелые такие...
Николай Толубаев
Фрагмент из ЖЖ П. Астахова. "изя рабинович написал комментарий 20 марта 2017, 15:31 Сейчас,чтобы очиститься от всей мрази, методы Сталина не будут эффективны! Сталин оставлял в живых жен, мужей, детей врагов Советской страны.Так сейчас нельзя! Нужно "гнобить" всех до десятого колена!" ************************************************************************************** Не удивил меня "изя рабинович" своим спичем. Знал особей на много гаже этого вертухая.
Yury Safonov
Ни как не отмечаю ни 23 ни 8, Ледяной поход как альтернатива не подходит, событие значимое, но на праздник не тянет, да и поднимать на знамя белое движение - ошибка. Игнор - лучшее решение. Большевизм нужно оставить в прошлом, а не тащить его за собой в будущее.
Фрагмент из ЖЖ П. Астахова. "изя рабинович написал комментарий 20 марта 2017, 15:31 Сейчас,чтобы очиститься от всей мрази, методы Сталина не будут эффективны! Сталин оставлял в живых жен, мужей, детей врагов Советской страны.Так сейчас нельзя! Нужно "гнобить" всех до десятого колена!" ************************************************************************************** Не удивил меня "изя рабинович" своим спичем. Знал особей на много гаже этого вертухая.
Вихрь
На случай если повстречаются на пути похожие оппоненты: цвет фона в тему
Ким Чен Ын направился на встречу с Трампом на бронированном поезде 23 февраля. https://www.golos-ameriki.ru/a/4801141.html?fbclid=IwAR2t27-lok0-DJU56xHRdz_Luc-ZP8Q-Gqw-OIc8iuY8ngcT28ZklMwZa-Y
Вихрь
Ты наверное вообще не в курсах о чём Монгол Шуудан освещает в своих текстах, такую херь сравнивать с более реальной ситуёвиной.
Вихрь
Зачем мечтать - всё для этого есть и очень давным давно. А на войну гонят всегда дураков, поэтому когда у нас идёт 100 лет война, вокруг этой войны, строят цивилизацию свою. Перетягивание баланса сил. Тоже магия. И экзополитика.
Рустем Бохани
это из той же серии как плохо было в лихих 90-х из уст 20-30 летних
Игорь ►
Гуд, надеюсь Трамп доведет проект по превращению Северной Кореи в процветающий регион.
Серёга Ларюшкин
А не тотем Рыся? = Русь. Доказал. Где азбука готского языка?
Серёга Ларюшкин
Мулька очередная,Игорь. Трамп спит и видит цветущие сады северной Кореи. Хотя бы маршрут его проложили б в бронипоезде, по морю-океану или через Сибирь. И такие длительные поездки без трона, оставлять на долго, никак низя.
Вихрь
СпасЁнная в Эстонии собака оказалась молодым волком (фото) https://news.mail.ru/society/36408394/?frommail=10 Уважуха.
Вихрь
Навеяло: Самое страшное, это когда у человека память срастается с кокардой и гербом набитой серпами и звёздами. Символы по периметру стоят Руси, на дне даже морском, в болотах и реках, в Арктике и Антарктиде, вот это механизм матрицы + инопланетные технологии переконвертированные под физические законы 3-го измерения. + артефакты закабалённые чучелом, сколько миллионов Душ погибших солдат томятся между мирами, это Трэш! Поэтому Души солдат вермахта через 36 лет вселились по всей Руси, что бы помочь остальным освободиться, выполнив тем самым свою миссию. Тогда и матрица и ноосфера некромантов лопнет как пузырь. Стартом будет являться, потеря зиккурата и портала шумерами и прочими подельниками.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа