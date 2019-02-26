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Права и правила для мировых жандармов

26/02/2019 00:58
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Обсуждение
  • Русские стали видимо оъектом какого-то чудовищного эксперимента - у русских эти идеи приживаются. Воистину магия какая-то. Другие народы это всё рано или поздно отторгают.
  • Над русскими провели какой-то чудовищный эксперимент - другие народы рано или поздно отторгают эти идеи, а у русских они приживаются.
  • Духовные люди. https://www.youtube.com/watch?v=rbeh9O4NeV0
  • Племянник съепнул в США. У них вид на жительство, а у ребенка- гражданство, он там родился. Они так боятся русских, что при ребенке не говорят по-русски. А когда ругаться начинают, дитя плакать начинает, он не понимает этот язык и они чужими для него . становятся. Я сказал ему, что он мудак и дольметчер-кусок хлеба, он не понимает
  • А между тем очередной оплот коммуняк постепенно от коммунизма отгребает https://www.rbc.ru/politics/26/02/2019/5c739d449a7947e806137dd6?from=from_main Ын встречается с Трампом. Только в России дебилы грезят СССР. Что с русскими не так?(
  • На ресурсе занимающемся изучением связи зиккурата на красной площади и Сирии недавно появились новые материалы. https://abvedi.livejournal.com/
  • Да, абсолютно бесполезная страна. Дала мне Интернет, где я могу комментарии высирать и выражать свободу слова. Компьютер с клавиатурой, чтобы в игры играть. Телефончики, удобные для разных сфер жизни приложения. Кино, музыку. Ненавижу каждый день США за то, что сделали и делают мою жизнь лучше
  • Замешаны и виновны. Зло делается с молчаливого согласия большинства как в нацистской Германии. В Кубе люди, видимо, думают, голосуют, действуют, участвуют в жизни страны. А не ждут, когда Один, Велес или еще кто спустятся и однажды утром мы проснемся и все с ничего само изменится: вокруг гении и ангелы в небесах))
  • Я согласен. Заметил одну идейку, а именно причины эволюции и т.д. допустим что бандиты захватили и поделили территории, ввели рабство и т.д. Но часть людей не хотят их понимать. Митинги , восстания и т.д. и тут как бы два пути, или через эти митинги люди свегарют и ставят своих на основе полевых командиров или же среди бандюков происходит раскол, когда играя в спектакль они крмсают других бандюков и сами продолжают править, откладыаая таким образом срок.
  • И тут возникает вопрос то не к бандюкам, а вопрос к тем кто не согласен, т.к. в принципе несогласные и будут составлять тот круг который заменит бандюков. И следовательно от того как организовано все, от ролей, от взаимоотношений от способности динамично и оперативно решать поставленные задачи уже сейчас решается вопрос о том а кто будет дальше там
  • думаю что всё гораздо печальней. Произошло то что произошло вне нашего понимания, по причине перемен на уровне богов. Мы рассматриваем последствия, а причины нам не известны. Пока мы как пчёлы в улье или как куры в инкубаторе. Нет понимания того что происходит и у ВК также. ВК парит мозг на фоне ухудшающейся ситуации и нет никакого просвета.
  • Бить по морде врага, оно конечно нужно и ведет к победе, НО..... надо видеть лицо врага. Большинство видят собственный нос. Это просто данность и статистика и ничего с этим не поделаешь.
  • Над русскими мировые кукловоду провели какой-то чудовищный эксперимент - другие народы рано или поздно отторгают эти идеи, а у русских они приживаются.
  • Сергей, не нужно видеть лицо врага и даже быть особо умным. А как раз собственный нос. Поделюсь мнением, которое слышал Пример: вы узнаете, что подросткам вписали, что они якобы опг, одному из них надели противогаз и он задохнулся собственной блевотиной Приходите в обычный день на работу, рассказываете коллегам, показываете факты, видео, они такие: "Это жесть. И с рук это спустили? Ведь и я могу или мой ребенок быть на этом месте". Ваши коллеги звонят родным, друзьям, те рассказывают своим и так далее. В этот же день вместо работы и начальники, и подчиненные человек так миллиона с два (если о Москве например) стоят у здания МВД и кричат в мегафон "Какого ***". Случаи беспределов не единичны, поэтому недели две вместо работы все будут ездить то к одному зданию, то к другому. Верха вынуждены будут менять своих ставленных руководителей, "касты", а на их место ставить тех, кто будет делать дело, а не закрывать глаза ибо если ничего не изменится люди снова придут. Без денег, без лидеров, без бесконечных разговоров о правах русских или какого-либо народа, без военного столкновения и глупого ненужного свержения c последующей анархией. Эволюционным путем. Может просто проблема в людях, которым или все равно, или их все устраивает?
  • У других народов это уродство рано или поздно отмирает. Русские держатся за свою болезнь. Что с нами сделали?
  • Сергей, не нужно видеть лицо врага и даже быть особо умным. А как раз собственный нос. Поделюсь мнением, которое слышал Пример: вы узнаете, что подросткам вписали, что они якобы опг, одному из них надели противогаз и он задохнулся собственной блевотиной Приходите в обычный день на работу, рассказываете коллегам, показываете факты, видео, они такие: "Это жесть. И с рук это спустили? Ведь и я могу или мой ребенок быть на этом месте". Ваши коллеги звонят родным, друзьям, те рассказывают своим и так далее. В этот же день вместо работы и начальники, и подчиненные человек так миллиона с два (если о Москве например) стоят у здания МВД и кричат в мегафон "Какого ***". Случаи беспределов не единичны, поэтому недели две вместо работы все будут ездить то к одному зданию, то к другому. Верха вынуждены будут менять своих ставленных руководителей, "касты", а на их место ставить тех, кто будет делать дело, а не закрывать глаза ибо если ничего не изменится люди снова придут. Без денег, без лидеров, без бесконечных разговоров о правах русских или какого-либо народа, без военного столкновения и глупого ненужного свержения c последующей анархией. Эволюционным путем. Может просто проблема в людях, которым или все равно, или их все устраивает?
  • Пришел к выводу, что совок это не идеология и не форма власти, а следствие чего-то другого. Даже люди, которые против совка, по факту жизни нередко сами совки. Вероятно, это на генетическом уровне
  • Возможно на ментально-духовном. Когда душу русского народа отравили этой мерзостью и пока не можем от этого отчиститься. При чем никакого отношения к какой-либо "справедливости" эти идеи не имеют.
  • Возможно на ментально-духовном. Когда душу русского народа отравили этой мерзостью и пока не можем от этого отчиститься. При чем никакого отношения к какой-либо "справедливости" эти идеи не имеют.
  • Может проблема в людях, а может в неком воздействии на людей.
  • Странно, когда президент показывает мультфильмы о ракетах, которые летят в сторону США и обещает всех дорогих рассеян отправить в рай, это у вас не вызывает такого возмущения. или передачи Киселева про ядерный пепел, а тут собственно прогрессирование болезни головного мозга.
  • Болезнь ли? Ок. Если рассматривать психологию крыс, я серьезно то в крысах очень часто когда паханы погибают то на их место сразу выдвигаются другие. Психология. От этого не убежать. Другое дело , что называя одно другим мы просто гробим то что досталось трудом. А в чем корректно? Давайте напрямую. Подойдите к комуняке и скажите идеальным обществом являлось община, отдай половину денег? Тебя пошлют. Хотя если бы была комунна он бы забоялся не дать, страх что опозорят. С другой стороны если из кошелька дать денег , а когда возьмут и спросят, а ты ответишь по закону рода, то денег не отдадут. Следовательно , все базируется не на том кто к чему относится а от идеи которая сопровождает твои поступки
  • Дебилы бл* (с)
  • Странно, когда президент показывает мультфильмы о ракетах, которые летят в сторону США и обещает всех дорогих рассеян отправить в рай, это у вас не вызывает такого возмущения. или передачи Киселева про ядерный пепел, а тут собственно прогрессирование болезни головного мозга.
  • Ну то есть наоборот в психологии. Идеи рождаются от определенного восприятия мира В вашем примере кто-то утверждает что община ок, потому что так он видит идеальное общество. Так же, в вашем примере, если восприятие "меня опозорят, сделаю как все", то в условиях общины он и деньги отдаст, и брата предаст если нужно, чтобы только не "опозориться" и пойдет против общечеловеческих ценностей лишь бы не отстать. Для людей "меня опозорят, сделаю как все" любая свободная система плоха, а совок самое то, "как все" Общечеловеческие ценности одинаковы для всех, а восприятие и идеи - разные. Достучаться до него или до вас можно только на уровне общих ценностей, изменив восприятие. Тогда человек и вашу конструктивную идею примет иначе она фильтр в уме не пройдет, отвергнет. Болезнью называем деструктивное нечеловекоориентированное восприятие, которое идет против таких общих ценностей как здоровье, безопасность, развитие..., то есть совковое восприятие согласно которому продвигают деструктивные для людей идеи
  • А мне понравилось. Вот такое и надо исполнять в христианских храмах и уж тем более в расиянии. "Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Все могу за три рубля!" Зачёт! Пусть продолжают в том же духе.
  • Не так все просто в этом мире и мы не допущены к информации не о прошлом и настоящем, поддерживающую Владислава в его стремлении к правде и надеюсь труд не напрасен, хотя считаю территорию РФ не собственностью кукловодов и они здесь не местные, а пришлые и рассматривают РФ как ресурс в общей канве управления и нет и не было ни какого противостояния коммунизма с демократиями, просто посмотрите на коммунистический Китай лучшего друга капитала и инвестиционного потока и с Северной Кореей не так все просто, США задавила бы без войны, но нет одернули Трампа, не лезь не твоя тема, нужна это Корея лишь для какого то баланса,силы которые участвуют в этих делах одобрения президентов не просят. Для решения задачи нужно все упростить,но это не математика, здесь гораздо все сложнее ....