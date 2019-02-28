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Шутки кукловодов

28/02/2019 00:48
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Обсуждение
  • Друзья! по поводу как камлать. Умерший Скляров всё объяснил. Довожу до Вас. https://www.youtube.com/watch?v=a5oIrMvWaCY&t=2250s
  • https://www.youtube.com/watch?v=yDVKYw5G-Jk&t=9035s
  • Замечали, что люди определённой внешности имеют похожие черты характера, поведение и даже судьбу? У древних народов были целые школы физиогномисиов, хиромантов