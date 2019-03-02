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Мировая политическая драматургия - новый сезон

02/03/2019 00:08
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Обсуждение
  • Катька, у тебя "в друзьях" Колька Басков. Хочу тебя предупредить, что Колька не человек а манекен. Глянь толком на его стенку в "ВК" - резиновая кукла, однозначно... Вот, в отделе "бытовая химия" пару манекенов выставили и сфоткали. Один из них под маркером "колька басков". Не будь дурой, не шали с манекенами.
  • По поводу немецких агентов пора бы уже определиться, дело в Протоколах Сионских Мудрецов, немцы и все остальные были исполнителями...
  • Сколько у Путина денег: разведка США займется тайными финансовыми потоками. DW Новости (01.03.19) DW на русском DW на русском https://www.youtube.com/watch?v=v_AlN6W2NGM
  • Мля .это мистика -Объявлены дата и место похорон Жореса Алферова-https://www.gazeta.ru/science/news/2019/03/02/n_12700483.shtml
  • В 30-х годах в США официально в документах негров называли не полноценным населением размножение которого не желательно, и сейчас в ихние районы полиция не едет или если едет то только до зубов вооруженными спецотрядами. Не чего там не изменилось, борьба против расизма только на уровне законодательства и в кино
  • да все вменяемые на голову люди все расисты. И никогда ты не договоришься с выходцем с гор о какой-то конфликтной ситуации. ни-ког-да. в долгосрочной перспективе разумеется. только через страх насилия.
  • А русских продавали в воронежах, рязанях, дамасквах, Все там рабы сдохли, с севера сегодня едут и жестокий народец едет. Всегда можно поговорить, но и шариковых полно. Камуняк бы с опарышами порвать , чтобы ползали и землицу жрали выблядки камуняцкие.
  • Чую вот кто подогревает все эти надоедливые комуняцкие речи ВК)).
  • Да не только вы, не согласны )) Уж про негров, мне как закоренелому национал-социалисту слышать тяжело )
  • Ещё один старикашка отправился в ад! Когда же блин они закончатся уже. "Нобелевский лауреат Жорес Алфёров умер в Петербурге на 89-м году" Вспомнилась фраза Фиделя - "Скоро мне исполнится 90 лет, скоро я буду, как и все остальные" Чуть не дотянул, хотя Алфёров мог и немного изменить свой возраст. https://www.bbc.com/russian/news-47403482
  • Гляньте на эту шумерскую рожу, как он рассуждает. Просто одержимый, это уже не человек, а какой то механизм. В основном идёт поток бреда про науку. В начале хвалит Ленина, на 10:45 упоминает Примакова, видимо прорвалось и на 18:55 ГЛАВНОЕ "делать землю частной это вопиющее безобразие" https://www.youtube.com/watch?v=URfW3HZJn0M
  • негры - кал
  • Да не только вы, не согласны )) Уж про негров, мне как закоренелому национал-социалисту слышать тяжело )
  • В Америке они даже не знают к какому африканскому народу они принадлежат, просто чёрный американец, потомок рабов. В самой Африке государства нарезали не обращая внимание на то какие племена проживают.
  • Квачков не махровый антисемит. Сталинист, да.Всегда называл Рохлина своим другом. Белковский был у него в избирательном штабе, когда Квачков сидел под следствием в тюрьме. Это было не решение Квачкова. Так же, Белковский рассказывал, что большая часть финансов ушла на оплату Вике Цыгановой, котороая называла себя другом Квачкова, за оплату концерта в его поддержку.
  • Мужики не парьтесь Не проканает . Рожденный ползать летать не может - это раз . А потом вы типа что то создавать хотите что б на этом поиметь , х... вам в глотку .
  • Мужики не парьтесь Не проканает . Рожденный ползать летать не может - это раз . А потом вы типа что то создавать хотите что б на этом поиметь , х... вам в глотку .
  • В Америке они даже не знают к какому африканскому народу они принадлежат, просто чёрный американец, потомок рабов. В самой Африке государства нарезали не обращая внимание на то какие племена проживают.
  • Про негров не тяжело, а прикольно))
  • В США не существует никакого афро-американского народа. 1 нет какого-то афроамериканского языка все пользуются английским 2 нет какой-то афро-американской религии , в основном исповедуют христианство (протестанты) в меньшей части ислам. 3 нет никакого исторического места проживания в основном сконцентрированы на юге США.
  • Ой ли? https://www.youtube.com/watch?v=tiJGzu8tXIk https://www.youtube.com/watch?v=YGcuv1lUvR0 Далее, Ваша "цитата": "Это было не решение Квачкова". Вряд ли. Такие вещи согласовываются (через адвоката например). Иначе такой "соратник" может вылететь из ихнего круга.
  • Ой ли? https://www.youtube.com/watch?v=tiJGzu8tXIk https://www.youtube.com/watch?v=YGcuv1lUvR0 Далее, Ваша "цитата": "Это было не решение Квачкова". Вряд ли. Такие вещи согласовываются (через адвоката например). Иначе такой "соратник" может вылететь из ихнего круга.
  • "Разоблачение" ЛДПР совпало с заявлением ВЦИОМа о росте рейтинга Гаранта. Возможно, т.н. протестный электорат всё больше поддерживает Жирика, о чём узнал овциом. И соответствующий антипиар был запущен... Аналогичное было в 90-х, когда ЛДПРу усиленно приклеивали бирку профашисткой партии. Ведь тогда их рейтинг тоже напугал власть...