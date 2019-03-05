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Кто создал украинских олигархов?
Кто создал украинских олигархов?
05/03/2019 01:00
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Обсуждение
Гринго
Где ты там казаков увидел?... Какие-то "боевые пидарасы, хором повязали человека а ты им казачье звание приварил. Погорячился ты брат.
Гринго
Где ты там казаков увидел?... Какие-то "боевые pidаrsЫ, хором повязали человека а ты им казачье звание приварил. Погорячился ты брат.
Екатерина Кан
при чем тут Москва вообще, речь о хохлятине, при чем они там все коммунисты кроме бандеровцев которым приказали быть не коммунистами
Екатерина Кан
ну-ну, такие же как ты обезьяны по каманде панов на майдане скачут и кричат бей маскалей, они от тебя отличаются тем что ты не среди них, был бы там тоже скакал бы и то же кричал бы
Екатерина Кан
ну-ну, такие же как ты обезьяны по каманде панов на майдане скачут и кричат бей маскалей, они от тебя отличаются тем что ты не среди них, был бы там тоже скакал бы и то же кричал бы
Екатерина Кан
украинские алигархи это проблема укров и война с украиной выгодна, всякая грязь к нам не будет приползать, своей без них хватает
Alexey Strashkov
где ты войну русского народа видел, больной что ли? хохлы это вообще получурки, а укропатриоты жидо- чурки, они на помойке там им и место, скорее бы газ им отключили и АЭС
Уралец
Я тоже с таким столкнулся. Под одной статьей описывающей негативные стороны совка почитал комментарии, Общая мысль у всех, если ты против совка значит против русских, значит ты не русский патриот. Я был несколько удивлен такой логикой
Vladimir Sholkov
Сектанство оно всегда такое
Езя Гебя
жырика в свое время не принял в кепеесес. жырик просился, но его фрицы-чекисты не приняли, жырика готовили уже тогда в вторую колонну кепеесес.Эти ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ у него давно списаны,но будем искать его баблишко
Иван Иваныч
Я тоже с таким столкнулся. Под одной статьей описывающей негативные стороны совка почитал комментарии, Общая мысль у всех, если ты против совка значит против русских, значит ты не русский патриот. Я был несколько удивлен такой логикой
Уралец
Походу пытаются подмазаться к русским, что б вновь одурачить
Вит Ла
Квачкову заключение пошло на пользу , еще одна ходка и мозги окончательно встанут на место .. Жаль годов мужику многовато .
Maxim Egorov
А, Квачков у них за атамана?... Не греши на казаков, Максим. Я там ни одного казака не разглядел.
Екатерина Кан
где ты войну русского народа видел, больной что ли? хохлы это вообще получурки, а укропатриоты жидо- чурки, они на помойке там им и место, скорее бы газ им отключили и АЭС
Уралец
Это не казаки. Это красные колхозники. Казаком мало родиться, им нужно стать
Екатерина Кан
А в чём проблема? Кому то может москвичи не нравятся их вечно довольные зажратые морды. Может лучше пусть Москва под землю уйдёт, тогда в России жить легче станет?
Maxim Egorov
А в чём проблема? Кому то может москвичи не нравятся их вечно довольные зажратые морды. Может лучше пусть Москва под землю уйдёт, тогда в России жить легче станет?
Вит Ла
Согласен хотя сам как бы из них . и предки хлебнули по полной .Хотелось бы верить что в СМИ вытаскивают только вот это г...но ., а реальность другая .. хотя черт его знает .
Александр Верный
Верно сказано!
Гринго
А, Квачков у них за атамана?... Не греши на казаков, Максим. Я там ни одного казака не разглядел.
Гринго
Гляди, брат! Вот настоящее уральское казачьё.
Maxim Egorov
Вопрос? Но, он-же и ответ.
Гринго
Вопрос? Но, он-же и ответ.
Maxim Egorov
Там много разных людей. Разные по крови, сознанию и взглядам. И большая часть это русские. Кремль начал этот конфликт, потом начал войну. Всё можно было решить одним телефонным звонком если бы было желание не доводить до такого.
Езя Гебя
Закрытым большевичсками протоколом,Нюрбернгский трибунал не признал национал-социолиств в массовом оккультном убийстве человечского материала из интэрнцыонал-соцыалистов. Как только прокуроришка рудено очко не рвал. Эти ублюдки-камуняки устроили голодач и их самих сделали виноватыми. Я бы сразу пристрелил молотовского уголовника, подыхать-хрум с маслом. камуняки устроили блокаду берлина, но америкашки построили воздушный мост. Я плакал за них, камуняки сдулись с своими зисами.Только богатая страна и с нормальным народом может бодаться. Ненавижу камуняк и готов сволочь вешать и загонять собчаков в Неву, ненавижу камуняк
Уралец
Хотел бы, но, к сожалению, таковых лично не знаю. Верю, что есть настоящие в глубинках нашего Урала, Терека, Дона
Alexey Strashkov
В дурдоме каникулы объявили? Вроде бы не сезон... Или тролли из запоя вышли?
Дмитрий Браунинг
Это тоже переодетые актеры? https://www.youtube.com/watch?v=_jYsYRx7YNk
Рустем Бохани
это больные на голову
Гринго
Да вы что!?.. Экая диковина, козломордый бес в погонах и верховныi атаманЪ. Про таких ехидно говорят - жо...а с ручкой вместо головы.
Роман Котов
Кстати люди не верят что сталин угробил в лагерях 10млн. чел. Это говорят нереальные цифры и требуют доказательств.
Леонид Стгромов
Хорошее фото, молодца! на фото ребята серьезные для своего времени. Сейчас Казак должен быть с Современной штурмовой винтовкой на легкобронированном авто , а люди одетые в музейную форму 100 летней давности сейчас выглядят смешно!
Леонид Стгромов
Чечня 1995 Грозный Казак Игорь Андреевич Григоращенко https://www.youtube.com/watch?v=wnBouDdMVWQ&app=desktop
Константин Алланд
А я был уверен, что василий фомич сверлипулькин настоящий идейный дурачок.
Роман Котов
да нее. он как-то написал...точнее я ему написал чтобы он где-то там покопался и посмотрел, на что он мне честно ответил что ему за это НЕ заплотють. и я понял что бесплатно он ничего писать не собирается)).
Роман Котов
Я вот не помню описывал ли я уже этот случай по поводу "эффективного государственного регулирования". Зашел как-то в "центр занятости" (или как он там щас называется). Ну типо что они там предлагают из работ и т.п. И одно из предложений там было - пойти учиться на массажиста. Я им говорю "мне кажется, а точнее я почти уверен, что без медицинского образования чел не может работать на массажиста", на что мне отвечали что работать ты может и не можешь, но учиться то можешь)). Вы только вдумайтесь, что тебя обучают профессии, в которой ты не можешь работать.))
Гринго
Чечня 1995 Грозный Казак Игорь Андреевич Григоращенко https://www.youtube.com/watch?v=wnBouDdMVWQ&app=desktop
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