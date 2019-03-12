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Они хотят опять Железный занавес ...
Они хотят опять Железный занавес ...
12/03/2019 00:16
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Гринго
Виктор Петрович Астафьев о войне... (В.Распутин ни чего подобного не заявлял) https://www.youtube.com/watch?v=-PzLr1irPqg
Konstantin Zh
Какая разница, был-ли Джугашвили паталогическим бытовым засранцем или чистюлей в белых перчатках. Был-ли он эпичным лентяем, или сверхработящим человеком. Был-ли он непонятных кровей или "чистейшим арийцем". Всё это просто болтовня, предмет для пустых дискуссий. Джугашвили устроил геноцид русского народа, массово убивал русских людей - вот всё, что нужно знать про него. Остальное всё пустое.
Андерсен
Они давно превратились в позёров, за которыми стоят не одни группы лиц, и есть такая же пропаганда на поросячем издыхании, в кино и рекламах и позёрах. На понтах всё и держится. Коль уж мы взялись за жаргон воровский.
Константин Перяков
Я бы не стал писать инструкции на основе документа, который имеет различное толкование. Кроме того там нет никаких упоминаний о русских. Да и опять инструкции? Кто их будет писать? Пока не будет национального государства заниматься этим бессмысленно. Т.к. даже самую понятную и простую инструкцию те кто ее написал перевернут с ног на голову и обратят против человека. А вообще я, за то, что чем меньше будет зарегулировано тем будет лучше для всех.
УРАЛ ЯСУНЬ
Карабанов не понимает что все было сложнее . Ему нужно уходить от дуальности
УРАЛ ЯСУНЬ
Карабанов самый умный
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
Истерика на АРИ усиливается. Снова за И.В. Сталина принялись. Смешные. "Хорошие сапоги....". Пора приобретать портрет Сталина. Вот зря я на него " бочку катил " по дурости когда - то. Он ведь прав оказался. Чем дальше в лес - тем острее классовая борьба. Вон вас сколько оказалось - врагов русского народа, желающих вновь загнать его в холопы! Мы, "старики на саночках" рассказываем своим детишкам о молочных реках и кисельных берегах в СССР. Они, детишки сами - то не видели ничего. И ненависти животной к СССР не смогли приобрести просто физически. А старики - эмигранты через все эти сайты эмигрантские их переубедить не смогут. Так уж устроена психика у молодых. Им надо самим узреть и прощупать. Так что - скоро кремль начнёт помаленьку восстанавливать СССР и возвращать социализм ибо на всех богасьтва не хватит. Интересно читать истерику эмигрантов и бандеровцев. Приятно , когда они ставят множество минусов. Значит читают. А ответить - ну не могут ничего! Это тоже хорошо. А ещё " господами " себя захотели называть.... Два слова связать не могут , кроме желчи и сквернословия ... " Господа " ... Тьфу на вас, отстойных бандер! Три раза.
Fyodor Morozov
40 лет испытания еврейского народа и уже 400 - русского! Не много ли!
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
Банят - значит боятся. Снова истерика против Сталина. Пора покупать его портрет. Он прав оказался - чем дальше в лес - тем больше врагов русского народа. Вот вас здесь сколько! Животную ненависть к СССР вы приобрели значит ещё тогда... Молодые парни просто физически не могут так ненавидеть ибо не жили в то время. Значит здесь старики эмигранты. Уехали , но так и не дождались свершения своей мечты - стать господами. И не дождётесь уже.
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
Молодые физически не могут так ненавидеть Сталина и СССР. Они тогда не жили и ненависти настоящей накопить не могли. Значит - старые эмигранты да бандеры. Господами стать хотят.... Смешные.
Гринго
колымская тундра - твоё будущее. сам на себя компру строчишь, дэбил. пусть народ подивится, какая ты редкая сволочь.
Алексей Огородников
Я бы не стал писать инструкции на основе документа, который имеет различное толкование. Кроме того там нет никаких упоминаний о русских. Да и опять инструкции? Кто их будет писать? Пока не будет национального государства заниматься этим бессмысленно. Т.к. даже самую понятную и простую инструкцию те кто ее написал перевернут с ног на голову и обратят против человека. А вообще я, за то, что чем меньше будет зарегулировано тем будет лучше для всех.
Arcadiy Y. Polyakov
Очень многие в основном старшего поколения восхваляют сына еврея Джугашвили, хотя если взять предыдущее поколения, например моих дедов, которые уже умерли, ничего кроме ненависти у них не было, но они ещё царское время застали. Ленин и Сталин были евреями, они и прозвища себе соответствующие подбирали. Как можно доверять управление Россией евреям? расплодились тут за счёт русских и других народов.
Константин Поляков
Можно ли считать евреем того, кто ненавидел евреев всей душой? Это уже обсуждалось. Не путайте евреев и безнационалов еврейской крови.
Алексей Огородников
Зачем?... Вы пытаетесь вразумить тупого тролля? Дайте ему на 10 - 15 процентов больше... и он, так красиво запоёт - про всё, что попросите.
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
Ты , эмигрант помечтай... Угрожай ещё. Истерика у вас здесь - чуете возвращение Сталина. Уже возвращаюсь сюда ваше почитать , как развлечение в зоопарке таки... Нам Сталина опасаться нечего - мы только СССР развалили. А вам опасаться надо - ваши мечты накрываются медным тазом. Сталин оказался прав - чем дальше в лес, тем больше врагов Советской власти. Вон вас сколько накопилось! Сажать не пересажать! Пора приобретать портрет Виссарионыча. :0)
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
Приобретай портрет Виссарионыча - ПОРА. :0)
Vasiliy Fomich Svirlipulkin
Где ты видел коммунистическую идеологию? Я просто над вами угораю.
Алексей Огородников
Вот таким дурачкам иногда по другому не объяснить
Алексей Огородников
Я думаю человечество еще не осознало всю мощь пропаганды. Мало кто понимает, что большая часть его мыслей, это на самом деле не его "хочу", а чужое "надо".
Алексей Огородников
Есть лучше. Осиновый кол будет самое то.
Arcadiy Y. Polyakov
кто сказал что он их ненавидел? евреев эвакуировали в первую очередь во время войны. Благо их тогда было меньше, но зато все были при делах. Джуга означает иудей, швили сын. Он и сына своего ненавидел? на самом деле никто не знает точно что думал и переживал Джугашвили, были ещё и обстоятельства. Вообще евреи для самих же евреев это расходный материал у них не так как у русских.
Валерий Иркитов
40 лет Евреи из рабства выходили ... до этого в рабстве сидели черти сколько.
Aldan
Сталин был одним из основателей современного государства Израиль, так что насчёт его ненависти к евреям это вы зря.
Иван Помидоров
А ещё были и церковные крепостные. Указом царя десятки тысяч были пожалованы церкви.
Arcadiy Y. Polyakov
Лучше бы вопрос с чурками снала решили, которые реально бизнесы отжимают и людям жить мешают. Евреи честно работают и никого не трогают. Конечно проще какому нибудь ботанику по голове дать, а пусть с начала эти "русские воины" чурок выселят. Всю страну наводнила эта грязь и никто не видит, все норм, зато про евреев все знают.
Maxim Egorov
Лучше бы вопрос с чурками снала решили, которые реально бизнесы отжимают и людям жить мешают. Евреи честно работают и никого не трогают. Конечно проще какому нибудь ботанику по голове дать, а пусть с начала эти "русские воины" чурок выселят. Всю страну наводнила эта грязь и никто не видит, все норм, зато про евреев все знают.
Зачем?... Вы пытаетесь вразумить тупого тролля? Дайте ему на 10 - 15 процентов больше... и он, так красиво запоёт - про всё, что попросите.
Arcadiy Y. Polyakov
а кого Вы называете чурками? тех кто приехал и уехал? или тех кто проживают уже не один десяток лет на месте. Насколько мне известно у национальных меньшинств также есть проблемы внутренние и противоречия, но они не выносят сор из избы и в полицию не обращаются проблемы решают сами по мере их поступления. И в этом русским надо бы поучиться, а не у евреев, потому как они естественные народы, а еврейство искусственно насаждаемое. Уважаемый Максим честность это не только соблюдение своей части договора, это когда ты заинтересован чтобы всем вокруг и твоему партнёру было хорошо, а не так что себе хорошо, а все остальные пусть сдохнут и дети ихние тоже! Только в таком мире можно жить, и это не утопия! Когда ты заботишься о своей семье, о соседских детях, помогаешь по мере возможности и не пытаешься этого самого соседа закопать своими действиями. Тогда земля вокруг цветёт и пахнет. У евреев иначе у них принцип муравейника, по сути они представители пекельных миров, в душе ад и этот ад они распространяют вокруг себя. Потому они и вместе не уживаются, им надо жить среди гоев, чтобы зарабатывать. К сожалению не все и не всегда своих соседей выбирают и я не выбирал, досталось то что досталось, но я уверен что раньше так не было да и в будущем будет иначе, над чем я активно работаю.
Henri Ducard
Много тебе платят-то? Ставка фиксированная? Бонусы, премии есть?
Константин Перяков
я тоже за чтобы инструкций не было и государство не чего не решало, но совсем без них наврятли можно обойтись
Константин Перяков
чурок надо не вытеснять физически а побеждать в честной конкурентной борьбе и это сделать не трудно они так же как евреи работать не умеют и делают все задницей, поэтому в их странах нет промышленности. И да, если они вам мешают, то просто не якшайтесь с ними и они не будут мешать
Константин Поляков
Не смешите. Ни одна нация или группа не сможет выжить, если ее члены буду расходным материалом для своих же.
Arcadiy Y. Polyakov
Уважаемый Константин кого Вы под чурками подразумеваете? узбеков или кавказских горцев? узбеки работают и не хуже русских, потому как постоянно этим заняты, а другие только торгуют или грабят что по сути одно и тоже. И евреи работают если они работают и руки и у тех и у других из того места растут, не считая отдельных эпизодов. И голову тут в песок не спрячешь, так что совет на редкость неудачный. Проблема во внутреннем устройстве, то что человек строит мир вокруг себя сообразно с тем что у него внутри. Иудаизм впрочем как и ислам, как и все аврамистические религии насаждает ад вокруг себя и внутри верующего, хотя сам верующий в этом никогда не признается, думает ровным счётом наоборот. Если Вы думаете что не общаясь вас это не коснётся, то не за горами окажется то время когда Вам самому и вашим близким придётся переселится в иной мир, безвозвратно...
Константин Поляков
Я так полагаю, что Израиль организовали все же евреи а не джуга. И насколько я знаю Израиль всегда был под американской крышей.
Arcadiy Y. Polyakov
интересно а кто организовал еврейскую автономную область в СССР? вроде тоже на концлагерь не похоже, хотя и далековато от Москвы?
Maxim Egorov
Ну то есть ситуация с чёрными вас вполне устраивает, а вот с евреями категорически нет. У меня позиция совершенно противоположная. Конечно же власть должна принадлежать русским. А вот их прибывания в России никак не мешает.
Arcadiy Y. Polyakov
Ну Константин, это я из примеров беру, лично не сталкивался, хотя кто-то рассказывал, что еврейское общество будь то КБ или НИИ в СССР очень иерархично и евреи начальники очень жестоко относились к евреям свои подчиненным и те принимали такое обращение. С русским сотрудниками всё было иначе. Да и не забывайте, что во времена национал-социализма евреи сами себя обслуживали и в гетто и в концлагерях, посмотрите фильм Пианист кажется или список Шиндлера. Всегда были из их же среды исполнители грязной работы и немцы это использовали, а между прочим это национальная черта характера...
Arcadiy Y. Polyakov
Ну Константин, это я из примеров беру, лично не сталкивался, хотя кто-то рассказывал, что еврейское общество будь то КБ или НИИ в СССР очень иерархично и евреи начальники очень жестоко относились к евреям свои подчиненным и те принимали такое обращение. С русским сотрудниками всё было иначе.
Maxim Egorov
Я сам с чурками работал 10 лет и тему знаю. Грязные мрази, если в двух словах.
Arcadiy Y. Polyakov
Константин не забывайте, что во времена нац-социализма евреи сами себя обслуживали и в гетто и в концлагерях, посмотрите фильм Пианист кажется или список Шиндлера. Всегда были из их же среды исполнители грязной работы и немцы это использовали, а между прочим это национальная черта характера...
Arcadiy Y. Polyakov
Максим, в России власть должна принадлежать русским и никак иначе и центральная и на местах. В Краснодаре так например реальная власть скорей адыгейцам принадлежит, Тахтамукай рулит. В полиции, в судах в основном Адыгейцы! Все это замалчивают, боятся!
Arcadiy Y. Polyakov
Максим если ты их не уважаешь, тогда зачем работал? сам себя насиловал? ну вот теперь результат психологическая травма, и мне не понятно кого ты чурками называешь?
Гринго
За гроши потеет, шкура. Те самые - классические 30 "серебрянников".
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