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Они хотят опять Железный занавес ...

12/03/2019 00:16
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Обсуждение
  • Виктор Петрович Астафьев о войне... (В.Распутин ни чего подобного не заявлял) https://www.youtube.com/watch?v=-PzLr1irPqg
  • Какая разница, был-ли Джугашвили паталогическим бытовым засранцем или чистюлей в белых перчатках. Был-ли он эпичным лентяем, или сверхработящим человеком. Был-ли он непонятных кровей или "чистейшим арийцем". Всё это просто болтовня, предмет для пустых дискуссий. Джугашвили устроил геноцид русского народа, массово убивал русских людей - вот всё, что нужно знать про него. Остальное всё пустое.
  • Они давно превратились в позёров, за которыми стоят не одни группы лиц, и есть такая же пропаганда на поросячем издыхании, в кино и рекламах и позёрах. На понтах всё и держится. Коль уж мы взялись за жаргон воровский.
  • Я бы не стал писать инструкции на основе документа, который имеет различное толкование. Кроме того там нет никаких упоминаний о русских. Да и опять инструкции? Кто их будет писать? Пока не будет национального государства заниматься этим бессмысленно. Т.к. даже самую понятную и простую инструкцию те кто ее написал перевернут с ног на голову и обратят против человека. А вообще я, за то, что чем меньше будет зарегулировано тем будет лучше для всех.
  • Карабанов не понимает что все было сложнее . Ему нужно уходить от дуальности
  • Карабанов самый умный
  • Истерика на АРИ усиливается. Снова за И.В. Сталина принялись. Смешные. "Хорошие сапоги....". Пора приобретать портрет Сталина. Вот зря я на него " бочку катил " по дурости когда - то. Он ведь прав оказался. Чем дальше в лес - тем острее классовая борьба. Вон вас сколько оказалось - врагов русского народа, желающих вновь загнать его в холопы! Мы, "старики на саночках" рассказываем своим детишкам о молочных реках и кисельных берегах в СССР. Они, детишки сами - то не видели ничего. И ненависти животной к СССР не смогли приобрести просто физически. А старики - эмигранты через все эти сайты эмигрантские их переубедить не смогут. Так уж устроена психика у молодых. Им надо самим узреть и прощупать. Так что - скоро кремль начнёт помаленьку восстанавливать СССР и возвращать социализм ибо на всех богасьтва не хватит. Интересно читать истерику эмигрантов и бандеровцев. Приятно , когда они ставят множество минусов. Значит читают. А ответить - ну не могут ничего! Это тоже хорошо. А ещё " господами " себя захотели называть.... Два слова связать не могут , кроме желчи и сквернословия ... " Господа " ... Тьфу на вас, отстойных бандер! Три раза.
  • 40 лет испытания еврейского народа и уже 400 - русского! Не много ли!
  • Банят - значит боятся. Снова истерика против Сталина. Пора покупать его портрет. Он прав оказался - чем дальше в лес - тем больше врагов русского народа. Вот вас здесь сколько! Животную ненависть к СССР вы приобрели значит ещё тогда... Молодые парни просто физически не могут так ненавидеть ибо не жили в то время. Значит здесь старики эмигранты. Уехали , но так и не дождались свершения своей мечты - стать господами. И не дождётесь уже.
  • Молодые физически не могут так ненавидеть Сталина и СССР. Они тогда не жили и ненависти настоящей накопить не могли. Значит - старые эмигранты да бандеры. Господами стать хотят.... Смешные.
  • колымская тундра - твоё будущее. сам на себя компру строчишь, дэбил. пусть народ подивится, какая ты редкая сволочь.
  • Я бы не стал писать инструкции на основе документа, который имеет различное толкование. Кроме того там нет никаких упоминаний о русских. Да и опять инструкции? Кто их будет писать? Пока не будет национального государства заниматься этим бессмысленно. Т.к. даже самую понятную и простую инструкцию те кто ее написал перевернут с ног на голову и обратят против человека. А вообще я, за то, что чем меньше будет зарегулировано тем будет лучше для всех.
  • Очень многие в основном старшего поколения восхваляют сына еврея Джугашвили, хотя если взять предыдущее поколения, например моих дедов, которые уже умерли, ничего кроме ненависти у них не было, но они ещё царское время застали. Ленин и Сталин были евреями, они и прозвища себе соответствующие подбирали. Как можно доверять управление Россией евреям? расплодились тут за счёт русских и других народов.
  • Можно ли считать евреем того, кто ненавидел евреев всей душой? Это уже обсуждалось. Не путайте евреев и безнационалов еврейской крови.
  • Зачем?... Вы пытаетесь вразумить тупого тролля? Дайте ему на 10 - 15 процентов больше... и он, так красиво запоёт - про всё, что попросите.
  • Ты , эмигрант помечтай... Угрожай ещё. Истерика у вас здесь - чуете возвращение Сталина. Уже возвращаюсь сюда ваше почитать , как развлечение в зоопарке таки... Нам Сталина опасаться нечего - мы только СССР развалили. А вам опасаться надо - ваши мечты накрываются медным тазом. Сталин оказался прав - чем дальше в лес, тем больше врагов Советской власти. Вон вас сколько накопилось! Сажать не пересажать! Пора приобретать портрет Виссарионыча. :0)
  • Приобретай портрет Виссарионыча - ПОРА. :0)
  • Где ты видел коммунистическую идеологию? Я просто над вами угораю.
  • Вот таким дурачкам иногда по другому не объяснить
  • Я думаю человечество еще не осознало всю мощь пропаганды. Мало кто понимает, что большая часть его мыслей, это на самом деле не его "хочу", а чужое "надо".
  • Есть лучше. Осиновый кол будет самое то.
  • кто сказал что он их ненавидел? евреев эвакуировали в первую очередь во время войны. Благо их тогда было меньше, но зато все были при делах. Джуга означает иудей, швили сын. Он и сына своего ненавидел? на самом деле никто не знает точно что думал и переживал Джугашвили, были ещё и обстоятельства. Вообще евреи для самих же евреев это расходный материал у них не так как у русских.
  • 40 лет Евреи из рабства выходили ... до этого в рабстве сидели черти сколько.
  • Сталин был одним из основателей современного государства Израиль, так что насчёт его ненависти к евреям это вы зря.
  • А ещё были и церковные крепостные. Указом царя десятки тысяч были пожалованы церкви.
  • Лучше бы вопрос с чурками снала решили, которые реально бизнесы отжимают и людям жить мешают. Евреи честно работают и никого не трогают. Конечно проще какому нибудь ботанику по голове дать, а пусть с начала эти "русские воины" чурок выселят. Всю страну наводнила эта грязь и никто не видит, все норм, зато про евреев все знают.
  • Лучше бы вопрос с чурками снала решили, которые реально бизнесы отжимают и людям жить мешают. Евреи честно работают и никого не трогают. Конечно проще какому нибудь ботанику по голове дать, а пусть с начала эти "русские воины" чурок выселят. Всю страну наводнила эта грязь и никто не видит, все норм, зато про евреев все знают.
  • Зачем?... Вы пытаетесь вразумить тупого тролля? Дайте ему на 10 - 15 процентов больше... и он, так красиво запоёт - про всё, что попросите.
  • а кого Вы называете чурками? тех кто приехал и уехал? или тех кто проживают уже не один десяток лет на месте. Насколько мне известно у национальных меньшинств также есть проблемы внутренние и противоречия, но они не выносят сор из избы и в полицию не обращаются проблемы решают сами по мере их поступления. И в этом русским надо бы поучиться, а не у евреев, потому как они естественные народы, а еврейство искусственно насаждаемое. Уважаемый Максим честность это не только соблюдение своей части договора, это когда ты заинтересован чтобы всем вокруг и твоему партнёру было хорошо, а не так что себе хорошо, а все остальные пусть сдохнут и дети ихние тоже! Только в таком мире можно жить, и это не утопия! Когда ты заботишься о своей семье, о соседских детях, помогаешь по мере возможности и не пытаешься этого самого соседа закопать своими действиями. Тогда земля вокруг цветёт и пахнет. У евреев иначе у них принцип муравейника, по сути они представители пекельных миров, в душе ад и этот ад они распространяют вокруг себя. Потому они и вместе не уживаются, им надо жить среди гоев, чтобы зарабатывать. К сожалению не все и не всегда своих соседей выбирают и я не выбирал, досталось то что досталось, но я уверен что раньше так не было да и в будущем будет иначе, над чем я активно работаю.
  • Много тебе платят-то? Ставка фиксированная? Бонусы, премии есть?
  • я тоже за чтобы инструкций не было и государство не чего не решало, но совсем без них наврятли можно обойтись
  • чурок надо не вытеснять физически а побеждать в честной конкурентной борьбе и это сделать не трудно они так же как евреи работать не умеют и делают все задницей, поэтому в их странах нет промышленности. И да, если они вам мешают, то просто не якшайтесь с ними и они не будут мешать
  • Не смешите. Ни одна нация или группа не сможет выжить, если ее члены буду расходным материалом для своих же.
  • Уважаемый Константин кого Вы под чурками подразумеваете? узбеков или кавказских горцев? узбеки работают и не хуже русских, потому как постоянно этим заняты, а другие только торгуют или грабят что по сути одно и тоже. И евреи работают если они работают и руки и у тех и у других из того места растут, не считая отдельных эпизодов. И голову тут в песок не спрячешь, так что совет на редкость неудачный. Проблема во внутреннем устройстве, то что человек строит мир вокруг себя сообразно с тем что у него внутри. Иудаизм впрочем как и ислам, как и все аврамистические религии насаждает ад вокруг себя и внутри верующего, хотя сам верующий в этом никогда не признается, думает ровным счётом наоборот. Если Вы думаете что не общаясь вас это не коснётся, то не за горами окажется то время когда Вам самому и вашим близким придётся переселится в иной мир, безвозвратно...
  • Я так полагаю, что Израиль организовали все же евреи а не джуга. И насколько я знаю Израиль всегда был под американской крышей.
  • интересно а кто организовал еврейскую автономную область в СССР? вроде тоже на концлагерь не похоже, хотя и далековато от Москвы?
  • Ну то есть ситуация с чёрными вас вполне устраивает, а вот с евреями категорически нет. У меня позиция совершенно противоположная. Конечно же власть должна принадлежать русским. А вот их прибывания в России никак не мешает.
  • Ну Константин, это я из примеров беру, лично не сталкивался, хотя кто-то рассказывал, что еврейское общество будь то КБ или НИИ в СССР очень иерархично и евреи начальники очень жестоко относились к евреям свои подчиненным и те принимали такое обращение. С русским сотрудниками всё было иначе. Да и не забывайте, что во времена национал-социализма евреи сами себя обслуживали и в гетто и в концлагерях, посмотрите фильм Пианист кажется или список Шиндлера. Всегда были из их же среды исполнители грязной работы и немцы это использовали, а между прочим это национальная черта характера...
  • Ну Константин, это я из примеров беру, лично не сталкивался, хотя кто-то рассказывал, что еврейское общество будь то КБ или НИИ в СССР очень иерархично и евреи начальники очень жестоко относились к евреям свои подчиненным и те принимали такое обращение. С русским сотрудниками всё было иначе.
  • Я сам с чурками работал 10 лет и тему знаю. Грязные мрази, если в двух словах.
  • Константин не забывайте, что во времена нац-социализма евреи сами себя обслуживали и в гетто и в концлагерях, посмотрите фильм Пианист кажется или список Шиндлера. Всегда были из их же среды исполнители грязной работы и немцы это использовали, а между прочим это национальная черта характера...
  • Максим, в России власть должна принадлежать русским и никак иначе и центральная и на местах. В Краснодаре так например реальная власть скорей адыгейцам принадлежит, Тахтамукай рулит. В полиции, в судах в основном Адыгейцы! Все это замалчивают, боятся!
  • Максим если ты их не уважаешь, тогда зачем работал? сам себя насиловал? ну вот теперь результат психологическая травма, и мне не понятно кого ты чурками называешь?
  • За гроши потеет, шкура. Те самые - классические 30 "серебрянников".