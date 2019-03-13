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Кто был кукловодом?
Кто был кукловодом?
13/03/2019 23:41
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i
TUNES
По просьбе слушателей ссылка на
интервью Матузова
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Обсуждение
Алексей Огородников
Человек-параграф, всегда стрелочник. Сказали, "...надо, Федя - ты без задней передачи... о семье позаботимся." Не Бог-весть, какие откровения выпустили прокуковать. Исполнил песню и снова на жёрдочьку до следующего раза.
Гринго
Человек-параграф, всегда стрелочник. Сказали, "...надо, Федя - ты без задней передачи... о семье позаботимся." Не Бог-весть, какие откровения выпустили прокуковать. Исполнил песню и снова на жёрдочьку до следующего раза.
Goo Gl
Что значит дать права русскому народу ? У нас что в думе сидят немцы , в правительстве французы , губернаторы и мэры - итальянцы , в прокурорах и судьях - финны ? Удобно всех чиновников назвать безнационалами . Может причина не в этом ? Народ понижает в правах транснациональный капитал . Капитал ни когда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать .
Goo Gl
Что значит дать права русскому народу ? У нас что в думе сидят немцы , в правительстве французы , губернаторы и мэры - итальянцы , в судах - финны ? Удобно всех чиновников назвать безнационалами . Народ понижает в правах транснациональный капитал . Капитал ни когда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать . Россию капитал запада видит как ресурсный придаток , поэтому повышать уровень жизни и развивать экономику здесь не зачем .
Гринго
Пусть себе чирикает. Пустая затея оспаривать калиброванного идиота.
Henri Ducard
Самих авторов понятно. За что прощать их детей? Не они этот треш устроили и многие из них в этом не участвуют "будут творить что хотят" - люди им позволяют творить что хотят и большинство это устраивает, раз никто миллионами гос. аппарат не блокирует. Все прекрасно всё знают, но но ныть о пенсиях и изображать интеллект и юморить, когда на лицо из ведра льют, лучше Примите уже правду, что большинство населения ещё на уровне детей, которые к соске и мамке хотят в виде "правильных правителей" и совок им по душе. Если повзрослеют, тогда и, подчеркну, наемные менеджеры (без понтов и пафоса), руководящие страной и живущие на деньги народа, а непонятно с какого права какие-то правители, будут достойные
Гринго
Полковник Михаил Шендаков. ПРЯМОЙ ЭФИР 3.03.2019 Словарь путинизма: "Времени на раскачку нет!" https://www.youtube.com/watch?v=X5ybB4L0sAY
Smailey Face
выпуск ещё не успел послушать, но Дон Примачелло прямо воплощение кукловода, что внешне, что по поведению, думаю только, что он кукловод местного значения, смотрящий по РФ такой был... Между тем "Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны", хоть какие-то последствия для этого змеёныша
Smailey Face
выпуск ещё не успел послушать, но Дон Примачелло прямо воплощение кукловода, что внешне, что по поведению, думаю только, что он кукловод местного значения, смотрящий по РФ такой был... Между тем "Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны", хоть какие-то последствия для этого змеёныша
Goo Gl
Вот , когда власть будет у русского народа , или когда русскому народу дадут права ... и тд. Что значит дать права русскому народу ? У нас что в Думе сидят немцы , в правительстве -французы , губернаторы и мэры - итальянцы , прокуроры и судьи - финны , в ментах - англичане , а в ЖКХ , вааще - румыны ? Народ понижает в правах транснациональный капитал - и это есть факт , мсье Дюк . Капитал никогда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать . Россию капитал запада видит как ресурсный придаток , поэтому повышать уровень жизни и развивать экономику здесь не будет .
Goo Gl
Вот , когда власть будет у русского народа , или когда русскому народу дадут права ... и тд. Что значит дать права русскому народу ? У нас что в Думе сидят немцы , в правительстве французы , губернаторы и мэры - итальянцы , прокуроры и судьи - финны , в ментах - англичане , а в жкх, вааще - румыны ? Народ понижает в правах транснациональный капитал . Капитал никогда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать . Россию капитал запада видит как ресурсный придаток , поэтому повышать уровень жизни и развивать экономику здесь не будет .
Goo Gl
Вот , когда власть будет у русского народа , или когда русскому народу дадут права ... и тд. Что значит дать права русскому народу ? У нас что в Думе сидят немцы , в правительстве французы , губернаторы и мэры - итальянцы , прокуроры и судьи - финны , в ментах - англичане , а в жкх, вааще - румыны ? Народ понижает в правах транснациональный капитал - и это есть факт , мсье Дюк . Капитал никогда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать . Россию капитал запада видит как ресурсный придаток , поэтому повышать уровень жизни и развивать экономику здесь не будет .
Goo Gl
Вот , когда власть будет у русского народа , или когда русскому народу дадут права ... и тд. Что значит дать права русскому народу ? У нас что в Думе сидят немцы , в правительстве французы , губернаторы и мэры итальянцы , прокуроры и судьи финны , в ментах англичане , а в жкх, вааще румыны ? В большинстве русские люди , но служащие капиталу и извращенные им . Народ понижает в правах транснациональный капитал . Капитал никогда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать .
Goo Gl
Вот , когда власть будет у русского народа , или когда русскому народу дадут права ... и тд. Что значит дать права русскому народу ? У нас что в Думе сидят немцы , в правительстве французы , губернаторы и мэры итальянцы , прокуроры и судьи финны , в ментах англичане , а в жкх, вообще, румыны ?Такие же в большинстве русские люди , но на службе капитала и извращенные им . Народ понижает в правах транснациональный капитал . Капитал никогда не ограничится рамками нации . Не надо себя обманывать .
Гринго
тут тоже за детей разговор идёт https://www.youtube.com/watch?v=Jnn11RFOKzM
Fiksik Piksel
хотят затеряться в толпе.(если оне то македоновичи, то максимовичи)
Андерсен
Гринго
Каждому, своё. Кому то - алые паруса, кому то - алые трусы.
Тухлыми яйцами не обойдётся, на дыбу потащат.
Goo Gl
Евгений Глебов профессиональный блогер охватывает все тематики от засушки грибов и чистки кишечника до истории , науки и политики . Достаточно глянуть на вычищенные коменты под видео - уже доверия не вызывает . Так подавать исторические факты - мерзко . Можно представить подобный фильм о подавлении беспорядков , ну например , в США : Беспорядки в Фергюсоне (2014) - тысячи жителей не менее 120 городов в более чем 38 штатах,Расстрел полицейских в Нью-Йорке (2014), Волнения в Балтиморе (2015)- сожжено 150 машин и 60 зданий, а вспомнить Лос-анджелесский бунт (1992)- подожжено 5599 зданий, 7300 полицейских, 1950 шерифов, 9975 бойцов Н. гвардии и тысяча агентов ФБР. Погибли 53 человека, более 2 тысяч получили ранения . итд. , а если за весь 20 век . Чё далеко ходить - Франция в каждую субботу .
Goo Gl
...гадость, это ты Goo GI" - мерзкая скотинка.
Goo Gl
Вам уже всё давно сказано. Но вы или не понимаете, или включаете дурака, или (наиболее вероятный вариант) отрабатываете зарплату. Видя что социализм фактически проиграл по всему миру, Вы пытаетесь доказать, что это передовой строй. О чем с Вами можно спорить?
Goo Gl
Социализм пытается создать лучшего человека , капитализм предлагает удовлетворять животные потребности . Зарабатывать на деградации личности выгоднее.
Влад Шевченко
Что-то не сходится у него. Почему необходимо не пускать транспорт с гуманитарной помощью опасаясь наличия там оружия? Что, нельзя все грузы досматривать?
Alexandr Mezhetsky
Давно пытался понять, почему все мои родственники, родившиеся в европейской части России оказались в Сибири. Из интервью Вячеслава Матузова каналу новостей «EADaily» кое-что прояснилось: "И об этом сегодня никто не говорит: официально вся информация искажается и уничтожается, а люди, которые это видели своими глазами, постепенно уходят из жизни. В 1941 — 1945 гг. полстраны эвакуировали в Сибирь. Я это помню, сам тогда жил в Сибири."
Игорь Максимов
"Возглавить народ в такое тяжёлое время"? Так а кто создал это тяжёлое время? Возглавить народ, это значит погнать его с кулаками на пулемёты, и создать заградотряды? "Победа - главный критерий истины". Сталин и его окружение победили, они сохранили власть. А русский народ проиграл. Если Вы родственник этого упыря, или сейчас во власти, приемнице той власти, тогда Ваше мнение можно понять. Но тогда что вы делаете на этом ресурсе? Кстати, и где сейчас этот Ваш "победивший" ссср?
Nordic rassvet
Да, учитывая что все без исключения правительственные чиновники имеют либо иностранное гражданство, либо ВНЖ, либо гринкард США, можно смело делать вывод что сейчас происходит массовая подготовка чинуш к бегству. Они явно ожидают серьезных потрясений, после которых рухнет режим, это может быть как внутренний переворот, так и народный бунт. Например, возьмем "товарища" А.Жукова первого зам.Преда ГД РФ, у которого ВНЖ Великобритании, или "товарища" В.Никонова председателя комитета ГД РФ, который любит поговорить по первому каналу ТВ о патриотизме, но имеет гражданство таки США! Или "товарищ" Д.Козак вице премьер правительства РФ имеющий ВНЖ Швейцарии. Просто здорово подготовились.Что уже там говорить про мелких сошек, таких как губернатор московской обл. А Воробьев имеющий аж два ВНЖ Израиля и Испании, похоже мужик собрался бежать сломя голову при первом же шухере к самолету Испанских или Израильских авиалиний, по принципу что ближе стоит на взлет. )))
Гринго
Полностью соглашаюсь с вами.Отец мой расказывал (эпизод во времена брежнего)Он тракторист и бригада бабёнок от СУ-5 г.Астрахань, послали на какието работы в обкомовские дачи. Пронырливые бабы, как всегда в первый день ,в обеденный перерыв побежали в ихней магазин. А там чего только нет из продуктов , весь дефицит на прелавке,да к томуже цены мизерные. А наследующий день , воодушевлённые бабёнки прибегают в этот клондайк, а тамо ужо полностью пустые полки. Только из подполы , и "своим".
Гринго
Хватит тебе голосить "Вихри враждебные", очнись, дубина... "КУ?... Предъяви широкой публике имена создателей "государства - победителя".
Влад Шевченко
Ещё неизвестно кто такой Андропов. Его биография засекречена до сих пор.
Роман Котов
Тогда получается, что кто за единую Россию - не партию, а страну, тот желал смерти своим соотечественникам в Чечне, которые не хотели жить в одной с нами стране и с которыми было две войны и лояльности которых добились лишь завалив деньгами самый могущественный тейп. Правильная аналогия или есть возражения?
Езя Гебя
А в чём проблема ? Выкопать в своё время и на днк, и их отпрысков на днк., а дальше сартира не пущать (надо изучать , раследовать) А по физиогномике он "грузин". Видимо тираны распущеные .............Кстати , а чебурек шырвырнадзе живой.? маховик то по инерции крутится, безусловно, А винтики , типа недавнего нтвешного русофоба , примуса и кабздуна износились., двигают кони.
Алексей Огородников
Какой же бред в головах . Что же тогда , пришедшие с Сибири 40- летние мужики ещё год отступали аж до Каспия ? Основные факторы победы в войне это стратегия , ЭКОНОМИКА , патриотизм и военное мастерство офицерского состава .
Алексей Огородников
Что-то новое. Победа - критерий истины. Во всем мире знание - критерий истины.
Роман Котов
Надо Рома, надо!... Труба зовёт.
Гринго
Надо Рома, надо!... Труба зовёт.
Влад Шевченко
Да, как то странно, в одночасье пал монолитный СССР . Просто сгинул. Никто его массово защищать не ломанулся. И где были все эти генералы-полковники, кэгэбэшники, гэрэушники, все эти бойцы, патриоты, сталинисты и засровцы?
Maxim Egorov
Так называемые "кукловоды" это глубоко законспирированная узкая группа лиц,управляющая мировыми процессами при помощи лжи через сложнейшие многоуровневые структуры множеств наднациональных институтов, фондов, корпораций и прочей паразитической пены.Вот так запросто к ним не подобраться. Исключено! Поэтому Примаков, опять таки на мой скромный взгляд, это какой то "пешкообразный" связной в сложной цепи "пешкообразных"но рангом повыше.
Влад Шевченко
штрихи к портрету" С Сирией завязан очень плотно, геолог... "Мечеть Омейядов в Дамаске. А.А.Проханов, мой друг Олег Бавыкин и я отдыхаем в прохладной атмосфере, вдали от людской суеты. Дамаск."
Гринго
штрихи к портрету" С Сирией завязан очень плотно, геолог... "Мечеть Омейядов в Дамаске. А.А.Проханов, мой друг Олег Бавыкин и я отдыхаем в прохладной атмосфере, вдали от людской суеты. Дамаск."
Влад Шевченко
Народ в России почти не знает, что если бы не поражение в ПМВ и события 1917 г. Северная Персия окончательно вошла бы в состав Российской империи. Да и в 1941 г. Сталин ввел войска в Иран, опираясь как раз на этот факт. Там даже были столкновения с персидскими войсками, но их быстро уничтожили. Ещё один интересный факт - из-за нефти большевики включили Баку в состав РСФСР в 1918 году и категорически отказались передавать его Турции и Германии по "Брестскому миру". Туркам и азерботским мусаватистам это сильно не понравилось, они пытались захватить Баку у Советов. И тут произошел забавный зигзаг истории: пока на Балтике англичане воевали с большевиками, в Баку они помогали оборонять город от турок, правда, предварительно расстреляв тех самых "26 бакинских комиссаров". А на севере совместно с красными отбили наступление финнов на Кольском полуострове, т.к. "Великая Финляндия" Британию мало привлекала. Вот такая была "империалистическая интервенция"...
Езя Гебя
Это без разницы : примус с детства уже паганы чекиста носил, не зря его после путча назначают заместителем председателя КГБ и главой 1-го управления. Может он и сам себя назначил. А это надо какой-никакой опытишко иметь, хотя бы до капитана побегать в конторе, отличать АНД от ОНД, пару дел оперативного учета реализовать. Они все из того инсектария выползли. Чужаков туда не возьмут, если только на роль солдат - не выше полковника
Александр Верный
Зачем Вячеслав Матузов запел..? Как минимум странно! Переживать ему за душу,это не то.
Sl. Ru
...не каждый примьер долетит до середины моря.. Не надо ужж сильно его увеличивать,приказали и вернулся)
Константин Алланд
Да, как то странно, в одночасье пал монолитный СССР . Просто сгинул. Никто его массово защищать не ломанулся. И где были все эти генералы-полковники, кэгэбэшники, гэрэушники, все эти бойцы, патриоты, сталинисты и засровцы?
Владимир Павловский
Ну да. Надо было построить забор высокий пре высокий. Вывезти оттуда всех русских людей. Закрыть школы/больницы. Главное банки. Прекратить подачу света газа воды. И пусть себе живуть высоко высоко в гораххх
Роман Котов
Ну да. Надо было построить забор высокий пре высокий. Вывезти оттуда всех русских людей. Закрыть школы/больницы. Главное банки. Прекратить подачу света газа воды. И пусть себе живуть высоко высоко в гораххх
Serge Rakitin
Народ в России почти не знает, что если бы не поражение в ПМВ и события 1917 г. Северная Персия окончательно вошла бы в состав Российской империи. Да и в 1941 г. Сталин ввел войска в Иран, опираясь как раз на этот факт. Там даже были столкновения с персидскими войсками, но их быстро уничтожили. Ещё один интересный факт - из-за нефти большевики включили Баку в состав РСФСР в 1918 году и категорически отказались передавать его Турции и Германии по "Брестскому миру". Туркам и азерботским мусаватистам это сильно не понравилось, они пытались захватить Баку у Советов. И тут произошел забавный зигзаг истории: пока на Балтике англичане воевали с большевиками, в Баку они помогали оборонять город от турок, правда, предварительно расстреляв тех самых "26 бакинских комиссаров". А на севере совместно с красными отбили наступление финнов на Кольском полуострове, т.к. "Великая Финляндия" Британию мало привлекала. Вот такая была "империалистическая интервенция"...
Vladislav Shamanov
Андропов - засланый "казачёк". Засланец, короче.
Vladislav Shamanov
Андропов - засланый "казачёк". Засланец, короче.
Goo Gl
И в письмах ковырялись солдат и офицеров, знаем-помним-не простим.
Гринго
Хрестоматийный дурак... Ты хотя бы читаешь, что ты пишешь?
Алексей Огородников
На этом форуме просто не возможно , даже отвечать не дает модератор . Вы сами себе противоречите : то "подготовка которую им давали в советской армии была бесполезна против современной стратегии Германского штаба. " , то " без грамотных и опытных командиров (которых пачками уничтожала советская власть в годы репрессий)" У вас каша . Правильная мысль , что "Учились заново воевать". Поэтому , когда экономика заработала в полную мощь , когда первые годы войны дали боевой опыт военным и в в первую очередь офицерскому составу , тогда и произошел перелом . И 40-летние не причем . Умело воевали и давали отпор , с которым фрицы ранее не сталкивались , и в начале войны .
Иван Иваныч
Какое мастерство офицерского состава, трупами солдат заваливать противника?
Goo Gl
Чувствую, зря его кормят. В советской армии их не было, потому-что там была отрицательная селекция. А в русском народе толковые и грамотные люди, патриоты своего народа, в том числе и командиры, были всегда (они и были репрессированы). Отдели в своей голове понятия русский и советский.
Henri Ducard
Тут другая ситуация. Если их прощать, то история повторится, вместо халдеев придут другие и будут творить что хотят. Нужно всему миру показать, какой будет расплата, чтобы на 1000 лет помнили.
Алексей Огородников
Ну , винегрет . " В советской армии их не было, потому-что там была отрицательная селекция" . "А в русском народе толковые и грамотные люди, патриоты своего народа, в том числе и командиры, были всегда (они и были репрессированы)" это как понимать ? Сидели в народе генералы народные ? Вы хоть понимаете сколько нужно лет , что бы подготовить боевого генерала ? .
Goo Gl
это как в ток-шоу, когда каклы или либерасня начинает своё выступление, то первые слова всегда "...ну я выслушал весь ваш бред, теперь послушайте правду..."
Maxim Egorov
Тут другая ситуация. Если их прощать, то история повторится, вместо халдеев придут другие и будут творить что хотят. Нужно всему миру показать, какой будет расплата, чтобы на 1000 лет помнили.
Андерсен
Он о чуркине намекнул, тоже что ли просто так напел?
Fiksik Piksel
А в чём проблема ? Выкопать в своё время и на днк, и их отпрысков на днк., а дальше сартира не пущать (надо изучать , раследовать) А по физиогномике он "грузин". Видимо тираны распущеные .............Кстати , а чебурек шырвырнадзе живой.? маховик то по инерции крутится, безусловно, А винтики , типа недавнего нтвешного русофоба , примуса и кабздуна износились., двигают кони.
Алекс Смирнов
Про австрийский институт я как то писал: "Уже в 1975 дети совецкой илитки стажировались за бугром)) Переговоры о создании удобного вуза начались в 60-е, а в 1972 Косыгин и Линдон Джонсон подписали в Лондоне договор о создании института системного анализа. Вуз и ныне существует в пригороде Вены, в городе Лаксенбург. " Московский филиал был открыт в 1976, возглавил ВНИИСА Гвишиани-сын, Джермен. Также в IIASA отметился и Гвишиани-внук. http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/whatisiiasa/history/gvishiani.html
Fiksik Piksel
Вот по поводу окультятины с библейских времён в этой древней клоаке на ближнем востоке. Есть такой певец " " Руссо (я не поклоник оного) так он расказывал как зашёл к тамошнему колдуну в Ливане, Бейруте.Но тот на пороге его сразу остановил, и велел снять с шеи крест, и только потом зайти.
Сергей Вишняков
Зачем кого-то ненавидеть? Правильно нужно любить и заботиться о своем народе. Только вот остальные народы, должны жить на своей земле и понимать что они в гостях, если уж приезжают в Россию на заработки. На нашу землю их никто не звал.
Андерсен
Вы считаете себя грешным за грехи наших предков?
Андерсен
Походу дела что-то американцы с DNS-ами похимичили, все закладки потребовали перед входом пароли. И ещё - как там дела в Сирии?
Сергей Панченко
почитай в жыдовской торе про любоффь к гоям. и ведь находят как-то время проявлять заботу о своём яхвеизбранном племени! да так находят, шо уже 75-ти лет перманентных германских репараций им мало стало - своих жыдовских пенсов на бабло из России подсадили
Сергей Орлов
А тебе нравятся чурки и евреи? Мне на них срать, но если они будут ненавидеть меня, то я отвечу тем же
Дмитрий Браунинг
проблема для многих в том что они никак не могут определится какого они рода племени.поэтому и выдумываются разного рода концепции о любви к ближнему и т.д.
Андерсен
Всё что они создали - это двуполярный синтетический мир. На большее они не шмогли, точнее не позволили им дальше создавать сильные армии мира. Вся электроника подвластна инопланетяшкам. Вот и всё. Можешь передать своему хер-генерале об этом. А то вдруг он не в курсе таких раскладов.
Андерсен
И в письмах ковырялись солдат и офицеров, знаем-помним-не простим.
Smailey Face
да, скорее всего, ни один человек внутренне не готов ненавидеть другого (других), однако возможно его к этому аккуратно подводят. Нас с каклами начали готовить к взаимной ненависти задолго до 2014 года, Крыма и Донбасса, причём с нашей стороны работали тоже, не покладая рук, включая назначение таких уродов, как Зурабов или Черномырдин послами туда и газовые тёрки, о которых нам перед каждым НГ пели в уши
Smailey Face
да, скорее всего, ни один человек внутренне не готов ненавидеть другого (других), однако возможно его к этому аккуратно подводят. Нас с каклами начали готовить к взаимной ненависти задолго до 2014 года, Крыма и Донбасса, причём с нашей стороны работали тоже, не покладая рук, включая назначение таких уродов, как Зурабов или Черномырдин послами туда и газовые тёрки, о которых нам перед каждым НГ пели в уши
Вихрь
родственница той самой что с головой ребенка? надо поосторожней с такими дамами. было бы забавно если бы ее звали Юдифь данная фамилия вполне может стать нарицательной
Smailey Face
и что это - что то не так ? Что ей не нравится ?
Smailey Face
это как в ток-шоу, когда каклы или либерасня начинает своё выступление, то первые слова всегда "...ну я выслушал весь ваш бред, теперь послушайте правду..."
Goo Gl
и что это - что то не так ? Что ей не нравится ?
Farlaf Notofpoems
Ждать у ущемлённого в правах русских уважение к другим народам находящимся в более привелигированном положении в самой России по крайней мере наивно. И это взаимно.
Smailey Face
сколько не пытался, чесслово, не понял, матов не было точно
Гринго
Считаю гуманным и разумным отковать из чугуния пудовую пол-потовскую медаль с профилем усатого упыря - каждому сталинисту по именному экземпляру, на шею с пожизненной обязанностью носить не снимая, до кончины. Пусть заслуженно гордятся его величием.
Филипп Филиппыч
Фильм падение https://youtu.be/mWoLmE2vO-s
Филипп Филиппыч
Да. Вот еще материалы в тему противоречий, по теме И.С. - https://youtu.be/fhkOlYpd-0I
Goo Gl
Социалистическая система благополучно закатилась почти во всех странах. На сегодняшний день НАСТОЯЩИЙ, КЛАССИЧЕСКИЙ социализм только на Кубе и в Корее. Успехи этих стран видны, но под микроскопом, идеологическим. Кстати, есть ещё одна страна шедшая почти по социалистическому пути - Венесуэла. Достижения в этой стране не сходят с топов новостей.
Maxim Egorov
Эта чувиха участвовала на XXV съезде коммунистической партии
Гринго
Что удивительно, вы правы в определении этого сборища. Ведут себя хуже кухарок. Гадят на головы плебсу, как ужратые чайки... угомонит стаю - только картечь.
Рустем Бохани
проблема для многих в том что они никак не могут определится какого они рода племени.поэтому и выдумываются разного рода концепции о любви к ближнему и т.д.
Fiksik Piksel
а усатый обязательно сплюнул и сказал бы -"уберите от меня этого вшивого".
Fiksik Piksel
Тухлыми яйцами не обойдётся, на дыбу потащат.
Александр Шепелёв
Ещё неизвестно кто такой Андропов. Его биография засекречена до сих пор.
Влад Шевченко
Поверьте словам Тетчер на заседании Американского Нефтяного Института в США в ноябре 1991 «Советский Союз - это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её, в сущности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе, ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. ...»
Vadim Galuzin
Эта чувиха участвовала на XXV съезде коммунистической партии
Vadim Galuzin
Каждому, своё. Кому то - алые паруса, кому то - алые трусы.
Рустем Бохани
родственница той самой что с головой ребенка? надо поосторожней с такими дамами. было бы забавно если бы ее звали Юдифь данная фамилия вполне может стать нарицательной
Влад Шевченко
Зря ему бюсты ставили, надо было в полный рост и в греческом стиле, так можно было бы поцеловать и пониже.
Goo Gl
Да , уж "честный "пример : две страны , находящиеся десятилетиями в экономической блокаде .
Влад Шевченко
В Венесуэле есть тяжелая серная нефть и больше ничего , даже для сельского хозяйства условий нет .Нет возможности перерабатывать такую нефть в больших количествах . Вся валюта идет на закупку импортных товаров и продовольствия .
Назиф Давлетшин
Они давно это делают, работают по американской программе плавильного котла.
Goo Gl
Венесуэла. //...даже для сельского хозяйства условий нет? // Открытие, однако... с претензией на нобелевский куш. Куда там Хлестакову до коммунистов... Ты на кремлёвской пайке? В смысле - не пудришь ли ты свой нос через меру?
Goo Gl
Поверьте словам Тетчер на заседании Американского Нефтяного Института в США в ноябре 1991 «Советский Союз - это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её, в сущности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе, ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. ...»
Fiksik Piksel
Сергей Есенин "Гой ты, Русь, моя родная..." ..................................... Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте родину мою". ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (предатели на отдыхе в раю)
Konstantin Zh
Что касается троллей. "ЯПлакал" самый замечательный сайт в этом отношении. Платные тролли пасутся косяками. Очень удобно следить по заголовкам, что там подручные гаранта готовят для народа. Самая массированная атака троллей была на дальнобойщиков. И какие они мрази, не платят налоги, портят дороги, устраивают пробки, и проч. Через некоторое время вводят "Платон". Сейчас в день по несколько заметок про "бедных медиков". Какие они несчастные, всеми обижаемые, устают от непомерной нагрузки, малооплачиваемые... Ждём полностью платной медицины. Причём, админам там плевать, каких троллей выводить в топы и "отсыпАть зелёнки". Хочешь за навальнера, хочешь за гаранта - только плати бабло. Посещаемость огромная, поэтому этот сайт служит индикатором настроений в массах для "товарищей майоров". Хочешь матерИ власть, хочешь вылизывай её - никто тебя не тронет, ибо это "индикатор настроений" и инструмент пропаганды и влияния.
Влад Шевченко
Для вас аргумент "экономическая блокада " мимо пролетел ? Поясню - это отсутствие доступа к технологиям , современному оборудованию , современным материалам и пр.
Goo Gl
Россия, и Китай не даёт С.Корее и Кубе технологий и современного оборудования? У Кореи вполне развиты ядерная и ракетная технологии, а люди живут в... одном месте.
Влад Шевченко
И до вас начинает доходить .
Fiksik Piksel
Разница огромная . Троцкисты интернационалисты они же глобалисты , для достижения своей цели готовы сжечь Россию в огне мировой революции. Сталинисты стояли за строительство социализма в отдельно взятой стране, по сути - спасли Россию и русский народ .
Влад Шевченко
По вашему технологии - это пакет документации ? Наивно.
Henri Ducard
1. Строго говоря, они не просто так родились у нехороших родителей. 2.Родители их не сдали в детский дом, и воспитывали их подобными себе. 3. Дети пользовались благами, которые их родители получали благодаря своему положению. Поэтому расплата быть должна.
Henri Ducard
Вы считаете себя грешным за грехи наших предков?
Дмитрий Браунинг
Они давно это делают, работают по американской программе плавильного котла.
Влад Шевченко
1. Вы о чем? Аист принес? 2. Может посмотрим кем они стали и потом судить их будем? 3. Преступление. Вы сами отказались бы от возможности например жить/учиться за рубежом на их месте? Да ещё и в неосознанном подростковом возрасте
Влад Шевченко
Давайте поставим вопрос немного по другому. Я родился у нищих родителей, а Вы у богатых. Это повод для того, чтобы Ваше богатство взять и поделить?
Goo Gl
По вашему технологии - это пакет документации ? Наивно.
Fiksik Piksel
Полностью соглашаюсь с вами.Отец мой расказывал (эпизод во времена брежнего)Он тракторист и бригада бабёнок от СУ-5 г.Астрахань, послали на какието работы в обкомовские дачи. Пронырливые бабы, как всегда в первый день ,в обеденный перерыв побежали в ихней магазин. А там чего только нет из продуктов , весь дефицит на прелавке,да к томуже цены мизерные. А наследующий день , воодушевлённые бабёнки прибегают в этот клондайк, а тамо ужо полностью пустые полки. Только из подполы , и "своим".
Влад Шевченко
технология должна соответствовать технологическим возможностям . Иногда требуются для этого создать целые технопарки . годы на обучение специалистов . Это не блины печь по новому рецепту .
Goo Gl
технология должна соответствовать технологическим возможностям . Иногда требуются для этого создать целые технопарки . годы на обучение специалистов . Это не блины печь по новому рецепту .
Goo Gl
И до вас начинает доходить .
Goo Gl
Расскажи это , стоя на безымянных могилах дальлага
Андерсен
Езя Гебя
Что мне подсказывает, что это зароссиянский чел. Маловероятно, что он говорит правду. Либо он ее не знает, потому что вращается не в тех кругах.
Nordic rassvet
Так называемые "кукловоды" это глубоко законспирированная узкая группа лиц,управляющая мировыми процессами при помощи лжи через сложнейшие многоуровневые структуры множеств наднациональных институтов, фондов, корпораций и прочей паразитической пены.Вот так запросто к ним не подобраться. Исключено! Поэтому Примаков, опять таки на мой скромный взгляд, это какой то "пешкообразный" связной в сложной цепи "пешкообразных"но рангом повыше.
Гринго
Не обольщайся благодушием сторонников АРИ ру. Таких, как ты сольют в первую очередь.
Гринго
Венесуэла. //...даже для сельского хозяйства условий нет? // Открытие, однако... с претензией на нобелевский куш. Куда там Хлестакову до коммунистов... Ты на кремлёвской пайке? В смысле - не пудришь ли ты свой нос через меру?
Гринго
Да ты братец, жюль-верн ещё тот!!!
Maxim Egorov
Такова реальность. Я тут ничего нового не написал, всё то же самое говорил и Владислав ранее.
Роман Котов
читает с экрана
Алексей Огородников
Что мне подсказывает, что это зароссиянский чел. Маловероятно, что он говорит правду. Либо он ее не знает, потому что вращается не в тех кругах.
Алексей Огородников
Завязывай с запрещенными препаратами, вернись в реальный мир.
Юрий Рыков
Такое впечатление, что на просторах интернета реально начинается война: за сталина и против сталина (с маленькой буквы думаю понятно почему). Т.е. потомки той мрази которая репрессировала, стучала и проплаченные троли против тех кто хочет жить в свободной стране и добиваться успехов своим трудом, а не подлостью. Кстати вот чем и отличается сталинский строй и его поклонники от других людей. Просто засталинцы хотят время мразей и подлости, т.к. для них это естественно, привычно. Зачем напрягаться? Сделал подлость и приподнялся... Так что встретил засталинца - назови его мразью.
Henri Ducard
Нет
Henri Ducard
1. Вы о чем? Аист принес? 2. Может посмотрим кем они стали и потом судить их будем? 3. Преступление. Вы сами отказались бы от возможности например жить/учиться за рубежом на их месте? Да ещё и в неосознанном подростковом возрасте
Dexter
Россиянию описываете, ...только валюта на закупку продовольствия закончилась - пришлось срочно начинать производить своё
Yury Safonov
Евгений Глебов профессиональный блогер охватывает все тематики от засушки грибов и чистки кишечника до истории , науки и политики . Достаточно глянуть на вычищенные коменты под видео - уже доверия не вызывает . Так подавать исторические факты - мерзко . Можно представить подобный фильм о подавлении беспорядков , ну например , в США : Беспорядки в Фергюсоне (2014) - тысячи жителей не менее 120 городов в более чем 38 штатах,Расстрел полицейских в Нью-Йорке (2014), Волнения в Балтиморе (2015)- сожжено 150 машин и 60 зданий, а вспомнить Лос-анджелесский бунт (1992)- подожжено 5599 зданий, 7300 полицейских, 1950 шерифов, 9975 бойцов Н. гвардии и тысяча агентов ФБР. Погибли 53 человека, более 2 тысяч получили ранения . итд. , а если за весь 20 век . Чё далеко ходить - Франция в каждую субботу .
Иван Иваныч
Как правило почему то у богатых родителей дети в 99,9 % случаев вырастают избалованными зажравшимися мразями не привыкшими к труду и смотрящими на всех остальных свысока. Посмотрите щаз на "золотую молодежь" так называемую, они же все уроды моральные
Smailey Face
Засталинцы это мразь и как каждая мразь они опираются на "большинство", поэтому и троллями формируется "мнение большинства".
Smailey Face
чем та ситуация близка и нам в РФии, так это безальтернативностью выбора, т.е. и нынешний режим задолбал и варианты один другого хуже, ибо в амеровскую заботу тоже верит разве что тупоголовый поляк или проебалт
Smailey Face
сталинисты стояли за сталина, потому что стоять за что-то другое, даже за социализм самостоятельно было чревато, как минимум, подозрениями, поэтому лучше одобрямс, чем тачку катать на Колыме. Я вам сейчас полнейшую крамолу в ваше мировозрение вброшу, но я допускаю такой вариант, что сталин и гитлер вообще работали заодно, оба социалиста, один херачил немчуру в лагерях, да в огне войны, другой в лагерях, да в огне войны, проредили ДВЕ СИЛЬНЕЙШИЕ нации в мире они очень и очень сильно...
Иван Иваныч
На да "спасли" русский народ попутно закатав в асфальт десятки миллионов русских людей. Что вы курите?
Leonid Rahametov
Или как Лужкова - соратника кукловода пинанули под зад .
Goo Gl
Скажи сколько тебе лет хоть? Имя не спрашиваю, все равно не скажешь.
Maxim Egorov
Правда для вас - это гадость ? И где вы видели , что кремль защищает совок ?
Юрий Рыков
Засталинцы это мразь и как каждая мразь они опираются на "большинство", поэтому и троллями формируется "мнение большинства".
Рустем Бохани
он им и является
Алексей Огородников
Каждый день вижу орден с профилем лысого когда проезжаю перекресток у дома, читаю одноименное название улицы, когда заезжаю во двор, а когда иду в магазин вижу стенд с комуняцкой пропагандой и листовками с призывом за возрождение великого и могучего. И в парк когда гулять хожу тоже на засиженного голубями натыкаюсь. Ну и по праздникам по телику вижу характерное сооружение с надписью как на табличке с названием улицы на которой живу.
Гринго
...гадость, это ты Goo GI" - мерзкая скотинка.
Влад Шевченко
Как дети , когда сказать нечего - такой ! - сам такой !
Алексей Огородников
Скажи сколько тебе лет хоть? Имя не спрашиваю, все равно не скажешь.
Сергей Александрович
Да. Кукловодов на территории Руси нет. Здесь только смотрящие. Кукловоды на территории США и Британии, со скорым переездом в Сингапур.
Сергей Александрович
Да. Вот еще материалы в тему противоречий, по теме И.С. - https://youtu.be/fhkOlYpd-0I
Maxim Egorov
Расстрел мигрантов и муслимов в Новой Зеландии. Есть ещё видео с го про от первого лица, только найти пока не получается. Видимо людям уже начинают надоедать эти мигранты. https://www.bbc.com/russian/news-47578923
Влад Шевченко
Этот Goo GI" унылый задрот, его девушки не любят... трахается только с плоской клавой.
Гринго
А сейчас ещё и весеннее обострение.
Влад Шевченко
А сейчас ещё и весеннее обострение.
Иван Иваныч
Сказали что поток мигрантов в этом году в Новую Зеландию увеличился в 6 раз, вот у людей крышу и начало сносить, от этих "культурных" и "цивилизованных"
Maxim Egorov
Нашёл, но могут скоро заблокировать. Виде очень жёсткое, слабонерным лучше не смотреть. https://youtu.be/k3QNyOBmQTs
Canapsis
Кто-то снижает НДС при снижении роста, А кто-то повышает НДС при отсутствии роста вообще https://scsg.ru/ru/news/kitay-nameren-snizit-nds/
Алексей Огородников
Жаль выводы никто не делает.
Константин Алланд
Расскажи это , стоя на безымянных могилах дальлага
Юрий Рыков
Просто у кукловодов получается их работа.
Алексей Огородников
Все это выльется в закручивание гаек, именно, местным.
Игорь ►
Брексит вчера отложили, отделяться пока многие не хотят, надо было простимулировать. В своей колонии это даже проще сделать.
Алексей Огородников
У меня родственники живут в Великобритании, они против брэксита, потому-что сами не местные.
Игорь ►
Думаю решение принято и будут всякими путями, но отделятся. А в самой палате народ пока весело посмотрит на спикера John Bercow https://youtu.be/1k-H19wFl5c
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