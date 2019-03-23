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Пророчество сбывается. Китай выходит к Уралу

23/03/2019 02:32
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Обсуждение
  • Какой ты хитромудрый каменщик, демона причесать хочешь? Рискни, выложи список тех, кто принял "ответственность"... держи свою татуху, это без/платно.
  • 111
  • Найдите 10 отличий
  • ...лень досказать про дуб Авраама?
  • А затем?... " мы наш, ты новый мир построим"?
  • Просто это называется; ты тупей тупого, не удивляйся.
  • Спасибо Владиславу за прозрение незабываейте об эзотерике
  • Какой ты хитромудрый каменщик, демона причесать хочешь? Рискни, выложи список тех, кто принял "ответственность"... держи свою татуху, это без/платно.
  • Доигрались в бирюльки в москва-баде... Уже вижу двухэтажный мост-гигант через реку Волгу нацеленный в Европу. И как теперь будут звучать стоны про "хочу жить в эСССр"? Всё просрала кремлёвская шайка в кокаиновом облаке - самопальная элитка. Как генералиссимус огнетушитель-кежугетович поведёт голубых улан единороссов в последний решительный?...
  • Да ты круче свирлилкина, тот хоть и толль записной, но чуток вменяемый.
  • Да ты круче свирлилкина, тот хоть и толль записной, но чуток вменяемый.
  • Эзотерика опасна, если не принято решение убрать ненависть. И даже если принято опасна: вход год, выход пять.
  • Нам чужого не надо. Вернуть бы своё)).
  • Нам чужого не надо. Вернуть бы своё)).
  • В общем и целом на раздаче Бояра уже куча людей, и аудио и текстовая часть. Ищите по названиям Сражение за будущее. Охота за аннунаками. Дело 'серых'. Поиск по Бояр ничего не дает толкового. Всем здравия.
  • В общем и целом на раздаче Бояра уже куча людей, и аудио и текстовая часть. Ищите по названиям Сражение за будущее. Охота за аннунаками. Дело 'серых'. Поиск по Бояр ничего не дает толкового. Всем здравия.
  • Второе большое противостояние с Китаем,если Сотворение Мира в Звёздном Храме было на самом деле.
  • Как-то так...
  • Начала слушать видео Разумовского, про которое упоминал ВК в среду, так все финики, которые я когда-то ела, чуть не вышли. Так противно от этих большевистских россиянских главнокомандующих деятелей! Я тоже предполагаю и верю, что раз Китай достал туза, у современной россиянской верхушки шансов мало удержаться. Хоть от этого порадуемся! Русские земли - это не их земли, поэтому им и плевать было на русские земли северного казахстана и на русских людей. Они оккупировали русские земли и народы на них и собирают дань, но это не их родина и не их люди. Они думают, что не несут ответственности... Представляю их физиономии сегодняшние и потомошние, и мне от этого счастье и вдохновение идут!!! А потом еще и Сирия падет... Американцы их капиталы отожмут... Да, в США и Европе им будет небезопасно - обозленные Русские там могут их достать гораздо легче, чем в где-то в Чили или Аргентине... Вот блин винегрет будет смотреть как они будут метаться. Американцы им так и устроят - сделают из этого шоу на весь мир. Надо Бояра послушать заново. А вот как теперь быть с финиками? Они мне нравились, а теперь в меня не полезут. Обидно...
  • Начала слушать видео Разумовского, про которое упоминал ВК в среду, так все финики, которые я когда-то ела, чуть не вышли. Так противно от этих большевистских россиянских главнокомандующих деятелей! Я тоже предполагаю и верю, что раз Китай достал туза, у современной россиянской верхушки шансов мало удержаться. Хоть от этого порадуемся! Русские земли - это не их земли, поэтому им и плевать было на русские земли северного казахстана и на русских людей. Они оккупировали русские земли и народы на них и собирают дань, но это не их родина и не их люди. Они думают, что не несут ответственности... Представляю их физиономии сегодняшние и потомошние, и мне от этого счастье и вдохновение идут!!! А потом еще и Сирия падет... Американцы их капиталы отожмут... Да, в США и Европе им будет небезопасно - обозленные Русские там могут их достать гораздо легче, чем в где-то в Чили или Аргентине... Вот блин винегрет будет смотреть как они будут метаться. Американцы им так и устроят - сделают из этого шоу на весь мир. Надо Бояра послушать заново. А вот как теперь быть с финиками? Они мне нравились, а теперь в меня не полезут. Обидно...
  • Начала слушать видео Разумовского, про которое упоминал ВК в среду, так все финики, которые я когда-то ела, чуть не вышли. Так противно от этих большевистских россиянских главнокомандующих деятелей! Я тоже предполагаю и верю, что раз Китай достал туза, у современной россиянской верхушки шансов мало удержаться. Хоть от этого порадуемся! Русские земли - это не их земли, поэтому им и плевать было на русские земли северного казахстана и на русских людей. Они оккупировали русские земли и народы на них и собирают дань, но это не их родина и не их люди. Они думают, что не несут ответственности... Представляю их физиономии сегодняшние и потомошние, и мне от этого счастье и вдохновение идут!!! А потом еще и Сирия падет... Американцы их капиталы отожмут... Да, в США и Европе им будет небезопасно - обозленные Русские там могут их достать гораздо легче, чем в где-то в Чили или Аргентине... Вот блин винегрет будет смотреть как они будут метаться. Американцы им так и устроят - сделают из этого шоу на весь мир. Надо Бояра послушать заново. А вот как теперь быть с финиками? Они мне нравились, а теперь в меня не полезут. Обидно...
  • не поздно - для русских, но поздно - для кремлевских. Это и есть та цепочка исторических событий, которая закручивает вихрь и которую стало видно нам. Другие события, относящиеся к кремлевским, нам не показывают. а это не спрятать. Сейчас русские воспрянут - потому что есть что-то, против чего кремлевские бессильны. и еще это озлобит людей против кремлян. злость тоже придает сил. Лично мне хорошо на душе от этого. саморазвитие - это то, что не дает упасть духом и при этом двигает вперед. лично я только на этом и дотянула до 41 года, и поле для моего саморазвития только увеличивается. А потом и благодатная почва появится. ГЛАВНОЕ, ИПОТЕК И КРЕДИТОВ НЕ БРАТЬ.
  • Вообще-то календарь от сотворения мира отменён Петром Первым.Это вроде как аксиома.Связано ли летоисчисление с храмом или нет- это теорема, которая нуждается в доказательствах.
  • Китай захватывает Казахстан комплексно https://www.youtube.com/watch?v=ZonRKXEJDpw
  • это все ерунда
  • в предсказаниях они выдают желаемое за действительное
  • в предсказаниях они выдают желаемое за действительное
  • Надо реки все реки засыпать которые идут в Казахстан, читай Кытай.Хай покупают.
  • Нур-Султан переводится "Владыка Света" неспроста переименовали Астану (столица переводится)
  • Казахи вообще то вели кочевой образ жизни и в населенных пунктах практически не проживали. Как вообще можно было определить их количество, когда их вообще никто не считал? Все их запасы - это скот. Выпал снег с дождем, замезла степь и все, бараны не могли разбить наледь, резали копыта и привет горячий - массовый падеж скота, а значит казахам нечего есть. Голод у них поэтому был очень часто. Хлеб как русские они в закромах не держали и жили в юртах. Все это знаю от рассказов своей родни. Моя жена из иртышских казаков и много чего знаю от ее бабушки. Посмотрите как увеличилось количество монголов,до сих пор ведущими кочевую жизнь и сравните с казахами.
  • Для понимания ставьте фразу "духовное наследие христиан" в кавычки по отношению к русским людям. Это две разные категории. Русским было навязано христианство, но русские уже это потихонечку отрыгивают, а скоро сблеванут совсем. Чтобы навязать, прав. церковь вплетала в свои страницы русских волхвов, и потом выдавала их за привержников своей религии.
  • Здравствуй, тёзка. Это версия Старикова - кремлёвского пропагандиста, с которой он бегает уже лет 15. Объяснение гораздо проще: СССР, пользуясь огромным демпингом на фоне Великой Депрессии, заключил массу контрактов по поставке промоборудования из США в 1931-32 гг. Контракты, естественно, были долларовые. Однако на фоне 2-кратного падение промпроизводства на Западе металл, уголь, лес, нефть из СССР были там никому не нужны, единственное, что сохраняло актуальность - это поставки зерна в Британию (в США русское зерно было никому на хрен не нужно - своё не знали куда девать). Англичане зерно из СССР брали, платили фунтами. В 1932 году фунт рухнул к доллару на 40%, соотвественно, при тех же объемах физической отгрузки долларовая выручка СССР сократилась почти вдвое. Чтобы не сорвались очень заманчивые контракты и не был потерян аванс, Сталин санкционировал вдвое увеличить отгрузку зерна - на следующий 1933 г. кушать в "стране, побежденной социализмом", стало нечего...
  • Для понимания ставьте фразу "духовное наследие христиан" в кавычки по отношению к русским людям. Это две разные категории. Русским было навязано христианство, но русские уже это потихонечку отрыгивают, а скоро сблеванут совсем. Чтобы навязать, прав. церковь вплетала в свои страницы русских волхвов, и потом выдавала их за привержников своей религии.
  • Христианин это не клеймо, это заблуждение. От того, что человек в каких-то вопросах заблуждается, не значит, что он кругом не прав. В чём-то он может быть и прав. Так и с пророчествами, пророчества делали люди и эти люди не всегда и не во всём заблуждались.
  • Вы тоже по ходу пишете,только для того что бы что нибудь написать.
  • Вы тоже по ходу пишете,только для того что бы что нибудь написать.
  • Бот что ли? Ещё и минусует))) Надо хотя бы по существу отвечать. А не городить ахинею.
  • Бот что ли? Ещё и минусует))) Надо хотя бы по существу отвечать. А не городить ахинею.
  • не контра а враги народа
  • Христианин это не клеймо, это заблуждение. От того, что человек в каких-то вопросах заблуждается, не значит, что он кругом не прав. В чём-то он может быть и прав. Так и с пророчествами, пророчества делали люди и эти люди не всегда и не во всём заблуждались.
  • нет не каких пророчеств это или фейки или мнение или подделка, покажите что сбылось
  • Ага, а если бы его звали не Нурсултан, а Сослан, то город был бы Сослан-Кала? Смешно так называть города, даже Назарбаевск было бы лучше. Вот то ли дело - Ярославль, Владимир, Ростов, Петербург.
  • Мда публика та ещё,такие как Гринго,только оскорблять умеют а по существу два слова связать не умеют.. Ну ты зашёл с мордокниги и чо ? Одина восславил? Пипец... И паства плюсует оскорблениям. Это что духовный прогрес? Упоротая гопота и не больше. Гринго ты когда книгу последний раз в руках держал?
  • Что стало с инвалидами после ВОВ? Вы хотите сказать? Конечно зачищали. Это в восьмидесятые их начинали носить на руках, опять же тех ветеранов которые дожили. Думаю что у военного поколения такого выбора быть голодным или целым не было. В любом случае был билет в один конец пойдешь добровольно или под штыком?
  • Здравствуй, тёзка. Это версия Старикова - кремлёвского пропагандиста, с которой он бегает уже лет 15. Объяснение гораздо проще: СССР, пользуясь огромным демпингом на фоне Великой Депрессии, заключил массу контрактов по поставке промоборудования из США в 1931-32 гг. Контракты, естественно, были долларовые. Однако на фоне 2-кратного падение промпроизводства на Западе металл, уголь, лес, нефть из СССР были там никому не нужны, единственное, что сохраняло актуальность - это поставки зерна в Британию (в США русское зерно было никому на хрен не нужно - своё не знали куда девать). Англичане зерно из СССР брали, платили фунтами. В 1932 году фунт рухнул к доллару на 40%, соотвественно, при тех же объемах физической отгрузки долларовая выручка СССР сократилась почти вдвое. Чтобы не сорвались очень заманчивые контракты и не был потерян аванс, Сталин санкционировал вдвое увеличить отгрузку зерна - на следующий 1933 г. кушать в "стране, побежденной социализмом", стало нечего...
  • Вот свистеть не надо... У русского народа НЕТ друзей, ни на Западе и тем более на окраине. Воистину, лучше сосед китаец, чем хохол...
  • Мда публика та ещё,такие как Гринго,только оскорблять умеют а по существу два слова связать не умеют.. Ну ты зашёл с мордокниги и чо ? Одина восславил? Пипец... И паства плюсует оскорблениям. Это что духовный прогрес? Упоротая гопота и не больше. Гринго ты когда книгу последний раз в руках держал?
  • Если ты отрицаешь Христианство как таковое,то каким образом ты опираешься на опыт этого Христианства? Вот в чём цимес.
  • ...цитировал провидцев (в том числе и из числа тех, кто посвятил себя служению христианству) на которых снизошло виденье, как Китай отхватывает территорию... Цитирования на тему духовного наследия христиан (Рай и Ад) не было.
  • Гондоны коммуняки что тут говорить...
  • Вот свистеть не надо... У русского народа НЕТ друзей, ни на Западе и тем более на окраине. Воистину, лучше сосед китаец, чем хохол...
  • Нам поглощение Казахстана китайцами на руку , все демографические и материальные ресурсы на ближайшие 15...20 лет будут брошены на Казахстан на колонизацию нашей Сибири их не хватит а далее исчерпание китайских ресурсов.
  • А "не христианское" наследие уничтожено чуть более, чем полностью. Просто без (как бы) "христьян" история "пГавославной" Руси выглядела бы уж очень тоскливо... Сплошные предатели и/или извращенцы...
  • Мы же не хохлы, чтобы перекрывать соседям воду....