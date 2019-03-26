Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Президентские выборы на Украине. Возможно последние
Президентские выборы на Украине. Возможно последние
26/03/2019 01:02
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Иван Помидоров
Немного не по теме. Ездили семьёй праздновать Комоедицу . Я, жена и дочь. Взяли мясо, блины, приготовили чучело Марены. Так как нас было только трое, то развлекать пришлось себя самим. Праздновали в лесу, на поляне на берегу Енисея. Из сухостоя вырубил шест метра четыре и перекладину. Надели на него чучело,набили сухой травой. установили. Затем пожарили мясо, положили угощение Кому. Там их кстати много, хоть и рядом с городом. Но они мирные. Люблю лазить по лесу и по горам. На следы и кучи уже и внимание не обращаю. Только когда идёшь по тропе, смотришь чтобы на "мину" не наступить. Так вот, положили угощение на пенёк, попросили чтобы вёл себя хорошо, никого не пугал ). Затем повеселились, пофотали, поели. Когда уже стемнело, подожгли чучело. Теперь о необычном. Когда ехали в лес, уже за городом увидели банер на дороге что то вроде "Магия для всех" или " Магия начинается" с телефоном. Мои увидели посмеялись, я же этот банер раньше не видел. Так вот, когда стали сжигать чучело, стали прощаться с Зимой, славить Весну, то горящее чучело вдруг помахало руками). Вверх, вниз, вверх вниз. видимо от неравномерного горения поперечная палка так закачалась. Но эффект был потрясающий. Затем когда почти всё сгорело, то голова долго ешё тлела на ветру, а она была сделана из старых скомканных чертежей, и тут на ней явно проступило улыбающееся лицо, мы это все увидели) и это ещё не всё, когда голова догорала, от неё отлетел кусок обожжённой бумаги , подняли, а на нём два выгоревших профиля медведя один добрый, другой не очень.
Maxim Egorov
Никто не станет присоединятся к совку. Кремлю придётся разбирать зиккурат, сносить памятники и строить настоящую Россию. Иначе в один прекрасный день они потеряют всё и случится это неожиданно. Как в один миг потеряли среднюю Азию, Украину, Венесуэлу и т.д. дальше пойдёт Кавказ, Беларусь, и территория РФ. Уже видно, что никакие приложенные сверх усилия просто не принесут результатов, да ещё и нет гарантий, что опять не обманут как это всегда было. Мы очень отстали от всех игроков. Если вдруг начнётся жесткое противостояние, это будет противостояние заключённых против всего мира, либо противостояние заключённых, которых только что выпустили и предложили защищать своих надзирателей.
Алексей Огородников
С начала 2018 года Газпром стал задерживать платежи подрядчика. В 2019 ситуация еще более ухудшилась. Старые договора с подрядчиками заканчиваются, а новые конкурсы объявляются не своевременно. В результате подрядчики вынуждены или работать по старым договорам в надежде получить новый контракт или уходят. С новыми подрядчиками договора заключаются уже на практически убыточных для них условиях. Многие подписываются на это в надежде, что-то себе выкроить. Но после отработки контракта уже не стремятся его продлить. Газпром заключает контракты с любым, кто даст меньшую цену, в результате качество подрядных работ и сроки их выполнения не выдерживаются. Все это нарушает планы правительства по газификации, от чего страдает, в первую очередь, сам Газпром. Так же по нему прокатилась волна сокращений. Как всегда сокращали тех кто работает, а не управляет. Ситуация, как всегда, странная. С одной стороны им необходимо выполнить планы правительства по газификации, как-то выполнить гос. контракты с другой стороны они сами не способствуют этому. Вообщем ничего нового, сами пилят сук на котором сидят.
Serge Rakitin
Думал несколько дней про ситуацию с Казахстаном и пришел к выводу, что плюсов тут для России больше, чем минусов. Во-первых, фигура Назарбаева была той священной коровой, которая исключала саму возможность ставить вопросы по Казахстану и озвучивать претензии к нему со стороны России. Примерно как "пророссийский Янукович", при котором вовсю шли нацификация, украинизация, дрейф на Запад. Во-вторых, на ближайшие лет 30-50 глобальные управленцы будут решать вопрос нивелирования демографического взрыва в Африке и исламской Азии (примерно так, как решался вопрос с демографией в самых бурно растущих странах 120-150 лет назад - России и Германии) . Есть такое ощущение, что решать его назначили именно Китай, разрешив влезть и в Африку, и теперь в лоно исламизма. Когда коготок "птички" увязнет основательно, клетка захлопывается - и начинаются большие проблемы. Ведь что бы ни говорили, но Китай прошел стадию взрывного роста: по всем оценкам, население там уже не растет, а скоро начнет понемногу сокращаться, да и нет там 1,4 млрд (от силы 900-950 млн), пассионарность этого населения резко падает на фоне роста богатства. И вот именно их столкнут лбами с нищими, быстро плодящимися, голодными и злыми мусульманами и африканцами. "Китайский Казахстан" отсекает Россию от эпицентра этого исламского "бурления г..." в Азии и в итоге погубит сам Китай. России надо просто отойти на время в сторону, терпеливо ждать, а потом забрать то, что она считает своим. Собственно так же, как поступал сам Китай.
Serge Rakitin
Не в тему, но показалось интересным В старых английских хрониках скотты (Scots) называются также скифами (Scithi). И, следовательно, Шотландия - это "страна скифов". Именно такой вывод однозначно следует из древних английских хроник . Не лишним будет упомянуть и о том, что древнее название Шотландии Каледония - слово, характерное для скифского и смежных с ним регионов: начиная от Македонии на западе и заканчивая названиями североосетинских речушек типа Ардон, Цейдон и др. Не удивительно в таком контексте и то, что в центральной части Шотландии, не так далеко от известного озера Лох-Несс, берет начало река с таким знакомым всем нам именем как Дон. А вот фрагмент из Хартии Вольностей, хранящейся в том самом "солсберецком соборе" http://cdn01.ru/files/users/images/f3/21/f32167163ec5652a48eeacc6c40669ed.jpg
Рустем Бохани
по подсчетам специалистов население Китая около 500- 580 мл.чел. Индии около 280 мл.
Fiksik Piksel
Каледония - каледование
Philip Krasnoschekov
По ситуации в Казахстане на сегодня. В связи с праздником наурыз отдыхали 5 дней. Пока население было занято отдыхом и празднованием, власти возможно сделали что-то непопулярное под шумок. Переименование столицы и бурление мнений по этому поводу "за" и "против" заполняют почти 100% информационного пространства. Население отвлечено и обсуждает только это. Коллегам на работе даже в голову не приходит мысль, что возможно сегодня они начали свой первый рабочий день в другой стране. Что будет дальше, как говориться, будем посмотреть.
Serge Rakitin
А может и "Река Кали". Так же вспоминаются калики перехожие, т.е. странствующие волхвы русских былин.
Константин Алланд
газпром-мечты сбываются
Fiksik Piksel
Там казахи на ютюбе всё обсуждают , и деньги которые себе присвоил и брата назырбая-педофила , насильника, и встречал про кытайцев-заполонили юг. И нищенскую жизньЭто карма казахам , когда свалилась на них "республика" оне стали притеснять руских.Это мой отец расказывал , ккогда был ещё ребёнком, тогда между детьми началось-за катание на санках с горки - прогоняли что б самим кататься. И со слов одного военного , который уехал от тедава в 90 - сына стали сьедать в школе за то что он называл настоящие название переименованых городов. и дт.Чёрная не благодарность им вернётся сторицей за вшивость к другим народам, не знаю покаются оне или нет., это ихнее проблемы
Fiksik Piksel
да. оне заглядывали в будущее и наверняка знают что мы не знаем.
Константин Алланд
Заехал сегодня в военный гарнизон в селе Князе-Волконское, зашел в магазинчик. А там всего два сорта так называемого сыра : "советский" и "россиийский". Символично, однако. Встали с колен.
Maxim Egorov
Егору Летову больше всех не повезло с фанатами и последователями. Их большинство вообще не понимают его творчества.
Иван Помидоров
Немного не по теме. Ездили семьёй праздновать Комоедицу . Я, жена и дочь. Взяли мясо, блины, приготовили чучело Марены. Так как нас было только трое, то развлекать пришлось себя самим. Праздновали в лесу, на поляне на берегу Енисея. Из сухостоя вырубил шест метра четыре и перекладину. Надели на него чучело,набили сухой травой. установили. Затем пожарили мясо, положили угощение Кому. Там их кстати много, хоть и рядом с городом. Но они мирные. Люблю лазить по лесу и по горам. На следы и кучи уже и внимание не обращаю. Только когда идёшь по тропе, смотришь чтобы на "мину" не наступить. Так вот, положили угощение на пенёк, попросили чтобы вёл себя хорошо, никого не пугал ). Затем повеселились, пофотали, поели. Когда уже стемнело, подожгли чучело. Теперь о необычном. Когда ехали в лес, уже за городом увидели банер на дороге что то вроде "Магия для всех" или " Магия начинается" с телефоном. Мои увидели посмеялись, я же этот банер раньше не видел. Так вот, когда стали сжигать чучело, стали прощаться с Зимой, славить Весну, то горящее чучело вдруг помахало руками). Вверх, вниз, вверх вниз. видимо от неравномерного горения поперечная палка так закачалась. Но эффект был потрясающий. Затем когда почти всё сгорело, то голова долго ешё тлела на ветру, а она была сделана из старых скомканных чертежей, и тут на ней явно проступило улыбающееся лицо, мы это все увидели) и это ещё не всё, когда голова догорала, от неё отлетел кусок обожжённой бумаги , подняли, а на нём два выгоревших профиля медведя один добрый, другой не очень.
Fiksik Piksel
а котейка с вами был?
Konstantin Zh
Круто! Спасибо, что поделились.
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа