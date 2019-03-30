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Результат выборов - 1 апреля

30/03/2019 01:41
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Обсуждение
  • Меня терзают смутные сомнения! пенсионный возраст повысили чтоб на эти деньги оплачивать восстановление Донбасса и морковки украинцам раздавать при воссоединении!?
  • Меня терзают смутные сомнения! пенсионный возраст повысили чтоб на эти деньги оплачивать восстановление Донбасса и морковки украинцам раздавать при воссоединении!?
  • опять месячные появились
  • опять месячные появились
  • Вечный Ужас ))) костраты поют под престолом божьим вы врубаетесь парниша?
  • Польша за долги по реституции заберет у украины свою Галицию, Венгрия имеет виды на свое исконное Закарпатье, Румыния хочет Буковину. Кто еще что хочет, записывайтесь в очередь, время пришло.
  • А кому вообще упала эта окраина? Опять кормить и снабжать бесплатным газом и нефтью 40.000.000? рукозадых нищебродов?
  • Кто в здравом уме может испытывать тоску по гопнику януковичу? Это же был первый ворюга, такой же, как порошенко и баба с косой.
  • 37 кандидатов. Зато в РФ как в крапленой колоде у шулера, четыре масти от четырёх партий. На манеже - все те же. Уже лет 25.И все известно заранее, никаких интриг . Гаранта так вообще коронуют в итоге.
  • Уважаемый Иван, а Вы лично, намного лучше всех этих 40.000.000 рукозадых нищебродов?
  • Вальцман не только ворюга, но и ещё серийный убийца...
  • ее заберет израиль)))
  • Трамп сверх богатую Америку выводит из международных дел, а РФ с нищим населением лезет во все щели . Сирия, Венесуэла. Ну население то потерпит, традиционно.К сожалению. Валежник собирать разрешили!
  • хер им. Кишинёв пущай забирают
  • Кого бы не назначили в первые секретари , население усср будет проигравшим. Чего-то не торопится киевская илитка прошлое своих отцов, дедов и свое камуняцкое прошлое на суд истории вытаскивать и камуняцко-криминальную приватизацию пересматривать. Да и кураторы из-за моря не торопятся декомунизацию в усср проводить, в отличии от республик Прибалтики, где камуняк сразу на ноль помножили. Западные упыри продолжают сеять вражду между населеним усср и рсфср. И с каждым годом людская ненависть и деградация обоих территорий растет, поэтому оставят парашу.
  • Ага разрешили)) https://www.youtube.com/watch?v=Y5j11EiabvA
  • Уважаемый Иван, а Вы лично, намного лучше всех этих 40.000.000 рукозадых нищебродов?
  • Уровень жизни на Украине такой же как в России. Зарплаты, разные платежи ( коммунальные и пр) и цены , в пресечёте на рубли, тоже примерно одинаковые. Но на окраине нет газа. нефти . алмазов и пр. океанов и морей с рыбными богатствами.
  • Весьма символично то, что выборы на окраине проводятся на кануне дня приколов, шуток и юмора. Ну а оглашение результатов как раз в этот день и произойдёт.
  • Никто по нему там не тоскует . а если есть то это типа как у нас страдальцы по ссср
  • В рф это тоже скоро все засрут и выжмут. Что с Каспийским морем 21 марта случилось, можно глянуть на ютубе. Остальное ждёт та же участь. Какая то иллюзия в головах, что эти запасы вечны. Это, походу, заболевание психическое-иллюзорное восприятие реальности.
  • Китайцы в своих электобусах используют как правило литий-титановые или литий-ферофосфатные аккумуляторы. На самом деле, под литиевыми аккумуляторами на сегодняшний день скрывается порядка десяти различных аккумуляторов. Отличительные особенности литий-титановых и литий-ферофосфатных аккумуляторов в том, что у них при сравнительно невысоких удельных плотностях энергии, большое количество циклов заряда/разряда, вплоть до того, что у литий-титановых число циклов, по разным оценкам, может достигать 20 000. Кроме того, у этих аккумуляторов повышенная устойчивость к высоким зарядно-разрядным токам. В Китае запустили линию электробусов на литий-титановых аккумуляторах, за 3 года их ёмкость в среднем упала на 3 процента.
  • Как будто в РФ есть какие то выборы
  • они хорошо живут на словах, меньше слушай их, они только хвастаются у них пенсии равняются ЖКХ, при чем существенная часть ЖКХ это плата за электричество
  • В том то и дело, что даже в РФ проходят такие выборы в которых всё понятно. А элитка украинская решила вдруг устроить шоу, как будто они не на Украине а в США проходят. Изначально, такое шоу и такой фон создаётся под конфликт, под закипание народа и последующий раздел. По моему это очевидно. Какая-то кукла там что-то думает и пытается посадить другую куклу, это бред. Зеленский, которому месяц от роду может получить власть в такой геополитически важной стране)) чел из телека, это как вообще?
  • На Окраине как раз хотя бы живые люди в "выборах " учувствуют пусть даже мошенники и воры, а РФ вообще "ботоксная " кукла узурпировавшая власть в 2000 году , а кто за ней стоит не ясно то ли кремлёвские кукловоды , то ли питерские братки, то ли "ельцинские "олигархи 90-ых , то ли агенты Госдепа.
  • ее заберет израиль)))
  • Если часть окраины присоединят к РФ . То будет эффект как с Крымом -это укрепит кремлёвский-анитирурусский режим. Будет ещё больший вой про многонационалочку -скажут вот теперь у нас 40 миллионов украинцев
  • Он с хуторским друзья - товарищи кстати по духу без идеологии. Жаль что я не встретил такого светлого и искреннего человека в совке. Кстати обратите внимание на руки его, левая в кулаке, правая в ладоне. И сравните с этим перцем: https://www.youtube.com/watch?v=Cq1ho60ZJS4﻿
  • как можно удержать землю ту или иную или часть ее если на ней большинство не той нации? (венгры или румыны например применительно к окраине)
  • Он сморозил, прибывая в далеке от реальности.
  • Что касается, так называемого Казахстана, которого не было в истории аж никак, то русская позиция должна быть жесткой. В состав Китая его включить, слава Богам, пока невозможно. надеюсь Россия окрепнет и воспрянет в скором будущем, тогда надо будет включить его в конфедерацию , а в последствии в федерацию с Россией. Это тоже наши земли процентов на 90. Нельзя никому даже намеком открывать двери для дискуссий о принадлежности нашей земли, иначе нас покромсают до размеров Бельгии...
  • Приказ о применении специальных боеприпасов прерогатива только уровня командующим армией и выше , командир батальона и полка - исполнители .
  • Где деньги? Кто этот Банкет будет оплачивать? Если регионы доноры РФ ?
  • Он сморозил, прибывая в далеке от реальности.
  • С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получить иностранцы из СНГ, владеющие русским языком, а так же лица без гражданства. Поправочку в закончик внесли с полным соответствием духу шумерский федерации.
  • По крайней мере у него на странице нет увлечений со Стрелковым(Славянск-Москва). Разница очевидна.
  • они хорошо живут на словах, меньше слушай их, они только хвастаются у них пенсии равняются ЖКХ, при чем существенная часть ЖКХ это плата за электричество
  • По поводу рассказов жителей территории У о том что они хорошо живут, можно посмотреть сколько страна покупает импортных товаров, это 40 млрд, бачей, конечно большая доля здесь энергоносителей (нефть, газ и даже уголь), Россия покупает в 5 раз больше - на 200 млрд, это чистые товары. Украина нищая страна с мизерными пенсиями, у них даже потребление хлеба на 24 млн человек а живет 35 млн, они на хлебе экономят. Производство электриества на Украние 150 ярдов киловат в России 1000, в 7 раз больше. Это хвастливый народ который ни когда не говорит что у них плохо
  • Выборы на территории У еще не состоялись а зоботливый МВФ уже предоставил будущему президенту программу действий, повышение ЖКХ и распродажу сельхоз земель. Газ, земля и приватизация. В МВФ напомнили, за что Киев получил транш Подробнее: http://antifashist.com/item/gaz-zemlya-i-privatizaciya-v-mvf-napomnili-za-chto-kiev-poluchil-transh.html#ixzz5jf2vA4cphttp://antifashist.com/item/gaz-zemlya-i-privatizaciya-v-mvf-napomnili-za-chto-kiev-poluchil-transh.html
  • эти акумоляторы имеют свойство сначала портиться но при достижении определенной емкости их емкость перестанет снижаться. Тесла заявляла аккамуляторы на 90 лет эксплуатации
  • можно и так только в данном контексте это не выполнимо.заселять некем и некому
  • Он с хуторским друзья - товарищи кстати по духу без идеологии. Жаль что я не встретил такого светлого и искреннего человека в совке. Кстати обратите внимание на руки его, левая в кулаке, правая в ладоне. И сравните с этим перцем: https://www.youtube.com/watch?v=Cq1ho60ZJS4﻿
  • может убежали в европу как в прибалтике
  • может убежали в европу как в прибалтике
  • можно и так только в данном контексте это не выполнимо.заселять некем и некому
  • да и пёсъ с ними.
  • Во первых никто не предлагает присоединять. Нужно не мешать образованию Новороссии , как изначально было задумано . Если бы сформировалась из 6..7 восточных областей Окраины то там уровень жизни был бы еще выше чем в РФ , например Днепропетровская и Запорожская области давали более 60%выплавки стали и алюминия в СССР, Донецк -50% угля
  • Согласен, в контексте западных территорий Украины, именно так
  • На Окраине как раз хотя бы живые люди в "выборах " учувствуют пусть даже мошенники и воры, а РФ вообще "ботоксная " кукла узурпировавшая власть в 2000 году , а кто за ней стоит не ясно то ли кремлёвские кукловоды , то ли питерские братки, то ли "ельцинские "олигархи 90-ых , то ли агенты Госдепа.
  • Точно.
  • Пенсии да там маленькие, зарплаты и цены такие же как в РФ
  • да и пёсъ с ними.