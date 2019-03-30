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Результат выборов - 1 апреля
Результат выборов - 1 апреля
30/03/2019 01:41
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Обсуждение
Александр Макогонов
Меня терзают смутные сомнения! пенсионный возраст повысили чтоб на эти деньги оплачивать восстановление Донбасса и морковки украинцам раздавать при воссоединении!?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Меня терзают смутные сомнения! пенсионный возраст повысили чтоб на эти деньги оплачивать восстановление Донбасса и морковки украинцам раздавать при воссоединении!?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
опять месячные появились
Алексей Огородников
опять месячные появились
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Вечный Ужас ))) костраты поют под престолом божьим вы врубаетесь парниша?
Nordic rassvet
Польша за долги по реституции заберет у украины свою Галицию, Венгрия имеет виды на свое исконное Закарпатье, Румыния хочет Буковину. Кто еще что хочет, записывайтесь в очередь, время пришло.
Александр Верный
А кому вообще упала эта окраина? Опять кормить и снабжать бесплатным газом и нефтью 40.000.000? рукозадых нищебродов?
Константин Алланд
Кто в здравом уме может испытывать тоску по гопнику януковичу? Это же был первый ворюга, такой же, как порошенко и баба с косой.
Константин Алланд
37 кандидатов. Зато в РФ как в крапленой колоде у шулера, четыре масти от четырёх партий. На манеже - все те же. Уже лет 25.И все известно заранее, никаких интриг . Гаранта так вообще коронуют в итоге.
Иван Иванов
Уважаемый Иван, а Вы лично, намного лучше всех этих 40.000.000 рукозадых нищебродов?
Иван Иванов
Вальцман не только ворюга, но и ещё серийный убийца...
Serge Rakitin
ее заберет израиль)))
Константин Алланд
Трамп сверх богатую Америку выводит из международных дел, а РФ с нищим населением лезет во все щели . Сирия, Венесуэла. Ну население то потерпит, традиционно.К сожалению. Валежник собирать разрешили!
Сергей Панченко
хер им. Кишинёв пущай забирают
Езя Гебя
Кого бы не назначили в первые секретари , население усср будет проигравшим. Чего-то не торопится киевская илитка прошлое своих отцов, дедов и свое камуняцкое прошлое на суд истории вытаскивать и камуняцко-криминальную приватизацию пересматривать. Да и кураторы из-за моря не торопятся декомунизацию в усср проводить, в отличии от республик Прибалтики, где камуняк сразу на ноль помножили. Западные упыри продолжают сеять вражду между населеним усср и рсфср. И с каждым годом людская ненависть и деградация обоих территорий растет, поэтому оставят парашу.
Maxim Egorov
Ага разрешили)) https://www.youtube.com/watch?v=Y5j11EiabvA
Влад Шевченко
Уважаемый Иван, а Вы лично, намного лучше всех этих 40.000.000 рукозадых нищебродов?
Николай Толубаев
Уровень жизни на Украине такой же как в России. Зарплаты, разные платежи ( коммунальные и пр) и цены , в пресечёте на рубли, тоже примерно одинаковые. Но на окраине нет газа. нефти . алмазов и пр. океанов и морей с рыбными богатствами.
Влад Шевченко
Весьма символично то, что выборы на окраине проводятся на кануне дня приколов, шуток и юмора. Ну а оглашение результатов как раз в этот день и произойдёт.
Николай Толубаев
Никто по нему там не тоскует . а если есть то это типа как у нас страдальцы по ссср
Константин Алланд
В рф это тоже скоро все засрут и выжмут. Что с Каспийским морем 21 марта случилось, можно глянуть на ютубе. Остальное ждёт та же участь. Какая то иллюзия в головах, что эти запасы вечны. Это, походу, заболевание психическое-иллюзорное восприятие реальности.
Влад Шевченко
Китайцы в своих электобусах используют как правило литий-титановые или литий-ферофосфатные аккумуляторы. На самом деле, под литиевыми аккумуляторами на сегодняшний день скрывается порядка десяти различных аккумуляторов. Отличительные особенности литий-титановых и литий-ферофосфатных аккумуляторов в том, что у них при сравнительно невысоких удельных плотностях энергии, большое количество циклов заряда/разряда, вплоть до того, что у литий-титановых число циклов, по разным оценкам, может достигать 20 000. Кроме того, у этих аккумуляторов повышенная устойчивость к высоким зарядно-разрядным токам. В Китае запустили линию электробусов на литий-титановых аккумуляторах, за 3 года их ёмкость в среднем упала на 3 процента.
Maxim Egorov
Как будто в РФ есть какие то выборы
Николай Толубаев
они хорошо живут на словах, меньше слушай их, они только хвастаются у них пенсии равняются ЖКХ, при чем существенная часть ЖКХ это плата за электричество
Николай Толубаев
В том то и дело, что даже в РФ проходят такие выборы в которых всё понятно. А элитка украинская решила вдруг устроить шоу, как будто они не на Украине а в США проходят. Изначально, такое шоу и такой фон создаётся под конфликт, под закипание народа и последующий раздел. По моему это очевидно. Какая-то кукла там что-то думает и пытается посадить другую куклу, это бред. Зеленский, которому месяц от роду может получить власть в такой геополитически важной стране)) чел из телека, это как вообще?
Maxim Egorov
На Окраине как раз хотя бы живые люди в "выборах " учувствуют пусть даже мошенники и воры, а РФ вообще "ботоксная " кукла узурпировавшая власть в 2000 году , а кто за ней стоит не ясно то ли кремлёвские кукловоды , то ли питерские братки, то ли "ельцинские "олигархи 90-ых , то ли агенты Госдепа.
Рустем Бохани
ее заберет израиль)))
Николай Толубаев
Если часть окраины присоединят к РФ . То будет эффект как с Крымом -это укрепит кремлёвский-анитирурусский режим. Будет ещё больший вой про многонационалочку -скажут вот теперь у нас 40 миллионов украинцев
Олег Ружейников
Он с хуторским друзья - товарищи кстати по духу без идеологии. Жаль что я не встретил такого светлого и искреннего человека в совке. Кстати обратите внимание на руки его, левая в кулаке, правая в ладоне. И сравните с этим перцем: https://www.youtube.com/watch?v=Cq1ho60ZJS4
Sergej Sokolov
как можно удержать землю ту или иную или часть ее если на ней большинство не той нации? (венгры или румыны например применительно к окраине)
Рустем Бохани
Он сморозил, прибывая в далеке от реальности.
Sergej Sokolov
Что касается, так называемого Казахстана, которого не было в истории аж никак, то русская позиция должна быть жесткой. В состав Китая его включить, слава Богам, пока невозможно. надеюсь Россия окрепнет и воспрянет в скором будущем, тогда надо будет включить его в конфедерацию , а в последствии в федерацию с Россией. Это тоже наши земли процентов на 90. Нельзя никому даже намеком открывать двери для дискуссий о принадлежности нашей земли, иначе нас покромсают до размеров Бельгии...
Alex Simon
Приказ о применении специальных боеприпасов прерогатива только уровня командующим армией и выше , командир батальона и полка - исполнители .
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Где деньги? Кто этот Банкет будет оплачивать? Если регионы доноры РФ ?
Серёга Ларюшкин
Он сморозил, прибывая в далеке от реальности.
Константин Алланд
С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получить иностранцы из СНГ, владеющие русским языком, а так же лица без гражданства. Поправочку в закончик внесли с полным соответствием духу шумерский федерации.
Серёга Ларюшкин
По крайней мере у него на странице нет увлечений со Стрелковым(Славянск-Москва). Разница очевидна.
Константин Перяков
они хорошо живут на словах, меньше слушай их, они только хвастаются у них пенсии равняются ЖКХ, при чем существенная часть ЖКХ это плата за электричество
Константин Перяков
По поводу рассказов жителей территории У о том что они хорошо живут, можно посмотреть сколько страна покупает импортных товаров, это 40 млрд, бачей, конечно большая доля здесь энергоносителей (нефть, газ и даже уголь), Россия покупает в 5 раз больше - на 200 млрд, это чистые товары. Украина нищая страна с мизерными пенсиями, у них даже потребление хлеба на 24 млн человек а живет 35 млн, они на хлебе экономят. Производство электриества на Украние 150 ярдов киловат в России 1000, в 7 раз больше. Это хвастливый народ который ни когда не говорит что у них плохо
Константин Перяков
Выборы на территории У еще не состоялись а зоботливый МВФ уже предоставил будущему президенту программу действий, повышение ЖКХ и распродажу сельхоз земель. Газ, земля и приватизация. В МВФ напомнили, за что Киев получил транш Подробнее: http://antifashist.com/item/gaz-zemlya-i-privatizaciya-v-mvf-napomnili-za-chto-kiev-poluchil-transh.html#ixzz5jf2vA4cphttp://antifashist.com/item/gaz-zemlya-i-privatizaciya-v-mvf-napomnili-za-chto-kiev-poluchil-transh.html
Константин Перяков
эти акумоляторы имеют свойство сначала портиться но при достижении определенной емкости их емкость перестанет снижаться. Тесла заявляла аккамуляторы на 90 лет эксплуатации
Dima Dima
можно и так только в данном контексте это не выполнимо.заселять некем и некому
Андерсен
Он с хуторским друзья - товарищи кстати по духу без идеологии. Жаль что я не встретил такого светлого и искреннего человека в совке. Кстати обратите внимание на руки его, левая в кулаке, правая в ладоне. И сравните с этим перцем: https://www.youtube.com/watch?v=Cq1ho60ZJS4
Иван Иваныч
может убежали в европу как в прибалтике
Константин Перяков
может убежали в европу как в прибалтике
Рустем Бохани
можно и так только в данном контексте это не выполнимо.заселять некем и некому
Aldan
да и пёсъ с ними.
Иван Грозный
Во первых никто не предлагает присоединять. Нужно не мешать образованию Новороссии , как изначально было задумано . Если бы сформировалась из 6..7 восточных областей Окраины то там уровень жизни был бы еще выше чем в РФ , например Днепропетровская и Запорожская области давали более 60%выплавки стали и алюминия в СССР, Донецк -50% угля
Dima Dima
Согласен, в контексте западных территорий Украины, именно так
Иван Грозный
На Окраине как раз хотя бы живые люди в "выборах " учувствуют пусть даже мошенники и воры, а РФ вообще "ботоксная " кукла узурпировавшая власть в 2000 году , а кто за ней стоит не ясно то ли кремлёвские кукловоды , то ли питерские братки, то ли "ельцинские "олигархи 90-ых , то ли агенты Госдепа.
Андерсен
Точно.
Николай Толубаев
Пенсии да там маленькие, зарплаты и цены такие же как в РФ
Fiksik Piksel
да и пёсъ с ними.
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