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Украина: В ожидании волшебника
Украина: В ожидании волшебника
02/04/2019 01:17
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Обсуждение
Вихрь
Ну чё продлиле жене квоту ?
Fiksik Piksel
.
Alex Alex
коммент заинтересовал. какие источники были прочтены ?
Серёга Ларюшкин
Гламурная заставка к аудио-программе.
Александр Макогонов
р
Александр Макогонов
Кровавый бизнес там на Окраине идет и Владиславу подкидывают "за Русь" пропаганд...Представляете сколько можно денег скрысячничать и кто в теме всем достанется!)))
Езя Гебя
Почему и схватились уголовники из политбюро за интернет и армию хунюнвэйбинов. Они прекрасно знают, что интернет из игральной комнатки превратился в мощный информационный ресурс. Сегодня они имеют возможность с погрешностью до нескольких тысяч вычислять количество зомбированных орков, прослушивающих останкинскую пропаганду и их пугает, что паства бешеными темпами сокращается. Сегодня они обещают молодым оркам-хунюнвэйбинам дополнительные баллы при поступлении в их деградировавшие вузы))) Но за форму цвета "песчанки" -под сирию, с выгодой дерут приличные деньги. Короткая память у людей. Но все равно у этих оркинят не будет будущего, получатся трусы с искаженной психикой, потому что трусливый инструктор- наставник , не сможет воспитать храброго солдата.
Vadim Galuzin
Сирожа, тебе надо, ты и натягивай этот твой рандон.
Вихрь
За 31 час просмотров под видео : Кто такой кадыров русским см. обязательно - 8608, этот рейтинг больше чем у Владислава за все годы его вещания радио-программ.
Вихрь
За 31 час просмотров под видео : Кто такой кадыров русским см. обязательно - 8608, этот рейтинг больше чем у Vladislava, за все годы его вещания радио-программ.
Серёга Ларюшкин
За 31 час просмотров под видео : Кто такой кадыров русским см. обязательно - 8608, этот рейтинг больше чем у АРИ.радио, за все годы его вещания радио-программ.
Serge Rakitin
После просмотра украинских сериалов прихожу к выводу, что таки да - дурачки. Из одного в другой кочуют архитепические шаблоны и удручающая бинарность мышления при полном отсутствии полутонов. Например, если у русских в той или иной форме проявляется шаблон "Царь/Страна", то на территории У доминирует шаблон "Пан". В современной версии это олигарх, коррумпированный чиновник, силовик и т.д., полностью контролирующий все аспекты жизни на подведомственной территории. При этом верховная власть/государство где-то настолько далеко, что на реальную жизнь никак не влияют. Второй архетип я бы назвал "Золото Полуботка". Если кто помнит, перед самой кончиной СССР на Окраине упорно циркулировали слухи о некой мифической бочке золота, отправленной в Банк Англии гетманом Полуботком в 18 веке перед упразднением Сечи. И мол англичане ждут - не дождутся, как бы вернуть его обратно с конскими процентами за 250 лет при условии, что Украина станет незалежной. И золота (с процентами) столько, что всем можно будет не работать и жить круче, чем в Швейцарии. Так вот шаблон здравствует до сих пор - почти в каждом укро-фильме есть сюжет о гигантском счете за границей и о том, как бы вытянуть оттуда бабло обратно на Нэньку. Сочетания "Пана" и "Золота Полуботка" и объясняют все метания укро-публики с её майданами и "цэ Эуропами".
Сергей Панченко
Танки в микрорайоне Масловка напугали воронежцев. Вся Масловка заставлена военной техникой. Танками, бронетранспортерами и т.д. Местные жители сказали, что это из за выборов на Украине. И вообще когда начнёт везде кипелово - никому не будет дела, кто чего сказал.
Вихрь
Все это напоминает последние годы перед развалом совка, Россиянцы как их и красные товарищи, думаю подавить и решить все силой, только вот не выйдет.
Dmytro Lapshyn
Владислав немного разочаровал.. А вот Диденко в клипе сием нашел куда как больше интересного: https://www.youtube.com/watch?v=9SOpY_IYBN4&t=612s
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=b2QsuOqQwnI https://www.youtube.com/watch?v=ui5ro1UUF9w А что у нас под горлом в королевстве происходит https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9A%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0
Сергей Панченко
Панченко, Что там, кто сказал, ты же всё черпаешь из интернета, или у тебя есть агенты - журналисты независимые от всего наносного? Я тогда перестану волноваться. Хотя твоё понимание всего происходящего под носом говорит о маленьком деффекте, это близорукость называется и провал памяти частично, за последние 25 лет. Я подчёркиваю этот отрезок времени указывающий на расстрел белого дома и расстрел гражданского населения из снайперского оружия иностранного производства от участников Бейтар. Даже в то время все с удивлением смотрели в реальном режиме - " А шо происходит-то?" Так что мозги ты потерял за это время. Жди дальше, а что там сказал парашенка, а что там сказал гарант, лавров, и прочая политическая кукла.
Алексей Огородников
Обычные плановые учения. СМИ как всегда раздувают проблему до масштабов вселенной.
Александр Верный
говорят такая же технология была в "зимней вишне". подкинули фейкового чувачка, у которого якобы сгорела вся семья и он перетянул весь протест на себя.
Роман Котов
еще инфа была что кавказоиды подожгли, конечно тему замяли, крутят как хотят и ни какой ответсвености
Роман Котов
Клип пока не посмотрел, но судя по резонансу надо глянуть. Фраза "элита смешалась с неграми" забавляет. А суть противостояния в том, что немцы в среднем это люди, которые готовы зарабатывать себе достаток собственным трудом, тогда как негры привыкли получать деньги за счет протестов и халявы.
Fiksik Piksel
когда гусары заходили барышни всегда светились на публике.
Вихрь
Панченко, Что там, кто сказал, ты же всё черпаешь из интернета, или у тебя есть агенты - журналисты независимые от всего наносного? Я тогда перестану волноваться. Хотя твоё понимание всего происходящего под носом говорит о маленьком деффекте, это близорукость называется и провал памяти частично, за последние 25 лет. Я подчёркиваю этот отрезок времени указывающий на расстрел белого дома и расстрел гражданского населения из снайперского оружия иностранного производства от участников Бейтар. Даже в то время все с удивлением смотрели в реальном режиме - " А шо происходит-то?" Так что мозги ты потерял за это время. Жди дальше, а что там сказал парашенка, а что там сказал гарант, лавров, и прочая политическая кукла.
Константин Перяков
еще инфа была что кавказоиды подожгли, конечно тему замяли, крутят как хотят и ни какой ответсвености
Игорь Максимов
Согласно сагам, к западу от реки Дон расположена земля Ванов, а к востоку - Асов. Первые отвечают за плодородие и богатство, вторые несут воинские и жреческие функции (отсюда понимание что славяне-податное сословие, ваны). Сотни лет идёт война, благодаря чему у Ванов нет своей элиты, у Асов нет ресурсов. Там же в сагах сказано как эта война закончится и как началась. Отсюда понятно почему ждут волшебника. Волха.
Кирилл Белый
Навели шороху Раммы)
Fiksik Piksel
типа он будет жертвой аборта ?
Серёга Ларюшкин
Согласно главному редактору Веды - это произведение искусств для славян. А вот СОН - это увесистая книга. Игорёк, согласно каким сагам? Может они такие же - для славян?
Рустем Бохани
К вопросу участия евреев в выборах на окраине мнение старого еврея https://www.youtube.com/watch?v=GvaLcKhFi4M
Константин Алланд
Битву но не войну
Pavel Vladyka
Леонберг порода известная, вроде даже в Похождениях бравого солдата Швейка упоминается. И где та Австро-Венгрия?
Дмитрий Браунинг
"Имперские грабли" по башке! ума не прибавляется у дятлов.
Sergej Sokolov
В РФ даже второго тура не делают, не считают нужным и так проглотят. В Украине видимо народ более продвинутый раз для его развода так стараются
Henri Ducard
Восточные земли окраины по любому надо возвращать, по той простой причине, что они наши.
Henri Ducard
В рф выдали "народную карту", сходившим на выборы, по ней скидка на продукты питания какая-то. Сходил-отоварься рожками. Россиянским "сырным продуктом" на пальмовом масле. Дошираком. Крепким пивасом. Все для народа.
Александр Макогонов
Он никогда не говорил этого применительно к русским землям. Зачем передергивать? он говорил про бантустаны, один из них Чечня например, которая в отличии от Западной Руси и Белой Руси , находится в составе страны. "украину" кормить не надо будет, там наш народ живет, он сам кого хош, накормит, кого хлебом, а кого пи@дюдями... Тоже самое касается и Белоруссии.Жизненное пространство НЕОБХОДИМОЕ условие существования нации, тут надо быть абсолютным бараном, чтобы этого не понимать.
Игорь ►
Никто ничего не вернёт россиянам. Всё это мечты россиянскии идиотов.
Вадим Волков
А а вот не получается вернуть . Кишка тонка у россиянина.
Александр Макогонов
Зачем? Придет время, люди сами проситься будут в состав России.
Константин Алланд
В рф выдали "народную карту", сходившим на выборы, по ней скидка на продукты питания какая-то. Сходил-отоварься рожками. Россиянским "сырным продуктом" на пальмовом масле. Дошираком. Крепким пивасом. Все для народа.
Вадим Волков
Зачем? Придет время, люди сами проситься будут в состав России.
Henri Ducard
Недозрели.
Vadim Galuzin
А а вот не получается вернуть . Кишка тонка у россиянина.
Vadim Galuzin
Вот именно, россиянам никто ничего не вернёт, русским да вернут. Но для этого должны пройти события сначало в РесФеде.
Игорь ►
Вот именно, россиянам никто ничего не вернёт, русским да вернут. Но для этого должны пройти события сначало в РесФеде.
Игорь ►
Недозрели.
Константин Перяков
Наше спасение, закономерное падение Сирии,отпадание сателлитов постсоветских (куба,венесуэла,таджики, узбеки,казахстан и т.д), вымирание номенклатуры советской и советской прослойки в лице пенсионеров, трезвое и ясное,просвещенное ядро нового поколения.
Игорь ►
Наше спасение, закономерное падение Сирии,отпадание сателлитов постсоветских (куба,венесуэла,таджики, узбеки,казахстан и т.д), вымирание номенклатуры советской и советской прослойки в лице пенсионеров, трезвое и ясное,просвещенное ядро нового поколения.
Константин Перяков
новое поколение это х.ня, человек до 40 -45 лет в принципе не может быть руководителем и чем тебе советские пенсионеры мешают вместе с Сирией и Венесуэлой
Игорь ►
Значит ждите когда несоветское поколение вырастет до 45 вот и будут перемены.Своими мыслями и намерениями мешают, мировоззрение у них сбитое.
Константин Перяков
Полезный опыт уже прописан в эгрегор, а вот прогресса с советскими недобиться, слишком маленький процент "пробужденных", зато с основной массой кремль активно работает на своё собственное поддержание.
Игорь ►
Вы уточняйте -когда про массу оговорки делаете. В этой массе явно не просматривается еврейский налёт.
Henri Ducard
Вы потише про новое поколение, оно вам вроде как должно будет пенсию оплачивать...
Henri Ducard
Знали и ничего многие не поняли. С флагами коммуняк бегают и за пачку гречки раздают листовки. "Сами не жили и другим не дадим"
Вихрь
Ну таки да. А кто с этим спорит здесь по этому поводу? Смысл сейчас в том, что отмороженно -новое поколение ПИ. Есть единицы нормальных, которые прошли через ЗАКи и Рмарши. То есть через терни а не фуфлогонию. Которые на себе всё испробовали за исключением -линии фронта на чужих разборках.
Константин Перяков
Не спорю, такие люди также Очень важны.
Игорь ►
Да и стрелочка очень символичная.
Вихрь
см. выше на заставку - Темы. Там как раз про Зеркало Души - Под какими событиями лично распишешься?
Игорь Максимов
Битву но не войну
Вихрь
Да каждый сегодня хочет стать олигархом - по лёгкому денег срубить. Это можно ясно увидеть на ресурсах о работодателях как Антиджоб и прочие архивы. Это всё край бездны давно. И кто будет ублюдков защищать и возвращать розданное инородцам, вот это уже точка не возврата, давно пройдена. Последними штрихами, пытаются перестроить остатки слепцов под нужный ладный аккорд скрипки. У нас тут похожая сказка, падёт Сирия и разверзнуться все двери с зелёными коридорами и массами извинений и раскаяний. Анекдот можно лепить, сатирический.
Александр Макогонов
"Имперские грабли" по башке! ума не прибавляется у дятлов.
Николай Николаев
Леонберг порода известная, вроде даже в Похождениях бравого солдата Швейка упоминается. И где та Австро-Венгрия?
Николай Николаев
Слышал от чеченских "историков", что Ваны это вайнахи.
Николай Толубаев
Какой смысл в больших территориях, если власть будет пост большевистская -антирусская? В современном мире главный ресурс это не территории это люди. Грядёт постиндустриальный -инновационный мир. На великие свершения способна только сплочённая нация . Посмотрите на маленький Израиль. который противостоит практически всему миру. Прорывы и экономике , науке , НТП. искусстве делают свободные люди и делать они это могут только в свободной стране , с либертарианским обществом . Но подлинная свобода (экономическая, политическая, духовная, творческая) возможна только в национальном государстве. Ибо когда в стране есть не комплементарные друг другу этносы и враждебные друг другу группы ( русски и советские) , для подавления и нивелирования их разногласий хочешь не хочешь будешь вводить диктатуру, скрепы и прочую х-ню. А где авторитаризм и фашизм , там нет свободы а, значит и нет развития. Поэтому ,я считаю, пусть лучше будет небольшое либертарианское государство Русь , где будут жить русские и мордва, чем большая Россия . где все друг другу враги. Национальное русское самосознание и русский народ уничтожали сверху и восстановить его можно только сверху. Тут и евгеника понадобиться. В громадной стране с разно расовым и разно ментальным народом ( этнические химеры -украинцы и советские ) ничего не сделаешь . Нужна точка кристаллизации, а потом кристалл сам вырастит вбирая из окружающего раствора нужные элементы. Нужна Русская республика.
Вихрь
Ага, я уже вижу это новое поколение с остервенелым и трезвым лицом падальщиков. Когда в Москве была гроза см. на аватарке, ко мне на балкон залетел голубь - одноногий промокший и обезсиленый. Я ему миску с едой под клюв совал, а он не разу не притронулся к еде, и не боялся меня, вот такие вот знаки.
Vadim Galuzin
Ну как это не в тему . Должен быть чисто русский центр -точка
Maxim Petrov
Есть границы политические, а есть национальные. Не путайте.
Николай Толубаев
А да-да-да,, дошло. Точка в смысле центр притяжения, опоры,
Вихрь
Да, но там другой триумвират национальствует. А посему, давно всё про -но.
Вихрь
Да и стрелочка очень символичная.
Вихрь
Вы уточняйте -когда про массу оговорки делаете. В этой массе явно не просматривается еврейский налёт.
Vadim Galuzin
Опоры всего русского и русскости.
Vadim Galuzin
Опоры всего русского и русскости.
Вихрь
Мойор Вихрь, просим изъясняться вразумительное. Что за фунтик вы прислали? а- а ?
Vadim Galuzin
Мойор Вихрь, просим изъясняться вразумительное. Что за фунтик вы прислали? а- а ?
Серёга Ларюшкин
Ну да,что есть, то есть. Вот такой я мыслительный.
Иван Грозный
Присоединять никого не надо нужно помочь образованию Республики Новороссия из 6...7 восточных областей Окраины, которые будут экономически самодостаточны, потому что имеют мощный промышленный потенциал (металлургия, энергетика, НПЗ, переработка с/х продукции). В дальнейшем лет через 10..15 возможно вхождение в состав Новой Руси, гораздо раньше можно заключить таможенный союз и валютный союз (пример Абхазия пользуется российским рублем , но не в составе РФ).
Александр Макогонов
Понятие "помощь" может быть не только как вливание денег, но и информационная, идеологическая поддержка. Да тогда чем русские Харькова отличаются от русских Екатеринбурга объясни?
Езя Гебя
Купил машину рассиянскую, а винит во всём русских. Может ему к доктору сходить, голову проверить?
Роман Котов
он просто политфигура, которую определенная рука двигает
Рустем Бохани
Зеленского двигают западные кукловоды , у хохлятских ума бы не хватила на такой проект (смотри " Слуга народа") , они устали от Пороха (деньги расхитил , дело не сделал) и решили его сменить заодно и весь политический спектр Окраины . Возможно с приходом Зеленского на Окраине будут проводится сразу несколько экспериментов как на подопытных кроликах.
Vadim Galuzin
Сирожа Рюшкин, Бог пишется с большой буквы.
Серёга Ларюшкин
Сирожа, тебе надо, ты и натягивай этот твой рандон.
Николай Толубаев
Я вот немного повздорил с Алтуфьевым . А ведь во многом он прав . Вы не читали "Пострусские"?
Иван Грозный
Зеленского двигают западные кукловоды , у хохлятских ума бы не хватила на такой проект (смотри " Слуга народа") , они устали от Пороха (деньги расхитил , дело не сделал) и решили его сменить заодно и весь политический спектр Окраины . Возможно с приходом Зеленского на Окраине будут проводится сразу несколько экспериментов как на подопытных кроликах.
Иван Грозный
Понятие "помощь" может быть не только как вливание денег, но и информационная, идеологическая поддержка. Да тогда чем русские Харькова отличаются от русских Екатеринбурга объясни?
Езя Гебя
Не читал, но обязательно ознакомлюсь. Название уже о многом говорит...
Vadim Galuzin
Ну да,что есть, то есть. Вот такой я мыслительный.
Константин Перяков
окраинская республика уже есть, она русская
Иван Грозный
Клоун-еврей как последняя надежда незалежной Окраины.
Серёга Ларюшкин
Вы просто не бывали на АЗЛК-РЕНО современном, где под насваем работают на линиях узбеки, ну и с похмелья даже. Так что нужно понимать концепцию рас3.14издяйства в сфере автомобилестроения, в общем и целом.
Иван Грозный
А я за то что бы русский народ вообще не трогали администрированием 100лет.Считаю что люди сами для себя выработают жизненный уклад,возможно в разных местах России этот уклад будет разным,ничего страшного в этом нет. При этом должно неукоснительно выполняться всеми без исключения три вещи,это охрана внешних границ, охрана правды в виде независимых СМИ ,и независимый выборный суд.На содержание армии и суда каждый должен платить в казну 1% от своего дохода,а СМИ могут быть все без исключения блогеры,журналисты и просто любители без ограничений.Таким образом в обществе сложится консенсус с тенденцией к постоянному совершенствованию.
Юрий Рыков
А у меня у брата небольшой бизнес перевозок, брат не доволен автопромом вообще всем, говорит либо российский автопром догнал зарубежное качество либо зарубежное качество догнало российское... Наш автопром говорит становится чуть все таки по лучше.
Рустем Бохани
Знаки очень сильные в цилиндрах два вошебника а вокруг людишки дети иудейского происхождения и других народов. Уровень Матрицы.
Serge Rakitin
В год свиньи, в день дураков объявлено, что побеждает клоун.
Александр Макогонов
тем что русским Еката по барабану эти Харьковы."Конкурирующая группировка"))) Так же и Харькову .Эти нытики только денег просят,не нужны вы им со своей идеологией!
Sergej Sokolov
Про "Жизненное пространство" Гитлер кричал,только это он в смысле сделать немцев аристократами а украинцев рабами! Согласитесь практического смысла больше чем у вас! А вы кто монархист? троцкист- утопист?сталинист? нацисты кстати тоже сделали население Германии рабами но куда им до России! В России это традиция!
Константин Алланд
Большая территория с ресурсами, нужна чтобы не подохнуть с голода в условиях этой самой республики. Только нужно бережное и мудрое отношение к этим ресурсам. А не как сейчас - выдрал все и пустыня за спиной. Я хотел бы посмотреть издалека на эту русско-мордовскую республику и ее экономику. Где-нибудь в средней полое, где нихрена уже природы не осталось.
Nordic rassvet
Есть туманное предсказание Ванги о том, что одна из восточноевропейских стран на берегу Черного моря распадется и приютится под вспорхнувшим орлом. Это похоже на окраину.А вспорхнувший орёл тогда кто?Россия?Но Россия это двухголовый византийский орёл мутант сидящий на трубе и не собирающийся летать.Ещё есть вариант что "вспорхнувший орёл" это метафора года 2019.То есть символ текущего года в древне русской традиции парящий орёл.Значит всё случится в этом году и распад окраины и вхождение её остатков в юрисдикцию России.Да,так и будет.
Nordic rassvet
А я за то что бы русский народ вообще не трогали администрированием 100лет.Считаю что люди сами для себя выработают жизненный уклад,возможно в разных местах России этот уклад будет разным,ничего страшного в этом нет. При этом должно неукоснительно выполняться всеми без исключения три вещи,это охрана внешних границ, охрана правды в виде независимых СМИ ,и независимый выборный суд.На содержание армии и суда каждый должен платить в казну 1% от своего дохода,а СМИ могут быть все без исключения блогеры,журналисты и просто любители без ограничений.Таким образом в обществе сложится консенсус с тенденцией к постоянному совершенствованию.
Yury Kolmogorov
После передачи может сложиться впечатление, что люди на Украине дурачки, только и желающие прихода волшебника. А почему не допустить простую мысль о том, что людям до такой степени опротивели эти властные рожи, что хочется снесли этих негодяев, но пока еще хоть каким-то мирным путем? Людям в окопы не хочется. Разве это не здоровое желание? Конечно есть достаточно много желающих халявы, но даже они не большинство народа, как впрочем и в России...
Yury Kolmogorov
Наверное не нужно Израиль приводить в качестве примера. Это особый случай. Фактически его территория не ограничивается очертаниями самого Израиля. Его скрыто или явно поддерживает много государств, где верховодят евреи. Без этой поддержки этот "пример" арабы снесли бы давным-давно.
Роман Котов
Я склонен думать что всё же дурачки. Если проводить параллели и например сейчас устроить войну в чечне, то мне трудно представить человека в рф, верящего в то что ему будут рассказывать по телевизору про эту войну. Все в России полезут в интернет или еще куда и там будут черпать инфу. А на окраине хавальник раскроют и будут слушать что им в уши вдувают.
Fiksik Piksel
это ортодоксы и кумуняки мутанты. А на Руси натюрлих -Хунин и Мунин.А вороны как то связаны с цивилизацией Шуби.
Владимир Павловский
Как говориться, крепкой вам евроинтеграции, ну будем :D
Serge Rakitin
Это вряд ли. Зеленский - человек Коломойского, а Игорёк без проблем продаст Руину любому, кто предложит нормальную цену, в том числе и Москве.
Игорь Феофанов
Да да да да. Только забыли упомянуть : " враг у российского человека только 1, это его российскии заблуждения"
Yury Safonov
А в расиянии автогумно собирают американцы или китайцы, а рюське собирают тойоты в Японии? Ты уже с утра заправился? И ты ,наверное,умненький такой сидишь на бюджетике или зарплатке, 1-го и 20-го авансик с получкой получаешь, пусть немного, но на жизнь и кашу хватает. И я смотрю,много здесь таких пасется буджетничков. Ты сперва изучи вопрос- что заставляет расиян покупать расиянское говно-мтс, а только затем менторским тоном пердячь здесь свои шедевральные выводы. Семги побольше употребляй, в ней все микроэлементы, но не норвежскую, а мезенскую, настоящую, может еще поможет твоей организме, если зарьпляьта твоя позволяет.
Сергей Константинов
Как говориться, крепкой вам евроинтеграции, ну будем :D
Вихрь
А Крым придется вернуть с огромной репарацией. Всё идёт к этому финалу.
Вихрь
Заблуждения подкидывают российскому человеку российскии власти начиная с Путина , а дальше по педиатрическом у списку прокремлевского курятника))
Вихрь
Здесь мы тоже ждём всё мирным путём, вон ходос за хитрость путена топит перед евреями, обманул их как круто, стало быть давно вокруг не твоё и не наше. Теперь понятна богоизбранность евреев перед другими народами- это когда они решают участь других народов во внутренней жизни и политике реальным управлением за счёт бабла и золота И управлением человеческой энергией, это гвоздь программы управлением.(высший пилотаж в магии)
Вихрь
Знаки очень сильные в цилиндрах два вошебника а вокруг людишки дети иудейского происхождения и других народов. Уровень Матрицы.
Vadim Galuzin
Я тебе поставил +3, за лучший стёб, заслужил.
Vadim Galuzin
А Крым придется вернуть с огромной репарацией. Всё идёт к этому финалу.
Вихрь
И куда смотрят надзиратели психиатрической больницы
Vadim Galuzin
Да да да да. Только забыли упомянуть : " враг у российского человека только 1, это его российскии заблуждения"
Vadim Galuzin
Заблуждения подкидывают российскому человеку российскии власти начиная с Путина , а дальше по педиатрическом у списку прокремлевского курятника))
Серёга Ларюшкин
Скинь ссыль
Вихрь
Я тебе поставил +3, за лучший стёб, заслужил.
Езя Гебя
А в расиянии автогумно собирают американцы или китайцы, а рюське собирают тойоты в Японии? Ты уже с утра заправился? И ты ,наверное,умненький такой сидишь на бюджетике или зарплатке, 1-го и 20-го авансик с получкой получаешь, пусть немного, но на жизнь и кашу хватает. И я смотрю,много здесь таких пасется буджетничков. Ты сперва изучи вопрос- что заставляет расиян покупать расиянское говно-мтс, а только затем менторским тоном пердячь здесь свои шедевральные выводы. Семги побольше употребляй, в ней все микроэлементы, но не норвежскую, а мезенскую, настоящую, может еще поможет твоей организме, если зарьпляьта твоя позволяет.
Дмитрий Браунинг
https://www.youtube.com/watch?v=b2QsuOqQwnI
Рустем Бохани
а Игорек чей?подумайте
Vladislav Shamanov
Poles go home...
Алексей Огородников
Вот и для совков всегда главным была территория и ресурсы, но не люди, тем более не русские. Чем закончил совок и судьбу каждого его правителя мы знаем. Делайте выводы, стоит ли идти по их стопам.
Иван Иваныч
Да да и европу с нато пусть развалят.
Алексей Огородников
Ну то что продаётся под видом хлеба им не является. Если за 80 рублей будут продавать настоящий хлеб, а не этот корм для свиней, то я за.
Vladislav Shamanov
Да да и европу с нато пусть развалят.
Maxim Egorov
Ну то что продаётся под видом хлеба им не является. Если за 80 рублей будут продавать настоящий хлеб, а не этот корм для свиней, то я за.
Алексей Огородников
Ну вот, и у вас в городе активизировались группировки некромантов. Жги свечи в доме, можешь с маслом ели или сосны. Свечи должны быть не из церкви. Или купи хлопковые 100% белые нити(если тонкая нить, скатывай в 2-3 слоя и пропитывай горячим парафином) и парафиновые свечи, и сделай фитили, для лампадки пяточковые свечи, они дольше горят чем сами свечи стандартные. По выходным тоже включай. А ещё сделай файер шоу с огнём из белого материала желательно на тонкой проволоке. Крутить против восхода солнца, пока не прогорит и не рассыплется в воздухе во время прокрутки, так ты чистишь энерго-каналы от инферны и атак некромантов.
Александр Макогонов
Про "Жизненное пространство" Гитлер кричал,только это он в смысле сделать немцев аристократами а украинцев рабами! Согласитесь практического смысла больше чем у вас! А вы кто монархист? троцкист- утопист?сталинист? нацисты кстати тоже сделали население Германии рабами но куда им до России! В России это традиция!
Fiksik Piksel
Да ,да. 3.14zдуйте в яуропку, там арапов много, токмо вас не хватамши для полного шастья..
Серёга Ларюшкин
Ссыль на что скинуть, на саундклауд ari? Точку отсчёта я взял с просмотра на 3.547.245 с трёх часов ночи.
Серёга Ларюшкин
Ну вот, и у вас в городе активизировались группировки некромантов. Жги свечи в доме, можешь с маслом ели или сосны. Свечи должны быть не из церкви. Или купи хлопковые 100% белые нити(если тонкая нить, скатывай в 2-3 слоя и пропитывай горячим парафином) и парафиновые свечи, и сделай фитили, для лампадки пяточковые свечи, они дольше горят чем сами свечи стандартные. По выходным тоже включай. А ещё сделай файер шоу с огнём из белого материала желательно на тонкой проволоке. Крутить против восхода солнца, пока не прогорит и не рассыплется в воздухе во время прокрутки, так ты чистишь энерго-каналы от инферны и атак некромантов.
Игорь ►
Может камеру поставить какую нибудь скрытую, понаблюдать за объектом, хотя вероятней всего есть ходы подземные.
Серёга Ларюшкин
Вы хотя прочтите мой пост и не шипи.
Aldan
https://www.youtube.com/watch?v=b2QsuOqQwnI
Константин Алланд
Ну а какой ещё может быть хлеб из муки 4-5 сорта?
Серёга Ларюшкин
Так цены на горючее могут поднять и до 150 руб. Это не показатель по качеству муки, а показатель аферизма по размандяживанию муки прочей непотребщиной.
Константин Алланд
Ингуши, объединились со своей полицией и избили росгвардию, которая приехала митинг против передачи земель Чечне разгонять. Не ожидали в путлергвардии такого отпора. Огребли по полной
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