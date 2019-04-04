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Время которое русские переживут

04/04/2019 01:28
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Обсуждение
  • Только не умеющий мыслить человек может серьезно относиться к этому бреду
  • Ну, некоторые и оккультное назначение зиккурата на красной площади тоже считают бредом, а вроде мыслят
  • Только не умеющий мыслить человек может поверить в этот бред
  • Только не умеющий мыслить человек может поверить в этот бред
  • Только не умеющий мыслить человек может поверить в этот бред
  • Ну, некоторые и оккультное назначение зиккурата на красной площади тоже считают бредом, а вроде мыслят
  • а как же устами младенца истина глаголет? или нет?я на фронте был не волнуйтесь.причем здесь педофилия?
  • с такими именами и фамилиями как у вас, вам устроят)))
  • https://www.youtube.com/watch?v=UqjvumnMWKI -- фильм про инопланетян - на 33й минуте кадры из фильма Владислава Карабанова про НЛО в Сочи. Не забыли указать автора.
  • что делаешь здесь? ты русский?
  • тады 10
  • Читал некоторые комментарии на форуме, по поводу некоторых аспектов будущего русского либертарианского гос-ва. Например затрагивали тему, что упыря надо на свалку выкинуть или сослать к немцам. Я считаю такое поведение крайне безответственным. Даже если случится чудо и власть перейдет к русским, тайные кланы все равно никуда не денутся, они могут задействовать другие резервные места и использовать свои ритуалы. А если совки на своей частной земле построят зиккурат взамен старому, как с таким быть? Как быть с людьми которые отказываются от прививок и живут среди нас? (в Европе и США сейчас повальная эпидемия из за антипрививочников) Это лишь малая толика вопросов. Вы представляете будущее излишне либеральным. К вопросу власти нужно подходить более осознанно. И во многих вопросах все равно необходимо учитывать достаточно диктаторские решения. Из за невежества людей и тех кто ей пользуется
  • Ага, а хохляцкие бабы, занимающие начальственные должности, часто носят русские фамилии по мужу, но при этом всячески гнобят обычных русских мужиков. Хохла исправит только известно что.
  • Не то не другое, победит дестабилизация по всей юго-западной территории Малой Руси.
  • комуналка еще низкая. и денег пенсам платят.
  • Во во, а пенсов у нас 40 лимонов
  • Будут биться с Зеленским как два гладиатора на стадионе с 70 тысячами зрителей ,почти Древний Рим . Кураторы Зеленского явно поклонники древнеримской цивилизации (или из Ватикана или из Капитолия).
  • Скорее был ликвидирован
  • а что там от кукловодов? помоему интервью старого маразматика ностальгирующего по ссср и андропову.
  • то-то летом в шубах ходили в то время, чтобы лишь покрасоваться. а ещё земля была плоская, и Владимир Красно Солнышко был Христом
  • Это для ознакомления: https://youtu.be/DR7Mu-wSsHU
  • Ага, а хохляцкие бабы, занимающие начальственные должности, часто носят русские фамилии по мужу, но при этом всячески гнобят обычных русских мужиков. Хохла исправит только известно что.
  • Помнится мне перед вторжением ШША в Ирак. На рысиянском ТВбрехомёте показывали пресконференцию наших военных експертов. И оне убедительно доказывали что амеры понесут тяжёлые потери в виду хорошой вооружённости Иракской армии, ну и доводы там - стокмо та там танков, артилерии ,пво и тд. Иракцы там шашкой трясли по тв, клялись башки поотрубать амерам. Ну вы меня поняли, Время покозало что это за експерты , пузатые хеняралы.
  • Во во, а пенсов у нас 40 лимонов
  • https://www.youtube.com/watch?v=OX3LCvtxj60 с первой фразой согласен
  • он просто человек больной державой и ее интересами.
  • то что им сказано не ново. он не сказал главного во всем.о русском народе.
  • то что им сказано не ново. он не сказал главного во всем.о русском народе.
  • он просто человек больной державой и ее интересами.
  • https://www.youtube.com/watch?v=OX3LCvtxj60 с первой фразой согласен
  • Помню отрывок размыто, был патриотический военный фильм, там пленных красной армии допрашивал в чине высоком китаец. Так вот, эти молчат, а про себя думают, так этот чиновник читал с лёгкостью их мысли. А вы "военная паропсихология", аннунак он особенный - игиг. https://coub.com/view/1fgmwu
  • вы читайте внимательно чтоб таковым не быть
  • вы читайте внимательно чтоб таковым не быть
  • По моему это уже сто лет назад было на РЕНтв. Тупая советская агитка для расиянских дэбилов. Вместо того, чтобы ломать компьютеры, пусть лучше они изобретут как не жить в нищите, позорище а не страна.
  • Скорее был ликвидирован
  • День дурака закончился три дня назад, а дураки - нет...
  • Есть версия , что его слили его западные кураторы
  • ///Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии!!! или - "Кто в Армии служил, тот в Цирке не смеётся!" https://www.youtube.com/watch?v=D--SNQH52oA
  • ты и правда придурок! ты не русский что здесь делаешь? хоть бы имя аккаунта поменял.
  • Почему нет? Вот пример который мне рассказывали, все искали во время ч... войны Д..., и шли донесения он летит в самолёте, проходит границу и т.д. главное в штабе то сидят и говорят что это все враки. Так и Д... ездил за границу , туда и обратно. Парапсихология в действии!!! :)
  • ясно с вами
  • Ваше косноязычие, неумение сформулировать вопрос, путаница с -тся, -ться говорит, что вы тоже из "недалёких товарищей". Да и кто будет рассматривать огромную госконтору в современной РФ только с точки зрения экономики? Там плевать на деньги. Бей баклуши или вкалывай, экономика не важна. Зарабатываешь стабильно свою двадцатку, кормишь своих иждивенцев - значит на площадь не пойдёшь и неудобные вопросы власти задавать не станешь. А денег государство подкинет, если убытки у конторы будут. Не теми критериями вы мыслите.
  • Рустем, не связывайся с дураками.
  • а ещё без гардеробов. потому что в храм в верхней одежде ходят. нафига там печь?
  • ясно с вами
  • Это для ознакомления: https://youtu.be/DR7Mu-wSsHU
  • Тут интересно другое, получается как бы воля случая сделало какого то дипломата, который жил припеваючи в штатах и какую то гнилую интилегенцию купающуюся в золоте в тех же поипевающих гнилых интелегентов и привеаючего солдата :) Валя случая не особо повлияла на х судьбу, в отличие от их окружения
  • Если победит Зеленский Окраина еще быстрее развалится, галичане его не признают президентом.
  • я имею ввиду сколько из цены тратиться непосредственно на расходы, на то чтобы всё функционировало и жилО...без прибыли и оплаты чиновникам и прочим непричастным к трудовой деятельности людям.
  • Наверное 50%
  • тады 10
  • ты и правда придурок! ты не русский что здесь делаешь? хоть бы имя аккаунта поменял.
  • верно спорить с ними бессмысленно
  • Метро под землёй дорогой, там постоянная температура, учи физику однако.
  • а какова стоимость билета средняя?
  • Россиянские генералы остались в 70-ых ,что стоит один паша грачев, обещавший Грозный взять за два часа.
  • вспомнил анекдот, раздают в Киеве паек в обкоме только тем у кого фамилия с "ко", подходит Коган и говорит дайте мне у меня тоже с "ко"
  • Да без печей.Я както слушал по тв. проповедь диакона Андрея Кураева, так вот он расказывал какие полы были в руских храмах того времени - чугунные.Греки монахи приезжали и охреневали стоять зимой на них по 5,6 часов может и более (а попробуй не постой- руские истовые верущие -на кол посадят) ,не то что чичас 2,3 часа. А ешо греки курили травку, и не дай Бох , русский соглядай ушпиёнит за ними и увидит как дым "извергает" , донесёт , - на кол осатаневшего.отправят . Нравы были дикие.
  • Иран Саддама забил почти в 88 году. со всем эти хламом советским, сам имея старье американское. там все сразу ясно мне было чем кончится
  • Это я к тому, что в тепловой баланс станций метро вносят большой вклад толпы пассажиров (в пустом метро температура за несколько суток опускается до +5 градусов, что соотвествует темп. грунта на таких глубинах), а в церквах - паства, набивающаяся туда в большом количестве. Взрослый человек - это 100-120 Вт тепловой мощности, на 1 кв. м в церкви помещается человек пять, это 600 Вт. По современным нормам отопление рассчитывают, исходя из 150-160 Вт тепловой мощности на квадрат. Правда, в церквах потолки высокие, но и 600 будет поболее 150.
  • Будут биться с Зеленским как два гладиатора на стадионе с 70 тысячами зрителей ,почти Древний Рим . Кураторы Зеленского явно поклонники древнеримской цивилизации (или из Ватикана или из Капитолия).
  • Ваше косноязычие, неумение сформулировать вопрос, путаница с -тся, -ться говорит, что вы тоже из "недалёких товарищей". Да и кто будет рассматривать огромную госконтору в современной РФ только с точки зрения экономики? Там плевать на деньги. Бей баклуши или вкалывай, экономика не важна. Зарабатываешь стабильно свою двадцатку, кормишь своих иждивенцев - значит на площадь не пойдёшь и неудобные вопросы власти задавать не станешь. А денег государство подкинет, если убытки у конторы будут. Не теми критериями вы мыслите.
  • Переживут пережевывая молча. У Достоевского Ф.М. в "Преступлении и наказании" Родиону Раскольникову(расколотый род) перед преступлением приснился сон, в котором пьяный мужик и его пьяные товарищи под хохот и подбадривания зевак насмерть забивают малосильную лошадку. Сперва били плетьми "по глазам", потом хозяин схватил дрын и стал бить ее по хребту дрыном, а затем убил лошадь ломом.Возможно, шаман гиперборейской школы Достоевский этим сном Раскольникова предсказывал раскол и будущее убийство России под равнодушные смешки большинства и осуждающие взгляды меньшинства. И никто не вмешался кроме маленького мальчика,целовавшего окровавленную морду убитой лошади.
  • как бы остались не в 40-х я думаю. Рейхстаг до сих пор штурмуют картонный
  • как бы остались не в 40-х я думаю. Рейхстаг до сих пор штурмуют картонный
  • а ещё без гардеробов. потому что в храм в верхней одежде ходят. нафига там печь?
  • то-то летом в шубах ходили в то время, чтобы лишь покрасоваться. а ещё земля была плоская, и Владимир Красно Солнышко был Христом
  • то-то летом в шубах ходили в то время, чтобы лишь покрасоваться. а ещё земля была плоская, и Владимир Красно Солнышко был Христом
  • символично.образ мальчика это будущие поколения.они возродят страну
  • символично.образ мальчика это будущие поколения.они возродят страну
  • Интересно.
  • Это свойство всех генералов. Японцы во Вторую мировую остались в реалиях войны 1904-05 гг., маршируя с китанами под пулемётным огнём, французы - Первой мировой с её глухой позиционной обороной, "красные командиры" - Гражданской, с громадным численным перевесом над противником и отсутвием линии фронта. Даже американская Буря в пустыне 1991 г. несёт сильный отпечаток войны во Вьетнаме (с её акцентом на авиацию) и не слишком удачными действиями на земле.
  • Это я к тому, что в тепловой баланс станций метро вносят большой вклад толпы пассажиров (в пустом метро температура за несколько суток опускается до +5 градусов, что соотвествует темп. грунта на таких глубинах), а в церквах - паства, набивающаяся туда в большом количестве. Взрослый человек - это 100-120 Вт тепловой мощности, на 1 кв. м в церкви помещается человек пять, это 600 Вт. По современным нормам отопление рассчитывают, исходя из 150-160 Вт тепловой мощности на квадрат. Правда, в церквах потолки высокие, но и 600 будет поболее 150.
  • А если учесть, что Колизей строили пленные иудеи времён Иудейской войны, они же составляли значительную часть жертв на арене, то аналогия получается полной - учитывая корни Зеленского и "Порошенко". Ещё раз про "братский украинский народ". Недавно откинувшаяся на Донбассе укро-"ведьма". Чисто арийский фенотип, белокурая бестия, панимаишь. https://rusvesna.su/sites/default/files/styles/by_text/public/yana_chervonaya_vsu.jpg
  • А если учесть, что Колизей строили пленные иудеи времён Иудейской войны, они же составляли значительную часть жертв на арене, то аналогия получается полной - учитывая корни Зеленского и "Порошенко". Ещё раз про "братский украинский народ". Недавно откинувшаяся на Донбассе укро-"ведьма". Чисто арийский фенотип, белокурая бестия, панимаишь. https://rusvesna.su/sites/default/files/styles/by_text/public/yana_chervonaya_vsu.jpg