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Пути Русского мира
11/04/2019 00:41
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Обсуждение
Nordic rassvet
Совершенно верно,землю не дают. Сам столкнулся с проблемой на стадии предварительного согласования куска земли под сад и стройку дома. Специально чинят препятствия, цепляются за запятые в текстах заявлений,на ходу придумывают какие то препоны,затягивают.Причем проблема выеденного яйца не стоит, если бы чиновники делали все по закону, то процедура оформления уложилась бы в месяц, но в реальности затянули уже на три.Одним словом,землю не дают. Поэтому у меня возникло подозрение, что вся земля в РФ поделена между корпорациями, которые распространили негласный запрет по регионам.Точно так же дело обстоит с "Дальневосточным гектаром", в СМИ буквально визжали о получении бесплатного гектара земли там где мы укажем, на деле ничего не дают.Просто не дают и все. При этом упорно продолжают застраивать города бетонными высотками и загонять туда население. В общем то я понимаю власть, они загоняют всех в бетонные дома по 300-400 семей, рядом ставят мачту с антеннами 5G и в перспективе собираются применять психотронное облучение по компактно расселенным людишкам.Можно просто заблокировать двери подъезда и не выпускать людей из дома, во время массовых выступлений против власти.Как вы понимаете смысл компактного расселения людей и заключается в удобстве контролирования и утилизации людей властью.Вывод: Некие интересанты в РФ методично готовят население к концлагерю. Кстати из этой же оперы биометрия и не видимые лазерные татуировки штрихового кодирования на голову, с внедрением изотопного чипа.Привет Антихристу)))))
Alina Slonovskaja
В точку жаль что это видят единицы
Алексей Огородников
Тем не менее сейчас это трудно осуществимая задача. Сделать конечно можно, но тогда страна быстро откажется на задворках всего остального мира и ее раздербанят извне.
Vladislav Shamanov
Кстати, воспринимается как должное, а заставка на видео класная.
Yury Kolmogorov
Забудь.
Алексей Огородников
http://m.ari-radio.podfm.ru/my/?all=1
сергей м.
Про подфм знаю. Хотел просто сразу одним файлом скачать.
Сергей Александрович
Тут живёт 5% населения РФ, это в лучшем случае. Что они в тайге начнут?
Алексей Огородников
Про подфм знаю. Хотел просто сразу одним файлом скачать.
Vladislav Shamanov
Древние тексты не всегда легки для понимания. Изучать Авесту лучше начинать с Гат, из Гат – с Гаты Спентамаинью. Но если вы впервые сталкиваетесь с заратуштрийской литературой, то чтобы легче войти в её образную систему, лучше начинать с текста Дадестан-и Меног-и Храд – этот простой текст, составленный специально для мирян, позволит вам ознакомиться с этикой и космологией учения Заратуштры и после этого уже приступить к чтению Авесты.
Phillip Latifundist (PZ)
Незнаю чтотам его мама говорит. Вот что он
Роман Котов
возможно что зеленский наберет много голосов, а объявят победителем порошенко и люди выйдут на улицу.
Сергей Александрович
Здравия! Владислав на 40:20 таки проговорился про внешнее управление территории РФ.
Константин Алланд
в продаже вы ничего не купите даже в библиотеке нет.
Филипп Филиппыч
Забыл возле многоэтажки храм рсп с колоколом
Филипп Филиппыч
Незнаю чтотам его мама говорит. Вот что он
Алексей Огородников
Одно слово Шоумен.
Серж Орлов
Здравствуйте, слушатели ари. Объясните мне пожалуйста, причем здесь белогвардейцы и другие эмигранты покинувшие и/или предавшие свою родину, уехавшие на поиски легкой жизни, работающие на экономики других стран. Они свой выбор сделали, и если их принимать то в самом конце очереди. Они в любой момент сорвутся туда, где жопе теплее. Я думаю у них и отношение к остальным оставшимся здесь будет соответствующее
Герман Сажин
вы считаете что Бойс это необходимый источник информации?))) Бйс это как Рыбаков по язычеству
Герман Сажин
Не согласен, с тем что сейчас трус, тот кто остался. Оно раньше и сейчас одинаково, что поменялось? Если бы все были трусами и уехали, то куда бы возвращались? Про конец очереди может я и не прав, но и в перед, не вижу смысла
Сергей Вишняков
В отношении советов и всей этой пост-советской рф, Представители Русского Народа должны принять Антисоветский Меморандум и Меморандум о Восстановлении Национального Достоинства Русского Народа и Правосудия.
Сергей Вишняков
В отношении советов и всей этой пост-советской рф, Представители Русского Народа должны принять Антисоветский Меморандум и Меморандум о Восстановлении Национального Достоинства Русского Народа и Правосудия.
Серж Орлов
Не согласен, с тем что сейчас трус, тот кто остался. Оно раньше и сейчас одинаково, что поменялось? Если бы все были трусами и уехали, то куда бы возвращались? Про конец очереди может я и не прав, но и в перед, не вижу смысла
Серж Орлов
про конец очереди - совершенно верно!
Дмитрий Браунинг
Как правило бегут от страха и проблем, эта схема выстроена только для русских. Эмигрантов всех русскими 20 века назвать можно с большой натяжкой. Сколько вывезли предметов старины эти гусские? Не задумался. А теперь им там хуёво видети ли становится жить. Да они и здесь всё за дарма земли скупят. Поэтому и говорит главный редактор, об этом очень ярко. Я то вижу кому на Руси жить хорошо. Всё подмяли под себя бесы и их отребье молодое. Всё здесь по понятиям было с момента образования совка. Так что из одной помойки на западе предлагается вернуться гусским,а для этого заготовили помойку в планировках очистить и навести косметический ремонт и сделать новую Хазарию под эгидой русскости. Я же не дурак и многие не дураки, как на этом форуме, которые как бы русские. Они здесь всё приготовили, и не нужно заискивающе смотреть в рот вещателю. Лучшие земли украины по факту стали - Новым ерусалимом, тот же Беркут талдычит о новых технологиях и пенсиях в 500 евро. Всё ребятки, можно подытоживать рассклады. Либо исход израиля из Руси, либо ты будешь растворён в этой серной кислоте. Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны. Вот и всё этим сказано.
Владимир Ганцовский
Ни разу кстати не видел в Москве бомжей евреев, видел спивающихся евреев от свободы действий. Вот начало монолога очередного выпуска радио по каким либо событиям во внутренней и внешней политики просветителей в аналогии классики: https://www.youtube.com/watch?v=jR3RQwn3UhA
Серж Орлов
Поддержу мнение. Мы все знакомы с мнением Владислава по поводу русских, в тяжелые времена покинувших Родину... Да, они могут (но не обязательно) принести много полезного Родине по возвращению, но между ними и оставшимися (нами) есть очень большая разница. Они выжили ТАМ, а мы выжили ЗДЕСЬ. И это, простите, нихера не одно и то же...
Henri Ducard
У меня есть, пока зовут, и не единожды. Я не хочу, не могу среди иностранцев больше месяца, Европа еще куда не шло, но в др. страны? Если только жить там русской диаспорой А еще куда меня зовут, строгий дресс код, лицо бритое и т. д., не люблю когда за меня решают что мне одевать и когда бриться. Может быть я не прав
Константин Алланд
Тут живёт 5% населения РФ, это в лучшем случае. Что они в тайге начнут?
Герман Сажин
Про отмазки согласен, если захотеть можно в космос полететь) п.с. Наверно это стремно оказаться среди не своих
Серж Орлов
С одной стороны согласен, с другой нет. Вот одна из причин по которой люди уезжают. https://www.youtube.com/watch?v=osvV1iUxbQU&feature=em-uploademail
Серж Орлов
Про отмазки согласен, если захотеть можно в космос полететь) п.с. Наверно это стремно оказаться среди не своих
Рустем Бохани
в продаже вы ничего не купите даже в библиотеке нет.
Рустем Бохани
вы считаете что Бойс это необходимый источник информации?))) Бйс это как Рыбаков по язычеству
Андерсен
Как правило бегут от страха и проблем, эта схема выстроена только для русских. Эмигрантов всех русскими 20 века назвать можно с большой натяжкой. Сколько вывезли предметов старины эти гусские? Не задумался. А теперь им там хуёво видети ли становится жить. Да они и здесь всё за дарма земли скупят. Поэтому и говорит главный редактор, об этом очень ярко. Я то вижу кому на Руси жить хорошо. Всё подмяли под себя бесы и их отребье молодое. Всё здесь по понятиям было с момента образования совка. Так что из одной помойки на западе предлагается вернуться гусским,а для этого заготовили помойку в планировках очистить и навести косметический ремонт и сделать новую Хазарию под эгидой русскости. Я же не дурак и многие не дураки, как на этом форуме, которые как бы русские. Они здесь всё приготовили, и не нужно заискивающе смотреть в рот вещателю. Лучшие земли украины по факту стали - Новым ерусалимом, тот же Беркут талдычит о новых технологиях и пенсиях в 500 евро. Всё ребятки, можно подытоживать рассклады. Либо исход израиля из Руси, либо ты будешь растворён в этой серной кислоте. Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны. Вот и всё этим сказано.
Андерсен
Ни разу кстати не видел в Москве бомжей евреев, видел спивающихся евреев от свободы действий. Вот начало монолога очередного выпуска радио по каким либо событиям во внутренней и внешней политики просветителей в аналогии классики: https://www.youtube.com/watch?v=jR3RQwn3UhA
Андерсен
Забудь.
Константин Алланд
С АРИ не согласовали этот момент. И с щербатовым.
Андерсен
С АРИ не согласовали этот момент. И с щербатовым.
Владимир Зобнин
Поддержу мнение. Мы все знакомы с мнением Владислава по поводу русских, в тяжелые времена покинувших Родину... Да, они могут (но не обязательно) принести много полезного Родине по возвращению, но между ними и оставшимися (нами) есть очень большая разница. Они выжили ТАМ, а мы выжили ЗДЕСЬ. И это, простите, нихера не одно и то же...
Владимир Зобнин
про конец очереди - совершенно верно!
Константин Алланд
Но при этом в РФ не хотят возвращаться, лучше быть гидом, подавалой и зазывалой в Таиланде, чем быть в РФ хоть кем. Видимо так мыслят.
Viktor Hofmann
Вопрос Века - "Какого ... те кто остались и не смогли свалить лучше чем я? Вы что, мазохисты-христиане?" По подробнее, это вы о ком конкретно? О всём Русском население своей Земли? У вас как с головой?
Константин Алланд
Но при этом в РФ не хотят возвращаться, лучше быть гидом, подавалой и зазывалой в Таиланде, чем быть в РФ хоть кем. Видимо так мыслят.
Henri Ducard
Значит вам все-таки некуда ехать, "куда и зачем" отсутствует, вас же не устраивает. Кого-то устраивает, это индивидуально, внутренняя мотивация. У меня есть знакомая казашка, десять лет назад уехала учиться в США по фортепиано. Сейчас дает концерты в дуэте в Европе, пока ее сверстницы ждут мужчину с хорошим приданым...
Henri Ducard
Они там живут, пока многие выживают здесь и лелеют иллюзии на славное будущее. Но не в этом дело Прежде чем говорить, кого принимать, а кого нет, надо создать условия, чтобы кто-то возвращаться или жить здесь хотел. Шкуру не убитого кукловода или проплаченной рожи не делят
Аким Корибут
Один этнический немец вывез как минимум одного русского в Германию. У меня самого жена из иртышских казаков.
Вихрь
Это нужно писать сразу в агентсво, а не Зобнину. Это любому хозяину ясно, сначала Русский порядок навести - а потом уже приглашать.
Viktor Hofmann
Один этнический немец вывез как минимум одного русского в Германию. У меня самого жена из иртышских казаков.
Вихрь
Если я был бы дураком, то взял бы себе погняло пылесоса "вихрь". Такие как ты первыми берут ноги в руки и дают стрекача. Так что завали хлебало и следи за базаром, петух.
Farlaf Notofpoems
Майкл Джексон с Вами не согласен, он не хотел оставаться темнокожим
Vladimir Sholkov
Есть такое, но по моему главное, это сохраниь свой род и самореализоваться. У евреев вообще 2000 лет не было своей земли. Превостепенная задача любого народа - это выжить и сохраниться.
Vladimir Sholkov
Продолжу про Скрам. Всем известен советский лозунг ударим по пятилетке, всем сейчас на слуху План, мы планировали и т.д. А такое всем хорошо известно что все планы рушатс эя со словами Мы хотели но они... или же Мировая элита не захотела и т.д. На что отвечает Скрам следующии словами Так вы создайте план на что лет и через сто лет предоставьте результат. И какие вы потерпите убытки от того что так долго откладывали. С этой стороны примечателен Китай. Он пошел по пути закрытых экономических зон. Что за зоны. Это зоны производства под частника. Там заведует не план, там заведует вид скрама, когда за короткий срок ты представляешь продукт и если потребитель пожелает изменить продукт то частник это сделает , т.к. от этого зависит актуальность его продукции.
Vladimir Sholkov
Это же было в 90х годах.
Viktor Hofmann
Петух твой отец родной как и ты , выродок. Ты я смотрю горячий словоплёт скрывающий свой ебач. Аргументации у тебя как у сито.
Вихрь
Про мою маму забыл написать? Чурка, она и виде "вихря" чурка.
Герман Сажин
Да никто никого нигде не ждёт. Пора уже забыть фразу про "не ждут"
Viktor Hofmann
Твоей маме дана оценка, если ты не понял, чурка словоблудливая.
Вихрь
Мели емеля, твоя неделя. Сразу видно кремлевкого бойца диванно-компьютерных войск.
Алексей Огородников
С одной стороны согласен, с другой нет. Вот одна из причин по которой люди уезжают. https://www.youtube.com/watch?v=osvV1iUxbQU&feature=em-uploademail
Maxim Egorov
Уже не раз писал здесь, что очень странная стратегия украинской элитки устраивать шоу с выборами. Это не США или Европа где элиты могут себе позволить играться с народом. Украину скорее всего уже поделили и эти выборы с Зеленским делаются под конфликт. Просто последующие события реализуют то о чем уже договорились на самых верхах.
Viktor Hofmann
Тебе было по русски сказано, что ты будешь нах послан - если будешь на таможне быковать, а если ты быкуешь на форуме, стало быть с оформлением у тебя будут некоторые виды. Ты не думай, что будет как на Украине под шоурулетку. По сути ты просрал свою землю, а за мой счёт моего присутствия на моей земле, ты хочешь получить дивиденды не спрося меня? Так не получится. Тут причин грамадьё. Так как много здесь чертей захотят переобуться, да и разведки никто не отменял.
Viktor Hofmann
"Вопрос. Какого ... те кто остались и не смогли свалить лучше чем я?" Скорее всего ты ничем не лучше евреев и не хуже их. Твоя задача противоречит твоему вопросу Русским людям, которые не съехали со своих земель.
Вихрь
Проходил неоднократно таможню. Не было никаких проблем. А знаешь почему? Потому что я не такой быдловатый "вихрь" в стакане воды как ты.
Viktor Hofmann
Ты проходил таможню в РФ. Пройди таможню Русь и разница не застанет долго ждать. Я тебе твою разницу даже не буду раскладывать, потому что ты бычара. И тупой бычара.
Vladislav Shamanov
он больше по астрологии
Henri Ducard
Этот народ сам разберется
Серж Орлов
Включим музыку! https://youtu.be/PnOHYU4TtE0
Александр Макогонов
Что именно вы хотите услышать? Митраизм и Зороастризм это как ислам и иудаизм. ничего общего. Суть Зороастризма вкратце благие мысли, слова и дела, ну и ритуальная составляющая как в каждой религии.
Серж Орлов
Этот народ сам разберется
Александр Макогонов
видимо мы не дождемся)) Это секрет!)))
Олег Ружейников
Включим музыку! https://youtu.be/PnOHYU4TtE0
Константин Перяков
В чем проблема, приедь в германию и купи себя два тителя Steuerberater и Wirtschaftsprüfer. Вам совкам что в лоб что по лбу.
Константин Перяков
Мне вот что интересно, почему в рф везде такой свинарник? А в Японии, к примеру, реально чистота. Ни бумажки, ни соринки. Берегут свою природу и любят. Контраст конкретный, реально это режет глаз. А тут прям печаль какая-то. Неухоженность. К примеру - городской дендрарий. Помойка обыкновенная. Поедем с мешками убирать на выходных(хотя особого смысла нет-все равно засрут)
Рустем Бохани
я знаю что "пророк" заратуштра достал своими проповедями Воинов,и они его замочили! это правда?
Константин Перяков
Как бы сказать. Продаться всем это тоже плохая черта. Сегодня ты его купил, а завтра его уже купил другой. И тебе крышка, т.к. у другого планы явно свои. Вот возьмём на Украине металлургию. Они ее пилили пилили и между собой распилили, теперь придет Зеленский и что дальше? Вновь будут пилить. Т.к. кто то подойдёт и скажет товарищ президент а незаконно произошел распил, подписей нема. И пойдет котовасия. Другое дело если придёт рев... и тогда со своей командой Зеленский скажет так тут не законно произошел распил, всех под суд, добро в лоно государства, а этих вынгать. Кадры которые решают,
Vladimir Sholkov
Тут только одно поможет. Невозможно всех вывести, но если семья видит перспективы где то, и возможность направить кого то туда, то она этим воспользуется и не нужно будет никого убеждать Тут вопрос больше не в том где хорошо живётся, а в том где человек может приобрести больше чем если он останется.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
нет. Зардушта убили во время молитвы в храме.
Рустем Бохани
Что именно вы хотите услышать? Митраизм и Зороастризм это как ислам и иудаизм. ничего общего. Суть Зороастризма вкратце благие мысли, слова и дела, ну и ритуальная составляющая как в каждой религии.
Рустем Бохани
Авесту почитайте. Денкард, Бундахишн.
Рустем Бохани
Авеста, но она состоит из нескольких книг (насков)., Денкард, Бундахишн. Литературы много в принципе.
Vladimir Sholkov
Как бы сказать. Продаться всем это тоже плохая черта. Сегодня ты его купил, а завтра его уже купил другой. И тебе крышка, т.к. у другого планы явно свои. Вот возьмём на Украине металлургию. Они ее пилили пилили и между собой распилили, теперь придет Зеленский и что дальше? Вновь будут пилить. Т.к. кто то подойдёт и скажет товарищ президент а незаконно произошел распил, подписей нема. И пойдет котовасия. Другое дело если придёт рев... и тогда со своей командой Зеленский скажет так тут не законно произошел распил, всех под суд, добро в лоно государства, а этих вынгать. Кадры которые решают,
Константин Алланд
всё по той же причине - отсутствует мотивация, чувство радости обладания своей землёй, территорией, страной.
Александр Макогонов
Ну так и Митра это обозначение солнца в Зороастризме.Просто кто то ушлый использовал термины и попытался сделать некую синтетику религиозную. Как с христианством.но где этот митраизм сейчас? Так же как и манихеи, зурваниты и прочие еретики. Ислам тоже много имеет схожего с Зороастризмом.Это тот же пятикратный намаз например.
Maxim Egorov
Зеленский это Собчак наоборот. Его все любят, а её ненавидели, вот и вся разница. Как актёр он согласился за большие деньги исполнить роль кандидата. Вопрос только, зачем кукловодам актёр, который не может быть президентом и которого народ хочет видеть президентом?
Рустем Бохани
Действительно логичен. Мне всегда непонятно было, зачем обсуждать двести раз то, чего нет. Реальных проблем выше крыше в стране, требующих внимания и обсуждения. Пока они не решены, все остальное пустословие
Рустем Бохани
Какое отношение в Зороастризме к Войне?
Рустем Бохани
Глоба пиарит астрологию с привязкой к учению Зардушта
Константин Алланд
ну это проблема связанная с властью. мусор можно переработать и это что б не говорили прибыльное дело. было б желание
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Какое отношение в Зороастризме к Войне?
Рустем Бохани
а где ваш Зороастризм?
Рустем Бохани
нет. Зардушта убили во время молитвы в храме.
Владимир Лужников
Интересно.Значит нужен пример. Нужно чтобы кто-то начал и показал всем , что делать. На уровне государства это элита.На уровне бытовых дел-инициативная группа.Значит нужно собираться всем в такие инициативные группы и что-то инициировать. Пусть и в малом.
Константин Алланд
Нужен порядок, всего лишь русский. И все бытовые вопросы в виде кто и как гадит закроются за год.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Заратуштра погиб на сорок седьмом году после принятия веры от Ахура Мазды в возрасте семидесяти семи лет. Брата Урвахш подошел к нему сзади и, вынув клинок, вонзил его в спину Заратуштры. Но сам тут же он упал сам и в судорогах испустил нечистую душу.Кстати Урвахш зачем то напялил на себя волчью шкуру
Рустем Бохани
Заратуштра погиб на сорок седьмом году после принятия веры от Ахура Мазды в возрасте семидесяти семи лет. Брата Урвахш подошел к нему сзади и, вынув клинок, вонзил его в спину Заратуштры. Но сам тут же он упал сам и в судорогах испустил нечистую душу.Кстати Урвахш зачем то напялил на себя волчью шкуру
Александр Макогонов
Какие корни? Корни есть у всего но на этом сходство и заканчивается. Если только принцип монотеизма общий
Владимир Александрович
"В Госдуме найден мёртвым помощник депутата Николая Ковалёва, который скончался 5 апреля. Сергей Шамарин ушёл из жизни в своём кабинете" - звучит интрегующее
Рустем Бохани
Иудаизм заимствовал у Зороастризма идею Мессии спасителя так вас понимать?
Константин Перяков
он умеет продаваться, продавать и пилить без шума и пыли он же умный еврей, все ок будет. Тихо, мирно все довольны
Рустем Бохани
Зороастризм является верой миротворческой, но не пацифистской. Каждый человек должен уметь останавливать зло, в том числе и силой оружия. Наша вера не даёт никаких оснований для того, чтобы не служить в армии, т. к. защита своего народа есть одна из высших добродетелей
Dexter
всё по той же причине - отсутствует мотивация, чувство радости обладания своей землёй, территорией, страной.
Константин Перяков
сгорел на работе бедняга
Рустем Бохани
ну это проблема связанная с властью. мусор можно переработать и это что б не говорили прибыльное дело. было б желание
Vladimir Sholkov
Человек мусорит, потому что сам ничем не владеет. Тот, кто имеет свою землю и держит ее в чистоте, не будет гадить и у другого.
Vladimir Sholkov
Тратится намного больше энергии, чем стоимость самого действия
Рустем Бохани
Древние тексты не всегда легки для понимания. Изучать Авесту лучше начинать с Гат, из Гат – с Гаты Спентамаинью. Но если вы впервые сталкиваетесь с заратуштрийской литературой, то чтобы легче войти в её образную систему, лучше начинать с текста Дадестан-и Меног-и Храд – этот простой текст, составленный специально для мирян, позволит вам ознакомиться с этикой и космологией учения Заратуштры и после этого уже приступить к чтению Авесты.
Vladislav Shamanov
Благодарю.
Александр Макогонов
Зороастризм это часть персидской культуры или религия вобравшая в себя таковую. Почему он должен куда то распространятся?Так сложилось вобще то исторически. Это не в религиозной его практике. Человек сам делает выбор в том числе вопросе веры. Прозелетизмом мы не занимаемся. Митраизм умер вместе с легионами. Ставку сделали на христианство некоторые.
Рустем Бохани
сгорел на работе бедняга
Yury Safonov
государство объяснит что хорошо что плохо, даст корыто со жратвой
Андерсен
Нет именно такие и гадят на землю без меры и чувства ответственности перед землёй- это сынок, маркер.
Вихрь
Ты то каким местом к руси относишься, умывальников начальник и мочалок командир? Таких как ты только в асинизаторы записать можно.
Вихрь
Некто с анонимной погонялой "вихрь" упрекает людей, пишущих под своими настоящими именами в том, что они де "не представились". Надо срочно продать кремлеботам курс начальной логики и поднять бабосиков.
Вихрь
Что тебе ясно, то мне яснее. Тебя за язык никто не тянул.
Vladimir Sholkov
и это тоже
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
а где ваш Зороастризм?
Vladimir Sholkov
Плюс когда мусоришь то приходишь на природу не для того чтобы мусорить а пожрать. А когда целенаправленно едешь убирать то цель не пожраьь а убрать за кем то срач уже другая цель
Иван Иваныч
Потому что воспитания у народа никакого, сколько раз наблюдал картину, человек выкидывает бумажку, ходя до урны дойти 3 метра
Иван Грозный
Президент Судана Омар Башир, который правил страной 30 лет, отстранен от власти и будет помещен под арест, объявил министр обороны Авад Мохаммед ибн-Ауф. На двухлетний переходный период власть передается вооруженным силам. Действие конституции Судана, принятой в 2005 году, отменяется. В течение трех месяцев в стране будет действовать режим чрезвычайного положения. Зато наши генералы умеют только вылизывать Гаранту по самое нехочу.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Идея "спасителя" в зороастризме Саошьянт возможно была заимствована иудеями после освобождения их из вавилонского плена Киром и последующем возврате в Палестину. Посмотрите в интернете когда писался Талмуд.Сразу все понятно будет
Иван Грозный
Как в фильме "12 негретят" Шишел мышел вышел
Konstantin Zh
https://www.youtube.com/watch?v=z0UwVO9MEfw c 28 минуты. Все уже все знают.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
нет. парсы (значит персы) это и есть зороастрийцы если я ваш вопрос правильно понял. Парсы зороастрийцы в Индии.Их так называют местные.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Как в фильме "12 негретят" Шишел мышел вышел
Андерсен
Вопрос Века - "Какого ... те кто остались и не смогли свалить лучше чем я? Вы что, мазохисты-христиане?" По подробнее, это вы о ком конкретно? О всём Русском население своей Земли? У вас как с головой?
Рустем Бохани
нет. парсы (значит персы) это и есть зороастрийцы если я ваш вопрос правильно понял. Парсы зороастрийцы в Индии.Их так называют местные.
Рустем Бохани
и это тоже
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Фредди оставался зороастрийцем?
Рустем Бохани
нет. парсы (значит персы) это и есть зороастрийцы если я ваш вопрос правильно понял. Парсы зороастрийцы в Индии.Их так называют местные.
Рустем Бохани
и это тоже
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
насколько известно да
Рустем Бохани
Это интересно ,надо проверить. Только при чем здесь Талмуд? Идея Мессии у евреев дотолмудская.
Maxim Petrov
Это судьбоносный шаг - кто будет его решать? Ну точно не шумеры. Каким методом? Политическим, так политиканы не той масти. Силовой метод здесь обходят чудом и волшебным самое главное.
Андерсен
Это судьбоносный шаг - кто будет его решать? Ну точно не шумеры. Каким методом? Политическим, так политиканы не той масти. Силовой метод здесь обходят чудом и волшебным самое главное.
Рустем Бохани
Зороастризм это часть персидской культуры или религия вобравшая в себя таковую. Почему он должен куда то распространятся?Так сложилось вобще то исторически. Это не в религиозной его практике. Человек сам делает выбор в том числе вопросе веры. Прозелетизмом мы не занимаемся. Митраизм умер вместе с легионами. Ставку сделали на христианство некоторые.
Андерсен
Graha Mitrá ☼ - Это как?
Андерсен
Ты сначала поговори с этими русскими людьми, "не сьехавшими со своих земель" в казахстане. Люди там остались по любым причинам, но точно не потому, что они там "держат русскую землю" для какого то сказочника андерсена. Речь чаще всего о простом выживании и недостаточности средств, чтобы свалить из этого мрака. Насчет евреев - у них нужно учиться, учиться и еще раз учиться.
Vladimir Sholkov
Видимо человек не видит своего будущего. Для человека который видит свое будущее система отношений семья , общество. Ты не кидаешь мусор в корзину, ты выстраиваешь свое взаимоотношение с окружающими. Наплевать тебе на всех или ты собираешься стать его членом на правах. г
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Это интересно ,надо проверить. Только при чем здесь Талмуд? Идея Мессии у евреев дотолмудская.
Рустем Бохани
Корни такие.След откуда идет? как товарищ следователь сказал! вам походу наплевать фанатик
Рустем Бохани
в смысле? религия существует.
Рустем Бохани
извените но основа иудаизма Библия. Толмуд это просто комментарии к библии
Константин Перяков
государство объяснит что хорошо что плохо, даст корыто со жратвой
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
вы тему лучше изучите внимательно когда что писалось
Рустем Бохани
я уже изучил.Талмуд начал писаться в изгнании.А вот в Зороастризме когда что писалось НА ВОДЕ ВИЛАМИ ПИСАНО!
Viktor Hofmann
В чем проблема, приедь в германию и купи себя два тителя Steuerberater и Wirtschaftsprüfer. Вам совкам что в лоб что по лбу.
Viktor Hofmann
Ты ещё испытаешь своё истинное место предназначения в обществе.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Первый текст был написан при Зардуште по приказу Кави Виштаспы золотыми чернилами на 12 тысячах воловьих шкур. Его потомок Дарий Дарян (то есть Дарий, сын Дария) разместил две копии Авесты и комментария к ней в хранилищах Гандж-и Шапикан и Диз-и Нипишт («крепость писаний»).
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
как секта
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Секта
Viktor Hofmann
Ты сначала поговори с этими русскими людьми, "не сьехавшими со своих земель" в казахстане. Люди там остались по любым причинам, но точно не потому, что они там "держат русскую землю" для какого то сказочника андерсена. Речь чаще всего о простом выживании и недостаточности средств, чтобы свалить из этого мрака. Насчет евреев - у них нужно учиться, учиться и еще раз учиться.
Константин Перяков
Соломон не говорил это, сказал Эклизиаст и не совсем так - разные переводы есть
Константин Перяков
1. Иметь немецкое! высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы не менее трех лет по профилю. 3. Заплатить порядка 10-20 тыс. Евро за курсы 4. Минимум год готовиться, каждый вечер зубрить и писать клаузуры 5. Сдать плевые шестичасовые письменные кзамены по каждому предмету (аудит: 7) 6. Сдать устные экзамены И при всем при этом сдают только 50%. Вообще ерунда... Поэтому начинающий аудитор после сдачи экзамена стоит на рынке какие то мелкие 80- 90 тысяч Евро в год.
Александр Макогонов
Корни такие.След откуда идет? как товарищ следователь сказал! вам походу наплевать фанатик
Viktor Hofmann
Умник, тут если ты новенький и если что-то тянет тебя с непреодолимой силой писануть, изучи для начала площадку за последние 5 лет. Ты рожу то свою скрываешь и разводишь вонь не аргументированную. Ты из гандонария вышел родом, а не из казахстана. Мода что ли у вас такая, я русский но родился в азии, потом уехал в Германию, ну а потом в Канаду.
Андерсен
Ты мне за казахстан не чеши свой язык гнилой. Не съезжай со своего посыла.
Viktor Hofmann
1. Иметь немецкое! высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы не менее трех лет по профилю. 3. Заплатить порядка 10-20 тыс. Евро за курсы 4. Минимум год готовиться, каждый вечер зубрить и писать клаузуры 5. Сдать плевые шестичасовые письменные кзамены по каждому предмету (аудит: 7) 6. Сдать устные экзамены И при всем при этом сдают только 50%. Вообще ерунда... Поэтому начинающий аудитор после сдачи экзамена стоит на рынке какие то мелкие 80- 90 тысяч Евро в год.
Сергей Фролов
https://www.youtube.com/watch?v=z0UwVO9MEfw c 28 минуты. Все уже все знают.
Viktor Hofmann
У вас кремлеботов с непонятными погонялами типа "вихрь" или "андерсен" вообще не было курсов этики? Это ж такой рынок курсов повышения квалификации. Прав Владислав, не умеют совки элементарно по человечески культурно общаться. Любая высказанная вами мысль пахнет отхожим местом.
Вихрь
Я читаю ПОСТОЯННО ари.ру где то с 2007го года, а затем не пропустил ни одного радиовыпуска. Так что сиди на попе ровно и не дергайся, друг сердеШный.
Вихрь
О, и ты уже здесь. Про таких как ты говорят "getroffene Hunde bellen". Погугль, что значит по немецко-готски.
Viktor Hofmann
Ну вот ты и прокололся, раз ты с 2007 года тут весь в чтениях и слушаниях. Твоя этика - это словоблудие и иезуитство. Так что пошёл на все четыре ветра.
Вихрь
Ну вот ты и прокололся, раз ты с 2007 года тут весь в чтениях и слушаниях. Твоя этика - это словоблудие и иезуитство. Так что пошёл на все четыре ветра.
Viktor Hofmann
О, и ты уже здесь. Про таких как ты говорят "getroffene Hunde bellen". Погугль, что значит по немецко-готски.
Вихрь
Считаешь, что каждый, кто постоянно слушает ари должен на форуме тебя на место ставить? Корона не жмет?
Viktor Hofmann
Считаешь, что каждый, кто постоянно слушает ари должен на форуме тебя на место ставить? Корона не жмет?
Viktor Hofmann
Человек мусорит, потому что сам ничем не владеет. Тот, кто имеет свою землю и держит ее в чистоте, не будет гадить и у другого.
Иван Помидоров
Загонять и рассказывать где русским в своей стране быть лучше и где не быть (чтобы кто надо спокойно заселился на их место) - почерк проплаченности того кто вещает. Ещё один - как якобы не любит и хочет уничтожить русских Запад, "который разваливается и нельзя спасти"
Вихрь
Так и знал. Жмет и сильно. Извини, но никакого сочувствия.
Viktor Hofmann
Так и знал. Жмет и сильно. Извини, но никакого сочувствия.
Рустем Бохани
насколько известно да
Серёга Ларюшкин
Нужен порядок, всего лишь русский. И все бытовые вопросы в виде кто и как гадит закроются за год.
Henri Ducard
Действительно логичен. Мне всегда непонятно было, зачем обсуждать двести раз то, чего нет. Реальных проблем выше крыше в стране, требующих внимания и обсуждения. Пока они не решены, все остальное пустословие
Henri Ducard
Задай вопрос в совет федерации или на прямую с президентом свяжись, или решил потроллить?
Рустем Бохани
Первый текст был написан при Зардуште по приказу Кави Виштаспы золотыми чернилами на 12 тысячах воловьих шкур. Его потомок Дарий Дарян (то есть Дарий, сын Дария) разместил две копии Авесты и комментария к ней в хранилищах Гандж-и Шапикан и Диз-и Нипишт («крепость писаний»).
Henri Ducard
Вы не правы. Я на этом ресурсе очень давно, и проплаченность исключаю. ошибки, спорные утверждения бывают, - а у кого их нет? Видимо увидев на Юге , сколько мало там осталось русских, Владислав и агитирует туда переезжать)
Александр Макогонов
я тя умоляю.Может ресурс претендует на проплатки,но сейчас он ни на что не влияет.Слишком мало интересующихся.А если обратят внимание- ПРИКАЖУт что вещать!
Андерсен
Задай вопрос в совет федерации или на прямую с президентом свяжись, или решил потроллить?
Константин Алланд
На дворе Кали Юга. Запад, как и человеческой цивилизация в целом находится не в лучшем состоянии, вся планета под властью темных сил. Наивно утвержать, что есть какое-то государство или народ, который идет по абсолютно правильному пути и не продолжает совершать ошибки. Это все не отменяет коонечно разложения, создаваемого Шумерской Федерацией.
Андрей Романов
Навальный не может говорить про геноцид, тогда придётся трогать русскую тему. Он говори про то, что может быть применено к расиянам. Для политика самое главное это позиция по ключевым вопросам, а про коррупцию могут говорить все кто угодно. Изначально Навльный не имеет никакой позиции, поэтому кроме школоты его никто не смотрит, т.к. школьники ещё не воспринимают национальную составляющую, их не интересует история.
Гринго
Хочешь или не хочешь, но это тоже информация о зиккурате.
Maxim Egorov
Навальный не может говорить про геноцид, тогда придётся трогать русскую тему. Он говори про то, что может быть применено к расиянам. Для политика самое главное это позиция по ключевым вопросам, а про коррупцию могут говорить все кто угодно. Изначально Навльный не имеет никакой позиции, поэтому кроме школоты его никто не смотрит, т.к. школьники ещё не воспринимают национальную составляющую, их не интересует история.
вит ла
Чичваркин о Брексит, https://www.youtube.com/watch?v=qz4P3t1tlT8
Vladislav Shamanov
Вопрос не такой и трудный. Всё придёт через (заднее число), как это было в традициях. Одно ясно, что накачка помпы ярости, достигнет 10-кратного размера по сравнению с 1917 годом, но кем, скорее всего долгожителями из месопотамии.
вит ла
Вы , удачно и благодаря своему труду встроились в систему Ну молодца ! Дальше то что ? Вопросы совершенно непонятые - смогли свалить , не смогли свалить
Филипп Филиппыч
кукловоды имеют чувство юмора, не смотря на свой 230ти летний преклонный возраст
Филипп Филиппыч
На филиппинском острове Лусон найдены останки древних людей ранее никому неизвестного вида человека....Блаватская была прва о пигмеях https://m.newsru.com/world/11apr2019/luzonensis.html?utm_source=share
Yury Safonov
..напоминалка: https://www.youtube.com/watch?v=X6QdKGKLodE
Иван Помидоров
Я тоже с 2010 года. Утверждать не стану, но странность есть. Вектор поменялся ощутимо. Порой Киселева напоминает
Алексей Огородников
на второй фото товарища в середине я где-то видел
Андерсен
Тут у одних сняли автоматы в щитовой за долг в 56000 руб., а на следующий вечер пришли и обратно поставили. Не думаю, что было оплачено, кругом землячество. А в прошлом месяце, мне эти соседи свой платёжный лист ко мне перекинули в почтовый ящик.
Henri Ducard
Я тоже с 2010 года. Утверждать не стану, но странность есть. Вектор поменялся ощутимо. Порой Киселева напоминает
Андерсен
Вопрос не такой и трудный. Всё придёт через (заднее число), как это было в традициях. Одно ясно, что накачка помпы ярости, достигнет 10-кратного размера по сравнению с 1917 годом, но кем, скорее всего долгожителями из месопотамии.
Вихрь
Твоя интуиция как у того ковбоя из анекдота: " ну не шмагла я, не шмагла..."
Вихрь
Как по Булгакову: "делай умное лицо, дура"..."самое гланое событие в вашей жизни у вас впереди". Речь была как раз о тебе, Полиграф Полиграфыч.
Viktor Hofmann
За своей интуицией интеллектуальной приглядывай, хомяк недоразвитый.
Олег Аникьев
Бесы прогрессируют в рождаемости, нужно же создать все условия для их подъёма на ноги.
Константин Перяков
запад загнивает, (в Германиях женщины замуж в 35 лет выходят), это не нормально, но это не мешает нам загнивать в 2 раза больше
Вихрь
Бесы прогрессируют в рождаемости, нужно же создать все условия для их подъёма на ноги.
Viktor Hofmann
Как по Булгакову: "делай умное лицо, дура"..."самое гланое событие в вашей жизни у вас впереди". Речь была как раз о тебе, Полиграф Полиграфыч.
Алексей Ф
На дворе Кали Юга. Запад, как и человеческой цивилизация в целом находится не в лучшем состоянии, вся планета под властью темных сил. Наивно утвержать, что есть какое-то государство или народ, который идет по абсолютно правильному пути и не продолжает совершать ошибки. Это все не отменяет коонечно разложения, создаваемого Шумерской Федерацией.
Yury Safonov
Мёртвые души.
Махно
https://audiokniga.info/rusland-2028.html
Вихрь
Ты как та крыса в эксперименте с электродом в мозгу, будешь его дергать пока не издохнешь. Никакого инстинкта самосохранения. Ну не ровня ты мне. Или по понятнее твоим же языком - у меня намного длиннее и толще. Теперь свободен.
"Витираны гарячих точик"... пенсионеры-полицаи, жалятся бывшему начальству на притеснения. Квартирки, видишь-ли отымают у бедолаг. https://www.youtube.com/watch?v=aati1EqOurU https://www.youtube.com/watch?v=I7mTmG0qwA0&t=53s
Viktor Hofmann
Ну оно и видно, чем твой интеллект измеряется, я тебя за язык не тянул. У вас как всегда в инкубаторе происходит подмена понятий, это от того, что оторван ты от своей земли.
Вихрь
У шондера натаскался с райкиным диалогу, оно и видно, как ты петушинным языком излагаешь яркий свой интеллект. Задумайся над тем, какое место ты займёшь.
Вихрь
Ну оно и видно, чем твой интеллект измеряется, я тебя за язык не тянул. У вас как всегда в инкубаторе происходит подмена понятий, это от того, что оторван ты от своей земли.
Viktor Hofmann
А ты "не путай свой интерес с государственным". Вы совки обожаете совать свой нищебродский нос в чужие дела. Заботься о себе, своих детях и своем доме и будет тебе щастье. А теперь еще раз. Свободен.
Вихрь
Ты опять наиумнейший высокообразованец подтупливаешь, был бы ты умным, тупые посты не писал и не реагировал бы на слова главного редактора. Так что засохни и пройдись в горное ущелье.
Viktor Hofmann
Даже высококультурному интеллектуалу иногда хочется развечся и придавить тапком пробегающего и зазнавшегося таракана вроде тебя. Считай, что я так развлекался. Опять же, таракан был занят и не успел нагадить в хозяйский борщ.
Вихрь
До высокой культуры тебе точно времени не хватит с твоей-то занятостью. Особенно когда ты закончил учиться, работал на 3-ёх работах, даже на барахолке, ты прямо как незаменимый электроник на ядерной батарейке ишачил. Хорошо, поверю на 50%. Так что ещё раз повторяю, не пестри своими жёлтыми перьями цыплёнка. Чем ты хуже - я тебе ответил. Если ты твердолобый, то это твои личные качества как бы культурные.
Nordic rassvet
Они служили режиму избивая и калеча народ и пребывали в эйфории от принадлежности к касте неприкасаемых, они железно считали что система позаботится о них. И, о ужас! Система вытерла об них ноги и дала смачного пендаля под зад. Народ из презирает, и системе они ненужны. Пропащие.
Maxim Egorov
За что,мне интересно им дали столько медалей?? Задача омоновца бить бабок и студентов палками по голове.
Nordic rassvet
Они служили режиму избивая и калеча народ и пребывали в эйфории от принадлежности к касте неприкасаемых, они железно считали что система позаботится о них. И, о ужас! Система вытерла об них ноги и дала смачного пендаля под зад. Народ из презирает, и системе они ненужны. Пропащие.
Maxim Egorov
За что,мне интересно им дали столько медалей?? Задача омоновца бить бабок и студентов палками по голове.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Фредди дырявый? Зороастриец?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
зачетное видео второе!
Konstantin Zh
В японии бумажка не успевает долететь до земли, как её убирают. Сравнили,140 млн на территории РФ и 140 млн в японии. Сколько там той Японии. И мусор там кидают, и пьяные валяются, не меньше, чем в РФ.
Viktor Hofmann
Ты хмырь, первый же твой пост был с оскорблениями, затем опустился до оскорбления моих родителей в лучших азиатских традициях, теперь пытаешься выдавить из себя что порядочное когда тебя мордой в твое гимано как шелудивого пса ткнули. По молодости высадил бы тебе зубы на раз. Живи, диванный "вихрь".
Dexter
..напоминалка: https://www.youtube.com/watch?v=X6QdKGKLodE
Neo
До 2023 года Россия преобразуется в Святую Русь https://www.youtube.com/watch?v=bsBiAXUC32Q Царь Святой Руси - Живой Человек с головою Бога https://www.youtube.com/watch?v=bgIjM6w0TWU
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