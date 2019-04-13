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Космонавтики Черная дыра
Космонавтики Черная дыра
13/04/2019 00:48
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Обсуждение
вит ла
Ничто не ново под луной -А. Суворов, А. Невский | Драматургия истории: вып. 18 | Е. Понасенков https://www.youtube.com/watch?v=mQdyTnsATUc
Alexandr Nevolin
гиркин уже дал свою оценку по Ингушетии А комментаторы АРИ в процессах ЯХТЭ. Не дёргайте по пустякам.
Роман Кроман
Посмотрел несколько серий "Слуга народа" и, судя по тому как воспринимается тот сериал, — быть Зеленскому президентом. Совсем не зря Ленин высказался: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».
Филипп Филиппыч
Да не вы ШТОО!!! На самом деле мы живем на внутренней стороне шара. А солнце и звезды в небе нарисованные
Serge Rakitin
Он по разному говорил, как и его соратники по первой партийной. А цитатники вытаскивались из Антарктиды, да и сегодня тащут.
Maxim Egorov
Вот откуда Владислав знает кто и что думает на Украине, как они планируют? Для меня например очевидно, что создаётся конфликт в обществе и это ещё готовилось когда сериал снимали. Зеленский далеко не случайный человек, он идеальный для своей миссии по развалу страны, его для того и готовили.
Иван Грозный
Фильм сделан в 2016 , тогда и задуман был проект "Зеленский - президент Украины", естественно он не сам его придумал, а западные кукловоды . Скорее всего Зеленский -гибрид Саакашвили с Макроном в одном флаконе, не даром он к нему на встречу поехал. Порошенко Запад давно не устраивает просто до кремлянских стратегов все доходит как до деревянных.
Maxim Egorov
С войной закончили, уже напились крови, теперь будут делить Украину, уже договорились. Лет через пять потом до конспирологов начнёт доходить, что опять всех обвели вокруг пальца.
Роман Кроман
Вообще-то эта "цитата" более объёмна, но я взял её краткую форму, т.с. без "цирка". Благодарю за уточнение. С уважением, Р.
Алексей Огородников
По любому те же:
Иван Иваныч
Да не вы ШТОО!!! На самом деле мы живем на внутренней стороне шара. А солнце и звезды в небе нарисованные
Иван Иваныч
Да не вы ШТОО!!! На самом деле мы живем на внутренней стороне шара. А солнце и звезды в небе нарисованные
Андерсен
https://www.youtube.com/watch?v=DFi0tgNm4W0
Андерсен
Он по разному говорил, как и его соратники по первой партийной. А цитатники вытаскивались из Антарктиды, да и сегодня тащут.
Юрий Селезнев
https://cont.ws/@cashtut/561763
Юрий Селезнев
https://cont.ws/@cashtut/561763
Андерсен
Мнение Гиркина меня как то мало волнует,стремный он как по мне.
Андерсен
Устраивает так?
Konstantin Zh
На Украине так-же не хотят ухода гаранта. Гарант со своими дружками прекрасно всё делает для развала РФ.
Константин Алланд
Луну охраняет Асур Раху.Человечкам там не бывать.
Alexandr Nevolin
Мнение Гиркина меня как то мало волнует,стремный он как по мне.
Андерсен
Ну он ещё наделает дел тут в Москве и на кавказе.
Андерсен
Эксперты по чёрно-белой фотографии имеются на форуме? : С Pinterest --> http://www.antraeus.co.uk/apps/blog/show/11166193-iraq-stargate-key-to-911-and-bush?fbclid=IwAR11upBqozvaugLxyCjKFAQt9qO6jXLzRuIpZiKw77idLgaVevouObJ4dQ4 Забивают инфу разными байками и небылицами с комиксами, как по ссылке к примеру по вводу войск в Ирак. Такое впечатление, что друг от друга перепрятывают хранилища. Пирамида-->Антарктида-->Вьетнам--> -->Афганистан-->Чечня--> Ирак--Сирия--> Китайский жёлтый сад только остаётся неприкасаемым. Странная тема, как сказал один чоповец. Сколько же этих колец действующих на самом деле, вопрос.
Рустем Бохани
они стоят друг друга
вит ла
Контртеррористическая операция в Тюмени началась вечером 12 апреля. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. В результате были уничтожены двое приверженцев ИГ,(ИГ, запрещена в России) https://lenta.ru/news/2019/04/13/nasnimali/
Рустем Бохани
в тему https://www.youtube.com/watch?v=B9yGT6glGHQ
Henri Ducard
Был такой хороший фильм и в продолжение снятый сериал "Звездные врата". Очень похожи. Если не ошибаюсь, даже это черно-белое фото там было, нашли при раскопках в Египте в 20 веке
Алексей Огородников
https://www.pinterest.ru/pin/458382068320925830/ Вот из кучи нашёл правый двойной, там ещё может что то выплавит интересное. Нужно много времени. https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=Iraq%20Stargate%201&rs=typed&term_meta[]=Iraq%7Ctyped&term_meta[]=Stargate%7Ctyped&term_meta[]=1%7Ctyped
Рустем Бохани
они стоят друг друга
Эйнар Счастливый
Нужны вопросы по ходу выпуска, чтобы ориентироваться что понятно, что нет. Тема просто громадна.
Владислав
Нужны вопросы по ходу выпуска, чтобы ориентироваться что понятно, что нет. Тема просто громадна.
Сергей Вишняков
Если бы побольше людей также это понимали бы, мир был бы другим со светлым будущим
Андерсен
https://www.pinterest.ru/pin/458382068320925830/ Вот из кучи нашёл правый двойной, там ещё может что то выплавит интересное. Нужно много времени. https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=Iraq%20Stargate%201&rs=typed&term_meta[]=Iraq%7Ctyped&term_meta[]=Stargate%7Ctyped&term_meta[]=1%7Ctyped
Henri Ducard
Если бы побольше людей также это понимали бы, мир был бы другим со светлым будущим
Maxim Egorov
Единая вера это тоталитарная система, которая в итоге всё разрушает. Люди слишком разные, чтобы одна вера, одно видение мира подходило всем.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
жесть
Гринго
...про бабая, назарбая. https://www.youtube.com/watch?v=cjUaiplt7Kk
Иван Грозный
https://www.youtube.com/watch?v=rSG-jLAkzMg
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