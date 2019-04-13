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Космонавтики Черная дыра

13/04/2019 00:48
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Обсуждение
  • Ничто не ново под луной -А. Суворов, А. Невский | Драматургия истории: вып. 18 | Е. Понасенков https://www.youtube.com/watch?v=mQdyTnsATUc
  • гиркин уже дал свою оценку по Ингушетии А комментаторы АРИ в процессах ЯХТЭ. Не дёргайте по пустякам.
  • Посмотрел несколько серий "Слуга народа" и, судя по тому как воспринимается тот сериал, — быть Зеленскому президентом. Совсем не зря Ленин высказался: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».
  • Да не вы ШТОО!!! На самом деле мы живем на внутренней стороне шара. А солнце и звезды в небе нарисованные
  • Он по разному говорил, как и его соратники по первой партийной. А цитатники вытаскивались из Антарктиды, да и сегодня тащут.
  • Вот откуда Владислав знает кто и что думает на Украине, как они планируют? Для меня например очевидно, что создаётся конфликт в обществе и это ещё готовилось когда сериал снимали. Зеленский далеко не случайный человек, он идеальный для своей миссии по развалу страны, его для того и готовили.
  • Фильм сделан в 2016 , тогда и задуман был проект "Зеленский - президент Украины", естественно он не сам его придумал, а западные кукловоды . Скорее всего Зеленский -гибрид Саакашвили с Макроном в одном флаконе, не даром он к нему на встречу поехал. Порошенко Запад давно не устраивает просто до кремлянских стратегов все доходит как до деревянных.
  • С войной закончили, уже напились крови, теперь будут делить Украину, уже договорились. Лет через пять потом до конспирологов начнёт доходить, что опять всех обвели вокруг пальца.
  • Вообще-то эта "цитата" более объёмна, но я взял её краткую форму, т.с. без "цирка". Благодарю за уточнение. С уважением, Р.
  • По любому те же:
  • Да не вы ШТОО!!! На самом деле мы живем на внутренней стороне шара. А солнце и звезды в небе нарисованные
  • Да не вы ШТОО!!! На самом деле мы живем на внутренней стороне шара. А солнце и звезды в небе нарисованные
  • https://www.youtube.com/watch?v=DFi0tgNm4W0
  • Он по разному говорил, как и его соратники по первой партийной. А цитатники вытаскивались из Антарктиды, да и сегодня тащут.
  • https://cont.ws/@cashtut/561763
  • https://cont.ws/@cashtut/561763
  • Мнение Гиркина меня как то мало волнует,стремный он как по мне.
  • Устраивает так?
  • На Украине так-же не хотят ухода гаранта. Гарант со своими дружками прекрасно всё делает для развала РФ.
  • Луну охраняет Асур Раху.Человечкам там не бывать.
  • Мнение Гиркина меня как то мало волнует,стремный он как по мне.
  • Ну он ещё наделает дел тут в Москве и на кавказе.
  • Эксперты по чёрно-белой фотографии имеются на форуме? : С Pinterest --> http://www.antraeus.co.uk/apps/blog/show/11166193-iraq-stargate-key-to-911-and-bush?fbclid=IwAR11upBqozvaugLxyCjKFAQt9qO6jXLzRuIpZiKw77idLgaVevouObJ4dQ4 Забивают инфу разными байками и небылицами с комиксами, как по ссылке к примеру по вводу войск в Ирак. Такое впечатление, что друг от друга перепрятывают хранилища. Пирамида-->Антарктида-->Вьетнам--> -->Афганистан-->Чечня--> Ирак--Сирия--> Китайский жёлтый сад только остаётся неприкасаемым. Странная тема, как сказал один чоповец. Сколько же этих колец действующих на самом деле, вопрос.
  • они стоят друг друга
  • Контртеррористическая операция в Тюмени началась вечером 12 апреля. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. В результате были уничтожены двое приверженцев ИГ,(ИГ, запрещена в России) https://lenta.ru/news/2019/04/13/nasnimali/
  • в тему https://www.youtube.com/watch?v=B9yGT6glGHQ
  • Был такой хороший фильм и в продолжение снятый сериал "Звездные врата". Очень похожи. Если не ошибаюсь, даже это черно-белое фото там было, нашли при раскопках в Египте в 20 веке
  • https://www.pinterest.ru/pin/458382068320925830/ Вот из кучи нашёл правый двойной, там ещё может что то выплавит интересное. Нужно много времени. https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=Iraq%20Stargate%201&rs=typed&term_meta[]=Iraq%7Ctyped&term_meta[]=Stargate%7Ctyped&term_meta[]=1%7Ctyped
  • они стоят друг друга
  • Нужны вопросы по ходу выпуска, чтобы ориентироваться что понятно, что нет. Тема просто громадна.
  • Нужны вопросы по ходу выпуска, чтобы ориентироваться что понятно, что нет. Тема просто громадна.
  • Если бы побольше людей также это понимали бы, мир был бы другим со светлым будущим
  • https://www.pinterest.ru/pin/458382068320925830/ Вот из кучи нашёл правый двойной, там ещё может что то выплавит интересное. Нужно много времени. https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=Iraq%20Stargate%201&rs=typed&term_meta[]=Iraq%7Ctyped&term_meta[]=Stargate%7Ctyped&term_meta[]=1%7Ctyped
  • Если бы побольше людей также это понимали бы, мир был бы другим со светлым будущим
  • Единая вера это тоталитарная система, которая в итоге всё разрушает. Люди слишком разные, чтобы одна вера, одно видение мира подходило всем.
  • жесть
  • ...про бабая, назарбая. https://www.youtube.com/watch?v=cjUaiplt7Kk
  • https://www.youtube.com/watch?v=rSG-jLAkzMg