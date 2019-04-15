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Знаковый пожар Собора Парижской Богоматери
Знаковый пожар Собора Парижской Богоматери
15/04/2019 23:50
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Обсуждение
Филипп Филиппыч
Так... вымарали всё попы ихние...
Филипп Филиппыч
может она молилась стсатуи Шивы, и это тоже было удалено....как знать
Валерий Иркитов
https://vk.com/id351386572?z=video351386572_456239573%2F4e55f467b1f697f2e5%2Fpl_wall_351386572
Валерий Иркитов
https://vk.com/video351386572_456239573
Валерий Иркитов
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Валерий Иркитов
...Современный историк Егоров в свое работе «Русь и снова Русь» пишет: «Итак, не легендарное, а историческое государство Рейдготаланд было создано в III веке н.э. причерноморскими готами, называвшими себя [hrö:θ] и известные нам в иноязычной передаче как: hros / hrus, рос / рус, роди, ‛ρω̃ς. На восточнославянской почве у [hrö:θ] неизбежно должно было отпасть отсутствующее в древнерусском языке придыхание [h], а [θ] — перейти аналогично греческому языку в [s] [16]: [hrö:θ] → [rö:s] → рос/рус. Поэтому можно с полнымоснованием утверждать, что лингвистически превращение в древнерусском языкеэтнонима грейтунгов [hrö:θ] в рос/рус вполне закономерно.» (В. Егоров «Русь и снова Русь») Вот так и открывалась загадка. И всё встаёт на свои места, ибо история Киевской Руси естественно вытекает из предыдущей истории готов, которая в свою очередь вытекает из древней истории Скифии. Сразу понятно, откуда появляется народ рось, рус, ерос в раннесредневековых хрониках византийских и арабских авторов 6 и 7 веков. И разрешается другой вопрос, ставивший в тупик даже норманистов, вопрос о том, откуда столько варягов взялось на Руси, что они дали ей название, название народу, составляли правящий слой древнерусской державы и наполняли её немалое войско, ходившее в грозные походы. Не могло столько народу в одночасье перекочевать из Скандинавии. Действительно, не могло. Всё очень просто, варяги-русь жили здесь испокон веку, и государство было здесь испокон веку. И потом, народ русь стал основой Киевской Руси, его государствообразующим народом, а сама Киевская Русь была наследницей государства древних готов...."
Валерий Иркитов
...Современный историк Егоров в свое работе «Русь и снова Русь» пишет: «Итак, не легендарное, а историческое государство Рейдготаланд было создано в III веке н.э. причерноморскими готами, называвшими себя [hrö:θ] и известные нам в иноязычной передаче как: hros / hrus, рос / рус, роди, ‛ρω̃ς. На восточнославянской почве у [hrö:θ] неизбежно должно было отпасть отсутствующее в древнерусском языке придыхание [h], а [θ] — перейти аналогично греческому языку в [s] [16]: [hrö:θ] → [rö:s] → рос/рус. Поэтому можно с полнымоснованием утверждать, что лингвистически превращение в древнерусском языкеэтнонима грейтунгов [hrö:θ] в рос/рус вполне закономерно.» (В. Егоров «Русь и снова Русь») Вот так и открывалась загадка. И всё встаёт на свои места, ибо история Киевской Руси естественно вытекает из предыдущей истории готов, которая в свою очередь вытекает из древней истории Скифии. Сразу понятно, откуда появляется народ рось, рус, ерос в раннесредневековых хрониках византийских и арабских авторов 6 и 7 веков. И разрешается другой вопрос, ставивший в тупик даже норманистов, вопрос о том, откуда столько варягов взялось на Руси, что они дали ей название, название народу, составляли правящий слой древнерусской державы и наполняли её немалое войско, ходившее в грозные походы. Не могло столько народу в одночасье перекочевать из Скандинавии. Действительно, не могло. Всё очень просто, варяги-русь жили здесь испокон веку, и государство было здесь испокон веку. И потом, народ русь стал основой Киевской Руси, его государствообразующим народом, а сама Киевская Русь была наследницей государства древних готов...."
Валерий Иркитов
русский потому что отвечает на вопрос "какой"? так как Русь в переводе означает слава, русский дословно означает "славный"!
Александр Макогонов
наркоман?)
Александр Макогонов
Александр Макогонов
почему сразу такие аналогии? НЕ ШАМАН)))
Игорь ►
"Учитель приходит тогда, когда готов ученик".
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
ты мудачек!
Иван Грозный
Можно подтвердить что французы как нация еще существуют. Сотни французов молятся о спасении собора Нотр-Дам. Нотр-Дам скорее как национальная святыня и центр силы нации, чем христианская святыня. https://1obl.tv/video/proisshestviya/sotni-frantsuzov-molyatsya-o-spasenii-sobora-notr-dam-video/
Александр Макогонов
он слабачек.Шаман бит че ему не нравится?
Александр Макогонов
Шаман бит! что не так корова?
Иван Помидоров
может и так.. чудны дела господа их обрезанного..
Иван Грозный
Если уж кто распадется так это искусственно созданная Бельгия или Италия , которая до 1861 года вообще не существовала как государство или Швейцария, президент которой марионетка, а кантоны имеют право выхода в любой момент.
Игорь ►
не не это бендеровцы в желтых жилетах, управляемые с кремля для поддержания статуса загнивания и развала запада и увеличения рейтинга их вассала зеленского,в отмеску за сорванный договор по вертолётоносцам и лоббирования интересов сексуальных меньшинств.
Андрей Романов
год назад https://youtu.be/TtLackMSeiY
Андрей Романов
кстати да
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=GfN7Z_7Dipk
Алексей Заров
Вот и Феникс на подходе: Всемирный банк и МВФ запустили тестовую криптовалюту https://forklog.com/vsemirnyj-bank-i-mvf-zapustili-testovuyu-kriptovalyutu/
Роман Котов
Нотрдрдамской.
Andrey Gordeev
Насвистели, маньяки азиопские.
Алексей Заров
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением https://tass.ru/obschestvo/6337264/amp
сергей м.
Arcadiy Y. Polyakov
Мнение Константина Крылова по этому вопросу. https://www.youtube.com/watch?v=9xIGaaSM4i0
Иван Помидоров
Собор Парижской Богоматери был построен на месте храма Юпитера, а тот в свою очередь - на месте кельтского капища. Так что справедливость восторжествовала. Древние Боги очистили огнём захваченное христианами место.
Рустем Бохани
17.02.2018 слишком долго. Всё таки это рукотворное было воспламенение как и в Никола-Ленивец. Правильно подметил ниже, некроманты-хранители членина. Горит зиккурат - горит на злобу всем и остальные ретрансляторы-конкуренты. Останкинская уже горела, её теперь обнесли колючей проволокой.
Рустем Бохани
сергей м.
Это их консервы такие. Жить-то, как в командировке приходиться.
Vech Bask
Да они на заднем месте рвут конкретно волоса. С этими статейками в заголовках. Да и ещё! Последней строкой не нужно подыгрывать блеваде-центру.
Филипп Филиппыч
Она видела головы этих Ангелов и этих Святых, но об остальных их лицах и их одежде она ничего не скажет. Упомянутые святая Екатерина и святая Маргарет также ранее разговаривали с ней возле источника, который течет у подножия большого дерева, называемого по соседству «Фейское дерево». Этой весной и этим деревом, как говорят, часто бывают феи; больные лихорадкой ремонтировали там в большом количестве, чтобы восстановить свое здоровье. Эта весна и это дерево, тем не менее, в мирском месте. Там и в других местах она часто поклонялась этим двум Святым и поклонялась им.
Филипп Филиппыч
Louis Maurice Boutet De Monvel Scène De La Vie De Jeanne D’Arc 1896 Oil On Canvas 266 X 600
Филипп Филиппыч
тот в свою очередь стоял на месте обычного дуба
Филипп Филиппыч
Иван Помидоров
может простой боров который любил есть желуди Все в природе свято
Вадим Di
Поджигать тоже.
Иван Помидоров
Так... вымарали всё попы ихние...
Иван Помидоров
Мусульманская святыня загорелась на Храмовой горе в Иерусалиме, пока полыхал Нотр-Дам (ФОТО, ВИДЕО) https://rusvesna.su/news/1555398747
Henri Ducard
Создавать могут дети их. - Мы. А они в основном жгут. То что им не нравится.
Алексей Ф
И тут надо увы констатировать, что опрос не совсем фуфловый - не знаю на счет 70% но реально встречаю достаточно людей в жизни, при чем из молодого поколения, которые положительно относятся к совку в целом и Сралину в частности. О каком возрождении русского народа может идти речь, если колличество поклонников большевиков растет, при чем и среди тех кто к коммунистам себя не относит? ДНР и ЛНР также отравлены этой заразой.
Филипп Филиппыч
Работа химбустеров из сетки органитов. На крайняк, кто-то ушёл из жизни магов.
Филипп Филиппыч
может простой боров который любил есть желуди Все в природе свято
Иван Иваныч
Да, русский - атрибуция: человек, подчиняющийся Руси, говорящий на языке руси.
Даниил Павин
Мнение Константина Крылова по этому вопросу. https://www.youtube.com/watch?v=9xIGaaSM4i0
Serge Rakitin
Всё, что вам нужно знать о "Левада-центре" "Юрий Александрович Левада" родился в 1930 г. в Виннице в семье журналистки винницкой областной газеты «Бiльшовицька правда» Натальи Львовны Морейнис и историка-медиевиста Моисея Александровича Когана, впоследствии профессора и декана исторического факультета Ленинградского пединститута им. Покровского. "Левада, такой Левада" - хотя Коган-центр звучит, конечно, двусмысленно.
Serge Rakitin
Да, русский - атрибуция: человек, подчиняющийся Руси, говорящий на языке руси.
Шерин Дана
"Во всем виноваты рок-музыка, видеоигры и аниме" - да,да.. слышали про это все, лол)
Валерий Иркитов
дайте ссылку на интервью ополченца, о котором Владислав Александрович рассказывает.
Валерий Иркитов
дайте ссылку на интервью ополченца, о котором Владислав Александрович рассказывает.
Andrej_Russan
А мне даже немного жаль этот собор. Сейчас он представляет всё-таки, наверное, больше некую культурную ценность, чем религиозную. Любые религии , большие малые, древние, новые , все они имеют свои ограничение. Все они упираются в свои книги, опыт, ритуалы, свой свод законов правильности. И под этими ограничениями они со временем окостеневают, каменеют, превращаются в нечто не живое. И как прав был Иисус, когда сказал, что кто захочет спасти свою душу, тот её потеряет . Христианство спасало себя всеми способами ,свою власть, своё влияние, выжигая вокруг всю альтернативную ересь . И не язычники были главной угрозой папы, хотя те тоже немало, наверное, погорели в кострах. Другое мнение на те же вещи , вот, что нас больше всего бесит, в силу нашего эгоизма . ( причем это не только к религии относится, в науке та же история ).Вот на этих альтернативщиков и охотилась инквизиция в Европе. Почитайте про катар, коих Франция неплохо пожгла вместе с возможно частицей своей души. Что в итоге осталось -каркас. Действительно каркас ,почти пустой каркас, с разноцветной атрибутикой , на котором ещё можно неплохо денежно навариться, если добавить ещё блеска, включить в политику ,прикрыв им духовную нищету избранников. Но вот только сможет ли он помочь ищущему ?
Andrej_Russan
И французов жалко, ну ёмаё как же так можно. Правда у нас ситуация тоже не очень, хоть и не на столько.
Vladislav Shamanov
И французов жалко, ну ёмаё как же так можно. Правда у нас ситуация тоже не очень, хоть и не на столько.
Игорь ►
Еще версия драгунова про постановку(контролируемый пожар) достаточно основательна, одним действием решаются многие задачи. Выбор времени, место, воздействие и остальное конечно из ряда оккультного.
Владимир Лужников
Точно такой же град был недавно у нас в Ставропольском крае (станица Бекешевская). Ничего особенного, бывает.
Vladimir Sholkov
Собор стоит на знаковом месте, а именно острове . Оплоте сопротивления
Алексей Ф
Не доверяю опросам, и тем не менее тех, кто относится к Сралину положительно или нейтрально, встречаю последнее время в реальной жизни достаточно часто. При чем это не какие-то упыри, которые хотят репрессий, и не шариковы - просто у людей реально засран мозг - они искренне считают что Сралина оболгали.
Владислав
ВОпрос к Владиславу:Трамп христианин и Порошенко христианин.Они за христианские короче.Доводилось слышать что они вам нравятся! Так вот вопрос чем?
Vladimir Sholkov
И все таки, если так подойти то за Францией по мне должна рухнуть Англия. Хотя они и стоят в антогонизме друг с другом, но по сути одно от другого а на самом деле одно и то же. А за ней Шотландия и Ирландия объявят свою независимость.
Serge Rakitin
Англ Фрц
Езя Гебя
Newsru.co.il сообщает: Пожар в Нотр-Даме произошел после серии поджогов и актов вандализма в католических церквях Франции В последние месяцы во Франции участились акты вандализма, поджогов и осквернения христианских реликвий в католических церквях и соборах. Последний крупный инцидент такого рода произошел в Париже в середине марта, когда возник пожар в Церкви Святого Сульпиция. В феврале во Франции подверглись нападениям не менее десяти церквей. Речь идет об инцидентах в Ивелене, Лаворе, Ниме, Кот-д’Оре и других городах в разных регионах страны. http://www.newsru.co.il/world/16apr2019/france_506.html
Vladimir Sholkov
Меня не спрашивали В опросе не участвовал. Хотя знаю людей которые живут с лозунгом За С... У них жизнь такая. Работа, дом, всю информацию пропускают через скептицизм, книг и газет не читают, придерживаются линии партии. А если человек не развивается то он легко манипулирован. Для него авторитет не голова а там солнцеликий
Филипп Филиппыч
каждый человек, получает информацию только тогда - когда к ней готов.
Vladimir Sholkov
Новости в Р, предложили ввести платный проезд перекрестков. Подъехал к перекрёстку и с тебя хоп и деньги сняли. И все в шоколаде. Зачем строить заводы, налаживать производство и заниматься развитием регионов, когда ввел банально шлагбаум и снял деньги за проезд. Смешно конечно , но получается очень забавная другая ситуация, тогда все автомобили должны быть оборудованы типа авто...а, для бесконтактной оплаты , а следовательно не пойдет долго времени когда любая машина будет как кредитная карта
Алекс Алекс
Даже если бы там что то загорелось, проводка, или ещё что, наверняка там такие меры безопасности, что при малейшем задымлении сработали бы датчики и сбежались пожарные. Не думаю что такой огонь загорелся самостоятельно, судя по всему "помогли". Чтобы можно было потом говорить," а вот был же знак, так что не удивляйтесь гибели Европы". Это такой способ дальнейшего угнетения духа европейцев. Дескать судьба у вас такая, сопротивление бесполезно.
Vladimir Sholkov
Заложники , но с другой стороны будут ли французы сопротивляться, точнее остались ли во Франции автономные ячейки оплота. Ведь по сути с этого момента каждый регион думает а что дальше. По мне должны возникнуть некие солдаты с эмблемой ворона или лягушки , которые начнут бороться за автономию.
Lich Legion
наркоман?)
Lich Legion
каждый человек, получает информацию только тогда - когда к ней готов.
Игорь ►
когда ученик готов ,учитель уже не нужен. логично?
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
когда ученик готов ,учитель уже не нужен. логично?
Филипп Филиппыч
Так что В.К. был прав.
Филипп Филиппыч
Если аналогию продолжить дальше должно быть возрождение Франции, Но перед этим жесткий экономический кризис и распад Евросоюза.
Филипп Филиппыч
...спасибо за проделанную проверочную работу. ...новых заданий пока нет. )
Филипп Филиппыч
Она видела головы этих Ангелов и этих Святых, но об остальных их лицах и их одежде она ничего не скажет. Упомянутые святая Екатерина и святая Маргарет также ранее разговаривали с ней возле источника, который течет у подножия большого дерева, называемого по соседству «Фейское дерево». Этой весной и этим деревом, как говорят, часто бывают феи; больные лихорадкой ремонтировали там в большом количестве, чтобы восстановить свое здоровье. Эта весна и это дерево, тем не менее, в мирском месте. Там и в других местах она часто поклонялась этим двум Святым и поклонялась им.
Филипп Филиппыч
Англ Фрц
Филипп Филиппыч
Она видела головы этих Ангелов и этих Святых, но об остальных их лицах и их одежде она ничего не скажет. Упомянутые святая Екатерина и святая Маргарет также ранее разговаривали с ней возле источника, который течет у подножия большого дерева, называемого по соседству «Фейское дерево». Этой весной и этим деревом, как говорят, часто бывают феи; больные лихорадкой ремонтировали там в большом количестве, чтобы восстановить свое здоровье. Эта весна и это дерево, тем не менее, в мирском месте. Там и в других местах она часто поклонялась этим двум Святым и поклонялась им.
Филипп Филиппыч
Так мой друг запареовался не в том месте. Потом раз с валютного счета деньги сняли. Счёт не прикреплен никчеиу не был во как
Александр Верный
Как бы во Франциях они сами разберутся со своими делами и если не разберутся это их проблема,у нас своих дел и забот достаточно!
Иван Грозный
Если аналогию продолжить дальше должно быть возрождение Франции, Но перед этим жесткий экономический кризис и распад Евросоюза.
Иван Грозный
Мистический смысл : Франция ,как и ее символ Нотр дам будет гореть в огне миграционных и социальных конфликтах, но не рухнет как и собор а возродится в новом качестве.
Вихрь
Работа химбустеров из сетки органитов. На крайняк, кто-то ушёл из жизни магов.
Вихрь
Да они на заднем месте рвут конкретно волоса. С этими статейками в заголовках. Да и ещё! Последней строкой не нужно подыгрывать блеваде-центру.
Вихрь
Да они на заднем месте рвут конкретно волоса. С этими статейками в заголовках.
Иван Помидоров
Согласен. Даже из дерьма борова выросла христианская святыня)
Иван Помидоров
Согласен.
Вихрь
Нотрдрдамской.
Иван Помидоров
Нет, ему она не молилась. Потому что Шива бы её точно спас.
Иван Помидоров
Чтобы жечь ума не надо... Вас ничего не смущает?.. Куски дерева и металла им не нравятся больше чем 10-вековой беспредел над народом в России? Удачи вам с вашими союзниками
Иван Помидоров
Собор восстанавливать собрались. Говорят миллиарды евро потребуются. А может им подкинуть идею, - сразу его как мечеть достроить? А что, всё равно так и будет, зато хоть денег сэкономят..
Александр Макогонов
ВОпрос к Владиславу:Трамп христианин и Порошенко христианин.Они за христианские короче.Доводилось слышать что они вам нравятся! Так вот вопрос чем?
Иван Грозный
Учитывая количество там муслимов, скорее уж в мечеть
ValaVala Xar
А не эта ли предсказанная вспышка к переменам в мире ?
Maxim Petrov
Деньги ЕСТЬ, но вы держитесь... Сбербанк выразил готовность помочь с реставрацией Нотр-Дама https://riafan.ru/1170756-sberbank-vyrazil-gotovnost-pomoch-s-restavraciei-notr-dama
Иван Помидоров
Крылов - Умница.
Иван Грозный
Уж лучше чем Мадуре или Асаду отстегивать
Yury Safonov
Если даст в кредит, но норм, а если так просто, то и я хочу.
вит ла
Е. Понасенков: кто сжег Нотр-Дам, полная капитуляция Украины перед Путиным, кто такой https://www.youtube.com/watch?v=dBJjhhy6plE
Алексей Огородников
Товарищ левак еще тот, точно не друг русскому народу.
Алексей Огородников
Вы чуть подальше то послушайте, что он говорит.
Vladimir Sholkov
Это одна ситуация, когда ходит чел с устройством и считывает инфу с что, а потом выставляет счёт, а другое дело когда поток машин едет через перекресток, а это несколько машин в ряду, да ещё минута или 90 сек на перекрестке. За это время чел должен будет обежать машины
Serge Rakitin
Не в тему, но показалось интересно О корнях Михаила Саакашвили. Дед по отцу - Михаил Сааков, ректор Тбилисского мединститута, этнический армянин, для вступление в должность ректора был вынужден "грузифицировать" свою фамилию (таковы были реалии Грузинской ССР). Мать Гюли Аласания из Мегрелии (Зап. Грузия), ученый-тюрколог. До конца 18 века Мегрелия входила в состав Османской империи, многие мегрельские роды приняли ислам и отуречились, таковым по словам материи Саакашвили был и род Аласания (имя Гюли/Гульнара говорит само за себя), третьим браком замужем за турком, живёт в Турции. Итого: наполовину армянин, с мегрельской и турецкой кровью, картлийской/кахетинской крови (собственно грузинской) нет ни капли.
Вихрь
https://youtu.be/Cc39i2m_stQ Да всё тут в тему. У них революции в разгаре - ХОДОС(христианский освободительно добровольческий объединённый союз ) P.S. если щупальцы прикладывают к библии и клянутся на ней , то это всего лишь фикция - как и приложиться к образу или эстукану, к мощам. надо понимать на сколько эта матричная модель веры влияет на все народы с элементами их подсознания и сверхсознания. А колонизаторы походу дела знают другие рабочие законы мироздания, и поэтому не обязаны распространяться перед фермой-фабрикой. Есть ключи в книгах в образах(ISO), но не всем дано находить массу времени на поиски ключей Истины и Правды. Грузят мирскими проблемами и бытом, у кого-то размеренный -тот по жизни улыбчивый, у кого-то сжатый и серый, тот хмурый и злой, у кого-то системный - тот как робот действует.
Вихрь
Своим добром так не раскидываются, значит не ихнее всё здесь.
Андерсен
17.02.2018 слишком долго. Всё таки это рукотворное было воспламенение как и в Никола-Ленивец. Правильно подметил ниже, некроманты-хранители членина. Горит зиккурат - горит на злобу всем и остальные ретрансляторы-конкуренты. Останкинская уже горела, её теперь обнесли колючей проволокой.
Андерсен
Поджигать тоже.
Henri Ducard
Так 10-вековой безпредел на Руси и начался потому что отреклись от родных богов. В детстве когда читал сказку Пушкина "О попе и работнике его балде" всегда интересовало а почему священников называют таким нелепым словом поп. Лишь потом узнал что это абривиатура
Иван Иваныч
Отреклись тоже не просто так. Если пришли христиане и загадили святыню и показали, что молния и огонь с небес в них за это не ударили - логично отречься, все равно что лимоны объявить святыней, пустить их в соковыжималку и думать,что кара придет, ведь святость чему-либо придает концентрация ментальной энергии... Боги сжигают черт знает что во Франция, когда попранных древних святынь в России выше крыши? А люди? На них вообще все равно, где стоит дерево или металл на каком месте важнее. С такими богами никакие враги не понадобятся)
Иван Иваныч
Учитывая количество там муслимов, скорее уж в мечеть
Андрей Романов
Помниться, мы хотели в обиход ввести слово чухи, но как то не задалось. Может стоит вернуть в обиход более старое и емкое слово - шудры. Сейчас эпаха шудр. Они всюду окружают нас в повседневности. Видите шудру в телеке или в каментах, без разницы, четко осознавайте сущность этого человека,с ними бессмысленно говорить о высоком и что то доказывать. Есть старая пословица - Не борись со свиньей в грязи - оба измажетесь, но свинье это нравиться. Нам нужно перестать пытаться спасать всех шудр.
Иван Иваныч
Все таки ранее вызказанная мысль в одной из передач, что вальку-стакан могут готовить к уходу реализуется "Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете Федерации" http://glavnoe24.ru/topics/9511/
Иван Иваныч
Все таки ранее вызказанная мысль в одной из передач, что вальку-стакан могут готовить к уходу реализуется "Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете Федерации" http://glavnoe24.ru/topics/9511/
Сергей Константинов
Язычники, как и остальные в принципе не меньше любят. Зайдите на любой форум. Да и так обобщать всех христиан уже тоже искажение реальности, фанатизм.
Henri Ducard
Отреклись тоже не просто так. Если пришли христиане и загадили святыню и показали, что молния и огонь с небес в них за это не ударили - логично отречься, все равно что лимоны объявить святыней, пустить их в соковыжималку и думать,что кара придет, ведь святость чему-либо придает концентрация ментальной энергии... Боги сжигают черт знает что во Франция, когда попранных древних святынь в России выше крыши? А люди? На них вообще все равно, где стоит дерево или металл на каком месте важнее. С такими богами никакие враги не понадобятся)
Артём Белов
А кто вы? Аватар?
Vadim Galuzin
не не это бендеровцы в желтых жилетах, управляемые с кремля для поддержания статуса загнивания и развала запада и увеличения рейтинга их вассала зеленского,в отмеску за сорванный договор по вертолётоносцам и лоббирования интересов сексуальных меньшинств.
Serge Rakitin
Показалось интересным Экс-глава "Магнита" Сергей Галицкий родился в Лазоревском в семье Николая Геворковича Арутюняна. Сергей Арутюнян решил при женитьбе на Вике Галицкой взять именно ее фамилию. Сам бизнесмен объяснял свое решение тем, что "с русской фамилией, да еще так по-княжески звучащей, в России гораздо легче пробиться". В Армении Галицкого называют "самым успешным армянином России".
Vadim Galuzin
как историк ПонасенкОв может быть и супер професиональный, но как аналитик текущих событий никудышный.
Vadim Galuzin
а вот интересно есть ли у бабушки Ванги предсказания о позорном развале СССР, а? или предсказания с этим пожаром , а? Или бабушка Ванга предсказывала только позитив для кремлятника , и то задним числом,а ?
Езя Гебя
Касаемо недавней передачи про валентину стаканавну раскладушкину : Спикер Совета федерации Валентина Матвиенков мае обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Одним из наиболее вероятных кандидатов, который может сменить ее на этом посту, называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Сама Матвиенко может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России. Отмечается, что действующий глава ПФР Антон Дроздов не устраивает многих чиновников правительства, особенно Минфин и Минтруд. "Вероятность ее ухода крайне велика", - отметил один из собеседников издания. В пресс-службе Совета федерации отказались комментировать перспективы госпожи Матвиенко. Издание также отмечает, что Сергей Нарышкин до сих пор входит в близкий круг Путина и имеет опыт парламентской работы.
Алексей Заров
В Краснодаре Галицкий довольно почитаем. Он, вроде как за свои, построил футбольный стадион мирового уровня и при нём парк, лучший в городе. Так же содержит футбольный клуб Краснодар, который неплохо играет в высшей лиге. Поддерживает детский футбол по всему краю.
Вихрь
он из романовых.
Dexter
...спасибо за проделанную проверочную работу. ...новых заданий пока нет. )
Романъ Комаровъ
В соборе хранился терновый венец Христа. Есть такой мульт I, Pet Goat II (Я ручной козел II) https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0, 5мин50сек, там и собор и венец, мульт вышел в 2012 г.
Игорь ►
Есть такое, как мало народу надо, хлеба(с магнитов) и зрелищ(футбола).
Nordic rassvet
У А.Толстого в повести Аэлита таких особей называли аолами
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