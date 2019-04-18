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Белые ходоки оказались из России
Белые ходоки оказались из России
18/04/2019 00:40
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Обсуждение
Константин Алланд
Помогающие нищеброды это понятно и объяснимо, это компенсация собственной никчёмности. Но помогать тем, кто устраивал крестовые походы на твою же землю, это что-то неверятное.
Игорь ►
Да по диснею, как в Последнем богатыре.
Canapsis
забыли добавить шапку ушанку, медведей и ящики со столичной
Dexter
Согласен, в сравнению с «Властелином» прямых намеков нет. Сериал, можно сказать, чисто фэнтезийный – про бытие народов из разных кланов и стандартно угрожающее всем им абстрактное зло. Но так уж водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. А оно таково, что РФия (по праву, и как и всегда исключительно-неразрывно связанная с термином «русские») стандартно является угрозой для всего мира, ..демонстрирует чудовищное оружие …прибалты, украинцы плачут – взывают о помощи, «сражаются» как могут… В реальном мире «зло» обозначено. (В сериале сравнение сегодня подметил Владислав. – завтра подхватят и другие) А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии Зиккурата – мир охнет! Эпизод с Коловратом (приписанном к мертвечине) это однозначно попытка пинка от общего христианства пробуждающемуся язычеству.
Dexter
Согласен, в сравнению с «Властелином» прямых намеков нет. Сериал, можно сказать, чисто фэнтезийный – про бытие народов из разных кланов и стандартно угрожающее всем им абстрактное зло. Но так уж водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. А оно таково, что РФия (по праву, и как и всегда исключительно-неразрывно связанная с термином «русские») стандартно является угрозой для всего мира, ..демонстрирует чудовищное оружие …прибалты, украинцы плачут – взывают о помощи, «сражаются» как могут… В реальном мире «зло» обозначено. (В сериале сравнение сегодня подметил Владислав. – завтра подхватят и другие) А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии Зиккурата – мир охнет! Эпизод с Коловратом (приписанном к мертвечине) это однозначно попытка пинка от общего христианства пробуждающемуся язычеству.
Александр Макогонов
...ну тогда ещё и евреи, конечно.
сергей м.
...ну тогда ещё и евреи, конечно.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
а этот который сейчас спортсмен, думаете кто?Толку от него? Цыган всем отомстит и свое возьмет и поделиться ,да пусть он будет наркоманом даже, 8 лет по конституции.А вы кого хотите? Мозги надо иметь а не мускулы на том месте.Да и какой он спортсмен ? карлик.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
ты тролль иди нахуй!
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Цыгане тебе глаз проткнут,паршивец ты этакий.Любовь Цыгана без обмана!
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
пшел нахуй
Филипп Филиппыч
А может поэтому папа римский и ратует за мигрантов. Сейчас даже атеисты французы станут защищать наследие франциии- соборы и храмы от вандалов
Филипп Филиппыч
Везде где вырастает этот "мирный ислам", там везде терроризм, поджоги, осквернение.Пишу одной бывшей россиянке в Париж, где она замужем и говорю:надо было Мари Лепен выбирать. Ответ: мой муж считает, что она настоящая фашистка. Клинические идиоты...
Maxim Egorov
Трижды пытался посмотреть игру престолов, но дальше 3-й серии так и не продвинулся, какое то дно на самом деле. В сюжете и героях особо не разбираюсь, наверно нежить это как бы элитка в РФ, а одичалые это народ. В общем так оно и есть на самом деле. Люди в массе реально одичалые, точнее и не скажешь. А нежить она как из вселенной Варкрафт, самая настоящая с зикуратом.
Sl. Ru
....ясен перец
Sl. Ru
....ясен перец
Phillip Freiberg
В вымышленном мире Средиземья Дж. Р. Р. Толкиена Мордор (произносится как [ˈmɔrdɔr]; из Синдаринской Черной Земли и Земли Квенья) является царством и основанием злодея Саурона. Он был расположен на юго-востоке северо-западного Средиземья, к востоку от великой реки Андуин. Ородруин, вулкан в Мордоре, был целью Братства Кольца (а затем Фродо Бэггинса и Сэма Гэмджи) в стремлении уничтожить Одно Кольцо.
Yury Safonov
Какие-то люди распространяли на территории Европы вариант восточного культа, устраивали крестовые походы, в том числе и на Русь, убивали тысячи и тысячи, целые города вырезали, недавно у них сгорело культовое сооружение и в России находятся люди считающие, что нужно дать денег на восстановление. Ну это полный треш. Мне этого не понять.
Константин Алланд
Везде где вырастает этот "мирный ислам", там везде терроризм, поджоги, осквернение.Пишу одной бывшей россиянке в Париж, где она замужем и говорю:надо было Мари Лепен выбирать. Ответ: мой муж считает, что она настоящая фашистка. Клинические идиоты...
Phillip Freiberg
он еще был и педерастом помимо того что коммунист
Yury Safonov
Так в том то и дело, что это не их земля. тех которые сидят у нас в верхах и принявших решение помогать.Они здесь вахтовики на чужой земле
Андрей Романов
Если рассматривать интеграцию мигрантов в Европу, то должны быть диаспоры где сами мигранты должны воспитывать новоприбывших. И если кто то из них оскверняет местные храмы, то смотреть какая диаспора его пустила и депортировать весь их кишлак. На них самих должна быть ответственность. Мы (европейцы) не обязаны им преподавать уроки морали. Но это конечно в альтернативной вселенной, в этом мире у власти другие задачи.
Nordic rassvet
Ребят, разве не ясно, что имеется ввиду "лучше" - это на фоне других, предыдущих премьеров по субъективному мнению ведущего. Это не значит, что он хороший. А реформы не его, он просто проводник воли своих "работодателей". Ну что вы как маленькие, в России же живёте, надо понимать такие вещи!
Александр Верный
Мы уж или ежь?А для Европы источником был Старик Ближний Восток.Так уж вышло.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Мы уж или ежь?А для Европы источником был Старик Ближний Восток.Так уж вышло.
Yury Safonov
В одной из серий Игры престолов рассказывается откуда взялись белые ходоки, люди завоёвывали северные земли убивая местных эльфоподобных существ, и чтоб защититься эти существа своей магией создали из человека первого ходока, и завертелось. По сути, тамошние 7 королевств борются с проблемой которую когда-то их предки и создали своей неуёмной жаждой завоеваний.
Рустем Бохани
он еще был и педерастом помимо того что коммунист
Рустем Бохани
упоминалась в передаче немецкая газета времен рейха правильное название «Фёлькишер бео́бахтер» ( Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель»)
Yury Safonov
Ещё интересный факт: король ходоков (первый ходок) делал новых ходоков из младенцев, которых получал от одного извращенца живущего "за стеной", а крышевал извращенца "Дозор", который должен охранять королевства от угроз с севера и ходоков в том числе, и когда угроза пришла "Дозор" обосрался. Ну вот чем сюжет плох? Я последний сезон ещё не начал смотреть, может там и кисло всё сделали, но предыдущие сезоны очень хороши.
Александр Шепелёв
слепой бы не поджигал. может он плохо видел скорее
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=SFOZ6BbTUuo немецкой пропаганде не хватило понимания того что надо развести два понятия русский и советский а не сваливать все в кучу
Рустем Бохани
слепой бы не поджигал. может он плохо видел скорее
Maxim Egorov
Пропаганда всегда простая. Взгляните на расиянскую. Американцы ВРАГИ А-а-а!!! Хохлы ЛОХИ А-а-а!!! И вот так по всем возможным СМИ.
Иван Иваныч
Так в том то и дело, что это не их земля. тех которые сидят у нас в верхах и принявших решение помогать.Они здесь вахтовики на чужой земле
Игорь ►
Скорее всего глобально этот вопрос курировался. Тем более безрассудный закон о снятии отвественности немецкого солдата за преступления против коренного населения СССР. Но даже если посудить, перезомбировать чужое население,с годами промытыми мозгами, да под воздействием вавилонских схем, задача практически нереальная.
Филипп Филиппыч
Шпиль собора обрушился, но как выяснилось, сгорел не полностью. В частности, уцелел металлический петух с мощами святых. Спасены и другие реликвии, включая терновый венец Христа
Константин Алланд
Про медведева вообще за гранью
Филипп Филиппыч
Споры о поступке и его личности начались уже в 1933 году. Тогда же немецкие члены Коминтерна опубликовали так называемую "Braunbuch" ("Коричневую книгу"), где Ринус изображался гомосексуалистом и извращенцем, которого оставили в Рейхстаге уже после того, как штурмовики из СА подожгли здание. Позднее немецкие коммунисты даже организовали свой собственный показательный суд в Лондоне, где в качестве свидетеля выступал некий немецкий коммунист, изображавший члена СА. Вплоть до сего дня коммунисты пытаются доказать свою теорию нацистского заговора, хотя в 1959 году немецкий исследователь Фриц Тобиас опубликовал работу, в которой досконально обоснована истинность показаний Люббе.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=w-685sdiftA&list=LLSpDwEs3eBnG_Zth_Gi9iCw&index=304&t=16s А здесь ещё интереснее, расходятся концы в почитании к гиркину.
Алекс Смирнов
Типа три богатыря + медведь. Не хватает шапки ушанки и ящика со столичной
Езя Гебя
Андрей Разумовский в своей работе -https://www.youtube.com/watch?v=Kv58ExK2k8c на 11:07 минуте не указал "ходоков" к немецкому агенту по кличке "ленин"
Вихрь
Он семейный, зачем тяжёлые проблемы. Киндер-сюрприз скоро окажется - великим комбинатором.
Константин Алланд
Могучим штормом подходили с Севера Всеотца рати
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=tqob577GHH4 рассылкой прислали: Интригующее видео распространяется в Интернете и касается огромного круглого объекта, летящего за Луной. Да завтра полнолуние по календарю, не забываем камлать. Вечность. Технологии Богов - 10000 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=VV_ABx3tNsA&list=LLSpDwEs3eBnG_Zth_Gi9iCw&index=1044&t=0s Инопланетяне существуют! КГБ-ЦРУ раскрыло секретную записьhttps://youtu.be/wSyLwdIyCRE
Герман Сажин
Ребят, разве не ясно, что имеется ввиду "лучше" - это на фоне других, предыдущих премьеров по субъективному мнению ведущего. Это не значит, что он хороший. А реформы не его, он просто проводник воли своих "работодателей". Ну что вы как маленькие, в России же живёте, надо понимать такие вещи!
Canapsis
Типа три богатыря + медведь. Не хватает шапки ушанки и ящика со столичной
Езя Гебя
новый вид социальной инженерии.
Henri Ducard
Я бы ответил, почему он так сказал, но сейчас принимают закон об оскорблении властей, поэтому не могу...
Вихрь
новый вид социальной инженерии.
Рустем Бохани
Споры о поступке и его личности начались уже в 1933 году. Тогда же немецкие члены Коминтерна опубликовали так называемую "Braunbuch" ("Коричневую книгу"), где Ринус изображался гомосексуалистом и извращенцем, которого оставили в Рейхстаге уже после того, как штурмовики из СА подожгли здание. Позднее немецкие коммунисты даже организовали свой собственный показательный суд в Лондоне, где в качестве свидетеля выступал некий немецкий коммунист, изображавший члена СА. Вплоть до сего дня коммунисты пытаются доказать свою теорию нацистского заговора, хотя в 1959 году немецкий исследователь Фриц Тобиас опубликовал работу, в которой досконально обоснована истинность показаний Люббе.
Вихрь
Спесивые выражения, иногда доводят других до крайности. Нужно это осознавать.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=v26rUX16cZM&t=729s версия на английском но сюжет понятен
Henri Ducard
Владислав, мне кажется вы путаете. Я так понял, что вы знакомы с Игрой Престолов Россию отображают именно что Северяне, но не Белые Ходоки и зомби, а фракции Старков и остальные. С благородными, честными, самоотверженными лидерами, но неумением участвовать в политических интригах. С предателями (Болтоны), которые за обещание власти на Севере вместо Старков продались Ланнистерам - прототип Англии, у них даже знамя отсылку к ней дает, которые были умелыми кукловодами до смерти их главы - Тайвина Северяне большинством так же как и в России не видят мир масштабно, в радуге цветов, у них все черное и белое, поэтому Джона Сноу, который действительно делает то, что нужно и правильно для спасения своих людей, сначала предает Ночной Дозор, потом отворачивается свой же народ, прежде назвавший его Королем Севера, пока Сноу опять-таки рисковал собой и привел армию Дейнерис на помощь ибо понимает, что одним им против Ходоков не выстоять. Все так же как в России - истинных лидеров закостенелый ретроградный народ не признает - не эволюционировал достаточно Интересная деталь - что именно Сноу (Северяне) - привезли доказательство, показали миру где именно настоящая опасность и враг всех людей, скрывающийся в тени - Ходоки, пока люди в своих жалких междоусобных политических и экономических играх убивают друг друга. Россия на виду, а про Ходоков только легенды, что наверное ещё говорит в пользу того, что Ходоки - не проекция РФ Выходит, что Ходоки - проекция кого-то, кто всех жителей нашей планеты использует для темных дел - превращать в зомби и рабов и о которых знают (верят) немногие - возможно, некие космические паразиты внеземных цивилизаций
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Заморочился не я первый) Но если заморачиваться... Я прекрасно знаю, в этом работаю, как карманы набивает и РФ, и США, пока те и другие пытаются убедить внутренний пипл в якобы противостоянии РФ и Запада Если уж рассматривать творчество писателей на сходство с нашим миром - то более вдумчиво. Одной мифологии тут мало, как минимум банальная психология В том же мире Толкиена Северяне (не Мордор на Востоке) есть такие же благородные, сильные и т.д. (те же дунадайн, живущие за сотню лет, кем является Арагорн), княжества бывшего королевства Арнор - Артедайн, которые сражались с Ангмаром и Королем-Чародеем (опять продавшимся силам зла за обещание власти). Про сражения существ тонкого мира (Саурон в этом разрезе вообще не такой уж и сильный дух, а обычный слуга) тоже немало интересного и сложно параллель проводить Не все так плохо с Северянами во всех этих книгах, наоборот показаны сильные и слабые стороны как личностей, как народов, ну это мое мнение, если заморачиваться...
Герман Сажин
Я бы ответил, почему он так сказал, но сейчас принимают закон об оскорблении властей, поэтому не могу...
Henri Ducard
Психология наверно совсем не бональна к сожалению !!!!!! В Европе все слизано с других древних культур внешне, а внутри Феминисты и педерасты.С феминизмом о оптимизме забудьте все!
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
А внутри Феминисты, педерасты и коммунисты.
Dexter
Сериал я смотрел, книгу не читал. Есть параллели с Европой и Ближним Востоком, с Монгольской Ордой, Средиземноморьем и греческими полисами. С Россией параллели не вижу никакой - север в сериале, это скорее англо-скандинавия. Белые ходоки не отдают ничем русским. Мне кажется, Владислав сильно передергивает. Властелин Колец с его Мордором - однозначно да. Но Игра Престолов - вообще никак.
Герман Сажин
Сериал я смотрел, книгу не читал. Есть параллели с Европой и Ближним Востоком, с Монгольской Ордой, Средиземноморьем и греческими полисами. С Россией параллели не вижу никакой - север в сериале, это скорее англо-скандинавия. Белые ходоки не отдают ничем русским. Мне кажется, Владислав сильно передергивает. Властелин Колец с его Мордором - однозначно да. Но Игра Престолов - вообще никак.
Алексей Огородников
Вот почему государство не должно заниматься кино и много чем еще, это всегда не эффективно.
Вихрь
https://www.youtube.com/watch?v=w-685sdiftA&list=LLSpDwEs3eBnG_Zth_Gi9iCw&index=304&t=16s А здесь ещё интереснее, расходятся концы в почитании к гиркину.
Игорь ►
да практически один и тот же человек прототип - Германарих
Vladimir Sholkov
Я вообще не зацикливаюсь над комиксами западного искусства. У нас сказки-былины, у них комиксы, это не от хорошей жизни. И не думаю, что у индейцев америки, такая же культура комиксная.
Vadim Galuzin
Кина не смотрел, книжку не читал, но осуждаю. Нас, русских презирают за 75 лет коммунизма . Натворили делов, а потом в кусты . Не не, это не мы. Это всё Марк Карлс с Энгелем Фридресем
Вихрь
Я вообще не зацикливаюсь над комиксами западного искусства. У нас сказки-былины, у них комиксы, это не от хорошей жизни. И не думаю, что у индейцев америки, такая же культура комиксная.
Макс Браун
Англичане от французов не далеко ушли, шагают в ровень. Даже Иешуа слегка похожим нарисовали.)
Макс Браун
Англичане от французов не далеко ушли, шагают в ровень. Даже Иешуа слегка похожим нарисовали.)
Dexter
Согласен с обсуждающими Игры Престолов, в сравнении с «Властелином» прямых намёков нет. Возможно сериал по наитию верстали (про житие народов из разных кланов и угрожающее им абстрактное зло.) Но так уж выходит, водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. РФия (по праву, и как и всегда неразрывно связанная с термином «русские») опять стандартно назначена угрозой для остальных. ..Раз уж мы сами на себя в обсуждении примеряем сравнение, значит его подметят и другие. (А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии росс. зиккурата – мир охнет!) Эпизод с Коловратом (приписываемому к мертвечине) это однозначно попытка пинка от всеобщего Христианства пробуждающемуся Язычеству
Dexter
Согласен с обсуждающими Игры Престолов, в сравнении с «Властелином» прямых намёков нет. Возможно сериал по наитию верстали (про бытие народов из разных кланов и угрожающее им абстрактное зло.) Но так уж выходит, водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. РФия (по праву, и как и всегда неразрывно связанная с термином «русские») опять стандартно назначена угрозой для остальных. ..Раз уж мы сами про себя в обсуждении примеряем сравнение, значит его подметят и другие. (А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии росс. зиккурата – мир охнет!) Эпизод с Коловратом (приписываемому к мертвечине) это однозначно попытка пинка от всеобщего Христианства пробуждающемуся Язычеству
Vladimir Sholkov
Есть такой цикл Штамп, или штамм. Цикл написан с использованием мексиканского веяния, христианского и другого. Это комикс.
Олег Ружейников
Ходоки у Ленина https://youtu.be/D9WX2wLw4Cg
Рустем Бохани
А типаж злодея всегда один - нордический. Я это еще с фильма "Крепкий орешек" заметил. И немецкий всегда "язык зла". Куча сюжетов в кино на эту тему.
Роман Котов
Опять, значит, бабы виноваты.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Цыгане в основном наркоманы и наркоторговцы, вы хотите Президента-наркомана? На Украине один такой скоро будет, фамилия - Зелинский.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=33CeqNdJScM
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=maA72B5b6i8 в этом весь медведев
сергей м.
Опять, значит, бабы виноваты.
Рустем Бохани
в чем странная? что не понятно? Хоть бы посадили кто по бумажке не будет заготовки читать перед народом.Не прилично же!
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
в чем странная? что не понятно? Хоть бы посадили кто по бумажке не будет заготовки читать перед народом.Не прилично же!
Николай Николаев
Цыгане в основном наркоманы и наркоторговцы, вы хотите Президента-наркомана? На Украине один такой скоро будет, фамилия - Зелинский.
Николай Николаев
А внутри Феминисты, педерасты и коммунисты.
Рустем Бохани
У Нострадамуса есть интересный катрен, думаю он связан с Украиной Черный и кровожадный Рапакс Порождение отвратительного Нерона. На междуречье указывает левая военная рука, Но он будет убит Молодым насмешником. На Западе очень могущественный Король, На земле и на море подчиняет юг. Совершит злодеяние, подавляя ветвь. Опустятся крылья у связанных с пятницей. (пятница — священный день Ислама).
https://www.youtube.com/watch?v=9A03upZZyOY&app=desktop Бывшие ОМОНовцы угрожают жителям Сергиево Посада!!!
Юрий Рыков
Варианты восстановлени cгоревшего собора во Франции https://varlamov.ru/3401506.html
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
да накурятся и песни поют.
Константин Алланд
А типаж злодея всегда один - нордический. Я это еще с фильма "Крепкий орешек" заметил. И немецкий всегда "язык зла". Куча сюжетов в кино на эту тему.
Дмитрий Браунинг
Обывателю везде плевать на русских. Да вообще на всех остальных. Ну реально. Никто не думает о врагах и угрозах, живут себе в удовольствие. А вот в РФ общество сильнейшим образом политизированно и едино с первым каналом . Нищие "спасают мир".
Константин Алланд
Обывателю везде плевать на русских. Да вообще на всех остальных. Ну реально. Никто не думает о врагах и угрозах, живут себе в удовольствие. А вот в РФ общество сильнейшим образом политизированно и едино с первым каналом . Нищие "спасают мир".
сергей м.
Президент - планокур меня бы порадовал.
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