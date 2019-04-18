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Белые ходоки оказались из России

18/04/2019 00:40
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Обсуждение
  • Помогающие нищеброды это понятно и объяснимо, это компенсация собственной никчёмности. Но помогать тем, кто устраивал крестовые походы на твою же землю, это что-то неверятное.
  • Да по диснею, как в Последнем богатыре.
  • забыли добавить шапку ушанку, медведей и ящики со столичной
  • Согласен, в сравнению с «Властелином» прямых намеков нет. Сериал, можно сказать, чисто фэнтезийный – про бытие народов из разных кланов и стандартно угрожающее всем им абстрактное зло. Но так уж водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. А оно таково, что РФия (по праву, и как и всегда исключительно-неразрывно связанная с термином «русские») стандартно является угрозой для всего мира, ..демонстрирует чудовищное оружие …прибалты, украинцы плачут – взывают о помощи, «сражаются» как могут… В реальном мире «зло» обозначено. (В сериале сравнение сегодня подметил Владислав. – завтра подхватят и другие) А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии Зиккурата – мир охнет! Эпизод с Коловратом (приписанном к мертвечине) это однозначно попытка пинка от общего христианства пробуждающемуся язычеству.
  • Согласен, в сравнению с «Властелином» прямых намеков нет. Сериал, можно сказать, чисто фэнтезийный – про бытие народов из разных кланов и стандартно угрожающее всем им абстрактное зло. Но так уж водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. А оно таково, что РФия (по праву, и как и всегда исключительно-неразрывно связанная с термином «русские») стандартно является угрозой для всего мира, ..демонстрирует чудовищное оружие …прибалты, украинцы плачут – взывают о помощи, «сражаются» как могут… В реальном мире «зло» обозначено. (В сериале сравнение сегодня подметил Владислав. – завтра подхватят и другие) А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии Зиккурата – мир охнет! Эпизод с Коловратом (приписанном к мертвечине) это однозначно попытка пинка от общего христианства пробуждающемуся язычеству.
  • ...ну тогда ещё и евреи, конечно.
  • ...ну тогда ещё и евреи, конечно.
  • а этот который сейчас спортсмен, думаете кто?Толку от него? Цыган всем отомстит и свое возьмет и поделиться ,да пусть он будет наркоманом даже, 8 лет по конституции.А вы кого хотите? Мозги надо иметь а не мускулы на том месте.Да и какой он спортсмен ? карлик.
  • ты тролль иди нахуй!
  • Цыгане тебе глаз проткнут,паршивец ты этакий.Любовь Цыгана без обмана!
  • пшел нахуй
  • А может поэтому папа римский и ратует за мигрантов. Сейчас даже атеисты французы станут защищать наследие франциии- соборы и храмы от вандалов
  • Везде где вырастает этот "мирный ислам", там везде терроризм, поджоги, осквернение.Пишу одной бывшей россиянке в Париж, где она замужем и говорю:надо было Мари Лепен выбирать. Ответ: мой муж считает, что она настоящая фашистка. Клинические идиоты...
  • Трижды пытался посмотреть игру престолов, но дальше 3-й серии так и не продвинулся, какое то дно на самом деле. В сюжете и героях особо не разбираюсь, наверно нежить это как бы элитка в РФ, а одичалые это народ. В общем так оно и есть на самом деле. Люди в массе реально одичалые, точнее и не скажешь. А нежить она как из вселенной Варкрафт, самая настоящая с зикуратом.
  • ....ясен перец
  • ....ясен перец
  • В вымышленном мире Средиземья Дж. Р. Р. Толкиена Мордор (произносится как [ˈmɔrdɔr]; из Синдаринской Черной Земли и Земли Квенья) является царством и основанием злодея Саурона. Он был расположен на юго-востоке северо-западного Средиземья, к востоку от великой реки Андуин. Ородруин, вулкан в Мордоре, был целью Братства Кольца (а затем Фродо Бэггинса и Сэма Гэмджи) в стремлении уничтожить Одно Кольцо.
  • Какие-то люди распространяли на территории Европы вариант восточного культа, устраивали крестовые походы, в том числе и на Русь, убивали тысячи и тысячи, целые города вырезали, недавно у них сгорело культовое сооружение и в России находятся люди считающие, что нужно дать денег на восстановление. Ну это полный треш. Мне этого не понять.
  • Везде где вырастает этот "мирный ислам", там везде терроризм, поджоги, осквернение.Пишу одной бывшей россиянке в Париж, где она замужем и говорю:надо было Мари Лепен выбирать. Ответ: мой муж считает, что она настоящая фашистка. Клинические идиоты...
  • он еще был и педерастом помимо того что коммунист
  • Так в том то и дело, что это не их земля. тех которые сидят у нас в верхах и принявших решение помогать.Они здесь вахтовики на чужой земле
  • Если рассматривать интеграцию мигрантов в Европу, то должны быть диаспоры где сами мигранты должны воспитывать новоприбывших. И если кто то из них оскверняет местные храмы, то смотреть какая диаспора его пустила и депортировать весь их кишлак. На них самих должна быть ответственность. Мы (европейцы) не обязаны им преподавать уроки морали. Но это конечно в альтернативной вселенной, в этом мире у власти другие задачи.
  • Ребят, разве не ясно, что имеется ввиду "лучше" - это на фоне других, предыдущих премьеров по субъективному мнению ведущего. Это не значит, что он хороший. А реформы не его, он просто проводник воли своих "работодателей". Ну что вы как маленькие, в России же живёте, надо понимать такие вещи!
  • Мы уж или ежь?А для Европы источником был Старик Ближний Восток.Так уж вышло.
  • Мы уж или ежь?А для Европы источником был Старик Ближний Восток.Так уж вышло.
  • В одной из серий Игры престолов рассказывается откуда взялись белые ходоки, люди завоёвывали северные земли убивая местных эльфоподобных существ, и чтоб защититься эти существа своей магией создали из человека первого ходока, и завертелось. По сути, тамошние 7 королевств борются с проблемой которую когда-то их предки и создали своей неуёмной жаждой завоеваний.
  • он еще был и педерастом помимо того что коммунист
  • упоминалась в передаче немецкая газета времен рейха правильное название «Фёлькишер бео́бахтер» ( Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель»)
  • Ещё интересный факт: король ходоков (первый ходок) делал новых ходоков из младенцев, которых получал от одного извращенца живущего "за стеной", а крышевал извращенца "Дозор", который должен охранять королевства от угроз с севера и ходоков в том числе, и когда угроза пришла "Дозор" обосрался. Ну вот чем сюжет плох? Я последний сезон ещё не начал смотреть, может там и кисло всё сделали, но предыдущие сезоны очень хороши.
  • слепой бы не поджигал. может он плохо видел скорее
  • https://www.youtube.com/watch?v=SFOZ6BbTUuo немецкой пропаганде не хватило понимания того что надо развести два понятия русский и советский а не сваливать все в кучу
  • слепой бы не поджигал. может он плохо видел скорее
  • Пропаганда всегда простая. Взгляните на расиянскую. Американцы ВРАГИ А-а-а!!! Хохлы ЛОХИ А-а-а!!! И вот так по всем возможным СМИ.
  • Так в том то и дело, что это не их земля. тех которые сидят у нас в верхах и принявших решение помогать.Они здесь вахтовики на чужой земле
  • Скорее всего глобально этот вопрос курировался. Тем более безрассудный закон о снятии отвественности немецкого солдата за преступления против коренного населения СССР. Но даже если посудить, перезомбировать чужое население,с годами промытыми мозгами, да под воздействием вавилонских схем, задача практически нереальная.
  • Шпиль собора обрушился, но как выяснилось, сгорел не полностью. В частности, уцелел металлический петух с мощами святых. Спасены и другие реликвии, включая терновый венец Христа
  • Про медведева вообще за гранью
  • Споры о поступке и его личности начались уже в 1933 году. Тогда же немецкие члены Коминтерна опубликовали так называемую "Braunbuch" ("Коричневую книгу"), где Ринус изображался гомосексуалистом и извращенцем, которого оставили в Рейхстаге уже после того, как штурмовики из СА подожгли здание. Позднее немецкие коммунисты даже организовали свой собственный показательный суд в Лондоне, где в качестве свидетеля выступал некий немецкий коммунист, изображавший члена СА. Вплоть до сего дня коммунисты пытаются доказать свою теорию нацистского заговора, хотя в 1959 году немецкий исследователь Фриц Тобиас опубликовал работу, в которой досконально обоснована истинность показаний Люббе.
  • https://www.youtube.com/watch?v=w-685sdiftA&list=LLSpDwEs3eBnG_Zth_Gi9iCw&index=304&t=16s А здесь ещё интереснее, расходятся концы в почитании к гиркину.
  • Типа три богатыря + медведь. Не хватает шапки ушанки и ящика со столичной
  • Андрей Разумовский в своей работе -https://www.youtube.com/watch?v=Kv58ExK2k8c на 11:07 минуте не указал "ходоков" к немецкому агенту по кличке "ленин"
  • Он семейный, зачем тяжёлые проблемы. Киндер-сюрприз скоро окажется - великим комбинатором.
  • Могучим штормом подходили с Севера Всеотца рати
  • https://www.youtube.com/watch?v=tqob577GHH4 рассылкой прислали: Интригующее видео распространяется в Интернете и касается огромного круглого объекта, летящего за Луной. Да завтра полнолуние по календарю, не забываем камлать. Вечность. Технологии Богов - 10000 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=VV_ABx3tNsA&list=LLSpDwEs3eBnG_Zth_Gi9iCw&index=1044&t=0s Инопланетяне существуют! КГБ-ЦРУ раскрыло секретную записьhttps://youtu.be/wSyLwdIyCRE
  • Ребят, разве не ясно, что имеется ввиду "лучше" - это на фоне других, предыдущих премьеров по субъективному мнению ведущего. Это не значит, что он хороший. А реформы не его, он просто проводник воли своих "работодателей". Ну что вы как маленькие, в России же живёте, надо понимать такие вещи!
  • Типа три богатыря + медведь. Не хватает шапки ушанки и ящика со столичной
  • новый вид социальной инженерии.
  • Я бы ответил, почему он так сказал, но сейчас принимают закон об оскорблении властей, поэтому не могу...
  • новый вид социальной инженерии.
  • Споры о поступке и его личности начались уже в 1933 году. Тогда же немецкие члены Коминтерна опубликовали так называемую "Braunbuch" ("Коричневую книгу"), где Ринус изображался гомосексуалистом и извращенцем, которого оставили в Рейхстаге уже после того, как штурмовики из СА подожгли здание. Позднее немецкие коммунисты даже организовали свой собственный показательный суд в Лондоне, где в качестве свидетеля выступал некий немецкий коммунист, изображавший члена СА. Вплоть до сего дня коммунисты пытаются доказать свою теорию нацистского заговора, хотя в 1959 году немецкий исследователь Фриц Тобиас опубликовал работу, в которой досконально обоснована истинность показаний Люббе.
  • Спесивые выражения, иногда доводят других до крайности. Нужно это осознавать.
  • https://www.youtube.com/watch?v=v26rUX16cZM&t=729s версия на английском но сюжет понятен
  • Владислав, мне кажется вы путаете. Я так понял, что вы знакомы с Игрой Престолов Россию отображают именно что Северяне, но не Белые Ходоки и зомби, а фракции Старков и остальные. С благородными, честными, самоотверженными лидерами, но неумением участвовать в политических интригах. С предателями (Болтоны), которые за обещание власти на Севере вместо Старков продались Ланнистерам - прототип Англии, у них даже знамя отсылку к ней дает, которые были умелыми кукловодами до смерти их главы - Тайвина Северяне большинством так же как и в России не видят мир масштабно, в радуге цветов, у них все черное и белое, поэтому Джона Сноу, который действительно делает то, что нужно и правильно для спасения своих людей, сначала предает Ночной Дозор, потом отворачивается свой же народ, прежде назвавший его Королем Севера, пока Сноу опять-таки рисковал собой и привел армию Дейнерис на помощь ибо понимает, что одним им против Ходоков не выстоять. Все так же как в России - истинных лидеров закостенелый ретроградный народ не признает - не эволюционировал достаточно Интересная деталь - что именно Сноу (Северяне) - привезли доказательство, показали миру где именно настоящая опасность и враг всех людей, скрывающийся в тени - Ходоки, пока люди в своих жалких междоусобных политических и экономических играх убивают друг друга. Россия на виду, а про Ходоков только легенды, что наверное ещё говорит в пользу того, что Ходоки - не проекция РФ Выходит, что Ходоки - проекция кого-то, кто всех жителей нашей планеты использует для темных дел - превращать в зомби и рабов и о которых знают (верят) немногие - возможно, некие космические паразиты внеземных цивилизаций
  • Заморочился не я первый) Но если заморачиваться... Я прекрасно знаю, в этом работаю, как карманы набивает и РФ, и США, пока те и другие пытаются убедить внутренний пипл в якобы противостоянии РФ и Запада Если уж рассматривать творчество писателей на сходство с нашим миром - то более вдумчиво. Одной мифологии тут мало, как минимум банальная психология В том же мире Толкиена Северяне (не Мордор на Востоке) есть такие же благородные, сильные и т.д. (те же дунадайн, живущие за сотню лет, кем является Арагорн), княжества бывшего королевства Арнор - Артедайн, которые сражались с Ангмаром и Королем-Чародеем (опять продавшимся силам зла за обещание власти). Про сражения существ тонкого мира (Саурон в этом разрезе вообще не такой уж и сильный дух, а обычный слуга) тоже немало интересного и сложно параллель проводить Не все так плохо с Северянами во всех этих книгах, наоборот показаны сильные и слабые стороны как личностей, как народов, ну это мое мнение, если заморачиваться...
  • Я бы ответил, почему он так сказал, но сейчас принимают закон об оскорблении властей, поэтому не могу...
  • Психология наверно совсем не бональна к сожалению !!!!!! В Европе все слизано с других древних культур внешне, а внутри Феминисты и педерасты.С феминизмом о оптимизме забудьте все!
  • А внутри Феминисты, педерасты и коммунисты.
  • Сериал я смотрел, книгу не читал. Есть параллели с Европой и Ближним Востоком, с Монгольской Ордой, Средиземноморьем и греческими полисами. С Россией параллели не вижу никакой - север в сериале, это скорее англо-скандинавия. Белые ходоки не отдают ничем русским. Мне кажется, Владислав сильно передергивает. Властелин Колец с его Мордором - однозначно да. Но Игра Престолов - вообще никак.
  • Сериал я смотрел, книгу не читал. Есть параллели с Европой и Ближним Востоком, с Монгольской Ордой, Средиземноморьем и греческими полисами. С Россией параллели не вижу никакой - север в сериале, это скорее англо-скандинавия. Белые ходоки не отдают ничем русским. Мне кажется, Владислав сильно передергивает. Властелин Колец с его Мордором - однозначно да. Но Игра Престолов - вообще никак.
  • Вот почему государство не должно заниматься кино и много чем еще, это всегда не эффективно.
  • https://www.youtube.com/watch?v=w-685sdiftA&list=LLSpDwEs3eBnG_Zth_Gi9iCw&index=304&t=16s А здесь ещё интереснее, расходятся концы в почитании к гиркину.
  • да практически один и тот же человек прототип - Германарих
  • Я вообще не зацикливаюсь над комиксами западного искусства. У нас сказки-былины, у них комиксы, это не от хорошей жизни. И не думаю, что у индейцев америки, такая же культура комиксная.
  • Кина не смотрел, книжку не читал, но осуждаю. Нас, русских презирают за 75 лет коммунизма . Натворили делов, а потом в кусты . Не не, это не мы. Это всё Марк Карлс с Энгелем Фридресем
  • Я вообще не зацикливаюсь над комиксами западного искусства. У нас сказки-былины, у них комиксы, это не от хорошей жизни. И не думаю, что у индейцев америки, такая же культура комиксная.
  • Англичане от французов не далеко ушли, шагают в ровень. Даже Иешуа слегка похожим нарисовали.)
  • Англичане от французов не далеко ушли, шагают в ровень. Даже Иешуа слегка похожим нарисовали.)
  • Согласен с обсуждающими Игры Престолов, в сравнении с «Властелином» прямых намёков нет. Возможно сериал по наитию верстали (про житие народов из разных кланов и угрожающее им абстрактное зло.) Но так уж выходит, водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. РФия (по праву, и как и всегда неразрывно связанная с термином «русские») опять стандартно назначена угрозой для остальных. ..Раз уж мы сами на себя в обсуждении примеряем сравнение, значит его подметят и другие. (А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии росс. зиккурата – мир охнет!) Эпизод с Коловратом (приписываемому к мертвечине) это однозначно попытка пинка от всеобщего Христианства пробуждающемуся Язычеству
  • Согласен с обсуждающими Игры Престолов, в сравнении с «Властелином» прямых намёков нет. Возможно сериал по наитию верстали (про бытие народов из разных кланов и угрожающее им абстрактное зло.) Но так уж выходит, водится у людей – всё сравнивать и проецировать на происходящее бытие. РФия (по праву, и как и всегда неразрывно связанная с термином «русские») опять стандартно назначена угрозой для остальных. ..Раз уж мы сами про себя в обсуждении примеряем сравнение, значит его подметят и другие. (А уж если раскрутить бережно сохраняемый культ некромантии росс. зиккурата – мир охнет!) Эпизод с Коловратом (приписываемому к мертвечине) это однозначно попытка пинка от всеобщего Христианства пробуждающемуся Язычеству
  • Есть такой цикл Штамп, или штамм. Цикл написан с использованием мексиканского веяния, христианского и другого. Это комикс.
  • Ходоки у Ленина https://youtu.be/D9WX2wLw4Cg
  • А типаж злодея всегда один - нордический. Я это еще с фильма "Крепкий орешек" заметил. И немецкий всегда "язык зла". Куча сюжетов в кино на эту тему.
  • Опять, значит, бабы виноваты.
  • Цыгане в основном наркоманы и наркоторговцы, вы хотите Президента-наркомана? На Украине один такой скоро будет, фамилия - Зелинский.
  • https://www.youtube.com/watch?v=33CeqNdJScM
  • https://www.youtube.com/watch?v=maA72B5b6i8 в этом весь медведев
  • Опять, значит, бабы виноваты.
  • в чем странная? что не понятно? Хоть бы посадили кто по бумажке не будет заготовки читать перед народом.Не прилично же!
  • в чем странная? что не понятно? Хоть бы посадили кто по бумажке не будет заготовки читать перед народом.Не прилично же!
  • Цыгане в основном наркоманы и наркоторговцы, вы хотите Президента-наркомана? На Украине один такой скоро будет, фамилия - Зелинский.
  • А внутри Феминисты, педерасты и коммунисты.
  • У Нострадамуса есть интересный катрен, думаю он связан с Украиной Черный и кровожадный Рапакс Порождение отвратительного Нерона. На междуречье указывает левая военная рука, Но он будет убит Молодым насмешником. На Западе очень могущественный Король, На земле и на море подчиняет юг. Совершит злодеяние, подавляя ветвь. Опустятся крылья у связанных с пятницей. (пятница — священный день Ислама).
  • https://www.youtube.com/watch?v=9A03upZZyOY&app=desktop Бывшие ОМОНовцы угрожают жителям Сергиево Посада!!!
  • Варианты восстановлени cгоревшего собора во Франции https://varlamov.ru/3401506.html
  • да накурятся и песни поют.
  • А типаж злодея всегда один - нордический. Я это еще с фильма "Крепкий орешек" заметил. И немецкий всегда "язык зла". Куча сюжетов в кино на эту тему.
  • Обывателю везде плевать на русских. Да вообще на всех остальных. Ну реально. Никто не думает о врагах и угрозах, живут себе в удовольствие. А вот в РФ общество сильнейшим образом политизированно и едино с первым каналом . Нищие "спасают мир".
  • Обывателю везде плевать на русских. Да вообще на всех остальных. Ну реально. Никто не думает о врагах и угрозах, живут себе в удовольствие. А вот в РФ общество сильнейшим образом политизированно и едино с первым каналом . Нищие "спасают мир".
  • Президент - планокур меня бы порадовал.