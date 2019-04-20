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Шоу для доверчивого пипла
Шоу для доверчивого пипла
20/04/2019 00:04
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Обсуждение
Константин Алланд
Я представляю, что это будет за Трэш. Россиянский закрытый интернет. Ничего нормального уже не купить.Не выйти на фондовые рынки. Ни пообщаться с друзьями в других странах. Возврат назад в совок. Вот убери с улиц сейчас иномарки, сотовые телефоны и компьютеры и увидим все тот же самый строй. Замороженный на десятилетия.Чтобы что-то защищать, нужно сначала это что-то создать. А для этого нужно не быть рукожопым ворьем. В первую очередь. Спохватились они, озаботились безопасностью. Сначала все на корню продав. Черти из кремля.
Константин Алланд
за Моль же бегают голосовать,хотя носят ношенное и жрут как псам брошенное
Константин Алланд
А ведь товарищ злопыхатель верно сказал : в рф никаких президентских дебатов не будет лет двести. Будут вечно ставить преемников и клонов гаранта. Нагонять холопов на "выборы". Потом корону ему нацепят . А что воспрепятствует?Можно подумать, что в РФ что-то делается в интересах народа. Любая власть - форма манипуляции лохами.
Константин Алланд
Да медленно но идем в совок . До конца года жесткая фильтрация Инета и запрет на обмен валюты далее дефицит всего импортного и черный рынок
Arcadiy Y. Polyakov
20 апреля 1889 г.
Шерин Дана
"Игра была ровна. Играли два г...на".
Александр Верный
Посмотрел на дебаты, отметил хорошую работу команды актера,кто бы мне не говорил, о случайности выхода Зеленского на выборы, не верю, все начиная от создания фильма в котором он играл роль президента и до дебатов, очень продуманная пиар компания, отличная работа, так получается только когда есть сценарист-куклодел, огромные деньги, влияние и опыт . Да ,почти во всех банановых и даже не банановых странах, президент это кукла-пиар фигура, а для Украины пошли еще круче, что заморачиваться, просто актера взяли и так пойдет! Будет актер играть роль президента и это уже почти факт!
Maxim Egorov
На мой взгляд Владислав подыгрывает кремлянам, когда говорит про случайность появления Зеленского во втором туре и далее как он Зеленский не справляясь валит Украину. Тут же не аудитория расиянского телевидения. Понятно, что по Украине уже порешали на самых верхах, им пришлось порешать. Сейчас просто оформляется раздел через это шоу. Зачем АРИ подыгрывать пропаганде? Как только кремлёвские решат свои проблемы, сразу примутся решать русский народ, русское сознание. Нужно чётко понимать, что это вечные враги русского народа, которые до сих пор успешно проводят геноцид.
Иван Грозный
По статистике каждая четвертая семья не может себе новую пару обуви купить.Все опять бегают и деньги друг у друга занимают. Средний класс , оказывается , это здесь те у кого доход аж целых 60 000 руб в месяц.Дожили до светлого завтра. нищие ходоки...
Геннадий Румов
Вы можете называть это шоу, можете называть актерством. Но ребят. Облизывайтесь молча. С господами в Кремле нам даже подобного не позволено. Просто как факт.
Иван Грозный
Я еще в декабре ставил на Зеленского , когда вся пропаганда в РФ и частично на Украине ставили на Тимошенко. То что Порошенко согласился учувствовать в шоу говорит, что он уже капитулировал без всякого 2-ого тура. За Зеленским стоят западные кукловоды и профессиональная команда политтехнологов которой на Украине в принципе существовать не может, Порошенко ими списан уже в 2017 году .Кремляне ставили сначала на Тимошенко потом на Бойко , оба заранее проигрышных кандидата, что говорит об уровне интеллекта кремлевских аналитиков.
Иван Грозный
Политика всегда шоу. В РФ политика запрещена с 2000 года.
сергей м.
Все таки за Галустяна или, например Светлакова, как за кандидатов в президенты, русские голосовать не будут ни с какого будуна, хватает мозгов. Ну разве что, по-приколу и то, вряд ли.
Геннадий Румов
ни Галустян, на Светлаков не готовы к этой роли. Не смешивайте несмешиваемое. Или просто гадость написать охота?
Иван Грозный
Зеленский изначально занимался политической сатирой "Квартал 95" и сериал "Слуга народа" в РФ политическая сатира запрещена.
сергей м.
Сергей, Вы поставили цель доказать, что в РФ не изберут актера? Если поставить цель - изберут. Того же певца Кобзона могли бы избрать. Или в пример губернатор Евдокимов. Не занимайтесь херней, Сергей. Пипл у нас почти везде похожий. Думающих меньше. Понимающих и что-либо осознающих еще менее. А уж умеющих все это применить - днем с огнем. Такова природа человека.
Валерий Иркитов
неплохой спич Иллюзия выбора https://www.youtube.com/watch?v=InkBxmSeIUc
Геннадий Румов
Сергей, Вы поставили цель доказать, что в РФ не изберут актера? Если поставить цель - изберут. Того же певца Кобзона могли бы избрать. Или в пример губернатор Евдокимов. Не занимайтесь херней, Сергей. Пипл у нас почти везде похожий. Думающих меньше. Понимающих и что-либо осознающих еще менее. А уж умеющих все это применить - днем с огнем. Такова природа человека.
Андрей Апасов
Да, было уже такое. Охлобыстин, ни так давно реально мог стать гарантом.
сергей м.
да, точно, вы же из этих: русскийпонадусе! Ну что ж, удачи в собственных иллюзиях. Годам к 70-ти найдете себе ответ
Константин Алланд
По статистике каждая четвертая семья не может себе новую пару обуви купить.Все опять бегают и деньги друг у друга занимают. Средний класс , оказывается , это здесь те у кого доход аж целых 60 000 руб в месяц.Дожили до светлого завтра. нищие ходоки...
Геннадий Румов
да, точно, вы же из этих: русскийпонадусе! Ну что ж, удачи в собственных иллюзиях. Годам к 70-ти найдете себе ответ
Виктор Стрекалов
Хорошая аналитика .что сейчас и что будет.. Слушаю иногда его и Д.Джангирова.Лучшие от Окраины..https://www.youtube.com/watch?v=BYZNnZ8vNt8
Иван Грозный
Похоже договорняк Порошенко тихо сливается и ему гарантируется (западными кукловодами) сохранение награбленных капиталов и безбедная жизнь в Испании ,Зеленский для видимости угрожает Порошенко антикоррупционным расследованием, который после его выборов будет тихо слито, Коломойский на подхвате у западных кукловодов , абсолютно зависимый персонаж.
сергей м.
Ну, ладно. Не сошлись в мнениях.
Роман Котов
за собчак особо не пошли(.
Иван Грозный
Собчак изначально делали как антирусский , антинародный проект скорее из соображений "чем меньше наберет тем лучше", "либеральная оппозиция существует-ее поддерживает 1% населения".
Maxim Egorov
Смотрю на аналитиков и реально не понимаю, они чё вообще не впитывают?? Сколько уже можно воспринимать мир так поверхностно. Обсуждают кукол, делают предположения кто и что из них там стратегирует. Ну полный же бред!! Первое и самое главное: мировые элиты прекрасно знают историю, откуда и как взялись народы, древние библиотеки у них в руках и всё они знают. Как с западной стороны, так и с нашей. Второй уровень это зоны влияния и бизнес, зависимость от ресурсов, договора о поставках. Какие нахрен кандидаты??? Кто там из кандидатов, что то думает и планирует, это бред.
Роман Котов
Посмотрел я дебаты. Порошенко очень достойно так свистел. Хорошо говорил. Молодец. Другое дело что ему это не поможет. Но неплохо. "кот в мешке", "пророссийский" и война и крым - это всё должно хорошо действовать на соответствующую аудиторию. Идем в европу, и т.п. и что ставленник коломойского этот Зе. Инвалид в военной форме пожимающий руку порошенко. Ему конечно выгодно держать людей в нищете и отправлять на "войну". Тогда получается действительно война и агрессия а он защитник страны. Так что неплохо неплохо. А что Зе? Задавал вопросы которые непосредственно людей не касаются. Т.е. ограбил, но не напрямую, а опосредовано как и у нас. Т.е. кроме клоунады предъявить ничего не может. Ну и стояние на коленях символично конечно. Да и гимн что они все казачьего роду тоже порадовал)).
сергей м.
У русских в России другая беда - мы умные, но всем на все пох.
Иван Грозный
Хорошее шоу, хорошие сценаристы . Похоже сценарист один (группа) что у этого шоу, что у "Слуги народа". То что Порох пошел на шоу значит , что он понимает какая роль ему предназначена и не сопротивляется иначе сопротивлялся бы (саботировал шоу).
Canapsis
Игорь Кульков - "Что на самом деле происходит в России" https://www.youtube.com/watch?v=VJGN1CXR1-M
Andrey Gordeev
Ну вот и дождались. Чебурнет, оказывается, благо. "Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - это сила" (с). Владислав Александрович, пора на первый канал.
сергей м.
Ну так за моль же, не за Галустяна. Моль это стёб над внешностью, административно он далеко не моль, и не Зеленский. Посерьёзнее ;-) хитрее может все путать.
Алексей Огородников
Мультфильм 2012 года: Я домашний козёл II На 5:54 падение Нотр дам де пари https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0
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