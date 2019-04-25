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Последствия украинских выборов в России
Последствия украинских выборов в России
25/04/2019 00:17
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Обсуждение
ValaVala Xar
ага＜＜
Sl. Ru
ага＜
Phillip Freiberg
Моя позиция здесь проста. Облегченное право на получение российского гражданства или вида на жительство, вкупе со всеми сопутствующими правами и обязательствами, имеют только те, кто решит однозначно связать свою судьбу с Россией, переехав сюда, обосновавшись, перевезя свою семью. Таких членов семьи понять можно. Но бездумно рассеивать паспорта за пределами границ, для людей, которые с высочайшей вероятностью останутся у себя дома, не принося никакой пользы, кроме роста разменных фишек на столах дипломатических игроков - глупое транжирство и ошибка
Vladimir Sholkov
Предлагать через Владислава Карабанова создать на сайте ари такой раздел как проекты. Куда каждый предлагает проект. Если проект наберёт большинство голосов то значит можно и реализовать проект, а иначе дороботка.
Дмитрий Браунинг
Я ари.ру читал и слушаю с 2010-2011 года, может раньше, не помню уже. Короче когда ари ру был независимым и собирал деньги на свое существование, сейчас денег никто не спрашивает, видимо появились спонсоры.... По поводу Путиных я и без В.Карабанова, знаю что это просто топ-менеджер гауляйтер. Медийная картинка. Кстати нашел текст ари.ру 2010 года, как же он разительно отличается от сегодняшних эпитетов.. В уходящем 2010-м году, произошло много перемен и то, о чём мы предупреждали, началось. Ещё недавно, многим казалось, что различные предшествующие Знамения, ничего не значат. Однако, стремительное обнуление авторитета россиянского режима, обнажение его полной бездарности по всем аспектам, события Кровавой субботы на Манежной, подтвердили – наступило время перемен. В 2011, в Новом году, мы надеемся, произойдут добрые перемены. Есть предчувствие, что политическая система россиянской федерации, в нынешнем виде из этих перемен не выгребет. А значит, нам нужно быть готовыми дать свою оценку происходящему, быть с нашими читателями и слушателями. Мы считаем, что сделано много. Это не только наша заслуга, а и тех читателей, которые оказали нам серьёзную материальную поддержку. В этом тоже есть серьёзные перемены, наш народ понял, что финансовые ресурсы, это тоже орудие борьбы, доступное, кстати, всем. И это работает. https://ari.ru/ari/2010/12/30/s-novym-2011-godom
Валерий Иркитов
интересное видео о споре между социалисткой феминисткой и ведущим явно правых взглядов, к концу об экономике и миграции: https://www.youtube.com/watch?v=AxLnWdyiIE4
Константин Алланд
Народы выживают согласно воле Неба. Порой всему вопреки.
Sl. Ru
ага＜＜
Иван Иванов
https://vk.com/wall19620609_3615 Скифская ошибка,
Владимир Павловский
Не нравится, звездуй на цензор=обосреватель и диалог. уа. Там все твои понадусеровые (понад усе = косплей нацистского uber alles в исполнении селюков из У.) друзья с сугсами и зигами. Чего же ты здесь забыл, глупый скакуас?
Phillip Freiberg
С какой это стати? На Крым путинцы выделяют миллиарды рублей ежегодно, это факт от которого не деться. его бюджет в полтора раза выше аж целой столицы города Куева,с учетом того что населения там( в крыму) даже меньше. Попросятся обратно в нищий, подыхающий от эпидемии кори свинарник, к Алику Нарику и Карасю из С-14 и Фарион, дадада. Укры уже пару лет как с радостью на заработки ездят в Крым батрачить, а всех упоротых проукраинствующих рагулей из Крыма даже ссаными тряпками в ридну неньку не выгнать.
Phillip Freiberg
и скажут голосовали под давлением
Phillip Freiberg
Моя позиция здесь проста. Облегченное право на получение российского гражданства или вида на жительство, вкупе со всеми сопутствующими правами и обязательствами, имеют только те, кто решит однозначно связать свою судьбу с Россией, переехав сюда, обосновавшись, перевезя свою семью. Таких членов семьи понять можно. Но бездумно рассеивать паспорта за пределами границ, для людей, которые с высочайшей вероятностью останутся у себя дома, не принося никакой пользы, кроме роста разменных фишек на столах дипломатических игроков - глупое транжирство и ошибка
Phillip Freiberg
Моя позиция здесь проста. Облегченное право на получение российского гражданства или вида на жительство, вкупе со всеми сопутствующими правами и обязательствами, имеют только те, кто решит однозначно связать свою судьбу с Россией, переехав сюда, обосновавшись, перевезя свою семью. Таких членов семьи понять можно. Но бездумно рассеивать паспорта за пределами границ, для людей, которые с высочайшей вероятностью останутся у себя дома, не принося никакой пользы, кроме роста разменных фишек на столах дипломатических игроков - глупое транжирство и ошибка
Андрей Романов
Я думаю тут в большей степени не столько как создать бизнес а приспособить имеющееся проекты в общее русло. А для этого надо план, со сроками реализации , требованиями к этапам. Предлагаю взять на вооружение скрам
Serge Rakitin
Мне всегда это казалось хитрожопым разводом для гоев - подмена национальной принадлежности религией - типа, "он крестился, он не наш". Хотя по факту такое лицо будет продолжать отстаивать интересы своей нации.
Oleg Larin
Я и мои коллеги - 1С, разработка, сопровождение; компы, телефония, админство. Питер. )
Vladimir Sholkov
Однако. Есть различные сайты на которых есть списки к есть еврей, его пополняют я так понял сами евреи. И независимо от мнения одного, нескольких людей, но если у тебя есть в роду евреи то там так и напишут еврей, независимо от деяний этого человека. Это фатк
Vladimir Sholkov
Москва, кадровик
Vladimir Sholkov
Я думаю тут в большей степени не столько как создать бизнес а приспособить имеющееся проекты в общее русло. А для этого надо план, со сроками реализации , требованиями к этапам. Предлагаю взять на вооружение скрам
Serge Rakitin
А для меня еврей.
Сергей Овсянников
Москва , бармен
Владимир Кутиков
А для меня еврей.
Serge Rakitin
Им-то, я думаю, виднее. К Гройссману и Коломойскому у них претензий нет.
Демьян Ровнягин
Здравия, Владислав,здравия Всем. Украины как страны конечно-же никогда не было,просто есть русские украинцы немного отличающееся от российских русских говором и некоторыми обрядами,древнерусскими обрядами.
Yury Safonov
Это хорошо, что Зеленского выбрали, чем меньше возможностей договориться, тем больше конкуренции. А то все передоговоряться и развитие останавливается.
Демьян Ровнягин
Перед выборами,честно говорю такое чувство было,что кремляне в растерянности были.
Alina Slonovskaja
Нет такого города на карте. После того, как едро прокатили на местных выборах . И новостей тоже нет.
Алексей Ф
Нет, это просто вариант ухода. Еврейство ведь накладывает очень серьёзные ограничения - это и муторная обрядовость, и обязательства жертвовать общине, и много чего ещё. А через крещение товарисч скидывает с себя эту ношу, оставшиеся за это его, мягко говоря, начинают ненавидеть.
Serge Rakitin
Нет, это просто вариант ухода. Еврейство ведь накладывает очень серьёзные ограничения - это и муторная обрядовость, и обязательства жертвовать общине, и много чего ещё. А через крещение товарисч скидывает с себя эту ношу, оставшиеся за это его, мягко говоря, начинают ненавидеть.
Константин Алланд
Нет такого города на карте. После того, как едро прокатили на местных выборах . И новостей тоже нет.
Константин Алланд
В Забайкалье полыхают лесные пожары, горят поселки, сгорают люди и животные. Единоразовая помощь погорельцам составляет аж целую тысячу россиянских рублей. Гарант созволит "заехать" туда после встречи с кимом. Опять людишки мешают жить и большую политику творить.
Alina Slonovskaja
У нас Украина все тв засрато одной темой
Уралец
Не по теме. Даже природа на стороне развития настоящей науки https://nplus1.ru/news/2019/04/24/inorganic-photocurrent?utm_source=oldlentach&utm_medium=social&utm_campaign=electrokamni
Дмитрий Браунинг
Россия объединится с Беларусью но без всяких пукиных и лукашенок .
shaub kravchuk
Не нравится, звездуй на цензор=обосреватель и диалог. уа. Там все твои понадусеровые (понад усе = косплей нацистского uber alles в исполнении селюков из У.) друзья с сугсами и зигами. Чего же ты здесь забыл, глупый скакуас?
shaub kravchuk
Все правильно. Существует такое понятие как член семьи еврея или сын еврея. Если Зеленский на самом деле крестился, то ему например не откажут в репатриации, но всеми правами он в Израиле пользоваться не будет, его не похоронят на еврейском кладбище. Тоже самое касается и всех россиянских деятелей с еврейскими корнями, вроде того же Димы Быкова и многих других.
Alina Slonovskaja
Оператор молокозавод Ст кагальницкая рос обл
shaub kravchuk
ну это пока выделяют.....хотя фраза ДЕНЕГ НЕТ была сказана в Крыму. Там то люди многие за то и присоединялись что хотели лучшей жизни
Vladimir Sholkov
Они эту тему мусолят уже неоднократно, но ничего в эту сторону не происходит, наоборот отношения в напряжённости. А живя в Р достаточно долго понимаешь что единственное что может быть построено это мост между Р и К и больше ничего. Но мост построили и это хорошо, главное чтобы не развалился, т.к. все прекрасно понимают что одно дело когда доску положить через ручей а другое дело когда дорога, ж/д и все это под грандиозный сплив, да к тому же ветра . Боюсь как бы мост не повлек жертв
shaub kravchuk
Я ари читаю и слушаю с 2010-2011 года, может раньше, не помню уже. Короче когда ари ру был независимым и собирал деньги на свое существование, сейчас денег никто не спрашивает, видимо появились спонсоры.... По поводу Путиных я и без В.К, знаю что это просто топ-менеджер гауляйтер. Медийная картинка. Кстати нашел текст ари.ру 2010 года, как же он разительно отличается от сегодняшних эпитетов.. "В уходящем 2010-м году, произошло много перемен и то, о чём мы предупреждали, началось. Ещё недавно, многим казалось, что различные предшествующие Знамения, ничего не значат. Однако, стремительное обнуление авторитета россиянского режима, обнажение его полной бездарности по всем аспектам, события Кровавой субботы на Манежной, подтвердили – наступило время перемен. В 2011, в Новом году, мы надеемся, произойдут добрые перемены. Есть предчувствие, что политическая система россиянской федерации, в нынешнем виде из этих перемен не выгребет. А значит, нам нужно быть готовыми дать свою оценку происходящему, быть с нашими читателями и слушателями. Мы считаем, что сделано много. Это не только наша заслуга, а и тех читателей, которые оказали нам серьёзную материальную поддержку. В этом тоже есть серьёзные перемены, наш народ понял, что финансовые ресурсы, это тоже орудие борьбы, доступное, кстати, всем. И это работает."
Демьян Ровнягин
Изменения будут когда за собой почувствуешь защиту, и сам будешь этой защитой, а до этого момента будут одни лишь разочарования.
Филипп Филиппыч
ну это пока выделяют.....хотя фраза ДЕНЕГ НЕТ была сказана в Крыму. Там то люди многие за то и присоединялись что хотели лучшей жизни
Филипп Филиппыч
ну это пока выделяют.....хотя фраза ДЕНЕГ НЕТ была сказана в Крыму. Там то люди многие за то и присоединялись что хотели лучшей жизни
Филипп Филиппыч
Филипп Филиппыч
Алексей Ф
К 24-му за "оскорбление власти" будут уже не штраф выписывать, а на десяточку сажать. Но поцреоты, ымперцы и прочие сралинисты конечно будут радоваться.
Алексей Ф
К 24-му за "оскорбление власти" будут уже не штраф выписывать, а на десяточку сажать. Но поцреоты, ымперцы и прочие сралинисты конечно будут радоваться.
Алексей Заров
Краснодарский кр. г. Тимашевск. Руководитель обособленного структурного подразделения в сфере электроэнергетики (ЖКХ) + инженер смены ТЭЦ сахарного завода
Vladimir Sholkov
Изменения будут когда за собой почувствуешь защиту, и сам будешь этой защитой, а до этого момента будут одни лишь разочарования.
Алексей Ф
Какая разница, есть или нету? Есть кучка тварей, ненавидящих русских и правящих страной. Они прячутся за эту любимую быдлом куклу. Если остается кукла, то значит остаются и те кто за ней.
Дмитрий Браунинг
Я ари читаю и слушаю с 2010-2011 года, может раньше, не помню уже. Короче когда ари ру был независимым и собирал деньги на свое существование, сейчас денег никто не спрашивает, видимо появились спонсоры.... По поводу Путиных я и без В.К, знаю что это просто топ-менеджер гауляйтер. Медийная картинка. Кстати нашел текст ари.ру 2010 года, как же он разительно отличается от сегодняшних эпитетов.. "В уходящем 2010-м году, произошло много перемен и то, о чём мы предупреждали, началось. Ещё недавно, многим казалось, что различные предшествующие Знамения, ничего не значат. Однако, стремительное обнуление авторитета россиянского режима, обнажение его полной бездарности по всем аспектам, события Кровавой субботы на Манежной, подтвердили – наступило время перемен. В 2011, в Новом году, мы надеемся, произойдут добрые перемены. Есть предчувствие, что политическая система россиянской федерации, в нынешнем виде из этих перемен не выгребет. А значит, нам нужно быть готовыми дать свою оценку происходящему, быть с нашими читателями и слушателями. Мы считаем, что сделано много. Это не только наша заслуга, а и тех читателей, которые оказали нам серьёзную материальную поддержку. В этом тоже есть серьёзные перемены, наш народ понял, что финансовые ресурсы, это тоже орудие борьбы, доступное, кстати, всем. И это работает."
Леонид Стгромов
Про Зеленского звучит неплохо , но он может быть проектом Коломойского или того же Порошенко, и да же Москвы которая объединит и сохранит Украину Ленинскую укрепив позиции Западенцев на Украине. Зеленский если начнет нормально работать это может сломать много стереотипов и много людей станут другими станут вести себя по другому, Если этот парень будет нормально работать на людей в Украине даст Русским язык, это может сказаться положительно на отношении Русских к евреям, это может резко изменить многое. Как и отрицательная работа Зеленского может просто оставить все как есть уже 102 года.
Иван Грозный
Достаточно с фотографий разных "Путиных" сопоставить формы ушных раковин , разреза глаз и формы ноздрей и подбородка образцов 2000, 2008, 2011 и 2016 года чтобы понять что это абсолютно разные люди, другое дело жив ли "Путин" образца 2000 года и если жив то имеет ли какое-то влияние на ОПГ "Кремляне" или используется ими как картинка в телевизоре. По моей версии реальный Путин устранен в 2012...2013 году когда произошел его развод с Людмилой П. (версия жили-жили разлюбили не принимается) и далее резкий разрыв с "западными партнерами".
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=_akBa79pVMY Наука наша точная и день еще не кончился, сказали колдуны! Интересная история!
Иван Грозный
Боюсь чт о их двоих будет обьеденять деревянный макинтошь. К тому времени
Vladimir Sholkov
Чего то не прошло предложение. Ок. Есть предложение создать сайт или форум лучше конечно на ари где каждый предлагает проект, все голосуют за проект и потом составляется члены, руководитель, сроки и т д. Примерная смета и идём к цели.
ValaVala Xar
Боюсь чт о их двоих будет обьеденять деревянный макинтошь. К тому времени
Герман Сажин
Не по теме - "волк в мифологии индоевропейцев". Материал несколько академичен, но интересные моменты есть. https://www.youtube.com/watch?v=4fDytoFrs7w
Alina Slonovskaja
Вы говорите 49 чел погибло иначе больше значит международноя комиссия нужна? А крымск наводнение 2012 погибло около 1500 сказали 105 чел? Тоже самое нетакли?
Alina Slonovskaja
Извините за ошибки
Денис Слоновский
Выпуск хороший)
Алексей Огородников
При скольких погибших при стихийных бедствиях делом начинает интересоваться международная комиссия?
Олег Ружейников
Вот так правители получают к имени дополнительные добавки. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный.
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