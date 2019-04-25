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Последствия украинских выборов в России

25/04/2019 00:17
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Обсуждение
  • ага＜＜
  • ага＜
  • Моя позиция здесь проста. Облегченное право на получение российского гражданства или вида на жительство, вкупе со всеми сопутствующими правами и обязательствами, имеют только те, кто решит однозначно связать свою судьбу с Россией, переехав сюда, обосновавшись, перевезя свою семью. Таких членов семьи понять можно. Но бездумно рассеивать паспорта за пределами границ, для людей, которые с высочайшей вероятностью останутся у себя дома, не принося никакой пользы, кроме роста разменных фишек на столах дипломатических игроков - глупое транжирство и ошибка
  • Предлагать через Владислава Карабанова создать на сайте ари такой раздел как проекты. Куда каждый предлагает проект. Если проект наберёт большинство голосов то значит можно и реализовать проект, а иначе дороботка.
  • Я ари.ру читал и слушаю с 2010-2011 года, может раньше, не помню уже. Короче когда ари ру был независимым и собирал деньги на свое существование, сейчас денег никто не спрашивает, видимо появились спонсоры.... По поводу Путиных я и без В.Карабанова, знаю что это просто топ-менеджер гауляйтер. Медийная картинка. Кстати нашел текст ари.ру 2010 года, как же он разительно отличается от сегодняшних эпитетов.. В уходящем 2010-м году, произошло много перемен и то, о чём мы предупреждали, началось. Ещё недавно, многим казалось, что различные предшествующие Знамения, ничего не значат. Однако, стремительное обнуление авторитета россиянского режима, обнажение его полной бездарности по всем аспектам, события Кровавой субботы на Манежной, подтвердили – наступило время перемен. В 2011, в Новом году, мы надеемся, произойдут добрые перемены. Есть предчувствие, что политическая система россиянской федерации, в нынешнем виде из этих перемен не выгребет. А значит, нам нужно быть готовыми дать свою оценку происходящему, быть с нашими читателями и слушателями. Мы считаем, что сделано много. Это не только наша заслуга, а и тех читателей, которые оказали нам серьёзную материальную поддержку. В этом тоже есть серьёзные перемены, наш народ понял, что финансовые ресурсы, это тоже орудие борьбы, доступное, кстати, всем. И это работает. https://ari.ru/ari/2010/12/30/s-novym-2011-godom
  • интересное видео о споре между социалисткой феминисткой и ведущим явно правых взглядов, к концу об экономике и миграции: https://www.youtube.com/watch?v=AxLnWdyiIE4
  • Народы выживают согласно воле Неба. Порой всему вопреки.
  • ага＜＜
  • https://vk.com/wall19620609_3615 Скифская ошибка,
  • Не нравится, звездуй на цензор=обосреватель и диалог. уа. Там все твои понадусеровые (понад усе = косплей нацистского uber alles в исполнении селюков из У.) друзья с сугсами и зигами. Чего же ты здесь забыл, глупый скакуас?
  • С какой это стати? На Крым путинцы выделяют миллиарды рублей ежегодно, это факт от которого не деться. его бюджет в полтора раза выше аж целой столицы города Куева,с учетом того что населения там( в крыму) даже меньше. Попросятся обратно в нищий, подыхающий от эпидемии кори свинарник, к Алику Нарику и Карасю из С-14 и Фарион, дадада. Укры уже пару лет как с радостью на заработки ездят в Крым батрачить, а всех упоротых проукраинствующих рагулей из Крыма даже ссаными тряпками в ридну неньку не выгнать.
  • и скажут голосовали под давлением
  • Моя позиция здесь проста. Облегченное право на получение российского гражданства или вида на жительство, вкупе со всеми сопутствующими правами и обязательствами, имеют только те, кто решит однозначно связать свою судьбу с Россией, переехав сюда, обосновавшись, перевезя свою семью. Таких членов семьи понять можно. Но бездумно рассеивать паспорта за пределами границ, для людей, которые с высочайшей вероятностью останутся у себя дома, не принося никакой пользы, кроме роста разменных фишек на столах дипломатических игроков - глупое транжирство и ошибка
  • Моя позиция здесь проста. Облегченное право на получение российского гражданства или вида на жительство, вкупе со всеми сопутствующими правами и обязательствами, имеют только те, кто решит однозначно связать свою судьбу с Россией, переехав сюда, обосновавшись, перевезя свою семью. Таких членов семьи понять можно. Но бездумно рассеивать паспорта за пределами границ, для людей, которые с высочайшей вероятностью останутся у себя дома, не принося никакой пользы, кроме роста разменных фишек на столах дипломатических игроков - глупое транжирство и ошибка
  • Я думаю тут в большей степени не столько как создать бизнес а приспособить имеющееся проекты в общее русло. А для этого надо план, со сроками реализации , требованиями к этапам. Предлагаю взять на вооружение скрам
  • Мне всегда это казалось хитрожопым разводом для гоев - подмена национальной принадлежности религией - типа, "он крестился, он не наш". Хотя по факту такое лицо будет продолжать отстаивать интересы своей нации.
  • Я и мои коллеги - 1С, разработка, сопровождение; компы, телефония, админство. Питер. )
  • Однако. Есть различные сайты на которых есть списки к есть еврей, его пополняют я так понял сами евреи. И независимо от мнения одного, нескольких людей, но если у тебя есть в роду евреи то там так и напишут еврей, независимо от деяний этого человека. Это фатк
  • Москва, кадровик
  • Я думаю тут в большей степени не столько как создать бизнес а приспособить имеющееся проекты в общее русло. А для этого надо план, со сроками реализации , требованиями к этапам. Предлагаю взять на вооружение скрам
  • А для меня еврей.
  • Москва , бармен
  • А для меня еврей.
  • Им-то, я думаю, виднее. К Гройссману и Коломойскому у них претензий нет.
  • Здравия, Владислав,здравия Всем. Украины как страны конечно-же никогда не было,просто есть русские украинцы немного отличающееся от российских русских говором и некоторыми обрядами,древнерусскими обрядами.
  • Это хорошо, что Зеленского выбрали, чем меньше возможностей договориться, тем больше конкуренции. А то все передоговоряться и развитие останавливается.
  • Перед выборами,честно говорю такое чувство было,что кремляне в растерянности были.
  • Нет такого города на карте. После того, как едро прокатили на местных выборах . И новостей тоже нет.
  • Нет, это просто вариант ухода. Еврейство ведь накладывает очень серьёзные ограничения - это и муторная обрядовость, и обязательства жертвовать общине, и много чего ещё. А через крещение товарисч скидывает с себя эту ношу, оставшиеся за это его, мягко говоря, начинают ненавидеть.
  • Нет, это просто вариант ухода. Еврейство ведь накладывает очень серьёзные ограничения - это и муторная обрядовость, и обязательства жертвовать общине, и много чего ещё. А через крещение товарисч скидывает с себя эту ношу, оставшиеся за это его, мягко говоря, начинают ненавидеть.
  • Нет такого города на карте. После того, как едро прокатили на местных выборах . И новостей тоже нет.
  • В Забайкалье полыхают лесные пожары, горят поселки, сгорают люди и животные. Единоразовая помощь погорельцам составляет аж целую тысячу россиянских рублей. Гарант созволит "заехать" туда после встречи с кимом. Опять людишки мешают жить и большую политику творить.
  • У нас Украина все тв засрато одной темой
  • Не по теме. Даже природа на стороне развития настоящей науки https://nplus1.ru/news/2019/04/24/inorganic-photocurrent?utm_source=oldlentach&utm_medium=social&utm_campaign=electrokamni
  • Россия объединится с Беларусью но без всяких пукиных и лукашенок .
  • Не нравится, звездуй на цензор=обосреватель и диалог. уа. Там все твои понадусеровые (понад усе = косплей нацистского uber alles в исполнении селюков из У.) друзья с сугсами и зигами. Чего же ты здесь забыл, глупый скакуас?
  • Все правильно. Существует такое понятие как член семьи еврея или сын еврея. Если Зеленский на самом деле крестился, то ему например не откажут в репатриации, но всеми правами он в Израиле пользоваться не будет, его не похоронят на еврейском кладбище. Тоже самое касается и всех россиянских деятелей с еврейскими корнями, вроде того же Димы Быкова и многих других.
  • Оператор молокозавод Ст кагальницкая рос обл
  • ну это пока выделяют.....хотя фраза ДЕНЕГ НЕТ была сказана в Крыму. Там то люди многие за то и присоединялись что хотели лучшей жизни
  • Они эту тему мусолят уже неоднократно, но ничего в эту сторону не происходит, наоборот отношения в напряжённости. А живя в Р достаточно долго понимаешь что единственное что может быть построено это мост между Р и К и больше ничего. Но мост построили и это хорошо, главное чтобы не развалился, т.к. все прекрасно понимают что одно дело когда доску положить через ручей а другое дело когда дорога, ж/д и все это под грандиозный сплив, да к тому же ветра . Боюсь как бы мост не повлек жертв
  • Я ари читаю и слушаю с 2010-2011 года, может раньше, не помню уже. Короче когда ари ру был независимым и собирал деньги на свое существование, сейчас денег никто не спрашивает, видимо появились спонсоры.... По поводу Путиных я и без В.К, знаю что это просто топ-менеджер гауляйтер. Медийная картинка. Кстати нашел текст ари.ру 2010 года, как же он разительно отличается от сегодняшних эпитетов.. "В уходящем 2010-м году, произошло много перемен и то, о чём мы предупреждали, началось. Ещё недавно, многим казалось, что различные предшествующие Знамения, ничего не значат. Однако, стремительное обнуление авторитета россиянского режима, обнажение его полной бездарности по всем аспектам, события Кровавой субботы на Манежной, подтвердили – наступило время перемен. В 2011, в Новом году, мы надеемся, произойдут добрые перемены. Есть предчувствие, что политическая система россиянской федерации, в нынешнем виде из этих перемен не выгребет. А значит, нам нужно быть готовыми дать свою оценку происходящему, быть с нашими читателями и слушателями. Мы считаем, что сделано много. Это не только наша заслуга, а и тех читателей, которые оказали нам серьёзную материальную поддержку. В этом тоже есть серьёзные перемены, наш народ понял, что финансовые ресурсы, это тоже орудие борьбы, доступное, кстати, всем. И это работает."
  • Изменения будут когда за собой почувствуешь защиту, и сам будешь этой защитой, а до этого момента будут одни лишь разочарования.
  • ну это пока выделяют.....хотя фраза ДЕНЕГ НЕТ была сказана в Крыму. Там то люди многие за то и присоединялись что хотели лучшей жизни
  • ну это пока выделяют.....хотя фраза ДЕНЕГ НЕТ была сказана в Крыму. Там то люди многие за то и присоединялись что хотели лучшей жизни
  • К 24-му за "оскорбление власти" будут уже не штраф выписывать, а на десяточку сажать. Но поцреоты, ымперцы и прочие сралинисты конечно будут радоваться.
  • К 24-му за "оскорбление власти" будут уже не штраф выписывать, а на десяточку сажать. Но поцреоты, ымперцы и прочие сралинисты конечно будут радоваться.
  • Краснодарский кр. г. Тимашевск. Руководитель обособленного структурного подразделения в сфере электроэнергетики (ЖКХ) + инженер смены ТЭЦ сахарного завода
  • Изменения будут когда за собой почувствуешь защиту, и сам будешь этой защитой, а до этого момента будут одни лишь разочарования.
  • Какая разница, есть или нету? Есть кучка тварей, ненавидящих русских и правящих страной. Они прячутся за эту любимую быдлом куклу. Если остается кукла, то значит остаются и те кто за ней.
  • Я ари читаю и слушаю с 2010-2011 года, может раньше, не помню уже. Короче когда ари ру был независимым и собирал деньги на свое существование, сейчас денег никто не спрашивает, видимо появились спонсоры.... По поводу Путиных я и без В.К, знаю что это просто топ-менеджер гауляйтер. Медийная картинка. Кстати нашел текст ари.ру 2010 года, как же он разительно отличается от сегодняшних эпитетов.. "В уходящем 2010-м году, произошло много перемен и то, о чём мы предупреждали, началось. Ещё недавно, многим казалось, что различные предшествующие Знамения, ничего не значат. Однако, стремительное обнуление авторитета россиянского режима, обнажение его полной бездарности по всем аспектам, события Кровавой субботы на Манежной, подтвердили – наступило время перемен. В 2011, в Новом году, мы надеемся, произойдут добрые перемены. Есть предчувствие, что политическая система россиянской федерации, в нынешнем виде из этих перемен не выгребет. А значит, нам нужно быть готовыми дать свою оценку происходящему, быть с нашими читателями и слушателями. Мы считаем, что сделано много. Это не только наша заслуга, а и тех читателей, которые оказали нам серьёзную материальную поддержку. В этом тоже есть серьёзные перемены, наш народ понял, что финансовые ресурсы, это тоже орудие борьбы, доступное, кстати, всем. И это работает."
  • Про Зеленского звучит неплохо , но он может быть проектом Коломойского или того же Порошенко, и да же Москвы которая объединит и сохранит Украину Ленинскую укрепив позиции Западенцев на Украине. Зеленский если начнет нормально работать это может сломать много стереотипов и много людей станут другими станут вести себя по другому, Если этот парень будет нормально работать на людей в Украине даст Русским язык, это может сказаться положительно на отношении Русских к евреям, это может резко изменить многое. Как и отрицательная работа Зеленского может просто оставить все как есть уже 102 года.
  • Достаточно с фотографий разных "Путиных" сопоставить формы ушных раковин , разреза глаз и формы ноздрей и подбородка образцов 2000, 2008, 2011 и 2016 года чтобы понять что это абсолютно разные люди, другое дело жив ли "Путин" образца 2000 года и если жив то имеет ли какое-то влияние на ОПГ "Кремляне" или используется ими как картинка в телевизоре. По моей версии реальный Путин устранен в 2012...2013 году когда произошел его развод с Людмилой П. (версия жили-жили разлюбили не принимается) и далее резкий разрыв с "западными партнерами".
  • https://www.youtube.com/watch?v=_akBa79pVMY Наука наша точная и день еще не кончился, сказали колдуны! Интересная история!
  • Боюсь чт о их двоих будет обьеденять деревянный макинтошь. К тому времени
  • Чего то не прошло предложение. Ок. Есть предложение создать сайт или форум лучше конечно на ари где каждый предлагает проект, все голосуют за проект и потом составляется члены, руководитель, сроки и т д. Примерная смета и идём к цели.
  • Боюсь чт о их двоих будет обьеденять деревянный макинтошь. К тому времени
  • Не по теме - "волк в мифологии индоевропейцев". Материал несколько академичен, но интересные моменты есть. https://www.youtube.com/watch?v=4fDytoFrs7w
  • Вы говорите 49 чел погибло иначе больше значит международноя комиссия нужна? А крымск наводнение 2012 погибло около 1500 сказали 105 чел? Тоже самое нетакли?
  • Извините за ошибки
  • Выпуск хороший)
  • При скольких погибших при стихийных бедствиях делом начинает интересоваться международная комиссия?
  • Вот так правители получают к имени дополнительные добавки. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный.