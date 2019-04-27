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Битва за русский язык
Битва за русский язык
27/04/2019 01:14
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Обсуждение
сергей м.
Язык мой - враг мой.
Роман Кроман
Вот и началось создание "Небесного Иерусалима": https://www.youtube.com/watch?v=_VlORCztmsQ план действий вполне конкретен.
Иван Грозный
С той лишь разницей, что им владеют менее 20% населения . Да а в Швейцарии какой язык государственный не подскажите ? Все 4 языка французский, немецкий, итальянский и ретороманский. По вашей логике государственный должен быть ретороманский ( древнейший) , а на остальных запрещено делопроизводство и общение в СМИ.
Иван Грозный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#/media/File:Languages_in_Ukraine.PNG
Иван Грозный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#/media/File:Languages_in_Ukraine.PNG
сергей м.
Вот все хорошо в выпусках ВК, пока он не начинает пересказывать страшные истории откуда-то из интернета про невыносимое качество европейской жизни (прямо "международное обозрение" 1985). В Финляндию молоко частным образом везти, закупившись в "Карусели" - это, мягко говоря, глупость. СПб. молоко (пискаревское, гатчинское, приневское) очень хорошее, но ничем не лучше финского пакетированного молока. Мы же здесь рядом живем, ездим в Ф. часто. Была бы возможность с удовольствием бы жил там постоянно и не возвращался, пока тут все ватные гоблины не передохнут.
Филипп Филиппыч
Зато Крым наш лол
Dmytro Lapshyn
Спасибо маме, что я не родился в какляндии
Dmytro Lapshyn
Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка. Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами — в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»… Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать."
Dmytro Lapshyn
Я лично своим польским знакомым, начинающим выть о несчастных поляках, о том как они больше всех страдали и как у них невинных все позабирали, просто напоминаю как они вместе с гитлером оттяпали себе кусок чехословакии. В ответ всегда круглые глаза - не может быть. Отвечаю - погугли. После этого диалог заканчивается.
Сергей Панченко
Внаукраине потому и возможна стала такая массовая дебилизация, что эта "мова" мозг ломает конкретно. всё равно, что в иврит фарси намешать
Сергей Панченко
Внаукраине потому и возможна стала такая массовая дебилизация, что эта "мова" мозг ломает конкретно. всё равно, что в иврит фарси намешать
Роман Котов
не нра мне эта страна уа. слишком там для дибилов подача информации.
Роман Котов
Эту передачу надо давать послушать заокраинцам, чтобы вызвать у них нехилый батхёрт). И для усугубления эффекту можно добавить, что раз вы окраинцы пожгли людей в доме профсоюзов, то и мы русские должны всех вас окраинцев сжечь живьем. Ну для справедливости чтоб, око за око и т.п. Вот эта правда точно вызовет нехилый батхерт)). А тут по одной Москве этих окраинцев миллиона 2 наберется.
Алексей Огородников
Думаю не стоит уподобляться им. Можно просто у всех заукраинцев в России отобрать российские паспорта.
Владимир Павловский
Каждый уважающий себя человек обязан знать государственный язык страны, гражданином которой он является. Разве вас не раздражают азиаты и закавказцы, всеми неправдами получающие российское гражданство, живущие среди нас, но не знающие при этом, русского языка?
Владимир Павловский
Вы вообще зачем здесь , существует множество сайтов где вы найдете понимание ?
Maxim Egorov
Мне представляется такая картина: Британцы моделируют ситуацию, прикидывают какие варианты развития. Вербуют своих людей, расписывают роли. С другой стороны в кремле сидят колхозники, которые реагируют уже в рамках британского сценария. Наверно колхозники думают, что им оставят время на подумать и принять правильное решение. Выход у них только один это "братья и сестры", т.к. Украина уже почти ушла и с РФией они расправятся быстро.
Maxim Egorov
Мне представляется такая картина: Британцы моделируют ситуацию, прикидывают какие варианты развития. Вербуют своих людей, расписывают роли. С другой стороны в кремле сидят колхозники, которые реагируют уже в рамках британского сценария. Наверно колхозники думают, что им оставят время на подумать и принять правильное решение. Выход у них только один это "братья и сестры", т.к. Украина уже почти ушла и с РФией они расправятся быстро.
Александр Верный
Не надо совать китай в пример, у них совершенно другое мировозрение и менталитет. Вот пример их пословиц - Грабь горящий дом, Смотри на пожар с другого берега. Умный придумает , а гений украдет. Спрячь нож в улыбке...
Эйнар Счастливый
Хороший ответ
Vladimir Sholkov
Есть такое, что не кормят и злость прёт и прёт, а потом наступает атрофия и все мрут . Суть в том, что все должно делаться по уму, так как если не сделать всё вовремя то все пойдет по иному пути
Владимир Кутиков
У меня там нет родственников. Во всяком случае, с марта 2014 года.
Vladimir Sholkov
Колхозники действуют по принципу сейчас а дальше ну что будет то будет. Они в свое время всех генералов уволили, а среди новых мозгов особо не блещут, наоборот вычищают арену для монополии, а в монополии побеждает тот у кого деньги
Vladimir Sholkov
Что, там есть какие-то законодательные запреты общаться на русском или каком ином языке? Дайте ссылку на закон, устанавливающий такие ограничения.
Константин Поляков
Ой только не ставьте с ног на голову. Язык общения уважают не за то что он государственный или нет, а за то что он родной, на нем удобно решать дела, или в крайнем случае на нем говорит большинство. И вот такой язык назначают государственным. Для удобства. А не как с мовой с точностью до наоборот.
Константин Поляков
Что Вы распинаетесь перед этой мразью?
Эйнар Счастливый
И тебе всего, от души.
Эйнар Счастливый
Что Вы распинаетесь перед этой мразью?
Константин Поляков
Просто объясните - в чем смысл вспоминать этих погибших иностранцев? Сколько пожаров с многочисленными жертвами было за крайние годы? Почему их не вспоминают? Чем Одесса выделяется из общего ряда?
Владимир Павловский
Это веский повод всегда быть голодными ?
Владимир Павловский
Государственный язык Польши - польский. Государственный язык России - русский. Почему Вас раздражает, что государственный язык Украины - украинский? Пусть там общаются друг с другом хоть на суахили, но государственный язык знать обязаны. Иначе - статус неграждан, как в Литве.
Владимир Павловский
Что, там есть какие-то законодательные запреты общаться на русском или каком ином языке? Дайте ссылку на закон, устанавливающий такие ограничения.
Владимир Павловский
Е--ло завали, г--но пригожинское.
Денис Слоновский
Недавно какая то встреча была и там все, включая клонированного придурка стелились перед китайцами. Товарищ Си выступал с таким лицом, как будто он император мира.
Константин Поляков
Это не хотелки, а здравый смысл. Хочешь быть полноценным гражданином - знай государственный язык своей страны. С родственниками и друзьями общайся как хочешь, без каких-либо ограничений, но государственный язык знать обязан в любом случае.
Владимир Павловский
У меня там нет родственников. Во всяком случае, с марта 2014 года.
Эйнар Счастливый
Е--ло завали, г--но пригожинское.
Владимир Павловский
Это не хотелки, а здравый смысл. Хочешь быть полноценным гражданином - знай государственный язык своей страны. С родственниками и друзьями общайся как хочешь, без каких-либо ограничений, но государственный язык знать обязан в любом случае.
Владимир Павловский
Просто объясните - в чем смысл вспоминать этих погибших иностранцев? Сколько пожаров с многочисленными жертвами было за крайние годы? Почему их не вспоминают? Чем Одесса выделяется из общего ряда?
Владимир Павловский
Но исправно льёшь тут воду на его мельницу.
Константин Поляков
А как называется секта, не допускающая никакого инакомыслия?
Эйнар Счастливый
Предложение не лезть в дела других государств, а заниматься развитием страны собственной - это лить воду на мельницу правящего режима?
Maxim Egorov
Я за это и говорю все это пугание Америки итд это роскозни для обывателя а Китай как кремль перед Китаем себя видет вы невидете?
Владимир Павловский
Эта секта называет государство Украина .За инакомыслия могут сжечь .
Владимир Павловский
Предложение не лезть в дела других государств, а заниматься развитием страны собственной - это лить воду на мельницу правящего режима?
Денис Слоновский
Я за это и говорю все это пугание Америки итд это роскозни для обывателя а Китай как кремль перед Китаем себя видет вы невидете?
Денис Слоновский
Абсолютно согласен давайте с георгиевскими крестами еще ходить . Да и вообще о ветеранах что -то в начале-средине 90ых никто не вспоминал когда они подыхали с голода , тот же Пукин был вице-мэр СПб что он тогда для ветеранов сделал?
Canapsis
Спасибо маме, что я не родился в какляндии
Иван Грозный
все идет по плану Окраина разваливается ускоренными темпами! Молодцы западенцы-депутаты! Ждем новую серию "Русская Весна" 2.0!
Maxim Egorov
По поводу западных людей, да они часто ведут себя как говнюки, у каждого общества есть свои глюки, которые проявляются в народной массе. Но они нас в общем то никак не касаются, люди западного мира. Мы имеем дело с некромантами и предателями на верху своего общества, которые стелятся перед западными говнюками, перед китайцами, чурками. В первую очередь местная элитка устроила здесь ад на земле.
Иван Иваныч
Вот по таким словам легко отличить Русского от росиянина. Вы ведь россиянин?
Иван Грозный
Чего не хотят люди на Украине!?Зачем им это!? Ну а если Украина часть "этой страны" ,то и говорить то НЕ О ЧЕМ!
Иван Грозный
Абсолютно согласен давайте с георгиевскими крестами еще ходить . Да и вообще о ветеранах что -то в начале-средине 90ых никто не вспоминал когда они подыхали с голода , тот же Пукин был вице-мэр СПб что он тогда для ветеранов сделал?
Serge Rakitin
Любопытно, что в 1945 г. Деникин бежал из Парижа в США по "польской квоте": "русская квота" была выбрана гражданами СССР, а Деникин родился в Царстве Польском (в семье русского офицера, сына крепостного крестьянина) и формально мог считаться "поляком", вот на этом основании власти США и выдали ему вид на жительство.
Роман Котов
Кстати в Сауспарке есть такой персонаж Кенни. его постоянно убивали. И фраза даже пошла в народ "они убили Кенни". А этот перс имеет очень даже славянскую внешность. Камлание?...
Андрей Романов
Не надо совать китай в пример, у них совершенно другое мировозрение и менталитет. Вот пример их пословиц - Грабь горящий дом, Смотри на пожар с другого берега. Умный придумает , а гений украдет. Спрячь нож в улыбке...
сергей м.
В этой истории чувствуется призыв жить, как животные. Например африканские мигранты вовсю используют этот принцип.
сергей м.
В этой истории чувствуется призыв жить, как животные. Например африканские мигранты вовсю используют этот принцип.
сергей м.
Так если бы вместо русского суахили требовали вторым гос. языком делать, понятно бы было. Так ведь русский язык-то! На нем вся ваша окраина говорит.
сергей м.
Так если бы вместо русского суахили требовали вторым гос. языком делать, понятно бы было. Так ведь русский язык-то! На нем вся ваша окраина говорит.
сергей м.
В пожарах-то гибнут конечно , но когда целенаправленно людей жгут, вряд-ли это можно назвать обыденной нормой. Ваши рассуждения со здравым смыслом расходятся.
сергей м.
В пожарах-то гибнут конечно , но когда целенаправленно людей жгут, вряд-ли это можно назвать обыденной нормой.
сергей м.
Там у вас наверное троллей по отделам делят: вот "запутинцы", вот "занародники". Но это видно. Плохо работаете. Ваше будущее бесперспективно.
Viktor Hofmann
Пан Павловский включает типичного селюкского дурачка. Такие мамбеты пытались меня убедить учить казахский в русском Павлодаре, где казахов у меня в классе на 28 человек было аж двое. Очень характерна и его польская фамилия. Из таких как раз получаются "лучшие" заукраинцы.
Иван Грозный
если бы там не было геноцида русского народ
Viktor Hofmann
Я лично своим польским знакомым, начинающим выть о несчастных поляках, о том как они больше всех страдали и как у них невинных все позабирали, просто напоминаю как они вместе с гитлером оттяпали себе кусок чехословакии. В ответ всегда круглые глаза - не может быть. Отвечаю - погугли. После этого диалог заканчивается.
Вит Ла
Эта секта называет государство Украина .За инакомыслия могут сжечь .
Вит Ла
Вы вообще зачем здесь , существует множество сайтов где вы найдете понимание ?
Вит Ла
Костер инквизиции и бытовой пожар ,для вас явление одного порядка ?
Роман Котов
Если бы у вас было немного мозгов, то вы бы понимали что всё ваше существование возможно только и исключительно благодаря наличию русских людей. И если бы вы остались единственным русским, то уже давно какие-нить хачи пихали бы вам в задний проход что-нибудь. Как пишут в полиции "противоестественным способом...". Так что согласитесь есть разница как живут русские в другом государстве. Но как известно мозх=900грамм - это не приговор)).
Курганский Терминатор
Чего не хотят люди на Украине!?Зачем им это!? Ну а если Украина часть "этой страны" ,то и говорить то НЕ О ЧЕМ!
Вит Ла
У Русских людей нет своей страны у них даже нет своей территории внутри этой страны И интерес к делам своих соплеменников по всему миру это один из многих обязательных шагов к обретению своей страны и организации своего государства Кстати товарищ Павловский это нормальная практика всех организованных этнических сообществ Взять к примеру тех же пресловутых евреев Надеюсь вы считаете Русских этносом . а не сборной солянкой как тут некоторые утверждают .
Филипп Филиппыч
В России надой 100 л, а молока 200 л. Пальмовое масло кругом. Какой шопинг из Финляндии. ? Ага живут там а продукты лучше в России. А воздух не возят в балонах туда в загнивающий запад ?
Константин Алланд
Хороший ответ
Константин Алланд
путло все давно сдал. А дурачки продолжают говорить про "нашу землю" и "богатейшие ресурсы россии".Ну да, валежник собирать разрешили
Aldan
Скорее констатация.
Гринго
Битва идёт, за русский язык в том числе... и на всех фронтах. ( читайте комментарии ) "Русский солдат убил 15 военных из за дедовщины". https://www.youtube.com/watch?v=R3oqlU3EG5c
сергей м.
Такое ощущение что ОРТ смотрю. Особенно понравилось как ВК сказал что кофе в Европе хуже выбор в магазинах в Европе.....растворимого. Ну да пьют натуральный изверги
Филипп Филиппыч
Паспорта раздать русские( или россиянские ) и пенсии платить. Несправедливо - одни работали , другие нет. А 13 и обоим. А территории даже ещё не в РФиии
Филипп Филиппыч
Такое ощущение что ОРТ смотрю. Особенно понравилось как ВК сказал что кофе в Европе хуже выбор в магазинах в Европе.....растворимого. Ну да пьют натуральный изверги
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