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Катастрофа "Суперджета". Кто виноват?
Катастрофа "Суперджета". Кто виноват?
07/05/2019 02:57
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кремлёвские инквизиторы-вертухаи стабильны, то есть - неисправимы. положено жечь народишко - жгут, положено стрелять народишко - стреляют... и тд. и тп. для них, главное - "что-бы костюмчик сидел!" ))) суки конченные, все до единого.
Ваня Стефанова Мягкова
А кто ты такой "умный", что такие советы раздаеш?!??!?! Игде ты живеш,междупрочем? Если в России, НЕТ МЕСТО ТАМ ТАКИХ КАК Ты, ТВАРЮГ ПРОДАЖНыХ И БЕЗРОДНыХ!!!!!!!!!!!
Константин Алланд
Суверенная... Сувенирная, скорее
Константин Алланд
2019, последняя цифра года указывает на пожары. Влияние Марса.
Maxim Petrov
Это конечно замечательно, но pikabu.ru это сайт, мягко говоря, полуфейковый. Как и yaplakal.com, на который он ссылается.
Влад Шевченко
Скорее полное непонимание эргономики, а зачастую "и рыбку съесть и на ... сесть". Знаете, есть такое недоразумение, Бе-103 называется. Изначально самолёт планировался как экспериментальный. Планировалось на его основе испытать так называемое "гидрокрыло". После испытаний, в каких то "светлых" мозгах возникла идея, сделать из него лёгкий коммерческий самолёт. В результате, вместо правого пилота, который должен был штатно управлять двигателями, появился пассажир, который ничем управлять не должен. В резульате, на сегодняшний день, командир корабля имеет перед собой РУС, всё казалось бы замечательно, вот только пост управления двигателями находится справа. И значит пилотировать надо левой. Положительное заключение о великолепности управления левой рукой, в конце концов продавили, и теперь это чудо управляется левой рукой. Ни капли не удивлюсь, если вдруг появится самолёт, которому рекомендуется летать хвостом вперёд или влево
Dmytro Lapshyn
Эфир категорически не понравился. Владислава Александровича, как часто стало случаться в последние пару лет, понесло по проторенной дорожке. Уровень трагедии таков, что две трети эфира стоило бы посвятить не пинанию властей рфии, чем не занимается сейчас лишь ленивый, и чем сейчас мало кого удивишь, а скорее соболезнованиям.. Нет, г-н Карабанов, предпочитает и далее рассказывать о том как все хреново в постсовке (с этим давно никто не спорит), используя трагедию как очередной повод для сего. Почему не рассказать о Максиме Моисееве, который и в огне до последнего спасал пассажиров: https://www.crimea.kp.ru/daily/26973/4031247/ Почему не было сказано об отлично проведенной эвакуации? Это с вашей колокольни "люди должны сыпаться как горох". На самом деле инструкции по использованию эвакуационных трапов запрещают спуск по ним нескольких человек одновременно, да и сделать это практически нельзя: толпа на трап просто не пролезет. А на видео явно видно, что процесс загрузки эвакуационного трапа был управляемым. Почему не было комплиментов пилоту самолета, который с полными баками сумел посадить тяжеленный и инертный самолет не развалив его вовсе? Владислав Александрович, при всем уважении, вам следует несколько размылить глаз, и поучитесь человечности и умению детально разбираться в теме у уже подросшего поколения - хотя бы у той же Ольги Шарий, которая сделала потрясающий разбор произошедшего: https://www.youtube.com/watch?v=WNqJXeg65dk А то у вас как-то все на одних чемоданах все построено. К эфирам надо готовится, а не проводить их "под коньячок".
Dmytro Lapshyn
Эфир категорически не понравился. Владислава Александровича, как часто стало случаться в последние пару лет, понесло по проторенной дорожке. Уровень трагедии таков, что две трети эфира стоило бы посвятить не пинанию властей рфии, чем не занимается сейчас лишь ленивый, и чем сейчас мало кого удивишь, а скорее соболезнованиям.. Нет, г-н Карабанов, предпочитает и далее рассказывать о том как все хреново в постсовке (с этим давно никто не спорит), используя трагедию как очередной повод для сего. Почему не рассказать о Максиме Моисееве, который и в огне до последнего спасал пассажиров: https://www.crimea.kp.ru/daily/26973/4031247/ Почему не было сказано об отлично проведенной эвакуации? Это с вашей колокольни "люди должны сыпаться как горох". На самом деле инструкции по использованию эвакуационных трапов запрещают спуск по ним нескольких человек одновременно, да и сделать это практически нельзя: толпа на трап просто не пролезет. А на видео явно видно, что процесс загрузки эвакуационного трапа был управляемым. Почему не было комплиментов пилоту самолета, который с полными баками сумел посадить тяжеленный и инертный самолет не развалив его вовсе? Владислав Александрович, при всем уважении, вам следует несколько размылить глаз, и поучитесь человечности и умению детально разбираться в теме у уже подросшего поколения - хотя бы у той же Ольги Шарий, которая сделала потрясающий разбор произошедшего: https://www.youtube.com/watch?v=WNqJXeg65dk А то у вас как-то все на одних чемоданах все построено. К эфирам надо готовится, а не проводить их "под коньячок".
Алексей Ф
И вообще в Европе продукты - говно.
Дмитрий Браунинг
Пора прогревать газенваген
Дмитрий Браунинг
Пора прогревать газенваген
Дмитрий Браунинг
Пора прогревать газенваген
Дмитрий Браунинг
Пора прогревать газенваген
Реакция власти-это очередной паллиатив. Будут лгать и дальше. В России всё построено на лжи. Ложь ведь почему-то не является смертным грехом,только лжесвидетельство. А свидетель-это пассивный наблюдатель за уже произошедшим без его участия. Поэтому оно вообще по сути не важно,что он там свидетельствует. Такая интересная религия.
Александр Верный
В Аэрофлоте з.п. очень хорошая ,сопоставима с западными компаниями, летчиков действительно не хватает, разобрали всей со всех союзных республик , переучивают даже тех кто раньше на ишаке ездил, проблема закрытия летных училищ и потеря своего самолетостроения.Супер джет в прицепе машина неплохая и сделана по западному образцу,т.к. наши самолеты имели в военную основу и у них был неплохой задел живучести за счет дублирования систем управления, на новых типах все доверенно электронике и серво- приводам,предполагаю если летчик принял решения о возврате рейса, то на это была веская причина, не один летчик с полной массой не рискнул бы садится от нечего делать, это очень опасно, тем более на такой машине у которой пилоны весят на высоте 40 см. от земли, так сделали по западным стандартам, но у нас не те условия.Летчики я так понимаю спаслись,у них реакция на по кидание машины мгновенная, сам видел как толстые дядьки чудесно просачиваются в форточки в кабине пилота, в этой ситуации как обычно все спереть на экипаж не получиться, редкий случай остались живы!
Александр Верный
У меня товарищ горел в самолете и участвовал в эвакуации пассажиров ,чудом выжил,и пересмотрел свое отношение к людям заключенным в толпу,там все человеческое забывается мгновенно и только животные инстинкты,здоровые мужики топчут детей стремясь выжить, но здесь запредельно было, какие чемоданы-самолет горит.
Sl. Ru
...еще не известно,чьи чемоданы тащили жуть...
Arcadiy Y. Polyakov
Давайте начинать расстрелы с тех, кто за них ратует. И посадки начинать с семей тех, кто за посадки голосует.
Александр Шепелёв
Давайте начинать расстрелы с тех, кто за них ратует. И посадки начинать с семей тех, кто за посадки голосует.
Александр Шепелёв
Согласен. Инициатива наказуема.
Владимир Зобнин
Авиация в РФ захламлена навоблотыкавшимися проходимцами, появившимися там благодаря относительно высоким зарплатам и специальным навыкам, отработанным в Ташкенте во время Отечественной войны. Редкий человек на должности выше ведущего инженера является носителем морали и порядочности. Кстати, государственного влияния в компаниях в части персонала практически нет - чистый бизнес. Это особенности местного HR.
Андрей Романов
Зачем держать, пусть в других странах себя реализовывают.
Vadim Galuzin
Помимо клеветы есть другие разновидности лжи. Я так понимаю,что клеветать нельзя, а искажать,,дезинформировать,умалчивать, засекречивать данные можно. Это всё делается в настоящем и только приветствуется.А когда ты не знаешь,тебе остаётся только верить,на что и рассчитано.
Владимир Зобнин
Погосян сегодня является лицом, назначенным на выборную должность ректора МАИ
Помимо клеветы есть другие разновидности лжи. Я так понимаю,что клеветать нельзя, а искажать,,дезинформировать,умалчивать, засекречивать данные можно. Это всё делается в настоящем и только приветствуется.А когда ты не знаешь,тебе остаётся только верить,на что и рассчитано.
Yury Safonov
Зачем держать, пусть в других странах себя реализовывают.
Tubbahvik Бахвалов
Увольнять этажами тоже не вариант. Уволят тот этаж, на котором как раз работают. Есть примеры.
Yury Safonov
Инициатива расстрелов должна быть наказуема. А "наказать по полной" совсем не значит, что надо человека и его семью посадить на 15 лет без права переписки.
Александр Шепелёв
Инициатива расстрелов должна быть наказуема. А "наказать по полной" совсем не значит, что надо человека и его семью посадить на 15 лет без права переписки.
Андрей Романов
Очень странные это патриоты, могли бы за границей денег поднять, имя сделать, а потом помочь, но нет, сидят на жопе ровно и мечтаю о светлом будущем.
Дмитрий Браунинг
С блокадой вообще много странностей. Есть такой полусумасшедший дед Купцов. Который иногда говорит такие вещи, которые принять за бред очень сложно. У него есть серия роликов, касательно Ленинграда, просмотрев которые невольно задумаешься о том а все ли мы знаем о Ленинграде.
Дмитрий Браунинг
Вольдемар похоже сдал Сибирь уже,вместе с лесом и населением. Анексировали её, понимаешь ли ..аншлюзировали
Yury Safonov
Очень странные это патриоты, могли бы за границей денег поднять, имя сделать, а потом помочь, но нет, сидят на жопе ровно и мечтаю о светлом будущем.
Boris S
в массовом бегстве, если какой дебил будет с чемоданом тормозить, его - затопчат и х с ним. скорее всего приготовили вещи заранне. и даже спланировали, а хотя что я говорю, не это стая червей недолюдей как стадо зомби отработало по заданной программе, таких только отстреливать, всех, русиш швайн. русский народ победит как побеждал раньше вопреки.
Сергей Степанов
Боитесь летать - правильно делаете. https://www.youtube.com/watch?v=XbF1YyQvbZQ
Влад Шевченко
Левой рукой управлять... Это же другая работа мозга нужна. Правополушарная. Что редкость и не связано с логическим мышлением . Для аннунаков что - ли самолёт построили?
Alex Alex
всех убью - один останусь ! ))
Константин Алланд
Предсказуемо. То ли ещё будет.
Константин Алланд
Точно
Константин Алланд
Вольдемар похоже сдал Сибирь уже,вместе с лесом и населением. Анексировали её, понимаешь ли ..аншлюзировали
Константин Алланд
Наблюдения знакомого из "фашисткой" Чили. С места событий. Это интересно. В Чили вся собственность в руках десятка семей. Везде только частная собственность практически. Все они почитатели Адольфа Гитлера . Живут там в своих замках-особняках разглагольствуют о природном неравенстве. Как- бы ай яй яй. Но при этом в Чили просто огромные деньги собираются богатыми на благотворительность и люди берегут природу ревностно. Чтобы старое дерево сохранить, могут стену здания переместить и план изменить. Внести изменения в проект. Резкое отличие от рф. Святой, праведной, православной и фашизм победивший. От леса одни пеньки остались и всем миром по 3 копейки скидывается голытьба, помогая друг другу больных детей лечить. Не слышал я что- то про здешних меценатов - олигархов. Только обокрасть способны. Говорят, что медведев ездит несколько лет в свой "домик для уточки",мимо традиционных развалюх и так и не поинтересовался у людей из покосившихся лачуг, как они там "держатся" без денег в его любимой россиянии . Зато снова выскочит на девятомая кричать про победу, там все уже отметились. Лицемеры.
Sergej Sokolov
На этом самолете не предусмотрен сброс топлива.
Алексей Огородников
Тоже считаю бредом управление, от которого рука человека не чувствует обратной связи.
Алексей Огородников
С блокадой вообще много странностей. Есть такой полусумасшедший дед Купцов. Который иногда говорит такие вещи, которые принять за бред очень сложно. У него есть серия роликов, касательно Ленинграда, просмотрев которые невольно задумаешься о том а все ли мы знаем о Ленинграде.
Vasiliy Andreev
Свидетельства выжившего в катастрофе superjet 100: https://pikabu.ru/story/svidetelstva_vyizhivshego_v_katastrofe_superjet_100_6688985 Чемоданы не мешали, давки не было, проход был свободен
Алексей Огородников
и маски при пожаре чо-т тоже не выпадают. деревянный какой-то ераплан
Константин Алланд
Левой рукой управлять... Это же другая работа мозга нужна. Правополушарная. Что редкость и не связано с логическим мышлением . Для аннунаков что - ли самолёт построили?
Константин Алланд
Россиянские говнари реально заколупали свой победой. Перекрывают центр города с 9:00 до 11:00, готовятся, понимаешь ли к параду . Как людям на работу и по делам ехать, им пофиг. Вертись как хочешь . Сейчас резко начали покрытие дорожное менять,вполне нормальное, видно деньги нужны на откатиках с подрядиков. Бывший мэр Хабаровска соколов купил шесть домов в Калифорнии и свалил туда на пмж. Тоже орал за победу, патриотизм, нац. лидера и великую Россию . Старый советский хер.
Андрей Романов
каким образом они помогут, если патент на их изобретение будет принадлежать другой стране?
Nikolay Berezin
Туда же плюсом. https://www.sovsekretno.ru/news/id/9439/
Константин Алланд
Нормальная передача получилась. Больше внимания на рф нужно обращать. А то как-то на фоне Украины многое мимо проходит.
Сергей Панченко
и маски при пожаре чо-т тоже не выпадают. деревянный какой-то ераплан
Алексей Ф
В прошлом году просто гуляющих в парке было больше чем марширующих
Алексей Огородников
Туда же плюсом. https://www.sovsekretno.ru/news/id/9439/
Arcadiy Y. Polyakov
Не забывайте пожалуйста, что пилоты это по сути смертники, они каждый раз смерти в лицо смотря когда в самолёт садятся. Так что их такая форма сведения счётов с жизнью вряд ли испугает. Стюардессы не думают куда на работу идут устраиваться и лишних вопросов не задают, они конечно классные бывают, но по моему пора заканчивать эту лавочку. Конечно жестокие меры ничего не изменят, это как бороться с симптомами, минуя причину которая их вызвала.
Lich Legion
если ты про WWII, то одна людоедская система съела другую, а русский народ проиграл ! выбит весь генофонд, кто выжил - глубоко пьющие несколько поколений мальчиков-мужчин воспитанных женщинами результатов победы нет. русичи только-только восстанавливаются это неоднократно обсуждалось на АРИ
Kevin Davidson
Не было никакой молнии, на видео четко видно что самолет загорелся от удара о землю. https://twitter.com/bazabazon/status/1125122587598651393
Kevin Davidson
Ну понятно же что заказуха, на видео люди выбегали с сумками и хаотично - то есть что то мешало людям покинуть самолет.
Эйнар Счастливый
Ну конечно хаотично, я на Вас бы посмотрел! Нет, из огня они должны были строго в порядке очереди выходить!
Алексей Огородников
Фото стоящего самолета, что четко видно по характеру задымления! Вы видео то аварии в посте выше смотрели или так лишь бы ляпнуть? Самолет буквально шмякнулся о взлетную полосу, пассажиры выбегали с чемоданами - но нет, охлос вцепился в теорию поданную из Кремля. Молния, инопланетяне, показания стюардессы....
Kevin Davidson
Фото стоящего самолета, что четко видно по характеру задымления! Вы видео то аварии в посте выше смотрели или так лишь бы ляпнуть? Самолет буквально шмякнулся о взлетную полосу, пассажиры выбегали с чемоданами - но нет, охлос вцепился в теорию поданную из Кремля. Молния, инопланетяне, показания стюардессы....
Kevin Davidson
Первый удар не вызвал разрушения планера, а вот после козления удар был сильнее, он то и привел к разрушению топливно бака и пожару. Это собственно было известно еще вчера. Вопрос собственно почему пилоты промахнулись и не попали на начало полосы и почему не смогли контролировать вертикальную скорость. Возможно кабина была задымлена и это мешало обзору. Ранее была информация, о срабатывании датчика задымления и отказе связи, поэтому и было принято решение садиться.
Виктор Стрекалов
Несколько лет назад уже практически при посадке,пересекая сильный грозовой фронт в аэропорту им "Джона Кеннеди" Нью Йорк в наш самолет Боинг 767 а/к Дельта ударила молния.Интенсивность полетов там огромная.правда до аэропорта "Даласс"в Вашингтоне немного не дотягивает-там вообще интервал 1 минута.Вспышка .грохот и даже удар .тряхнуло немного.Спустя минут командир корабля сразу сообщил о этом .Леди и джентльмены не волнуйтесь .все нормально -это была молния.Видимо там в этом нет ничего необычного-грозы и шторма .как понимаете вблизи Атлантики бывают сильнейшие и вся авиатехника готова к ним .У нас .как всегда- на кого то надо свалить..
Виктор Стрекалов
https://youtu.be/KC4zIk0xAs8 интересная машина, способная проткнуть фюзеляж горящего самолета, чтобы тушить его изнутри. На зачем российским аэропортам такие вещи? Бабло лучше тратить на парады, чемпионаты и машины для президентов.
Алексей Огородников
Первый удар не вызвал разрушения планера, а вот после козления удар был сильнее, он то и привел к разрушению топливно бака и пожару. Это собственно было известно еще вчера. Вопрос собственно почему пилоты промахнулись и не попали на начало полосы и почему не смогли контролировать вертикальную скорость. Возможно кабина была задымлена и это мешало обзору. Ранее была информация, о срабатывании датчика задымления и отказе связи, поэтому и было принято решение садиться.
Роман Котов
В прошлом году просто гуляющих в парке было больше чем марширующих
Dmytro Lapshyn
https://www.youtube.com/watch?v=WNqJXeg65dk
Dmytro Lapshyn
https://www.youtube.com/watch?v=WNqJXeg65dk
Dmytro Lapshyn
Модератору стоило бы поучиться делать эфиры на подобную тематику у Ольги Шарий.
Dmytro Lapshyn
Модератору стоило бы поучиться делать эфиры на подобную тематику у Ольги Шарий.
Dmytro Lapshyn
Парень до последнего в хвосте самолета помогал эвакуации, пока сам не погиб: https://www.crimea.kp.ru/daily/26973/4031247/
Dmytro Lapshyn
Парень до последнего в хвосте самолета помогал эвакуации, пока сам не погиб: https://www.crimea.kp.ru/daily/26973/4031247/
Alexey Strashkov
Каждый хрен с горы считает своим долгом выползти в интернет и "радовать" весь мир своим раскрытием глобальных заговоров. Такие деятели засирают инфопространство покруче официальной пропаганды.
Дмитрий Браунинг
⚡️ В Шереметьево высадили пассажиров ещё одного "Суперджета" Аэрофлота – в салоне был запах горелой проводки. Рейс Москва-Рига должен был вылетать ещё в 23:00, но отправление отменили. По словам очевидца, в салоне был запах гари. Борт уже заменили и сейчас пассажиры ждут отлёта. Видимо, опять пилоты виноваты.
Алексей Огородников
С каждым видео этот человек теряет объективность оценки. Здравого смысла все меньше.
Dexter
...когда самолет запрашивает аварийную посадку пожарным машинам и экипажам скорой помощи логичнее встречать его в конце посадочной полосы, а не начинать реагировать от штатных мест парковки.
Alexandr Mezhetsky
Пора прекратить обсуждать пассажиров с чемоданами. В городе Васюки, все знают: "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих". Как умеют, так и спасаются.
Vladislav Shamanov
Да, офигенная была машина, за всю историю 1 авария и то без пассажиров и по недоразумению. Её бы допилить, до ума довести и лет 50 можно было бы ещё производить, вон, боинг 737й ничего, с 60х годов до сих пор летает.
Роман Кроман
Курсанты Ульяновского лётного училища гражданской авиации; и что мы от них после таких танцев хотим, рано или поздно, но рвануть было должно: https://www.youtube.com/watch?v=UK3nYTrq2Vs
Роман Кроман
Развлекаются ребята, что в этом такого? Вы как бабка старая ворчливая.
Phillip Freiberg
Вот как можно верить, что в РФ-ии хоть что то хорошего есть? Одно хорошо - скоро это все окончательно развалиться и исчезнет. Это не страна - это территория. Я не удивлюсь, если нас окраина переживет.
Phillip Freiberg
Алексей Ф
Так здесь ситуация не была неожиданностью, почему изначально нельзя было перегнать пожарные машины к полосе?
Андрей Романов
альтернативные исследования https://youtu.be/e9VE0Iiklkc
Алексей Ф
Пилоты конечно песня отдельная, но сваливать все на них - значит выгораживать тех, кто разработал и пустил в производство самолет с явными конструктивными недоработками
Алексей Ф
https://youtu.be/KC4zIk0xAs8 интересная машина, способная проткнуть фюзеляж горящего самолета, чтобы тушить его изнутри. На зачем российским аэропортам такие вещи? Бабло лучше тратить на парады, чемпионаты и машины для президентов.
Роман Котов
С дорогих россиян скоро будут взимать плату за право дышать. А мы все на гейропу смотрим(
Алексей Ф
Каждый хрен с горы считает своим долгом выползти в интернет и "радовать" весь мир своим раскрытием глобальных заговоров. Такие деятели засирают инфопространство покруче официальной пропаганды.
Артём Белов
Пример расчета налогов и коммунальных услуг Конкретный пример: Вилла 130 кв. м с частным садом. Большая общая территория, охраняемая. ОБЩИЙ бассейн. I.B.I (ежегодный годовой налог) ориентировочно €1200-1500 Плата кондоминиума €500 Уход за садом (в год) €2600 Плата за воду (в год) €500 Газ (газовый баллон) 8 шт. в год – €30 евро каждый €240 Электричество за год – в среднем €70 в месяц €840 Итого расходов в год €5880-6180 За воду 500 евро в год, это 40 евро в месяц, с учётом бассейна. Откуда узнали то, из телеящика?
Дмитрий Браунинг
Как будто тебя туда кто-то позовет))))
Дмитрий Браунинг
А я и есть "бабка старая и ворчливая", (мне 75) и такое в полувоенном учебном заведении недопустимо. Драки — допустимы, но такая "голубизна" напоказ... Не так давно был открытый демонстративный выезд на "гелендвагенах" выпускников высшей школы ФСБ; вы это тоже считаете нормальным? Да после такого, место им службы — только севера у белых медведей, а воспитателей этих молодых кадров т.с. в "отставку без мундира". Что ещё нужно для прочистки мозгов, сколько человеческих жизней? Кругом одно бла-бла-бла!
сергей м.
Вот как можно верить, что в РФ-ии хоть что то хорошего есть? Одно хорошо - скоро это все окончательно развалиться и исчезнет. Это не страна - это территория. Я не удивлюсь, если нас окраина переживет.
сергей м.
Но молоко в Финляндии конечно же некачественное ;)
сергей м.
Они ее купят, только если ею можно будет демонстрантов разгонять.
Алексей Ф
Ну ка всегда, шевелиться начинают, только после того как уже случилось. Сейчас начнут проверки и с удивлением для себя, обнаружат кучу нарушений. Они наверно исходили и того, что везде не может быть плохо. Ну действительно странно. В экономике Опа, в медицине Опа, в образовании Опа, во всех социальных программах тоже Опа. Нет химической промышленности для производства собственной элементной базы, нет автомобилей компьютеров, вообще какой-то электроники. Везде, в той или иной степени есть коррупция. В Росскосмосе - распил, в Сколково - распил, но должно же быть где-то нормально. Ну видимо посчитали что этим место должна быть авиационная промышленность. Я так понимаю сейчас начнет все всплывать.
Алексей Ф
С дорогих россиян скоро будут взимать плату за право дышать. А мы все на гейропу смотрим(
сергей м.
Воздух останется бесплатным, но дышать будет запрещено. А потом будут выборы и все пойдут голосовать за стабильность))))
Эйнар Счастливый
Да, офигенная была машина, за всю историю 1 авария и то без пассажиров и по недоразумению. Её бы допилить, до ума довести и лет 50 можно было бы ещё производить, вон, боинг 737й ничего, с 60х годов до сих пор летает.
Роман Кроман
А я и есть "бабка старая и ворчливая", (мне 75) и такое в полувоенном учебном заведении недопустимо. Драки — допустимы, но такая "голубизна" напоказ... Не так давно был открытый демонстративный выезд на "гелендвагенах" выпускников высшей школы ФСБ; вы это тоже считаете нормальным? Да после такого, место им службы — только севера у белых медведей, а воспитателей этих молодых кадров т.с. в "отставку без мундира". Что ещё нужно для прочистки мозгов, сколько человеческих жизней? Кругом одно бла-бла-бла!
Роман Кроман
"Хороший пилот и на заборе может летать", — так в своё время шутя говорили в профессиональных кругах. В данном конкретном случае, как говорится, — человеческий фактор.
Влад Шевченко
"Остекление кабины экипажа состоит из двух лобовых и двух боковых стекол, а также двух сдвижных форточек" http://superjet.wikidot.com/wiki:stekla Откройте форточки и проблема решена. Также вопрос с задымлением может быть решен отключением наддува (выключением системы кондиционирования) и разгерметизацией, ну и отключением соответствующих электропотребителей (если горит проводка). А причина "козла" это всегда некоординированные или несоразмерные движения рулями. А причина таких движений: 1) пилот "не видит землю" 2) как я уже писал ранее, управление джойстиком, да ещё и левой рукой. "Видеть землю" - специфическое понятие обозначающее способность лётчика по виду земли из кабины определить расстояние от основных колёс до полосы. На видео кстати видно, что после отделения начинает уменьшаться угол атаки, то есть лётчик отдаёт ручку от себя, что категорически не рекомендуется.
Алексей Ф
"Такая голубизна" явление редкое. А расп*ство и рукожопство - явления стабильные и повсеместные. И большинство рукожопов - показные натуралы.
Sl. Ru
...некогда траурничать - надо с фото погибшими в руках или на палках над головой идти друг друга с победой поздравлять
Алексей Огородников
Ну ка всегда, шевелиться начинают, только после того как уже случилось. Сейчас начнут проверки и с удивлением для себя, обнаружат кучу нарушений. Они наверно исходили и того, что везде не может быть плохо. Ну действительно странно. В экономике Опа, в медицине Опа, в образовании Опа, во всех социальных программах тоже Опа. Нет химической промышленности для производства собственной элементной базы, нет автомобилей компьютеров, вообще какой-то электроники. Везде, в той или иной степени есть коррупция. В Росскосмосе - распил, в Сколково - распил, но должно же быть где-то нормально. Ну видимо посчитали что этим место должна быть авиационная промышленность. Я так понимаю сейчас начнет все всплывать.
Alex Alex
если ты про WWII, то одна людоедская система съела другую, а русский народ проиграл ! выбит весь генофонд, кто выжил - глубоко пьющие несколько поколений мальчиков-мужчин воспитанных женщинами результатов победы нет. русичи только-только восстанавливаются это неоднократно обсуждалось на АРИ
Alex Alex
если ты про WWII, то одна людоедская систем съела другую, а русский народ проиграл ! выбит весь генофонд, кто выжил - глубоко пьющие несколько поколений мальчиков-мужчин воспитанных женщинами результатов победы нет. русичи только-только восстанавливаются это неоднократно обсуждалось на АРИ
Vadim Galuzin
А в Норвегии граждане не вообще не платят за воду.
Роман Кроман
Так и я о том, в названных мною структурах, а также и им подобным, как вы пишите — "рукожопство" н е д о п у с и м о к а т е г о р и ч е с к и! Таких должно не допускать, а просочившихся — отсеивать т.с. в процессе. Слишком велика цена — человеческая жизнь.
Dexter
...некогда траурничать - надо с фото погибшими в руках или на палках над головой идти друг друга с победой поздравлять
Дмитрий Браунинг
Странное у вас сравнение мажоров из нового сословия по сути опричников на гелентвагенах и простых ребят, которые просто дурачатся в общаге.
Дмитрий Браунинг
Разные поколения, сейчас все электроникой напичкано.
Роман Котов
узнал отсюда https://youtu.be/x4efIyVKcvk смотреть с 7ой минуты.
Роман Котов
а че у нас смотреть. изменить мы все равно ничего не можем.
Alex Alex
ну так и ты тоже платишь: горячая, холодная и канализирование - отдельно
Alex Alex
разруха - она в головах бороться ? - никак ! только постепенно эволюционируя поколение за поколением ..
Alex Alex
СовеЦЦкие говноновости-не смотрю буду признателен за информацию: при пожаре запасные выходы отработали штатно ? или все ломились в одну дверь ?
Вит Ла
по двум трапам в носовой части https://nasamoletah.ru/samolety/sukhoi-superjet-100-sxema-salona-i-luchshie-mesta.html
Arcadiy Y. Polyakov
Здесь проблема имеется, почему люди идут в полицейские? в Росгвардию? в приставы? в военные в конце концов? конец печален для них, чем приходится заниматься и инвалидность на голову обеспечена. Всё равно устраиваются и служат и обязанности гадкие выполняют. Думаю система сильнее человека всегда, человек ищет как себя проявить и почти всегда ломается, в этом печаль...
Вит Ла
Евгений Понасенков в Сорренто рассказывает о всей русской литературеhttps://www.youtube.com/watch?v=J0fqvarXPX4
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