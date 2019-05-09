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Источник боевого духа воина

09/05/2019 02:19
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Обсуждение
  • зазеркалье
  • " Нам дороги эти позабыть нельзя... https://www.youtube.com/watch?v=s7B7_i0bPcg
  • А вообще принцип такой - для существования рая, необходимо наличие ада. А всем достаточно хорошо никогда не будет.
  • Сейчас прошелся по району.Масса пьяных.Мятые, грязные , вонючие, нищие люди. Чего-то отпраздновали.В грязи валяются ленточки. Накидан опять мусор. Один тут подошел с очередным общюновским "позволь поинтересоваться". Нос разбитый, денег нет даже на пожрать. Это так, описание окружающей реальности. Под Иркутском какие-то дикие пожары, которые не могут потушить никак(а может средств на это нет).Тайга горит-дым валит. Над кремлем звезды, в зиккурате упырь. Страна в жопе.
  • у нас не тока лес горит, но ещё и детишек в младших группах детсадов зомбируют победобесием. вчера утром открываю шторы, а в детсаду, что по соседству, уже выстроили пупсиков буквой П на прилегающей территории и какая-то баба втирает им что-то там скрепоносное по матюгальнику. стоят, несчастные ляльки, нихера не понимают, держат воздушные шарики и пара-тройка воспиталок в военной форме той поры шлындает туда-сюда. потом пестню какую-то им горланить начали и у меня уже терпения не хватило наблюдать за этим охмурением
  • Чего там насиловать-то? Говно какое-то, побирушка.
  • это нормально.
  • Не, котов старенький.)
  • В молодости еще был похож на человека, последние его фото вызывают отвращение, не туда свернул.
  • В последние две недели несколько известных рассиян пострадали в ДТП. Певица МакSим в конце апреля попала в аварию за границей, по дороге в аэропорт. Марина спешила в Москву на съемки нового клипа. У машины лопнуло колесо, и она рухнула в кювет. Артистка с серьезными травмами оказалась в больнице. В начале мая Влад Топалов сообщил о неприятной ситуации, в которую попал по дороге в аэропорт, чтобы вылететь к жене Регине Тодоренко и сыну Михаилу. Певец утром поехал в церковь. Там он исповедовался и причастился. Затем Влад поехал в аэропорт. По дороге в его машину врезался автомобиль. А вчера певец Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе. Исполнитель хита «Туманы» показал фото разбитого автомобиля, на котором он ехал. https://www.cosmo.ru/stars/news/09-05-2019/sergey-dorenko-pogib-posle-padeniya-s-motocikla-v-moskve/ Вероятно эфирный всплеск вследствие камланий отразился на придворных режима.
  • Вероятно организовали пышные проводы, не скажешь ведь что человек уехал жить в америку.
  • Доренко немного жаль, из всей этой россиянской информационной тусовки, задающей дискурсы он был далеко не самым плохим. Мотоцикл крайне опасный вид транспорта, а проблемы с сердцем у каждого второго человека в мире, а в РФ так наверное и у первого.
  • На самом деле, все попытки объявить монгольское нашествие вымыслом базировались на ущемлённом национальном чувстве, когда советские русофобы внушали, что 300 лет монголы владели Русью и "все перемешались". Конечно же, это не так. Русь в состав Орды не входила, "монгольской крови" у русских нет, традиции государственности на Руси были задолго до появления монголов, да и дань платили далеко не все земли. В летописях, к слову, вообще нет ни единого упоминания о зависимости того же Пскова от Орды. Он живёт своей жизнью, совершенно не ориентируясь на ханов.
  • Христианство говорит только о душе. Некий святой Дух рассматривается как что-то отдельное от человека,что ему только предстоит обрести. На самом деле Дух изначально дан русскому человеку,его не нужно обретать-нужно просто осознать Силу своего Духа. Дух-это связь с Богами,изначальная связь с Родом. Боевой Дух-это связь с Перуном, покровителем воинов.
  • Мир щедр на концепции: в чем убедишь себя, то и увидишь.
  • Когда семья, фактически, в заложниках у НКВД хрен откажешься сралина спасать, а для особо отчаянных - загранотряды и смерш.
  • ВК как раз очень часто говорит про эту причину. Вы, наверное, новенький. Оставайтесь на этой волне. И еще, послушайте или почитайте его материал про латышских стрелков.
  • Когда семья, фактически, в заложниках у НКВД хрен откажешься сралина спасать, а для особо отчаянных - загранотряды и смерш.
  • пока зиккурат стоит - действительно не одумается. зиккурат вообще похоже на "акцент на Сталина" перенастроили - миллионы совкодрочеров грезят о "сильной руке", даже во времена совка такого не было. и заслугу в победе над Гитлером уже Сралину в полный рост приписывают, напрочь презрев мучения своих дедов-прадедов. зомбо-апокалипсис какой-то
  • пока зиккурат стоит - действительно не одумается. зиккурат вообще похоже на "акцент на Сталина" перенастроили - миллионы совкодрочеров грезят о "сильной руке", даже во времена совка такого не было. и заслугу в победе над Гитлером уже Сралину в полный рост приписывают, напрочь презрев мучения своих дедов-прадедов. зомбо-апокалипсис какой-то
  • Еще остались люди которые считают, что революцию делали простые люди? вы серьезно? Про какое плачевное состояние русских идет речь? РИ была передовой страной как технологически, так и в образовании. В 1917 году кол-во начальных школ было под 120 тысяч!(не считая гимназий и иных заведений) 300 тысяч учителей! Примерно такое же кол-во школ в СССР достигли только после второй мировой, после этого кол-во стремительно пошло на спад. Сейчас менее 40 тысяч школ.Вы мифы о Империи в советских агитках читали? Думаю стоило бы провести программу по этому вопросу. Правда наш ВК часто и сам транслирует многие мифы о РИ, в том числе кровавое воскресенье
  • "машинка" не работает с 200 7-2008 г.
  • "Георгиевская ленточка - символ русского человека" - ну, приехали) Почему-то только эти "русские люди" с ленточками в основном любят совок, положительно или нейтрально относятся к Сралину и вообще имеют образцово советское мышление. Владислав упорно не хочет признавать, что никакого массового пробуждения национального самосознания, к сожалению, не случилось. Ни после событий на Украине, ни после "зимней вишни", ни иных событий - люди в основном остались с советским сознанием, даже те кто сражались на Донбассе.
  • Да так хорошо платил видимо, что когда красная армия вошла в Германию и Венгрию, началась волна грабежей мародерства и изнасилований. Почитайте книгу Женщина в Берлине.
  • Может "машинка" и не работает, но сформированная модель поведения исчезнет только со смертью зомбированных поколений, а с поколениями позже 2008 г.р. тоже чего-нибудь сделают. Не исключаю, что в администрации президента РФ вовсю идёт отбор идей для оболванивания новых поколений. Нового они конечно не придумают, скорее будут использовать "общемировой опыт", а именно - законопослушность, толерантность, лояльность действующей власти.
  • откуда инфа?
  • Странно, почему тогда на людях морок такой, все с промытыми мозгами и безвольные.
  • Воздействие мощное было, сформирован определенный взгляд, т.е. инерция. Люди отравлены. Эти дрожжи ещё лет сто бродить будут, хоть их и слили уже в канаву. Молодым мозг засрут сами родители и зиккурата не надо. Но потом все сойдет на нет.
  • Воздействие мощное было, сформирован определенный взгляд, т.е. инерция. Люди отравлены. Эти дрожжи ещё лет сто бродить будут, хоть их и слили уже в канаву. Молодым мозг засрут сами родители и зиккурата не надо. Но потом все сойдет на нет.
  • А что ему не стоять. Это символ СССР. Народ символы СССР любит + сносить/перепрофилировать это тучи говна поднимать.
  • ВК как раз очень часто говорит про эту причину. Вы, наверное, новенький. Оставайтесь на этой волне. И еще, послушайте или почитайте его материал про латышских стрелков.
  • Здорово. Реплика про отключение братства жизни и коммуникации в точку!
  • человек собирает каталог по людям из силовых структур, позволяющих себе грубое обращение с гражданами РФ. Это делается для того, чтобы когда падет воровской режим, наказывать людей из силовых структур по их "заслугам". https://www.youtube.com/watch?v=mAqxg4Iucuo&feature=youtu.be
  • на его содержание лимоны баксов в год улетают - хера с два кремлёвские мрази будут нести такие расходы ради того, чтобы радовать глаза дарагих расеян символами совка
  • Согласен. Хорошо видно, как над этим сейчас уже ведётся работа. "Бессмертный полк", как раз из этого ряда.
  • А когда вообще люди жили хорошо? При царе Горохе? Или при Ленине-Сталине? При царях может и жили бедно, но была свобода передвижения, а вот при Ленине-Сталине в свобода передвижения была в основном в места лишения свободы, а в остальном жили, как крепостные. То, что было при царях, это самая натуральная свобода по сравнению с тем, что случилось после 1917 года.
  • Возьми и осознай, у меня вот не получается. Дух это что-то внешнее (демоническое?), что приходит само и уходит само.
  • если опереться на труды С. В. Савельева то вырисовывается иная картина смыслов событий происходящих в прошлом. человеческий мозг в отличие от приматов в эволюционном развитии получил кору головного мозга а в особенности лобные части, и т.д. (в книгах профессора прочтете) суть такова: мозг а именно кора и ее области в отсутствии социальных страт влияющих на его полное формирование к 20-25 годам, формируется в в пользу лимбической части, в простом выражении животный эгоизм (еда, саитие, доминация ) но те общества (анклавы) популяций имеющие устойчивые социальные правила обеспечивающие выживание переформатированию сознания не поддаются в рамках жизни 1-2 поколений, а сделать это возможно только лишь обстоятельствами непреодолимой силы, война, катаклизм, эпидемии, в этом случае социально развитые особи жертвуют собой во благо общего и будущего продолжения, но ирония в том что в результате выживают массы с животным лимбическим типом. Вот такую парадигму можно употреблять для формирования дополнительно и естественному отбору искусственный а значит и управляемый отбор.
  • Согласен. Хорошо видно, как над этим сейчас уже ведётся работа. "Бессмертный полк", как раз из этого ряда.
  • искусственный отбор (либо фаза) важна результатом, по достижению которой формируется среда (масса животных) готовые принять новые правила (страты следующей фазы) искусственного отбора
  • у нас не тока лес горит, но ещё и детишек в младших группах детсадов зомбируют победобесием. вчера утром открываю шторы, а в детсаду, что по соседству, уже выстроили пупсиков буквой П на прилегающей территории и какая-то баба втирает им что-то там скрепоносное по матюгальнику. стоят, несчастные ляльки, нихера не понимают, держат воздушные шарики и пара-тройка воспиталок в военной форме той поры шлындает туда-сюда. потом пестню какую-то им горланить начали и у меня уже терпения не хватило наблюдать за этим охмурением
  • уже хер посмотришь...
  • Ну значит даже пендаля не надо будет. Только корм. И тут мы, такие, к власти приходим))))
  • не все так просто, сытое животное продолжит удовлетворять лимбическую свою часть (саитием либо играми в самоутверждение-доминацию), так как за каждое такое действие мозг получает поощрение в виде - опиатов, канабиоидов и др. вкусных и приятных кайфушек как пример наша тюремная система - чем больше срок отсидки тем растопырениее пальцы рук в доминации, а функции коры подавлены практически полностью а такой момент как «Рускость» или не «Рускость» утрачивает свою стратность в ноль.
  • Да им похер. Им, что Занзибарам помогать, что пирамиду эту содержать. Не их денюжки-то + заодно и попилят.
  • Да им похер. Им, что Занзибарам помогать, что пирамиду эту содержать. Не их денюжки-то + заодно и попилят.
  • не все так просто, сытое животное продолжит удовлетворять лимбическую свою часть (саитием либо играми в самоутверждение-доминацию), так как за каждое такое действие мозг получает поощрение в виде - опиатов, канабиоидов и др. вкусных и приятных кайфушек как пример наша тюремная система - чем больше срок отсидки тем растопырениее пальцы рук в доминации, а функции коры подавлены практически полностью а такой момент как «Рускость» или не «Рускость» утрачивает свою стратность в ноль.
  • Через Оперу с ВПН открывается.
  • странно. у меня работает ссылка.
  • рассеянская государство может только пиарится на костях, а на деле, как обычно.. Только пафос георгевских лент и парады.
  • Погиб поэт! — невольник чести — Пал, оклеветанный молвой... Вместо поэт, можно поставить слово народ. Эту цитату я привел не просто так. Есть технологии, которые позволяют оклеветать человека или народ перед Высшими Силами иначе Богами. Разновидность проклятия. Снимается только через осознание программы проклятия, перестать отождествлять себя с ней. У нас три программы проклятий: Дуболомство или бесчувствие к самим себе и окружающим; Почитание врага человеческого Х@@cта; Мракобесие большевиков. Когда начинаешь избавляться от этих программ, то Боги начинают тебе помогать.
  • И не надо слов-все понятно
  • Люди ищут... Находят интересные факты. Тут про битву под Ржевом. Независимый ютуб блоггер встречается с молодыми людьми по терриротирии бывшего СССР, которые самостоятельно исследуют тему войны. https://youtu.be/b2LeeaZd5jo
  • кстати тут есть отрывок речи сталина, где он говорит - братья и сЁстры, а не сестры
  • кстати тут есть отрывок речи сталина, где он говорит - братья и сЁстры, а не сестры
  • Без всякого сомнения!
  • Интересный момент - в нынешней Украине, простым людям и не имеющих подвязок в органах журналистам, за гораздо меньшее чем позволяет себя Монтян нацики пробивают головы, а курирующие их СБУ и МВД просто сажают. Безобидного совка Владимира Скачко, совсем недавно взяли сбушники, вломившись в квартиру, не помогло даже его знакомство почти со всеми президентами У. А Танечке все как с гуся вода. ну и не стоит забывать того что она хоть и ненавидит "клятих пендосов и майдаунов", тоже в свое время отметилась по ниве русофобии, борясь с русскоязычными школами.
  • В Екатеринбурге тоже град был. В Перми в центре сейчас ощущается еле слышимый запах серы, хотя может я ошибаюсь.
  • В последние две недели несколько известных рассиян пострадали в ДТП. Певица МакSим в конце апреля попала в аварию за границей, по дороге в аэропорт. Марина спешила в Москву на съемки нового клипа. У машины лопнуло колесо, и она рухнула в кювет. Артистка с серьезными травмами оказалась в больнице. В начале мая Влад Топалов сообщил о неприятной ситуации, в которую попал по дороге в аэропорт, чтобы вылететь к жене Регине Тодоренко и сыну Михаилу. Певец утром поехал в церковь. Там он исповедовался и причастился. Затем Влад поехал в аэропорт. По дороге в его машину врезался автомобиль. А вчера певец Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе. Исполнитель хита «Туманы» показал фото разбитого автомобиля, на котором он ехал. https://www.cosmo.ru/stars/news/09-05-2019/sergey-dorenko-pogib-posle-padeniya-s-motocikla-v-moskve/ Вероятно эфирный всплеск вследствие камланий отразился на придворных режима.
  • Есть мнение, что истуканы ВИЛа стоят не просто так, а определенным образом взаимодействуют с Зиккуратом, работают ретрансляторами, как-то так. Вроде бы известный "узник мордора" Сенцов хотел взорвать памятник Ленину и получил срок побольше чем многие маньяки и серийные убийцы получают в России, то есть покусился на столпы режима, который носит оккультный характер. Сколько бы "либеральная" общественность, европарламентарии и и же сними не ходатайствовали за Сенцова, - ничего не получается. И те же Пу и Ме скорей всего не смогут его помиловать без разрешения Свыше, к ним апеллировать тоже бессмысленно.
  • и что еще интересно комбриг этнический еврей. в честь которого названа улица
  • С тех пор как стали организовывать этот "полк", в Москве в мае творится какая-то хрень - то снег , то град. Вспоминается "игра престолов", где армия "белых ходоков" и мертвецов несла с собой холод. Похоже, некроманты все сильнее сжимают хватку на горле русского народа.
  • и что еще интересно комбриг этнический еврей. в честь которого названа улица
  • ,,Я поднял мину,а ноги оторвало другому" На этот раз другого не было.Впервые посмотрел на Ютубе-и сразу смерть.Интересное для меня совпадение.
  • В Екатеринбурге тоже град был. В Перми в центре сейчас ощущается еле слышимый запах серы, хотя может я ошибаюсь.
  • https://youtu.be/qMPer1qpIu0? Задорнов немного о Скифах, о ведуньях, о леших, о хранителях рода. С 13-й минуты.
  • Очередной пропагандистский канал Минстеця - маркер того что в помойку не глядя.
  • Есть мнение, что истуканы ВИЛа стоят не просто так, а определенным образом взаимодействуют с Зиккуратом, работают ретрансляторами, как-то так. Вроде бы известный "узник мордора" Сенцов хотел взорвать памятник Ленину и получил срок побольше чем многие маньяки и серийные убийцы получают в России, то есть покусился на столпы режима, который носит оккультный характер. Сколько бы "либеральная" общественность, европарламентарии и и же сними не ходатайствовали за Сенцова, - ничего не получается. И те же Пу и Ме скорей всего не смогут его помиловать без разрешения Свыше, к ним апеллировать тоже бессмысленно.
  • Интересный момент - в нынешней Украине, простым людям и не имеющих подвязок в органах журналистам, за гораздо меньшее чем позволяет себя Монтян нацики пробивают головы, а курирующие их СБУ и МВД просто сажают. Безобидного совка Владимира Скачко, совсем недавно взяли сбушники, вломившись в квартиру, не помогло даже его знакомство почти со всеми президентами У. А Танечке все как с гуся вода. ну и не стоит забывать того что она хоть и ненавидит "клятих пендосов и майдаунов", тоже в свое время отметилась по ниве русофобии, борясь с русскоязычными школами.
  • Да вы с ума сошли?)) Народ в основном жил в нищете!
  • Да, на окраине стало меньше истерии.
  • Ну такие люди и в высоко духовной имеются .Скажем Панасенков или Платошкин к примеру .Я уж про Леху молчу .Важна фактология .
  • я слышал к окраинцам по-началу хорошо относились, но потом пришло СС и началось. А так и евреев и русских всех в один мешок. Пропаганда немецкой нации и т.п.
  • Я не склонен делать оценку той или иной идеологии или пропаганде, только по той причине, что пропаганда как работала так и работает и если ей нужно будет сделать из блохи угрозу они сделают а все дружно будут хлопать в ладоши
  • Да, на окраине стало меньше истерии.
  • Так начали перегибать с "игом" именно савецкие русофобы, когда начали твердить глупости про "монголы 300 лет владели Русью", "Русь триста лет платила дань", "государственность переняли от монголов", "все перемешались за 300 лет". Это и вызвало обратную реакцию, вплоть до отрицания самого факта нашествия на Русь Батыя. Государственность у Руси была задоооолго до нашествия Батыя. Но не было никакого "трёхсотлетнего ига", русские земли (и то не все) время от времени выплачивали "выход", в XIII-XIV вв. ряд князей (Северо-Восток) принимали участие в войнах хана на правах младших союзников, их земли иногда разоряли ордынцы. Всё. Это, по идее, не должно именоваться "игом", это особая форма вассалитета ряда южных и северо-восточных княжеств от Орды. К слову, в источниках вообще нет никаких данных о "зависимости" Пскова или Полоцка от Орды. Они вообще жили своей жизнью, никоим образом не соотносясь с Ордой. Сложно назвать зависимостью и отношения Новгорода, Изборска, Белоозера, Турова и Брянска с Ордой. Новгородцы вообще с 60-х гг. XIV столетия полтора века грабили ордынские земли. Москва вышла из под зависимости de facto в конце XIV в., после разгрома Орды Тимуром. Да и раньше, в 1382 г. тохтамыш смог захватить Москву только внезапным ударом и обманом. Смоленск вообще не платил дани с 1339 г., Киев - с середины XIV в. Теорию "ига" давно нужно пересматривать, что уже делается. Было нашествие Батыя, дюденева, неврюева и проч. рати, была вассальная зависимость части русских князей (Северо-Восток и Юг Руси) от хана, но не было никакого "порабощения" и "300 лет рабства".
  • Сталин: " Дорогие Братья и Сестры"!.. Почему ему никто не ответил, - Не Брат ты мне , гнида черножопая!..
  • https://www.youtube.com/watch?v=CBSTMSu8EJ8
  • https://www.youtube.com/watch?v=-PzLr1irPqg
  • Я не склонен делать оценку той или иной идеологии или пропаганде, только по той причине, что пропаганда как работала так и работает и если ей нужно будет сделать из блохи угрозу они сделают а все дружно будут хлопать в ладоши
  • И проблема не в уме, а в месте , за что отвечает человек. Если человек не отвечает то зачем ему мозги? Спишут таких людей , ну смогут сказать негуманно , плакать будут, но спишут
  • Но для немца он и монголоид к томуже
  • А и пёс с ним.
  • Вчера ездил в гости, позвали по другому поводу. Ездили переодически машину с сывецкими флагами шныряют по городу. Адин придурок коробку на верх пристроил авто и дуло ,типа танк. А ещё бандура с рупором размером с ванну и день победы орет Лещенко . Ну думаю пропаганда работает во всюдо оскомины. А тетка в автобусе казашка сказала что бессмертный пол в этом году был поменьше чем в прошлом. Говорит больше Тулы не пойдет. При совке была в обязаловку когда студентом был. А апосля не в жизнь не ходил. После этих парадов как лимон выжетой, усталость.
  • 9 мая. Киев. Трэш https://www.youtube.com/watch?v=8xM3a-p1ENg рекомендую полностью всё посмотреть, от и до ... если будете
  • Зарёкся праздновать советские праздники, и все эти странные люди сами куда-то пропали. Сейчас зашёл на АРИ, оказывается был советский праздник, почитал, посмотрел, ощущение, что новости с другой планеты. Я вот подумал, что если не выстраивать свою жизнь с оглядкой на советских, то они просто исчезают из нашего Мира.