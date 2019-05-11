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Игры в которые играет власть
Игры в которые играет власть
11/05/2019 01:07
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Обсуждение
Александр Верный
повышения пошлин для Китая это шаг отчаяния, и попытка Трампа перераспределить прибыль между государством и корпорациями, она всегда плачевно заканчивалось для президента!
Владимир Кутиков
Благодарю
Владимир Кутиков
Благодарю
Владимир Кутиков
Благодарю
Владимир Кутиков
Благодарю
Вадим Волков
А ведь действительно болтливый был, кому-то могло не понравиться.
Иван Иванов
Я из сибири и не по наслышке знаю что такое сибирские дивизии ВА исказил факт доблести и важнейшей роли русских сибиряков...Советую всем посмотреть сериал Д/ф вторая мировая день за днем.
Александр Верный
Внешний долг вне фондовый в районе 6тр. долларов или 50% ВВП по гос. бумагам да под триллион, а еще есть долги компаний! Рост экономики в 10% уже давно обеспечивается за счет инвестиций в совокупности 40% от мировых,все мировые фонды пихают туда деньги 10% это чудо прибыльности, но этот искусственная величина,Китай уже не успевает переварить такие суммы и находиться всегда под угрозой дефолта, но если не дай бог такое случиться глобальный мировой кризис наступит незамедлительно,пока не появиться финансово емкая отрасль отрасль или страна типа Китая, мировые финансовые системы будут поддерживать устоявшеюся систему, слишком много в мире необеспеченных фин.инструментов! И повышения пошлин на китайские товары это попытка перераспределения прибыли между государством США и корпораций, но мы все понимаем в этой войне Трампу не выиграть, думаю это шаг отчаяния!
Arcadiy Y. Polyakov
Правильно ВК говорит поддерживаю, и по поводу Доренко и по поводу Китая и по поводу экипажа самолёта.
Владимир Кутиков
Страх живет в сердцах тех, кто ест свинину и молится иконам. Но таких с каждым летом меньше становится.
Maxim Egorov
Если Доренко завалили, то решение об этом утверждалось на самом верху, т.к. это кремлёвский ресурс. А не потому что кто то там мог обидеться на него. Народу нравился Доренко, его все знали это не какой то полуненормальный Невзоров на которого всем плевать или бесы полукровки с эха и дождя. Кремлю страшно и видимо решили, что такой как Доренко им сейчас не нужен, очень опасно. Неизвестно, что он там может сказать в любой момент. Смотреть с 19:10 https://www.youtube.com/watch?v=emR7KSb5ikM&t=1204s
Владимир Кутиков
Информативно
Ilya Tarasov
В последнем эфире Доренко говорил, что "мы летаем на плохом самолете" (Суперджет). Интересно, что он заступается за русских, которых режим выставлял идиотами, скармливая им байку про молнию, попавшую в самолёт. Любопытная цитата: "Мы, русские люди..."
Владимир Кутиков
И на сумки заставил взглянуть меня по-новому
shaub kravchuk
Очередной актер, судя по морде которому около 50-ти лет, изображающий Резидента на потеху Кукловодам взял и найепнулся, может это Знак а может быть и нет https://www.youtube.com/watch?v=Qb5fVi52QzQ
Сергей Вишняков
Владимир, вы попали в точку. Доренко тщеславный был. Лавры "Колымы ВДудя" не давали ему покоя. Скорей всего фильм должен был быть про мавзолей-зиккурат.
Алексей Огородников
Да. Отличный сериал.
Гринго
...вах-вах, а мы об этом и не знали! Ещё один "Капитан Очевидность" проснувшись, "спешит" поделиться очевидным. https://www.youtube.com/watch?v=5IeaD3Bcmxc
Андрей Романов
старое емкое видео крылова https://youtu.be/8JURVaLoqTo
Вадим Di
Страх живет в сердцах тех, кто ест свинину и молится иконам. Но таких с каждым летом меньше становится.
Роман Котов
Диктатура рассчитывает что она наймет чеченов для защиты своей собственности.
Maxim Egorov
https://tass.ru/proisshestviya/6420256?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Виктор Стрекалов
Жестче чем в 2000 году Пукина никто не критиковал. Кстати на видео "настоящий " Путин. 20 мин 42 сек https://www.youtube.com/watch?v=KnfzQu2X97o
Иван Грозный
Жестче чем в 2000 году Пукина никто не критиковал. Кстати на видео "настоящий " Путин. 20 мин 42 сек https://www.youtube.com/watch?v=KnfzQu2X97o
Андрей Романов
Наконец вышли дебаты семина с ватоадмином, делайте репосты и лайки. Бьем по совку! https://youtu.be/b4Cq4T81kl4
Андрей Романов
Наконец вышли дебаты семина с ватоадмином, делайте репосты и лайки. Бьем по совку! https://youtu.be/b4Cq4T81kl4
Дмитрий Браунинг
Прикормили его потом, он же был на последней инагурции путина.
Дмитрий Браунинг
Прикормили его потом, он же был на последней инагурции путина.
Дмитрий Браунинг
Прикормили его потом, он же был на последней инагурции путина.
Иван Грозный
Скорее всего "новый " Пу простил, "настоящий " Пу был крайне злопамятен .
Иван Грозный
Скорее всего "новый " Пу простил, "настоящий " Пу был крайне злопамятен .
Иван Грозный
Скорее всего "новый " Пу простил, "настоящий " Пу был крайне злопамятен .
Мария Гривастая
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