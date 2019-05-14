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Время "Русского взгляда"

14/05/2019 01:31
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Всё это домыслы. Нормальные были глаза у скифов. Глаза белого человека . По крайней мере внешность людей на золотых скидки украшениях точно не азиатская.
  • В детстве жили в г.Кашине, сам город это место силы,также на древних самых важных местах силы были построены церкви. Лично видел сброшеные камни у подножия горы с храмом,на половину в воде,т.к река обмелела, на которых чтото было высечено, но эррозия и время, неразобрать. Другие в речке или закопаны скорее всего.Т.к по всему периметру города высокие валы и рельеф местности виден с большой высоты. Они построили в городе 33 церкви ввиде креста и еще 24 образовывали храмовое ожерелье вокруг посада.Еще 16 в пригороде. 15 монастырей. К слову, по истории края город мог стать столицей России, т.к претендовал в своё время с Тверью за право стать областным центром, а сама Тверь конкурировала за это право с Москвой. https://vk.com/@rusgeotur_ru-kashin-gorod-russkogo-serdca
  • этот Блок - жыдяра пархатая. за своих крысолюдей и писал бы, чертила
  • Бравые силовики опять задержали детей "экстремистов-нацистов" https://dailystorm.ru/vlast/istoriya-pro-neopasnyh-malchikov-romantikov-kotoryh-zaderzhali-v-moskve?utm_source=lentach&utm_medium=ctr&utm_campaign=lentach
  • Не мытьём - так катаньем захристосовать в кандалы,чтобы ещё тысячу, другую лет не рыпались а молчали в тряпочку. Тут некто - обмолвился про "римское право", как некий Абсолют добра, справедливости. Так вот, Рим от имени Ватикана "доровал" всему Миру христианство крестом и мечём (про костры не упоминаю) по обязательному канону пресловутого "римского права". Ну-как... похристосуемся, что-ли ещё раз, братья и сестры?
  • "Иго" это просто феодальная зависимость, а "выход" это дань феодалу
  • Духовный щит родины ))
  • Духовный щит родины ))
  • Согласен. Мутная история началась еще с.. Взято с лурка. 25 января 2016 года Крылов выступил соучредителем некоего Комитета 25 января, призванного, очевидно, в очередной раз спасти Россиюшку от себя самой. Любые сравнения и эпитеты меркнут рядом с получившимся паноптикумом фриков. Помимо самого Крылова, традиционного играющего роль Мякотки Русского Национализма, в мишпухе присутствуют: Кунгуров и Калашников, Просвирнин, Лимонов, Стрелков-Гиркин, Карабанов, и другие весёлые ребята. Для полноты картины не хватало только ЕСД, который присоединился позже, вместе с бывшей. В общем, чувствуется рука Мастера, да и уши вылезли довольно быстро — уже третьего февраля Комитет заявил о поддержке Старика Кабаева http://novorossia.pro/25yanvarya/1576-komitet-25-yanvarya-vsevozmozhnye-ohraniteli-obvinyayut-v-nepodderzhke-putina.html
  • Согласен. Мутная история началась давно. Комитет 25 января 25 января 2016 года Крылов выступил соучредителем некоего Комитета 25 января, призванного, очевидно, в очередной раз спасти Россиюшку от себя самой. Любые сравнения и эпитеты меркнут рядом с получившимся паноптикумом фриков. Помимо самого Крылова, традиционного играющего роль Мякотки Русского Национализма, в мишпухе присутствуют: Кунгуров и Калашников, Просвирнин, Лимонов, Стрелков-Гиркин, Карабанов, и другие весёлые ребята. Для полноты картины не хватало только ЕСД, который присоединился позже, вместе с бывшей. В общем, чувствуется рука Мастера, да и уши вылезли довольно быстро — уже третьего февраля Комитет заявил о поддержке Старика Кабаева.
  • Фильм хороший есть правда долго искал в инете чудо на гудзоне там том хенкс про а320 как на воду посадили
  • Фильм хороший есть правда долго искал в инете чудо на гудзоне там том хенкс про а320 как на воду посадили
  • https://soundcloud.com/filipplenoir/kazak-i-krestyanin
  • Если говорить о наследственности древнего Рима,то может стоит затронуть и международное право,в котором за основу взято Римское право?
  • В Краснодарском крае было такое предприятие Ремкипналадка, по всему краю занималось ремонтом и поверкой средств измерений. По распоряжению Ткачёва было разворовано, прислали в какой-то момент директора который развал осуществил, множество сотрудников работало и были земли и здания производственного назначения по всему краю на хороших местах, про оборудование уже не упоминаю. Ткачёв пошёл на повышение, а на месте Ремкипналадки так толком ничего не образовалось. Китайские весы никто не поверяет, да и многие другие средства измерений не поверяются, да и не надо это никому оно всё и так точное. Какой после этого может быть Супержет если нет средств измерений!
  • Производство буры конечно необходимо, для металлов и сплавов, но мы до сих пор Советский металл собираем и сдаём, по свалкам и оврагам а те кто побагаче ездят все на китайском гавне и и пользуются гавном китайским в быту и не только. А свой металл грузим в порту Новороссийска на пароходы и отправляем в Турцию вот уже лет двадцать как и никак всё не вывезем. Металл это оружие России воевать нечем, зато туркам есть чем воевать с Россией!
  • При рассмотрении гунов не забывайте Гунайку - древнее поселение гунов в туапсинском районе! Там многие артефакты сохранились, но об этом никто не знает, требуют исследования!
  • На самом деле хороший знак! Люди просыпаются от большевизма и иудейского православия.
  • Вместо восстановления снесённых большевиками Богоявленского и Екатерининского соборов власти настойчиво проталкивают строительство новоделов в местах, где людям не нравится. Это встречает сильное сопротивление. Потом власти начинают прессовать тех, кто против. Может смысл как раз в этом - получить как можно больше человеческих негативных эмоций?
  • Вместо восстановления снесённых большевиками Богоявленского и Екатерининского соборов власти настойчиво проталкивают строительство новоделов в местах, где людям не нравится. Это встречает сильное сопротивление. Потом власти начинают прессовать тех, кто против. Может смысл как раз в этом - получить как можно больше человеческих негативных эмоций?
  • им нужно сначала восстановить старые церкви
  • Там не в храмах дело. Храмы это всего лишь следствие , наносное, а причина – дух. Им дух истины надо искать и восстанавливать , а не хныкать , что прихожан теряют и не заниматься политическим лизоблюдством и помыслами о какой либо власти. Как будто если всё человечество войдет в их круг, то истина вдруг воцарится на Земле. Бред. Это всё напоминает ту старую как мир - историю про жадную старуху из сказки о рыбаке и рыбке. Жадность и духовную пустоту не спрячешь под золотым убранством и царственными коронами…
  • Да там смысл в негативных эмоциях, религия печали и скорби, радости там нет места.
  • В детстве жили в г.Кашине, сам город это место силы,также на древних самых важных местах силы были построены церкви. Лично видел сброшеные камни у подножия горы с храмом,на половину в воде,т.к река обмелела, на которых чтото было высечено, но эррозия и время, неразобрать. Другие в речке или закопаны скорее всего.Т.к по всему периметру города высокие валы и рельеф местности виден с большой высоты. Они построили в городе 33 церкви ввиде креста и еще 24 образовывали храмовое ожерелье вокруг посада.Еще 16 в пригороде. 15 монастырей. К слову, по истории края город мог стать столицей России, т.к претендовал в своё время с Тверью за право стать областным центром, а сама Тверь конкурировала за это право с Москвой. https://vk.com/@rusgeotur_ru-kashin-gorod-russkogo-serdca
  • Покажи дураку как Богу молиться,он себе весь лоб разьебет!
  • А может все проще? ст. 381 Налогового кодекса (НК РФ) все религиозные организации освобождаются от уплаты налога на имущество, используемое ими для осуществления религиозной деятельности. Под льготу подпадают, в частности, здания храмов, синагог, мечетей и иных объектов, предназначенных для совершения богослужений, а также здания семинарий, медресе и прочих учреждений профессионального религиозного образования. ст. 395 НК РФ религиозные организации освобождаются также от уплаты земельного налога за участок, на котором расположены все здания, строения и сооружения вышеназванных организаций. ст. 251 НК РФ, не учитываются доходы, полученные в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения. Такие предметы и литература не облагаются НДС ст. 149 НК РФ. Не подлежит налогообложению проведение религиозных обрядов и других культовых действий, а также ремонтно-реставрационных, консервационных и восстановительных работ культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций.
  • На самом деле хороший знак! Люди просыпаются от большевизма и иудейского православия.
  • Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! ... Лично я, вижу в известным произведении Александра Блока злую иронию в "известный" адрес. ( Извините за тавтологию)
  • да уж .. все не просто, а .. очень просто !
  • Энгельс на содержанию Марксу за время их "дружбы" выделил более 6 миллионов франков. по тем деньгам это гигантская сумма. Это как сейчас 10 миллиардов долларов. Эти деньги все ушли на создание масонских лож, Маркс был официально масон 33 градуса. А реально он был сатанистом 9 степени. Но за Марксом и Энгельсом был такой куклорвод как М. Гесс. это был реальный человек он говорил что классовая борьба есть прикрытие только национальной борьбы.
  • Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! ... Лично я, вижу в известным произведении Александра Блока злую иронию в "известный" адрес. ( Извините за тавтологию)
  • краткое содержание статьи (биографии) бухали, трахались, болтали, сливали деньги и писали всякую херь ..
  • не просто зарегистрироваться как религиозное объединение или организация.масса препонов
  • Там не в храмах дело. Храмы это всего лишь следствие , наносное, а причина – дух. Им дух истины надо искать и восстанавливать , а не хныкать , что прихожан теряют и не заниматься политическим лизоблюдством и помыслами о какой либо власти. Как будто если всё человечество войдет в их круг, то истина вдруг воцарится на Земле. Бред. Это всё напоминает ту старую как мир - историю про жадную старуху из сказки о рыбаке и рыбке. Жадность и духовную пустоту не спрячешь под золотым убранством и царственными коронами…
  • Представить как раз легко. Просто со временем Боги тоже уходили или погибали.
  • каббала - это доиудейское мировосприятие
  • Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК (объединённая авиационная компания). Теперь точно суперджеты будут косяками бороздить воздушные просторы рфии. Главный стерх знает как летать по правильному, и что для этого надо.
  • Покажи дураку как Богу молиться,он себе весь лоб разьебет!
  • Здравствуй Константин и читатели АРИ. Объясню кто есть Боги. Только сейчас пришла ясность. Человек имеет душу, зеркало - призму, сотканную из духа как основу высшего Я. Тело, ум, сознание. Сознание вещь интересная. Тело и ум умирает, сознание отходит к Роду. Высшее Я и Душа бессмертны. Сознание живших когда то предков (духи предков), соединено с Родом и воплощается вместе с нами. Получается, мое сознание в себе имеет за основу сознание какого то моего предка плюс мои личные наработки. Потом все это отойдет Роду. Люди, которые когда жили на Земле и сотворили Русь, их сознание осталось по наследству Русскому Роду. Сознания живы, составляют основу общего сознания или сверхсознания русских людей.
  • Да термин такой откуда ушки этого мракобесия виднеются.
  • В христьянстве конечно мракобесие. Религия управляния гоями и подавления воли и духа.
  • В христьянстве конечно мракобесие. Религия управляния гоями и подавления воли и духа.
  • Причем тут русская армия? Если уж на то пошло лозунги были за царя и отечество, а не за исуса христа из назарета. Короче я уже понял, что вы пгавославный товарищь с вами дальше разводить дискусии не вижу смысла.
  • Причем тут русская армия? Если уж на то пошло лозунги были за царя и отечество, а не за исуса христа из назарета. Короче я уже понял, что вы пгавославный товарищь с вами дальше разводить дискусии не вижу смысла.
  • С чего вы взяли что я православный ,ровно наоборот!)) Я обьяктивно как историк подхожу к вопросам. Царь небесный и христос хорошо подходит.Царь земной Николай 2 ой сука расстрелять!!!
  • Правильно понимаете космогонию русского духа и родовую память. Молодец.
  • Энгельс на содержанию Марксу за время их "дружбы" выделил более 6 миллионов франков. по тем деньгам это гигантская сумма. Это как сейчас 10 миллиардов долларов. Эти деньги все ушли на создание масонских лож, Маркс был официально масон 33 градуса. А реально он был сатанистом 9 степени. Но за Марксом и Энгельсом был такой куклорвод как М. Гесс. это был реальный человек он говорил что классовая борьба есть прикрытие только национальной борьбы.
  • В Польше совершён самосуд над «монументальной пропагандой педофилии» https://youtu.be/1EXHe0SMyOU
  • каббала - это доиудейское мировосприятие
  • и что дальше? есть христианская каббала не удивляйтесь.
  • когда у русских своя философия будет посветлее и поярче.
  • Совковое мероприятие, и что характерно, на площади Ленина.
  • когда у русских своя философия будет посветлее и поярче.
  • не просто зарегистрироваться как религиозное объединение или организация.масса препонов
  • Представить как раз легко. Просто со временем Боги тоже уходили или погибали.
  • Ничего в иудаизме менять нельзя. У них есть Тора и Талмуд, по которым нужно следовать. Просто у иудеев есть проектировщики, которые на основе своих законов пытаются спроектировать действительность.
  • Астраханское вести эфм радио сообщило что местный абориген нашло скифское захоронение.
  • это в христианстве нельзя там символы веры и тд. не путайте.поизучайте лучше
  • Информативно.
  • Совковое мероприятие, и что характерно, на площади Ленина.
  • Атака на светское общество: В Екатеринбурге разрушат парк ради строительства очередного храма, очередной великомученицы за бабки РМК и УГМК. С чего бы этим сырьевым компаниям вкладываться в эту стройку? https://www.google.ru/amp/s/meduza.io/amp/feature/2019/05/14/vy-hotite-hram-my-hotim-skver-budet-voyna
  • Сам как то участвовал в строительстве храма в парке. Деньги давал какой то криминальный авторитет, попы тоже не простые приезжали, смотрели как идёт. У них там своя мафиозная тусовка и видимо у кого лучше храм, тот становится ещё более уважаемым. Эти строительства храмов нужно рассматривать, не как религиозное действие, а больше как какую то криминальную тему. Может они так территорию метят или самоутверждаются.
  • 6 млн франков = 1,5 млн золотых рублей = 3 млрд рублей РФ на 2019 год = 45 млн долларов на 2019. Тоже немало, но таки не 10 млрд.
  • Возможно деньги отмыть, через пожертвования.
  • Слишком мало храмов, надо больше! Местный олигархат «Русская медная компания» (РМК) и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) пилят и отмывают деньги, все как обычно.
  • Сам как то участвовал в строительстве храма в парке. Деньги давал какой то криминальный авторитет, попы тоже не простые приезжали, смотрели как идёт. У них там своя мафиозная тусовка и видимо у кого лучше храм, тот становится ещё более уважаемым. Эти строительства храмов нужно рассматривать, не как религиозное действие, а больше как какую то криминальную тему. Может они так территорию метят или самоутверждаются.
  • Информативно.
  • Немцы бы уже колонизировали Марс, если бы в 1945 году не потерпели поражение
  • Первая языческая заповедь - радость жизни превыше всего.
  • тогда у нас гос-во языческой мечты, все чиновники блюдут такую заповедь)
  • https://www.youtube.com/watch?v=BOcLCJMvszA Как смотрел передачу Владислава про перемещение наблюдаемых объектов или нло, он был прав в выводах, дядечка определенно рассказал о такой технологии.
  • Тут для кукловодов даже песни записывают на их родном языке) https://www.youtube.com/watch?v=6dXToCIuDbA
  • Достаточно посмотреть на самых раскрученных звёзд. Последний концерт TS. С чего бы это поп-кантри певица вдруг помешалась на египетской теме? Да и по тексту никакой связи. Кукловодам тоже хочется потешить своё тщеславие. https://youtu.be/HL25FvzbgtE
  • По крайней мере в их убогом понимании . а быдло им завидует . отчего первые радуются еще больше ...
  • не плохое видео: КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДЕЛИ РУСЫ? https://www.youtube.com/watch?v=XkWz_jdNqfY
  • А те кто не блюдут данную заповедь те грезят в мечтах
  • Росс. империя с большой натяжкой была русским государством. Скорее это было германское государство на русской почве, как Австрия - на балканской. Даже Второй рейх был онемечен только на 70%, Австрия - на 20%, Россия - на 5%. Но административный аппарат, армия, образование во всех трех империя построены по одному образцу. Во всех трех империях чисто германские правящие династии. И самый страшный сон англосаксов - союз трех германо-славянских держав: Пруссии, Австрии и России.
  • Россия не Шумерия ... это Скифия.
  • Кремлёвско-нерусская Россия-Византия берёт свои истоки в Междуречье, так что в принципе её можно назвать Шумером с некоторой натяжкой.
  • Россия была русской до Романовых.
  • Немцы бы уже колонизировали Марс, если бы в 1945 году не потерпели поражение
  • А кто говорил про SJ?Говорили про то что России нужен свой самолёт,но никак не Супер Джет.Вы ,батенька, или не тем местом слухаете,или Чаво хуже -засланец)
  • Мне кажется, что вы просто тролль.
  • Про 988 год и Орду не скажу, но начиная с приезда Палеологов в Московию тут прочно утвердилась византийска-вавилонская социально-политическая матрица. При этом надо понимать что деруссификация произошла не мгновенно, она продолжается даже сейчас. Просто с того времени как византийская "партия" оказалась у руля государства, страна и народ начали медленно отходить от своей изначальной природы и всё более превращаться в какую-то имперскую химеру, очередное переиздание Византии. И дореволюционная Россия тоже русской в истинном смысле слова конечно же не была.
  • Мне кажется, вам просто нечего ответить.
  • Самолет, даже самый не очень, за один год не делается, и даже Суперджет, с его наработками пригодится в будущем. Удачный двигатель создается на десятилетия , его цикл создания не менее 10 лет! . Конечно при Суперджете попилили кучу бабла, по другому и не могло быть. Но то , что будущей России нужен самолёт, свой и не один, это однозначно. И даже Суперждет и те же АН 148 или Казанские Тушки- это задел на будущее, иначе даже старые технологии растеряет Россия. Касательно рассуждений про Запад , так я тоже не согласен. У Запада своя логика, и своя геополитика. Что там с поставками летального оружия врагам России? побухтели и забыли. Это Скорее Кремль колотит понты где только может и не может, и в Сириях Венесуэлах и Ким чен Эну платят что б тот ракету пустил... говно всякое. оно ж видно. Плохой парень тут точно не запад... Западу Россия с ее 1.5 % вообще фиолетова. Причем пренебрежений и недооценки на Западе нет ВООБЩЕ. Думаю все понимают что какое то ОПГ мается дурью. А им рулят нью-шумеры аля 17-й год. При этом сражаться за демокраси в той части света никому не то что не надо, никто и не задумывался. Главное чтобы всё самотёком , и что бы национальное определение не переросло в ядерную войну.
  • Россия была русской до Романовых.
  • Сказ про Кощея Бессмертного у меня в ленте https://www.facebook.com/sergey.vishnyakov.142 и https://vk.com/id54273933
  • "Дело в том что Россия при любой власти коммунятской , россиянской и будущей русской вынуждена будет заниматься производством высокотехнологической техники в том числе и производством самолетов и вертолетов" -- Если не учить специалистов хотя бы на старых тушках и собранных из иностранных узлов суперджетах, то поколения инженеров просто вымрут. Даже плохих инженеров и старых технологий. Человеческий капитал из воздуха не берётся. Студенты учатся на старых самолётах и ракетах, если не будет хотя бы их , база потеряется. Специалист от не специалиста отличается обучаемостью , способностью научиться. А не поколением технологий в черепной коробке
  • и называлось Русское царство, Россия Петр I придумал
  • "Дело в том что Россия при любой власти коммунятской , россиянской и будущей русской вынуждена будет заниматься производством высокотехнологической техники в том числе и производством самолетов и вертолетов" -- Если не учить специалистов хотя бы на старых тушках и собранных из иностранных узлов суперджетах, то поколения инженеров просто вымрут. Даже плохих инженеров и старых технологий. Человеческий капитал из воздуха не берётся. Студенты учатся на старых самолётах и ракетах, если не будет хотя бы их , база потеряется. Специалист от не специалиста отличается обучаемостью , способностью научиться. А не поколением технологий в черепной коробке
  • Россия это Европа
  • Суперджет100 - летающий гроб. Точка . А вот у лучшего россиянского премьер-министра медведева французский самолет(и где то там ещё есть домик для уточки всего за 5 миллиардов). Вы главное держитесь!
  • Суперджет-пили бюджет!..
  • Я считаю, что этот самолет нужно использовать только после того как он станет бортом номер 1 и не подвергать русских людей риску.
  • Да как бы можно не летать, ездить на поезде, будет раз в 20 дольше и логистика уйдёт в минус, но при текущей обстановке начнут поезда тогда падать. Тут в вопросах антирежимных главное не уйти как правильно заметили в пещеру. Всё разрушить и построить с нуля не получится, не дадут.
  • Я считаю, что этот самолет нужно использовать только после того как он станет бортом номер 1 и не подвергать русских людей риску.
  • Я предлагаю летать на этом шедевре россиянского самолетостроения димке и вовке - патриотам рф.
  • https://www.youtube.com/watch?v=jeLcK1IbfLQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=_oIK119uvw4
  • Я себе сохранил на диск все прошлые выпуски Ари. Когда врубят россиянский чебурнет, буду вспоминать былое . Мощные были эфиры.
  • он на 80% состоит из западных деталей. Он также встанет, как и остальные. Этой стране может и нужен такой самолет, а вот русскому народу что-то сомневаюсь.. Ответьте пожалуйста на вопрос, если у вас будет выбор на чем лететь, вы посадите свою семью в суперджет?
  • Радость жизни - иллюзия. Недолгий всплеск гормонов. Светской прослойке их требуется в большем количестве. Но методы получения сильно устарели. От этого и смертей внезапных так много.
  • Печально читать такие все комментарии...
  • Опять же говорилось в выпуске, что самолёт на самом деле не на столько плох. Можно на нём спокойно летать. Дело в системе расиянской, они и боинги будут разбивать. Работают колхозники пристроенные по блату, дело то не в самолёте. "Либералы" кидаются на самолёт по указке с запада, чтобы навредить экономике, а вы тут подвываете им. В РФ страшно летать на любом самолёте, страшно ходить в кино, ездить в метро, спать в домах потому что такая власть, такие люди.
  • Почему-то вспомнилась цитата из ДМБ "нет препятствий патриотам". Моя главная мысль, что жизнь русских людей превыше всего. Если безопасность и надежность обеспечит аирбас или боинг - значит так тому и быть, нет жеж мазохисты, будем летать на суперджете, потому-что "патриотично". Должна быть рыночная конкуренция, сейчас же суперджет просто впихивают, потому-что надо его куда-то впихнуть. Мировую конкуренцию он не потянул. факт. его никто не покупает, кроме нескольких стран третьего мира и то видимо с откатами.
  • Я был реально удивлен, но бразильский Embraer состоит из импорта на 100%. Бразильская только сборка. Boeing 787 - сделано в США 70% (кстати, половина конструкторских работ выполнена в московском филиале, аэродинамическая продувка выполнена в ЦАГИ). Та же история с Airbus: корпорация Иркут производит стойки переднего шасси, килевые балки и детали закрылков для самого массового А-320. Воронежское ВАСО производит компоненты пилонов двигателей для того же семейства. ВСМПО-Ависма производит стойки основных шасси самых современных аэробусов — семейств А-350 и 380 (который двухэтажный, самый большой пассажирский самолет в мире). Эта же компания производит 60% (!!!) титановых деталей для всех аэробусов. Нижегородский Гидромаш — блоки системы управления полетом, гидравлику и пневмоагрегаты.
  • Песня на выдуманном языке. Блин, вы хоть описание читайте.
  • Это было русское феодально-имперское государство. Сами русские сформировались из готско-германского компонента (элита) и балто-славянского населения, заселившего земли древней Руси
  • Советские были очень прожорливые и шумные. У западных запас мощи больше - взлетают за 30-40 секунд, наши - пока раскочегарятся... Примерно как импортный седельный тягач и КамАЗ, когда "тоже россияне" из региона 05 грузят в КамАЗ 40 тонн арбузов, в гору он едет не больше 20 км/ч, иномарка с теми же 40 тоннами заходит на 80 км/ч.
  • Фото титановых комплектующих Boeing 787 российского производства https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/04/14/7/1460631747198080827.jpg Все титановые детали отлиты в городе Верхняя Салда на Урале. Dreamliner на 15% из этого материала. Гарантированных заказов от Boeing у завода на 18 миллиардов долларов, до 2050 г. Помимо этого $5 млрд. – на приобретение услуг по проектированию и $4 млрд. планируется потратить на приобретение других видов товаров и услуг, производимых авиационно-космической промышленностью России. Итого портфель заказов $27 млрд
  • А кто говорил про SJ?Говорили про то что России нужен свой самолёт,но никак не Супер Джет.Вы ,батенька, или не тем местом слухаете,или Чаво хуже -засланец)
  • Я думаю, вам нужно переслушать передачу внимательно.
  • Это было русское феодально-имперское государство. Сами русские сформировались из готско-германского компонента (элита) и балто-славянского населения, заселившего земли древней Руси
  • Это было русское феодально-имперское государство. Сами русские сформировались из готско-германского компонента (элита) и балто-славянского населения, заселившего земли древней Руси. Плюс немного местные неолитические охотники-собиратели лесной зоны (которых также частично ассимилировали финские племена пришедшие в европу из сибири).
  • Те кто понимают, они не комментируют, они плюсы ставят.
  • Те кто понимают, они не комментируют, они плюсы ставят.
  • https://youtu.be/ITzMHaRflRs
  • Думать надо головой)
  • Опять же говорилось в выпуске, что самолёт на самом деле не на столько плох. Можно на нём спокойно летать. Дело в системе расиянской, они и боинги будут разбивать. Работают колхозники пристроенные по блату, дело то не в самолёте. "Либералы" кидаются на самолёт по указке с запада, чтобы навредить экономике, а вы тут подвываете им. В РФ страшно летать на любом самолёте, страшно ходить в кино, ездить в метро, спать в домах потому что такая власть, такие люди.
  • Камаз это американская машина. Только очень старая..
  • Камаз это американская машина. Только очень старая..
  • В идеале у России может все свое: и самолеты, и автомобили, и компьютеры. Но пока русский народ находится в рабском состоянии, а когда у народа нет свой национальной власти и нет доступа к ресурсам это народ-раб, то какой смысл говорить о каких-то самолетах?
  • https://m.ura.news/news/1052384187 "добровольцы Донбасса" решили встать на защиту строительства церкви в Екатеринбурге. Хороши, "русские".
  • По прожорливости возможно правда, по шумности особо разницы не ощутил. По цене Тушки были на порядок дешевле.
  • А что минус то так оно в чем-то и правда
  • Я себе сохранил на диск все прошлые выпуски Ари. Когда врубят россиянский чебурнет, буду вспоминать былое . Мощные были эфиры.