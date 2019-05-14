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Время "Русского взгляда"
Время "Русского взгляда"
14/05/2019 01:31
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Обсуждение
Константин Алланд
Всё это домыслы. Нормальные были глаза у скифов. Глаза белого человека . По крайней мере внешность людей на золотых скидки украшениях точно не азиатская.
Игорь ►
В детстве жили в г.Кашине, сам город это место силы,также на древних самых важных местах силы были построены церкви. Лично видел сброшеные камни у подножия горы с храмом,на половину в воде,т.к река обмелела, на которых чтото было высечено, но эррозия и время, неразобрать. Другие в речке или закопаны скорее всего.Т.к по всему периметру города высокие валы и рельеф местности виден с большой высоты. Они построили в городе 33 церкви ввиде креста и еще 24 образовывали храмовое ожерелье вокруг посада.Еще 16 в пригороде. 15 монастырей. К слову, по истории края город мог стать столицей России, т.к претендовал в своё время с Тверью за право стать областным центром, а сама Тверь конкурировала за это право с Москвой. https://vk.com/@rusgeotur_ru-kashin-gorod-russkogo-serdca
Сергей Панченко
этот Блок - жыдяра пархатая. за своих крысолюдей и писал бы, чертила
Дмитрий Браунинг
Бравые силовики опять задержали детей "экстремистов-нацистов" https://dailystorm.ru/vlast/istoriya-pro-neopasnyh-malchikov-romantikov-kotoryh-zaderzhali-v-moskve?utm_source=lentach&utm_medium=ctr&utm_campaign=lentach
Не мытьём - так катаньем захристосовать в кандалы,чтобы ещё тысячу, другую лет не рыпались а молчали в тряпочку. Тут некто - обмолвился про "римское право", как некий Абсолют добра, справедливости. Так вот, Рим от имени Ватикана "доровал" всему Миру христианство крестом и мечём (про костры не упоминаю) по обязательному канону пресловутого "римского права". Ну-как... похристосуемся, что-ли ещё раз, братья и сестры?
Bear Brown
"Иго" это просто феодальная зависимость, а "выход" это дань феодалу
Bear Brown
Духовный щит родины ))
Bear Brown
Духовный щит родины ))
Дмитрий Браунинг
Согласен. Мутная история началась еще с.. Взято с лурка. 25 января 2016 года Крылов выступил соучредителем некоего Комитета 25 января, призванного, очевидно, в очередной раз спасти Россиюшку от себя самой. Любые сравнения и эпитеты меркнут рядом с получившимся паноптикумом фриков. Помимо самого Крылова, традиционного играющего роль Мякотки Русского Национализма, в мишпухе присутствуют: Кунгуров и Калашников, Просвирнин, Лимонов, Стрелков-Гиркин, Карабанов, и другие весёлые ребята. Для полноты картины не хватало только ЕСД, который присоединился позже, вместе с бывшей. В общем, чувствуется рука Мастера, да и уши вылезли довольно быстро — уже третьего февраля Комитет заявил о поддержке Старика Кабаева http://novorossia.pro/25yanvarya/1576-komitet-25-yanvarya-vsevozmozhnye-ohraniteli-obvinyayut-v-nepodderzhke-putina.html
Дмитрий Браунинг
Согласен. Мутная история началась давно. Комитет 25 января 25 января 2016 года Крылов выступил соучредителем некоего Комитета 25 января, призванного, очевидно, в очередной раз спасти Россиюшку от себя самой. Любые сравнения и эпитеты меркнут рядом с получившимся паноптикумом фриков. Помимо самого Крылова, традиционного играющего роль Мякотки Русского Национализма, в мишпухе присутствуют: Кунгуров и Калашников, Просвирнин, Лимонов, Стрелков-Гиркин, Карабанов, и другие весёлые ребята. Для полноты картины не хватало только ЕСД, который присоединился позже, вместе с бывшей. В общем, чувствуется рука Мастера, да и уши вылезли довольно быстро — уже третьего февраля Комитет заявил о поддержке Старика Кабаева.
Денис Слоновский
Фильм хороший есть правда долго искал в инете чудо на гудзоне там том хенкс про а320 как на воду посадили
Денис Слоновский
Фильм хороший есть правда долго искал в инете чудо на гудзоне там том хенкс про а320 как на воду посадили
Филипп Филиппыч
https://soundcloud.com/filipplenoir/kazak-i-krestyanin
Alexandr Nevolin
Если говорить о наследственности древнего Рима,то может стоит затронуть и международное право,в котором за основу взято Римское право?
Arcadiy Y. Polyakov
В Краснодарском крае было такое предприятие Ремкипналадка, по всему краю занималось ремонтом и поверкой средств измерений. По распоряжению Ткачёва было разворовано, прислали в какой-то момент директора который развал осуществил, множество сотрудников работало и были земли и здания производственного назначения по всему краю на хороших местах, про оборудование уже не упоминаю. Ткачёв пошёл на повышение, а на месте Ремкипналадки так толком ничего не образовалось. Китайские весы никто не поверяет, да и многие другие средства измерений не поверяются, да и не надо это никому оно всё и так точное. Какой после этого может быть Супержет если нет средств измерений!
Arcadiy Y. Polyakov
Производство буры конечно необходимо, для металлов и сплавов, но мы до сих пор Советский металл собираем и сдаём, по свалкам и оврагам а те кто побагаче ездят все на китайском гавне и и пользуются гавном китайским в быту и не только. А свой металл грузим в порту Новороссийска на пароходы и отправляем в Турцию вот уже лет двадцать как и никак всё не вывезем. Металл это оружие России воевать нечем, зато туркам есть чем воевать с Россией!
Arcadiy Y. Polyakov
При рассмотрении гунов не забывайте Гунайку - древнее поселение гунов в туапсинском районе! Там многие артефакты сохранились, но об этом никто не знает, требуют исследования!
Phillip Freiberg
На самом деле хороший знак! Люди просыпаются от большевизма и иудейского православия.
Алексей Огородников
Вместо восстановления снесённых большевиками Богоявленского и Екатерининского соборов власти настойчиво проталкивают строительство новоделов в местах, где людям не нравится. Это встречает сильное сопротивление. Потом власти начинают прессовать тех, кто против. Может смысл как раз в этом - получить как можно больше человеческих негативных эмоций?
Artem Sibgatullin
Вместо восстановления снесённых большевиками Богоявленского и Екатерининского соборов власти настойчиво проталкивают строительство новоделов в местах, где людям не нравится. Это встречает сильное сопротивление. Потом власти начинают прессовать тех, кто против. Может смысл как раз в этом - получить как можно больше человеческих негативных эмоций?
Phillip Freiberg
им нужно сначала восстановить старые церкви
Алексей Огородников
Там не в храмах дело. Храмы это всего лишь следствие , наносное, а причина – дух. Им дух истины надо искать и восстанавливать , а не хныкать , что прихожан теряют и не заниматься политическим лизоблюдством и помыслами о какой либо власти. Как будто если всё человечество войдет в их круг, то истина вдруг воцарится на Земле. Бред. Это всё напоминает ту старую как мир - историю про жадную старуху из сказки о рыбаке и рыбке. Жадность и духовную пустоту не спрячешь под золотым убранством и царственными коронами…
Игорь ►
Да там смысл в негативных эмоциях, религия печали и скорби, радости там нет места.
Dexter
В детстве жили в г.Кашине, сам город это место силы,также на древних самых важных местах силы были построены церкви. Лично видел сброшеные камни у подножия горы с храмом,на половину в воде,т.к река обмелела, на которых чтото было высечено, но эррозия и время, неразобрать. Другие в речке или закопаны скорее всего.Т.к по всему периметру города высокие валы и рельеф местности виден с большой высоты. Они построили в городе 33 церкви ввиде креста и еще 24 образовывали храмовое ожерелье вокруг посада.Еще 16 в пригороде. 15 монастырей. К слову, по истории края город мог стать столицей России, т.к претендовал в своё время с Тверью за право стать областным центром, а сама Тверь конкурировала за это право с Москвой. https://vk.com/@rusgeotur_ru-kashin-gorod-russkogo-serdca
Дмитрий Браунинг
Покажи дураку как Богу молиться,он себе весь лоб разьебет!
Дмитрий Браунинг
А может все проще? ст. 381 Налогового кодекса (НК РФ) все религиозные организации освобождаются от уплаты налога на имущество, используемое ими для осуществления религиозной деятельности. Под льготу подпадают, в частности, здания храмов, синагог, мечетей и иных объектов, предназначенных для совершения богослужений, а также здания семинарий, медресе и прочих учреждений профессионального религиозного образования. ст. 395 НК РФ религиозные организации освобождаются также от уплаты земельного налога за участок, на котором расположены все здания, строения и сооружения вышеназванных организаций. ст. 251 НК РФ, не учитываются доходы, полученные в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения. Такие предметы и литература не облагаются НДС ст. 149 НК РФ. Не подлежит налогообложению проведение религиозных обрядов и других культовых действий, а также ремонтно-реставрационных, консервационных и восстановительных работ культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций.
Дмитрий Браунинг
На самом деле хороший знак! Люди просыпаются от большевизма и иудейского православия.
Serge Rakitin
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! ... Лично я, вижу в известным произведении Александра Блока злую иронию в "известный" адрес. ( Извините за тавтологию)
Алексей Огородников
да уж .. все не просто, а .. очень просто !
Serge Rakitin
Энгельс на содержанию Марксу за время их "дружбы" выделил более 6 миллионов франков. по тем деньгам это гигантская сумма. Это как сейчас 10 миллиардов долларов. Эти деньги все ушли на создание масонских лож, Маркс был официально масон 33 градуса. А реально он был сатанистом 9 степени. Но за Марксом и Энгельсом был такой куклорвод как М. Гесс. это был реальный человек он говорил что классовая борьба есть прикрытие только национальной борьбы.
Гринго
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! ... Лично я, вижу в известным произведении Александра Блока злую иронию в "известный" адрес. ( Извините за тавтологию)
Alex Alex
краткое содержание статьи (биографии) бухали, трахались, болтали, сливали деньги и писали всякую херь ..
Alex Alex
не просто зарегистрироваться как религиозное объединение или организация.масса препонов
Andrej_Russan
Там не в храмах дело. Храмы это всего лишь следствие , наносное, а причина – дух. Им дух истины надо искать и восстанавливать , а не хныкать , что прихожан теряют и не заниматься политическим лизоблюдством и помыслами о какой либо власти. Как будто если всё человечество войдет в их круг, то истина вдруг воцарится на Земле. Бред. Это всё напоминает ту старую как мир - историю про жадную старуху из сказки о рыбаке и рыбке. Жадность и духовную пустоту не спрячешь под золотым убранством и царственными коронами…
Константин Алланд
Представить как раз легко. Просто со временем Боги тоже уходили или погибали.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
каббала - это доиудейское мировосприятие
Влад Шевченко
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК (объединённая авиационная компания). Теперь точно суперджеты будут косяками бороздить воздушные просторы рфии. Главный стерх знает как летать по правильному, и что для этого надо.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Покажи дураку как Богу молиться,он себе весь лоб разьебет!
Сергей Вишняков
Здравствуй Константин и читатели АРИ. Объясню кто есть Боги. Только сейчас пришла ясность. Человек имеет душу, зеркало - призму, сотканную из духа как основу высшего Я. Тело, ум, сознание. Сознание вещь интересная. Тело и ум умирает, сознание отходит к Роду. Высшее Я и Душа бессмертны. Сознание живших когда то предков (духи предков), соединено с Родом и воплощается вместе с нами. Получается, мое сознание в себе имеет за основу сознание какого то моего предка плюс мои личные наработки. Потом все это отойдет Роду. Люди, которые когда жили на Земле и сотворили Русь, их сознание осталось по наследству Русскому Роду. Сознания живы, составляют основу общего сознания или сверхсознания русских людей.
Дмитрий Браунинг
Да термин такой откуда ушки этого мракобесия виднеются.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
В христьянстве конечно мракобесие. Религия управляния гоями и подавления воли и духа.
Дмитрий Браунинг
В христьянстве конечно мракобесие. Религия управляния гоями и подавления воли и духа.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Причем тут русская армия? Если уж на то пошло лозунги были за царя и отечество, а не за исуса христа из назарета. Короче я уже понял, что вы пгавославный товарищь с вами дальше разводить дискусии не вижу смысла.
Дмитрий Браунинг
Причем тут русская армия? Если уж на то пошло лозунги были за царя и отечество, а не за исуса христа из назарета. Короче я уже понял, что вы пгавославный товарищь с вами дальше разводить дискусии не вижу смысла.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
С чего вы взяли что я православный ,ровно наоборот!)) Я обьяктивно как историк подхожу к вопросам. Царь небесный и христос хорошо подходит.Царь земной Николай 2 ой сука расстрелять!!!
Sergey Tsvetkov
Правильно понимаете космогонию русского духа и родовую память. Молодец.
Sergey Tsvetkov
Энгельс на содержанию Марксу за время их "дружбы" выделил более 6 миллионов франков. по тем деньгам это гигантская сумма. Это как сейчас 10 миллиардов долларов. Эти деньги все ушли на создание масонских лож, Маркс был официально масон 33 градуса. А реально он был сатанистом 9 степени. Но за Марксом и Энгельсом был такой куклорвод как М. Гесс. это был реальный человек он говорил что классовая борьба есть прикрытие только национальной борьбы.
Владимир Ганцовский
В Польше совершён самосуд над «монументальной пропагандой педофилии» https://youtu.be/1EXHe0SMyOU
Alex Alex
каббала - это доиудейское мировосприятие
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
и что дальше? есть христианская каббала не удивляйтесь.
Alex Alex
когда у русских своя философия будет посветлее и поярче.
СЕРГЕЙ ВОТИНЦЕВ
Совковое мероприятие, и что характерно, на площади Ленина.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
когда у русских своя философия будет посветлее и поярче.
Рустем Бохани
не просто зарегистрироваться как религиозное объединение или организация.масса препонов
Аким Корибут
Представить как раз легко. Просто со временем Боги тоже уходили или погибали.
Аким Корибут
Ничего в иудаизме менять нельзя. У них есть Тора и Талмуд, по которым нужно следовать. Просто у иудеев есть проектировщики, которые на основе своих законов пытаются спроектировать действительность.
ValaVala Xar
Астраханское вести эфм радио сообщило что местный абориген нашло скифское захоронение.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
это в христианстве нельзя там символы веры и тд. не путайте.поизучайте лучше
Валерий Иркитов
Информативно.
Алексей Ф
Совковое мероприятие, и что характерно, на площади Ленина.
Canapsis
Атака на светское общество: В Екатеринбурге разрушат парк ради строительства очередного храма, очередной великомученицы за бабки РМК и УГМК. С чего бы этим сырьевым компаниям вкладываться в эту стройку? https://www.google.ru/amp/s/meduza.io/amp/feature/2019/05/14/vy-hotite-hram-my-hotim-skver-budet-voyna
Canapsis
Сам как то участвовал в строительстве храма в парке. Деньги давал какой то криминальный авторитет, попы тоже не простые приезжали, смотрели как идёт. У них там своя мафиозная тусовка и видимо у кого лучше храм, тот становится ещё более уважаемым. Эти строительства храмов нужно рассматривать, не как религиозное действие, а больше как какую то криминальную тему. Может они так территорию метят или самоутверждаются.
Serge Rakitin
6 млн франков = 1,5 млн золотых рублей = 3 млрд рублей РФ на 2019 год = 45 млн долларов на 2019. Тоже немало, но таки не 10 млрд.
Дмитрий Браунинг
Возможно деньги отмыть, через пожертвования.
shaub kravchuk
Слишком мало храмов, надо больше! Местный олигархат «Русская медная компания» (РМК) и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) пилят и отмывают деньги, все как обычно.
Maxim Egorov
Сам как то участвовал в строительстве храма в парке. Деньги давал какой то криминальный авторитет, попы тоже не простые приезжали, смотрели как идёт. У них там своя мафиозная тусовка и видимо у кого лучше храм, тот становится ещё более уважаемым. Эти строительства храмов нужно рассматривать, не как религиозное действие, а больше как какую то криминальную тему. Может они так территорию метят или самоутверждаются.
Владимир Кутиков
Информативно.
Вит Ла
Немцы бы уже колонизировали Марс, если бы в 1945 году не потерпели поражение
Владимир Ганцовский
Первая языческая заповедь - радость жизни превыше всего.
Lich Legion
тогда у нас гос-во языческой мечты, все чиновники блюдут такую заповедь)
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=BOcLCJMvszA Как смотрел передачу Владислава про перемещение наблюдаемых объектов или нло, он был прав в выводах, дядечка определенно рассказал о такой технологии.
Ilya Tarasov
Тут для кукловодов даже песни записывают на их родном языке) https://www.youtube.com/watch?v=6dXToCIuDbA
Maxim Egorov
Достаточно посмотреть на самых раскрученных звёзд. Последний концерт TS. С чего бы это поп-кантри певица вдруг помешалась на египетской теме? Да и по тексту никакой связи. Кукловодам тоже хочется потешить своё тщеславие. https://youtu.be/HL25FvzbgtE
Вит Ла
По крайней мере в их убогом понимании . а быдло им завидует . отчего первые радуются еще больше ...
Валерий Иркитов
не плохое видео: КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДЕЛИ РУСЫ? https://www.youtube.com/watch?v=XkWz_jdNqfY
Vladimir Sholkov
А те кто не блюдут данную заповедь те грезят в мечтах
Bear Brown
Росс. империя с большой натяжкой была русским государством. Скорее это было германское государство на русской почве, как Австрия - на балканской. Даже Второй рейх был онемечен только на 70%, Австрия - на 20%, Россия - на 5%. Но административный аппарат, армия, образование во всех трех империя построены по одному образцу. Во всех трех империях чисто германские правящие династии. И самый страшный сон англосаксов - союз трех германо-славянских держав: Пруссии, Австрии и России.
Валерий Иркитов
Россия не Шумерия ... это Скифия.
Aldan
Кремлёвско-нерусская Россия-Византия берёт свои истоки в Междуречье, так что в принципе её можно назвать Шумером с некоторой натяжкой.
Ilya Tarasov
Россия была русской до Романовых.
Bear Brown
Немцы бы уже колонизировали Марс, если бы в 1945 году не потерпели поражение
Дмитрий Браунинг
А кто говорил про SJ?Говорили про то что России нужен свой самолёт,но никак не Супер Джет.Вы ,батенька, или не тем местом слухаете,или Чаво хуже -засланец)
Владислав
Мне кажется, что вы просто тролль.
Aldan
Про 988 год и Орду не скажу, но начиная с приезда Палеологов в Московию тут прочно утвердилась византийска-вавилонская социально-политическая матрица. При этом надо понимать что деруссификация произошла не мгновенно, она продолжается даже сейчас. Просто с того времени как византийская "партия" оказалась у руля государства, страна и народ начали медленно отходить от своей изначальной природы и всё более превращаться в какую-то имперскую химеру, очередное переиздание Византии. И дореволюционная Россия тоже русской в истинном смысле слова конечно же не была.
Дмитрий Браунинг
Мне кажется, вам просто нечего ответить.
Boris S
Самолет, даже самый не очень, за один год не делается, и даже Суперджет, с его наработками пригодится в будущем. Удачный двигатель создается на десятилетия , его цикл создания не менее 10 лет! . Конечно при Суперджете попилили кучу бабла, по другому и не могло быть. Но то , что будущей России нужен самолёт, свой и не один, это однозначно. И даже Суперждет и те же АН 148 или Казанские Тушки- это задел на будущее, иначе даже старые технологии растеряет Россия. Касательно рассуждений про Запад , так я тоже не согласен. У Запада своя логика, и своя геополитика. Что там с поставками летального оружия врагам России? побухтели и забыли. Это Скорее Кремль колотит понты где только может и не может, и в Сириях Венесуэлах и Ким чен Эну платят что б тот ракету пустил... говно всякое. оно ж видно. Плохой парень тут точно не запад... Западу Россия с ее 1.5 % вообще фиолетова. Причем пренебрежений и недооценки на Западе нет ВООБЩЕ. Думаю все понимают что какое то ОПГ мается дурью. А им рулят нью-шумеры аля 17-й год. При этом сражаться за демокраси в той части света никому не то что не надо, никто и не задумывался. Главное чтобы всё самотёком , и что бы национальное определение не переросло в ядерную войну.
Герман Сажин
Россия была русской до Романовых.
Сергей Вишняков
Сказ про Кощея Бессмертного у меня в ленте https://www.facebook.com/sergey.vishnyakov.142 и https://vk.com/id54273933
Иван Грозный
"Дело в том что Россия при любой власти коммунятской , россиянской и будущей русской вынуждена будет заниматься производством высокотехнологической техники в том числе и производством самолетов и вертолетов" -- Если не учить специалистов хотя бы на старых тушках и собранных из иностранных узлов суперджетах, то поколения инженеров просто вымрут. Даже плохих инженеров и старых технологий. Человеческий капитал из воздуха не берётся. Студенты учатся на старых самолётах и ракетах, если не будет хотя бы их , база потеряется. Специалист от не специалиста отличается обучаемостью , способностью научиться. А не поколением технологий в черепной коробке
Иван Грозный
и называлось Русское царство, Россия Петр I придумал
Boris S
"Дело в том что Россия при любой власти коммунятской , россиянской и будущей русской вынуждена будет заниматься производством высокотехнологической техники в том числе и производством самолетов и вертолетов" -- Если не учить специалистов хотя бы на старых тушках и собранных из иностранных узлов суперджетах, то поколения инженеров просто вымрут. Даже плохих инженеров и старых технологий. Человеческий капитал из воздуха не берётся. Студенты учатся на старых самолётах и ракетах, если не будет хотя бы их , база потеряется. Специалист от не специалиста отличается обучаемостью , способностью научиться. А не поколением технологий в черепной коробке
Bear Brown
Россия это Европа
Константин Алланд
Суперджет100 - летающий гроб. Точка . А вот у лучшего россиянского премьер-министра медведева французский самолет(и где то там ещё есть домик для уточки всего за 5 миллиардов). Вы главное держитесь!
Константин Алланд
Суперджет-пили бюджет!..
Езя Гебя
Я считаю, что этот самолет нужно использовать только после того как он станет бортом номер 1 и не подвергать русских людей риску.
Игорь ►
Да как бы можно не летать, ездить на поезде, будет раз в 20 дольше и логистика уйдёт в минус, но при текущей обстановке начнут поезда тогда падать. Тут в вопросах антирежимных главное не уйти как правильно заметили в пещеру. Всё разрушить и построить с нуля не получится, не дадут.
Филипп Филиппыч
Дмитрий Браунинг
Я считаю, что этот самолет нужно использовать только после того как он станет бортом номер 1 и не подвергать русских людей риску.
Константин Алланд
Я предлагаю летать на этом шедевре россиянского самолетостроения димке и вовке - патриотам рф.
Alex Shatunov
https://www.youtube.com/watch?v=jeLcK1IbfLQ
Alex Shatunov
https://www.youtube.com/watch?v=_oIK119uvw4
Henri Ducard
Я себе сохранил на диск все прошлые выпуски Ари. Когда врубят россиянский чебурнет, буду вспоминать былое . Мощные были эфиры.
Maxim Egorov
он на 80% состоит из западных деталей. Он также встанет, как и остальные. Этой стране может и нужен такой самолет, а вот русскому народу что-то сомневаюсь.. Ответьте пожалуйста на вопрос, если у вас будет выбор на чем лететь, вы посадите свою семью в суперджет?
Вадим Di
Радость жизни - иллюзия. Недолгий всплеск гормонов. Светской прослойке их требуется в большем количестве. Но методы получения сильно устарели. От этого и смертей внезапных так много.
Владимир Ганцовский
Печально читать такие все комментарии...
Дмитрий Браунинг
Опять же говорилось в выпуске, что самолёт на самом деле не на столько плох. Можно на нём спокойно летать. Дело в системе расиянской, они и боинги будут разбивать. Работают колхозники пристроенные по блату, дело то не в самолёте. "Либералы" кидаются на самолёт по указке с запада, чтобы навредить экономике, а вы тут подвываете им. В РФ страшно летать на любом самолёте, страшно ходить в кино, ездить в метро, спать в домах потому что такая власть, такие люди.
Дмитрий Браунинг
Почему-то вспомнилась цитата из ДМБ "нет препятствий патриотам". Моя главная мысль, что жизнь русских людей превыше всего. Если безопасность и надежность обеспечит аирбас или боинг - значит так тому и быть, нет жеж мазохисты, будем летать на суперджете, потому-что "патриотично". Должна быть рыночная конкуренция, сейчас же суперджет просто впихивают, потому-что надо его куда-то впихнуть. Мировую конкуренцию он не потянул. факт. его никто не покупает, кроме нескольких стран третьего мира и то видимо с откатами.
Serge Rakitin
Я был реально удивлен, но бразильский Embraer состоит из импорта на 100%. Бразильская только сборка. Boeing 787 - сделано в США 70% (кстати, половина конструкторских работ выполнена в московском филиале, аэродинамическая продувка выполнена в ЦАГИ). Та же история с Airbus: корпорация Иркут производит стойки переднего шасси, килевые балки и детали закрылков для самого массового А-320. Воронежское ВАСО производит компоненты пилонов двигателей для того же семейства. ВСМПО-Ависма производит стойки основных шасси самых современных аэробусов — семейств А-350 и 380 (который двухэтажный, самый большой пассажирский самолет в мире). Эта же компания производит 60% (!!!) титановых деталей для всех аэробусов. Нижегородский Гидромаш — блоки системы управления полетом, гидравлику и пневмоагрегаты.
Vitaly Tiunov
Песня на выдуманном языке. Блин, вы хоть описание читайте.
Serge Rakitin
Это было русское феодально-имперское государство. Сами русские сформировались из готско-германского компонента (элита) и балто-славянского населения, заселившего земли древней Руси
Иван Грозный
Советские были очень прожорливые и шумные. У западных запас мощи больше - взлетают за 30-40 секунд, наши - пока раскочегарятся... Примерно как импортный седельный тягач и КамАЗ, когда "тоже россияне" из региона 05 грузят в КамАЗ 40 тонн арбузов, в гору он едет не больше 20 км/ч, иномарка с теми же 40 тоннами заходит на 80 км/ч.
Serge Rakitin
Фото титановых комплектующих Boeing 787 российского производства https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/04/14/7/1460631747198080827.jpg Все титановые детали отлиты в городе Верхняя Салда на Урале. Dreamliner на 15% из этого материала. Гарантированных заказов от Boeing у завода на 18 миллиардов долларов, до 2050 г. Помимо этого $5 млрд. – на приобретение услуг по проектированию и $4 млрд. планируется потратить на приобретение других видов товаров и услуг, производимых авиационно-космической промышленностью России. Итого портфель заказов $27 млрд
Alexandr Nevolin
А кто говорил про SJ?Говорили про то что России нужен свой самолёт,но никак не Супер Джет.Вы ,батенька, или не тем местом слухаете,или Чаво хуже -засланец)
Дмитрий Браунинг
Я думаю, вам нужно переслушать передачу внимательно.
Bear Brown
Это было русское феодально-имперское государство. Сами русские сформировались из готско-германского компонента (элита) и балто-славянского населения, заселившего земли древней Руси
Bear Brown
Это было русское феодально-имперское государство. Сами русские сформировались из готско-германского компонента (элита) и балто-славянского населения, заселившего земли древней Руси. Плюс немного местные неолитические охотники-собиратели лесной зоны (которых также частично ассимилировали финские племена пришедшие в европу из сибири).
Vitaly Tiunov
Те кто понимают, они не комментируют, они плюсы ставят.
Vitaly Tiunov
Те кто понимают, они не комментируют, они плюсы ставят.
Alexandr Nevolin
https://youtu.be/ITzMHaRflRs
Alexandr Nevolin
Думать надо головой)
Maxim Egorov
Опять же говорилось в выпуске, что самолёт на самом деле не на столько плох. Можно на нём спокойно летать. Дело в системе расиянской, они и боинги будут разбивать. Работают колхозники пристроенные по блату, дело то не в самолёте. "Либералы" кидаются на самолёт по указке с запада, чтобы навредить экономике, а вы тут подвываете им. В РФ страшно летать на любом самолёте, страшно ходить в кино, ездить в метро, спать в домах потому что такая власть, такие люди.
Serge Rakitin
Камаз это американская машина. Только очень старая..
SmileyInTheGameWorl d
Камаз это американская машина. Только очень старая..
Алексей Ф
В идеале у России может все свое: и самолеты, и автомобили, и компьютеры. Но пока русский народ находится в рабском состоянии, а когда у народа нет свой национальной власти и нет доступа к ресурсам это народ-раб, то какой смысл говорить о каких-то самолетах?
Алексей Ф
https://m.ura.news/news/1052384187 "добровольцы Донбасса" решили встать на защиту строительства церкви в Екатеринбурге. Хороши, "русские".
Иван Грозный
По прожорливости возможно правда, по шумности особо разницы не ощутил. По цене Тушки были на порядок дешевле.
Денис Слоновский
А что минус то так оно в чем-то и правда
Константин Алланд
Я себе сохранил на диск все прошлые выпуски Ари. Когда врубят россиянский чебурнет, буду вспоминать былое . Мощные были эфиры.
Alexandr Nevolin
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