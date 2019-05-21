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Опять Знак. Опять сбудется

21/05/2019 01:29
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Посмотрел инаугурацию на Украине, хорошая речь Зеленского, Порашенко и его министры сидели как на скамье подсудимых,рожи строили,Зеленский уже делает шоу, он артист и неплохо чувствует от толпы, что они от него ждут. По жанру народ требует даже не хлеба, а справедливости и воплощена она в желание мести за те издевательства которые идут над народом и посадки это очень даже гуманно для них,к стати и в РФ настроение не лучше! Обязательно на Украине будут садить, но этим дело не исправишь,нужна консолидация,нужны элиты,нужно пахать лет 20 и прекратить врать народу о реальном положении вещей.
  • Казань это еще и русский город, неформально третья столица России
  • Русские князья правили толи в Ладоге толи в Новгороде, князь Олег Вещий в 882 году перенес столицу в Киев который до того принадлежал хазарам
  • Влад. пора переобуваться. Хватит УКРАИНУ хаять. давай дома разбираться . пойми, скоро закроется сиська кремлёвская. кстати, как там обстановка с трансмутацией? трансмутирует?)))))))
  • Столько трудов. Столько писал. А теперь выбрось всё это в мусорное ведро. )) "Жить в Калифорнии" ))) "Однобедрумная может стоить в штате Калифорния примерно 800 000 долларов , это самое дешёвое жильё." я упал под стул ))) Не транслируй глупые матрицы . Еще в чем измерь "жизнь в калифорнии" Сайт вообще про Россию и русский народ.
  • Ну видимо, кто смог устроиться, тот хвалит, те кто не смогли, обижены на то что им никто не помог в этом. Жившим в России тяжело привыкнуть к тому, что на западе встречают по знаниям и навыкам, а не по одежке и знакомству.
  • Понимание машины - это BMW, Mercedes и Toyota/Lexus. В остальные если это не топ-машины я бы садится не стал. Сейчас тенденция из-за кризиса на корейцев в РФ.
  • Даже опешил... оказывается, такое живое внимание к мавзолею (пардон, зиккурату)
  • он просто не умеет играть в хоккей и вообще кататься на коньках. Видео было на эту тему.
  • Двойника политбюро заварганило ужасного, такого урода я не встречал. Майне Мутер их стала различать, особенно говор- оригинал окурка был писклявым)))) И южно-русский акцент был у паренька, "Гыкал" у них двойник-сволоченок камуняцкий.
  • Хорошо бы сломали хребет кремлянам, хотя я думаю им смерть придёт от мирового кризиса и цены на нефть по $20 и потери управляемости страной от долбо*бов-губернаторов (Архангельск-Шиес и Екатеринбург это подтверждают).
  • Да плевать мне на знаки. Сколько уже было знаков у Вовы, а я дождаться не могу когда он сползет с табуретки. Ну исполнятся знаки лет так через 25. Мне то что с того?
  • 1.Я помню черносотенцев держали за фашистов. 2.Людям надоела вся власть. Предреволюционное состояние. 3.Дошло до того что если человек говорит о национальном государстве ему отвечают хай гитлер. 4. Европейцы оторвались от реальной жизни.
  • "Гарант" - это символ всей этой мразной оккупационной системы, символ окончательного отупения и деградации основной массы русских. Существование этой фигуры - знак того, что ничего никогда не изменится, иго большевиков будет вечно, у русских не будет ни своей власти, ни ресурсов.
  • знак. не знак... в натуре задолбал этот детский сад. напоминает "глубокомысленные умозаключения" мультяшных Мартышки и Удава: "Девять - это куча! А три - это не куча!" Или "пикейных жилетов" из "Золотого телёнка" с их "Ганди - это головааа!!!"
  • Я тут с удивлением обнаружил что большинство людей настолько глупы, что не понимают в чем заключается обман форекса и т.п., там где идет торговля на разнице курса валют. А смысл в том что при колебании курса колеблется и количество денег на вашем счету, хотя вы не участвуете в торгах. Иначе бы все просто озолотились бы давно. Т.е. покупаешь по низкой цене, продаешь дороже и всё. Прибыль в кармане за секунду. А если цена не достаточно низка ты просто НЕ покупаешь и всё. На самом деле ты как бы покупаешь и продаешь при любой цене и любых колебаниях (хотя сам этого не делаешь). И для наглядности например если купил доллар за 60руб и он (теоретически допустим) упал до стоимости 0 рублей, то у тебя на счету оказывается 0руб=0долл. и дальше если доллар подорожал до 100рублей, то система показывает что у тебя 0руб=0долл, а никак не 100руб. Я не знал что люди не отдупляют этого((.
  • Я помню, как в 2014 г. разного рода укро-эксперды распинались на тему "Порошенко - президент мечты, который изменит всё". Кстати, глядя на этого дядечку, поймал себя на мысли: теперь таки ясно, куда делись в истории печенеги и прочие чёрные клобуки - эталонный "словьянин", как говорят на Окраине.
  • Если они сделают РЕПРИВАТИЗАЦИЮ- мое почтение им, камуняк надо мочить и первыми повесить комсомольскую шваль,как же я их ненавижу....Чекисты забздели в кремельке
  • Двойника политбюро заварганило ужасного, такого урода я не встречал. Майне Мутер их стала различать, особенно говор- оригинал окурка был писклявым)))) И южно-русский акцент был у паренька, "Гыкал" у них двойник-сволоченок камуняцкий.
  • Дурень думкой богатеет.
  • Самое главное заблуждение относительно Форекса: многие люди действительно думают, что покупают и продают там валюту, в действительности же они просто делают ставку на изменение курса. Форекс-дилер - разновидность букмекерской конторы, в РФ основной ОКВЭД у них "Организация и проведение лотерей", а не "Биржевые операции", как кто-то до сих пор думает.
  • Я помню, как в 2014 г. разного рода укро-эксперды распинались на тему "Порошенко - президент мечты, который изменит всё". Кстати, глядя на этого дядечку, поймал себя на мысли: теперь таки ясно, куда делись в истории печенеги и прочие чёрные клобуки - эталонный "словьянин", как говорят на Окраине.
  • Дурень думкой богатеет.
  • Китайцы в технологиях это тоже самое как наши среднеазиаты. Делают быстро, дёшево, появилось какое то качество, но без британцев и американцев они не смогут развиваться. В чём сила эпла и гугл , они всегда создавали будущее, они знают каким будет мир через 5-10 лет и заранее вкладываются в нужную разработку, остальные потом пытаются догнать. Китай никогда не сможет создавать будущее, их успех это временное явление. Пока весь мир пытается быть успешными по меркам 20 века, запад уже давно активно развивает новый миропорядок. Где они будут лидерами. Уже даже есть децентрализованные бизнес модели. Кто сможет конкурировать с таким гибким бизнесом? Какие китайцы? Мир ещё будет пытаться понять, что это а Америка уже во всю обкатывает технологии.
  • Да конечно да я абсолютно с вами согласен.но я не об этом.
  • Трезвые мысли
  • Когда нет объективной информации по разворачивающимся событиям, приходиться "измерять кучки" . В результате получается 50/50. Может да, а может нет. А что? это хороший результат для гаданий! ))))
  • Побыстрей бы...
  • https://ic.pics.livejournal.com/artem_konoval/85675658/2665/2665_900.jpg
  • Кстати ещё, «печать на лбу и правой руке» очень похоже на биометрию, которую внедряют банки. Сканеры отпечатков и сканеры лиц в смартфонах. Так что время из откровения уже наступило.
  • Когда нет объективной информации по разворачивающимся событиям, приходиться "измерять кучки" . В результате получается 50/50. Может да, а может нет. А что? это хороший результат для гаданий! ))))
  • Мы все здесь сидим и с разной степенью энтузиазма "измеряем кучки"
  • не получится самое главное Украина- искусственно сшитое объединение из 4..5 частей (Восточная Польша, Австро-Венгрия, Малороссия, Новороссия, Киев с окрестностями ) ко всему прочему исчерпан промышленный потенциал УССР (исчезли ЮжМаш, Антонов, ЗАЗ и т.д.) а на с/х 35 млн.ч. не прожить так что распад и деградация продолжатся
  • У нас не кацапстан, у нас чухостан. Заметьте, чухи - сейчас это не финны, т.к. финны - уже не чухи.
  • На счет авторитета вопрос уже спорный, у меня к нему было уважение, пока он не начал просто тупо удалять посты с критикой. Вот такая вот "демократия" на ари.ру
  • Развития нет и не будет при Путине. Всё только на ворованных технологиях держится и на страхе репрессий.
  • Трезвые мысли
  • У нас не кацапстан, у нас чухостан. Заметьте, чухи - сейчас это не финны, т.к. финны - уже не чухи.
  • Судя по описанию вы про бинарные опционы на валюту говорите, если уже слили до 0, то 0. Это вообще экзотический производный инструмент с высоким риском Другое дело, что все эти Форекс в РФ обычный развод, который на реальный межбанковский Форекс сделки не выводит, всё на внутреннем ПО играется либо объединяется много "мелких" сделок и одной большой уже выходит на реальный Форекс. Получается для клиента казино, потому что потерю в случае чего дилер/брокер за счет клиента будет восполнять - сбои, самооткрывающиеся сделки и т. д. Относительно людей непонятно зачем им вся эта хрень с Форексом по определению, когда есть надежные Московская и СПБ биржи с теми же возможностями на любой вкус
  • И кремелек бы сровнять и парк там разбить.
  • Это называется отвлечением внимания и психологические манипуляции. Россиянские сми тем же самым занимаються 24 часа в день.
  • Чтобы такие возможности были, народ должен осознавать, что это он содержит умников наверху, платит менеджерам за управление, а не наоборот. Требовать эти свои законные права А гранат и ко всеми силами со своей стороны не дают людям это делать, оболванивают. Вот чем мешает
  • В нормально устроенной системе политика обслуживает экономику и образуются здоровые взаимосвязи, в Европе, Америки и в РФ уже нет экономики и индустриального производства и поэтому нет нормальной политической жизни, а есть ее симуляция. Искусственные политические системы производят извращенные методы и средства, естественный ход вещей путь выздоровления!
  • Просто россиянин смеющийся над укром, этот как больной раком, смеющийся над больным СПИДом - выглядит немного странно.
  • На счет авторитета вопрос уже спорный, у меня к нему было уважение, пока он не начал просто тупо удалять посты с критикой. Вот такая вот "демократия" на ари.ру
  • На 1917 г. 70% жителей Елизаветграда - иудеи. Ныне Днепр, ранее Днепропетровск. Вот такие "укры" там и живут. Добавим разномастных тюрок, цыган, немного бывших русских - и получим этот великолепный укро-микс. Забавно, что первый письменный источник, написанный в Киеве, записан на иврите в начале 10 века и содержит слезную просьбу выкупить иудейского купца, брошенного в темницу хазарским паханом тех мест. Таки мать городов гусских.
  • Да ничем собственно! Вот например росгрвардию, кто организовал? Назначил своего охранника Золотова, тот набрал 430 тыс дуболомов на базе ВВ, которые метелят людей дубинами на митингах и сборах.
  • Есть в ваших словах сермяжная правда про хохлов, дурят народ и там и у нас. Только вот у хохлов покрайней мере не сажают за репосты вконтакте и еще есть какая-то свобода слова. Да и не сидит там царь 18 лет . Так что тут все относительно.
  • Что ни делает дурак - всё он сделает не так.
  • "Гарант" - это символ всей этой мразной оккупационной системы, символ окончательного отупения и деградации основной массы русских. Существование этой фигуры - знак того, что ничего никогда не изменится, иго большевиков будет вечно, у русских не будет ни своей власти, ни ресурсов.
  • Запад всё равно в украинцах видит русских, кем бы они себя не называли. Сыграют они свою роль предателя, а потом пойдут в расход. Это же Русь, никогда им не позволят жить достойно это враги по крови.
  • Нормальный такой разбор. По поводу самолета позиция, схожая с позицией Владислава. С 15 минуты и до конца очень грамотные замечания. https://www.youtube.com/watch?v=HXm7yeIkU3s И про состояние отечественной авиации, тоже стоит посмотреть. https://www.youtube.com/watch?v=vhRPO3UwpjY
  • Там просто тупо влазят в аккаунты - с обитателями Укрии нельзя общаться через соцсети, т.к. нет никакой уверенности в том, что общаешься со своим визави, а не "киберзахисником". Многократно проверено на родне. Единственный вариант - Skype.
  • Что ни делает дурак - всё он сделает не так.
  • Меня тоже это слегка удивляет. Все равно что жрать чипсы и быть толстым и критиковать других какие они жирные и не следят за здоровьем. И ещё советовать. Как-то жалко со стороны смотрится Когда мои знакомые иностранцы правительство и сенаторов США обсуждают, я помалкиваю, потому что нашим до тамошних ещё расти и расти, при том что те далеко не идеалы. Не то чтобы стыдно за своих, но помалкиваю
  • Просто россиянин смеющийся над укром, этот как больной раком, смеющийся над больным СПИДом - выглядит немного странно.
  • Тот, кто за рулём протянет на месяц дольше? Если раньше в кювет не улетит, заржавшись.
  • Это называется отвлечением внимания и психологические манипуляции. Россиянские сми тем же самым занимаються 24 часа в день.
  • В окно посмотрите и если за ним не Москва и СПб, то гарантировано увидите срач, нищету и бескультурье.
  • Так и есть, добавлю лишь что - это общая беда белых людей в Европе и в Америке.
  • Срач, нищету и бескультурье можно увидеть и под Москвой и Питером - города, наполненные кочевниками и недочеловеками с отпечатком потомственного алкоголизма на "лицах", жуткие прогнившие двухэтажными многоквартирные дома и больницы, построенные в 20-е годы. Другое дело, благоустройство - не главный показатель. Тираны, поработившие народы, тоже могут строить красивые города, колоссальные заводы, отправлять экспедиции на Марс. Конечно, быть рабом в царском дворце лучше, чем на конюшне, но основного смысла рабства - бесправия это не меняет.
  • С раком и по 20 лет живут при нормальной терапии, а от банального аппендицита могут склеить ласты за неделю...
  • Тут, видимо у нас разные представления о том, что хорошо и что плохо. Кому и кобыла - невеста.
  • Депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что протесты в Екатеринбурге могут привести к свержению власти: «Сегодня это храм и сквер, а завтра — экстремизм и терроризм». Владислав, прокомментируйте пожалуйста позицию "гусского взгляда". Как думаете, события в ЕКБ - это все таки происки пятой колонны или переодетые хохлы диверсанты под предвадительством Навального?!
  • Кстати вы перечислили города из которых только Сочи с Анапой ещё, там туда-сюда сойдет по старой памяти. И то если не принюхиватья и не приглядываться, а отечественные чернила пить и шашлыки жрать с чурчхелой и подругой толсто....ой. Но понятно, что лучше в Испанию. )) С остальным в нашей чухонии так-же.
  • + еще пытаются выбить долги с населения любой ценой. Непонятно как еще банки не лопнули.
  • Так и есть, добавлю лишь что - это общая беда белых людей в Европе и в Америке.
  • Чем Казань-то Вам не нравится, если Вы, конечно, там бывали последние лет 10? Очень динамичный и современный город, не сильно уступающий Москве в плане удобства, инфраструктуры и в целом качества жизни. Если сравнивать с какой-нибудь Софией и прочими балканскими мегаполисами, Казань на голову выше.
  • С раком и по 20 лет живут при нормальной терапии, а от банального аппендицита могут склеить ласты за неделю...
  • От Владивостока и до Кенигсберга - все тут провинциальная, диковатая Жмеринка, с полууголовным бытом. (+ с жуткой уверенностью, что весь остальной мир - дураки.)
  • Что-то мне кажется, дорогой друг, что свистишь ты с Окраины и не бывал ни во Владивостоке, ни в Казани, да и вообще нигде, кроме своего Бердичева.
  • Ну не нравиться мне здесь ничего ( уточню: в это говенное время). Кроме природы. Природа в России хорошая. Особенно в Карелии. Может быть, когда-нибудь это будет отдельное гос-во.
  • Ну не нравиться мне здесь ничего ( уточню: в это говенное время). Кроме природы. Природа в России хорошая. Особенно в Карелии. Может быть, когда-нибудь это будет отдельное гос-во.
  • Что-то мне кажется, дорогой друг, что свистишь ты с Окраины и не бывал ни во Владивостоке, ни в Казани, да и вообще нигде, кроме своего Бердичева.
  • С окраины. С Балтийский окраины. Из Петербурга. А в Казани я и правда не был, но видел фотографии. Знаете о таких штуках?
  • На 1917 г. 70% жителей Елизаветграда - иудеи. Ныне Днепр, ранее Днепропетровск. Вот такие "укры" там и живут. Добавим разномастных тюрок, цыган, немного бывших русских - и получим этот великолепный укро-микс. Забавно, что первый письменный источник, написанный в Киеве, записан на иврите в начале 10 века и содержит слезную просьбу выкупить иудейского купца, брошенного в темницу хазарским паханом тех мест. Таки мать городов гусских.
  • Казань - это столица татарского национального государства.Понятие татарский народ присутствует в конституции Татарстана.
  • Так в "бабле" все и дело. И в критике преуспевающих соседей, на фоне собственной отсталости. У нашего "сказочного" денег только на два города вдоволь хватает. Остальные - в очередь. Все остальное съедает, видимо, борьба с недругами на Западе. )))) Кстати в РФ первым по-чему либо быть не сложно. Главное "достижения" ни кому за пределами не показывать. От смеха умрут. А может от сочувствия. Если поймут в чем мы вообще соревнуемся. Близость к западной границе - необходимое условие относительного душевного спокойствия, при проживании на территории РФ.;-)
  • Все к тому что Порох - тайный агент кремлян. Например тот факт , что его сразу признали "лучшим выбором Украины" , а он в это время бомбил Донецк и Луганск., а Зеленского не признали (и не поздравили ) несмотря на то что он русским пока ! ничего плохого не сделал.
  • Казань это еще и русский город, неформально третья столица России
  • Пока еще ничего не ясно, они все могут переиграть, как угодно, но определенно радует, что действительно русский народ просыпается и уже даже пропагандистские речи Соловьевых или убаюкивание разного рода Харабановых, мимикрируя под истинное русское мнение, пытаясь максимально увести фокус внимания в другую сторону уже не работают. ...а власть, которая боится любого чиха своего народа и видет в этом возможный гос переворот, не должна долго просуществовать.
  • 5...7 локальных бунтов и режим сколлапсирует никуда не денется, не крепче он режима Януковича или какого-нибудь мубарака и каддафи, просто страна большая и инерция сильная.
  • Я из Москвы и сейчас в каждом парке пихают церквушки. У нас народ молчит.
  • Ну в регионах больше факторов для недовольства чем в Москве. Дичь и откровенный разбой. В совокупности всё и достало всех. В столице же какую-то меру в целом знают, не рискуют, бояться пока ещё. Но в любом случае народ должен понимать, как надо, что от него нужно и что делать. А с этим проблема - с духовностью, никто этим в своих вещаниях в стране массово не занимается. По крайней мере, не встречал. Одни историки с теориями былого величия народа, критики очевидного мракобесия совка и истеричные Навальные
  • Ну в регионах больше факторов для недовольства чем в Москве. Дичь и откровенный разбой. В совокупности всё и достало всех. В столице же какую-то меру в целом знают, не рискуют, бояться пока ещё. Но в любом случае народ должен понимать, как надо, что от него нужно и что делать. А с этим проблема - с духовностью, никто этим в своих вещаниях в стране массово не занимается. По крайней мере, не встречал. Одни историки с теориями былого величия народа, критики очевидного мракобесия совка и истеричные Навальные
  • С таким раком(крабом) как Пу. жить - лучше от апендицита сдохнуть. Даёшь перитонит!
  • На территории Укропии в отличии от территории Шумерской Федерации произошла достаточно важная вещь - десекрализации высшей государственной власти.
  • Русским нужны деньги, россияне готовы пахать за пайку. Россиян к сожалению больше, на них власть делает ставку. Россиянам вдолбили в голову девиз: "как бы чего не было" (вариант: "лишь бы не было войны"). И россиянин будет пахать, ругать власть, но голову не поднимет, да и в целом мировых куклрводов устраивает медленное удушение русских в ШФ.
  • В Киев из Ладоги? В каком веке?
  • Срач, нищету и бескультурье можно увидеть и под Москвой и Питером - города, наполненные кочевниками и недочеловеками с отпечатком потомственного алкоголизма на "лицах", жуткие прогнившие двухэтажными многоквартирные дома и больницы, построенные в 20-е годы. Другое дело, благоустройство - не главный показатель. Тираны, поработившие народы, тоже могут строить красивые города, колоссальные заводы, отправлять экспедиции на Марс. Конечно, быть рабом в царском дворце лучше, чем на конюшне, но основного смысла рабства - бесправия это не меняет.
  • Большое количество молодых немцев и скандинавов уезжают из страны. Недавно статья была от немецкого специалиста по этому проблеме. По поводу штатов, южные штаты не вытянут белую америку, процент цветных, там только растет и это приведет к совсем другой стране.
  • Большое количество молодых немцев и скандинавов уезжают из страны. Недавно статья была от немецкого специалиста по этому проблеме. По поводу штатов, южные штаты не вытянут белую америку, процент цветных, там только растет и это приведет к совсем другой стране.
  • Теряется связь с землей и родом. Если молодые немцы остануться жить в условной Австралии то их дети уже не будут немцами, а будут австралийцами. Да они белые, но это уже совсем другая нация..
  • + еще пытаются выбить долги с населения любой ценой. Непонятно как еще банки не лопнули.
  • Теряется связь с землей и родом. Если молодые немцы остануться жить в условной Австралии то их дети уже не будут немцами, а будут австралийцами. Да они белые, но это уже совсем другая нация..
  • Проблема не в ругане, а в том мире который был построен на подсознании. Если все промыто то и горбушка хлеба на свалке покажется блаженством,
  • Русские князья правили толи в Ладоге толи в Новгороде, князь Олег Вещий в 882 году перенес столицу в Киев который до того принадлежал хазарам
  • Ну, уговаривайте сами себя, давайте: лучше умереть свободным, та та та ... А жизнь идёт. Неблагоустроенная и среди орков.
  • Все к тому что Порох - тайный агент кремлян. Например тот факт , что его сразу признали "лучшим выбором Украины" , а он в это время бомбил Донецк и Луганск., а Зеленского не признали (и не поздравили ) несмотря на то что он русским пока ! ничего плохого не сделал.
  • 5...7 локальных бунтов и режим сколлапсирует никуда не денется, не крепче он режима Януковича или какого-нибудь мубарака и каддафи, просто страна большая и инерция сильная.
  • Ничего удивительного давно ясен этот процесс : деглобализация -разрыв мирового рынка на кластеры- борьба кластеров за выживание и уничтожение соседа. РФ-ия корм для крупных игроков.
  • Бинарные опционы это вообще непонятная хрень. Я про форекс и образные ему написал. В том то и речь что есть же ММВБ и т.п. Купил/продал. Нафиг эти графики скачущие)).
  • В том то и дело, что ты даже если и НЕ делашь ставку, то считается что ты делаешь.
  • вот вы блин балбесы. да обман это всё. и росгвардия и золотов и "мешающий гарант". Просто человеческой психике удобно сконцентрироваться на одной фигуре. Даже хитрые евреи придумали козла отпущения. Реальная жисть сложнее)).
  • неее. разница есть. одно дело когда ты не умеешь кататься на велосипеде и падаешь. другое дело когда ты можешь ехать без рук и падаешь на ровном месте.
  • модерация на сайте)))))))))))))
  • Один пёс знает, что он будет проводить.
  • Хорошо бы сломали хребет кремлянам, хотя я думаю им смерть придёт от мирового кризиса и цены на нефть по $20 и потери управляемости страной от долбо*бов-губернаторов (Архангельск-Шиес и Екатеринбург это подтверждают).
  • Росгвардия- абсолютно незаконное вооруженное формирование, кстати за его организацию военный трибунал за что Пу и ответит .
  • Разговаривал с людьми имеющими дело с китаесами, они абсолютные биороботы, не способны изменить самостоятельно цвет смартфона не то что что-то в нем переделать, ко всему прочему у них исчезает главное преимущество- дешевая раб. сила ( все больше компаний размещаются в Индии, Вьетнаме), внутренний рынок это Пекин, Шанхай,Сынзянь ( максимум 100...150 млн.ч.), если их отрежут от рынков сбыта то Китай схлопнется за 3..6 месяцев.
  • это не отменяет организации протеста.
  • не получится самое главное Украина- искусственно сшитое объединение из 4..5 частей (Восточная Польша, Австро-Венгрия, Малороссия, Новороссия, Киев с окрестностями ) ко всему прочему исчерпан промышленный потенциал УССР (исчезли ЮжМаш, Антонов, ЗАЗ и т.д.) а на с/х 35 млн.ч. не прожить так что распад и деградация продолжатся
  • Есть такой видео блогинг , его ведут белорусы. Они уехали в Америку. Не в крупный город, электрики. Сначало была халтура а потом получили лицензию и стали получать больше работая на себя. Живут норм, свой дом, насколько машин
  • Проблема решается выбором квартиры с крышной котельной, газовым котлом или просто покупкой водогрейки за 10-15 т.р.
  • Кстати, русских с Малороссии называли хохлами, потому в одно время те брили головы и оставляли чуб (оселедец, хохол), а русских с Великороссии в то же время звали кацапами, что означало - "как цап", то есть, как козёл, так как те, в свою очередь носили бороды. Вот и вся премудрость.
  • Стоимость это не показатель. Показатель это возможность реализовать себя. Хотите знать про Р так пообщайтесь с гастрами , которые считают себя русскими и приехали с окраин СНГ , чем они занимаются, как приехали как зарабатывают.
  • Вы не учитываете социальные вычеты по всему что вы описали) Но математики большой не нужно. Средний рабочий обычного завода может позволить себе съездить с семьей в пятизвездочный отель на море в Мексике (на Юкатане) или в Доминикану на 14 дней 2 раза в год. А это вам не Крым и не Сочи. Сам общался с таким. Живет в доме, а не в скворечнике за бешеные деньги. Считать ничего не обязательно было, всё и так ясно Плюс посмотрите как и на что эти налоги тратятся и сравните у нас. По тем автомобильным дорогам плавать хочется, а не ездить))
  • Стоимость это не показатель. Показатель это возможность реализовать себя. Хотите знать про Р так пообщайтесь с гастрами , которые считают себя русскими и приехали с окраин СНГ , чем они занимаются, как приехали как зарабатывают.
  • Проблема не в ругане, а в том мире который был построен на подсознании. Если все промыто то и горбушка хлеба на свалке покажется блаженством,
  • Сейчас по мне главный вопрос Украины это русский язык. Если русскому языку вернут статус значит будут изменения и люди поддержат Зеленского, а если русского языка не будет то не будет никакой Украины
  • ))) комедия
  • ))) комедия
  • Не знаю, к месту эта иллюстрация или нет - но она более чем ярко характеризует "власть", которую Вы упомянули.
  • Не знаю, к месту эта иллюстрация или нет - но она более чем ярко характеризует "власть", которую Вы упомянули.
  • Да не просто - похож, а копии персонажа в будённовке с цигаркою на губе и придурка в тельняшке.
  • Да не просто - похож, а копии персонажа в будённовке с цигаркою на губе и придурка в тельняшке.
  • Ежели в первый месяц, с опорою на мандат народа - то есть ШАНС! https://www.youtube.com/watch?v=aSY2cnG7gBg
  • ВК когда говорит:"Добрый вечер" не добро как-то становится,дядька с пониманием
  • К чему этот неосоветский новояз ("тян" и проч.)?
  • Баба-как-то мрачно звучит,Тян-приятно
  • Интересное мнение Сергея Задумова про британский план создания Восточной Укрáины (в противовес новому Плану Маршалла от США) #страна404 #Украина #политика https://www.youtube.com/watch?v=AKY6nlbFCYk
  • Понятно, не они главные. Они исполнительные куклы кукловодов. Но ответственность за действия та же, если не больше
  • Сразу после первый цифры о*ел. Лень поискать объяв по аренде недвижимости? Вот вам, допустим вариант и не в жопе Миннесоты, а в Нью-Йорке. https://streeteasy.com/rental/2741530 Конечно, можно еще в Майаме цены посмотреть и на Манхэттене и говорить, как дорого жить в США. Конечно, на Западе отнюдь не рай, есть свои проблемы. Но смысл принимать совсем уж ватную пропаганду из серии "а вообще в Европе и еда не очень", расчитаную на тех вообще нигде не бывает?
  • Китайское редкостное ... не леквид блестит и только. Поезжайте в китай ни один более менее уважающий себя китаец не ездит на китайпроме, разве что партия приказала тогда это святой для них. Как бы БМВ не был ломучим но выжить в нем значительно больше шансов чем в любом китайце.
  • Баба-как-то мрачно звучит,Тян-приятно
  • В РФ опять расстреляли каких то чурбанов, подкинули им оружие и исламскую литературу, типа террористы. Естественно ни один «террорист» не выжил, как всегда. Интересно, вот когда этих борцов ФСБэшных на пожизненное сажать начнут? Так же эти твари и пожары тушат, скорее всего, когда вся страна горит. https://youtu.be/tdsAXYi0X0M
  • Худшей достопримечательностью Москвы оказался Зикурат. Наконец, что-то сдвинулось. https://lenta.ru/news/2019/05/22/worstmsc/
  • Ну видимо, кто смог устроиться, тот хвалит, те кто не смогли, обижены на то что им никто не помог в этом. Жившим в России тяжело привыкнуть к тому, что на западе встречают по знаниям и навыкам, а не по одежке и знакомству.
  • Чуть что власть в кусты тикает, в случае массовых выступлений все эти губеры и мэры просто разбегутся в рассыпную да и Россгвардия вряд ли за таких ссыкунов будет стоять.
  • https://www.youtube.com/watch?v=vcrCdkszN-Y Первые назначения пана Зеленского!
  • А сейчас будем немного посмотреть Американские компании не смогут продавать свои технологии Huawei и кое что другое --https://blog.dti.team/digest/222/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Nazvanie_soobshenija&utm_content=622033643#news
  • Вот вам вариантик в Чикаго за 915 https://www.zillow.com/homedetails/7501-S-Stewart-Ave-FL-3RD-Chicago-IL-60620/2089191326_zpid/ там и за 300 есть. Или все американцы живут в Калифорнии?)
  • Если китайцы выступят против США это будет наверно первый случай в истории современного Китая, когда он полез в драку. Тут тоже опыт нужен. Они всегда отсиживались в сторонке и тихо мирно жили себе в своём Китае. Что то я сомневаюсь в их бойцовских качествах.
  • Походу решили не рисковать. Губернатор Свердловской области заявил, что храму в сквере Екатеринбурга не бывать и надо выбрать более подходящее место. Опрос ВЦИОМ показал, что «при подборе площадки были допущены ошибки» и «не было в полной мере учтено мнение горожан»
  • Почитайте Дмитрий Панова "Русские на снегу" , как он воевал в Китае. Но торгаши знатные.
  • Ну не только вы сомневаетесь Я до сих пор не могу отыскать хоть один чисто китайский продукт сделанный на основе китайской идеи .Разве что собачья похлебка с приправой из протухших тараканов .Может кто из слушателей АРИ подскажет Ну и как информация к размышлению («По словам генерального директора Huawei по потребительскому бизнесу Ю. Чэндонга, первая в мире самостоятельно разработанная операционная система Huawei будет запущена не раньше этой осени и не позднее весны следующего года. Интересно, что новая ОС Huawei будет совместима со всеми телефонами, планшетами, телевизорами и носимыми устройствами Huawei», — отмечает издание. Как ранее отмечал портал, название новой платформы будет Hongmeng, она должна будет заменить Android на устройствах компании. Операционная система разрабатывается на основе операционной системы Linux в качестве «плана B» для китайской компании на случай, если девайсы компании не смогут использовать операционную систему Android на фоне напряженных отношений между Huawei и США.)-https://rns.online/it-and-media/Stala-izvestna-data-vihoda-sobstvennoi-operatsionnoi-sistemi-Huawei-2019-05-21/ -А еще у них есть антивирусник Тотал 360 -ну тоже нечто .
  • Китай может ответить так, что мало не покажется. Например, они уже давно высказывались об идее запрета OEM. Например, выпущенный в Китае смартфон не может продаваться под брендом Apple iPhone, а вот FoxxCon AyFong (кто реально их производит) - пожалуйста. Идём дальше, для той же Apple Китай - это второй по величине рынок сбыта после США. Запрет на Huawei - встречный запрет на продажу Apple в КНР.
  • Китай может ответить так, что мало не покажется. Например, они уже давно высказывались об идее запрета OEM. Например, выпущенный в Китае смартфон не может продаваться под брендом Apple iPhone, а вот FoxxCon AyFong (кто реально их производит) - пожалуйста. Идём дальше, для той же Apple Китай - это второй по величине рынок сбыта после США. Запрет на Huawei - встречный запрет на продажу Apple в КНР.
  • Android прекращает работу - Корпорация Google отозвала лицензию у HUAWEI https://www.youtube.com/watch?v=yCPgLIzNCec
  • ну не знаю. я за что купил за то продал.
  • Почитайте Дмитрий Панова "Русские на снегу" , как он воевал в Китае. Но торгаши знатные.
  • Китаесы не одной войны не выиграли в том числе и Вьетнаму проиграли , и япошкам бы проиграли если бы не СССР и США в 1945 году. Задушат их америкосы в два счета, могут элементарно от запасов нефти и газа отрезать блокировав морские коммуникации.
  • Даже если запустят пока будут испытывать пройдет 3..5 лет , потом еще на рекламную раскрутку еще года 2..3 к этому времени Эпплы и Самсунги далеко вперед убегут.
  • По антивируснику Тотал 360. Могу точно сказать, что его разработал Журавлев Дмитрий, владелец компании Галлинур-Групп г. Пермь. Лично с ним знаком. Возможно он его продал им, а может они уперли.
  • Я думаю что это и есть конечная цель Трампа и Ко, чтобы китаесы вышвырнули производство Эппл из Китая. Экономическими методами вернуть производство в США невозможно , а так вся пресса заорет "Злобные китайские коммунисты изгнали передовую ИТ компанию из Китая, разве можно с ними сотрудничать после этого". Еще было сообщение , что американские ИТ-компании ищут локализацию в Индии и Вьетнаме.
  • Против Китая ещё никто не действовал по серьёзному. Смогут ли они держать удар, вот в чём вопрос? И захотят ли лезть в драку? Может быть им уже кажется, что они достаточно сильные и захотят рискнуть.
  • камуняцкая сволочь
  • Суки камуняцко-дамасковские хотят в Архангельске помойку под свои обосранные жопы устроить.Ненавижу трупопоклонников и в армии к ним был прохладен
  • Вы были в армии? В российской армии служили? Я вам вот что скажу. Про кваисстенцию. У нас по части снаряжения было норм, хотя портянку натягивали как могли на ногу, у кого маленькая у кого побольше, не говоря о кирзачах, на которые надо гуталига столько перевести чтобы эта картинка хоть прослужила тебе годик. А в других частях ходят в чем военком их снарядил от призыва до конца.
  • Я еще смотрел на Тян, русские были симпотичнее, а русский пацан за нацменкой крутился,Перемешиваться,штоли,надо русским. Я прикинул: у меня 50 процентов русской крови, хотя я немецкий херовско знаю и мамаша немка,мы жили на континете и как-то вот так
  • За прекрасными и белокурыми париками скрывается куча блох и гнуов
  • За прекрасными и белокурыми париками скрывается куча блох и гнуов
  • Чуть что власть в кусты тикает, в случае массовых выступлений все эти губеры и мэры просто разбегутся в рассыпную да и Россгвардия вряд ли за таких ссыкунов будет стоять.
  • А кто приложения будет для их операционки писать? И кто пользоваться
  • Ну Linux тоже не Мао разработал .В Хуавей кроме названия ничего китайского нет .