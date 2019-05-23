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Тени наших врагов. Неизвестное
Тени наших врагов. Неизвестное
23/05/2019 01:59
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Обсуждение
Кто такие "большевики"...? Да враги - враги Рода человеческого! Все громкоголосые певуны большевизма - осознанные враги Русского Народа. Все, кто им внемлет, служит и подпевает - трижды, предатели! За алое галифе, любую "родину" продадут... все они, до единого ни какого снисхождения не заслуживают. Нет им места на планете. По всем широтам и меридианам не найдётся квадратного сантиметра для "большевицкой" нежити. Чума и пир тащится по пятам этой орды...
Сергей Александрович
Альтернативное повествование хронологии (а не исТОРии) событий 100 летней давности. https://youtu.be/lc8SCIh_Uzo
https://www.youtube.com/watch?v=hdiorNjw5bo
Согласен, о Зеленском ещё рано... но, дебаты уже открыты! https://www.youtube.com/watch?v=V17QYosW5eI&t=476s
Юрий Селезнев
https://www.youtube.com/watch?v=hdiorNjw5bo
Юрий Селезнев
https://www.youtube.com/watch?v=KDImKO97nBs
Юрий Селезнев
https://www.youtube.com/watch?v=GCgSTrmlH5c
Юрий Селезнев
https://cont.ws/@lapsha71/450550
Гринго
Вы про официозную хронологию - серьёзно?... Любитель рыбки с душком? Впрочем - о вкусах не спорят.
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