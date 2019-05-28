Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Паны и холопы. Истоки политического поведения
Паны и холопы. Истоки политического поведения
28/05/2019 00:17
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Mr Smith
Первый нах!
Александр Верный
Европейцы колонизировали в свое время весь мир,но взамен дали технологии,системы управления,религию,законы и в прицепе кто хотел то мог войти в систему мировой торговли и развиваться.Я не знаю кто победит в этой борьбе, но знаю если Китай, то мир измениться в совсем в другую сторону, там победа будет по закону природы и она всегда генетическая.Китай зашел за флажки и обратно не пойдет и запад уже молчать не может, считаю время договоренностей закончилось и у России есть исторический шанс выиграть на этом противостоянии.
Александр Верный
Европейцы колонизировали в свое время весь мир,но взамен дали технологии,системы управления,религию,законы и в прицепе кто хотел то мог войти в систему мировой торговли и развиваться.Я не знаю кто победит в этой борьбе, но знаю если Китай, то мир измениться в совсем в другую сторону, там победа будет по закону природы и она всегда генетическая.Китай зашел за флажки и обратно не пойдет и запад уже молчать не может, считаю время договоренностей закончилось и у России есть исторический шанс выиграть на этом противостоянии.
Александр Верный
Европейцы колонизировали в свое время весь мир,но взамен дали технологии,системы управления,религию,законы и в прицепе кто хотел то мог войти в систему мировой торговли и развиваться.Я не знаю кто победит в этой борьбе, но знаю если Китай, то мир измениться в совсем в другую сторону, там победа будет по закону природы и она всегда генетическая.Китай зашел за флажки и обратно не пойдет и запад уже молчать не может, считаю время договоренностей закончилось и у России есть исторический шанс выиграть на этом противостоянии.
Александр Верный
Европейцы колонизировали в свое время весь мир,но взамен дали технологии,системы управления,религию,законы и в прицепе кто хотел то мог войти в систему мировой торговли и развиваться.Я не знаю кто победит в этой борьбе, но знаю если Китай, то мир измениться в совсем в другую сторону, там победа будет по закону природы и она всегда генетическая.Китай зашел за флажки и обратно не пойдет и запад уже молчать не может, считаю время договоренностей закончилось и у России есть исторический шанс выиграть на этом противостоянии.
Александр Верный
Европейцы колонизировали в свое время весь мир,но взамен дали технологии,системы управления,религию,законы и в прицепе кто хотел то мог войти в систему мировой торговли и развиваться.Я не знаю кто победит в этой борьбе, но знаю если Китай, то мир измениться в совсем в другую сторону, там победа будет по закону природы и она всегда генетическая.Китай зашел за флажки и обратно не пойдет и запад уже молчать не может, считаю время договоренностей закончилось и у России есть исторический шанс выиграть на этом противостоянии.
Александр Верный
Европейцы колонизировали в свое время весь мир,но взамен дали технологии,системы управления,религию,законы и в прицепе кто хотел то мог войти в систему мировой торговли и развиваться.Я не знаю кто победит в этой борьбе, но знаю если Китай, то мир измениться в совсем в другую сторону, там победа будет по закону природы и она всегда генетическая.Китай зашел за флажки и обратно не пойдет и запад уже молчать не может, считаю время договоренностей закончилось и у России есть исторический шанс выиграть на этом противостоянии.
Гринго
Что ждёт кремлёвских русофобов? В лучшем случае - кастрация.
Роман Кроман
Правильнее — диплоДок. :)
Иван Пермский
"В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. Оба эти народа появились на сцене неожиданно. В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека. Что касается России, то можно сказать, что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека. В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России - рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира". Алексис де Токвиль, выдающийся консервативный философ, министр иностранных дел Франции
Гринго
https://www.youtube.com/watch?v=CFJi3RieXS4 /// 5 978 423 просмотра РОДИНА... ... сколько правды в глазах государственных шлюх? ..... сколько веры в руках отставных палачей?
Гринго
...дивлюсь я на небо и думку гадаю ( из песни ) https://www.klerk.ru/buh/articles/485968/?fbclid=IwAR2IhaCQxKno9zUIty--Bs8_FzxaowYKWJe7R2cKModdJ6O6GamVOnPdyqo
Lester Leyt
ттт
Alex Ionov
Честно говоря, страшно надоела и темы Украины, и тема всяких знаков.
Alexey Strashkov
Так на януковича венок тоже не сам прыгнул - ветер помог...
Сергей Панченко
в РФии столько этих "знаков" ежедневно происходит, что сраный Кремль уж давно должно было залить дождём из серы, а гарант превратился бы в соляной столп. вместе со всем своим ублюдочным кабмином
Диверсус СТавроПольский
Кремль кидает Луганщину и Донецк. Коллега, занастольгировав решил прокатиться туда на своей машине. Вернулся от туда потрясенным. Разруха, нет торговли, нет производства, нет сельского хозяйства. Время там застыло сразу же как перестали серьезно воевать. Местные обозлены на РФ . Русофобы в Кремле не дают подняться тем землям.
Arcadiy Y. Polyakov
Ничто не вечно. Расцвет неизбежно сменится упадком. Так было и будет. Учение Будды вернется в Тибет, Китай утратит свое влияние в мире.
Arcadiy Y. Polyakov
Даниил Андреев в Розе Мира подробно пишет о своём видении новой эры и новой Религии в России и в мире. Правда толкование его трудов перехватили правоверные, но понятно что никогда он православным не был как бы они не старались сделать его таковым.
Езя Гебя
Интересно... немцы так могут? https://www.youtube.com/watch?v=0HtvH34CmZY
Гринго
Глубокая мысль... (я без иронии).
Герман Сажин
Японцы - это вторгшиеся в поздней античности корейцы. Они почти целиком вырезали местных айнов.
Гринго
Вот у немцев как раз очень много подобных групп и высокого качества. У русских с творчеством не очень последнее время. Не может сейчас народ ничего создать. Один клип за несколько лет это исключение из правил. https://youtu.be/-J4AuEj4zHE
Сергей Вишняков
Насчет FEMA. Сегодня сквозь сон ясно слышал новость. Возможно, скорей всего, это не сбудется. Сегодня утром, неподалеку от Лос Аламоса самопроизвольно сдетонировал ядерный боезаряд. Пострадавшими могут быть до 600 000 человек. На месте разрушений, ведутся спасательные работы.
Vadim Galuzin
Хуже всего русские живут только в России. Никаких прав. Одни обязанности. И наглавнейшая -- отдать свою жизнь в любой момент за амбиции кпемляди..
Maxim Petrov
Пародия на панове от 95 Квартала :-) https://www.youtube.com/watch?v=3JtxvikmqZ8
Алексей Ф
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cec43369a794777ea4debeb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop интернационал устраивает клоунаду за наши деньги
Алексей Ф
Честно говоря, страшно надоела и темы Украины, и тема всяких знаков.
Henri Ducard
Можно например обсудить последний сезон "игры престолов" или чм по хоккею - всяко лучше извечных разговоров про Украину, знаки, которые не сбываются , повороты которые не происходят, и "братья и сестры", которых мы никогда не услышим)
Henri Ducard
Всегда было интересно, если бы прилетели какие-нибудь недобрые пришельцы, все бы объединились под общечеловеческими ценностями или так и сдохли бы разрозненными, "хозяева половин"
Константин Алланд
Японцы и корейцы вышли с территории Алтая. Это по сути один народ.И вот у них примерно так и было : месть друг другу за прошлые "подвиги". Китайцы совершенно другой народ.Чуждый всем.
Константин Алланд
Наши войска-партизанские.Пусть сами бегут в атаку.
Алексей Ф
Можно например обсудить последний сезон "игры престолов" или чм по хоккею - всяко лучше извечных разговоров про Украину, знаки, которые не сбываются , повороты которые не происходят, и "братья и сестры", которых мы никогда не услышим)
Константин Алланд
Ничто не вечно. Расцвет неизбежно сменится упадком. Так было и будет. Учение Будды вернется в Тибет, Китай утратит свое влияние в мире.
Гринго
АлавердЫ... кежугетычу-огнетушителю - от нашего дурдома, вашему дурдому! https://edge-upvideo.rbc.ru/archive/2019/05/27/986407.6___mp4/576p.mp4
Maxim Egorov
У русских, с талантами всё в порядке, я в теме. ...а вот у кремлёвских педрил, всё та-же жопа вместо головы.
Гринго
У русских, с талантами всё в порядке, я в теме. ...а вот у кремлёвских педрил, всё та-же жопа вместо головы.
Алексей Ф
Особенно нравятся эти "военные", которые радуются и хлопают этому балагану. "Офицеры", млять. А на кухнях под "путинку" наверное грустят о том, как "хорошо было при Сталине".
Maxim Egorov
В 90-х массово плагиатом занимались с зарубежных песен. Сложно назвать это собственной культурой
Гринго
Каковы "таланты", таковы и поклонники... вся расиянская культура сплошной "шаньсон".
Serge Rakitin
Интересно, таки совпадение или знак? ARI Synagogue - Ohr ha-Chaim Street, Jerusalem, Israel Названа в честь ребе АРИ Лурия Ашкенази, основателя современной каббалы
Иван Пермский
Выборы в Европарламент в мае 2019 года: успехи правых партий. 1. Франция. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует, опережая партию президента Макрона, и набирает примерно 24 %. 2. Венгрия. Правящая правоконсервативная партия Виктора Орбана "Фидес" - явный и бесспорный лидер (52 %). 3. Италия. Правая "Лига Севера" Маттео Сальвини набирает рекордные 30 % (в 2014 она набрала всего 6,5 %). 4. Великобритания. "Партия независимости Соединённого Королевства" Найджела Фараджа стала лидером голосования с 31,5 %. 5. Австрия. "Австрийская народная партия" Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии с 35% голосов 6. Во Фландрии "Новый фламандский альянс" Барта де Вевера на первом месте с 28 % голосов. Еще один тренд на выборах - успех леволиберальных "Зелёных", особенно в Германии (20 %). Они со своей глобалистской и экологической повесткой идут на смену устаревшим социал-демократам.
Maxim Egorov
христиане не сходят с ума (в основном)), они просто перекладывают ответственность за свою жизнь на высшее существо.
Henri Ducard
Зато сразу в памяти всплывает: фильмы Балабанова, сектор газа, ДДТ, король и шут, и так далее. Начиная с нулевых пустота.
Игорь ►
Не совпадение, программирование реальности:)
Гринго
е.... - ....ть (нецензурное) .
Леонид Стгромов
Владислав Русские в Китае пробили оборону и закрытый город открыли, Казааки гуляли по закрытому городу, на Яике мои предки про это помнили , вещи были у нас в доме от " Царей Китайских." серебро казна получала из Китая репорации, пока Ленин и Джугашвили не простили долг Китаю в 2019 году, про Русских Вы забыли то. После Боксеров Китайских то же Казаки успокоили.
Герман Сажин
Нью эйдж - это своего рода "детство". С него неплохо начинать и вырасти во что-то адекватное, но если в "детстве застрять", то беда...
Maxim Egorov
Зато сразу в памяти всплывает: фильмы Балабанова, сектор газа, ДДТ, король и шут, и так далее. Начиная с нулевых пустота.
Henri Ducard
Где это в нью-эйдже тупик? Любой человек может общаться с тонким миром, это вопрос практики. Мне например пришлось достаточно времени учиться расслабляться, очищать ум и наблюдать за процессами которые происходят внутри прежде чем приступить к чему-то серьезному. Но и того было достаточно, чтобы жизнь сильно изменилась и обрести себя без каких-либо ментальных ограничений в отношении миропонимания
Гринго
Аккурат в тему... незабываемое ))) от потомственного крепостника.
Kevin Davidson
Очень много говорится о христианстве, но хотелось бы услышат вашу позицию по Исламу и его созданию.
Даниил Павин
ну всё равно тухловато по сравнению с роком 80х и 90х, в народ не пошло. Единственно очень крутой альбом на мой взгляд это Zемля группы Butterfly Temple, он конечно на уровне.
Maxim Egorov
По моему эти практики тоже самое, что обезьяна с пистолетом. Можно что то делать и получать обратную связь на свои действия, но по большому счёту человек не знает что он делает практикуя это. Нужно либо иметь дар и общаться с высшей силой напрямую, либо следовать какой то сильной оккультной традиции.
Maxim Egorov
ну всё равно тухловато по сравнению с роком 80х и 90х, в народ не пошло. Единственно очень крутой альбом на мой взгляд это Zемля группы Butterfly Temple, он конечно на уровне.
Andrej_Russan
И это не просто ,что-то продуманное пророками и мистиками, это по всему видимо какие-то главные законы вообще всего мироздания и рода человеческого, когда некая энергия развития(можно назвать её божественной Шакти , святым духом или кому как нравится)спускается сверху вниз. Сначала в головы людей зарождая откровения и знания, образуя период пророков и давая импульс религиям. Спускается до груди и приходит период великих воинов завоевателей, образующих огромные империи. Спускается до живота и наступает эпоха торговцев любящих черные джипы и являющими подлинными властителями этого мира. (И в конце этой эпохи по всей видимости мы и находимся). Энергия спускается дальше в самые нижние центры и набирает силу период человека –работяги на маленьких серых авто и разгул секса. Так вот Китай (возможно и вся Азия) с его миллиардной армией трудоголиков прекрасно вписывается (резонирует) с этим последним периодом. Поэтому именно Китай на ближайшее столетие, а может и больше и будет мировой державой лидером, Это их время. Под бледного всадника несущего смерть Китай подходит больше всего. Недаром мистики называли китайцев пришедшими с луны. Выжженную мертвую землю они после себя и оставляют… Цикл завершается. Кстати в Индии народ тоже делится на четыре касты.(мудрецы, воины, торговцы, прислуга). Конечно, сейчас всё это просто условность , но видимо в начале задумано было правильно….
Andrej_Russan
И это не просто ,что-то продуманное пророками и мистиками, это по всему видимо какие-то главные законы вообще всего мироздания и рода человеческого, когда некая энергия развития(можно назвать её божественной Шакти , святым духом или кому как нравится)спускается сверху вниз. Сначала в головы людей зарождая откровения и знания, образуя период пророков и давая импульс религиям. Спускается до груди и приходит период великих воинов завоевателей, образующих огромные империи. Спускается до живота и наступает эпоха торговцев любящих черные джипы и являющими подлинными властителями этого мира. (И в конце этой эпохи по всей видимости мы и находимся). Энергия спускается дальше в самые нижние центры и набирает силу период человека –работяги на маленьких серых авто и разгул секса. Так вот Китай (возможно и вся Азия) с его миллиардной армией трудоголиков прекрасно вписывается (резонирует) с этим последним периодом. Поэтому именно Китай на ближайшее столетие, а может и больше и будет мировой державой лидером, Это их время. Под бледного всадника несущего смерть Китай подходит больше всего. Недаром мистики называли китайцев пришедшими с луны. Выжженную мертвую землю они после себя и оставляют… Цикл завершается. Кстати в Индии народ тоже делится на четыре касты.(мудрецы, воины, торговцы, прислуга). Конечно, сейчас всё это просто условность , но видимо в начале задумано было правильно….
Иван Грозный
Альтернатива для Германии -10% и кто после этого в Европе самый толерастный? Уж никак не итальянцы и французы
Даниил Павин
Народ рок перестал слушать. Король и Шут - последняя стадионная рок группа, которая успела на уходящий поезд во второй половине 90х. Многие современные группы вообще денег музыкой не зарабатывают. Хотя качество исполнения, на мой взгляд, гораздо выше. В 80х и 90х ажиотаж был. Сейчас открыл youtube и любой альбом, любой концерт какой-угодно группы посмотрел в full hd качестве. В 90х надо было собраться компанией, поехать на "горбушку", предварительно послушав "Учитесь плавать" Ф. Скляра. С продавцами пообщаться, на предмет что нового. Плюс рок музыка (в целом) объективно перестала развиваться с окончанием гранжа в 1997 году. Перестали на западе в рок деньги вкладывать.В начале нулевых был "Ренессанс" гаражного рока конца 60-х в Low Fi качестве (группы типа The White Stripes и The Black Keys) На западе в 2000х пошла эпоха реюнионов старых групп и образованием всяких супергрупп. Что уж про отечественный рок говорить. PS. Кстати, основатель группы Омела, Сергей Абрамов начинал в ButterFly Temple.
Роман Котов
христиане не сходят с ума (в основном)), они просто перекладывают ответственность за свою жизнь на высшее существо.
Аким Корибут
На прошлых выходных немного посмотрел передачу "Привет Андрей" на Россия-1. Она была посвящена Ванге, так вот там среди приглашённых был поп от РПЦ, и он стал говорить что Ванга это не по христиански, но его быстро заткнули, а Малахов молчал.
Роман Котов
рэпчик...рэпчик родной)
Влад Шевченко
Проблема с панованием галичан решается просто, принципом "гомеопатии", лечения подобного подобным. Давить галичан безжалостно, без жалости это не значит с ненавистью, давить пока они не начнут ползать и выть, давить пока они не поймут, что они ничуть не лучше других людей. Воткнуть этих "панов" мордой в навоз, пока они не начнут его вдыхать и глотать, и мочить пока не дойдёт.
Гринго
Роберт Кийосаки - мотивация меняющая Жизнь! https://www.youtube.com/watch?v=9H-yky-csNs
Иван Пермский
В Германии левая пропаганда мощнее работала, там же надо было проводить "денацификацию". Также с 1945 года туда приехало много разных мигрантов которые соответственно легче воспринимают других мигрантов. Плюс пассионарные немцы во многом либо погибли в войнах либо эмигрировали в другие страны.
Сергей Александрович
Ну да. Собственно Одесситы в апреле 1944 всех галичан-полицаев сами повешали на столбах еще до захода в город войск НКВД.
Vitaly Tiunov
Сбыча знаков, это наша, человеческая ответственность. Но по ходу придется пожертвовать диваном, а на это пойти почти никак не возможно.
Василий Бакланов
У меня родственники там хотят опять к Украине, а не к РФ. :(
Lester Leyt
Если разговор зашел о панах и холопах, есть смысл затронуть крепостное право в нашей родной стране, фактически рабство, где собственник вправе сбыть своих рабов оптом или в розницу. Вот это пострашнее будет панства. Живет себе крестьянская семья, занимается хозяйством, и вдруг на тебе, хозяин решил разделить их семью, и главное, обжаловать нельзя. Вот такие дела!
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа