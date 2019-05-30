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Кто ведёт тайные ядерные испытания?
Кто ведёт тайные ядерные испытания?
30/05/2019 01:09
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Обсуждение
Mr Smith
Первый коммент.
Езя Гебя
Мне закодированно говорят: "Русский,твою мать" Обидно становится , аэропорт, жена бывшая язык быстро читала, я не вникал.Маман и папан немецкий-как у себя дома становились ,пролетало между фрицами,ловил ,мы не должны знать немецкий, вот же.
Езя Гебя
Ма тула))) русский я плохо говорил, турма-турма, не хочу
Иван Пермский
Вопрос поставлен по другому. Если решил ответить, говори по существу.
Lester Leyt
Вопрос поставлен по другому. Если решил ответить, говори по существу.
Константин Алланд
Если Третья Мировая война и начнется, то между США и Китаем. Всех остальных рассматривать всерьез, не стоит. Не того уровня игроки.
Maxim Egorov
". . . не договорившись с диаспорами, 300 полицейских вышли на охоту в две смены" Как в РФ впрягаются за чурок, лишь бы зверьки не ссорились)) Если бы русских порезали, никто бы и пальцем не пошевелил. Братья и сестры говорят недавно прозвучали? Очень смешно)) https://www.fontanka.ru/2019/05/29/008/
Алексей Огородников
Про пожары, вызванные поджогами заинтересованных лиц, очень кстати. Как-то последнее время в России все горит, и леса и частные дома, что невольно наводит на туже же мысль. Списать, уже вырубленный и вывезенный, лес на пожар так это запросто. Так же запросто как и загнать крепостных обратно в "бетонные шкафы", сделать так, чтобы они съехали со своей земли и не использовали ее, а потом "законно" отобрать у них землю, как неиспользуемую или используемую не по назначению.
Иван Пермский
Ванек, лучше быть окупированными американскими войсками, чем превратится в подобие Калининградской области и Карелии. Лучше быть окупированными американскими войсками , чем стать лагерной пылью.
Vadim Galuzin
Германия и Япония благодарят Богов за счастье быть окупированными Америкой.
Vadim Galuzin
Германия и Япония благодарят Богов за счастье быть окупированными Америкой.
Иван Пермский
И не говорил что это плохо, вообще не давал оценок, просто к тому что это союзники США и союзниками РФ они не будут
Иван Пермский
Полагаю, Китай является для нас более перспективной страной. Они терпеливо ждут своего часа и своего не упустят. У них есть договоры с Российской империей столетней и более давности, карты, протоколы. Они знают, что хотят.
Maxim Egorov
Нужно американцам подсказать, что в России научились создавать редкоземельные металлы. Может им дешевле будет, чем добывать из земли)
Алексей Огородников
Нужно к этому относиться проще. Берите kia или фольц, а из патриотических чувств пусть сами они и покупают. Все чиновники на мерсах ездят, а люди должны почему то их драндулеты покупать. Нужно дать возможность нашим рабовладельцам поднять Россию за свой счёт и ни в коем разе не поддерживать их. Выбирайте лучшее.
Владимир Павловский
А что и где окупировала Германия?. Где этот сектор окупированый Германией. ГДР что-ли?
Владимир Павловский
Если Третья Мировая война и начнется, то между США и Китаем. Всех остальных рассматривать всерьез, не стоит. Не того уровня игроки.
Serge Rakitin
Таких отраслей довольно много. Россия за последние 10 лет стала европейским лидером на рынке топлива. 40% дизельного топлива, продаваемого в Германии, Made in Russia, при этом глубина переработки нефти в России (90-92%) сейчас выше, чем в Европе и уступает только США (до 98%). При Совке выход нефтепродуктов едва дотягивал до 65%, а на Украине он и сейчас такой.
Lester Leyt
Без Украины сам русский народ лишается руки (или ноги), так как Украина-Окраина — это органичесакя чатсь Руси-Россiи. Серьёзная аргументация фейковости всего проекта "украинства" здесь: https://vk.com/@rus.nac14-net-takoi-nacii-kak-ukraincy
Влад Шевченко
Не знаю кто проводит тайные ядерные испытания, но из США в Европу перелетел WC-135C. Это самолёт для наблюдения и контроля за всякими ядерными приблудами. А у нас наблюдается странная активность с САУ 2С7 2С7М (пион и малка). А это как раз пушечки для применения тактических ядерных боеприпасов (преимущественно ядерных, так как для стрельбы обычными скорострельность слишком маленькая). Если к этому добавить недавний выход США из договора о РСМД, и то что США вроде бы не подписывали "договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", то может возникнуть подозрение, что кое кто решил немного "постучать тапочком по трибуне".
Lester Leyt
Полагаю, Китай является для нас более перспективной страной. Они терпеливо ждут своего часа и своего не упустят. У них есть договоры с Российской империей столетней и более давности, карты, протоколы. Они знают, что хотят.
Иван Пермский
Конечно не захватят. Согласен с тобой, им это не нужно.
Maxim Egorov
Нужно к этому относиться проще. Берите kia или фольц, а из патриотических чувств пусть сами они и покупают. Все чиновники на мерсах ездят, а люди должны почему то их драндулеты покупать. Нужно дать возможность нашим рабовладельцам поднять Россию за свой счёт и ни в коем разе не поддерживать их. Выбирайте лучшее.
Vadim Galuzin
А что и где окупировала Германия?. Где этот сектор окупированый Германией. ГДР что-ли?
Vadim Galuzin
Да ладно ладно. Я немного погорячился. Без обиды Иван.
Lester Leyt
Конечно не захватят. Согласен с тобой, им это не нужно.
Yury Safonov
Ну в сравнении с вазом лучше, стоят одинаково. Если есть лишние 3-5 лямов, тогда можно и английские машины рассматривать. А на вазе на дальняк опасно ехать и в случае авари нужно ещё постараться выжить.
Maxim Egorov
Ну в сравнении с вазом лучше, стоят одинаково. Если есть лишние 3-5 лямов, тогда можно и английские машины рассматривать. А на вазе на дальняк опасно ехать и в случае авари нужно ещё постараться выжить.
сергей м.
Эта цитата не Бисмарка, это цитата от Главного Политического Управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. ГЛАВПУР РККА.
Vadim Galuzin
Тонковатый троллинг для РККА, нет?
Сергей Вишняков
Пока что видна пустыня . Москвичи выловили всю рыбу в Амуре и запретили местным её ловить. Китайцы вырубили весь лес и на память северным соседям остались лишь пеньки. В местные реки слили цианид с золотодобывающих предприятий, акционеры и выгодоприобретатели которых живут в Лондоне . Каждый хочет урвать кусок пожирнее, пока возможно. Что будет завтра - всем, в массе, наплевать. Одни выжимают, другие выживают.
Yury Safonov
А про Логана/Сандеро что скажете?
сергей м.
Тонковатый троллинг для РККА, нет?
Maxim Egorov
Тоже норм. машины. Хотя движки у них древние по сравнению с корейцами. На сколько я знаю.
Vladislav Shamanov
Если бы ты написал в 2014 году, я бы тебя отлично понял и согласился. Но прошло 5 лет! Украина сформировала свою идеологию, выиграла пропагандистскую войну с РФ, создала вооруженные силы, получила Томос и восстановила свою церковь. Многие не понимают всю серьезность получения Томоса. Получила безвиз!!! О безвизе мы не можем даже и мечтать. Можно ехать в Польшу на сезонную работу, собирать клубнику, зарплата в евро. Так что, дорогой друг, ничего у нас не намечается, уже закончилось. Надо спасибо сказать Пу!
Ilya Tarasov
Интересный взгляд на Язычество https://vk.com/@fond_tradition-dobroslav-vzglyad-tradicionalista Вообще советую посмотреть на работу ребят из POLEMOS и SVARTE ASKE (загуглите, либо поищите в ВК). Думаю, "Огненная Библия" будет выражать примерно эти идеи. Модератор, пардон за ссылку (если что сообщества не мои).
Ilya Tarasov
Вот именно, русский народ "лишается руки или ноги", но самое главное тысячелетней истории! А что лишается или лишится Украина?
Константин Алланд
Пока что видна пустыня . Москвичи выловили всю рыбу в Амуре и запретили местным её ловить. Китайцы вырубили весь лес и на память северным соседям остались лишь пеньки. В местные реки слили цианид с золотодобывающих предприятий, акционеры и выгодоприобретатели которых живут в Лондоне . Каждый хочет урвать кусок пожирнее, пока возможно. Что будет завтра - всем, в массе, наплевать. Одни выжимают, другие выживают.
Vladimir Tishin
Раньше Румынов вылавливали нелегалов- теперь Рагулей из Галиции эмиграционные службы Британии . Стоят на автобусной остановке с пакетом из продуктового магазина Lidle - значит Рагуль они все почему-то с этими пакетами ходят
Алексей Огородников
И просвета не видать. Вот от этого и тошно.
Dexter
Менять надо сознание. Промывать всем мозги в хорошем смысле слова. Планета не выдержит гонку вооружений и безумия обществ потребления. Если этого не понять-потом останется лишь собирать "цивилизацию" после серии катастроф.
Konstantin Zh
сергей м.
Да я свято в это и не верю. Просто есть такое высказывание. Часть этого высказывания процитировал ВК. Я дополнил. Все нормально;-) Или надо исключительно -"Любо!Любо!" - кричать?
Езя Гебя
Парни,еще говорить: немки не любят руссккий, они свой язык помнят.Я шарился тогда, парни с гранатами подрывались, я ,как-то так б
Алексей Ф
В таких, какие были во время его пребывания. Сам должен понимать, что там не курорт. Да и какая тебе разница, в каких боях он участвовал. Человек был на передовой.
Серёга Ларюшкин
Для чего серые проводят тайные-ядерные испытания. Ктож тебе об этом скажет.
Lester Leyt
В таких, какие были во время его пребывания. Сам должен понимать, что там не курорт. Да и какая тебе разница, в каких боях он участвовал. Человек был на передовой.
Henri Ducard
Думаю, возможно. Если народы сосредоточатся на том, что их объединяет, а не разъединяет. Уйдут из обихода слова "хохол", "русня", "пиндосы". Вместо критики других, будут больше в свой огород смотреть. Тогда различия и культуры разных народов будут друг друга обогащать, а не быть поводом для поднятия чсв через "у нас 300 ученых, у вас 30; у нас 300 танков, у вас 3" Но всё это понимание должно снизу идти, с самих народов. Крысы, паразиты и лицемеры в коллективе с доминирующими адекватными людьми не приживутся. Поэтому личное развитие на первом месте, а совместное развитие и продуктивная взаимозависимость как следствие первого на втором
gm log
Потому что он реальный участник боевых действий, там побывал, имеет право говорить. Тебя не устраивает его мнение, или сама фигура Прилепина?
gm log
Хорошая как всегда передача, " карфаген должен быть разрушен...".
Henri Ducard
Этим паразитам позволяют это делать люди, большинство не осознает, увы. Украина важнее. А много кто осознает, наивно полагает что плакатами на окраине города, где милостиво выделили место, чего-то добъется
Lester Leyt
Потому что он реальный участник боевых действий, там побывал, имеет право говорить. Тебя не устраивает его мнение, или сама фигура Прилепина?
Константин Алланд
И кто может взять на себя такую миссию, Конст?
Lester Leyt
И кто может взять на себя такую миссию, Конст?
Езя Гебя
Раньше было время выбора.Теперь амеры определились.Остался один Кремль.
Константин Алланд
Каждый из нас, на своем месте.
Lester Leyt
Вот именно, русский народ "лишается руки или ноги", но самое главное тысячелетней истории! А что лишается или лишится Украина?
Lester Leyt
А мы можем похвастаться своими достижениями, показать, так сказать, образец правильного сознания, образцового ведения хозяйства, правильной организации труда, с той целью, чтобы убедить людей?
Езя Гебя
Я на бокс сразу записался,парни слабые все были-ветки опускались .Мы-борцы пришли и улыбались , нас там ждали по возрасту,мы там и остались.Теперь боксером себя стал осознавать, но и в драке ,русский не можешь, а так можешь...Запах зала...хули говорить-то, родной запах. Чеченец (Борисычу:САЛЯМ) тренировался у русского.Русский туда шел. Опять же вспомнил,.Меня милиционеры всегда вспоминали,я почти первым на танке заехал в 160 на 110.,они:Куда-вохин, а я проводил боой... Я: в удивление ,висит . Ссцки чекистскиенрусские,как и немцы не плачут никогда.Я втюрился в нецменку.Я знал=уменя будет Тохтер и я застрелю с брудером любого. Кто стрелять,русский говрить
Lester Leyt
Если бы ты написал в 2014 году, я бы тебя отлично понял и согласился. Но прошло 5 лет! Украина сформировала свою идеологию, выиграла пропагандистскую войну с РФ, создала вооруженные силы, получила Томос и восстановила свою церковь. Многие не понимают всю серьезность получения Томоса. Получила безвиз!!! О безвизе мы не можем даже и мечтать. Можно ехать в Польшу на сезонную работу, собирать клубнику, зарплата в евро. Так что, дорогой друг, ничего у нас не намечается, уже закончилось. Надо спасибо сказать Пу!
Алексей Ф
Безвиз подразумевает легальное и законное пребывание в странах ЕС, кроме Англии и Ирландии. Не буду писать подробно, как раз на сезонную работу времени хватит. Если въехал легально, работодатель не обманет.
Алексей Ф
Не подумай, что я поклонник Прилепина, это не так, однако у меня нет фактов, чтобы обвинить его в трусости, пиаре на крови и т.д.
Lester Leyt
Безвиз подразумевает легальное и законное пребывание в странах ЕС, кроме Англии и Ирландии. Не буду писать подробно, как раз на сезонную работу времени хватит. Если въехал легально, работодатель не обманет.
Lester Leyt
Не подумай, что я поклонник Прилепина, это не так, однако у меня нет фактов, чтобы обвинить его в трусости, пиаре на крови и т.д.
Владимир Кутиков
Тактика изменилась.Зубатов нам в помощь.
Владимир Кутиков
Раньше было время выбора.Теперь амеры определились.Остался один Кремль.
Maxim Egorov
Люди с харями мертвецов из политбюро цк кпсс рассуждают об ИИ. Такой цирк никакой зеленский не переплюнет.
Maxim Egorov
Когда Эпл говорит, что мы за секюрность, то вот хочется им верить, даже если это не совсем так. Хотя бы колхозники туда не пролезут и не будут своими грязными ручонками лазить в моих данных. А яндекс это it для бабушек с КВНом и телепрограммой. https://www.youtube.com/watch?v=T-fXzUsPZtM
Иван Пермский
Тысячелетняя история никуда не денется. Русь включала не только киевские но и северные земли. Киев это лишь одна из русских исторических столиц, это не пуп земли. Изначальная русь это не южные славяне а выходы из Скандинавии, готы и шведы.
Вадим Di
Остальные ресурсы - Дар небес?
Дмитрий Браунинг
Везде местные спецслужбы смогут залезть в профиль, дело в качестве сотрудников. Я вот ни разу не слышал, чтобы ФБР кошмарили американских бизнесменов и вымогали у них деньги или про заначки в 12 миллиардов на квартирах.
Maxim Egorov
Везде местные спецслужбы смогут залезть в профиль, дело в качестве сотрудников. Я вот ни разу не слышал, чтобы ФБР кошмарили американских бизнесменов и вымогали у них деньги или про заначки в 12 миллиардов на квартирах.
Иван Пермский
Интересно, откуда у профессора Дергачева данные по экономическим показателям аж за 2000 лет? Всегда хотел найти график изменения индекса доу джонса за 7284 год до нашей эры.
Езя Гебя
Я торчал ночью в дозоре, я- лэйенант, за парней(2 года старше) уже стрелявший. Не хочу базарить.
Arcadiy Y. Polyakov
Ты крут, я стрелял и матери наши морщались. Я русский кое-как вспонимал
Юрий Рыков
Ещё у Китая в древности были системы залпового огня...
Андрей Романов
раньше выпуск раз в неделю только был. Вот и 2 часа шел.
Fiksik Piksel
Там то меня и нет поэтому. А вот интересно rambler , Он чей ? Заметел что он токмо ru. , а не cом.
Fiksik Piksel
И сайт старой версии был с муз. каталогом исполнителей . Можно было их найти и скачать с интернета. А сейчас даже не знам .
Александр Верный
Значит кремль - временно не погребённый мертвец, раз у него нет опоры на русское население, СССР сдох точно так же.
Walknut 59
Куплю зеленые очки....
Иван Грозный
Все к тому что у Китая скоро закат начнется как в середине 17 века, взлет пойдет у Индии и возможно у США если они интегрируются с Канадой в Североамериканскую конфедерацию и запустят экономику на новом технологическом укладе (робототехника, электромобили , космический туризм).
Влад Шевченко
Интересно, откуда у профессора Дергачева данные по экономическим показателям аж за 2000 лет? Всегда хотел найти график изменения индекса доу джонса за 7284 год до нашей эры.
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
А что лезгинка для вас это круто?. Для меня это дерганный нервный танец закомплексованныз
Vadim Galuzin
Выпивали?
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
Знаю многих русских дебилов , которые тащатся от цыганских песен и плясок. Это медицинский маркер шизофрении. Но чтоб русскоязычный тащился и восхищался пещерными танцами у костра . Это что то новенькое из русскоязычного мира.
Алексей Ф
Люди с харями мертвецов из политбюро цк кпсс рассуждают об ИИ. Такой цирк никакой зеленский не переплюнет.
Vadim Galuzin
Знаю одного дебила, который зачем-то изливает тут никому не интересный поток своего убогого сознания.
Иван Петров
Цитата: "Если Помидор облучать частотой огурца, то он вытянется. Волновая генетика". Можно подробнее? Есть ли практические опыты на сей счёт?
Vadim Galuzin
Что такое "частота огурца" ? в чем это выражается ? Какими приборами фиксируется ? Как воспроизвести ?
Николай Николаев
Значит кремль - временно не погребённый мертвец, раз у него нет опоры на русское население, СССР сдох точно так же.
Николай Николаев
А пусть заходят, пусть читают, кроме бытовухи и сволочной российской жизни там ничего нет. Можно ещё шизу какую-нибудь запустить, пусть у них мозги набекрень будут.
Vadim Galuzin
Спортивные танцы
Serge Rakitin
Знаю одного дебила, который зачем-то изливает тут никому не интересный поток своего убогого сознания.
Константин Алланд
Ну ок, вот лично я живу в Приамурье и когда все это сдадут Китаю, ни в какую Россию я, разумеется, не побегу. А зачем? Смысл находиться в стране, которая сдала тебя с твоим домом врагу? Придётся выбираться в открытый мир, если получится.
Константин Алланд
Я думаю каждый из нас, на своём месте. Никакой миссия не придёт все это исправлять.
Езя Гебя
Ты крут, я стрелял и матери наши морщались. Я русский кое-как вспонимал
Серёга Ларюшкин
Гаряев П.П., в теме. Я меломан к примеру. И что теперь? Когда исходит дух "святой" на людей верующих, это не поддаётся объяснению, как в описании в ветхом завете было, это тоже звуки резонанса "святости". После всего увиденного убедился в правдивости писания тех летописей и ушёл деликатно из этой секты, пригласили в субботу зимнюю в 2003 году.. Так что Железный Марш - отдыхает или на кого как влияет. Или не так- Кто не прошёл ЖМ - тому башню срывает на раз! Был лозунг у металлистов -Ударим трэшом по слюнявой попсе! Sepultura - 1991-1996 год был лидером в своём творчестве, потом с натяжкой 1998 год.
Николай Николаев
А я предпочитаю вот: https://youtu.be/bOflDRxwxI8?list=RDyoec6uXN26E
Серёга Ларюшкин
Сутулость свою выправил бы.
Серёга Ларюшкин
Остальные ресурсы - Дар небес?
Серёга Ларюшкин
Фоточку бы сменил, 5 лет прошло!.
Серёга Ларюшкин
Ты сидишь давно в луже со своей образованщиной.
Серёга Ларюшкин
Включи патефон старый и старые пластинки - и через микшер пропусти - и где тебя искать............... Я не знаю голубчик.
Kuzja
https://www.youtube.com/watch?v=TVLZppHLWF4 https://www.youtube.com/watch?v=zfzIDdHql1s
Гринго
...ат души, внатуре. https://www.youtube.com/watch?v=ZA8YsC3hBS0 https://www.youtube.com/watch?v=aJcNNi6Ew7s
Maxim Petrov
Цитата: "Если Помидор облучать частотой огурца, то он вытянется. Волновая генетика". Можно подробнее? Есть ли практические опыты на сей счёт?
Maxim Egorov
Одна из любимых групп. https://www.youtube.com/watch?v=P3FJK-Evtc4 https://www.youtube.com/watch?v=mQWmryiIcxY
Vladislav Shamanov
Да в начале этого безобразия был промежуток где то 2 - 3 недели когда можно это было сделать быстро и безопастно. Произнести правильные слова о том откуда взялась Украина и кто такие украинцы и ни куда бы они не делись в душе они всё знают. Ввести войска и провести референдум по областям. Но время было упущено и начались игры.
Vadim Galuzin
Тайные ядерные испытания проводит РФ. Вот только зачем ей это надо. Россия доиспытывается, что в Финляндии и Прибалтике появится свое ядерное оружие. А что, если дружкам России типа КНДР можно, то почему нельзя Швеции там или Литве, Латвии и Эстонии.
Иван Пермский
Профессору принадлежит цитата, а картинка с просторов интернета )
Иван Пермский
Прямо уж заката думаю не будет, все таки первая экономика мира по ВВП, а вот стагнацию вроде прогнозируют, где-то читал об этом
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