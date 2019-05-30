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Кто ведёт тайные ядерные испытания?

30/05/2019 01:09
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Обсуждение
  • Первый коммент.
  • Мне закодированно говорят: "Русский,твою мать" Обидно становится , аэропорт, жена бывшая язык быстро читала, я не вникал.Маман и папан немецкий-как у себя дома становились ,пролетало между фрицами,ловил ,мы не должны знать немецкий, вот же.
  • Ма тула))) русский я плохо говорил, турма-турма, не хочу
  • Вопрос поставлен по другому. Если решил ответить, говори по существу.
  • Вопрос поставлен по другому. Если решил ответить, говори по существу.
  • Если Третья Мировая война и начнется, то между США и Китаем. Всех остальных рассматривать всерьез, не стоит. Не того уровня игроки.
  • ". . . не договорившись с диаспорами, 300 полицейских вышли на охоту в две смены" Как в РФ впрягаются за чурок, лишь бы зверьки не ссорились)) Если бы русских порезали, никто бы и пальцем не пошевелил. Братья и сестры говорят недавно прозвучали? Очень смешно)) https://www.fontanka.ru/2019/05/29/008/
  • Про пожары, вызванные поджогами заинтересованных лиц, очень кстати. Как-то последнее время в России все горит, и леса и частные дома, что невольно наводит на туже же мысль. Списать, уже вырубленный и вывезенный, лес на пожар так это запросто. Так же запросто как и загнать крепостных обратно в "бетонные шкафы", сделать так, чтобы они съехали со своей земли и не использовали ее, а потом "законно" отобрать у них землю, как неиспользуемую или используемую не по назначению.
  • Ванек, лучше быть окупированными американскими войсками, чем превратится в подобие Калининградской области и Карелии. Лучше быть окупированными американскими войсками , чем стать лагерной пылью.
  • Германия и Япония благодарят Богов за счастье быть окупированными Америкой.
  • Германия и Япония благодарят Богов за счастье быть окупированными Америкой.
  • И не говорил что это плохо, вообще не давал оценок, просто к тому что это союзники США и союзниками РФ они не будут
  • Полагаю, Китай является для нас более перспективной страной. Они терпеливо ждут своего часа и своего не упустят. У них есть договоры с Российской империей столетней и более давности, карты, протоколы. Они знают, что хотят.
  • Нужно американцам подсказать, что в России научились создавать редкоземельные металлы. Может им дешевле будет, чем добывать из земли)
  • Нужно к этому относиться проще. Берите kia или фольц, а из патриотических чувств пусть сами они и покупают. Все чиновники на мерсах ездят, а люди должны почему то их драндулеты покупать. Нужно дать возможность нашим рабовладельцам поднять Россию за свой счёт и ни в коем разе не поддерживать их. Выбирайте лучшее.
  • А что и где окупировала Германия?. Где этот сектор окупированый Германией. ГДР что-ли?
  • Если Третья Мировая война и начнется, то между США и Китаем. Всех остальных рассматривать всерьез, не стоит. Не того уровня игроки.
  • Таких отраслей довольно много. Россия за последние 10 лет стала европейским лидером на рынке топлива. 40% дизельного топлива, продаваемого в Германии, Made in Russia, при этом глубина переработки нефти в России (90-92%) сейчас выше, чем в Европе и уступает только США (до 98%). При Совке выход нефтепродуктов едва дотягивал до 65%, а на Украине он и сейчас такой.
  • Без Украины сам русский народ лишается руки (или ноги), так как Украина-Окраина — это органичесакя чатсь Руси-Россiи. Серьёзная аргументация фейковости всего проекта "украинства" здесь: https://vk.com/@rus.nac14-net-takoi-nacii-kak-ukraincy
  • Не знаю кто проводит тайные ядерные испытания, но из США в Европу перелетел WC-135C. Это самолёт для наблюдения и контроля за всякими ядерными приблудами. А у нас наблюдается странная активность с САУ 2С7 2С7М (пион и малка). А это как раз пушечки для применения тактических ядерных боеприпасов (преимущественно ядерных, так как для стрельбы обычными скорострельность слишком маленькая). Если к этому добавить недавний выход США из договора о РСМД, и то что США вроде бы не подписывали "договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", то может возникнуть подозрение, что кое кто решил немного "постучать тапочком по трибуне".
  • Полагаю, Китай является для нас более перспективной страной. Они терпеливо ждут своего часа и своего не упустят. У них есть договоры с Российской империей столетней и более давности, карты, протоколы. Они знают, что хотят.
  • Конечно не захватят. Согласен с тобой, им это не нужно.
  • Нужно к этому относиться проще. Берите kia или фольц, а из патриотических чувств пусть сами они и покупают. Все чиновники на мерсах ездят, а люди должны почему то их драндулеты покупать. Нужно дать возможность нашим рабовладельцам поднять Россию за свой счёт и ни в коем разе не поддерживать их. Выбирайте лучшее.
  • А что и где окупировала Германия?. Где этот сектор окупированый Германией. ГДР что-ли?
  • Да ладно ладно. Я немного погорячился. Без обиды Иван.
  • Конечно не захватят. Согласен с тобой, им это не нужно.
  • Ну в сравнении с вазом лучше, стоят одинаково. Если есть лишние 3-5 лямов, тогда можно и английские машины рассматривать. А на вазе на дальняк опасно ехать и в случае авари нужно ещё постараться выжить.
  • Ну в сравнении с вазом лучше, стоят одинаково. Если есть лишние 3-5 лямов, тогда можно и английские машины рассматривать. А на вазе на дальняк опасно ехать и в случае авари нужно ещё постараться выжить.
  • Эта цитата не Бисмарка, это цитата от Главного Политического Управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. ГЛАВПУР РККА.
  • Тонковатый троллинг для РККА, нет?
  • Пока что видна пустыня . Москвичи выловили всю рыбу в Амуре и запретили местным её ловить. Китайцы вырубили весь лес и на память северным соседям остались лишь пеньки. В местные реки слили цианид с золотодобывающих предприятий, акционеры и выгодоприобретатели которых живут в Лондоне . Каждый хочет урвать кусок пожирнее, пока возможно. Что будет завтра - всем, в массе, наплевать. Одни выжимают, другие выживают.
  • А про Логана/Сандеро что скажете?
  • Тонковатый троллинг для РККА, нет?
  • Тоже норм. машины. Хотя движки у них древние по сравнению с корейцами. На сколько я знаю.
  • Если бы ты написал в 2014 году, я бы тебя отлично понял и согласился. Но прошло 5 лет! Украина сформировала свою идеологию, выиграла пропагандистскую войну с РФ, создала вооруженные силы, получила Томос и восстановила свою церковь. Многие не понимают всю серьезность получения Томоса. Получила безвиз!!! О безвизе мы не можем даже и мечтать. Можно ехать в Польшу на сезонную работу, собирать клубнику, зарплата в евро. Так что, дорогой друг, ничего у нас не намечается, уже закончилось. Надо спасибо сказать Пу!
  • Интересный взгляд на Язычество https://vk.com/@fond_tradition-dobroslav-vzglyad-tradicionalista Вообще советую посмотреть на работу ребят из POLEMOS и SVARTE ASKE (загуглите, либо поищите в ВК). Думаю, "Огненная Библия" будет выражать примерно эти идеи. Модератор, пардон за ссылку (если что сообщества не мои).
  • Вот именно, русский народ "лишается руки или ноги", но самое главное тысячелетней истории! А что лишается или лишится Украина?
  • Пока что видна пустыня . Москвичи выловили всю рыбу в Амуре и запретили местным её ловить. Китайцы вырубили весь лес и на память северным соседям остались лишь пеньки. В местные реки слили цианид с золотодобывающих предприятий, акционеры и выгодоприобретатели которых живут в Лондоне . Каждый хочет урвать кусок пожирнее, пока возможно. Что будет завтра - всем, в массе, наплевать. Одни выжимают, другие выживают.
  • Раньше Румынов вылавливали нелегалов- теперь Рагулей из Галиции эмиграционные службы Британии . Стоят на автобусной остановке с пакетом из продуктового магазина Lidle - значит Рагуль они все почему-то с этими пакетами ходят
  • И просвета не видать. Вот от этого и тошно.
  • Менять надо сознание. Промывать всем мозги в хорошем смысле слова. Планета не выдержит гонку вооружений и безумия обществ потребления. Если этого не понять-потом останется лишь собирать "цивилизацию" после серии катастроф.
  • Да я свято в это и не верю. Просто есть такое высказывание. Часть этого высказывания процитировал ВК. Я дополнил. Все нормально;-) Или надо исключительно -"Любо!Любо!" - кричать?
  • Парни,еще говорить: немки не любят руссккий, они свой язык помнят.Я шарился тогда, парни с гранатами подрывались, я ,как-то так б
  • В таких, какие были во время его пребывания. Сам должен понимать, что там не курорт. Да и какая тебе разница, в каких боях он участвовал. Человек был на передовой.
  • Для чего серые проводят тайные-ядерные испытания. Ктож тебе об этом скажет.
  • В таких, какие были во время его пребывания. Сам должен понимать, что там не курорт. Да и какая тебе разница, в каких боях он участвовал. Человек был на передовой.
  • Думаю, возможно. Если народы сосредоточатся на том, что их объединяет, а не разъединяет. Уйдут из обихода слова "хохол", "русня", "пиндосы". Вместо критики других, будут больше в свой огород смотреть. Тогда различия и культуры разных народов будут друг друга обогащать, а не быть поводом для поднятия чсв через "у нас 300 ученых, у вас 30; у нас 300 танков, у вас 3" Но всё это понимание должно снизу идти, с самих народов. Крысы, паразиты и лицемеры в коллективе с доминирующими адекватными людьми не приживутся. Поэтому личное развитие на первом месте, а совместное развитие и продуктивная взаимозависимость как следствие первого на втором
  • Потому что он реальный участник боевых действий, там побывал, имеет право говорить. Тебя не устраивает его мнение, или сама фигура Прилепина?
  • Хорошая как всегда передача, " карфаген должен быть разрушен...".
  • Этим паразитам позволяют это делать люди, большинство не осознает, увы. Украина важнее. А много кто осознает, наивно полагает что плакатами на окраине города, где милостиво выделили место, чего-то добъется
  • Потому что он реальный участник боевых действий, там побывал, имеет право говорить. Тебя не устраивает его мнение, или сама фигура Прилепина?
  • И кто может взять на себя такую миссию, Конст?
  • И кто может взять на себя такую миссию, Конст?
  • Раньше было время выбора.Теперь амеры определились.Остался один Кремль.
  • Каждый из нас, на своем месте.
  • Вот именно, русский народ "лишается руки или ноги", но самое главное тысячелетней истории! А что лишается или лишится Украина?
  • А мы можем похвастаться своими достижениями, показать, так сказать, образец правильного сознания, образцового ведения хозяйства, правильной организации труда, с той целью, чтобы убедить людей?
  • Я на бокс сразу записался,парни слабые все были-ветки опускались .Мы-борцы пришли и улыбались , нас там ждали по возрасту,мы там и остались.Теперь боксером себя стал осознавать, но и в драке ,русский не можешь, а так можешь...Запах зала...хули говорить-то, родной запах. Чеченец (Борисычу:САЛЯМ) тренировался у русского.Русский туда шел. Опять же вспомнил,.Меня милиционеры всегда вспоминали,я почти первым на танке заехал в 160 на 110.,они:Куда-вохин, а я проводил боой... Я: в удивление ,висит . Ссцки чекистскиенрусские,как и немцы не плачут никогда.Я втюрился в нецменку.Я знал=уменя будет Тохтер и я застрелю с брудером любого. Кто стрелять,русский говрить
  • Если бы ты написал в 2014 году, я бы тебя отлично понял и согласился. Но прошло 5 лет! Украина сформировала свою идеологию, выиграла пропагандистскую войну с РФ, создала вооруженные силы, получила Томос и восстановила свою церковь. Многие не понимают всю серьезность получения Томоса. Получила безвиз!!! О безвизе мы не можем даже и мечтать. Можно ехать в Польшу на сезонную работу, собирать клубнику, зарплата в евро. Так что, дорогой друг, ничего у нас не намечается, уже закончилось. Надо спасибо сказать Пу!
  • Безвиз подразумевает легальное и законное пребывание в странах ЕС, кроме Англии и Ирландии. Не буду писать подробно, как раз на сезонную работу времени хватит. Если въехал легально, работодатель не обманет.
  • Не подумай, что я поклонник Прилепина, это не так, однако у меня нет фактов, чтобы обвинить его в трусости, пиаре на крови и т.д.
  • Безвиз подразумевает легальное и законное пребывание в странах ЕС, кроме Англии и Ирландии. Не буду писать подробно, как раз на сезонную работу времени хватит. Если въехал легально, работодатель не обманет.
  • Не подумай, что я поклонник Прилепина, это не так, однако у меня нет фактов, чтобы обвинить его в трусости, пиаре на крови и т.д.
  • Тактика изменилась.Зубатов нам в помощь.
  • Раньше было время выбора.Теперь амеры определились.Остался один Кремль.
  • Люди с харями мертвецов из политбюро цк кпсс рассуждают об ИИ. Такой цирк никакой зеленский не переплюнет.
  • Когда Эпл говорит, что мы за секюрность, то вот хочется им верить, даже если это не совсем так. Хотя бы колхозники туда не пролезут и не будут своими грязными ручонками лазить в моих данных. А яндекс это it для бабушек с КВНом и телепрограммой. https://www.youtube.com/watch?v=T-fXzUsPZtM
  • Тысячелетняя история никуда не денется. Русь включала не только киевские но и северные земли. Киев это лишь одна из русских исторических столиц, это не пуп земли. Изначальная русь это не южные славяне а выходы из Скандинавии, готы и шведы.
  • Остальные ресурсы - Дар небес?
  • Везде местные спецслужбы смогут залезть в профиль, дело в качестве сотрудников. Я вот ни разу не слышал, чтобы ФБР кошмарили американских бизнесменов и вымогали у них деньги или про заначки в 12 миллиардов на квартирах.
  • Везде местные спецслужбы смогут залезть в профиль, дело в качестве сотрудников. Я вот ни разу не слышал, чтобы ФБР кошмарили американских бизнесменов и вымогали у них деньги или про заначки в 12 миллиардов на квартирах.
  • Интересно, откуда у профессора Дергачева данные по экономическим показателям аж за 2000 лет? Всегда хотел найти график изменения индекса доу джонса за 7284 год до нашей эры.
  • Я торчал ночью в дозоре, я- лэйенант, за парней(2 года старше) уже стрелявший. Не хочу базарить.
  • Ты крут, я стрелял и матери наши морщались. Я русский кое-как вспонимал
  • Ещё у Китая в древности были системы залпового огня...
  • раньше выпуск раз в неделю только был. Вот и 2 часа шел.
  • Там то меня и нет поэтому. А вот интересно rambler , Он чей ? Заметел что он токмо ru. , а не cом.
  • И сайт старой версии был с муз. каталогом исполнителей . Можно было их найти и скачать с интернета. А сейчас даже не знам .
  • Значит кремль - временно не погребённый мертвец, раз у него нет опоры на русское население, СССР сдох точно так же.
  • Куплю зеленые очки....
  • Все к тому что у Китая скоро закат начнется как в середине 17 века, взлет пойдет у Индии и возможно у США если они интегрируются с Канадой в Североамериканскую конфедерацию и запустят экономику на новом технологическом укладе (робототехника, электромобили , космический туризм).
  • Интересно, откуда у профессора Дергачева данные по экономическим показателям аж за 2000 лет? Всегда хотел найти график изменения индекса доу джонса за 7284 год до нашей эры.
  • А что лезгинка для вас это круто?. Для меня это дерганный нервный танец закомплексованныз
  • Выпивали?
  • Знаю многих русских дебилов , которые тащатся от цыганских песен и плясок. Это медицинский маркер шизофрении. Но чтоб русскоязычный тащился и восхищался пещерными танцами у костра . Это что то новенькое из русскоязычного мира.
  • Люди с харями мертвецов из политбюро цк кпсс рассуждают об ИИ. Такой цирк никакой зеленский не переплюнет.
  • Знаю одного дебила, который зачем-то изливает тут никому не интересный поток своего убогого сознания.
  • Цитата: "Если Помидор облучать частотой огурца, то он вытянется. Волновая генетика". Можно подробнее? Есть ли практические опыты на сей счёт?
  • Что такое "частота огурца" ? в чем это выражается ? Какими приборами фиксируется ? Как воспроизвести ?
  • Значит кремль - временно не погребённый мертвец, раз у него нет опоры на русское население, СССР сдох точно так же.
  • А пусть заходят, пусть читают, кроме бытовухи и сволочной российской жизни там ничего нет. Можно ещё шизу какую-нибудь запустить, пусть у них мозги набекрень будут.
  • Спортивные танцы
  • Знаю одного дебила, который зачем-то изливает тут никому не интересный поток своего убогого сознания.
  • Ну ок, вот лично я живу в Приамурье и когда все это сдадут Китаю, ни в какую Россию я, разумеется, не побегу. А зачем? Смысл находиться в стране, которая сдала тебя с твоим домом врагу? Придётся выбираться в открытый мир, если получится.
  • Я думаю каждый из нас, на своём месте. Никакой миссия не придёт все это исправлять.
  • Ты крут, я стрелял и матери наши морщались. Я русский кое-как вспонимал
  • Гаряев П.П., в теме. Я меломан к примеру. И что теперь? Когда исходит дух "святой" на людей верующих, это не поддаётся объяснению, как в описании в ветхом завете было, это тоже звуки резонанса "святости". После всего увиденного убедился в правдивости писания тех летописей и ушёл деликатно из этой секты, пригласили в субботу зимнюю в 2003 году.. Так что Железный Марш - отдыхает или на кого как влияет. Или не так- Кто не прошёл ЖМ - тому башню срывает на раз! Был лозунг у металлистов -Ударим трэшом по слюнявой попсе! Sepultura - 1991-1996 год был лидером в своём творчестве, потом с натяжкой 1998 год.
  • А я предпочитаю вот: https://youtu.be/bOflDRxwxI8?list=RDyoec6uXN26E
  • Сутулость свою выправил бы.
  • Остальные ресурсы - Дар небес?
  • Фоточку бы сменил, 5 лет прошло!.
  • Ты сидишь давно в луже со своей образованщиной.
  • Включи патефон старый и старые пластинки - и через микшер пропусти - и где тебя искать............... Я не знаю голубчик.
  • https://www.youtube.com/watch?v=TVLZppHLWF4 https://www.youtube.com/watch?v=zfzIDdHql1s
  • ...ат души, внатуре. https://www.youtube.com/watch?v=ZA8YsC3hBS0 https://www.youtube.com/watch?v=aJcNNi6Ew7s
  • Цитата: "Если Помидор облучать частотой огурца, то он вытянется. Волновая генетика". Можно подробнее? Есть ли практические опыты на сей счёт?
  • Одна из любимых групп. https://www.youtube.com/watch?v=P3FJK-Evtc4 https://www.youtube.com/watch?v=mQWmryiIcxY
  • Да в начале этого безобразия был промежуток где то 2 - 3 недели когда можно это было сделать быстро и безопастно. Произнести правильные слова о том откуда взялась Украина и кто такие украинцы и ни куда бы они не делись в душе они всё знают. Ввести войска и провести референдум по областям. Но время было упущено и начались игры.
  • Тайные ядерные испытания проводит РФ. Вот только зачем ей это надо. Россия доиспытывается, что в Финляндии и Прибалтике появится свое ядерное оружие. А что, если дружкам России типа КНДР можно, то почему нельзя Швеции там или Литве, Латвии и Эстонии.
  • Профессору принадлежит цитата, а картинка с просторов интернета )
  • Прямо уж заката думаю не будет, все таки первая экономика мира по ВВП, а вот стагнацию вроде прогнозируют, где-то читал об этом