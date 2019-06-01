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Высокопоставленные американцы заговорили об НЛО
Высокопоставленные американцы заговорили об НЛО
01/06/2019 01:20
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Обсуждение
Александр Верный
Не думаю,что в кулуарах лидеры стран имеющие ядерное оружие пугают ядерными ударами, это бессмысленно, работают в таких случаях только неравные потенциалы и перспективы нанесения ударов без ответа,глобальных ядерных войн не будет пока существует какой то паритет, но политики и военные в тактики современной войны предусматривают точечные удары тактическими боеголовками,поэтому и были в 80-е годы были программы по уничтожению тактических ракет, и именно они несут миру потенциальную угрозу. Время договоров закончилось и сейчас есть высокая вероятность применения превентивных ударов тактическими ракетами и будет применено рано или поздно,и скорее всего бомбить будут для назидание страны которым нечем ответить.Готовность и решимость применения это и есть основной фактор воздействия на противника, Японию бомбили 75 лет назад и Американцы продемонстрировали решимость и этого хватило почти на век и обязательно продемонстрируют еще раз когда ситуация сложиться для них,с малой вероятностью ответного удара по ним.
Fiksik Piksel
тоже наверно отливали
Серёга Ларюшкин
Здравия граждане слушатели. Ну так да, они же на этом свои дивиденды получат разного характера. Да и деваться некуда, жизнь заставляет. После ИЛ-76 который распыляет химические трассы над землёй, летела ТУ-шка, после выкладки на компьютер, обнаружил, то, что видите, обработка фото в фотошопе, наложение контраста цветов. Камера 5 пикселей.
Иван Грозный
Согласен , вайшья- высшая землевладельческая аристократия
Рустем Бохани
вкратце евреи в украине сейчас правящий слой. если можно так сказать.в их планы не входит развал.возможно будет некая трансформация.она впринципе призошла. слово "украина" это вывеска не более. называть вещи своими именами видимо им не удобно.не так поймут.
Езя Гебя
С братом стали отливать - ссаться от страха?
Езя Гебя
Я всегда 9 мая первой соцыалистчкскеой называю бойней Про о8.08.08 - армию Дудаева накачивалли кремляди. А за нищету и счет ресурсии живут запад и китай.Но западок забздел- в китай пошло больше
Сергей Панченко
С братом стали отливать - ссаться от страха?
Fiksik Piksel
.Тоже наверно отливали. А я им лазером светил. Ничё , тоже подмигнули.тудже и ноль эмоций..
Роман Котов
криминал он везде имеет схожие черты. ахриманово отродье
Серёга Ларюшкин
Это называется социальная инженерия по регуляции населения на земле Мидгард экзо-колонистами. Движуха попёрла после пирамиды над пентаграммой в пентагоне.
Серёга Ларюшкин
Ну да, корпус самолёта на ТУ-шку и со звуком видели, я сделал захват кадра и вот что получилось на фотографии (см. выше.) Все самолёты которые пылят наверное на самом деле голограммы и со звуком для маскировки и усыпления бдительности человеков.
Андрей Романов
Много рассудительности по разделению на рукотворное со стороны землян и не землян. Но замечу, что в последнее время стало меньше муляжей, светящиеся объекты в виде шаров наблюдают очень часто, но немногие, потому как лето и гулянки-пьянки, в сравнении в рассуждалках кыштымского карла - это больше похоже на американскую модель дихотомии, не больше. Можешь ему так и передать. Хим-трассы буквально каждый день и ночь, контроль светящими шарами по ночам, в Раменском районе, в районе Григорово да и по всей стране, включая москвабад, на военных объектах всё резко увеличилось и обострилось. И ещё так на заметку сегодня в 8:30 и 12:17 проверяли мегафоны на излучательных столбах москвабада. Над нашими головами как мухи кружат эти самы РНО.(разумные неопознанные объекты) Привет чаплину.
Андерсен
Много рассудительности по разделению на рукотворное со стороны землян и не землян. Но замечу, что в последнее время стало меньше муляжей, светящиеся объекты в виде шаров наблюдают очень часто, но немногие, потому как лето и гулянки-пьянки, в сравнении в рассуждалках кыштымского карла - это больше похоже на американскую модель дихотомии, не больше. Можешь ему так и передать. Хим-трассы буквально каждый день и ночь, контроль светящими шарами по ночам, в Раменском районе, в районе Григорово да и по всей стране, включая москвабад, на военных объектах всё резко увеличилось и обострилось. И ещё так на заметку сегодня в 8:30 и 12:17 проверяли мегафоны на излучательных столбах москвабада. Над нашими головами как мухи кружат эти самы РНО.(разумные неопознанные объекты) Привет чаплину.
Вадим Волков
https://lenta.ru/news/2019/06/01/vzriv/ Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом. Может диверсия?
Рустем Бохани
криминал он везде имеет схожие черты. ахриманово отродье
Сергей Вишняков
в америке всех гребёт английский эсперанто под себя под свои алгоритмы матрицы как и везде, всех кто там пускает корни, брыкаясь, попадают в неприятности, по всем государствам. Есть конкретика, а конкретика указывает перстом на экзо-колонистов. Так что, будут разборки до тех пор, пока тебе на каждом углу не будут говорить - Здрастье, незнакомые люди, услышав русское наречие, от Русского человека.
Vadim Galuzin
Да несогласен я с этим , Баракановым. Нет и не было никогда никаких иноплОнетян. . Сказки всё это. А вот новейшие технологии есть. Правда не у нас ,русских, а у Запада. Надо создать условия жизни, при которых раскрывается творческий потенциал человека, заложенный Творцом. У Запада это получилось. У нас нет. Очень абидна, да.
Henri Ducard
Кураторы Запада выделили время и желание диалога с вами? Они так с любым человеком готовы пообщаться? Или вы тоже куратор какого-нибудь Антизапада в этой иерархии? Я не троллю если что
Henri Ducard
Если я правильно понял из выпуска, запустить какие-то перемены в РФ можно только извне, в данном случае событиями в Украине. Так тогда людям в РФ неуважительно относиться к жителям той части земли, пренебрежительно называть их укропами, совесть (или как минимум зависть) не должна позволять. Если надежда на запуск изменений в РФ только на "укропах"
Henri Ducard
скорее шудры над неприкасаемыми ( в худшем смысле)
Сергей Вишняков
А если я с Трампом 3 раза общался в разных видениях, это не выход на этот канал связи, после его выборов в президенты? Индейцы на том же уровне как и мы сегодня, на самом дне. А с тёткой из центра дна, нужно окурастее общаться.
Рустем Бохани
скорее шудры над неприкасаемыми ( в худшем смысле)
Иван Грозный
раджей в классическом понимании нет точно. но есть дихканы. не структурированные правда
Серёга Ларюшкин
в америке всех гребёт английский эсперанто под себя под свои алгоритмы матрицы как и везде, всех кто там пускает корни, брыкаясь, попадают в неприятности, по всем государствам. Есть конкретика, а конкретика указывает перстом на экзо-колонистов. Так что, будут разборки до тех пор, пока тебе на каждом углу не будут говорить - Здрастье, незнакомые люди, услышав русское наречие, от Русского человека.
Иван Грозный
Даже по теории вероятностей ( вполне академическая наука) инопланетяне есть , другое дело что выдается в СМИ это на 95% фейк .
Серёга Ларюшкин
Ну да есть расхождение, или желание главного редактора за действительное. Всё пойдёт отсюда все резонансы глобального характера по наши Души, не с укропии.
Рустем Бохани
раджей в классическом понимании нет точно. но есть дихканы. не структурированные правда
shaub kravchuk
В прошлом, кажется выпуске был очень забавный момент когда ВК сравнил Збройні сили України с европейскими армиями, ну мол только техника малость хуже, а так-то у них все лучше, и они могут и Европу захватить, дай дескать хлопцам-понадусерам посугсовать в волю - они и Берлин захватят и пограбят, да-да, это как бы бывшие русские, то есть скифы= прирожденные воены. Конечно это было бы смешно и куда как смешнее 95-квартала, если бы не так грустно. ЗСУ официально по Толику Матиосу ( главный военный прокурор территории У.) на три четверти состоит из "аватаров" -синяков мародеров и суицидников, это самая позорная говноармия которую только знала Европа за последнюю тысячу лет, увы и ах. Никакие американские ПТРК Джавелины и крутые израильские и британские инструкторы этого не исправят. Качество человеческого материала в ЗСУ- худшее их худших. Даже грузинов нельзя принижать. Они не только тосты могут. А главная беда в том, что и сам ВК попал новую совковую ловушку пропагандистов, дескать там куча русских и есть некие "плохие галичане" и "совершенно ниучем ниуиноватые маленькие укроинцы которые забыли что они русские из-за пропаганды этих злых галичан". Вот это опаснейшая и недальновидная позиция.
Сергей Вишняков
Если проиграют, то и их всех нагнут, и тогда как из фильма будет, выражением: - Земля налетит на небесную ось.-
Серёга Ларюшкин
Если проиграют, то и их всех нагнут, и тогда как из фильма будет, выражением: - Земля налетит на небесную ось.-
Lester Leyt
До чертиков надоела эта Украина, свои бы проблемы решить. Однако, коли мы любим её и ненавидим, надо знать правду. Представлять Украину страной, которая вот- вот развалится на части, это значит вводить людей в блудняк. За 5 лет Украина превратилась в устойчивое государство, идеологически обоснованное, со всеми институтами и новыми вооруженными силами. При этом на Украине существует мощное пророссийское лобби. Есть вероятность, что Зе прогнется под Пу и будет вести себя как Трамп наш, собачка на поводке. Мне кажется, нет в нем стержня.
Алексей Огородников
Скорее поверю в то, что нужно списать украденные боеприпасы. Либо просто обычное раздолбайство.
Гринго
Андре́й Влади́мирович Рудо́й - инопланетянин или животное? Циничный красный подонок + учитель истории. https://www.youtube.com/watch?v=p9L9xkNDUHY https://www.youtube.com/watch?v=v4UvwXvYIkc
Серёга Ларюшкин
А если я с Трампом 3 раза общался в разных видениях, это не выход на этот канал связи, после его выборов в президенты? Индейцы на том же уровне как и мы сегодня, на самом дне. А с тёткой из центра дна, нужно окурастее общаться.
Lester Leyt
Ты там, когда еще общаться будешь, напомни Трампу, что если он подонок санкции не снимет, то пусть готовится к ичпичменту. Понял, Лавр?
Серёга Ларюшкин
Общения были бытового уровня, астрал мне не подконтролен, просто я сам охреневал, когда он появлялся. Тут даже без понял, и я подопотный, как и ты. Но "Лавр" у нас в МИДе, и он очень хочет, что бы его оставили в покое, устал от всех нападок и упрёков, но делает мину. Другие кто ниже как захарова, им вообще всё пох, потому что бабы.......
Вит Ла
Думаю не так все однозначно .Это тот случай когда судить не надо .Какими бы они не были , они оба наши , и оба жертвы
Вит Ла
Выводы делает каждый сам .Мое мнение - запускай перемены в себе .Я как бы давно сделал вывод , что внутренние условия гораздо важнее внешних .
Роман Котов
Вот про китай прикол. Там говорят ввели санкции против России под давлением америки, естественно в связи с событиями на окраине. Ну так китайцы и ввели санкции против россии и украины и белоруссии (заодно) :) Смотреть с 15:30 https://youtu.be/GD_XIiRAu9o
Рустем Бохани
Напиши как ты понимаешь, если считаешь себя более понимающим. Итак?
Роман Котов
лет через 100 возможно эти речи будут звучать правдоподобнее.
Lester Leyt
Напиши как ты понимаешь, если считаешь себя более понимающим. Итак?
Рустем Бохани
комментарий на модерации
Игорь ►
Сделаю репост Leo, мне показался интересным. " 60 "спутников" Starlink Илона Маска пролетели над Уралом... Очередной развод!!! Что “летит” – большой вопрос. В спутники я мало верю. Но что это может быть, и для чего нам показан этот идеальный “кортеж” - пока не понятно... Да и что-то слишком много спутников, до хрена просто!!! А кто верит что это спутники – возьми в руки алюминиевую банку – поставь её ночью на расстояние к примеру 10 километров и попробуй посветить фонарикам – что получиться? Спутник на расстоянии в 400 км должен иметь мощный приемо-передатчик для связи с землей, антенну направленного действия, коих на этих спутниках нет, мощную систему энергообеспечения, которой тоже нет, систему корректировки “орбиты”, ибо свалится на первых сутках такого полета. Ну и свечение – какой кубик размером в пусть даже в десятки сантиметров будет светиться как объект в сотню метров диаметром, и это на расстоянии в 400 км. Пока более правдоподобная теория – маск (маска, маскировка кого и чего? ) – публичный клоун, озвучивающий публике то, что скажут. Например, змеетварям надо запустить систему беспилотных модулей (наподобие тех, что летают над поверхностью со скоростью в несколько км. Иногда попадают в объективы телекамер, и просматриваются в покадровом режиме), летающих на высоте в 50-60 км. Так озвученная байка о спутниках маскирует сеть неопознанных летающих объектов."
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