Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Учиться помнить и записывать имена
Учиться помнить и записывать имена
04/06/2019 00:47
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Гринго
предполагаемый "хладнокровный" мясник, убийца Н. Белянкина - шашлычник Григор Оганян. https://frontend.vh.yandex.ru/player/7452792116365352567 По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело об убийстве спецназовца ГРУ, ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в ходе драки в Подмосковье, передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. https://vz.ru/news/2019/6/3/980754.html?fbclid=IwAR3ugEHHwXjPP8gH0s7hDzSqjaMMRNfAaL1FadAoKnn0szIsnD58DNPl7hA
Гринго
предполагаемый "хладнокровный" мясник, убийца Н. Белянкина - шашлычник Григор Оганян. https://frontend.vh.yandex.ru/player/7452792116365352567 По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело об убийстве спецназовца ГРУ, ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в ходе драки в Подмосковье, передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. https://vz.ru/news/2019/6/3/980754.html?fbclid=IwAR3ugEHHwXjPP8gH0s7hDzSqjaMMRNfAaL1FadAoKnn0szIsnD58DNPl7hA
Maxim Egorov
Об военных вытрут ноги и заткнут им рты. В первый раз чтоли? Государство и спецслужбы будут действовать против недовольных военных, в итоге протест стихнет.
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=Btw65pYCdLU
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=Btw65pYCdLU Кто то знает про этого Краснодарского блогера и про историю нападения на него?
Иван Помидоров
Сколько не имел дел с армяшками, - всегда норовят обмануть или кинуть. Подлый народец. И чрезвычайно ссыкливые по одиночке.
Гринго
"Россия-опора исламского мира" (В.В.Путин). Запомнили. Записали.
Из песни слова не выкинешь.
Алексей Огородников
Для меня самое страшное, это предательство. Поэтому чтобы там кто не говорил, главные враги России не где-то там на западе. Они здесь в России.
Роман Котов
Диаспора это наоборот хорошо. С её помощью люди вопросы свои решают. Не только бытовые,но и криминальные с законом. Набедакурил, диаспора тебя защитила и перебросила через кордон. Поэтому любая национальность стремиться создать диаспору. Только русские не создают такого рода сообщества за рубежом ибо лохи. Выведены хомо-советикусом. А все остальные - очень даже создают, понимая зачем. Да и сам ВК говорил что такими примерами русского человека будят от коматоза)).
Yury Kolmogorov
эт он понтуется знаниями))
Yury Kolmogorov
Никак нельзя... властные структуры РФии на подножном корму у столичных гостей.
Lester Leyt
совок. христианство.
Lester Leyt
Наверно потому, что финляндия выражает интересы финнов.
Гринго
Никак нельзя... властные структуры РФии на подножном корму у столичных гостей.
Владимир Павловский
В совке в Украину вбухивались такие ресурсы, какие и не снились той же нищей РСФСР. Фактически украинцы получили на халяву страну, развитую получше большинства европейских, при этом с богатыми почвами и мягким климатом. И все это ухитрились просрать за четверть века. Все тогда были уверены, что сами это богатство заработали, а не получили от русских. Но время все расставляет по своим местам, вся эта браццконародность которыми коммуняки засирали мозг уже не работает. Русачки больше не поедут поднимать целину, строить инфраструктуру и ГТС, которая дает бабло ежегодно в размере 3 миллиардов $, пора уже об этом наследии "оккупации" забывать - ватные мозги прочищаются, ведь качестве благодарности они получали и получают от вас только плевки и подхкрюки про "оккупацию". Остаточно прощевай это ведь на самом деле та игра в которую могут играть две стороны. От паразитов надо избавляться, а не брать на содержание. За время существования УССР в ее состав были включены: — из состава Польши: Западная Украина (1939); — из состава Румынии: Северная Буковина, область Херца, южная часть Бессарабии (Буджак), северная часть Бессарабии (1940); — из состава Чехословакии: Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина). Все это украденное коммуняками придется вернуть. Вопрос ближайших пяти лет.
Владимир Павловский
Потому, что русский, перебравшийся в другую страну, постарается как можно быстрее ассимилироваться с местным населением и забыть как страшный сон страну, из которой сумел выбраться. Отношения власти и народа в России это отношения лагерной администрации и заключенных. Освободившийся зэк станет с теплом и добротой вспоминать, что пережил?
Алексей Ф
Не понял: Обама с Меркель за геноцид русских должны отвечать, а кремлевские большевики - нет? И почему не надо создавать список россиянских врагов русского народа?
Lester Leyt
Нормально ассимилировались когда тушку л енина за Урал увозили.
Люсьена Чуйко
Сегодня их как раз очень много и скопление в честь праздника и видимо событие "удачно" совпало.
Игорь ►
Нормально ассимилировались когда тушку л енина за Урал увозили.
Игорь ►
Сегодня их как раз очень много и скопление в честь праздника и видимо событие "удачно" совпало.
Константин Поляков
Наверно потому, что финляндия выражает интересы финнов.
Юрий Рыков
Ничего не будет.
Гринго
короткое, но характерное видео про "героя" Армении. Шашлычник по имени Григор Оганян убил бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. https://www.youtube.com/watch?v=n3e2JyapgF4
Владимир Павловский
Это я все понимаю, но почему "русские" не имеют своих структур, обществ, землячеств, диаспор, не только в РФ, но и за пределами, где им никто не препятствует? Вот армян, он везде будет армяном, а русский "ассимилируется".
Aldan
А может потому, что "русских" ничто не обременяет, это не национальность, а принадлежность, типа американец, австралиец?
Алексей Ф
И почему на фото нет пуйла? Зачем же так палиться) А вообще, если я захочу послышать, какие плохие Обама, Меркель, Макрон и Порошенко, я включу какой-нибудь интернационал, вроде Соловьева-Кисилева.
Lester Leyt
Это я все понимаю, но почему "русские" не имеют своих структур, обществ, землячеств, диаспор, не только в РФ, но и за пределами, где им никто не препятствует? Вот армян, он везде будет армяном, а русский "ассимилируется".
Николай Толубаев
Что нужно сделать в данном случае? Выявить и задержать убийц, следствие, суд и лагеря. Вот и всё! Равенство всех перед законом, неотвратимость наказания. Вот что должны требовать патриоты. Если "русские" начнут дискутировать с национальной точки зрения, они проиграют, поскольку не сумеют обосновать свою правоту.
Алексей Ф
Нет ресурсов + вероятность, что этот сайт махом закроют
Lester Leyt
А может потому, что "русских" ничто не обременяет, это не национальность, а принадлежность, типа американец, австралиец?
Lester Leyt
От кого блеать требовать? Государства враг - человечества на сегодняшний век.. Главный редактор в радио-эфире попытался включить огнетушитель, дабы что бы не запустилось огненно-кровавое колесо. Тогда как в 2012 году солнце вырезанное из Кедра куда ударила молния, была обрызгана из заготовленного шприца, непонятной кровью, непонятного сергея из Амстердама. Если бы он порезал ладонь при людно на камеру и окропил солнце, ещё можно было понять, но прошёл год, солнце сделало круг вокруг света, ну и тут понеслось, я думаю кровь у него является губительной для Русского Эгрегора, на что главный редактор просто забывает обратить своё внимание. Дальше будет больше.
Aldan
Кремль можно обвинить только за последние 100 лет относительно жителей СССР- РФ. А как быть с теми, кто эмигрировал до 1917 или сразу после?
Lester Leyt
Нет это пошло намного раньше. Национализм вытравливался у русских ещё в царские времена. Эмигранты 1917 были уже обычными безнационалами с размытой этничностью, типичными "общечеловеками" с европейской культурой.
Aldan
В чем проявлялся национализм у русских, если даже царизм его вытравливал?
Maxim Egorov
Ну поймают зверька, может даже осудят. Но через месяц уже никто про это не вспомнит, всё вернётся на свои рельсы. Чурки будут расхаживать по России как хозяева жизни, всё у них будет хорошо. Бизнесы, диаспоры, так же будут резать русских, только на всякий случай сначала будут спрашивать из ГРУ человек или нет. Опять кремль плюнет в лицо русским. Будем ждать, когда зарежут следующего ГРУшника, ФСБшника или кого из их родни.
shaub kravchuk
В совке в Украину вбухивались такие ресурсы, какие и не снились той же нищей РСФСР. Фактически украинцы получили на халяву страну, развитую получше большинства европейских, при этом с богатыми почвами и мягким климатом. И все это ухитрились просрать за четверть века. Все тогда были уверены, что сами это богатство заработали, а не получили от русских. Но время все расставляет по своим местам, вся эта браццконародность которыми коммуняки засирали мозг уже не работает. Русачки больше не поедут поднимать целину, строить инфраструктуру и ГТС, которая дает бабло ежегодно в размере 3 миллиардов $, пора уже об этом наследии "оккупации" забывать - ватные мозги прочищаются, ведь качестве благодарности они получали и получают от вас только плевки и подхкрюки про "оккупацию". Остаточно прощевай это ведь на самом деле та игра в которую могут играть две стороны. От паразитов надо избавляться, а не брать на содержание. За время существования УССР в ее состав были включены: — из состава Польши: Западная Украина (1939); — из состава Румынии: Северная Буковина, область Херца, южная часть Бессарабии (Буджак), северная часть Бессарабии (1940); — из состава Чехословакии: Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина). Все это украденное коммуняками придется вернуть. Вопрос ближайших пяти лет.
Владимир Зобнин
И пусть доказывают потом, что они были необычными актёрами.
Серёга Ларюшкин
И пусть доказывают потом, что они были необычными актёрами.
Maxim Egorov
Яндекс пиарится через спецслужбы. Пытаются повторить, что делали apple и телеграмма недавно. Вот сижу и верю, что ФСБ не имеет доступа к моему Яндекс профилю)) https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/06/2019/5cf50e139a79474f8ab5494b
Lester Leyt
Да никак он особо не проявлялся, он просто не поощрялся и блокировался, ему попросту не давали вырасти. Верхние и средние слои русского общества воспитывались в космополитичном духе, а всяким приверженцам русской "особости" в качестве альтернативы предлагалась разве что РПЦ.
Серёга Ларюшкин
От кого блеать требовать? Государства враг - человечества на сегодняшний век.. Главный редактор в радио-эфире попытался включить огнетушитель, дабы что бы не запустилось огненно-кровавое колесо. Тогда как в 2012 году солнце вырезанное из Кедра куда ударила молния, была обрызгана из заготовленного шприца, непонятной кровью, непонятного сергея из Амстердама. Если бы он порезал ладонь при людно на камеру и окропил солнце, ещё можно было понять, но прошёл год, солнце сделало круг вокруг света, ну и тут понеслось, я думаю кровь у него является губительной для Русского Эгрегора, на что главный редактор просто забывает обратить своё внимание. Дальше будет больше.
Aldan
Да никак он особо не проявлялся, он просто не поощрялся и блокировался, ему попросту не давали вырасти. Верхние и средние слои русского общества воспитывались в космополитичном духе, а всяким приверженцам русской "особости" в качестве альтернативы предлагалась разве что РПЦ.
Vladislav Shamanov
Вы так говорите, как будто это сами русские держатся за этих граждан. Держится оккупационная власть плюс определенная толератно-пассивная часть россиянского населения с промытыми интернацистами мозгами.
Серёга Ларюшкин
Х.з. по моим ощущениям все это "боевое братство" ничем не отличается от такого же "братства" какого нибудь коллектива советского НИИ...
Юрий Рыков
Х.з. по моим ощущениям все это "боевое братство" ничем не отличается от такого же "братства" какого нибудь коллектива советского НИИ...
Алексей Ф
Вы так говорите, как будто это сами русские держатся за этих граждан. Держится оккупационная власть плюс определенная толератно-пассивная часть россиянского населения с промытыми интернацистами мозгами.
Lester Leyt
Мне кажется правильней говорить "антинародная власть", а не "оккупационная власть", поскольку возникает вопрос, а кто нашу страну оккупировал. Ответ, никто. Во власти находятся наши родные начальники, которых мы сами себе выбрали. Сами. Что касается "промытых мозгов", следовательно есть те, у кого они не промыты. Так?
Vladislav Shamanov
Так это для них месага от русского человека, если не хотят неожиданно закончить как в сериале "Игры престолов", то дружить нужно с русскими, а не с другими народами. Если не хотят потрясений и революций нужно эволюционировать в сторону здорового национализма. Вообще не понимаю как этого можно не понимать - с таким народом, с такими пространствами и ресурсами при правильном подходе можно процветающую страну сделать. Шпионы наверноре и предатели.
Николай Николаев
Со средним звеном ещё можно будет договориться, при условии, что они саботировали указания высших по уничтожению русского населения.
Дмитрий Браунинг
Нет, Браунинг, не ошибся. В основном я полностью согласен с ВК. Свою позицию я обосновал. Вот ты русский человек, я понимаю, напиши, как нужно поступить в данном случае русским националистам?
Николай Николаев
Зиккурат на Красной площади. Кстати, кремляди роют себе яму, плодя полукровок, на них ведь зиккурат так сильно уже не действует, отсюда и падающая год от года "поддержка" КПРФ и крепнущая поддержка Навального, хоть он и явно "агент под прикрытием". Полукровки потому так и активны, что зиккурат давит только этнических русских и вероятно какие-то группы финнов, потому что мордва и коми пребывают в ещё большей жопе, чем русские.
Алексей Ф
Если организм здоров то ему не страшны вирусы и инфекции, а если иммунитет ослаблен, то появляются всякие оккупанты, пятые колонны, коммунисты и т.д. и т.п. Нужно отчистить сознание от всякого говнища, стереотипов, научиться мыслить критически, объективно. Нужно отыскать свои интересы и следовать им. Сейчас Россия это идеальная тренировочная среда, чтобы учиться выбираться со дна.
Дмитрий Браунинг
Да, все цирк и фарс, но люди в них участвуют. Участвуют. Значит выбирают! А природные ресурсы вывозятся на Запад, потому что мы сами продлили полномочия президенту. Мы знали, что можно от него ожидать.
Lester Leyt
Мою подругу на выборах президента под страхом уволнения "попросили" пойти на участок и проголосовать, потом отчитатся. С остальными бюджетниками и теми кто работает на государство такая же история. Это не выборы.
Lester Leyt
Это сложно принять, проще обвинять кого-то в оккупации (это влияние тоже есть). Половина ровесников моих родителей, которые сидели с ними за одной партой и стали либо ворами в законе, "предпринимателями", либо уже в одном шаге от депутатства. И они все русские. Лечить наш народ нужно, тогда и противостоять внешним угрозам эффективно сможет
Дмитрий Браунинг
Мою подругу на выборах президента под страхом уволнения "попросили" пойти на участок и проголосовать, потом отчитатся. С остальными бюджетниками и теми кто работает на государство такая же история. Это не выборы.
Сергей Вишняков
Здесь я с тобой согласен. Они русские, но хуже инородцев. Однако речь об оккупации не идет, не так ли?
Lester Leyt
Нет, Браунинг, не ошибся. В основном я полностью согласен с ВК. Свою позицию я обосновал. Вот ты русский человек, я понимаю, напиши, как нужно поступить в данном случае русским националистам?
Lester Leyt
Здесь я с тобой согласен. Они русские, но хуже инородцев. Однако речь об оккупации не идет, не так ли?
Henri Ducard
Да я знаю, но есть девушка одинокая с маленьким ребенком и кредитом. На тех кто слабее, легко надавить.
Lester Leyt
Выборы бы состоялись, весь этот спектакль делался для запада. Явка нужна, конечно и видимость выборов, пока еще, но это все демагогия. Слишком много тех кто слаб, подавлен и тех кто живет в нищите, загнанной властью.
Henri Ducard
Это сложно принять, проще обвинять кого-то в оккупации (это влияние тоже есть). Половина ровесников моих родителей, которые сидели с ними за одной партой и стали либо ворами в законе, "предпринимателями", либо уже в одном шаге от депутатства. И они все русские. Лечить наш народ нужно, тогда и противостоять внешним угрозам эффективно сможет
Henri Ducard
Настоящими русскими людей делает дух, а потом гены. И вообще человека. Иначе получаются россияне с генами, а не русские
Дмитрий Браунинг
Да я знаю, но есть девушка одинокая с маленьким ребенком и кредитом. На тех кто слабее, легко надавить.
Владимир Зобнин
Нет ресурсов + вероятность, что этот сайт махом закроют
Дмитрий Браунинг
Выборы бы состоялись, весь этот спектакль делался для запада. Явка нужна, конечно и видимость выборов, пока еще, но это все демагогия. Слишком много тех кто слаб, подавлен и тех кто живет в нищите, загнанной властью.
Кошкин
Нет, не всё: боевое братство обязано и будет МСТИТЬ, дабы неповадно было всяким шашлычникам поднимать нож на спецназ. Нет, не всё: потребуют проверить эту диаспору на предмет законопослушности. И это не всё: дискутировать с национальной точки зрения, а именно о том, как себя вести на чужой земле, русские патриоты будут. И правоту обоснуют. Увы, рашн фемидка их предаст. Как и рашн демокрэтик интеллигеншн.
Серёга Ларюшкин
Расскажи мне про "информацию", Серж?
Lester Leyt
Про послепотопные могилы с надписями? Погугли, а то тебе делать нех@й я посмотрю.
Серёга Ларюшкин
Про послепотопные могилы с надписями? Погугли, а то тебе делать нех@й я посмотрю.
Lester Leyt
Так не пойдет. Сделал мне замечание, будь добр в 2-3 предложениях изложить свое мнение.
Серёга Ларюшкин
Не закроют, главный редактор хотел закрыть, но ему не разрешили.
Серёга Ларюшкин
На то он и форум, чтобы обмениваться мнениями, не так ли?
Андерсен
Ага для пашиняна ещё скажи, умора.
Lester Leyt
На то он и форум, чтобы обмениваться мнениями, не так ли?
Андерсен
Дональд Трамп прикоснулся к спине Елизаветы II во время визита в Лондон Пользователи соцсетей из Великобритании в ярости.
Владимир Зобнин
На эту тему есть пример Южной Кореи. Если некий иностранец совершает нечто, противное корейцам у них дома, ему формально путь в Корею заказан навсегда. Даже если ты просто не понравился консулу - можешь расслабиться. Какое ещё равенство перед законом?! Это в дополнение к дискуссии с национальной точки зрения. Данные достоверные.
Константин Алланд
"Россия-опора исламского мира" (В.В.Путин). Запомнили. Записали.
Константин Алланд
Ключевое слово "быдло военные"... Стыдно за вас, товарищи офицеры.
Canapsis
Если организм здоров то ему не страшны вирусы и инфекции, а если иммунитет ослаблен, то появляются всякие оккупанты, пятые колонны, коммунисты и т.д. и т.п. Нужно отчистить сознание от всякого говнища, стереотипов, научиться мыслить критически, объективно. Нужно отыскать свои интересы и следовать им. Сейчас Россия это идеальная тренировочная среда, чтобы учиться выбираться со дна.
Константин Алланд
Природа европейца и азиата не "немножко другая", она принципиально другая.
Dexter
...как немцы на оккупированных территориях полицаев и др. набирали - кто хочет иметь работу и зарплату, шаг вперёд..
Sergej Sokolov
Да, что записывать? Придет время прогуглим и всё
Гринго
Все эти гавнюки государевы усилено тиражируют компромат друг на дружку, чтобы было чем выторговывать срок поменьше и лагерную пайку послаще. Петь будут - хрен остановишь.
Vladimir Sholkov
Главное сказал, дружить нужно с русскими. И вопрос тогда другого характера, кому дружить с русскими?
Vladimir Sholkov
Ведь за каждым суждением должно стоять достигнуты уровень
Vladimir Sholkov
А для достижения уровня необходима энергия. Прибавилось ли энергии?
Vladimir Sholkov
А для достижения уровня необходима энергия. Прибавилось ли энергии?
Юрий Рыков
Ключевое слово "быдло военные"... Стыдно за вас, товарищи офицеры.
Дмитрий Браунинг
Да все так, нет национального государства, нет национальной идеи. Моя хата скраю, ничего не знаю. Все видят как власть воруют бабло и поступают так же. Урвать и уехать отсюда.
Алексей Ф
Не у всех есть силы так или иначе плюнуть в харю системы. А главное - люди не чувствуют единства, поддержки соплеменников. У тех же кавказских народов - человек может расчитывать на поддержку от соплеменников, особенно против внешней угрозы. А у нас зачастую получается - русский русскому - волк.
Vladislav Shamanov
Вот есть блоха, которая пьет кровь. Собаке нужно дружить с блохой?
Kuzja
https://www.youtube.com/watch?v=fDFNA7h1Dg4
Вит Ла
Вы мне сейчас идею подкинули;) Идея такова, что наказание должен нести старейший из диаспоры, если тот кто совершил преступление, скрылся. Типа скрылся этот, окей, посадим друго - пусть и невиновного зато из этой же диаспоры. Это заставит диаспору шевелится и искать виновного, так как у старейшего наверняка много родственников, которые захотят его освободить и найти виновного, потому что если они найдут левого крайнего человека, то уже сработают его родственники.
Vladimir Sholkov
Вот есть блоха, которая пьет кровь. Собаке нужно дружить с блохой?
Vladimir Sholkov
Просто читаешь и складывается такое впечатление, что сверху всем обеспечили и только неблагодарное население не понимает всего блага которого ему предлагают. Это рабское мышление
Vladimir Sholkov
Конечно можно меня упрекнут что никто ведь не пишет о благе,но замете вы пишите, а не я о зависимости к подлизыванию
Vladimir Sholkov
Что делать ? А он выкачивает энергию, он проводит все мыслимые потоки внутрь, поэтому он и восходит. Америка тоже стала на путь расходования энергии. Конечно можно сказать что Америка всем может показать кузькину мать. Но за счёт чего? Оружия? Оружия полно в мире и бомб тоже. Денег? Любая страна может выпустить столько денег сколько захочет. За счёт накопленной энергии. И по мне, в будущем валютой будет выступать не биткоинт а именно энергия. Вы заработали столько кто то энергии и можете потратить или потребить Вот где по мне все зарыто
Vladimir Sholkov
Что делать ? А он выкачивает энергию, он проводит все мыслимые потоки внутрь, поэтому он и восходит. Америка тоже стала на путь расходования энергии. Конечно можно сказать что Америка всем может показать кузькину мать. Но за счёт чего? Оружия? Оружия полно в мире и бомб тоже. Денег? Любая страна может выпустить столько денег сколько захочет. За счёт накопленной энергии. И по мне, в будущем валютой будет выступать не биткоинт а именно энергия. Вы заработали столько кто то энергии и можете потратить или потребить Вот где по мне все зарыто
Роман Котов
совок. христианство.
Роман Котов
эт он понтуется знаниями))
Артём Белов
Да, Белов, существует множество способов заставить т.н. "диаспоры" выдать виновных. На то оно и государство, чтобы обеспечивать законность. В противном случае государство способно устроить такую жизнь, что "диаспора" выломиться. Думаю, до этого не дойдет. Выдадут. Коллектив не должен страдать из-за 2-3 придурков.
Юрий Рыков
Вот х.з. что было в Гюмри. Во вторых кто будет вставать на колени за годы девяностые. И! Что мешает создавать народные дружины самообороны? Акромя лени? Может быть с десяток активистов и пошлют, но с десятоком тысяч людей согласуют право на самооборону без радикализма конечно. Но цветочки положить легче чем пару раз в месяц сходить на дежурство с теми же полицейскими.
Lester Leyt
Да, Белов, существует множество способов заставить т.н. "диаспоры" выдать виновных. На то оно и государство, чтобы обеспечивать законность. В противном случае государство способно устроить такую жизнь, что "диаспора" выломиться. Думаю, до этого не дойдет. Выдадут. Коллектив не должен страдать из-за 2-3 придурков.
Николай Толубаев
Если нет русских генов , то духу не к чему будет приклеится
Юрий Рыков
Что остается за кадром? В районе проблемы: нет поликлиник, отделений полиции... Отсюда проблемы... Второй момент отсутствие гражданского общества как организации. Ну нет полиции, но ведь есть закон разрешающий народные дружины... Третий момент: ситуация в стране напряжена так, что убийство русского кавказцами становиться резонансом (так же как и ранее убийство скинхедами нерусского), власть научилась быстрого реагирования на такие резонансные убийства. Но самое главное: никто! не мешает каждому из нас вступить/создать народную дружину, если не лениться.
Сергей Вишняков
Тут встал вопрос в каком государстве живем. Мы фактически живем в неволи, над нами стоит хозяйская обслуга. Хозяин кто? Это уже экзополитика. Обслугу выращивают как пищу. Их просто жалко.....
Герман Сажин
Хорошо, что один из слушателей еще раз напомнил нам о громких этно-убийствах. Не будем же забывать из имена: 10.06.2010 Юрий Волков из Москвы убит Ахмедпаша Айдаевым (чеченец) 06.12.2010 Егор Свиридов из Москвы убит Асланом Черкесовым (из Дагестана) 12.12.2010 Максим Сычев из Ростова-на-Дону убит Хасбулатом Мархиевым (ингуш) 13.08.2011 Иван Агафонов из Москвы убит Расулом Мирзаевым (из Дагестана) 20.08.2017 Андрей Драчев в Хабаровске убит Анаром Алияр Оглы Аллахверановым (судя по имени - азербайджанец, уроженец Амурска) 15.09.2017 Николай Иванов в Москве убит Сулунбеком Джабаевым (из Чечни) а теперь и 01.06.2019 Никита Белянкин в Путилкове убит Григором Оганесяном (армянин)
Vladimir Sholkov
По мне, вопрос стоит в другом. Где энергия для русских? Тут вопрос не в хозяевах, а в нас самих. Хозяева будут меняться и ничего не изменится, пока мы сами для себя не отыщим источник энергии. А возможно несколько источников. Эта энергия как позволит нам уже строить , жить, потреблять и соответственно выстраивать взаимоотношения. Почему 90 например. Все говорят про бандитизм. А по мне 90 это всплеск энергии, когда открылась возможность для себя запасти энергию, но потом источник перекрыли. Как? А очень просто. Достаточно было отвлечь население. Думаю так поступили и на заре х..
Сергей Вишняков
Энергия ключ. Итак начинаем. Без экзополитики не обойтись. Историю рассказывать долго. Начну с текущего. Хозяева с другой формы жизни, уничтожили источники необходимой для нас энергии чтобы понизить наши способности и урезать возможности. Понимают это единицы. Есть способ решения. В этом направлении двигаюсь. Так как практически один, то крайне медленно.
Константин Алланд
Что за способ?
Константин Алланд
дрючба народов на практике
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа