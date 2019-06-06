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Условие когда они вспомнят всё

06/06/2019 01:15
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Обсуждение
  • Отговаривал не ехать детишек в германию?
  • Особенно нравится когда люди без опыта, без образования , ведущие разорение и уничтожение населения оказывается гениальным чудом. Бред
  • Мы не можем влиять на события....Но события на нас влияют ежечасно. Придется на эти события все же смочь повлиять .Или сгинуть. Учите китайский....даже зная китайский, в их мире место лаовая в самом низу. Иностранец там никто и звать - никак.Иногда это драпируется китайскими церемониями, в случае оккупации церемоний не будет. По вопросу психологии китайца в гражданской войне советую перечитать рассказ М.Булгакова "Ходя" С русским лесом можно попрощаться.
  • Да уж. Жутковато. Что же делать с Китаем, который открыл свой роток слишком широко? Переход этих земель к Китаю никогда не будет прощён нынешней россиянской власти. Может, это будет последняя капля, после которой русские пробудятся полномасштабно? Пока прыгали Крым наш, Дальний Восток уже потихоньку заселили китайцы. В Екатеринбурге их тоже много.
  • МЧСовцы отличились в Крымске, приехали, когда - "ВСЁ"... развернули красивые штабы и принялись строчить отчёты.
  • У них рагули у нас совки... чья кучма круче? куев с масква/бадом - партнёры, соревнуются в блядоскотстве и прогибе перед гоп/илиткрй запада. ...дремлет небесный пастух, не спешит с иллюминацией.
  • причина в том, что АЭС была "имени Ленина"
  • МЧСовцы отличились в Крымске, приехали, когда - "ВСЁ"... развернули красивые штабы и принялись строчить отчёты.
  • 1. Пора депортировать украинскую нацию, пусть пролечиваются с юнкерами и зелёнкинами. Что бы вернуть окраину в стойло, нужно вернуть скифское золото, Владислав. С китайцами давно заигрались от нашего рядового имени -(мы решили, мы ответили, мы приняли). 2. Обратите внимание на хрусталь, там специально даже знаки отливали(от радиации) Спирт очень хорошо спасал в Чернобыле от фона радия. Непьющих не спасал. А кто пил всё что горит, более менее протянули. 3. https://www.youtube.com/embed/sJa0hm3m6KM?start=69(зелёнка с Марией Распутиной на сцене) Вот ещё любопытный момент "вопиющего из пустыни" - https://www.youtube.com/embed/sJa0hm3m6KM?start=1571 https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw
  • мчс/эсовцы, превентивно - оперативные эвакуаторы кремлёвских пердунов. и ежели я не ошибаюсь, предтеча росгвардии.
  • мчс/эсовцы, превентивно - оперативные эвакуаторы кремлёвских пердунов. и ежели я не ошибаюсь, предтеча росгвардии.
  • в Москве - метрополитен В. И. Ленина! …даже не в честь его имени, а просто - принадлежит ему!
  • жутко интересно, кто у граждан ОАЭ карабас-барабас?
  • Видать не скоро они пересядут на верблюдов.
  • По молодости, самолично затаптывал картошку, когда посылали в колхозы на ее сбор. Сейчас с удовольствием сажаю, ухаживаю и собираю ее на земле родителей.
  • Граждан ОАЭ очень немного по отношению к ресурсам страны. Конечно, если у власти России были бы национальные силы, служащие интересам русских, а не ненавидящая русских нечесть, русские с учетом ресурсов России жили бы сопоставимо с гражданами ОАЭ.
  • в Москве - метрополитен В. И. Ленина! …даже не в честь его имени, а просто - принадлежит ему!
  • Про китайцев Мало кто знает, что "китайский вопрос" в СССР решил Сталин. Китайцам он никогда не доверял (и на это были причины), а после окончания Гражданской войны в СССР оказалось до 1 млн этнических китайцев. В Москве был свой Чайна-таун, где продавали опиум, действовали этнические китайские банды. Всю эту публику после нападения Японии на Китай в 1931 году в масштабах всего СССР выявили и организованно депортировали назад в Китай под лозунгом "борьбы с японским империализмом", к концу 1930-х китайцев в СССР как заметной этнической группы не осталось.
  • точка зрения https://www.youtube.com/watch?v=5AvuVi3rNB4
  • Оч хороший разбор аварии ЧАЭС https://m.facebook.com/groups/358587661615512?view=permalink&id=484866195654324
  • Если бы в этот Порт-Артур лет 20 вбухивали бы бабло, а потом всё одно "подарили" бы китайцам, как продали КВЖД Японии в 1936 году, оно было бы сильно лучше?
  • Если бы в этот Порт-Артур лет 20 вбухивали бы бабло, а потом всё одно "подарили" бы китайцам, как продали КВЖД Японии в 1936 году, оно было бы сильно лучше?
  • Можно было бы отщипнуть у китайцев часть пограничной Маньчжурии в обмен на эти территории и решить вопрос с границей ещё тогда в 50-е. Но коммуняки во главе с "гениальным" Джугашвили следуя своим привычкам отдали за так, в честь братской "дрюжбы на век".
  • Китайцев утилизировали на Туркестанском фронте почти всех.
  • Деды говорили:"Колхоз дело добровольное, а вступать придется". Еще анекдот с бородой: Приехал чекист в деревню, дал на размышление 24 часа и в конце речи заявил:"Кто в колхоз вступать откажется, того повесим, еще вопросы есть?" Из толпы голос:"А веревку с собой брать или выдадут?"
  • А вот Лыковы в таежном тупике прожили не зная всего этого и не заморачивались на всей этой х -не .Прожили столько как бог отмерил , в принципе как и тов Рокфеллеры с прочими тов Фордами живут .Не призываю . просто размышление . Не кажется ли вам что идет постоянное навязывание какого то глобального политического мусора а жизнь нормального человека зависит от той политики которая у него дома и в нескольких сотнях метров за его дверью .Аннушка масло разлила или дворник зимой дорожки не посыпал песком .Идет навязывание всего Уголь что дал ?Стали дольше жить меньше работать ..? Нет ! Что нефть дала ? Ах тоже нет .Может айфон с хуавеем ? Нет . Космос с атомом и чемпионатом мира по футболу ? Мля , тоже нет ? Говорят какой - то там то ли Ротшильд или Рокфеллер кучу сердец поменял И что ?Умер .Имея уйму денег он себя даже на максимум человеческого ресурса не вытянул .Это пи...ц .Борьба за ресурсы ?За ху ...сы...Так что не парьтесь и главное не позволяйте что бы вам кто то все эти истории впаривал . .Ресурс человеческий ограничен не тратьте его понапрасну
  • Знакомый фотку показывает . дочка в Швеции живет за шведом замужем .Я уж ничего говорить не стал , но таких черных шведов я в жизни не видел .Абама- белоснежка в сравнении с ним .
  • Знаете, очень удобно находить оправдание для бездарей. Он что то чиркнул а другие пишут о великих голосовых связках. Это пропаганда на фоне бездарности
  • "за большевиков воевали китайские кули, это не была идеология китая" Ленина охраняли китайские телохранители. Кули бы с такой работой не справились. Для этого нужна серьёзная подготовка. 12 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 апреля в Москве кинокомпании Китая и России объявили, что на основе исторического материала снимут 30-серийный телевизионный фильм "Ленин и его китайские телохранители". Эта драма основана на реальных исторических событиях, материалами послужили новейшие расшифровки российских архивов. Прототипа главного героя ленты звали Ли Фуцин, после вступления в отряд телохранителей он вошел в доверие Ленина, исполнял обязанности начальника охраны Смольного в Санкт-Петербурге и Кремля в Москве.