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Дела Голунова и Захарченко. Пружины сжаты
Дела Голунова и Захарченко. Пружины сжаты
11/06/2019 00:59
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Serge Rakitin
Банковская система Китая с активами в 36 триллионов долларов, нагруженная корпоративным долгом в 150% ВВП и забалансовыми обязательствами, точный размер которых неизвестен, вероятно, даже китайскому ЦБ, рискует стать живой иллюстрацией принципа домино. После того, как на прошлой неделе рухнул работавшей во Внутренней Монголии Baoshang Bank, вынудив власти впервые за 20 лет национализировать и взять на санацию крупный частный банк (с активами на 83 млрд долларов), еще одна кредитная организация КНР подает признаки неплатежеспособности. На грани краха оказался Bank of Jinzhou коммерческий банк из провинции Ляонин, с активами на 105 млрд долларов. Банк отложил публикацию отчета за 2018 год, а также объявил о разрыве контракта с аудиторами Ernst & Young, которые должны были дать на него заключение. Еще два крупных региональных банка - Hengfeng Bank с активами на 205 млрд долларов и Chengdu Rural Commercial Bank с активами на 103 млрд долларов - также отложили публикацию годовых отчетов. Но мере того, как экономика замедляется из-за торговой войны и угасания демографического взрыва прошлого века, обслуживать накопленные обязательства бизнесу становится все сложнее. За первые четыре месяца 2019 года объем дефолтов по корпоративному долгу в национальной валюте в КНР достиг 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долларов), что примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, подсчитал Bloomberg.
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